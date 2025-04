Modelos OKR gratuitos do Google Sheets para monitorar suas metas

_Sem uma estrutura clara, é fácil perder o foco

Os OKRs (Objectives and Key Results) proporcionam essa clareza ao dividir as metas em etapas acionáveis. Não é de surpreender que a maioria das empresas use OKRs para manter seus negócios focados e na direção certa.

Com o modelo gratuito e personalizável de OKR do Google Sheets, você pode acompanhar resultados-chave mensuráveis, colaborar com sua equipe e atingir suas metas sem gastar muito. Vamos explorar como esses modelos podem simplificar o acompanhamento de metas para você.

O que faz um bom modelo de OKR?

Já que estamos contando os principais modelos de OKR do Google Sheets, vamos ouvir um ex-funcionário do Google sobre o que um bom OKR deve incluir. Agata Krzysztofik, ex-funcionária do Google explica a fórmula simples por trás do método OKR:

OKR = (Objetivo = "O quê") + 3 x (Principais resultados = "Como")

Em resumo, um OKR é composto por um objetivo (o "o quê" você deseja alcançar) e três resultados principais (os "como" que medem seu progresso em direção a essa meta).

O objetivo deve ser ambicioso, acionável e concreto - não há espaço para aspirações vagas. Pense nele como uma meta ousada que sua equipe possa defender.

Os principais resultados concentram-se em marcos mensuráveis que mostram como você está progredindo em direção a esse objetivo. Eles descrevem os resultados, não as tarefas, e devem ter prazo determinado, ser agressivos, mas realistas.

Para manter o foco, Krzysztofik sugere limitar os resultados-chave a três por objetivo - mais do que isso e as prioridades podem se dispersar.

por exemplo, um oKR da equipe de marketing pode ter a seguinte aparência:

Objetivo: Dobrar o número de leads qualificados para marketing (MQLs) até o próximo trimestre Principal resultado 1: gerar 500 MQLs de 4 webinars até o final do quarto trimestre Resultado principal 2: Lançar pop-ups de intenção de saída em páginas importantes para visitantes de primeira viagem Resultado principal 3: Iniciar 2 campanhas de geração de leads até meados do quarto trimestre



Modelos de OKR do Google Sheets

Seja você um líder de equipe, gerente de projeto ou proprietário de empresa, esses modelos gratuitos de acompanhamento de objetivos e principais resultados do Google Sheets simplificam a definição e a medição de objetivos e principais resultados.

você sabia? A história dos OKRs remonta a 1954, quando Peter Drucker, o pai da administração moderna, introduziu o conceito de "administração por objetivos" em seu livro The Practice of Management. Essa ideia fundamental evoluiu para o método OKR que usamos hoje, moldando a forma como as organizações definem e acompanham as metas.

1. Modelo de rastreamento de OKR do Google Sheets por Mooncamp

via Acampamento lunar Esse Modelo de OKR do Google Sheets do Mooncamp é intuitivo, fácil de usar e funciona para equipes de qualquer tamanho ou setor.

Mas antes de usar o modelo, certifique-se de que os objetivos e principais resultados de sua empresa e equipe estejam claramente definidos. Um processo de planejamento de OKR bem elaborado é essencial para uma implementação bem-sucedida.

O que está incluído neste modelo?

Dicas para implementar OKRs Um painel de controle para acompanhar o progresso

Guias separadas para OKRs da organização e da equipe

Exemplos de OKRs para inspiração

Dica profissional: Ao definir seus OKRs, mantenha-os simples. Limite-se a 3-5 resultados-chave por objetivo para manter o foco e evitar que sua equipe fique sobrecarregada. Lembre-se de que não se trata de monitorar todas as tarefas, mas sim de atingir as metas mais impactantes!

O modelo do Mooncamp também apresenta um painel de controle fácil de navegar, permitindo que você veja o progresso em tempo real das equipes.

Além disso, check-ins regulares garantem que os OKRs permaneçam no caminho certo e sejam ajustados quando necessário.

Ideal para: Líderes de equipe, chefes de departamento e gerentes de projeto que monitoram OKRs em várias equipes e projetos

2. Modelo de OKR do Google Sheets por Sheetgo

Procurando uma maneira eficiente de monitorar OKRs em várias equipes?

Modelo de OKR do Google Sheets da Sheetgo

é um dos modelos de OKR gratuitos mais fáceis de usar.

Ao instalá-lo, você obterá sete arquivos pré-conectados do Google Sheets - uma planilha principal para os OKRs da empresa e seis planilhas específicas de cada departamento para distribuir entre as equipes.

A melhor parte? Você pode fazer quantas cópias forem necessárias para outros departamentos.

As planilhas de departamento permitem que cada equipe defina objetivos e principais resultados e acompanhe o progresso, enquanto a planilha principal extrai automaticamente os dados de cada equipe.

Esse modelo de planejamento de objetivos e principais resultados oferece aos gerentes uma visão geral clara dos objetivos e principais resultados de toda a empresa por meio de tabelas e gráficos de painel, facilitando a identificação do desempenho das equipes.

_Então, como você pode começar?

Basta instalar o modelo via Sheetgo, vinculá-lo à sua conta do Google, Microsoft ou Dropbox e pronto! As conexões entre as planilhas do departamento e da empresa são estabelecidas automaticamente. As equipes podem então se dedicar a definir OKRs, monitorar o progresso e garantir que todos estejam alinhados com as metas compartilhadas.

quer dar um passo adiante? Você pode automatizar o fluxo de trabalho de dados, mantendo tudo atualizado sem levantar um dedo.

Ideal para: Gerentes de operações, chefes de departamento e executivos seniores que gerenciam OKRs em várias equipes e departamentos

3. Modelo de OKR do Google Sheets por How-To-OKR.com

via How-To-OKR.com Não tem certeza do que escrever em seus OKRs? Você não está sozinho - essa é uma das perguntas mais comuns feitas durante os workshops de OKR.

A boa notícia? Essa Modelo de OKR do Google Sheets de How-To-OKR.com tem muitos exemplos de diferentes departamentos para ajudar você a começar.

Esse modelo está repleto de Exemplos de OKR para vendas operações, engenharia, RH, marketing, finanças e equipes de suporte. Portanto, se o seu objetivo é aumentar os leads de marketing, preencher uma lacuna de recrutamento ou aumentar a satisfação do cliente, este modelo tem tudo o que você precisa.

por exemplo, vamos dar uma olhada em um objetivo de marketing:

Objetivo: "Realizar um lançamento épico para a versão v3.0 do nosso aplicativo."

Resultado principal 1: 10.000 impressões de página Resultado principal 2: 4.000 downloads com usuários ativos Principal resultado 3: Proteção da marca registrada do produto



O modelo também inclui exemplos para o RH, como o aumento do envolvimento dos funcionários internos, e para a engenharia, como a entrega de versões dentro do prazo e a melhoria da qualidade do código.

Ideal para: Gerentes de marketing, líderes de RH e diretores de vendas que buscam exemplos de OKR específicos do setor para orientar as metas de suas equipes

4. Modelo de OKR do Google Sheets da Supermetrics

via Supermetria Esta é uma solução rápida para automatizar seus OKRs e integrar dados em tempo real com Modelo de OKR do Google Sheets da Supermetrics . Veja como começar:

Etapa 1: Faça uma cópia do modelo clicando em "Arquivo" e selecionando "Fazer uma cópia" Esse será seu arquivo principal de OKR, onde toda a mágica acontece.

Etapa 2: Duplique as guias do modelo para cada equipe e renomeie-as. Ao trabalhar com duplicatas, você evitará sobrescrever acidentalmente os OKRs dos membros da sua equipe (acredite, eles lhe agradecerão).

Etapa 3: Defina as datas. Clique duas vezes nas células B2 e D2 para selecionar o primeiro e o último dia do trimestre. Isso ajuda a calcular o número de dias restantes para atingir esses objetivos ambiciosos.

Etapa 4: Agora vem a parte divertida, em que você define seus objetivos e principais resultados.

**Por exemplo, se seu objetivo for "Dobrar as vendas em relação ao último trimestre", seu principal resultado poderá ser "Aumentar o tráfego do site para 7.000 visitantes" Insira essas informações em sua planilha e pronto!

Para automatizar o rastreamento, você precisará do complemento Supermetrics para obter seus dados de fontes como o Google Analytics. Importe seus dados, defina objetivos, identifique seu principal indicador-chave de desempenho e observe a atualização do progresso de seu OKR em tempo real.

Ideal para: Analistas de dados, diretores de marketing e gerentes de vendas que precisam de acompanhamento automatizado de OKR integrado a dados em tempo real

5. Modelo de OKR do Google Sheets da Weekdone

via Durante a semana Precisa de uma maneira de rastrear OKRs e obter atualizações regulares do progresso? Modelo de OKR do Google Sheets da Weekdone simplifica o alinhamento e a geração de relatórios.

Disponível nos formatos Excel e Google Sheets, ele é ideal para equipes que desejam manter o controle de seus objetivos e, ao mesmo tempo, manter tudo organizado.

Há um bônus adicional: esse modelo promove o envolvimento entre colegas, de modo que você pode dar feedback, apoio e até mesmo elogios aos seus colegas de equipe - tudo em um só lugar.

Um dos recursos de destaque é o alinhamento OKR, que ajuda a melhorar a coordenação entre equipes e projetos.

Além disso, o modelo oferece suporte ao rastreamento de projetos e ao gerenciamento contínuo do desempenho. Você pode ficar de olho no progresso e, ao mesmo tempo, promover o bem-estar dos funcionários por meio de pesquisas de pulso e check-ins.

Ideal para: Gerentes de RH, líderes de equipe e treinadores de desempenho que buscam alinhar OKRs e acompanhar o progresso com feedback e engajamento regulares

Limitações do uso do Planilhas Google para OKRs

Se você já usou o Planilhas Google para monitorar metas, esse pode ser um cenário familiar: À primeira vista, o acompanhamento de metas usando o Planilhas parece uma solução prática - estabeleça tudo o que você deseja alcançar nos próximos meses e verifique regularmente o progresso.

Entretanto, logo o Google Sheets é negligenciado.

As equipes se perdem em suas tarefas diárias e, quando chega a hora de analisar o progresso, você descobre que metade das suas metas foi deixada de lado.

Por quê? Porque o sucesso não vem de sprints de última hora - trata-se de fazer um progresso constante.

Aqui estão alguns motivos pelos quais o Google Sheets pode não ser a melhor ferramenta para o acompanhamento disciplinado de metas:

Limitação nº 1: Não há lembretes automáticos

O Planilhas Google não pode enviar notificações automáticas para lembrá-lo de atualizar seu progresso. Sem estímulos regulares, é fácil perder o controle das metas.

Um sistema ideal de OKR enviaria atualizações regulares, incentivando-o a registrar o progresso para que você não tenha que se mexer no último minuto.

Limitação nº 2: Longe da vista, longe da mente

Vamos encarar os fatos: depois de uma sessão inicial de brainstorming, a planilha de metas do Google tende a desaparecer em segundo plano.

As pessoas esquecem que ela existe ou, pior ainda, algumas nem sabiam que ela existia!

Um sistema dedicado com visibilidade das metas e responsabilidade atribuída manteria todos engajados e no caminho certo.

Limitação nº 3: Os comentários nas células não são feedback real

Deixar comentários em uma célula da Planilha Google pode imitar o feedback, mas não é um verdadeiro substituto para a entrada personalizada.

Os membros da equipe precisam de um feedback claro e construtivo, idealmente entregue de forma privada e não em um documento compartilhado que todos possam ver.

Limitação nº 4: dificuldades com o painel

Os recursos de painel do Planilhas Google são, na melhor das hipóteses, desajeitados. Não importa o cuidado com que você estruture seus dados, o Sheets simplesmente não foi criado para uma visualização perfeita do progresso das metas.

Idealmente, você deseja uma ferramenta com painéis personalizáveis e compatíveis com dispositivos móveis que facilitem o acompanhamento.

Limitação nº 5: O motorista perde força

Normalmente, há alguém responsável por conduzir o progresso das metas.

Porém, no Planilhas Google, sem lembretes automatizados ou atualizações de status, essa pessoa tem que cutucar manualmente a equipe - e, sejamos honestos, esse é um trabalho que ninguém quer.

A automação pode liberar o tempo do condutor para que ele se concentre na estratégia, em vez de em lembretes intermináveis.

Limitação nº 6: o Google Sheets não é eficiente para atribuir tarefas

Uma das principais desvantagens de usar o Google Sheets para OKRs é a ineficiência na atribuição de tarefas.

Não é possível atribuir tarefas a membros específicos da equipe com datas de vencimento ou marcos, nem acompanhar o progresso diretamente na planilha.

Modelos alternativos de OKR

Então, qual é a alternativa ao uso do Google Sheets para OKRs? Entre ClickUp. O ClickUp oferece soluções fantásticas como Metas do ClickUp e modelos OKR que facilitam o controle de suas metas.

Com uma estrutura de OKR predefinida e espaços de trabalho personalizáveis, os modelos de OKR são projetados para que sua equipe comece a trabalhar com o planejamento de OKR de forma rápida e eficiente.

Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns desses modelos.

1. Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp

Está tendo dificuldades para manter as metas de sua empresa organizadas?

Sem um sistema estruturado, as coisas podem desandar facilmente. É por isso que Modelo de metas e OKRs da empresa ClickUp entra em cena para salvar o dia.

O modelo do ClickUp foi projetado para ajudar empresas de todos os níveis a criar e rastrear objetivos com facilidade.

Quer seja uma equipe pequena ou uma grande organização, esse espaço de trabalho totalmente personalizável permite definir metas para sua empresa, departamentos e equipes que estejam alinhadas com o panorama geral.

Com múltiplas visualizações para escolher, é fácil navegar e ver como o progresso é monitorado em todo o quadro.

Ao usar esse modelo personalizável, você pode definir uma estrutura organizacional que reflita a visão e os valores da sua empresa - tudo em um só lugar. Os benefícios são claros:

Uma forma mensurável de acompanhar o progresso

Maior facilidade para atingir os objetivos com métricas de desempenho padronizadas

Aumento do moral e da motivação da equipe

Melhor comunicação entre os funcionários

Em resumo, se você quiser ter certeza de que todos estão remando na mesma direção, o modelo de metas e OKRs da ClickUp para empresas é o lugar perfeito para começar!

Ideal para: CEOs, chefes de departamento e gerentes de operações que estruturam e acompanham os objetivos de toda a empresa

Faça o download deste modelo

2. Modelo de OKRs do ClickUp

Modelo de OKRs do ClickUp

Você sabia que 93% dos trabalhadores dizem que a falta de clareza sobre as metas da empresa os impede de alinhar seus próprios objetivos para obter os melhores resultados?

É aí que entra a Modelo de OKRs do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a definir objetivos claros e acompanhar os principais resultados com facilidade.

O modelo de pasta OKR é uma ferramenta repleta de recursos e totalmente personalizável.

Ele vem com uma "Cadência de Planejamento" para orientar o desenvolvimento de seus OKRs, dividindo as metas e monitorando o progresso ao longo do ano. Com status como "No caminho certo", "Em risco" e outros, sua equipe sempre saberá exatamente em que ponto está.

Esse modelo oferece cinco visualizações diferentes - Lista, Quadro, Calendário e outras - para que você possa escolher o fluxo de trabalho mais adequado ao seu estilo.

Ele também inclui Campos Personalizados para acompanhar iniciativas, equipes e progresso, fornecendo um instantâneo claro e visual de como seus objetivos estão se desenvolvendo.

Pronto para começar? Em apenas alguns segundos, você poderá ter um sistema poderoso para manter seus OKRs organizados, alinhar sua equipe e garantir que suas metas estejam sempre ao alcance.

Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e executivos seniores, garantindo o alinhamento da equipe com as metas da empresa por meio do acompanhamento claro dos OKRs

Faça o download deste modelo

Dica profissional: A personalização da visualização do calendário do ClickUp pode mudar tudo! Alterne sem esforço entre visualizações diárias, semanais ou mensais ou crie sua própria visualização personalizada para ficar em dia com os prazos. Deseja se concentrar em tarefas críticas? Use filtros avançados para destacar as tarefas obrigatórias

3. Modelo de estrutura OKR do ClickUp

Modelo de estrutura do ClickUp OKR

Henry Ford disse certa vez: "Reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso e trabalhar juntos é sucesso"

Mas como garantir que todos estejam trabalhando juntos para atingir os mesmos objetivos? Modelo de estrutura OKR do ClickUp pode ajudar.

Esse modelo rico em recursos e totalmente personalizável foi projetado para ajudar as equipes a definir objetivos claros e acompanhar os principais resultados com facilidade.

Quer esteja lançando um novo produto, gerenciando uma campanha de marketing ou lidando com vários projetos, essa ferramenta mantém todos alinhados e responsáveis.

Com o modelo do ClickUp, você pode criar metas SMART específicas acompanhar o progresso em tempo real e, o que é mais importante, detectar possíveis obstáculos

O modelo está repleto de status, campos e visualizações personalizados que permitem gerenciar tudo, desde os objetivos de alto nível da empresa até as metas específicas da equipe, tudo em um só lugar.

Ao usar essa estrutura, você garantirá que sua equipe permaneça focada nas mesmas prioridades, colabore de forma eficaz e avalie o progresso sistematicamente.

Ideal para: Gerentes de produto, diretores de marketing e líderes de equipe que gerenciam metas e acompanham o desempenho em vários projetos

💡 Dica profissional: Mantenha todas as suas informações, metas e anotações importantes em um só lugar com o Documentos do ClickUp . Seja para fazer um brainstorming de objetivos ou para documentar o progresso de OKRs, você pode criar documentos colaborativos e em tempo real que todos podem acessar e atualizar.

4. Modelo de metas SMART do ClickUp

Modelo de metas SMART do ClickUp

Às vezes, suas metas parecem devaneios vagos em vez de planos acionáveis? Você não está sozinho.

Transformar aspirações em realizações começa com uma estrutura sólida, e é exatamente aí que Modelo de metas SMART do ClickUp vem em.

Esse modelo é a ferramenta ideal para organizar objetivos e acompanhar o progresso de forma a mantê-lo motivado e concentrado.

Esteja você buscando melhorar o desempenho pessoal, atingir metas de negócios ou levar a produtividade da sua equipe para o próximo nível, este modelo torna o processo mais fácil do que nunca.

Digamos que uma de suas metas SMART seja "Aumentar as vendas do terceiro trimestre em 20%" As principais etapas poderiam incluir o lançamento de uma campanha publicitária direcionada, a realização de um webinar e a otimização das páginas de produtos.

Com o modelo de metas SMART do ClickUp, cada meta se torna um plano claro e alcançável - fornecendo um roteiro para que você nunca perca o rumo.

5. Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp

Modelo de plano de ação de meta SMART do ClickUp é como ter um roteiro pessoal para o sucesso, completo com pontos de controle e marcos.

As metas SMART devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas e oportunas. O modelo do ClickUp preenche todos esses requisitos, ajudando você a definir claramente suas metas, dividi-las em etapas acionáveis e organizar as tarefas para obter o máximo de eficiência.

Com recursos como status e campos personalizados, você pode organizar cada etapa do seu plano de ação de metas SMART - do planejamento à execução.

Além disso, você terá acesso a seis visualizações diferentes, incluindo um quadro branco e uma linha do tempo.

Por exemplo: Digamos que sua meta seja aumentar o tráfego do site em 20% em três meses. Usando o modelo de plano de ação SMART, você pode dividir esse objetivo em tarefas menores, como publicar mais posts no blog, otimizar o SEO e executar campanhas publicitárias direcionadas. Você pode definir prazos para cada tarefa, acompanhar seu progresso e comemorar quando atingir esse aumento de 20%.

E não se preocupe com a perda de prazos - o ClickUp o ajuda com lembretes, controle de tempo e monitoramento de progresso

Ideal para: Equipes orientadas por metas, líderes de estratégia e gerentes de projeto que se concentram em definir e atingir metas SMART

6. Modelo de OKR de marketing estratégico do ClickUp

Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

A Sears Holding Company viu um 8.5% de aumento nas vendas por hora em 18 meses após a implementação de OKRs para 20.000 funcionários.

Agora, imagine o que os OKRs poderiam fazer por sua estratégia de marketing! Modelo de OKR de marketing estratégico do ClickUp ajuda a levar seus esforços de marketing para o próximo nível, fornecendo um roteiro claro para atingir suas metas.

Esse modelo personalizável permite identificar oportunidades de mercado, alinhar os objetivos da sua equipe e criar planos acionáveis que mantêm tudo no caminho certo.

Com status personalizados como "Planejado", "Em andamento" e "Concluído", esse modelo o ajuda a monitorar cada etapa do seu plano. Ele também inclui campos personalizados para categorizar as tarefas por canal, tipo de OKR e trimestre, para que você possa visualizar facilmente o progresso e ajustar as estratégias conforme necessário.

Além disso, as ferramentas integradas de gerenciamento de projetos -rastreamento de orçamento, gerenciamento de recursos e dependências de tarefas- garantem que seus planos de marketing permaneçam dentro do prazo e do orçamento.

Ideal para: Gerentes de marketing, CMOs e estrategistas de marca que desenvolvem e acompanham metas de marketing alinhadas aos objetivos comerciais

Felipe Castro o livro de Felipe Castro, "The Beginner's Guide to OKR" (O guia do OKR para iniciantes), simplifica: "Ter metas melhora o desempenho. No entanto, gastar horas distribuindo metas em cascata pela empresa não melhora."

Sem OKRs, você está avançando sem uma direção clara, o que não é justo para a sua equipe ou para as partes interessadas. Mas os OKRs não precisam ser complicados.

Sem OKRs, você está avançando sem uma direção clara, o que não é justo para a sua equipe ou para as partes interessadas. Mas os OKRs não precisam ser complicados.

Com os modelos de OKR personalizáveis e as ferramentas ricas em recursos do ClickUp, definir objetivos claros, acompanhar o progresso e alinhar sua equipe nunca foi tão fácil. Criar uma conta no ClickUp gratuitamente e comece a simplificar seu processo de definição de metas!