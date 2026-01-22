Explore exemplos de testes A/B para tomar melhores decisões de negócios

Qualidade não é um ato; é um hábito.

Qualidade não é um ato; é um hábito.

Como profissional de marketing, você provavelmente já se deparou com essa situação desconcertante pelo menos uma vez: sua campanha de marketing está apresentando um desempenho abaixo do esperado, e você sabe que precisa mudar as coisas, mas por onde começar?

Você deve mudar seu conteúdo primeiro? Talvez você precise se concentrar em escolher canais de marketing diferentes. Ou talvez o problema seja simplesmente a evolução dos gostos dos consumidores.

É claro que testar muitas dessas mudanças uma a uma é demorado e nem sempre é a melhor opção. Felizmente, existe uma solução que permite testar diferentes opções simultaneamente: o teste A/B.

O teste A/B é uma metodologia consolidada e comprovada que envolve testar diferentes opções simultaneamente para comparar seu desempenho. Inicialmente utilizado em diversos campos, hoje é uma estratégia fundamental no marketing. Este artigo discute algumas das melhores práticas e exemplos de testes A/B.

👀 Você sabia? Hoje, várias empresas líderes realizam mais de 10.000 testes A/B por ano, muitos dos quais envolvem milhões de usuários.

O que é o teste A/B?

O teste A/B compara duas versões de algo para determinar qual tem melhor desempenho. Seus princípios foram estabelecidos na década de 1920 pelo estatístico Ronald Fisher e posteriormente adotados por profissionais de marketing nas décadas de 1960 e 1970 para avaliar a experiência do usuário em suas campanhas.

Os testes A/B modernos, como os conhecemos, surgiram no início da década de 1990. Embora os conceitos básicos permaneçam inalterados, a escala se transformou — os testes agora alcançam milhões de usuários, são executados em tempo real e fornecem resultados instantâneos.

Quer saber o que você pode ganhar com os testes A/B? Vamos explorar os benefícios e como eles podem impulsionar decisões impactantes para o seu negócio.

Benefícios dos testes A/B

Compreender os benefícios dos testes A/B mostra por que eles são essenciais no seu conjunto de ferramentas de marketing.

Vamos examinar suas principais vantagens.

Avalie o engajamento do usuário: Teste variações de elementos como páginas da web, CTAs e linhas de assunto de e-mail para avaliar seu impacto no comportamento do usuário

Tome decisões baseadas em dados: Obtenha resultados estatisticamente significativos, eliminando suposições de suas decisões

Aumente as taxas de conversão: Impulsione as taxas de conversão em campanhas de marketing com testes A/B regulares

Simplifique a análise: identifique métricas como interação do usuário, taxas de conversão, tráfego do site etc. com facilidade para diferenciar entre o sucesso e o fracasso dos seus testes

Obtenha resultados instantâneos: obtenha resultados rápidos para uma otimização mais ágil, mesmo com conjuntos de dados pequenos

Teste todos os elementos: Teste títulos, botões de CTA ou até mesmo novos recursos — em anúncios, aplicativos ou sites — para melhorar o comportamento dos visitantes e as conversões. Cada ideia pode ser aprovada ou rejeitada com base nas percepções dos usuários obtidas em um teste

Agora que você conhece os benefícios de usar essa forma de teste, vamos examinar os principais componentes necessários para sua implementação.

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Componentes principais dos testes A/B

A elaboração de um teste A/B é um processo meticuloso.

Existem vários componentes essenciais que você precisa levar em consideração para obter resultados adequados: Hipótese: Defina claramente uma afirmação específica sobre o impacto de uma mudança que você está testando

Grupos de variação e controle: Atribua versões diferentes a grupos distintos, garantindo variação mínima em termos demográficos e de comportamento para evitar viés

Tamanho da amostra: Defina o tamanho dos grupos com base nos efeitos esperados e na significância estatística para detectar diferenças significativas

Ocultação: Decida se deseja ocultar a variação dos participantes, dos pesquisadores ou de ambos para reduzir o viés

Duração: Determine quanto tempo levará para coletar dados significativos o suficiente para gerar insights valiosos. Realize testes por tempo suficiente para coletar dados substanciais, mas evite prolongá-los excessivamente para evitar influências irrelevantes

Métrica principal: Defina uma variável mensurável que reflita diretamente a hipótese

Métricas secundárias: Acompanhe métricas adicionais para obter insights mais profundos sobre os resultados

Método de análise: Selecione um método de teste para Selecione um método de teste para realizar a análise e determinar a significância estatística

Processo de relatório: Estabeleça uma maneira simples de compartilhar resultados, insights e recomendações com as partes interessadas, que possam orientar o planejamento de testes futuros e decisões comerciais importantes

Agora, vamos explorar o processo que reúne todos esses componentes essenciais para a realização de testes práticos.

Processo de teste A/B

O teste A/B envolve a geração de insights significativos, como a coleta de dados, a criação de casos de teste e a análise de resultados. Vamos examinar uma estrutura simples que você pode usar para todas as suas estratégias de teste A/B:

Passo 1: Colete dados

Use ferramentas como o Google Analytics para gerar relatórios e formular hipóteses por meio da coleta de dados de qualidade.

Comece com páginas de alto tráfego para obter insights rapidamente, concentrando-se em áreas com altas taxas de rejeição ou abandono. Métodos como mapas de calor, gravações de sessão e pesquisas podem revelar áreas que precisam de melhorias.

Passo 2: Formule uma hipótese

Com os dados em mãos, defina sua meta para o teste A/B. Elabore uma hipótese com base em novas ideias e em como elas podem superar a versão atual.

Sua hipótese de teste deve: Identifique o problema ou desafio com clareza

Sugira uma solução específica

Defina o impacto esperado da solução

Passo 3: Crie variações

Com sua hipótese pronta, crie variações de teste alterando elementos como a cor dos botões, o texto do site ou o posicionamento da CTA. Para simplificar o processo, use ferramentas de teste A/B com editores visuais.

Passo 4: Execute o teste

Nesta fase, execute seu experimento, gerando insights a partir do comportamento dos visitantes. Você pode designar aleatoriamente os visitantes do site para a amostra do grupo de controle ou do grupo de variação.

Como você deve ter percebido, realizar testes A/B exige precisão e foco — muitas variáveis podem tornar difícil manter o rumo.

É possível organizar todos os seus dados com as ferramentas certas. Uma dessas ferramentas é o ClickUp, uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que pode otimizar seu processo de testes. Vamos explorar seus recursos juntos.

Modelo de teste A/B do ClickUp

Veja, por exemplo, o modelo de teste A/B do ClickUp. Esse modelo permite que você monitore seu teste com eficiência e acompanhe e visualize o cronograma, as variações, as métricas para otimização da taxa de conversão e muito mais.

Baixe este modelo Use o modelo de teste A/B do ClickUp para monitorar sua experiência

Veja como você pode simplificar seus testes A/B com este modelo:

Organize fluxos de trabalho de testes: use as visualizações de lista e quadro com campos personalizados e status para manter suas iniciativas de teste estruturadas e facilmente gerenciáveis

Visualize cronogramas: planeje e ajuste datas de início e término com facilidade usando as visualizações de calendário e linha do tempo

Acompanhe as principais métricas: use campos personalizados para monitorar o progresso, os resultados dos testes, as taxas de conversão e outros detalhes essenciais

Otimize processos: Mantenha-se atualizado sobre as etapas dos testes usando status personalizados, desde o planejamento e o lançamento até a análise dos resultados

Além disso, você pode usar o ClickUp Automations para automatizar tarefas improdutivas e ganhar mais tempo. Você pode criar automações para alterar status com base em gatilhos específicos. Também é possível configurar gatilhos para obter relatórios de projetos gerados por IA.

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Passo 5: Aguarde os resultados

Deixe o experimento seguir seu curso. A duração depende do tamanho do seu público-alvo. Você saberá que os resultados estão prontos para análise quando forem estatisticamente significativos e confiáveis. Caso contrário, é difícil dizer se a mudança causou impacto ou não.

Lembrete: Não se apresse nem adie a obtenção dos resultados. Isso é crucial porque, para que o teste A/B seja estatisticamente significativo, você precisa esperar que os dados mostrem padrões.

Passo 6: Analise os resultados dos testes

O experimento está concluído! Agora, é hora de ver os resultados. Sua ferramenta de testes A/B fornece dados sobre o desempenho de cada versão. Para avaliar os resultados, verifique a significância estatística. Use os insights tanto dos sucessos quanto dos fracassos para melhorar os testes futuros. Você pode seguir esse processo para todos os testes futuros.

Painéis do ClickUp

Outro ótimo recurso é o ClickUp Dashboards. Ele oferece uma ampla variedade de modelos de painéis para sua análise. Você pode personalizar seu Painel de Marketing com base nas métricas e KPIs específicos da North Star.

Gere insights e análises visualmente atraentes usando os painéis do ClickUp

Assim que a análise estiver pronta, você poderá apresentar as informações a todas as partes interessadas.

A comunicação eficaz é fundamental aqui, pois talvez você não tenha envolvido algumas partes interessadas no processo, e elas se basearão exclusivamente na análise para tomar decisões.

A comunicação do status e do desempenho de nossas campanhas de marketing globais e regionais às nossas unidades de negócios estava longe de ser ideal. Com nossos novos painéis, estamos economizando tempo e nossos stakeholders têm acesso em tempo real às informações de que precisam, sempre que necessário.

A comunicação do status e do desempenho de nossas campanhas de marketing globais e regionais às nossas unidades de negócios estava longe de ser ideal. Com nossos novos painéis, estamos economizando tempo e nossos stakeholders têm acesso em tempo real às informações de que precisam, sempre que necessário.

Chat do ClickUp

Quando os resultados estiverem prontos, compartilhe sua análise com seus colegas e partes interessadas. Isso pode ficar ainda mais fácil com o ClickUp Chat. Com o Chat, você não precisa mudar para outra plataforma para perguntar sobre o contexto ou um parque. Tudo está perfeitamente integrado ao seu fluxo de trabalho.

Comunique-se com as partes interessadas usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat permite centralizar a comunicação em torno dos testes A/B, vinculando discussões diretamente às tarefas para colaboração em tempo real.

Isso facilita a geração de relatórios, transformando insights importantes do chat em ações concretas, e fornece resumos automáticos para manter as partes interessadas informadas, mesmo que elas tenham perdido conversas anteriores. Isso ajuda a garantir uma melhor organização e uma tomada de decisão mais rápida ao longo do processo de teste.

Kits de testes A/B para profissionais de marketing

Os testes A/B podem ser complicados sem as ferramentas certas. Existem vários kits de testes A/B disponíveis para simplificar o processo.

Esses kits geralmente incluem o seguinte: Um manual de testes A/B

Uma ferramenta para ajudá-lo a gerar diferentes versões do elemento que você deseja testar

Uma ferramenta de testes A/B para projetar e gerenciar seus testes com eficácia

Uma calculadora de significância

Modelos ou ferramentas de gerenciamento de projetos para acompanhar e melhorar seu teste

Usar um kit como esse e ferramentas como o ClickUp pode ajudá-lo a realizar testes A/B em seus fluxos de trabalho e gerenciar os resultados com eficiência.

Exemplos reais de testes A/B

É hora de examinar exemplos práticos de como os testes A/B têm ajudado empresas a aprimorar suas estratégias e elementos. Antes de analisar esses exemplos, é importante entender que você pode aplicar os testes A/B em diferentes contextos.

Aqui está uma breve visão geral desses contextos. Site: Os testes se concentram em alterar elementos como páginas de destino para impulsionar o tráfego ou aumentar o número de inscrições

E-mail: Diferentes versões de e-mail são enviadas a públicos distintos para melhorar as taxas de cliques ou coletar insights

Mídias sociais: Utilizadas principalmente no marketing digital para testar variações com o objetivo de aumentar a receita

Mobile: Concentra-se em aplicativos móveis ou sites para aumentar o engajamento do usuário

Analisaremos estudos de caso baseados nesses contextos para ajudá-lo a compreendê-los melhor.

1. Exemplos de testes A/B em sites

Estes são alguns exemplos de empresas que decidiram realizar testes A/B em elementos de seus sites.

Grene

A Grene, uma marca polonesa de comércio eletrônico especializada em produtos agrícolas, implementou com sucesso testes A/B em seu site. Um de seus testes envolveu a reformulação da página do mini carrinho para melhorar a experiência do usuário.

Problema: A equipe da Grene identificou vários problemas na página do mini carrinho: os usuários pensavam erroneamente que o rótulo “Entrega Grátis” era clicável para obter mais detalhes, não conseguiam ver os preços dos itens e precisavam rolar a página para baixo para encontrar o botão “Ir para o carrinho”. Esses fatores afetavam negativamente a experiência do usuário e as conversões.

Esta era a aparência da versão de controle desta página:

via Grene

Solução: A equipe aprimorou o mini carrinho adicionando um botão “Ir para o carrinho” na parte superior, exibindo os preços dos itens e um botão para remover, além de aumentar o tamanho do botão inferior para destacá-lo do rótulo “Entrega gratuita”. Essas mudanças tiveram como objetivo melhorar a navegação e a experiência geral do usuário.

Esta era a aparência da variação deles:

via Grene

Resultado: A Grene obteve resultados significativos, como um aumento nas visitas à página do carrinho, um aumento geral na taxa de conversão de 1,83% para 1,96% e um aumento de duas vezes na quantidade total de compras.

ShopClues

A ShopClues, uma marca de roupas em ascensão no comércio eletrônico da Índia, concorre com gigantes como a Flipkart e a Amazon. Apesar de ser nova, ela realiza testes ativamente em seu site para aprimorar seus produtos e serviços.

Problema: A ShopClues tinha como objetivo aumentar a conversão de visitas em pedidos a partir de sua página inicial. Após analisar os elementos da página inicial, eles descobriram que os links da barra de navegação principal, na barra superior, estavam recebendo um número significativo de cliques, especialmente a seção “Atacado”. Eles perceberam que direcionar o tráfego para as páginas de categorias seria mais eficaz do que deixar os usuários navegar pela página inicial.

Esta é a versão de controle deles:

via VWO

Solução: A equipe propôs a hipótese de substituir a categoria “Atacado” por outras categorias, como “Super Saver Bazaar”, e reposicionar o botão “Atacado” da parte superior para a esquerda. O objetivo era melhorar o alinhamento visual e direcionar os visitantes de forma mais eficiente para as páginas de categorias.

Veja como eles decidiram reformular a página:

via VWO

Resultado: Este teste aumentou a taxa de conversão de visitas em pedidos em 26% e melhorou a taxa de cliques no botão “Atacado”.

Beckett Simonon

A Beckett Simonon é uma loja online de sapatos de couro feitos à mão. Ela é rigorosa em relação aos seus padrões éticos de negócios e à sustentabilidade.

Problema: A empresa queria aumentar suas taxas de conversão e a eficácia da aquisição paga. Sua versão de controle era igual a qualquer outra página de destino de comércio eletrônico.

via Marquiz

Solução: Após uma análise qualitativa do site, a empresa incluiu mensagens destacando suas práticas comerciais sustentáveis, com foco na qualidade do produto.

A variação acabou sendo a seguinte página:

Resultado: Páginas da Web com mensagens destacando a responsabilidade ética e a sustentabilidade. Além disso, os produtos registraram um aumento significativo de 5% nas taxas de conversão e um retorno sobre o investimento anualizado de 237%.

World Wildlife Federation

A World Wildlife Federation é uma ONG que se dedica à conservação da vida selvagem e de espécies ameaçadas de extinção. Ela também atua em questões relacionadas a ameaças globais mais significativas, como mudanças climáticas, crises alimentares e hídricas, etc.

Problema: Eles queriam se concentrar em aumentar a taxa de assinaturas da newsletter mensal.

A página de inscrição na newsletter deles era a seguinte:

via Marquiz

Solução: A equipe fez duas alterações simples no formulário de inscrição: adicionou uma prévia da newsletter à direita para ajudar os usuários a entenderem no que estavam se inscrevendo e moveu o botão de CTA do centro para a esquerda, para um melhor alinhamento com o caminho visual do usuário.

Esta foi a variação que eles criaram:

Resultado: A diferença entre as inscrições dessas duas versões foi de impressionantes 83%.

2. Exemplos de testes A/B de e-mail

A seguir, temos o cenário de testes A/B de e-mail, que mostra como as mudanças mais simples nos e-mails podem envolver mais usuários

MailerLite

A MailerLite, uma empresa de marketing por e-mail, realiza regularmente testes A/B em linhas de assunto para se manter competitiva e determinar as estratégias mais eficazes para o engajamento.

Problema: A equipe queria verificar se seus assinantes gostavam de linhas de assunto chamativas e repletas de jargões ou se informações claras e concisas eram suficientes. Eles criaram uma hipótese de teste A/B para essa experiência.

Solução: A empresa enviou diferentes versões de linhas de assunto para vários públicos-alvo para testar essa hipótese. O indicador de sucesso nesse teste foi o número de cliques no link do artigo após os assinantes abrirem o e-mail. Veja como ficou:

via MailerLite

Resultado: A experiência deixou claro que o público preferia linhas de assunto claras e concisas.

3. Exemplos de testes A/B em redes sociais

Esses estudos de caso de mídias sociais mostrarão como os testes A/B funcionam em uma estratégia de marketing digital.

Vestiaire

A Vestiaire é um mercado global de artigos de moda de luxo.

Problema: Eles queriam divulgar seu novo recurso de compras diretas no TikTok. Além disso, buscavam aumentar sua visibilidade entre o público da Geração Z.

Solução: A agência de marketing digital da Vestiaire abordou oito influenciadores diferentes para criar conteúdo com diferentes CTAs alinhados aos objetivos da marca. A agência concedeu a esses influenciadores ampla liberdade criativa para desenvolver uma variedade de publicações nas redes sociais.

via Influencer MarketingHub

Resultado: Essas publicações geraram mais de 1.000 instalações orgânicas para a Vestiaire. Além disso, eles selecionaram os criativos com melhor desempenho e começaram a veiculá-los como anúncios pagos. Isso resultou em mais de 4.000 instalações, com uma redução de 50% no custo por instalação.

Palladium Hotel Group

O Palladium Hotel Group é um grupo hoteleiro de luxo fundado na Espanha. Possui várias propriedades de luxo em todo o mundo, oferecendo serviços de primeira classe aos seus clientes.

Problema: Eles queriam testar o crescimento de seus negócios usando o recurso de multiplicador de lances do Meta e sua campanha de compras Advantage+.

Solução: Eles realizaram um teste A/B: um com sua campanha de compras Advantage+ habitual e outro com multiplicadores de lance, além da campanha de compras Advantage+. Ambas as campanhas exibiram anúncios com fotos e vídeos, com gastos publicitários distribuídos igualmente. Ambos os conjuntos apresentavam ofertas promocionais e foram exibidos para adultos nos EUA.

Resultado: O teste durou 15 dias, e o grupo hoteleiro constatou que suas campanhas de compras Advantage+ funcionam melhor sozinhas. Elas apresentaram um retorno sobre o investimento em publicidade 84% maior, um custo por compra 50% menor e o dobro do número de compras.

La Redoute

A La Redoute é uma marca francesa de móveis e decoração conhecida por seus designs elegantes e sustentáveis, que visam melhorar a vida familiar dos clientes.

Problema: A marca queria alcançar novos públicos e impulsionar suas vendas online.

Solução: A agência de marketing da La Redoute colaborou com criadores populares para criar anúncios em um estilo adequado para os reels das redes sociais. Os criadores utilizaram efeitos visuais, música e narrativa para tornar os anúncios envolventes, identificáveis e agradáveis para o público-alvo. A agência então realizou testes A/B comparando suas campanhas Advantage+ habituais e anúncios nas redes sociais com os elegantes anúncios no formato “language of reels” e reformulou suas campanhas.

Resultado: Os anúncios criados por influenciadores impulsionaram a presença da La Redoute nas redes sociais e suas vendas. Em 35 dias, os anúncios no formato “Language of Reels” geraram um aumento de 51% no retorno sobre o investimento em publicidade, 35% mais compras, um custo por compra 26% menor e um aumento de 37% nas impressões em Reels e Stories.

4. Exemplos de testes A/B para dispositivos móveis

Por fim, aqui estão alguns exemplos de testes A/B em aplicativos móveis e páginas da web otimizadas para dispositivos móveis.

Simplesmente

O Simply é um aplicativo móvel que ajuda as pessoas a aprenderem a tocar diferentes instrumentos musicais de uma maneira divertida e simples.

Problema: O objetivo era aumentar as vendas reformulando a tela de compra. O problema identificado era que o CTA não se destacava o suficiente. Além disso, os ícones brancos não transmitiam informações significativas, e o posicionamento horizontal não era intuitivo para o usuário.

Veja como era a página existente:

via Medium

Solução: Eles criaram várias opções para a tela de compra com depoimentos na forma de vídeos ou citações e reduziram o número de cliques necessários para a compra. Além disso, a lista de insights ficou na vertical nos novos designs:

via Medium

Resultado: Eles acompanharam os resultados de perto desde o primeiro dia, mas esperaram para analisá-los até terem uma amostra suficientemente grande. Quando a análise ficou pronta, ela revelou que o novo design resultou em um aumento de 10% nas compras.

Hospitality Net

O Hospitality Net é um mecanismo de reservas de hotéis que permite aos usuários reservar hotéis online através de seus computadores ou dispositivos móveis.

Problema: Após a pandemia, as reservas por dispositivos móveis dispararam. Para aproveitar esse aumento, eles queriam realizar um teste A/B com as duas versões do seu mecanismo de reservas móveis: “simplificada” e “dinâmica”.

Aqui está uma comparação rápida entre seus modelos de reserva “simplificado” e “dinâmico”:

via Hospitality Net

Solução: Eles utilizaram o tipo de teste A/B de redirecionamento para realizar o teste. Todas as sessões foram divididas igualmente entre os motores de reservas simplificados e dinâmicos. O teste durou 34 dias, coletando dados de 113.617 sessões durante o período.

Resultado: A empresa esperava uma diferença de 10% a 15% nas taxas de conversão entre os dois motores de reservas. No entanto, o motor de reservas dinâmico apresentou um aumento de 33% nas conversões.

Erros comuns em testes A/B que devem ser evitados

Os testes A/B exigem esforço e recursos significativos. É frustrante não atingir os resultados desejados devido a erros que poderiam ser evitados. Vamos examinar alguns erros comuns cometidos pelas partes interessadas para ajudá-lo a evitá-los.

Decisões precipitadas

Muitos gerentes não esperam até que o teste seja concluído. Como podem visualizar os resultados em tempo real, muitas vezes tomam decisões precipitadas para economizar tempo. Isso pode resultar em decisões baseadas em informações incompletas.

Seleção de métricas sem foco

Se você analisar muitas métricas ao mesmo tempo, começará a estabelecer correlações espúrias. Um projeto de teste ideal permite que você selecione apenas as métricas importantes para acompanhar. Se decidir medir muitas métricas, corre o risco de observar flutuações aleatórias. Você também corre o risco de se distrair do foco em uma variável específica e acabar analisando mudanças potencialmente insignificantes.

Retestagem insuficiente

Poucas empresas realizam novos testes. Muitas delas tendem a acreditar que seus resultados estão corretos. Mesmo com alta significância estatística, alguns resultados podem ser falsos positivos.

Realizar novos testes pode ser bastante complexo, pois os gerentes geralmente não querem comprometer suas conclusões anteriores. No entanto, quanto mais testes A/B você realizar, maior será a chance de que pelo menos um dos seus resultados esteja errado.

Transforme insights em resultados com testes A/B e o ClickUp

Os testes A/B podem lhe dar uma vantagem significativa sobre seus concorrentes. Cada teste bem-sucedido ajuda você a se aproximar dos seus clientes. A cada iteração, você descobre o que funciona melhor com seu público-alvo.

O ClickUp oferece painéis e modelos abrangentes para otimizar seu processo de testes A/B, monitorando insights e visualizando resultados. Isso libera sua mente para se concentrar em tarefas que exigem raciocínio.

Recursos como o ClickUp Chat podem aumentar a eficiência, atuando como seu espaço de trabalho e canal de comunicação.

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