10 modelos gratuitos e personalizáveis de experimentos de crescimento para expandir seus negócios

A capacidade de inovar e otimizar rapidamente em um cenário competitivo pode ser decisiva para a trajetória de crescimento de uma empresa. As empresas usam experimentos de hacking de crescimento para testar sistematicamente hipóteses e estratégias a fim de descobrir métodos eficazes para acelerar seu crescimento.

Experimentos bem-sucedidos podem revelar insights valiosos e informar decisões estratégicas mais amplas, garantindo que os recursos sejam alocados para iniciativas com o maior potencial.

Por exemplo, um Relatório da McKinsey constatou que as organizações que priorizam a inovação e a experimentação aumentam suas receitas de 10% a 20% ao ano em comparação com aquelas que não priorizam essas práticas.

Assim como um cientista não embarca em uma pesquisa sem um plano, o growth hacking eficaz exige uma abordagem estruturada.

A principal diferença está na documentação. O registro e a análise sistemáticos dos dados ajudam no aprendizado e na replicação. É a diferença entre tropeçar em um golpe de sorte e descobrir sistematicamente insights que levam ao crescimento sustentável.

Você precisa das ferramentas e estruturas certas para desenvolver seus próprios experimentos de crescimento, transformando sua abordagem de tentativa e erro em uma ciência estratégica.

Mas, primeiro, vamos entender a importância dos modelos de experimentos de crescimento.

O que são modelos de experimentos de crescimento?

Os modelos de experimentos de crescimento são estruturas pré-fabricadas que o ajudam a projetar, executar e analisar experimentos para expandir seus negócios

Esses modelos geralmente estão disponíveis como ferramentas on-line ou planilhas para download. Eles fornecem uma abordagem estruturada para testar ideias e otimizar diferentes aspectos de sua estratégia de crescimento para determinar o que funciona melhor.

Esses modelos incluem seções para delinear os principais aspectos do seu experimento, tais como:

Objetivos e hipótese: O que você está tentando alcançar e o que acredita que acontecerá?

O que você está tentando alcançar e o que acredita que acontecerá? **Metodologia: Como você testará sua hipótese e quais variáveis serão alteradas?

Rastreamento e análise de dados: Como você medirá o sucesso e que ferramentas usará para coletar dados?

Como você medirá o sucesso e que ferramentas usará para coletar dados? Cronograma e orçamento: Quando você executará o experimento e quanto ele custará?

A compreensão desses componentes pode ajudá-lo a projetar um roteiro altamente funcional para sua empresa.

O que faz um bom modelo de experimento de crescimento?

Um bom modelo de experimento de crescimento funciona como um modelo, orientando-o no processo de planejamento, execução e análise de experimentos para alcançar o crescimento

Aqui estão alguns dos principais recursos que tornam eficaz um modelo de experimento de crescimento:

Definição de metas: Um modelo eficaz deve ser como uma máquina de definição de metas, solicitando que você defina exatamente o que está tentando alcançar com o experimento (por exemplo, mais usuários e maior envolvimento). Mais importante ainda, ele deve orientá-lo na formação de uma previsão clara sobre o que acontecerá (por exemplo, um novo processo de inscrição levará a mais inscrições)

Um modelo eficaz deve ser como uma máquina de definição de metas, solicitando que você defina exatamente o que está tentando alcançar com o experimento (por exemplo, mais usuários e maior envolvimento). Mais importante ainda, ele deve orientá-lo na formação de uma previsão clara sobre o que acontecerá (por exemplo, um novo processo de inscrição levará a mais inscrições) Resultados mensuráveis: O modelo deve enfatizar a definição de métricas quantificáveis para acompanhar os resultados e avaliar objetivamente a eficácia do seu experimento

O modelo deve enfatizar a definição de métricas quantificáveis para acompanhar os resultados e avaliar objetivamente a eficácia do seu experimento Facilidade de uso: Deve ser fácil de entender, facilitando a navegação e dividindo o processo do experimento em etapas claras. Evite layouts muito complexos ou jargões excessivos. Um modelo bem projetado deve capturar rapidamente os elementos essenciais do seu experimento

Modelos gratuitos de experimentos de crescimento

Trouxemos dez modelos gratuitos para ajudar a realizar e analisar experimentos de crescimento.

1. Modelo de quadro branco de experimentos de crescimento do ClickUp

Faça brainstorming e analise experimentos de crescimento com o modelo de quadro branco de experimentos de crescimento do ClickUp

Está se sentindo travado com seus experimentos de growth hacking? Modelo de quadro branco de experimentos de crescimento do ClickUp é uma maneira metódica de testar um plano de expansão de negócios.

Esse modelo de experimentos de crescimento divide o processo de experimentação em cinco etapas distintas.

Primeiro, faça um brainstorm de ideias e estratégias de crescimento que você e sua equipe gostariam de testar.

de ideias e estratégias de crescimento que você e sua equipe gostariam de testar. Depois de se concentrar em algumas ideias de crescimento, use a coluna planejamento no quadro branco para definir as métricas a serem medidas e monitoradas, a duração do experimento, o público-alvo e sua meta final.

no quadro branco para definir as métricas a serem medidas e monitoradas, a duração do experimento, o público-alvo e sua meta final. Em seguida, detalhe as mudanças necessárias em seus sistemas ou processos existentes para testar sua hipótese. Essas alterações podem ser pequenas, como texto, fonte ou imagens, ou grandes alterações, como um novo processo de pagamento ou checkout. Documente isso na coluna de implementação.

em seus sistemas ou processos existentes para testar sua hipótese. Essas alterações podem ser pequenas, como texto, fonte ou imagens, ou grandes alterações, como um novo processo de pagamento ou checkout. Documente isso na coluna de implementação. Certifique-se de rastrear e documentar todas as métricas relevantes definidas no experimento. A coluna de teste é usada para reunir os resultados do experimento , tornando a análise deles muito mais fácil para a sua equipe!

, tornando a análise deles muito mais fácil para a sua equipe! Por fim, a última etapa é analisar os dados coletados e determinar se a hipótese idealizada se mantém. Você pode usar esse resultado para justificar a implementação de mudanças permanentes.

Você também pode iterar o experimento com diferentes variáveis para chegar a uma estratégia vencedora!

Vamos considerar o cenário de uma loja on-line de artigos esportivos que está enfrentando uma queda nas conversões. Você suspeita que o processo de checkout pode ser o culpado. Veja como o modelo de quadro branco de experimentos de crescimento pode ser usado:

Ideação : Explore e anote as principais ideias a serem testadas, como checkout para convidados, fluxo simplificado ou ofertas de frete grátis

: Explore e anote as principais ideias a serem testadas, como checkout para convidados, fluxo simplificado ou ofertas de frete grátis Planejamento : Escolha uma ideia, defina as mudanças necessárias no sistema atual, as métricas de sucesso e a duração do experimento

: Escolha uma ideia, defina as mudanças necessárias no sistema atual, as métricas de sucesso e a duração do experimento Implementação : Faça os ajustes no checkout com base em seu plano

: Faça os ajustes no checkout com base em seu plano Testes : Reunir dados sobre taxas de abandono de carrinho, tempos de checkout e taxas de conversão

: Reunir dados sobre taxas de abandono de carrinho, tempos de checkout e taxas de conversão Análise: Veja se o novo processo melhora as conversões. Se sim, mantenha-o! Caso contrário, itere e tente novamente

2. Modelo de plano de experimento e resultados do ClickUp

Use o modelo de plano de experimento e resultados do ClickUp para analisar os resultados do experimento de growth hacking e tomar decisões baseadas em dados

Modelo de plano de experimento e resultados do ClickUp foi criado para orientá-lo no processo de experimentação. Ele garante que você teste as suposições e a eficácia do produto metodicamente e capture e analise os resultados de forma eficaz. É particularmente útil durante a fase de desenvolvimento de seus projetos.

Um processo de experimentação bem estruturado e completamente documentado aumenta significativamente a probabilidade de sucesso. Veja a seguir como usar esse modelo de forma eficaz:

1. Tipo de experimento

Defina claramente o tipo de experimento que está realizando. Isso ajuda a definir as expectativas corretas e a escolher a metodologia adequada. Você pode usar testes A/B, análise multivariada, testes de usabilidade ou outros tipos de métodos de experimentação.

2. Revisores

Liste os nomes das pessoas responsáveis por revisar o experimento. Eles podem ser membros da equipe, gerentes ou especialistas externos. Certifique-se de que os revisores designados tenham acesso a todos os detalhes e documentação relevantes do experimento para que o plano do experimento possa ser examinado quanto a possíveis falhas e melhorias antes da execução.

dica profissional: Use a função @ do ClickUp para marcar os revisores diretamente no modelo

3. Link do experimento

Forneça um link direto para a documentação detalhada do experimento, garantindo que todos os membros da equipe possam acessar e revisar o plano completo do experimento.

Como usar:

Crie um documento ou uma tarefa ClickUp com todos os detalhes do experimento

Inclua objetivos, hipóteses, metodologias e resultados esperados

Insira o link no modelo

4. Status do experimento

Indique o status atual do experimento. Manter essa informação atualizada ajuda a acompanhar o progresso e gerenciar as expectativas.

Em revisão : O experimento está em fase de planejamento e os elementos de controle e variação estão sendo revisados

: O experimento está em fase de planejamento e os elementos de controle e variação estão sendo revisados Em andamento : O experimento está sendo conduzido ativamente

: O experimento está sendo conduzido ativamente Completo: O experimento foi concluído e os resultados estão disponíveis para análise

5. Resumo executivo

Forneça as principais conclusões e percepções de alto nível para as partes interessadas. Destaque as principais descobertas e o impacto do experimento e acompanhe os padrões observados, permitindo que as partes interessadas compreendam rapidamente os resultados essenciais sem se aprofundar em dados detalhados.

Outras seções do modelo que podem ser utilizadas são:

Resumo do experimento : Escreva uma breve descrição do objetivo e do escopo do experimento

: Escreva uma breve descrição do objetivo e do escopo do experimento Hipótese : Declare claramente a hipótese que está testando

: Declare claramente a hipótese que está testando Evidência quantitativa : Liste as métricas e os pontos de dados que você coletará

: Liste as métricas e os pontos de dados que você coletará Público alvo : Defina o segmento de usuários ou clientes envolvidos no experimento

: Defina o segmento de usuários ou clientes envolvidos no experimento Notas : Adicione quaisquer informações ou considerações adicionais relevantes para o experimento

: Adicione quaisquer informações ou considerações adicionais relevantes para o experimento Resumo das métricas : Compile e apresente os dados coletados durante o experimento. Use tabelas, gráficos e quadros para facilitar a compreensão

: Compile e apresente os dados coletados durante o experimento. Use tabelas, gráficos e quadros para facilitar a compreensão Destaques : Resuma as principais descobertas e percepções do experimento

: Resuma as principais descobertas e percepções do experimento Lições aprendidas : Documente quaisquer aprendizados ou conclusões que possam informar futuros experimentos

: Documente quaisquer aprendizados ou conclusões que possam informar futuros experimentos Próximas etapas: Descreva as ações subsequentes com base nos resultados do experimento, seja implementando mudanças ou planejando mais testes

3. Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp

Transforme seus experimentos de crescimento em esforços bem organizados com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp ajuda a organizar e acompanhar várias campanhas de marketing e gerenciar equipes de crescimento.

Um experimento de growth hacking em marketing envolve testar diferentes estratégias de marketing para ver o que causa o impacto desejado em sua base de clientes.

Este modelo está estruturado como uma Lista de gerenciamento de campanha de marketing, oferecendo uma visão geral abrangente de todas as tarefas envolvidas em sua campanha.

Na Lista de Campanha de Lançamento de Produto, resuma todas as tarefas necessárias para a campanha de lançamento de seu produto, agrupadas por fase da campanha. Para cada tarefa, use campos personalizados para fornecer detalhes, como a equipe atribuída, o canal de marketing, o orçamento alocado e o tipo de entrega.

Use a visualização Social Media Tracker List para se concentrar nas tarefas da fase de produção, especificamente para a equipe de mídia social. Ela inclui campos personalizados para plataformas de mídia social, tipos de conteúdo, rascunhos, conteúdo final e status de aprovação.

A visualização Marketing Phase Board oferece uma perspectiva visual do seu progresso, agrupando tarefas em um formato Kanban em diferentes fases de marketing. Você pode facilmente arrastar e soltar cartões para movê-los entre as fases e atualizar o progresso. A visualização da tabela do Budget Tracker monitora as despesas por fase da campanha para garantir que sua campanha permaneça dentro do orçamento.

Compartilhe recursos e oriente a sua equipe fornecendo um local central para documentos importantes necessários para a campanha, como a proposta de marketing, as diretrizes da marca e as informações sobre o produto.

Vamos considerar o uso desse modelo de experimento de crescimento para uma campanha de lançamento de produto para um novo aplicativo de condicionamento físico:

Lista da campanha de lançamento do produto : Defina etapas como a criação de conteúdo promocional, agendamento de publicações em mídias sociais e planejamento de eventos de lançamento. Designe a equipe de marketing, aloque o orçamento e especifique os tipos de entrega

: Defina etapas como a criação de conteúdo promocional, agendamento de publicações em mídias sociais e planejamento de eventos de lançamento. Designe a equipe de marketing, aloque o orçamento e especifique os tipos de entrega Rastreador de mídia social : Acompanhe a criação de publicações em mídias sociais, incluindo rascunhos, aprovações e conteúdo final. Inclua plataformas, tipos de conteúdo e status de aprovação

: Acompanhe a criação de publicações em mídias sociais, incluindo rascunhos, aprovações e conteúdo final. Inclua plataformas, tipos de conteúdo e status de aprovação Quadro de fases de marketing : Planeje tarefas em fases como planejamento, produção, lançamento e pós-lançamento. Visualize o progresso e mova as tarefas entre as fases à medida que forem concluídas

: Planeje tarefas em fases como planejamento, produção, lançamento e pós-lançamento. Visualize o progresso e mova as tarefas entre as fases à medida que forem concluídas Visualização de calendário : Programe prazos importantes, como datas de publicação de conteúdo e eventos de lançamento. Garanta a conclusão em tempo hábil e prepare-se para marcos críticos

: Programe prazos importantes, como datas de publicação de conteúdo e eventos de lançamento. Garanta a conclusão em tempo hábil e prepare-se para marcos críticos Visualização de tabela do rastreador de orçamento : Monitore as despesas relacionadas à publicidade, à criação de conteúdo e ao planejamento de eventos. Mantenha a campanha dentro do orçamento e ajuste as alocações conforme necessário

: Monitore as despesas relacionadas à publicidade, à criação de conteúdo e ao planejamento de eventos. Mantenha a campanha dentro do orçamento e ajuste as alocações conforme necessário Visualização do documento de referência: Adicione a proposta de marketing, as diretrizes da marca e os contratos com influenciadores. Garanta que todos os membros da equipe tenham acesso a documentos importantes

4. Modelo de teste A/B do ClickUp

Acompanhe os cronogramas de suas campanhas, teste variações e taxas de conversão com o modelo de teste A/B do ClickUp

O teste A/B é usado para testar e comparar duas versões (versão A e B) de qualquer processo comercial ou ativo entre diferentes grupos de pessoas. Em seguida, os resultados são analisados para ver qual deles leva ao resultado desejado.

Você pode usar essa metodologia e a abordagem estruturada oferecida pela Modelo de teste A/B do ClickUp para gerenciar vários experimentos ao mesmo tempo e manter-se totalmente organizado.

Para começar, adicione uma nova tarefa e defina sua hipótese, seus objetivos e as variáveis a serem testadas.

Em seguida, crie duas versões da variável que você deseja testar. Esse modelo o ajuda a delinear as especificidades de cada variação por meio de descrições, campos personalizados e anexos. Documente os aspectos técnicos da configuração do seu teste, como a divisão do tráfego entre as duas variações e o acompanhamento dos resultados.

Antes de executar o teste, crie e atribua subtarefas com dependências e listas de verificação. Os comentários atribuídos durante o teste são exibidos em cada tarefa no modelo de experimento de crescimento. Ele também rastreia automaticamente a conclusão de tarefas, listas de verificação e comentários atribuídos em cada tarefa.

Por fim, quando o teste tiver sido executado por um período de tempo suficiente, use os campos personalizados do modelo para rastrear e analisar os dados e ver qual variação teve melhor desempenho.

5. Modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Valide ou invalide suas hipóteses de crescimento com o modelo de teste de usabilidade do ClickUp

Modelo de teste de usabilidade do ClickUp ajuda você a entender como as alterações em seu produto ou serviço afetam métricas específicas. Use esse modelo de experimento de crescimento para entender como os usuários interagem com seu produto. Essas informações cruciais ajudam a projetar experimentos de crescimento eficazes para crescimento orientado pelo produto estratégias.

Vamos considerar o seguinte cenário de teste de usabilidade de aumentar o valor médio do pedido.

A sua equipe quer testar a hipótese de que adicionar uma seção de "produtos recomendados" à página do carrinho de compras fará com que os clientes gastem mais.

Planeje seu experimento de teste de usabilidade Use o campo "Nome do estudo de teste" para dar um título ao seu experimento, por exemplo, "Produtos recomendados no carrinho de compras Descreva o comportamento do usuário que deseja observar no campo "Descrição do cenário de teste". Por exemplo, "Os usuários adicionarão mais produtos ao carrinho depois de ver os itens recomendados? Identifique seus usuários-alvo na seção "Profile & Background" (Perfil e histórico)

*Definir o perfil demográfico alvo Identifique e direcione os usuários que representam seu público-alvo

Projetar e conduzir o teste Crie uma versão da página do carrinho de compras com a seção "produtos recomendados" Liste as tarefas que deseja que os usuários concluam na página do carrinho de compras como etapas, como adicionar um produto ao carrinho e prosseguir para o checkout Liste todos os problemas de usabilidade que observar durante o teste na seção "Itens de ação".

Analisar os resultados Analise os dados para determinar se o teste levou a um valor médio de pedido mais alto Use a seção "Feedback geral" para resumir suas descobertas



6. Modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

Teste processos desde o planejamento até o estágio de relatório com o modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

O teste de usabilidade é essencial para avaliar a eficácia de um design, observando como os usuários reais interagem com ele. Modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp do ClickUp simplifica esse processo, orientando as equipes de teste do planejamento ao relatório com etapas estruturadas e campos personalizados.

Veja como as equipes de crescimento usam e realizam testes de usabilidade com esse modelo:

Planejamento do teste : Certifique-se de que todos os aspectos do teste sejam meticulosamente planejados. O modelo de experimento de crescimento permite que você forneça uma descrição detalhada e uma lista de verificação para o planejamento do teste, que inclui a definição dos critérios para a seleção de participantes, a preparação de materiais e a configuração do ambiente de teste

: Certifique-se de que todos os aspectos do teste sejam meticulosamente planejados. O modelo de experimento de crescimento permite que você forneça uma descrição detalhada e uma lista de verificação para o planejamento do teste, que inclui a definição dos critérios para a seleção de participantes, a preparação de materiais e a configuração do ambiente de teste Recrutamento de participantes : Identificar e recrutar participantes que representem o público-alvo. Garanta a diversidade para obter uma perspectiva de usabilidade abrangente. Documente os detalhes dos participantes no campo "descrição do projeto" ou carregue-os e anexe-os à tarefa

: Identificar e recrutar participantes que representem o público-alvo. Garanta a diversidade para obter uma perspectiva de usabilidade abrangente. Documente os detalhes dos participantes no campo "descrição do projeto" ou carregue-os e anexe-os à tarefa Preparação dos materiais : Prepare todos os materiais necessários para o teste, como protótipos, cenários de usuário e ferramentas de gravação. Use a lista de verificação para acompanhar a prontidão do material. Por exemplo, se estiver realizando um teste remoto, certifique-se de que o software de compartilhamento de tela esteja configurado e funcionando

: Prepare todos os materiais necessários para o teste, como protótipos, cenários de usuário e ferramentas de gravação. Use a lista de verificação para acompanhar a prontidão do material. Por exemplo, se estiver realizando um teste remoto, certifique-se de que o software de compartilhamento de tela esteja configurado e funcionando Configuração do ambiente : Certifique-se de que o ambiente de teste seja propício para obter feedback preciso sobre a usabilidade

: Certifique-se de que o ambiente de teste seja propício para obter feedback preciso sobre a usabilidade Testes : Realize os testes de usabilidade. Observe e registre como os participantes interagem com o produto. Fique de olho na barra de progresso do teste da tarefa para acompanhar a conclusão em porcentagens em tempo real

: Realize os testes de usabilidade. Observe e registre como os participantes interagem com o produto. Fique de olho na barra de progresso do teste da tarefa para acompanhar a conclusão em porcentagens em tempo real Análise de dados : Analise os dados coletados para identificar problemas de usabilidade e obter insights. Use a lista de verificação para garantir que todos os pontos de dados sejam considerados. Resuma as descobertas e identifique padrões no comportamento e no feedback do usuário

: Analise os dados coletados para identificar problemas de usabilidade e obter insights. Use a lista de verificação para garantir que todos os pontos de dados sejam considerados. Resuma as descobertas e identifique padrões no comportamento e no feedback do usuário Relatório de teste: Documente todo o processo de teste e os resultados em um relatório abrangente. Inclua insights, problemas identificados e recomendações para aprimoramento. Use o campo de descrição do projeto para uma narrativa detalhada e anexe todos os dados ou gravações relevantes

7. Modelo de rastreamento e análise de campanha do ClickUp

Acompanhe tudo, de cliques a conversões, com o modelo de acompanhamento e análise de campanhas do ClickUp

Acompanhe métricas importantes e obtenha insights valiosos sobre vários aspectos de sua campanha campanhas de marketing com Modelo de análise e rastreamento de campanhas do ClickUp . Veja como esse modelo de experimento de crescimento pode ser usado e os insights que ele pode gerar:

Eficácia da segmentação do público : Identifique quais dados demográficos e grupos de interesse respondem melhor à campanha. Por exemplo, os entusiastas da tecnologia em áreas urbanas podem apresentar taxas de engajamento mais altas

: Identifique quais dados demográficos e grupos de interesse respondem melhor à campanha. Por exemplo, os entusiastas da tecnologia em áreas urbanas podem apresentar taxas de engajamento mais altas Preferência de tecnologia : Determine se mais usuários se engajam via celular ou desktop, otimizando os formatos de anúncios e as páginas de destino de acordo

: Determine se mais usuários se engajam via celular ou desktop, otimizando os formatos de anúncios e as páginas de destino de acordo Gerenciamento do orçamento : Acompanhe os gastos em relação aos resultados (cliques, conversões) para garantir o uso eficiente dos fundos alocados. Os ajustes podem ser feitos com base nas tendências de desempenho para maximizar o ROI

: Acompanhe os gastos em relação aos resultados (cliques, conversões) para garantir o uso eficiente dos fundos alocados. Os ajustes podem ser feitos com base nas tendências de desempenho para maximizar o ROI Métricas de desempenho : Calcule as taxas de conversão e o CPA (custo por aquisição) para avaliar a eficácia da campanha. Se o CPC (custo por clique) for alto, mas as taxas de conversão forem baixas, talvez sejam necessários ajustes na segmentação ou nos criativos do anúncio

: Calcule as taxas de conversão e o CPA (custo por aquisição) para avaliar a eficácia da campanha. Se o CPC (custo por clique) for alto, mas as taxas de conversão forem baixas, talvez sejam necessários ajustes na segmentação ou nos criativos do anúncio Desempenho do anúncio : Analise a CTR (taxa de cliques) e o CPM (custo por milhão de impressões) para avaliar a visibilidade e a atratividade do anúncio. Ajustes no posicionamento do anúncio ou no conteúdo criativo podem ser feitos com base nessas métricas

: Analise a CTR (taxa de cliques) e o CPM (custo por milhão de impressões) para avaliar a visibilidade e a atratividade do anúncio. Ajustes no posicionamento do anúncio ou no conteúdo criativo podem ser feitos com base nessas métricas Oportunidades de otimização: Identificar áreas, com insights sobre o orçamento restante e métricas de desempenho, em que o investimento adicional poderia gerar retornos mais altos ou em que a realocação do orçamento poderia ser benéfica

8. Modelo de relatório de campanha do ClickUp

Deixe de lado a enxurrada de dados e mergulhe nos insights com o modelo de relatório de campanha do ClickUp

Modelo de relatório de campanha do ClickUp não apenas economiza tempo; os insights obtidos com o uso desse modelo de experimento de crescimento são significativos para as equipes de marketing que desejam analisar e melhorar o desempenho de suas campanhas.

Compilação abrangente de dados : Consolide dados de vários canais (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) em um único relatório. Visualize todas as principais métricas em um local centralizado para economizar tempo e fornecer uma visão holística do desempenho da campanha

: Consolide dados de vários canais (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) em um único relatório. Visualize todas as principais métricas em um local centralizado para economizar tempo e fornecer uma visão holística do desempenho da campanha Visualização de métricas principais: Visualize os principais indicadores de desempenho (KPIs) e outras análises em cada estágio do funil do experimento. Rastreamento de KPIs ajuda você a entender rapidamente o desempenho de suas campanhas em termos de métricas importantes, como custos, receitas, conversões e cliques em diferentes plataformas

métricas principais: Visualize os principais indicadores de desempenho (KPIs) e outras análises em cada estágio do funil do experimento. Rastreamento de KPIs ajuda você a entender rapidamente o desempenho de suas campanhas em termos de métricas importantes, como custos, receitas, conversões e cliques em diferentes plataformas Monitoramento e otimização do progresso : Acompanhe o progresso da campanha e identifique as áreas que precisam ser aprimoradas. Por exemplo, a comparação das taxas de conversão em diferentes canais (como Facebook vs. LinkedIn) pode destacar onde podem ser necessários ajustes na estratégia ou na alocação de orçamento

: Acompanhe o progresso da campanha e identifique as áreas que precisam ser aprimoradas. Por exemplo, a comparação das taxas de conversão em diferentes canais (como Facebook vs. LinkedIn) pode destacar onde podem ser necessários ajustes na estratégia ou na alocação de orçamento Análise do ROI : Veja a relação entre os gastos com anúncios (custo do anúncio) e a receita gerada (receita do anúncio) para cada plataforma. Esse insight o ajuda a avaliar quais campanhas são mais econômicas e aquelas em que os ajustes podem maximizar os retornos

: Veja a relação entre os gastos com anúncios (custo do anúncio) e a receita gerada (receita do anúncio) para cada plataforma. Esse insight o ajuda a avaliar quais campanhas são mais econômicas e aquelas em que os ajustes podem maximizar os retornos Tomada de decisão orientada por dados: Munido de insights claros do relatório de campanha, você pode tomar decisões informadas e orientadas por dados. Seja realocando o orçamento para canais mais eficazes ou refinando as estratégias de anúncios com base nas taxas de conversão, essas decisões são baseadas em resultados mensuráveis

9. Modelo de calendário de campanha do ClickUp

Mantenha sua equipe alinhada e as campanhas no caminho certo com o modelo de calendário de campanhas do ClickUp

Mantenha-se organizado e no caminho certo com seus experimentos de crescimento e veja facilmente quais experimentos têm o maior impacto em seus negócios com o Modelo de calendário de campanha do ClickUp .

Veja como usar o modelo para experimentos de crescimento para estabelecer uma linha do tempo para campanhas e acompanhar o progresso em relação aos principais marcos:

Use as datas de início e término para definir o cronograma de cada campanha. Isso o ajudará a visualizar o cronograma geral de seus experimentos de crescimento e a identificar possíveis conflitos de agendamento

de cada campanha. Isso o ajudará a visualizar o cronograma geral de seus experimentos de crescimento e a identificar possíveis conflitos de agendamento Divida cada campanha em etapas menores e acionáveis e atribua datas de vencimento a cada subtarefa ou marco. Atribua proprietários para cada tarefa para obter transparência e responsabilidade

e atribua datas de vencimento a cada subtarefa ou marco. Atribua proprietários para cada tarefa para obter transparência e responsabilidade A lista de campanhas no lado esquerdo fornece uma visão geral rápida de todas as suas campanhas. Isso pode ajudar a identificar os próximos prazos e assegurar que todas as campanhas estejam no caminho certo

10. Modelo de plano de marketing do ClickUp

Teste, aprenda e itere rapidamente em direção ao crescimento com o modelo de plano de marketing do ClickUp

O growth hacking tem tudo a ver com experimentação e iteração rápida. Modelo de plano de marketing do ClickUp pode ajudá-lo a definir metas específicas e mensuráveis para seus experimentos e acompanhar o progresso deles, desde o aumento do tráfego do site até a melhoria das taxas de conversão.

Digamos que você queira fazer experimentos com diferentes maneiras de aumentar o tráfego do site. Você pode usar esse modelo de experimento de crescimento para definir uma meta de aumentar o tráfego do website em 10% em um mês. Em seguida, você pode fazer um brainstorming de uma lista de tarefas menores e mais gerenciáveis para atingir essa meta, como veicular anúncios em mídias sociais, criar novo conteúdo de blog ou melhorar o SEO do seu site.

Depois de ter uma lista de ideias, você pode usar o modelo para priorizá-las e atribuir tarefas à sua equipe. Em seguida, acompanhe o progresso em direção à sua meta e veja quais ideias têm mais impacto.

Veja como o modelo ajuda a montar seus experimentos de crescimento:

Defina metas alcançáveis metas de marketing: Isso o ajudará a concentrar seus experimentos e a garantir que eles estejam alinhados com suas metas comerciais gerais

metas de marketing: Isso o ajudará a concentrar seus experimentos e a garantir que eles estejam alinhados com suas metas comerciais gerais Organize as tarefas em etapas acionáveis : Isso o ajudará a dividir seus experimentos em partes gerenciáveis e a garantir que todos na sua equipe saibam o que precisam fazer

: Isso o ajudará a dividir seus experimentos em partes gerenciáveis e a garantir que todos na sua equipe saibam o que precisam fazer Acompanhe o progresso com métricas e análises integradas : Isso o ajudará a ver o desempenho de seus experimentos e a fazer alterações conforme necessário

: Isso o ajudará a ver o desempenho de seus experimentos e a fazer alterações conforme necessário Registre e analise o progresso: Documente os resultados de seus experimentos e aprenda com seus sucessos e fracassos

ClickUp for Marketing: Seu Growth Hacker completo

Simplifique todo o processo, desde o brainstorming até a análise dos resultados, com o ClickUp para equipes de marketing

O ClickUp para marketing o espaço de trabalho vai além de apenas gerenciamento de projetos de marketing . Ele aumenta sua capacidade de executar experimentos de crescimento com poderosos ferramentas de growth hacking que o ajudam a planejar, executar, analisar e iterar.

Imagine que você e sua equipe de crescimento queiram um método científico para testar um novo design de página de destino para conhecer o impacto potencial antes de se comprometer totalmente com alterações de design em grande escala. Veja como o ClickUp Marketing pode ajudar:

Planejamento e brainstorming: UseDocumentos do ClickUp para fazer um brainstorming de diferentes conceitos de página de destino com sua equipe. Esses documentos podem acompanhar seu roteiro de marketing, garantindo que seus experimentos estejam alinhados com sua estratégia geral

UseDocumentos do ClickUp para fazer um brainstorming de diferentes conceitos de página de destino com sua equipe. Esses documentos podem acompanhar seu roteiro de marketing, garantindo que seus experimentos estejam alinhados com sua estratégia geral Criação de conteúdo com tecnologia de IA: Cérebro ClickUpo assistente de IA, pode ajudá-lo a gerar um resumo do conteúdo para a nova página de destino em segundos. Isso permite que você se concentre no refinamento da mensagem principal e experimente variações

Cérebro ClickUpo assistente de IA, pode ajudá-lo a gerar um resumo do conteúdo para a nova página de destino em segundos. Isso permite que você se concentre no refinamento da mensagem principal e experimente variações Colaboração perfeita: Compartilhe o rascunho da página de destino no ClickUp Docs e use oprova incorporada para obter feedback da sua equipe antes do lançamento

Compartilhe o rascunho da página de destino no ClickUp Docs e use oprova incorporada para obter feedback da sua equipe antes do lançamento Executar e analisar: Configure tarefas e listas emTarefas do ClickUp para gerenciar o desenvolvimento e o lançamento da nova página de destino. Acompanhe o progresso em tempo realPainéis do ClickUp que mostram as principais métricas, como taxas de conversão para cada variação

Quer mais modelos? Vá até o site Coleção de modelos do ClickUp Para escolher entre mais de 1.000 modelos personalizáveis para todas as funções comerciais possíveis_ ✨

Aumente o nível de seus experimentos de hacking de crescimento com o ClickUp!

Passe do brainstorming de ideias para a execução de experimentos orientados por dados que impulsionam o crescimento dos negócios com os modelos de experimentos de crescimento gratuitos do ClickUp!

Cada modelo de experimento de crescimento compartilhado acima fornecerá uma estrutura estruturada para projetar, gerenciar e analisar seus experimentos de crescimento com eficiência. Eles economizarão seu valioso tempo e garantirão a consistência em todas as suas iniciativas de teste.

Lembre-se de que a experimentação é um processo contínuo. Use esses modelos como um ponto de partida e adapte-os às suas metas comerciais exclusivas. Aprenda continuamente e adapte suas estratégias de crescimento à medida que avança. O ClickUp pode ser seu parceiro inabalável nessa jornada.

Experimente, aprenda, documente e amplie seus negócios com o ClickUp! Registre-se no ClickUp hoje mesmo!