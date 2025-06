10 modelos gratuitos de relatórios do ClickUp e do Google Analytics

Sua mesa está cheia de post-its e impressões, cada um com mensagens enigmáticas? Você passa horas lutando com planilhas, tentando desesperadamente encontrar um sinal em meio ao ruído? Soa familiar, certo?

Empresas em todo o mundo estão lutando para encontrar insights que orientem suas decisões neste mar de informações. Mas espere! Há uma luz no fim do túnel: a ampla variedade de ferramentas e modelos de análise disponíveis para obter insights de negócios significativos sem o trabalho manual árduo.

Quer você queira medir o desempenho do seu site ou dos seus concorrentes, o desempenho trimestral da sua empresa ou o desempenho de um produto, existem modelos prontos a usar para automatizar e facilitar a sua tarefa.

Acompanhe enquanto apresentamos vários modelos de análise gratuitos do Google e do ClickUp.

O que são modelos de análise?

Os modelos de análise permitem representar os dados num formato visual padronizado para que você possa interpretá-los melhor. Você pode usar modelos de análise para várias funções comerciais, tais como vendas, marketing, apoio ao cliente, finanças, análise de produtos, etc., para tornar os seus relatórios mensais mais rápidos.

Eles podem ajudá-lo:

Garanta uma abordagem estruturada ao trabalho e que nada seja esquecido

Fornece um formato consistente para os dados, especialmente em organizações maiores, onde muitos analistas trabalham juntos em um único projeto

Elimina tarefas repetitivas, como organizar dados, permitindo que você se concentre na análise de dados de alto nível e na tomada de decisões

Torne os dados acessíveis a qualquer pessoa da equipe. Um gerente de produto pode usar modelos de análise para acompanhar os KPIs de gerenciamento de produtos ou avaliar as necessidades dos clientes e planejar os requisitos dos produtos

O que torna um modelo de análise bom?

Você pode usar um modelo de análise para praticamente qualquer processo de negócios. Mas como escolher um modelo de análise para sua empresa? Aqui estão algumas dicas para orientá-lo.

Defina sua necessidade: Depois de determinar seu objetivo, você poderá selecionar o modelo que melhor se adapta a ele

Facilidade de uso: Lembre-se de que analistas de negócios podem não ser especialistas em tecnologia. Portanto, escolha um modelo que seja fácil de usar, mesmo para pessoas sem conhecimentos técnicos

Flexibilidade e personalização: Embora um modelo de análise ofereça uma base para criar seu relatório, você deve poder personalizá-lo para melhor atender às suas necessidades. Escolha um modelo que permita flexibilidade e personalização

Visualização clara: Um requisito fundamental dos modelos de análise é a capacidade de representar dados complexos. Escolha um modelo que ofereça uma visualização clara dos dados

10 modelos de análise gratuitos para todas as empresas

Embora os modelos possam ser usados em qualquer empresa ou função, quando se trata de análise, um tamanho único não serve para todos!

Por isso, selecionamos 10 dos nossos modelos de análise gratuitos favoritos, equipados com os melhores recursos, itens indispensáveis e links para download, para que você possa começar imediatamente.

Pronto? Vamos lá 🚀

1. Modelo de análise do ClickUp

Baixe este modelo Gerencie todas as suas métricas de mídia social em um só lugar com este modelo de análise de mídia social do ClickUp

O modelo de análise de redes sociais ClickUp é essencial para a sua equipe de marketing se pretende construir uma forte presença nas redes sociais para a sua empresa. Com as suas subcategorias totalmente personalizáveis, pode ajustar o modelo de acordo com as suas necessidades, independentemente do seu setor.

A tabela de desempenho é um recurso útil do modelo. Ela oferece uma visão geral dos parâmetros que precisam ser melhorados e aqueles que atendem às expectativas.

Você também pode acompanhar as tendências das redes sociais e monitorar os canais de mídia social com bom desempenho e aqueles que precisam de melhorias, permitindo que você ajuste suas estratégias de marketing de acordo com isso.

As subcategorias detalhadas deste modelo ajudam você a entender melhor seu público-alvo e a personalizar suas campanhas.

2. Modelo de acompanhamento e análise de campanhas ClickUp

Baixe este modelo Use este modelo de acompanhamento e análise de campanhas do ClickUp para obter um acompanhamento e uma análise mais aprofundados das suas campanhas

Embora o modelo anterior ofereça uma boa base para configurar suas análises de mídia social, você pode se aprofundar ainda mais em suas campanhas com o modelo de acompanhamento e análise de campanhas do ClickUp.

É um aplicativo de modelo de nível intermediário com quatro tipos de visualização — visualização em lista, visualização em calendário, visualização em documento e visualização em linha do tempo em uma única tela. Essa visualização consolidada permite priorizar as tarefas mais importantes e economizar tempo.

No entanto, a maior vantagem deste modelo são as 10 opções de campos personalizados que permitem acompanhar o orçamento, o custo por aquisição (CPA), o ciclo de conversão de caixa (CCC), os cliques e as conversões. Assim, tem uma visão detalhada do orçamento, dos gastos e do desempenho geral do marketing numa única visualização.

3. Modelo de relatório de campanha ClickUp

Baixe este modelo Crie e edite seu primeiro relatório de campanha com o modelo de relatório de campanha do ClickUp

O modelo de relatório de campanha do ClickUp oferece a base para gerar seus primeiros relatórios personalizados de campanha em um formato apresentável.

Você pode usá-lo para obter uma visão geral rápida de todos os seus custos totais, receitas, conversões e cliques em um único painel. Ele também fornece insights baseados em canais, incluindo o custo dos anúncios do Google, os gastos com publicidade e o desempenho dos anúncios, para que você saiba qual canal está tendo um bom desempenho e qual precisa de sua atenção.

Use uma visualização em tabela para entender o desempenho da sua campanha em diferentes canais. Essa visualização também detalha as impressões, os cliques por custo, as conversões e o custo por clique de cada canal, para que você tenha todas as informações em uma única visualização, independentemente do número de campanhas em execução.

Se você é uma agência que gerencia várias campanhas para seus clientes, vai adorar trabalhar com este modelo.

4. Modelo de relatório de análise de dados ClickUp

Baixe este modelo Apresente todos os seus relatórios de análise em um formato apresentável com este modelo de relatório de análise de dados do ClickUp

O modelo de relatório de análise de dados ClickUp tem todos os recursos para analisar quaisquer dados comerciais.

Se sua equipe de vendas precisa fazer previsões ou você deseja realizar análises para a tomada de decisões comerciais cruciais, este modelo será útil.

O modelo vem com status personalizados que permitem acompanhar as diferentes etapas dos seus projetos de análise de dados. Você pode categorizar e adicionar atributos aos seus dados para obter mais visibilidade com os campos personalizados.

As visualizações personalizadas permitem que você crie seu fluxo de trabalho como uma lista, um gráfico de Gantt, uma carga de trabalho e um calendário, permitindo que você visualize melhor seus dados.

Depois de ter os dados no fluxo de trabalho desejado, use os recursos avançados do Clickup, como o ClickUp Clips para gravação de tela ou o ClickUp Automations para compartilhar o recurso com sua equipe e trabalhar de forma colaborativa.

5. Modelo de relatório de marketing ClickUp

Baixe este modelo Use este modelo de relatório de marketing do ClickUp e livre-se de todos os outros modelos

Entendemos o que você passa como profissional de marketing. Desde a criação de campanhas até o acompanhamento de métricas de clientes e conversões, a criação de recursos visuais e relatórios dá muito trabalho!

É por isso que criamos este modelo que você vai adorar usar sempre que precisar medir o desempenho de qualquer campanha. Com o modelo de relatório de marketing do ClickUp, você pode criar e gerenciar projetos de relatórios de marketing definindo metas claras, atribuindo tarefas e colaborando com as partes interessadas.

Os recursos abrangentes de visualização do modelo permitirão que você monitore o progresso de forma eficaz, mantenha as principais partes interessadas atualizadas e gere relatórios abrangentes. Por exemplo, se você deseja ver seus projetos com base em uma linha do tempo ou em uma visualização de calendário, opte pela visualização Calendário no modelo.

Este modelo pode ser especialmente útil para visualizar KPIs de marketing importantes, como visitas ao site, dados demográficos dos clientes e números de vendas. Você pode usar os painéis ou a visualização em tabela do ClickUp para criar sua própria visualização personalizada com base nas necessidades específicas da equipe.

6. Relatório de métricas de redes sociais da ClickUp

Baixe este modelo Meça todas as suas métricas de mídia social neste único Relatório de Métricas de Mídia Social do ClickUp

Para profissionais de marketing de mídia social que precisam acompanhar todas as campanhas nas redes sociais, sejam insights do Facebook ou do Twitter, o Relatório de Métricas de Mídia Social do ClickUp ajudará você a ficar por dentro de todos os KPIs de marketing. Você pode acompanhar, analisar e otimizar o desempenho de cada campanha com análises de visualização poderosas.

Quer você execute 10 campanhas em uma plataforma ou em 6 plataformas, este modelo permite medir facilmente o sucesso e comparar relatórios de desempenho. O modelo permite criar tarefas com status personalizados, como concluída, em revisão, a fazer, etc., para que você possa acompanhar facilmente o progresso de suas métricas.

No entanto, o principal destaque deste modelo são os campos personalizados, onde 10 atributos personalizados diferentes, como seguidores, membros, visitas ao perfil, taxa de promotores líquidos, taxa de amplificação e ações de clique, estão disponíveis para salvar informações vitais sobre o desempenho das suas redes sociais e visualizar facilmente os seus dados.

As visualizações personalizadas dos relatórios oferecem diferentes opções de visualização, como Tabela de métricas, Formulário de relatório de métricas e Visualização de mídias sociais, para que todas as informações sejam fáceis de acessar e permaneçam bem organizadas.

7. Relatório mensal de vendas da ClickUp

Baixe este modelo Use este modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp para identificar seu melhor agente de vendas, o número de chamadas feitas e a taxa de conversão

Se você é gerente de vendas, vai adorar o modelo de relatório mensal de vendas do ClickUp, que o ajudará a acompanhar todas as ligações de vendas feitas pela sua equipe todos os meses.

Ter uma visibilidade clara de suas atividades de vendas por meio deste modelo permitirá que você analise o que está funcionando e onde você precisa intervir. O modelo é útil para identificar seus melhores desempenhos, o número de chamadas feitas, a taxa de conversão e como isso impactou a receita geral da empresa.

Este modelo permite que você registre todas as métricas importantes de suas atividades de vendas, incluindo receitas, despesas e lucros/prejuízos. Ele oferece formatos visuais poderosos em gráficos e tabelas para que você possa obter insights rapidamente e identificar áreas que precisam ser melhoradas.

Os status personalizados são úteis para filtrar seus dados de desempenho de vendas com base em etapas específicas do processo de qualificação de leads. Além disso, os campos personalizados permitem categorizar e adicionar atributos para gerenciar seu desempenho de vendas e acompanhar o progresso.

Este modelo de relatório fácil de usar é ideal para profissionais de vendas novos e experientes que desejam ter todos os relatórios de vendas ao alcance dos dedos.

8. Modelo de conclusões da análise de dados do ClickUp

Baixe este modelo Apresente suas descobertas de análise de dados de maneira organizada com este modelo de relatório de descobertas de análise de dados do ClickUp

Quer convencer seus stakeholders com as conclusões da sua análise de dados? Use o modelo de relatório de conclusões da análise de dados do ClickUp para apresentar seu caso de maneira organizada.

Se você deseja destacar as necessidades dos usuários, otimizar um processo ou priorizar um recurso do produto identificado por meio da análise de dados, precisa de um modelo de relatório abrangente que permita apresentar suas descobertas às partes interessadas de forma clara e concisa. Esse é exatamente o objetivo deste modelo.

Você pode usar o ClickUp Docs para definir sua declaração de problema, método de pesquisa e, em seguida, criar o fluxo de trabalho que funciona melhor para sua equipe. Use a visualização do quadro dentro do modelo para mostrar todas as tendências de dados em um formato rico e visual.

Este é um modelo fácil de usar, com menus suspensos de fácil acesso para ajudar você a formatar melhor seu relatório.

9. Modelo do Google Analytics 4 Looker Studio por Porter

via Porter

Se você é um gerente de SEO que deseja medir o desempenho de campanhas ou um proprietário de empresa de comércio eletrônico que possui o Google Analytics e deseja acompanhar o desempenho do seu site, então este modelo do Google Analytics 4 Studio é o que você precisa.

O modelo pode ajudá-lo a analisar o tráfego da web, os resultados da campanha, os eventos, as páginas de destino e as conversões para obter uma visão aprofundada do desempenho da campanha/site.

Por exemplo, o painel é intuitivo e permite encontrar respostas para perguntas importantes, como quantas visualizações de página o site gera e como você pode melhorá-lo com conteúdo mais envolvente. Ou qual é o valor da vida útil do cliente dos visitantes do seu site. Descubra a taxa de retorno de usuários e clientes, calcule a taxa de conversão para cada fonte de tráfego e muito mais.

10. Modelo de relatório do Google Analytics da Agency Analytics

via Agency Analytics

Este modelo oferece uma solução completa que permite otimizar a análise da web. Com um modelo do Google Analytics que combina métricas essenciais de marketing, como conversões, taxas de engajamento e sessões na web, sem investir em software de análise de marketing, você vai adorar este modelo poderoso da Agency Analytics.

Basta fazer login para acessar o modelo que extrai automaticamente métricas importantes do site para aprimorar seus relatórios e apresentá-los às partes interessadas em um formato fácil de entender. O modelo captura todos os elementos-chave para dar às partes interessadas uma visão completa sobre o andamento da campanha de marketing ou do desempenho do site.

O modelo pode capturar várias métricas importantes, incluindo:

Detalhes da sessão

Número total de usuários

Taxa de engajamento

Taxa de rejeição

CTR

Adicionar ao carrinho

Itens comprados

Taxa de conversão

ARPU

Aquisição de usuários

Dados demográficos

Visualize melhor seus dados com o ClickUp

Os modelos de análise podem ser usados para qualquer negócio e têm inúmeros casos de uso. Todos os 10 modelos listados aqui podem beneficiar imensamente você ao começar a gerar relatórios e tomar decisões baseadas em dados.

O ClickUp é útil para qualquer equipe, independentemente do tamanho e do setor. E a melhor parte? Ele tem mais de 100 modelos para cada uma das suas necessidades comerciais. Além disso, está repleto de ferramentas funcionais para criar suas análises do zero.

E já mencionamos que esses modelos são gratuitos? Então, inscreva-se no ClickUp e obtenha o seu agora mesmo!