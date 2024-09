Guia para iniciantes em quadros brancos ClickUp com exemplos de casos de uso

Caso você ainda não saiba, as lousas digitais são a nova "it girl" do gerenciamento de projetos. 💅🏼

Não se deixe enganar pelas cores brilhantes, seu quadro branco é muito mais do que o aplicativo de rabiscos que você usa - é onde suas equipes se reúnem para participar de uma colaboração significativa e criar algo novo.

E se você tem acesso ao ClickUp, então você tem acesso a software de lousa digital em toda a sua glória, nenhuma integração necessária o ClickUp é uma das poucas plataformas de gerenciamento de projetos que oferece suporte nativo a quadros brancos. Essa é uma grande vantagem para as equipes distribuídas em sua organização que desejam:

Fazer brainstorming onde você já trabalha

Manter os clientes envolvidos e informados

Melhorar a comunicação

Agir com base em suas ideias o mais rápido possível, e muito mais!

É sério, eles podem fazer tudo isso! Talvez seja por isso que os quadros brancos ClickUp foram escolhidos pela G2 como o ferramenta de quadro branco colaborativo número um para a primavera de 2023!

Mas com grande poder vem grande responsabilidade, e antes que você se apodere de sua tela como Picasso, vamos lhe mostrar tudo primeiro. 🎨

Se você precisar de mais funcionalidades do que a sua ferramenta de quadro branco atual tem a oferecer - ou se for totalmente novo no jogo - este guia tem muitas dicas, modelos de quadro branco e exemplos de casos de uso para otimizar seus fluxos de trabalho usando essa ferramenta altamente visual. Portanto, tire uma soneca de suas mensagens diretas, abra uma água com gás e conheça o recurso mais colaborativo do ClickUp até o momento Quadros brancos . 💜

Bem-vindo ao recurso mais colaborativo do ClickUp

Os quadros brancos são tão eficientes quanto visuais, mas são mais do que apenas um espaço para exercitar suas habilidades com o Microsoft Paint de '91. 👀

Os quadros brancos ClickUp criam uma experiência de trabalho mais inclusiva para todos os envolvidos, especialmente para os clientes e as partes interessadas que desejam entender o panorama geral o mais rápido possível. Além disso, os Whiteboards oferecem a transparência total para a qual o ClickUp foi criado.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

Com a capacidade de ver quem está visualizando e contribuindo para o quadro em tempo real, você pode trabalhar junto com a equipe sem sobreposição ou confusão. E quando estiver pronto para receber aprovações de clientes ou partes interessadas externas, tudo o que você precisa fazer é enviar um link público para conceder acesso de visualização. É por isso que você deve ter sempre um quadro branco à mão em todas as reuniões de projeto - basta compartilhar o URL do quadro branco e começar a colaborar como se estivesse na vida real.

Muito além do seu quadro inteligente da quinta série, os quadros brancos do ClickUp foram projetados para capturar suas ideias no momento em que elas acontecem e se conectar aos seus fluxos de trabalho mais rápido do que nunca. Isso é feito por meio dos recursos encontrados nos menus do quadro branco, atalhos de teclado e centenas de modelos projetados para tornar suas sessões de brainstorming mais impactantes.

Aproveite ao máximo seus quadros brancos

Embora você tenha a opção de começar com uma tela literalmente em branco, Centro de modelos do ClickUp sempre será nossa primeira etapa preferida para qualquer caso de uso de quadro branco.

Os modelos adicionam estrutura a um espaço em branco que, de outra forma, seria intimidador e atuam como um catalisador no processo de desenvolvimento de seu produto. Esses diagramas, gráficos e estruturas pré-construídos são adaptados ao seu caso de uso exato, mas podem ser personalizados ainda mais para atender às necessidades específicas da sua organização.

Eles também não são apenas para "iniciantes" Sem dúvida, começar com um modelo economizará uma quantidade significativa de tempo nos estágios iniciais de planejamento e execução. E, mais tarde, servirá como documentação oficial de cada escolha de projeto, do início ao fim.

Se você estiver apresentando um matriz de prioridades , escrevendo diretrizes da marca ou mapeamento de conceitos com a ClickUp, desenvolvemos centenas de modelos personalizáveis para todas as possibilidades e níveis de conforto no uso de quadros brancos.

Colabore com clientes ou equipes internas de forma mais eficaz com quadros brancos virtuais para estimular a inovação

Mas seu modelo não é o único ativo criado para levar seu projeto até a linha de chegada - o que diferencia os quadros brancos do ClickUp é a capacidade de converter praticamente qualquer coisa do seu quadro em uma tarefa em questão de cliques.

Mais uma vez, para as pessoas que estão atrás: _conecte instantaneamente os quadros brancos aos seus processos existentes

Quando dizemos "aja de acordo com suas ideias", estamos falando sério. E qualquer pessoa que já tenha experimentado outros softwares de lousa digital pode atestar que isso muda tudo. 🏆

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Converter formas, objetos e texto em tarefas é a chave para usar o quadro branco além da fase de ideação e como você executará sua estratégia do primeiro ao último estágio de desenvolvimento. Imagine sair de uma reunião produtiva e não ter que reescrever suas próximas etapas como tarefas rastreáveis? Parece bom demais para ser verdade. 😎

A barra de ferramentas de edição é outro recurso criado para capturar suas ideias o mais rápido possível. Seja com um clique do mouse ou toque no teclado você pode adicionar formas codificadas por cores, desenhar à mão livre, formatar texto, criar notas adesivas , link para tarefas existentes, e mais!

Usando o menu na parte inferior da tela, você pode aproveitar ao máximo os recursos de incorporação do ClickUp com a opção de adicionar cartões da Web, documentos e tarefas ao seu quadro branco. Esses cartões ficam ativos no quadro, o que significa que você pode editar o texto no ClickUp Doc minimizado, atualizar o status da tarefa e interagir com ferramentas de trabalho de terceiros - tudo a partir do quadro branco!

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Mas ainda não nos esquecemos dos conceitos básicos de quadro branco que você conhece e adora! Acesse a formatação de rich text, faça comentários para sua equipe e adicionar conectores entre objetos à medida que seu fluxo de trabalho toma forma.

Mas como isso se parece em ação? Vamos dar uma olhada. 🙂

Colocando seus quadros brancos em uso (caso)

Os quadros brancos definitivamente parecem legais, mas estamos aqui para responder à sua pergunta mais urgente: o que eu ganho com isso?

As equipes de todos os setores usam os quadros brancos de diferentes maneiras. Aqui está um detalhamento de como alguns desses grupos podem introduzi-los em seus processos atuais e maximizar os benefícios.

Quadros brancos para equipes de engenharia e software O software de quadro branco faz uma enorme diferença para as equipes que trabalham com engenharia, produto ou design (EPD).

Essas equipes valorizam a velocidade, a confiabilidade e a colaboração contínua para definir o escopo, projetar, desenvolver e, por fim, enviar mais rapidamente. Ou seja, tudo o que os quadros brancos foram feitos para fazer.

Os quadros brancos ClickUp permitem que as equipes mencionem umas às outras em qualquer lugar do quadro para identificar rapidamente novos itens de ação e agilizar o tempo de resposta. E como nunca haverá falta de espaço, as equipes podem armazenar vários mapas mentais e wireframes no mesmo espaço enquanto aperfeiçoam seus fluxos de usuário. 🙌🏼

Este modelo de mapeamento de usuários permite criar representações visuais de ideias complexas, como fluxos de usuários, wireframes e diagramas de engenharia

Além disso, modelos prontos como Modelo de quadro branco de fluxo de usuário do ClickUp o ClickUp é a ferramenta ideal para que você possa se concentrar no que mais importa: seu produto e a satisfação do cliente.

Por si só, esse modelo solicita que você mapeie como os usuários irão interagir com o seu produto, adicionando imagens, mídia, objetos e conectores para criar uma representação visual da interface do usuário. Você também pode levar esse modelo um passo adiante, inserindo outros documentos, dados e tarefas no quadro para obter mais contexto, sem precisar abrir outra guia para isso.

Faça o download deste modelo

Mas as possibilidades são realmente infinitas! Esses recursos podem beneficiar cada centímetro dos seus processos de desenvolvimento, e é por isso que as equipes de software recorrem aos quadros brancos como base para outras necessidades do projeto, inclusive:

Quadros brancos para gerenciamento de projetos Os gerentes de projetos confiam nos quadros brancos para elevar suas sessões de brainstorming, criar diagramas dignos de apresentação e supervisionar o progresso de qualquer projeto. Eles fornecem uma base estruturada, mas escalável, para otimizar suas operações desde o início, levando a uma entrega mais rápida do projeto e a partes interessadas mais satisfeitas.

Além da velocidade, os quadros brancos ajudam as equipes a se desvencilharem dos processos típicos baseados em documentos e a pensarem de forma inovadora, com mais envolvimento visual técnicas de ideação como design thinking, mapeamento mental, mapeamento de bolhas e brainwriting. 🧠

Bônus: Confira_ 10 modelos de mapa de bolhas para brainstorming Com seu diagrama de fluxo de trabalho pronto, é hora de colocar seus planos em ação, e o Modelo de plano de ação foi criado para ajudar os gerentes de projeto a fazer exatamente isso.

Coloque seus planos em prática convertendo suas notas adesivas diretamente em tarefas usando o modelo de plano de ação para quadros brancos do ClickUp

Esse modelo é fácil de aplicar e ainda mais fácil de usar com frequências de revisão definidas para determinar quais tarefas estão pendentes, em andamento ou concluídas.

Nesse caso, cada nota adesiva ou forma pode representar determinados itens de ação. Mas para tornar esse modelo ainda mais valioso, sugerimos incorporar suas tarefas do ClickUp e Marcos diretamente no quadro para facilitar o acesso.

E, como este modelo sugere, com seus ciclos de revisão trimestrais, mensais, semanais e diários, seu quadro branco permanecerá com você durante todo o ciclo de vida do projeto e além dele. 🪐

Faça o download deste modelo

Quadros brancos para equipes criativas A natureza visual dos quadros brancos ajuda as equipes de criação a definir adequadamente o escopo de seu trabalho e a fornecer campanhas que afetam positivamente a receita, promovem o reconhecimento da marca e atraem leads de alta qualidade.

Essas equipes podem começar com um quadro branco em preparação para um workshop com um novo cliente, onde armazenam imagens, mídia, anotações e modelos. Durante a reunião, a tela móvel permite que você navegue facilmente pelo quadro para se concentrar em áreas específicas enquanto apresenta ideias potenciais ou trabalhos anteriores. A partir daí, você pode começar imediatamente a editar o quadro branco com base no feedback do cliente em tempo real.

Então, é hora de aplicar Modelo de quadro branco do escopo do projeto do ClickUp . 🙂

Personalize facilmente seu modelo de quadro branco do escopo do projeto adicionando documentos, tarefas e muito mais

Use a estrutura pré-formatada do modelo junto com qualquer mídia, pesquisa e documentos incorporados para solidificar visualmente os OKRs, as entregas e, é claro, o escopo do seu projeto!

À medida que o projeto avança, o quadro funciona como um ponto de encontro entre a equipe e os clientes. Ele armazena o histórico de todo o seu processo criativo, incluindo conversas anteriores, iterações e escolhas de design. Esse nível de organização e consistência promove relacionamentos significativos com todos os principais participantes.

Faça o download deste modelo

E embora não se trate apenas de sinos e apitos em seu quadro branco, eles certamente não fazem mal! As opções de cores, formas, tamanhos, estilo e formatação do ClickUp Whiteboards são ideais para comunicar seus pensamentos visualmente e transformar rapidamente novas criações em obras de arte apresentáveis.

Torne a colaboração divertida novamente com os quadros brancos ClickUp

Os quadros brancos do ClickUp são tão poderosos quanto econômicos, com ferramentas, modelos e funcionalidades para otimizar qualquer processo e criar novos recursos sem gastar mais um centavo.

Mas ainda há mais por vir!

O roteiro dos quadros brancos está repleto de novas adições e atualizações à medida que lançamos o ClickUp 3.0 - portanto, se você ainda não viu seu recurso de quadro branco favorito, confie em nós, ele está chegando. E mal podemos esperar!

Mas se você está conversando em assíncrono ou reunidos em uma mesa de conferência os quadros brancos são a solução colaborativa que você estava procurando. E se você ainda depende de outros aplicativos de trabalho para fazer o trabalho, não há problema, O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas para tornar sua experiência a mais tranquila possível.

Acesse seus três primeiros quadros brancos gratuitamente em todos os planos de preços e embarque à medida que adicionamos outros recursos produtivos, poderosos e divertidos a essa ferramenta revolucionária.