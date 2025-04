As 10 principais ferramentas de IA para quadro branco para melhorar seus fluxos de trabalho

Imagine o seguinte: você está em uma reunião virtual, tentando capturar as ideias de todos, mas há uma bagunça de gráficos e post-its, e metade das ideias lançadas no brainstorming são perdidas ou capturadas de forma imprecisa.

E se o seu quadro branco pudesse fazer mais do que apenas manter anotações? As ferramentas de IA para quadro branco ajudam você a organizar, visualizar e conectar ideias sem esforço, mantendo a colaboração tranquila e focada.

Neste blog, exploraremos dez ferramentas de quadro branco on-line com IA para tornar suas sessões de brainstorming mais produtivas e envolventes. 📝

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está nosso resumo das 10 melhores ferramentas de quadro branco com IA disponíveis atualmente:

ClickUp: A melhor para criação de quadros brancos com IA e automação de fluxo de trabalho FigJam: O melhor para colaboração criativa e brainstorming Mural: melhor para brainstorming e planejamento remotos Explain Everything Whiteboard: O melhor para criar aulas e apresentações interativas Google Jamboard: Ideal para colaboração simples e anotações Miro: melhor para colaboração visual e ideação Microsoft Whiteboard: O melhor para brainstorming colaborativo e compartilhamento de ideias em tempo real Stormboard: O melhor para organizar e priorizar as ideias da equipe Ziteboard: O melhor para colaboração em tempo real com reconhecimento de desenhos Limnu: O melhor para quadro branco remoto com recursos intuitivos

O que você deve procurar nas ferramentas de quadro branco com IA?

Ao procurar a melhor software de quadro branco com recursos de IA, considere estes recursos para aprimorar as sessões de brainstorming e colaboração da sua equipe:

Interface amigável: Encontre ferramentas de AI Whiteboard que sejam intuitivas e fáceis de navegar, para que sua equipe possa se concentrar nas ideias, e não em descobrir o software

Encontre ferramentas de AI Whiteboard que sejam intuitivas e fáceis de navegar, para que sua equipe possa se concentrar nas ideias, e não em descobrir o software Colaboração em tempo real: Garanta que todos possam contribuir e ver as atualizações instantaneamente nas ferramentas do AI Whiteboard, ajudando sua equipe a se manter na mesma página, não importa onde estejam

Garanta que todos possam contribuir e ver as atualizações instantaneamente nas ferramentas do AI Whiteboard, ajudando sua equipe a se manter na mesma página, não importa onde estejam Integração com outras ferramentas: Selecione ferramentas do AI Whiteboard que se conectem com seus aplicativos existentes, como ferramentas de planejamento de projetos, design ou documentos, para uma experiência perfeita

Selecione ferramentas do AI Whiteboard que se conectem com seus aplicativos existentes, como ferramentas de planejamento de projetos, design ou documentos, para uma experiência perfeita Variedade de modelos e formas: Opte por uma ferramenta com uma ampla variedade de modelos de quadro branco e formas, permitindo flexibilidade na apresentação de ideias e na organização de pensamentos

Opte por uma ferramenta com uma ampla variedade de modelos de quadro branco e formas, permitindo flexibilidade na apresentação de ideias e na organização de pensamentos Acessibilidade e compatibilidade de dispositivos: Certifique-se de que a ferramenta funcione em todos os dispositivos e plataformas, para que todos na equipe possam participar

As 10 melhores ferramentas de quadro branco com IA

Pronto para levar suas sessões de brainstorming para o próximo nível?

Aqui está um resumo das dez melhores opções para aprimorar o gerenciamento visual de projetos . 👇

1. ClickUp (melhor para criação de quadro branco com IA e automação de fluxo de trabalho) ClickUp é uma plataforma avançada e completa de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a organizar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e aprimorar a colaboração.

Conhecido por sua adaptabilidade, o ClickUp oferece uma variedade de ferramentas adaptadas para simplificar o gerenciamento de projetos, ideias e comunicações da equipe. Ele também integra recursos avançados de IA que simplificam o brainstorming, aumentam a eficiência e transformam conceitos em tarefas acionáveis.

No centro do apelo do ClickUp estão dois recursos que redefinem a forma como as equipes fazem brainstorming e planejam:

ClickUp Whiteboard Quadros brancos ClickUp facilitam o brainstorming colaborativo e em tempo real. Eles funcionam como um espaço de trabalho digital onde as equipes podem trocar ideias visualmente, oferecendo uma área para que todos contribuam, comentem e refinem os planos juntos.

Torne a colaboração em equipe perfeita e organizada com os quadros brancos ClickUp

Diferentemente dos quadros brancos tradicionais, o ClickUp Whiteboards 3.0 vincula elementos visuais diretamente às tarefas do projeto, eliminando a lacuna entre a ideação e a execução. Ele permite que você incorpore notas adesivas, anote ideias e vincule documentos relevantes diretamente ao espaço de trabalho. Você também pode usar a IA para gerar imagens!

Faça brainstorming, organize e crie junto com sua equipe no ClickUp Whiteboards

Por exemplo, durante uma reunião de lançamento de produto, os membros da equipe podem adicionar ideias, perguntas e itens de ação, cada um deles marcado para membros específicos da equipe para fins de responsabilidade. Esses recursos visuais tornam-se elementos vivos que podem ser rastreados, atualizados e transformados em tarefas acionáveis no ClickUp.

As ideias vão direto do brainstorming para a execução, mantendo sua equipe em movimento sem complicações.

O recurso de quadro branco? Obcecado. Essa ferramenta era usada com frequência durante as reuniões de equipe para fazer brainstorming de ideias ou elaborar mais sobre determinadas iniciativas.

Briettny Curtner, gerente de programa

ClickUp Brain

Próximo, Cérebro ClickUp é uma ferramenta com tecnologia de IA que pode ser acessada em qualquer lugar do seu espaço de trabalho. Ela ajuda as equipes a superar bloqueios criativos e a transformar sessões de brainstorming em planos estruturados e acionáveis.

Gere recursos visuais em quadros brancos com o ClickUp Brain, dando vida às suas ideias instantaneamente

A capacidade do ClickUp Brain de gerar imagens diretamente nos quadros brancos acrescenta um novo nível de criatividade ao seu brainstorming.

Ao planejar e fazer brainstorming, você pode pedir ao Brain para criar recursos visuais como diagramas, gráficos ou outras imagens relevantes para apoiar suas ideias. Você não precisa alternar entre ferramentas ou projetar visuais manualmente - o Brain cuida disso, adicionando uma nova camada de criatividade ao seu processo de brainstorming.

Converta texto em tarefas diretamente dos quadros brancos com o ClickUp Brain

O Brain também analisa seu fluxo de trabalho e recomenda modelos que melhor se adaptam ao seu projeto enquanto cria tarefas e subtarefas com base em suas ideias. Isso facilita a passagem do brainstorming para a ação sem perder o ritmo.

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e estruturar objetivos e resultados, as equipes remotas podem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. O brainstorming com quadros brancos é fácil, a reorganização de prioridades é fácil e a adição de imagens de referência, etc., é muito fluida.

Bazza Gilbert, gerente de produtos

Melhores recursos do ClickUp

Colaboração em tempo real: Brainstorm e refinamento de ideias juntos em um espaço compartilhado e interativo, facilitando a colaboração contínua

Brainstorm e refinamento de ideias juntos em um espaço compartilhado e interativo, facilitando a colaboração contínua Gerenciamento eficiente de tarefas: Transforme rapidamente ideias em itens de ação claros, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas

Transforme rapidamente ideias em itens de ação claros, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas Fluxo de trabalho simplificado: Atribua e rastreie tarefas com facilidade, garantindo um progresso suave do brainstorming à execução

Atribua e rastreie tarefas com facilidade, garantindo um progresso suave do brainstorming à execução **Aprimoramento criativo: gere automaticamente elementos visuais que acrescentam profundidade e clareza às ideias que estão sendo discutidas

Organização automática: Organize as ideias em tarefas acionáveis, mantendo tudo focado e no caminho certo à medida que os planos evoluem

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem achar difícil navegar pelos diversos recursos e opções de personalização do ClickUp

Os quadros brancos ainda não podem ser usados no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também:📖 Guia para iniciantes em quadros brancos ClickUp com exemplos de casos de uso

2. FigJam (melhor para colaboração criativa e brainstorming)

Via: FigJam O FigJam, criado pela Figma, oferece um quadro branco interativo on-line projetado para ajudar as equipes a colaborar visualmente e fazer brainstorming de ideias.

Lançado em 2021, o FigJam facilita a interação em tempo real com ferramentas como notas adesivas, adesivos de votação e formas. Ele é particularmente eficaz para organizar projetos e fluxos de trabalho complexos, permitindo que as equipes gerenciem tarefas criativas em um ambiente flexível.

Melhores recursos do FigJam

Gerar modelos personalizados para agilizar a configuração do projeto com prompts alimentados por IA

Organize automaticamente os arquivos e as anotações do FigJam em grupos temáticos para reconhecimento de padrões

Crie estruturas visuais para mapas mentais, fluxos de trabalho ou retrospectivas com base em prompts

Resuma as discussões para esclarecer as principais conclusões e o alinhamento após as sessões de brainstorming

Limitações do FigJam

Integração limitada com ferramentas de terceiros, restringindo a flexibilidade

Não há painel de camadas nos arquivos do FigJam

Preços do FigJam

Equipe inicial: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 5/mês por assento

US$ 5/mês por assento Organização: US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 5/mês por assento (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do FigJam

G2: 4,5/5 (mais de 440 avaliações)

4,5/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 25 avaliações)

3. Mural (melhor para brainstorming e planejamento remotos)

Via: Mural O Mural é uma plataforma de quadro branco on-line para equipes que buscam fazer brainstorming, planejar e organizar projetos. Ele se integra a plataformas populares como Microsoft Teams, Slack e Jira, tornando-o adequado para diversos fluxos de trabalho.

A ferramenta é ideal para equipes remotas e híbridas focadas na visualização de ideias e no trabalho em equipe eficaz.

Melhores recursos do mural

Gerar e organizar anotações, reduzindo o esforço manual durante as sessões de brainstorming

Acelere as tarefas de rotina, como a criação de modelos, a atribuição de itens de ação e o gerenciamento de sessões colaborativas

Criar mapas mentais e agrupe notas adesivas por tema para revelar conexões

Garanta a privacidade e a segurança com proteção robusta de dados durante a colaboração

Limitações do mural

Quadros grandes podem se tornar difíceis de gerenciar à medida que os projetos crescem

O desempenho pode ficar lento ao lidar com quadros de conteúdo pesado com vários colaboradores

A experiência móvel carece de alguns recursos encontrados na versão para desktop

Preço do mural

Grátis

Equipe: $12/mês por membro

$12/mês por membro Empresa: US$ 18/mês por membro (cobrado anualmente)

US$ 18/mês por membro (cobrado anualmente) Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações de murais

G2: 4,6/5 (mais de 1370 avaliações)

4,6/5 (mais de 1370 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

Dica profissional: Em vez de apenas adicionar mais anotações, use o recurso de comentários para discutir ideias ou elementos específicos no quadro branco. Isso ajuda a manter o foco das conversas e torna a colaboração mais interativa.

4. Explain Everything Whiteboard (Melhor para criar aulas e apresentações interativas)

Via: Explicar tudo O Explain Everything Whiteboard é uma plataforma versátil para a criação de aulas interativas, tutoriais e apresentações. Ele permite que os usuários façam anotações, desenhem e expliquem conceitos em tempo real, o que o torna uma excelente opção para colaboração remota e presencial.

Os recursos multimídia da ferramenta permitem trabalhar com PDFs, imagens e vídeos, oferecendo flexibilidade na criação de conteúdo.

Melhores recursos do Explain Everything

Automatize a criação de conteúdo, incluindo o rascunho de textos e a geração de recursos visuais para apresentações

Personalize as imagens geradas por IA com base nas necessidades do projeto,aprimorar o storyboarding visual Mapeie as jornadas dos usuários e gere insights para melhorar o design de UX em toda a linha

Colaborar em tempo real com atualizações contínuas para todos os participantes

Explicar todas as limitações

Os recursos avançados de IA podem levar algum tempo para serem dominados

Algumas integrações de terceiros, especialmente aquelas fora das ferramentas educacionais ou focadas em apresentações, podem não funcionar perfeitamente

Explique os preços de tudo

Gratuito

Profissional: US$ 10/mês

US$ 10/mês Team: US$ 10/mês por usuário

Classificações e avaliações do Explique Tudo

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Criando um diagrama e um gráfico de fluxo de trabalho: A Step-by-Step Guide for Streamlined Processes (Guia passo a passo para processos simplificados)

5. Google Jamboard (melhor para colaboração simples e tomada de notas)

Via: Google O Google Jamboard é uma ferramenta de quadro branco digital baseada em nuvem que permite que até 50 usuários interajam com "jams"

Com uma interface simples, o Jamboard ajuda as equipes a fazer brainstorming e compartilhar ideias com eficiência. A ferramenta se integra bem a outros aplicativos do Google Workspace, o que a torna conveniente para organizações que já usam produtos do Google.

Melhores recursos do Google Jamboard

Converta notas manuscritas em texto para ajustes fáceis e compartilhamento contínuo

Refinar esboços em formas polidas e bem definidas para obter visuais mais claros

Salve e acesse os Jams diretamente do Google Drive para simplificar o armazenamento

Insira diretamente imagens da pesquisa do Google em seus jams em andamento

Limitações do Google Jamboard

Cada jam tem um limite de 20 slides, o que restringe projetos extensos

Não há recursos de incorporação de áudio ou vídeo, o que limita os recursos interativos

As notas adesivas têm um limite de 171 caracteres

Preços do Google Jamboard

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Google Jamboard

G2: 4,3/5 (mais de 65 avaliações)

4,3/5 (mais de 65 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

Dica profissional: Divida o quadro branco em camadas ou seções para manter tudo organizado. A categorização das informações ajuda a dividir ideias complexas em partes mais simples e mais digeríveis, facilitando a concentração e a priorização.

6. Miro (melhor para colaboração visual e ideação)

Via: Miro O Miro é uma plataforma de quadro branco colaborativo projetada para brainstorming, planejamento e visualização de ideias. Seus recursos baseados em IA, como a estruturação de ideias em fluxos de trabalho automatizados e oferecendo sugestões de conteúdo, aumentam a produtividade e a criatividade.

Além disso, sua ampla variedade de modelos e integrações com ferramentas como Slack e Jira o tornam adequado para diversos setores e estruturas de equipe.

Melhores recursos do Miro

Converta sessões de brainstorming em fluxos de trabalho e diagramas organizados

Transforme automaticamente anotações e esboços escritos à mão em formatos digitais editáveis

Gere ideias, imagens e códigos com base nas entradas do usuário para acelerar a ideação e o mercado

Crie diagramas UML e fluxogramas a partir de prompts de texto para facilitar a edição

Limitações do Miro

A IA às vezes carece de contexto, especialmente em mapas mentais com estruturas mais complexas

Os limites de uso da IA podem interromper os fluxos de trabalho e prejudicar a criatividade

Preços do Miro

Grátis

Iniciante: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Empresarial: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Miro

G2: 4,7/5 (6830+ avaliações)

4,7/5 (6830+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (1575+ avaliações)

📖 Leia também:

10 ferramentas de IA para mapeamento mental e brainstorming

7. Microsoft Whiteboard (melhor para brainstorming colaborativo e compartilhamento de ideias em tempo real)

Via: Microsoft O Microsoft Whiteboard é um espaço digital flexível que permite que as equipes colaborem de forma eficaz.

Aprimorada pelo Microsoft Copilot, a ferramenta simplifica a colaboração e melhora a produtividade, tornando-a ideal para equipes que buscam fluxos de trabalho criativos e organizados. É uma ótima opção para equipes que trabalham em diversos projetos em vários setores, especialmente aquelas que já fazem parte do ecossistema da Microsoft.

Melhores recursos do Microsoft Whiteboard

Use recursos com tecnologia de IA para resumir sessões de brainstorming e destacar os principais resultados

Incorpore arquivos como documentos do Word, planilhas do Excel ou PDFs diretamente no quadro para facilitar a consulta

Salve e exporte seu quadro branco como uma imagem ou PDF para compartilhar com outras pessoas

Integração perfeita com ferramentas da Microsoft, como Teams e OneNote, para uma experiência de colaboração unificada

Limitações do Microsoft Whiteboard

O desempenho pode ficar defasado ao trabalhar em quadros complexos com vários colaboradores

Somente até 10 pessoas podem colaborar ao mesmo tempo, limitando as interações de equipe em grande escala

Não possui recursos avançadosferramentas de diagramaçãoque estão disponíveis em outras plataformas

Preços do Microsoft Whiteboard

Gratuito

Microsoft 365 Personal: $70/ano

$70/ano Microsoft 365 Family: $100/ano

Classificações e análises do Microsoft Whiteboard

G2: 4,5/5 (45+ avaliações)

4,5/5 (45+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 145 avaliações)

8. Stormboard (melhor para organizar e priorizar ideias da equipe)

Via: Quadro de tempestades O Stormboard é uma ferramenta intuitiva de quadro branco digital para otimizar o brainstorming e o gerenciamento de ideias.

Com o StormAI, os usuários se beneficiam de sugestões sensíveis ao contexto que melhoram o processo de brainstorming. Seu suporte a vários idiomas promove a colaboração entre equipes globais. Essa ferramenta é excelente para equipes que buscam uma plataforma simples, mas poderosa, para gerenciamento de projetos de quadro branco .

Melhores recursos do Stormboard

Gerar modelos personalizados com base no conteúdo existente e nas metas do projeto

Resume automaticamente as ideias e organiza as anotações, ajudando as equipes a acompanhar o progresso e manter a clareza

Crie um ambiente multilíngue, permitindo que equipes globais colaborem com mais facilidade

Mova, redimensione e organize facilmente notas, imagens e outros elementos no quadro com ações simples de arrastar e soltar

Limitações do Stormboard

O desempenho pode ser lento ao trabalhar com equipes maiores ou quadros com muitos dados

Opções limitadas de cores para os cartões, o que pode afetar a organização visual

Riscos de segurança devido à incapacidade de remover usuários de um quadro

Preço do Stormboard

Grátis

Empresarial: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações do Stormboard

G2: 4,4/5 (mais de 75 avaliações)

4,4/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Dica profissional: Ao contrário dos quadros físicos, os digitais geralmente oferecem espaço infinito. Não se sinta confinado a uma área pequena - use a tela inteira para esboçar fluxos de trabalho, mapas ou diagramas detalhados. Você sempre pode aumentar ou diminuir o zoom conforme necessário.

9. Ziteboard (melhor para colaboração em tempo real com reconhecimento de desenho)

Via: Quadro de avisos O Ziteboard é uma ferramenta de quadro branco on-line projetada para colaboração rápida e fácil. Oferece recursos como reconhecimento de formas e recursos de desenho intuitivos. Ele permite que os usuários trabalhem juntos na mesma tela virtual sem nenhum download, o que o torna especialmente útil para equipes remotas.

A capacidade do Ziteboard de reconhecer as intenções do usuário durante o desenho faz dele um excelente Ferramenta de IA para designers educadores e equipes remotas que desejam colaborar e esboçar ideias com eficiência.

Melhores recursos do Ziteboard

Desenhe formas e converta-as instantaneamente em formas perfeitas, como círculos, quadrados e retângulos, para maior precisão

Aprimore os desenhos à mão livre suavizando as linhas, criando visuais mais claros e interpretáveis

Desenhe com facilidade, pois a ferramenta responde à sua entrada no quadro branco

Use a tela infinita para expandir suas ideias livremente sem se preocupar com o espaço

Limitações do quadro branco

Limitado a três cores básicas, restringindo a expressão criativa e a variedade visual

Recursos avançados, como quadros ilimitados e ferramentas de colaboração aprimoradas, só estão disponíveis em planos pagos

Preços do Ziteboard

Grátis

Profissional de uma semana: $5/semana

$5/semana Pro mensal: $9/mês

$9/mês Programa anual: $85/ano

$85/ano Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Ziteboard

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Limnu (melhor para quadro branco remoto com recursos intuitivos)

Via: X A Limnu oferece uma solução de quadro branco digital para equipes remotas. Ele oferece suporte à colaboração técnicas de brainstorming e é ideal para sessões criativas, reuniões de planejamento e tarefas de solução de problemas.

A interface intuitiva do software oferece suporte a quadros ilimitados, atualizações em tempo real e integrações com o Slack.

Melhores recursos do Limnu

Imite a sensação de um quadro branco real com algoritmos de IA que criam uma experiência suave semelhante à de uma caneta

Interaja em tempo real com atualizações instantâneas e sem atrasos, garantindo uma participação perfeita para todos

Personalize o espaço de trabalho excluindo ferramentas desnecessárias para um ambiente simplificado e focado

Lide com vários projetos ao mesmo tempo com quadros ilimitados para aumentar a flexibilidade dos colegas de equipe

Limitações ilimitadas

Não possui funcionalidade integrada de compartilhamento de tela

Exige que os participantes criem contas, o que pode criar atritos, especialmente para colaboradores externos

Não há como recuperar quadros brancos após o término de uma sessão

Preço Limnu

Grátis

Pro: $5/mês

$5/mês Team: US$ 8/mês por usuário

Classificações e avaliações do Limnu

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Dica profissional: Alguns quadros brancos vêm com ferramentas integradas de votação ou feedback. Use-as para priorizar ideias ou reunir opiniões sobre o que deve ser feito em seguida. Isso pode ajudar a tomar decisões mais rapidamente e garantir que a voz da equipe seja ouvida.

Colabore de forma mais inteligente com o ClickUp AI, iluminando seu trabalho em equipe

As ferramentas de quadro branco com IA têm muito a oferecer quando se trata de promover a criatividade e simplificar a colaboração. Essas ferramentas podem ajudá-lo a organizar ideias, mapear estratégias e quebrar bloqueios de brainstorming - tudo em um só lugar.

O ClickUp combina o poder dos quadros brancos e do Brain para turbinar a criatividade e a colaboração.

Os quadros brancos permitem que as equipes façam brainstorming e organizem ideias visualmente, enquanto o Brain usa IA para ajudar a superar bloqueios criativos e manter as ideias fluindo.

Juntos, eles fazem do ClickUp a ferramenta perfeita para um trabalho em equipe mais inteligente e eficiente.

Registre-se gratuitamente

hoje mesmo!