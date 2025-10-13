As 15 melhores ferramentas de pesquisa de satisfação dos funcionários em 2026

As pesquisas de pulso dos funcionários, com certeza, não servem para verificar se o coração de todos ainda está batendo no trabalho (embora, em uma segunda-feira difícil, isso talvez não seja uma má ideia!😊).
Então, o que exatamente são pesquisas de pulso com funcionários?
Uma pesquisa de pulso com funcionários é um conjunto rápido de perguntas enviado aos funcionários em intervalos regulares.
Assim como verificar o pulso dá uma ideia da sua saúde física, essas pesquisas frequentes ajudam o RH a monitorar o moral dos funcionários e identificar áreas que precisam de melhorias.
Usando software de pesquisa de pulso dos funcionários, é possível coletar feedback dos funcionários de maneira eficaz sobre aspectos como satisfação no trabalho, relações no local de trabalho e o ambiente geral.
Essas ferramentas de pesquisa com funcionários são essenciais para criar um ambiente de trabalho mais envolvente e solidário. Para descobrir a opção ideal para você, vamos explorar as 15 melhores ferramentas de pesquisa de pulso com funcionários.
O que você deve procurar em ferramentas de pesquisa de pulso dos funcionários?
Quando você contrata um funcionário, realiza várias rodadas de entrevistas para encontrar a pessoa ideal, não é mesmo? Bem, o mesmo vale para uma ferramenta de pesquisa de satisfação dos funcionários, cujo objetivo principal é coletar feedback dos funcionários.
Veja o que você deve levar em consideração ao escolher uma ferramenta de pesquisa de pulso.
- Personalização: A personalização é fundamental! Boas ferramentas de pesquisa de pulso permitem que você personalize perguntas e pesquisas de acordo com suas necessidades e até mesmo inclua seu logotipo para manter a identidade da marca
- Dados e análises: procure ferramentas que ofereçam insights valiosos. Dados e análises eficazes ajudarão você a monitorar tendências, medir o engajamento dos funcionários e orientar suas estratégias de RH
- Facilidade de uso: softwares complexos de engajamento de funcionários não são os mais convenientes — escolha ferramentas com uma interface simples e intuitiva e modelos que ajudem você a criar e lançar pesquisas em pouco tempo
- Automação: Automatize o envio e o processamento de pesquisas, economizando tempo e garantindo que você sempre tenha insights atualizados ao seu alcance
Bônus: Descubra as 10 melhores ferramentas de software para pesquisas com funcionários destinadas a equipes de RH, capazes de transformar feedback em insights práticos!
As 15 melhores ferramentas para pesquisas de satisfação dos funcionários
Muito bem, profissionais de RH e defensores do ambiente de trabalho, é hora de falar sobre ferramentas.
Pegue um café, acomode-se e vamos explorar as 15 melhores ferramentas de pesquisa de pulso que farão seus funcionários dizerem: “Finalmente, alguém está ouvindo!”
1. ClickUp (Ideal para criar e visualizar dados de pesquisas)
As pesquisas de pulso com funcionários são um processo em três etapas: elaboração, realização e análise.
E o ClickUp cuida de todas essas etapas!
O ClickUp Forms permite que você colete feedback dos funcionários sem o incômodo habitual. Você pode criar rapidamente pesquisas que os funcionários podem preencher em poucos minutos, perfeito para pesquisas de pulso que precisam ser rápidas e frequentes.
Você pode personalizar esses formulários com perguntas específicas adaptadas às necessidades da sua organização, como avaliar o engajamento dos funcionários ou compreender o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
Além disso, há o ClickUp Docs, que elimina o estresse de compilar e apresentar os resultados das pesquisas.
Esses documentos permitem que você organize as informações de maneira fácil de ler e as compartilhe em tempo real com outras partes interessadas.
Ao mesmo tempo, os modelos prontos do ClickUp economizam muito tempo em design e formatação e oferecem um ponto de partida sólido. Basta inserir quaisquer perguntas adicionais e você estará pronto para começar!
Modelo de pesquisa de engajamento dos funcionários do ClickUp
O modelo de pesquisa de engajamento dos funcionários do ClickUp é a ferramenta perfeita para obter um panorama preciso da satisfação e do engajamento dos funcionários. Com este modelo, você pode:
- Obtenha insights claros e práticos sobre como sua equipe está se sentindo
- Crie pesquisas personalizadas com perguntas personalizadas
- Colete feedback em tempo real dos funcionários em qualquer dispositivo
Este formulário simplificado permite coletar e analisar feedback holístico dos funcionários, avaliar a satisfação e compreender melhor a cultura da empresa.
Se você está procurando algo um pouco mais prático, o ClickUp tem a ferramenta perfeita para você: o modelo de plano de ação para pesquisa de engajamento do ClickUp. Ele ajuda a identificar os principais fatores de engajamento, implementar mudanças impactantes e garantir a responsabilização pelos resultados.
Os melhores recursos do ClickUp
- ClickUp Form View: Simplifica a criação e o gerenciamento de formulários, tornando a coleta de dados mais fácil
- Gerador de perguntas para pesquisas: ferramenta baseada em IA que ajuda você a criar perguntas relevantes e envolventes, adaptadas aos seus objetivos
- Painéis do ClickUp: Os painéis do ClickUp são perfeitos para visualizar dados de pesquisas, com widgets personalizados para acompanhar métricas específicas e comparar resultados ao longo do tempo
- ClickUp Docs: Ótimo para compartilhar resumos e insights de pesquisas, com recursos de colaboração e acompanhamento em tempo real
- Visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp: Ideal para definir cronogramas, gerenciar agendas de pesquisas e acompanhar o progresso desde o lançamento até a conclusão
Limitações do ClickUp
- Funcionalidade do aplicativo móvel: O aplicativo móvel do ClickUp ainda não oferece todas as funcionalidades da versão para desktop, o que pode ser um pouco complicado se você precisar fazer ajustes enquanto estiver em trânsito
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Business: US$ 12/mês por usuário
- Enterprise: Entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
2. SurveySparrow (Ideal para pesquisas de pulso automatizadas)
A SurveySparrow oferece uma plataforma intuitiva para a realização de pesquisas de satisfação dos funcionários, facilitando às organizações a medição do engajamento dos funcionários.
Uma das principais funcionalidades é o agendamento automatizado de pesquisas, que permite configurar pesquisas e deixar que a plataforma cuide do resto.
A plataforma também possui uma interface conversacional que torna as pesquisas mais pessoais e envolventes, levando a um aumento de 40% nas taxas de conclusão das pesquisas.
No entanto, alguns usuários consideram que reorganizar os campos de texto nas pesquisas é um pouco complicado, e esses recursos avançados podem ter um custo adicional.
Os melhores recursos do SurveySparrow
- Agendamento automatizado de pesquisas: configure pesquisas de pulso regulares e deixe que o sistema cuide dos lembretes, para que você possa se concentrar em outras coisas
- Interface conversacional: envolve os funcionários com uma experiência personalizada, aumentando as taxas de conclusão das pesquisas
- Painel de relatórios completo: fornece insights rápidos e envia atualizações em tempo real para mantê-lo informado sobre os resultados da pesquisa
- Coleta de dados omnicanal: Colete feedback de várias fontes, como e-mail, web e redes sociais, tudo em um só lugar
- Lógica condicional avançada: personalize as pesquisas com base nas respostas, tornando a experiência fluida e personalizada para os usuários
Limitações do SurveySparrow
- Dificuldade em reorganizar campos de texto: Organizar campos de texto pode ser complicado e pode afetar o layout da pesquisa
- Carregamento lento da página: Alguns usuários relatam que as pesquisas incorporadas tornam as páginas da web em que estão mais lentas
- Custo elevado para recursos avançados: o acesso a recursos avançados requer um plano superior, que pode ser mais caro do que o previsto
Preços do SurveySparrow
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)
3. ThriveSparrow (Ideal para pesquisas de pulso flexíveis)
A ThriveSparrow tem como objetivo estimular o engajamento contínuo dos funcionários, oferecendo pesquisas de pulso regulares que ajudam as organizações a compreender os níveis de engajamento e a responder rapidamente às necessidades em constante mudança.
Com o ThriveSparrow, é fácil personalizar a frequência dessas pesquisas — quer você queira atualizações semanais ou tendências mensais, a ferramenta se adapta aos seus programas de RH.
No entanto, vale a pena observar que o ThriveSparrow pode não ser ideal para grandes empresas; ele é mais adequado para pequenas e médias empresas.
Os melhores recursos do ThriveSparrow
- Agendamento flexível de pesquisas de pulso: escolha frequências de pesquisa que se alinhem às necessidades da sua organização, desde verificações semanais até análises de tendências mensais
- Pesquisas eNPS: Pesquisas com uma única pergunta que medem a recomendação dos funcionários e ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias
- Relatórios abrangentes: fornecem insights úteis sobre as tendências de engajamento, capacitando os líderes a tomar decisões baseadas em dados
- Integração perfeita: integra-se com o Slack, o Google Workspace e muito mais, facilitando a incorporação à sua pilha de tecnologias de RH existente
- Suporte multilíngue: Permite realizar pesquisas em vários idiomas, ideal para equipes globais
Limitações do ThriveSparrow
- Integrações limitadas: Possui menos integrações de terceiros em comparação com outras ferramentas de pesquisa de pulso, o que pode restringir seu uso dentro de um ecossistema tecnológico mais amplo
- Interface básica: Embora seja intuitiva, a interface carece de recursos avançados, o que pode não atender às necessidades de organizações maiores
- Escalabilidade limitada: O ThriveSparrow foi projetado para pequenas e médias empresas e pode não ser tão eficiente para grandes corporações
Preços do ThriveSparrow
- Performance: US$ 5 por mês por funcionário
- Engage: US$ 3 por mês por funcionário
- Kudos: US$ 2 por mês por funcionário
4. CultureMonkey (Ideal para insights abrangentes sobre o engajamento dos funcionários)
O CultureMonkey oferece uma variedade de recursos projetados para promover uma cultura positiva no local de trabalho. Por meio de diversas pesquisas de engajamento dos funcionários e do gerenciamento de feedback em tempo real, o CultureMonkey ajuda as organizações a entender o que motiva seus funcionários.
Um dos pontos fortes do CultureMonkey é o uso de mapas de calor e análise de sentimentos. Essas ferramentas permitem que os líderes identifiquem rapidamente as tendências de engajamento e tomem medidas significativas.
No entanto, o CultureMonkey é voltado principalmente para empresas de médio a grande porte, o que pode se refletir em seu modelo de preços personalizado e em recursos adaptados às necessidades organizacionais mais abrangentes.
Os melhores recursos do CultureMonkey
- Opções diversificadas de pesquisa: inclui eNPS, pesquisas personalizadas e pesquisas de pulso para atender às diversas necessidades organizacionais
- Insights baseados em dados: fornece mapas de calor, análise de sentimentos e referências para identificar pontos críticos e acompanhar a evolução ao longo do tempo
- Feedback anônimo: garante 100% de anonimato, possibilitando um feedback honesto por meio de canais seguros e em conformidade com o GDPR
- Ferramentas de relatórios abrangentes: Oferecem opções de exportação para CSV e PPT para análise detalhada de dados e relatórios personalizados
- Agendamento automatizado de pesquisas: permite configurar pesquisas automáticas, reduzindo o trabalho manual e maximizando as taxas de participação
Limitações do CultureMonkey
- Modelo de preços personalizado: a falta de informações antecipadas sobre preços pode dificultar a avaliação da relação custo-benefício, especialmente para empresas menores
- Possível complexidade: a plataforma pode ser mais complexa do que o necessário para equipes pequenas ou startups devido aos seus recursos abrangentes
- Integrações com terceiros limitadas: Embora ofereça uma ampla gama de ferramentas na plataforma, as opções de integração com outros softwares são relativamente limitadas
Preços do CultureMonkey
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o CultureMonkey
- G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)
Leia também: 10 alternativas e concorrentes do SurveyMonkey
5. 15Five (Ideal para pesquisas fáceis de usar)
Projetado para líderes de RH que buscam causar um impacto tangível, o 15Five oferece pesquisas fáceis de usar e com base científica que podem ser implementadas com apenas dois cliques, com respostas coletadas em cerca de seis minutos.
Com recursos como benchmarking e painéis detalhados de resultados de RH, o 15Five ajuda a medir o engajamento em todos os níveis — empresa, departamento ou equipe — e acompanhar o progresso ao longo do tempo.
Embora os recursos abrangentes da plataforma a tornem uma excelente opção para organizações de médio a grande porte, sua simplicidade pode não ser suficiente para quem busca soluções altamente personalizáveis.
Os melhores recursos do 15Five
- Painel de resultados de RH: oferece uma visão abrangente das métricas de engajamento, juntamente com outros dados comerciais essenciais, apoiando decisões baseadas em dados
- Pesquisas e referências personalizáveis: Oferece modelos baseados em dados científicos e ferramentas de benchmarking para comparar o engajamento ao longo do tempo e entre setores
- Coaching e consultoria internos: Inclui suporte especializado para ajudar a criar estratégias de engajamento e desenvolver a eficácia dos gestores
- Feedback em tempo real e análise de sentimentos: permite identificar rapidamente as preocupações dos funcionários, desde o esgotamento até iniciativas de DE&I
- Integração com o Slack para reconhecimento entre colegas: permite que os funcionários elogiem e comemorem conquistas, promovendo uma cultura positiva no local de trabalho
Limitações do 15Five
- Interrompe o fluxo de trabalho: alguns usuários consideram as notificações frequentes da plataforma perturbadoras, especialmente quando integradas às suas rotinas diárias
- Não oferece personalização total: Embora seja fácil de usar, pode não atender às necessidades de quem precisa de personalização altamente específica ou de ferramentas adicionais
- Recursos ausentes nos planos básicos: Certos recursos essenciais estão disponíveis apenas nos planos superiores, exigindo um investimento maior para uma experiência completa
Preços do 15Five
- Engage: US$ 4 por usuário por mês
- Perform: US$ 10 por usuário por mês
- Plataforma Total: US$ 16 por usuário por mês
Avaliações e comentários do 15Five
- G2: 4,6/5 (mais de 1.700 avaliações)
6. Workleap Officevibe (Ideal para insights semanais e feedback dos funcionários)
O Workleap Officevibe é uma poderosa ferramenta de pesquisa de pulso dos funcionários, projetada para fornecer aos líderes insights úteis com o mínimo de esforço.
Entre os recursos de destaque do Officevibe está a opção de feedback anônimo, que incentiva respostas sinceras dos funcionários.
Além disso, as integrações do Officevibe com o Slack e o Google simplificam a experiência de pesquisa.
No entanto, os usuários observaram que a integração com o Slack pode apresentar falhas, às vezes prejudicando o fluxo de trabalho.
Os melhores recursos do Workleap Officevibe
- Pesquisas de pulso semanais: fazem cinco perguntas específicas por semana, oferecendo insights contínuos sem sobrecarregar os funcionários
- Feedback anônimo: coleta respostas anônimas para incentivar a honestidade e melhorar a precisão dos dados de engajamento
- Relatórios em tempo real: fornecem dados claros e agregados para ajudar o RH e os gerentes a se concentrarem em áreas críticas de melhoria
- Total transparência: compartilha os dados da pesquisa com toda a equipe, capacitando os funcionários a participar da melhoria da cultura organizacional
- Integrações com o Slack e o Google: Permite acesso fácil às pesquisas e aos resultados diretamente em plataformas conhecidas
Limitações do Workleap Officevibe
- Confusão na configuração inicial: Alguns usuários consideram o processo de configuração confuso, especialmente no que diz respeito à criação de contas e ao gerenciamento de senhas
- Problemas de integração com o Slack: a integração com o Slack pode apresentar inconsistências, levando alguns usuários a fazer login acidentalmente com o Google
- Plano gratuito limitado: a versão gratuita oferece um histórico de dados restrito e suporta apenas uma equipe, o que pode não ser suficiente para organizações maiores
Preços do Workleap e do Officevibe
- Gratuito: $0
- Essencial: US$ 3,50 por pessoa por mês
- Pro: US$ 5 por pessoa por mês
- Complemento de Gestão de Desempenho: US$ 6 por pessoa por mês
Avaliações e comentários sobre o Workleap e o Officevibe
- G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)
7. TINYpulse (Ideal para feedback anônimo e reconhecimento entre colegas)
O melhor do TINYpulse é que ele incentiva os funcionários a se expressarem sem a pressão de serem identificados.
O recurso exclusivo da plataforma, “Cheers for Peers”, no qual os colegas de trabalho podem elogiar uns aos outros, também ajuda a promover uma cultura de reconhecimento.
Por outro lado, alguns usuários consideram a navegação um pouco confusa, especialmente com as atualizações periódicas do aplicativo, que ocasionalmente resultam em links quebrados.
Além disso, equipes pequenas podem enfrentar desafios relacionados ao anonimato, já que os funcionários às vezes se perguntam: “Quem deixou essa nota baixa?”
Os melhores recursos do TINYpulse
- Perguntas personalizáveis: permite que os administradores adaptem as perguntas às necessidades específicas da organização
- Tendências de satisfação e relatórios: acompanha o ânimo dos funcionários ao longo do tempo, identificando padrões que possam requerer atenção
- Opções de feedback anônimo: Promove respostas sinceras, com a possibilidade de os administradores responderem em particular sem revelar identidades
- Cheers for Peers: Incentiva o reconhecimento entre colegas, criando uma cultura de trabalho mais conectada e de valorização
- Recomendações práticas: Oferece sugestões baseadas em dados para aumentar o engajamento dos funcionários, eliminando as suposições das melhorias
Limitações do TINYpulse
- Problemas de navegação na interface: alguns usuários consideram o layout complicado, especialmente após atualizações do aplicativo
- Preocupações com o anonimato em equipes pequenas: em equipes menores, pode ser difícil manter o anonimato total, o que gera curiosidade sobre as fontes do feedback
- Confusão sobre o modelo de preços: Os usuários relatam mudanças na estrutura de preços ao longo do tempo, o que leva a alguns mal-entendidos sobre os custos para o usuário
Preços do TINYpulse
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do TINYpulse
- G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 45 avaliações)
8. Culture Amp (Ideal para engajamento de funcionários baseado em dados e análise de pessoas)
A Culture Amp é uma plataforma versátil de engajamento de funcionários, projetada para ajudar as organizações a tomar decisões estratégicas com insights baseados em dados.
Com mais de 40 modelos de pesquisa que abrangem áreas como engajamento, DE&I e muito mais, a Culture Amp permite que as equipes de RH personalizem as pesquisas de acordo com as necessidades específicas da organização.
No entanto, embora a Culture Amp ofereça recursos abrangentes, o modelo de preços personalizado e a complexidade da plataforma podem não ser ideais para organizações menores ou para aquelas que buscam soluções mais simples.
Leia também: 11 modelos gratuitos de formulários de feedback
Os melhores recursos do Culture Amp
- Biblioteca abrangente de pesquisas: Oferece mais de 40 modelos de pesquisa personalizáveis e com base científica para diversas áreas de engajamento
- Análise baseada em IA: fornece insights seguros e objetivos que ajudam a priorizar iniciativas e inspiram ações
- Análise de pessoas: oferece ferramentas de tomada de decisão baseadas em dados para o RH, permitindo uma compreensão mais profunda do sentimento dos funcionários
- Planos de ação comprovados: com base em insights de organizações líderes, esses planos ajudam você a enfrentar os principais desafios de engajamento
- Ferramentas de relatórios flexíveis: permitem análises detalhadas com recursos de segmentação e oferecem visualizações intuitivas
Limitações da Culture Amp
- Modelo de preços personalizado: os preços não são divulgados abertamente, o que pode dificultar que as organizações avaliem os custos antecipadamente
- Possível complexidade para equipes menores: com sua ampla gama de recursos, a plataforma pode parecer um pouco complexa para organizações menores ou startups
- Desafios de integração de plataformas: Os usuários observaram que gerenciar várias plataformas de RH pode ser complicado e pode levar a dificuldades na geração de relatórios
Preços da Culture Amp
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Culture Amp
- G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)
9. Qualtrics (Ideal para agendamento flexível de pesquisas)
Conhecida por sua adaptabilidade, a Qualtrics permite que as organizações monitorem o engajamento dos funcionários por meio de pesquisas de pulso flexíveis.
Elas podem ser ajustadas para se concentrar em áreas como bem-estar e DE&I sem a necessidade de lançar um programa totalmente novo.
No entanto, a Qualtrics pode, por vezes, ser difícil de navegar para novos usuários, e os tempos de resposta do atendimento ao cliente nem sempre atendem às expectativas.
Os melhores recursos da Qualtrics
- Agendamento flexível de pesquisas de pulso: permite ajustes rápidos nas áreas de foco da pesquisa, possibilitando o acompanhamento do engajamento em tempo real
- Painéis de controle com tecnologia de IA: fornecem insights específicos para cada função, a fim de apoiar a tomada de decisões oportunas e acompanhamentos eficazes
- Biblioteca de pesquisas e referências: Oferece mais de 300 perguntas pré-definidas e referências do setor para a elaboração de pesquisas abrangentes
- Integração com o sistema de RH: mantém os dados dos funcionários seguros e atualizados com as ferramentas de RH existentes
- Centro de apoio ao gestor: fornece aos gestores de linha de frente insights personalizados para lidar com lacunas de engajamento específicas da equipe
Limitações da Qualtrics
- Curva de aprendizado íngreme para novos usuários: A plataforma pode ser difícil de navegar inicialmente, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com softwares de experiência do funcionário
- Atrasos no atendimento ao cliente: Alguns usuários relatam longos tempos de espera pelo suporte, o que pode ser frustrante quando é necessária assistência imediata
- Possíveis problemas na entrega de e-mails: Alguns usuários tiveram problemas com e-mails de pesquisa que não chegaram aos funcionários, possivelmente devido à filtragem de spam
Preços da Qualtrics
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Qualtrics
- G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)
10. Vantage Pulse (Ideal para feedback em tempo real)
Ideal para organizações que buscam aumentar o engajamento e a retenção dos funcionários, o Vantage Pulse evita pesquisas anuais e, em vez disso, facilita a escuta contínua com feedback em tempo real.
A plataforma está equipada com um painel de controle intuitivo que oferece visualizações intuitivas de tendências e referências.
No entanto, alguns usuários observaram que a plataforma poderia se beneficiar de uma maior variedade de modelos de pesquisa e de um catálogo de recompensas mais dinâmico para o reconhecimento entre colegas.
Os melhores recursos do Vantage Pulse
- Feedback em tempo real e visualização de tendências: fornece insights contínuos por meio de um painel dinâmico que exibe o sentimento dos funcionários e as tendências de engajamento
- Pesquisas totalmente anônimas: garantem que os funcionários possam compartilhar feedback sincero, com anonimato garantido durante todo o processo
- Lembretes automáticos de pesquisa: configure lembretes que ajudam a aumentar as taxas de participação nas pesquisas sem a necessidade de acompanhamento manual
- Suporte multilíngue: compatível com mais de 14 idiomas, tornando-a acessível a equipes globais
- Modelos de pesquisa pré-criados: Oferece mais de 25 modelos para diversos fins, incluindo integração, DE&I e pesquisas de saída
Limitações do Vantage Pulse
- Opções de personalização limitadas: alguns usuários relatam que os modelos de pesquisa e o catálogo de recompensas podem parecer repetitivos com o tempo
- Problemas ocasionais de rastreamento: Os usuários observaram que o rastreamento de pontos para recompensas pode, às vezes, ser inconsistente
- Interface confusa para novos usuários: Embora seja geralmente intuitiva, algumas pessoas consideram a interface difícil de navegar em certas ocasiões
Preços do Vantage Pulse
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Vantage Pulse
- G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 5.100 avaliações)
11. Glint (Ideal para pesquisas sobre o ciclo de vida dos funcionários)
Com opções como Pesquisas Trimestrais de Engajamento, Pesquisas de Diversidade e Inclusão e Pesquisas de Eficácia dos Gestores, a Glint oferece às organizações as ferramentas necessárias para capturar as percepções dos funcionários em diferentes áreas e fases da jornada profissional.
Além disso, a Glint oferece programas de Feedback 360 e Feedback a Qualquer Momento, apoiando o crescimento e o desenvolvimento contínuos em todos os níveis.
No entanto, a plataforma pode ser difícil de navegar, e os usuários têm apontado a falta de documentação detalhada, o que torna mais difícil para novos usuários começarem a usá-la.
Os melhores recursos do Glint
- Oferta diversificada de pesquisas: Oferece diversos programas de pesquisa, incluindo engajamento, DE&I, eficácia dos gestores e segurança do paciente, para atender às necessidades específicas da organização
- Pesquisas de ciclo de vida: coletam feedback durante os principais marcos da carreira dos funcionários, oferecendo insights desde a integração até a saída que apoiam a retenção e o engajamento
- Programas de feedback a qualquer momento e 360°: permitem o feedback contínuo e em tempo real para o desenvolvimento contínuo dos funcionários e a eficácia da equipe
- Pesquisas baseadas na ciência do comportamento humano: Cada programa conta com o apoio da equipe de especialistas da Glint, garantindo que as pesquisas forneçam insights úteis
- Integração com sistemas de RH: sincroniza-se com plataformas de RH existentes para manter os dados dos funcionários precisos e atualizados
Limitações do Glint
- Navegação complexa: Alguns usuários relatam que a plataforma pode ser confusa de navegar, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com os recursos do Glint
- Documentação limitada: Alguns usuários observaram a falta de recursos detalhados que expliquem funcionalidades específicas, o que pode dificultar a configuração e o uso
- Preocupações com o anonimato: Embora o Glint ofereça feedback anônimo, alguns usuários acham que os funcionários ainda podem hesitar em compartilhar opiniões sinceras
Preços do Glint
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Glint
- Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)
12. Weekdone (Ideal para alinhamento de OKRs e relatórios semanais de progresso)
Com o Weekdone, as organizações podem alinhar as metas da equipe por meio de Objetivos e Resultados-Chave (OKRs).
Isso permite que todos na sua equipe vejam o que precisa ser feito semanalmente e trimestralmente.
Além disso, o Weekdone inclui pesquisas de pulso e feedback individual, apoiando a gestão contínua do desempenho e o engajamento dos funcionários.
Embora o Weekdone seja fácil de usar, alguns usuários relataram dificuldades para navegar entre as abas e acessar os resumos semanais, o que pode prejudicar a experiência.
Os melhores recursos do Weekdone
- Alinhamento e acompanhamento de OKRs: Organize e alinhe metas individuais e de equipe com uma árvore hierárquica visual de OKRs, ajudando as equipes a manterem o foco nos objetivos da empresa
- Relatórios semanais de progresso: fornece relatórios semanais automatizados, permitindo que os funcionários acompanhem seu próprio progresso e priorizem tarefas
- Pesquisas de pulso e check-ins: Oferece pesquisas com classificação de 5 estrelas e check-ins de pulso para monitorar o engajamento e o bem-estar dos funcionários
- Reuniões individuais e comunicados à equipe: Facilita conversas individuais privadas e comunicados à equipe, ajudando a melhorar a comunicação e o feedback
- Ferramentas para definição e acompanhamento de metas: Inclui ferramentas para definir e acompanhar OKRs, KPIs e iniciativas, com modelos personalizáveis para maior flexibilidade
Limitações do Weekdone
- Desafios de navegação: Alguns usuários têm dificuldade para navegar entre as abas, especialmente ao visualizar resumos semanais
- Preocupações com a política de reembolso: Os usuários relataram problemas com pedidos de reembolso, o que pode afetar a satisfação do cliente
- Suporte ao cliente limitado: Alguns usuários observaram que o suporte ao cliente pode demorar a responder em momentos críticos
Preços do Weekdone
- Gratuito para até 3 usuários: Não é necessário cartão de crédito para a versão gratuita
- 4 a 10 usuários: US$ 108 por mês, cobrados mensalmente, com um custo por usuário de US$ 10,80 para pacotes de 10 usuários
Avaliações e comentários do Weekdone
- G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)
Leia também: 25 perguntas para pesquisas de satisfação dos funcionários para avaliar o estado de ânimo da sua equipe
13. Lattice (Ideal para feedback contínuo e gestão de desempenho)
As pesquisas de engajamento e as pesquisas de pulso da Lattice ajudam as equipes a coletar feedback contínuo.
Enquanto isso, o Analytics Explorer oferece visualizações de dados detalhadas para apoiar a tomada de decisões baseada em dados.
Além disso, a Lattice integra reuniões individuais e avaliações de desempenho à sua plataforma, ajudando os gerentes a otimizar suas operações e aproveitar ao máximo o tempo com seus subordinados diretos.
No entanto, alguns usuários consideram a navegação do Lattice complicada, especialmente ao acessar recursos como notas individuais, o que pode afetar a usabilidade geral.
Os melhores recursos do Lattice
- Pesquisas de pulso e engajamento em tempo real: colete feedback contínuo para identificar e resolver possíveis problemas antes que eles afetem o moral
- Acompanhamento abrangente de metas e OKRs: Alinha as metas individuais e da equipe com as prioridades da empresa, contribuindo para o impacto estratégico
- Insights e análises baseados em IA: fornecem dados imediatos e úteis para orientar decisões e promover melhorias na experiência dos funcionários
- Reuniões individuais e avaliações de desempenho integradas: Promove interações significativas entre gerentes e funcionários com ferramentas para feedback contínuo e desenvolvimento de talentos
- Complemento de gestão de remuneração: centraliza as revisões e comparações de remuneração, garantindo práticas salariais justas e consistentes
Limitações da Lattice
- Complexidade de navegação: Alguns usuários têm dificuldade em navegar entre os recursos, como localizar notas individuais específicas
- Limitações de personalização nas avaliações: Os usuários relatam que a personalização das avaliações de desempenho é limitada, o que dificulta a adaptação das avaliações às necessidades específicas
- Atrasos ocasionais no suporte: Embora o suporte seja geralmente ágil, alguns usuários notaram atrasos durante períodos de alta demanda
Preços da Lattice
- Gestão de Talentos: US$ 11 por usuário por mês
- Complemento de Engajamento: +$4 por licença por mês
- Complemento Grow: +$4 por licença por mês
- Complemento de remuneração: +$6 por licença por mês;
Avaliações e comentários da Lattice
- G2: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)
14. Leena AI (Ideal para análise de sentimentos baseada em IA)
Com foco na compreensão dos fatores que impulsionam o engajamento em todas as etapas — desde a integração até a saída —, as pesquisas da Leena AI utilizam IA avançada para analisar feedback aberto.
Além disso, com suporte multicanal e recursos multilíngues em mais de 100 idiomas, a Leena AI garante que o feedback seja acessível e inclusivo para uma força de trabalho global.
Embora a plataforma ofereça recursos robustos, algumas organizações podem considerar o modelo de preços personalizados menos transparente.
Os melhores recursos do Leena AI
- Análise de sentimentos baseada em IA: utiliza IA generativa para analisar feedback aberto, revelando insights sobre o sentimento dos funcionários e identificando áreas que requerem atenção
- Planejamento de ações dentro da plataforma: permite que as equipes de RH gerenciem projetos, acompanhem melhorias e atribuam tarefas diretamente na plataforma para uma gestão simplificada do engajamento
- Informações e painéis em tempo real: Oferece painéis intuitivos, alimentados por IA, que apresentam dados de engajamento em tempo real, facilitando a tomada rápida de decisões
- Suporte multicanal e multilíngue: integra-se aos canais de comunicação existentes e oferece suporte a mais de 100 idiomas, tornando-se ideal para organizações globais
- Integração com outros sistemas de RH: sincroniza-se com sistemas de gestão de desempenho, integração de novos funcionários e outros sistemas para proporcionar uma experiência coesa aos funcionários
Limitações do Leena AI
- Modelo de preços personalizado: as informações sobre preços não estão prontamente disponíveis, o que pode dificultar que as organizações avaliem a acessibilidade financeira antecipadamente
- Desafios para pequenas organizações: os recursos avançados de IA e as análises abrangentes podem ser mais do que o necessário para equipes menores
- Avaliações de terceiros limitadas: Embora tenha recebido avaliações positivas, a plataforma possui menos avaliações de usuários em comparação com concorrentes maiores, o que pode afetar a confiança do comprador
Preços do Leena AI
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Leena AI
- G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)
15. WorkTango (Ideal para pesquisas personalizáveis ao longo do ciclo de vida do funcionário)
O WorkTango permite que as organizações coletem feedback em várias etapas, com modelos que abrangem áreas como engajamento, DE&I, integração e desligamento.
A análise baseada em IA e a Sentiment Cloud da plataforma ajudam as equipes de RH e os líderes a identificar rapidamente temas e tendências a partir de respostas em texto aberto, enquanto conversas anônimas permitem uma exploração mais profunda das preocupações dos funcionários.
No entanto, alguns usuários observaram que as opções de análise e painel da plataforma poderiam ser mais intuitivas, e que a interface pode ser difícil de navegar para novos usuários.
Os melhores recursos do WorkTango
- Pesquisas personalizáveis ilimitadas: realize pesquisas com perguntas e modelos baseados em pesquisas para todas as etapas do ciclo de vida do funcionário
- Sentiment Cloud e análises: visualize respostas em texto livre e acesse insights em tempo real para identificar tendências e apoiar o planejamento de ações
- Conversas anônimas: Participe de diálogos de acompanhamento para obter insights mais profundos, mantendo a confidencialidade
- Reconhecimento e recompensas: Amplie o reconhecimento dos funcionários com programas automatizados para marcos e conquistas
- Análise preditiva para líderes: Apoia os gerentes com ações recomendadas com base em insights preditivos, auxiliando na tomada de decisões e no desenvolvimento profissional
Limitações do WorkTango
- Navegação complexa: Alguns usuários relatam dificuldades para alternar entre as guias e navegar pela plataforma, especialmente na seção de conversas
- Personalização básica de análises: Embora robustas, as opções de análises e painéis podem parecer limitadas e não tão personalizáveis quanto alguns usuários gostariam
- Gestão de pontos: A política trimestral de “use ou perca” para pontos de recompensa pode ser restritiva para alguns usuários
Preços do WorkTango
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do WorkTango
- G2: 4,7/5 (mais de 850 avaliações)
- Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)
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Em um estudo de longo prazo, empresas com culturas corporativas sólidas que valorizavam os funcionários, os clientes e a liderança registraram um crescimento de receita de 682%.
As pesquisas de pulso com funcionários podem fazer isso por você: elas capturam a situação atual do seu local de trabalho e permitem que você identifique áreas que precisam de melhorias com estratégias eficazes.
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