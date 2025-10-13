As 15 melhores ferramentas de pesquisa de satisfação dos funcionários em 2026

As pesquisas de pulso dos funcionários, com certeza, não servem para verificar se o coração de todos ainda está batendo no trabalho (embora, em uma segunda-feira difícil, isso talvez não seja uma má ideia!😊).

Então, o que exatamente são pesquisas de pulso com funcionários?

Uma pesquisa de pulso com funcionários é um conjunto rápido de perguntas enviado aos funcionários em intervalos regulares.

Assim como verificar o pulso dá uma ideia da sua saúde física, essas pesquisas frequentes ajudam o RH a monitorar o moral dos funcionários e identificar áreas que precisam de melhorias.

Usando software de pesquisa de pulso dos funcionários, é possível coletar feedback dos funcionários de maneira eficaz sobre aspectos como satisfação no trabalho, relações no local de trabalho e o ambiente geral.

Essas ferramentas de pesquisa com funcionários são essenciais para criar um ambiente de trabalho mais envolvente e solidário. Para descobrir a opção ideal para você, vamos explorar as 15 melhores ferramentas de pesquisa de pulso com funcionários.

Quando você contrata um funcionário, realiza várias rodadas de entrevistas para encontrar a pessoa ideal, não é mesmo? Bem, o mesmo vale para uma ferramenta de pesquisa de satisfação dos funcionários, cujo objetivo principal é coletar feedback dos funcionários.

Veja o que você deve levar em consideração ao escolher uma ferramenta de pesquisa de pulso.

Personalização : A personalização é fundamental! Boas ferramentas de pesquisa de pulso permitem que você personalize perguntas e pesquisas de acordo com suas necessidades e até mesmo inclua seu logotipo para manter a identidade da marca

Dados e análises : procure ferramentas que ofereçam insights valiosos. Dados e análises eficazes ajudarão você a monitorar tendências, medir o engajamento dos funcionários e orientar suas estratégias de RH

Facilidade de uso : softwares complexos de engajamento de funcionários não são os mais convenientes — escolha ferramentas com uma interface simples e intuitiva e modelos que ajudem você a criar e lançar pesquisas em pouco tempo

Automação: Automatize o envio e o processamento de pesquisas, economizando tempo e garantindo que você sempre tenha insights atualizados ao seu alcance

Bônus: Descubra as 10 melhores ferramentas de software para pesquisas com funcionários destinadas a equipes de RH, capazes de transformar feedback em insights práticos!

Muito bem, profissionais de RH e defensores do ambiente de trabalho, é hora de falar sobre ferramentas.

Pegue um café, acomode-se e vamos explorar as 15 melhores ferramentas de pesquisa de pulso que farão seus funcionários dizerem: “Finalmente, alguém está ouvindo!”

1. ClickUp (Ideal para criar e visualizar dados de pesquisas)

As pesquisas de pulso com funcionários são um processo em três etapas: elaboração, realização e análise.

E o ClickUp cuida de todas essas etapas!

O ClickUp Forms permite que você colete feedback dos funcionários sem o incômodo habitual. Você pode criar rapidamente pesquisas que os funcionários podem preencher em poucos minutos, perfeito para pesquisas de pulso que precisam ser rápidas e frequentes.

Crie e gerencie formulários de pesquisa com facilidade no ClickUp usando um menu de formulários simplificado

Você pode personalizar esses formulários com perguntas específicas adaptadas às necessidades da sua organização, como avaliar o engajamento dos funcionários ou compreender o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Além disso, há o ClickUp Docs, que elimina o estresse de compilar e apresentar os resultados das pesquisas.

Colabore de forma eficaz em documentos com o ClickUp Docs, acompanhando as alterações em tempo real

Esses documentos permitem que você organize as informações de maneira fácil de ler e as compartilhe em tempo real com outras partes interessadas.

Ao mesmo tempo, os modelos prontos do ClickUp economizam muito tempo em design e formatação e oferecem um ponto de partida sólido. Basta inserir quaisquer perguntas adicionais e você estará pronto para começar!

Modelo de pesquisa de engajamento dos funcionários do ClickUp

Baixe este modelo Melhore a cultura da sua empresa e aumente a satisfação dos funcionários com o modelo de pesquisa de engajamento dos funcionários do ClickUp

O modelo de pesquisa de engajamento dos funcionários do ClickUp é a ferramenta perfeita para obter um panorama preciso da satisfação e do engajamento dos funcionários. Com este modelo, você pode:

Obtenha insights claros e práticos sobre como sua equipe está se sentindo

Crie pesquisas personalizadas com perguntas personalizadas

Colete feedback em tempo real dos funcionários em qualquer dispositivo

Este formulário simplificado permite coletar e analisar feedback holístico dos funcionários, avaliar a satisfação e compreender melhor a cultura da empresa.

Se você está procurando algo um pouco mais prático, o ClickUp tem a ferramenta perfeita para você: o modelo de plano de ação para pesquisa de engajamento do ClickUp. Ele ajuda a identificar os principais fatores de engajamento, implementar mudanças impactantes e garantir a responsabilização pelos resultados.

Os melhores recursos do ClickUp

ClickUp Form View : Simplifica a criação e o gerenciamento de formulários, tornando a coleta de dados mais fácil

Gerador de perguntas para pesquisas : ferramenta baseada em IA que ajuda você a criar perguntas relevantes e envolventes, adaptadas aos seus objetivos

Painéis do ClickUp : Os painéis do ClickUp são perfeitos para visualizar dados de pesquisas, com widgets personalizados para acompanhar métricas específicas e comparar resultados ao longo do tempo

ClickUp Docs : Ótimo para compartilhar resumos e insights de pesquisas, com recursos de colaboração e acompanhamento em tempo real

Visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp : Ideal para definir cronogramas, gerenciar agendas de pesquisas e acompanhar o progresso desde o lançamento até a conclusão

Limitações do ClickUp

Funcionalidade do aplicativo móvel: O aplicativo móvel do ClickUp ainda não oferece todas as funcionalidades da versão para desktop, o que pode ser um pouco complicado se você precisar fazer ajustes enquanto estiver em trânsito

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

Business : US$ 12/mês por usuário

Enterprise : Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. SurveySparrow (Ideal para pesquisas de pulso automatizadas)

via SurveySparrow

A SurveySparrow oferece uma plataforma intuitiva para a realização de pesquisas de satisfação dos funcionários, facilitando às organizações a medição do engajamento dos funcionários.

Uma das principais funcionalidades é o agendamento automatizado de pesquisas, que permite configurar pesquisas e deixar que a plataforma cuide do resto.

A plataforma também possui uma interface conversacional que torna as pesquisas mais pessoais e envolventes, levando a um aumento de 40% nas taxas de conclusão das pesquisas.

No entanto, alguns usuários consideram que reorganizar os campos de texto nas pesquisas é um pouco complicado, e esses recursos avançados podem ter um custo adicional.

Os melhores recursos do SurveySparrow

Agendamento automatizado de pesquisas : configure pesquisas de pulso regulares e deixe que o sistema cuide dos lembretes, para que você possa se concentrar em outras coisas

Interface conversacional : envolve os funcionários com uma experiência personalizada, aumentando as taxas de conclusão das pesquisas

Painel de relatórios completo : fornece insights rápidos e envia atualizações em tempo real para mantê-lo informado sobre os resultados da pesquisa

Coleta de dados omnicanal : Colete feedback de várias fontes, como e-mail, web e redes sociais, tudo em um só lugar

Lógica condicional avançada: personalize as pesquisas com base nas respostas, tornando a experiência fluida e personalizada para os usuários

Limitações do SurveySparrow

Dificuldade em reorganizar campos de texto : Organizar campos de texto pode ser complicado e pode afetar o layout da pesquisa

Carregamento lento da página : Alguns usuários relatam que as pesquisas incorporadas tornam as páginas da web em que estão mais lentas

Custo elevado para recursos avançados: o acesso a recursos avançados requer um plano superior, que pode ser mais caro do que o previsto

Preços do SurveySparrow

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Leia também: 8 modelos de questionários gratuitos para uma coleta de dados eficiente

3. ThriveSparrow (Ideal para pesquisas de pulso flexíveis)

via ThriveSparrow

A ThriveSparrow tem como objetivo estimular o engajamento contínuo dos funcionários, oferecendo pesquisas de pulso regulares que ajudam as organizações a compreender os níveis de engajamento e a responder rapidamente às necessidades em constante mudança.

Com o ThriveSparrow, é fácil personalizar a frequência dessas pesquisas — quer você queira atualizações semanais ou tendências mensais, a ferramenta se adapta aos seus programas de RH.

No entanto, vale a pena observar que o ThriveSparrow pode não ser ideal para grandes empresas; ele é mais adequado para pequenas e médias empresas.

Os melhores recursos do ThriveSparrow

Agendamento flexível de pesquisas de pulso : escolha frequências de pesquisa que se alinhem às necessidades da sua organização, desde verificações semanais até análises de tendências mensais

Pesquisas eNPS : Pesquisas com uma única pergunta que medem a recomendação dos funcionários e ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias

Relatórios abrangentes : fornecem insights úteis sobre as tendências de engajamento, capacitando os líderes a tomar decisões baseadas em dados

Integração perfeita : integra-se com o Slack, o Google Workspace e muito mais, facilitando a incorporação à sua pilha de tecnologias de RH existente

Suporte multilíngue: Permite realizar pesquisas em vários idiomas, ideal para equipes globais

Limitações do ThriveSparrow

Integrações limitadas : Possui menos integrações de terceiros em comparação com outras ferramentas de pesquisa de pulso, o que pode restringir seu uso dentro de um ecossistema tecnológico mais amplo

Interface básica : Embora seja intuitiva, a interface carece de recursos avançados, o que pode não atender às necessidades de organizações maiores

Escalabilidade limitada: O ThriveSparrow foi projetado para pequenas e médias empresas e pode não ser tão eficiente para grandes corporações

Preços do ThriveSparrow

Performance : US$ 5 por mês por funcionário

Engage : US$ 3 por mês por funcionário

Kudos: US$ 2 por mês por funcionário

4. CultureMonkey (Ideal para insights abrangentes sobre o engajamento dos funcionários)

via CultureMonkey

O CultureMonkey oferece uma variedade de recursos projetados para promover uma cultura positiva no local de trabalho. Por meio de diversas pesquisas de engajamento dos funcionários e do gerenciamento de feedback em tempo real, o CultureMonkey ajuda as organizações a entender o que motiva seus funcionários.

Um dos pontos fortes do CultureMonkey é o uso de mapas de calor e análise de sentimentos. Essas ferramentas permitem que os líderes identifiquem rapidamente as tendências de engajamento e tomem medidas significativas.

No entanto, o CultureMonkey é voltado principalmente para empresas de médio a grande porte, o que pode se refletir em seu modelo de preços personalizado e em recursos adaptados às necessidades organizacionais mais abrangentes.

Os melhores recursos do CultureMonkey

Opções diversificadas de pesquisa : inclui eNPS, pesquisas personalizadas e pesquisas de pulso para atender às diversas necessidades organizacionais

Insights baseados em dados : fornece mapas de calor, análise de sentimentos e referências para identificar pontos críticos e acompanhar a evolução ao longo do tempo

Feedback anônimo : garante 100% de anonimato, possibilitando um feedback honesto por meio de canais seguros e em conformidade com o GDPR

Ferramentas de relatórios abrangentes : Oferecem opções de exportação para CSV e PPT para análise detalhada de dados e relatórios personalizados

Agendamento automatizado de pesquisas: permite configurar pesquisas automáticas, reduzindo o trabalho manual e maximizando as taxas de participação

Limitações do CultureMonkey

Modelo de preços personalizado : a falta de informações antecipadas sobre preços pode dificultar a avaliação da relação custo-benefício, especialmente para empresas menores

Possível complexidade : a plataforma pode ser mais complexa do que o necessário para equipes pequenas ou startups devido aos seus recursos abrangentes

Integrações com terceiros limitadas: Embora ofereça uma ampla gama de ferramentas na plataforma, as opções de integração com outros softwares são relativamente limitadas

Preços do CultureMonkey

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CultureMonkey

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Leia também: 10 alternativas e concorrentes do SurveyMonkey

5. 15Five (Ideal para pesquisas fáceis de usar)

via 15Five

Projetado para líderes de RH que buscam causar um impacto tangível, o 15Five oferece pesquisas fáceis de usar e com base científica que podem ser implementadas com apenas dois cliques, com respostas coletadas em cerca de seis minutos.

Com recursos como benchmarking e painéis detalhados de resultados de RH, o 15Five ajuda a medir o engajamento em todos os níveis — empresa, departamento ou equipe — e acompanhar o progresso ao longo do tempo.

Embora os recursos abrangentes da plataforma a tornem uma excelente opção para organizações de médio a grande porte, sua simplicidade pode não ser suficiente para quem busca soluções altamente personalizáveis.

Os melhores recursos do 15Five

Painel de resultados de RH : oferece uma visão abrangente das métricas de engajamento, juntamente com outros dados comerciais essenciais, apoiando decisões baseadas em dados

Pesquisas e referências personalizáveis: Oferece modelos baseados em dados científicos e ferramentas de benchmarking para comparar o engajamento ao longo do tempo e entre setores

Coaching e consultoria internos : Inclui suporte especializado para ajudar a criar estratégias de engajamento e desenvolver a eficácia dos gestores

Feedback em tempo real e análise de sentimentos : permite identificar rapidamente as preocupações dos funcionários, desde o esgotamento até iniciativas de DE&I

Integração com o Slack para reconhecimento entre colegas: permite que os funcionários elogiem e comemorem conquistas, promovendo uma cultura positiva no local de trabalho

Limitações do 15Five

Interrompe o fluxo de trabalho : alguns usuários consideram as notificações frequentes da plataforma perturbadoras, especialmente quando integradas às suas rotinas diárias

Não oferece personalização total : Embora seja fácil de usar, pode não atender às necessidades de quem precisa de personalização altamente específica ou de ferramentas adicionais

Recursos ausentes nos planos básicos: Certos recursos essenciais estão disponíveis apenas nos planos superiores, exigindo um investimento maior para uma experiência completa

Preços do 15Five

Engage : US$ 4 por usuário por mês

Perform : US$ 10 por usuário por mês

Plataforma Total: US$ 16 por usuário por mês

Avaliações e comentários do 15Five

G2: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)

6. Workleap Officevibe (Ideal para insights semanais e feedback dos funcionários)

via Workleap Officevibe

O Workleap Officevibe é uma poderosa ferramenta de pesquisa de pulso dos funcionários, projetada para fornecer aos líderes insights úteis com o mínimo de esforço.

Entre os recursos de destaque do Officevibe está a opção de feedback anônimo, que incentiva respostas sinceras dos funcionários.

Além disso, as integrações do Officevibe com o Slack e o Google simplificam a experiência de pesquisa.

No entanto, os usuários observaram que a integração com o Slack pode apresentar falhas, às vezes prejudicando o fluxo de trabalho.

Os melhores recursos do Workleap Officevibe

Pesquisas de pulso semanais : fazem cinco perguntas específicas por semana, oferecendo insights contínuos sem sobrecarregar os funcionários

Feedback anônimo : coleta respostas anônimas para incentivar a honestidade e melhorar a precisão dos dados de engajamento

Relatórios em tempo real : fornecem dados claros e agregados para ajudar o RH e os gerentes a se concentrarem em áreas críticas de melhoria

Total transparência : compartilha os dados da pesquisa com toda a equipe, capacitando os funcionários a participar da melhoria da cultura organizacional

Integrações com o Slack e o Google: Permite acesso fácil às pesquisas e aos resultados diretamente em plataformas conhecidas

Limitações do Workleap Officevibe

Confusão na configuração inicial : Alguns usuários consideram o processo de configuração confuso, especialmente no que diz respeito à criação de contas e ao gerenciamento de senhas

Problemas de integração com o Slack : a integração com o Slack pode apresentar inconsistências, levando alguns usuários a fazer login acidentalmente com o Google

Plano gratuito limitado: a versão gratuita oferece um histórico de dados restrito e suporta apenas uma equipe, o que pode não ser suficiente para organizações maiores

Preços do Workleap e do Officevibe

Gratuito : $0

Essencial : US$ 3,50 por pessoa por mês

Pro : US$ 5 por pessoa por mês

Complemento de Gestão de Desempenho: US$ 6 por pessoa por mês

Avaliações e comentários sobre o Workleap e o Officevibe

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

7. TINYpulse (Ideal para feedback anônimo e reconhecimento entre colegas)

via TINYpulse

O melhor do TINYpulse é que ele incentiva os funcionários a se expressarem sem a pressão de serem identificados.

O recurso exclusivo da plataforma, “Cheers for Peers”, no qual os colegas de trabalho podem elogiar uns aos outros, também ajuda a promover uma cultura de reconhecimento.

Por outro lado, alguns usuários consideram a navegação um pouco confusa, especialmente com as atualizações periódicas do aplicativo, que ocasionalmente resultam em links quebrados.

Além disso, equipes pequenas podem enfrentar desafios relacionados ao anonimato, já que os funcionários às vezes se perguntam: “Quem deixou essa nota baixa?”

Os melhores recursos do TINYpulse

Perguntas personalizáveis : permite que os administradores adaptem as perguntas às necessidades específicas da organização

Tendências de satisfação e relatórios : acompanha o ânimo dos funcionários ao longo do tempo, identificando padrões que possam requerer atenção

Opções de feedback anônimo : Promove respostas sinceras, com a possibilidade de os administradores responderem em particular sem revelar identidades

Cheers for Peers : Incentiva o reconhecimento entre colegas, criando uma cultura de trabalho mais conectada e de valorização

Recomendações práticas: Oferece sugestões baseadas em dados para aumentar o engajamento dos funcionários, eliminando as suposições das melhorias

Limitações do TINYpulse

Problemas de navegação na interface : alguns usuários consideram o layout complicado, especialmente após atualizações do aplicativo

Preocupações com o anonimato em equipes pequenas : em equipes menores, pode ser difícil manter o anonimato total, o que gera curiosidade sobre as fontes do feedback

Confusão sobre o modelo de preços: Os usuários relatam mudanças na estrutura de preços ao longo do tempo, o que leva a alguns mal-entendidos sobre os custos para o usuário

Preços do TINYpulse

Preços personalizados

Avaliações e comentários do TINYpulse

G2 : 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 45 avaliações)

8. Culture Amp (Ideal para engajamento de funcionários baseado em dados e análise de pessoas)

via Culture Amp

A Culture Amp é uma plataforma versátil de engajamento de funcionários, projetada para ajudar as organizações a tomar decisões estratégicas com insights baseados em dados.

Com mais de 40 modelos de pesquisa que abrangem áreas como engajamento, DE&I e muito mais, a Culture Amp permite que as equipes de RH personalizem as pesquisas de acordo com as necessidades específicas da organização.

No entanto, embora a Culture Amp ofereça recursos abrangentes, o modelo de preços personalizado e a complexidade da plataforma podem não ser ideais para organizações menores ou para aquelas que buscam soluções mais simples.

Leia também: 11 modelos gratuitos de formulários de feedback

Os melhores recursos do Culture Amp

Biblioteca abrangente de pesquisas : Oferece mais de 40 modelos de pesquisa personalizáveis e com base científica para diversas áreas de engajamento

Análise baseada em IA : fornece insights seguros e objetivos que ajudam a priorizar iniciativas e inspiram ações

Análise de pessoas : oferece ferramentas de tomada de decisão baseadas em dados para o RH, permitindo uma compreensão mais profunda do sentimento dos funcionários

Planos de ação comprovados : com base em insights de organizações líderes, esses planos ajudam você a enfrentar os principais desafios de engajamento

Ferramentas de relatórios flexíveis: permitem análises detalhadas com recursos de segmentação e oferecem visualizações intuitivas

Limitações da Culture Amp

Modelo de preços personalizado : os preços não são divulgados abertamente, o que pode dificultar que as organizações avaliem os custos antecipadamente

Possível complexidade para equipes menores : com sua ampla gama de recursos, a plataforma pode parecer um pouco complexa para organizações menores ou startups

Desafios de integração de plataformas: Os usuários observaram que gerenciar várias plataformas de RH pode ser complicado e pode levar a dificuldades na geração de relatórios

Preços da Culture Amp

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Culture Amp

G2 : 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

9. Qualtrics (Ideal para agendamento flexível de pesquisas)

via Qualtrics

Conhecida por sua adaptabilidade, a Qualtrics permite que as organizações monitorem o engajamento dos funcionários por meio de pesquisas de pulso flexíveis.

Elas podem ser ajustadas para se concentrar em áreas como bem-estar e DE&I sem a necessidade de lançar um programa totalmente novo.

No entanto, a Qualtrics pode, por vezes, ser difícil de navegar para novos usuários, e os tempos de resposta do atendimento ao cliente nem sempre atendem às expectativas.

Os melhores recursos da Qualtrics

Agendamento flexível de pesquisas de pulso : permite ajustes rápidos nas áreas de foco da pesquisa, possibilitando o acompanhamento do engajamento em tempo real

Painéis de controle com tecnologia de IA : fornecem insights específicos para cada função, a fim de apoiar a tomada de decisões oportunas e acompanhamentos eficazes

Biblioteca de pesquisas e referências : Oferece mais de 300 perguntas pré-definidas e referências do setor para a elaboração de pesquisas abrangentes

Integração com o sistema de RH : mantém os dados dos funcionários seguros e atualizados com as ferramentas de RH existentes

Centro de apoio ao gestor: fornece aos gestores de linha de frente insights personalizados para lidar com lacunas de engajamento específicas da equipe

Limitações da Qualtrics

Curva de aprendizado íngreme para novos usuários : A plataforma pode ser difícil de navegar inicialmente, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com softwares de experiência do funcionário

Atrasos no atendimento ao cliente : Alguns usuários relatam longos tempos de espera pelo suporte, o que pode ser frustrante quando é necessária assistência imediata

Possíveis problemas na entrega de e-mails: Alguns usuários tiveram problemas com e-mails de pesquisa que não chegaram aos funcionários, possivelmente devido à filtragem de spam

Preços da Qualtrics

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Qualtrics

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

10. Vantage Pulse (Ideal para feedback em tempo real)

via Vantage Pulse

Ideal para organizações que buscam aumentar o engajamento e a retenção dos funcionários, o Vantage Pulse evita pesquisas anuais e, em vez disso, facilita a escuta contínua com feedback em tempo real.

A plataforma está equipada com um painel de controle intuitivo que oferece visualizações intuitivas de tendências e referências.

No entanto, alguns usuários observaram que a plataforma poderia se beneficiar de uma maior variedade de modelos de pesquisa e de um catálogo de recompensas mais dinâmico para o reconhecimento entre colegas.

Os melhores recursos do Vantage Pulse

Feedback em tempo real e visualização de tendências : fornece insights contínuos por meio de um painel dinâmico que exibe o sentimento dos funcionários e as tendências de engajamento

Pesquisas totalmente anônimas : garantem que os funcionários possam compartilhar feedback sincero, com anonimato garantido durante todo o processo

Lembretes automáticos de pesquisa : configure lembretes que ajudam a aumentar as taxas de participação nas pesquisas sem a necessidade de acompanhamento manual

Suporte multilíngue : compatível com mais de 14 idiomas, tornando-a acessível a equipes globais

Modelos de pesquisa pré-criados: Oferece mais de 25 modelos para diversos fins, incluindo integração, DE&I e pesquisas de saída

Limitações do Vantage Pulse

Opções de personalização limitadas : alguns usuários relatam que os modelos de pesquisa e o catálogo de recompensas podem parecer repetitivos com o tempo

Problemas ocasionais de rastreamento : Os usuários observaram que o rastreamento de pontos para recompensas pode, às vezes, ser inconsistente

Interface confusa para novos usuários: Embora seja geralmente intuitiva, algumas pessoas consideram a interface difícil de navegar em certas ocasiões

Preços do Vantage Pulse

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Vantage Pulse

G2 : 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 5.100 avaliações)

Leia também: Como evitar a demissão silenciosa e manter os funcionários engajados

11. Glint (Ideal para pesquisas sobre o ciclo de vida dos funcionários)

via Glint

Com opções como Pesquisas Trimestrais de Engajamento, Pesquisas de Diversidade e Inclusão e Pesquisas de Eficácia dos Gestores, a Glint oferece às organizações as ferramentas necessárias para capturar as percepções dos funcionários em diferentes áreas e fases da jornada profissional.

Além disso, a Glint oferece programas de Feedback 360 e Feedback a Qualquer Momento, apoiando o crescimento e o desenvolvimento contínuos em todos os níveis.

No entanto, a plataforma pode ser difícil de navegar, e os usuários têm apontado a falta de documentação detalhada, o que torna mais difícil para novos usuários começarem a usá-la.

Os melhores recursos do Glint

Oferta diversificada de pesquisas : Oferece diversos programas de pesquisa, incluindo engajamento, DE&I, eficácia dos gestores e segurança do paciente, para atender às necessidades específicas da organização

Pesquisas de ciclo de vida : coletam feedback durante os principais marcos da carreira dos funcionários, oferecendo insights desde a integração até a saída que apoiam a retenção e o engajamento

Programas de feedback a qualquer momento e 360° : permitem o feedback contínuo e em tempo real para o desenvolvimento contínuo dos funcionários e a eficácia da equipe

Pesquisas baseadas na ciência do comportamento humano : Cada programa conta com o apoio da equipe de especialistas da Glint, garantindo que as pesquisas forneçam insights úteis

Integração com sistemas de RH: sincroniza-se com plataformas de RH existentes para manter os dados dos funcionários precisos e atualizados

Limitações do Glint

Navegação complexa : Alguns usuários relatam que a plataforma pode ser confusa de navegar, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com os recursos do Glint

Documentação limitada : Alguns usuários observaram a falta de recursos detalhados que expliquem funcionalidades específicas, o que pode dificultar a configuração e o uso

Preocupações com o anonimato: Embora o Glint ofereça feedback anônimo, alguns usuários acham que os funcionários ainda podem hesitar em compartilhar opiniões sinceras

Preços do Glint

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Glint

Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

12. Weekdone (Ideal para alinhamento de OKRs e relatórios semanais de progresso)

via Weekdone

Com o Weekdone, as organizações podem alinhar as metas da equipe por meio de Objetivos e Resultados-Chave (OKRs).

Isso permite que todos na sua equipe vejam o que precisa ser feito semanalmente e trimestralmente.

Além disso, o Weekdone inclui pesquisas de pulso e feedback individual, apoiando a gestão contínua do desempenho e o engajamento dos funcionários.

Embora o Weekdone seja fácil de usar, alguns usuários relataram dificuldades para navegar entre as abas e acessar os resumos semanais, o que pode prejudicar a experiência.

Os melhores recursos do Weekdone

Alinhamento e acompanhamento de OKRs : Organize e alinhe metas individuais e de equipe com uma árvore hierárquica visual de OKRs, ajudando as equipes a manterem o foco nos objetivos da empresa

Relatórios semanais de progresso : fornece relatórios semanais automatizados, permitindo que os funcionários acompanhem seu próprio progresso e priorizem tarefas

Pesquisas de pulso e check-ins : Oferece pesquisas com classificação de 5 estrelas e check-ins de pulso para monitorar o engajamento e o bem-estar dos funcionários

Reuniões individuais e comunicados à equipe : Facilita conversas individuais privadas e comunicados à equipe, ajudando a melhorar a comunicação e o feedback

Ferramentas para definição e acompanhamento de metas: Inclui ferramentas para definir e acompanhar OKRs, KPIs e iniciativas, com modelos personalizáveis para maior flexibilidade

Limitações do Weekdone

Desafios de navegação : Alguns usuários têm dificuldade para navegar entre as abas, especialmente ao visualizar resumos semanais

Preocupações com a política de reembolso : Os usuários relataram problemas com pedidos de reembolso, o que pode afetar a satisfação do cliente

Suporte ao cliente limitado: Alguns usuários observaram que o suporte ao cliente pode demorar a responder em momentos críticos

Preços do Weekdone

Gratuito para até 3 usuários : Não é necessário cartão de crédito para a versão gratuita

4 a 10 usuários: US$ 108 por mês, cobrados mensalmente, com um custo por usuário de US$ 10,80 para pacotes de 10 usuários

Avaliações e comentários do Weekdone

G2 : 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Leia também: 25 perguntas para pesquisas de satisfação dos funcionários para avaliar o estado de ânimo da sua equipe

13. Lattice (Ideal para feedback contínuo e gestão de desempenho)

via Lattice

As pesquisas de engajamento e as pesquisas de pulso da Lattice ajudam as equipes a coletar feedback contínuo.

Enquanto isso, o Analytics Explorer oferece visualizações de dados detalhadas para apoiar a tomada de decisões baseada em dados.

Além disso, a Lattice integra reuniões individuais e avaliações de desempenho à sua plataforma, ajudando os gerentes a otimizar suas operações e aproveitar ao máximo o tempo com seus subordinados diretos.

No entanto, alguns usuários consideram a navegação do Lattice complicada, especialmente ao acessar recursos como notas individuais, o que pode afetar a usabilidade geral.

Leia também: 8 modelos de questionários gratuitos para uma coleta de dados eficiente

Os melhores recursos do Lattice

Pesquisas de pulso e engajamento em tempo real : colete feedback contínuo para identificar e resolver possíveis problemas antes que eles afetem o moral

Acompanhamento abrangente de metas e OKRs : Alinha as metas individuais e da equipe com as prioridades da empresa, contribuindo para o impacto estratégico

Insights e análises baseados em IA : fornecem dados imediatos e úteis para orientar decisões e promover melhorias na experiência dos funcionários

Reuniões individuais e avaliações de desempenho integradas : Promove interações significativas entre gerentes e funcionários com ferramentas para feedback contínuo e desenvolvimento de talentos

Complemento de gestão de remuneração: centraliza as revisões e comparações de remuneração, garantindo práticas salariais justas e consistentes

Limitações da Lattice

Complexidade de navegação : Alguns usuários têm dificuldade em navegar entre os recursos, como localizar notas individuais específicas

Limitações de personalização nas avaliações : Os usuários relatam que a personalização das avaliações de desempenho é limitada, o que dificulta a adaptação das avaliações às necessidades específicas

Atrasos ocasionais no suporte: Embora o suporte seja geralmente ágil, alguns usuários notaram atrasos durante períodos de alta demanda

Preços da Lattice

Gestão de Talentos : US$ 11 por usuário por mês

Complemento de Engajamento : +$4 por licença por mês

Complemento Grow : +$4 por licença por mês

Complemento de remuneração: +$6 por licença por mês;

Avaliações e comentários da Lattice

G2: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

14. Leena AI (Ideal para análise de sentimentos baseada em IA)

via Leena AI

Com foco na compreensão dos fatores que impulsionam o engajamento em todas as etapas — desde a integração até a saída —, as pesquisas da Leena AI utilizam IA avançada para analisar feedback aberto.

Além disso, com suporte multicanal e recursos multilíngues em mais de 100 idiomas, a Leena AI garante que o feedback seja acessível e inclusivo para uma força de trabalho global.

Embora a plataforma ofereça recursos robustos, algumas organizações podem considerar o modelo de preços personalizados menos transparente.

Os melhores recursos do Leena AI

Análise de sentimentos baseada em IA : utiliza IA generativa para analisar feedback aberto, revelando insights sobre o sentimento dos funcionários e identificando áreas que requerem atenção

Planejamento de ações dentro da plataforma : permite que as equipes de RH gerenciem projetos, acompanhem melhorias e atribuam tarefas diretamente na plataforma para uma gestão simplificada do engajamento

Informações e painéis em tempo real : Oferece painéis intuitivos, alimentados por IA, que apresentam dados de engajamento em tempo real, facilitando a tomada rápida de decisões

Suporte multicanal e multilíngue : integra-se aos canais de comunicação existentes e oferece suporte a mais de 100 idiomas, tornando-se ideal para organizações globais

Integração com outros sistemas de RH: sincroniza-se com sistemas de gestão de desempenho, integração de novos funcionários e outros sistemas para proporcionar uma experiência coesa aos funcionários

Limitações do Leena AI

Modelo de preços personalizado : as informações sobre preços não estão prontamente disponíveis, o que pode dificultar que as organizações avaliem a acessibilidade financeira antecipadamente

Desafios para pequenas organizações : os recursos avançados de IA e as análises abrangentes podem ser mais do que o necessário para equipes menores

Avaliações de terceiros limitadas: Embora tenha recebido avaliações positivas, a plataforma possui menos avaliações de usuários em comparação com concorrentes maiores, o que pode afetar a confiança do comprador

Preços do Leena AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Leena AI

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

15. WorkTango (Ideal para pesquisas personalizáveis ao longo do ciclo de vida do funcionário)

via WorkTango

O WorkTango permite que as organizações coletem feedback em várias etapas, com modelos que abrangem áreas como engajamento, DE&I, integração e desligamento.

A análise baseada em IA e a Sentiment Cloud da plataforma ajudam as equipes de RH e os líderes a identificar rapidamente temas e tendências a partir de respostas em texto aberto, enquanto conversas anônimas permitem uma exploração mais profunda das preocupações dos funcionários.

No entanto, alguns usuários observaram que as opções de análise e painel da plataforma poderiam ser mais intuitivas, e que a interface pode ser difícil de navegar para novos usuários.

Os melhores recursos do WorkTango

Pesquisas personalizáveis ilimitadas : realize pesquisas com perguntas e modelos baseados em pesquisas para todas as etapas do ciclo de vida do funcionário

Sentiment Cloud e análises : visualize respostas em texto livre e acesse insights em tempo real para identificar tendências e apoiar o planejamento de ações

Conversas anônimas : Participe de diálogos de acompanhamento para obter insights mais profundos, mantendo a confidencialidade

Reconhecimento e recompensas : Amplie o reconhecimento dos funcionários com programas automatizados para marcos e conquistas

Análise preditiva para líderes: Apoia os gerentes com ações recomendadas com base em insights preditivos, auxiliando na tomada de decisões e no desenvolvimento profissional

Limitações do WorkTango

Navegação complexa : Alguns usuários relatam dificuldades para alternar entre as guias e navegar pela plataforma, especialmente na seção de conversas

Personalização básica de análises : Embora robustas, as opções de análises e painéis podem parecer limitadas e não tão personalizáveis quanto alguns usuários gostariam

Gestão de pontos: A política trimestral de “use ou perca” para pontos de recompensa pode ser restritiva para alguns usuários

Preços do WorkTango

Preços personalizados

Avaliações e comentários do WorkTango

G2 : 4,7/5 (mais de 850 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

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Em um estudo de longo prazo, empresas com culturas corporativas sólidas que valorizavam os funcionários, os clientes e a liderança registraram um crescimento de receita de 682%.

As pesquisas de pulso com funcionários podem fazer isso por você: elas capturam a situação atual do seu local de trabalho e permitem que você identifique áreas que precisam de melhorias com estratégias eficazes.

Os recursos do ClickUp, como modelos de pesquisa personalizáveis, coleta de feedback em tempo real e insights práticos, oferecem tudo o que você precisa para alcançar esse nível de engajamento e satisfação dos funcionários.

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