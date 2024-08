10 Estratégias de bem-estar dos funcionários para manter sua equipe feliz

O bem-estar dos funcionários é um componente essencial de um local de trabalho próspero. De acordo com Pesquisa Gallup sobre o estado do trabalho em 2024 mais de 62% dos funcionários não se sentem engajados no trabalho em todo o mundo". Isso representa aproximadamente US$ 8,9 trilhões em perda de produtividade em todo o mundo.

Com números tão surpreendentes, fica claro que priorizar a saúde e o bem-estar dos funcionários não é apenas benéfico - é essencial.

Neste blog, vamos nos aprofundar em 10 estratégias eficazes de bem-estar dos funcionários. Essas estratégias equipam os profissionais de RH, líderes empresariais e gerentes para promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Por que o bem-estar dos funcionários é importante?

O trabalho pode ser estressante, especialmente para os profissionais do conhecimento que lutam para acompanhar a natureza em constante mudança do setor. As estratégias de bem-estar dos funcionários podem realmente melhorar isso?

Bem, sim! As Pesquisa EY 2023 sobre Trabalho Reimaginado descobriu que "Confiança, capacitação e cuidado reduzem a probabilidade de demissão em 40%" Embora esses conceitos possam parecer abstratos, uma estratégia bem elaborada de bem-estar dos funcionários pode ajudar a torná-los mais tangíveis em seu local de trabalho.

Veja por que isso é tão importante.

Funcionários felizes = funcionários produtivos

Quando os funcionários se sentem bem, é mais provável que se concentrem, se motivem e façam as coisas. Eles se esforçam e enfrentam os desafios com uma atitude positiva. Eles produzem um trabalho melhor, cumprem os prazos com um sorriso e desenvolvem soluções criativas. É uma situação em que todos saem ganhando!

Menos estresse, menos dias de licença médica

Sentir-se sobrecarregado e esgotado pode levar a mais doenças. A promoção da saúde e do bem-estar dos funcionários ajuda-os a administrar o estresse e a se manterem saudáveis, o que significa menos faltas e uma equipe mais confiável. Todos ganham quando as pessoas se sentem bem o suficiente para vir ao trabalho e dar o melhor de si!

Menor rotatividade, maior retenção

Ninguém quer deixar um emprego em que se sente valorizado e apoiado. Quando você prioriza a melhoria do bem-estar dos funcionários, mostra a eles que se preocupa com eles como pessoas, não apenas como engrenagens da máquina. Isso pode resultar em uma força de trabalho mais feliz e mais leal, que permanece no emprego por muito tempo. Você pode economizar tempo e dinheiro no recrutamento e adicionar mais recursos à sua equipe atual!

Criatividade e solução de problemas

Imagine uma equipe que se sente segura para compartilhar ideias e assumir riscos. Quando os funcionários se sentem apoiados e valorizados, eles criam um ambiente no qual funcionários felizes e saudáveis pensam fora da caixa e trazem soluções inovadoras.

Cultura empresarial mais forte

Quando os funcionários se sentem bem com o local onde trabalham, isso fica evidente! Um ambiente de trabalho positivo e solidário promove um senso de comunidade e pertencimento. É mais provável que as pessoas ajudem umas às outras, colaborem de forma eficaz e criem uma cultura de confiança e respeito.

Essa energia positiva pode se espalhar por toda a empresa, tornando-a um lugar mais agradável para todos.

O bem-estar dos funcionários é um investimento estratégico para o crescimento sustentável de toda a organização. Um ambiente de trabalho que promove o bem-estar dos funcionários leva a uma boa experiência e ao sucesso a longo prazo.

De acordo com Pesquisa EY 2023 sobre Trabalho Reimaginado segundo a pesquisa, as organizações que priorizaram estratégias centradas no funcionário foram

140% mais otimistas quanto a atrair os talentos de que precisam

204% mais propensas a concordar que a produtividade da empresa mudou/melhorou nos últimos dois ou três anos

131% mais chances de concordar que a empresa lidou bem com as pressões externas nos últimos dois ou três anos

187% mais chances de concordar que o trabalho flexível foi operacionalizado com sucesso

10 Estratégias de bem-estar dos funcionários

Além da perda de lucros, há uma conexão muito mais complexa entre o bem-estar dos funcionários e o desempenho organizacional.

A pesquisa da Gallup sugere que o envolvimento dos funcionários é um indicador ainda maior do desempenho da unidade de negócios durante períodos desafiadores, como uma pandemia ou uma recessão. Ao investir no envolvimento dos funcionários, você também estará melhorando os resultados imediatos e a longevidade da sua empresa.

Aqui estão 10 estratégias de bem-estar dos funcionários para ajudá-lo a aumentar o envolvimento dos funcionários e criar um ambiente de trabalho positivo.

1. Defina metas claras e mensuráveis

Os funcionários prosperam com um senso de propósito e realização. Definir metas claras e possíveis os ajuda a se sentirem motivados e engajados em seu trabalho. Metas do ClickUp é uma ferramenta poderosa que permite que os funcionários visualizem seus objetivos e acompanhem o progresso.

Rastreie suas metas profissionais com o ClickUp Goals

Vamos ver como ele otimiza sua definição de metas:

O ClickUp Goals permite que você divida grandes metas em etapas menores e gerenciáveis . Isso faz com que as metas pareçam menos esmagadoras e ajuda os funcionários a acompanhar seu progresso

. Isso faz com que as metas pareçam menos esmagadoras e ajuda os funcionários a acompanhar seu progresso Você pode acompanhar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas com o ClickUp Goals

com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas com o ClickUp Goals Proporciona transparência em relação às metas e ao progresso . Todos podem ver como seu trabalho contribui para o quadro geral

. Todos podem ver como seu trabalho contribui para o quadro geral Mantenha suas metas organizadas em uma pasta. Crie pastas para acompanhar ciclos de sprint, status de projetos, scorecards semanais de funcionários emetas importantes da equipe UseMarcos do ClickUp para *reconhecer e comemorar a conclusão da meta. Reconheça e comemore quando as metas forem atingidas para aumentar o moral e a motivação

2. Realizar check-ins frequentes dos funcionários

A comunicação regular é fundamental para entender as necessidades e preocupações dos funcionários . Programe reuniões frequentes, individuais ou em pequenos grupos, para proporcionar um espaço seguro para o diálogo aberto.

Modelos como Modelo de feedback do funcionário do ClickUp o modelo de feedback do funcionário do ClickUp pode orientá-lo nessas discussões e reunir percepções valiosas. Com esse modelo, você pode:

Obter rapidamente efeedback valioso de seus funcionários

Monitore os sentimentos dos funcionários ao longo do tempo com ferramentas visuais claras

Compartilhe abertamente o feedback e crie uma cultura em que funcionários e gerentes se sintam à vontade para conversar uns com os outros

Colete e gerencie o feedback de seus funcionários com o modelo de feedback de funcionários do ClickUp

Faça o download deste modelo E isso não é tudo. O modelo de feedback do funcionário do ClickUp oferece vários benefícios, como:

Ajudar os gerentes a se comunicarem e fornecerem feedback de forma estruturada e consistente

Incentivar os funcionários a assumir a responsabilidade por seu desempenho

Fornecer uma plataforma para conversas abertas e honestas entre gerentes e funcionários

Oferecer uma oportunidade para que os membros da equipe reconheçam e recompensem uns aos outros por suas realizações

Use esses check-ins para definir etapas claras e acionáveis de melhoria e faça o acompanhamento delas nas reuniões seguintes. Ofereça recursos ou treinamento para atender a quaisquer necessidades ou lacunas identificadas durante os check-ins.

3. Acompanhe o envolvimento dos funcionários

O envolvimento dos funcionários é um forte indicador do bem-estar geral do local de trabalho. Ele ajuda a entender o quanto sua equipe se sente conectada e motivada. Modelo de envolvimento do funcionário do ClickUp vem em seu socorro aqui.

Com o modelo de envolvimento do funcionário do ClickUp:

Você pode pesquisar regularmente os funcionários sobre seus níveis de envolvimento

Você pode gerenciar perfis detalhados de funcionários e fazer avaliações sem interrupçõesprocessos de integração* Ele também ajuda você a obter avaliações de desempenho criteriosas

Melhore o engajamento da sua equipe com o modelo de engajamento de funcionários do ClickUp

Faça o download deste modelo Você pode usar esses dados de envolvimento dos funcionários para adaptar iniciativas que atendam a necessidades específicas. Por exemplo, se os dados mostrarem que os funcionários se sentem desconectados dos colegas, você poderá implementar atividades de formação de equipes.

Aqui estão algumas etapas que podem ajudá-lo com o envolvimento dos funcionários:

Compartilhar os resultados deengajamento dos funcionários pesquisas com os funcionários. Essa transparência mostra que você valoriza a opinião deles nas pesquisas com os funcionários e que está comprometido com a criação de um ambiente de trabalho positivo

deengajamento dos funcionários pesquisas com os funcionários. Essa transparência mostra que você valoriza a opinião deles nas pesquisas com os funcionários e que está comprometido com a criação de um ambiente de trabalho positivo Desenvolva um plano de ação para abordar o feedback recebido nas pesquisas de envolvimento dos funcionários. Isso mostrará aos funcionários que suas vozes são ouvidas e valorizadas

para abordar o feedback recebido nas pesquisas de envolvimento dos funcionários. Isso mostrará aos funcionários que suas vozes são ouvidas e valorizadas Verifique regularmente com os funcionários para garantir que os níveis de envolvimento estejam melhorando e que os ajustes sejam eficazes. O Modelo de Engajamento de Funcionários do ClickUp ajuda você a atingir todos esses objetivos sem esforço

O ClickUp também conta com um plataforma completa de gerenciamento de RH para recrutadores e equipes de pessoal. Ela o ajuda a gerenciar a equipe dos seus sonhos sem esforço. Você pode criar o sistema perfeito para simplificar a contratação e a integração e melhorar o bem-estar e o desenvolvimento dos funcionários.

4. Promova o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional é crucial para reduzir o estresse e evitar o esgotamento. Isso significa manter o trabalho e a vida pessoal em sincronia. Trata-se de gerenciar o tempo e a energia para lidar com o trabalho e as tarefas pessoais e, ao mesmo tempo, cuidar de si mesmo.

Incentive práticas que ajudem seus funcionários a manter esse equilíbrio.

Ofereça horas de trabalho flexíveis para ajudar os funcionários a gerenciar suas responsabilidades pessoais e profissionais

para ajudar os funcionários a gerenciar suas responsabilidades pessoais e profissionais Permita o trabalho remoto para que os funcionários tenham mais controle sobre o ambiente de trabalho e reduzam o estresse do deslocamento

para que os funcionários tenham mais controle sobre o ambiente de trabalho e reduzam o estresse do deslocamento Promova a realização de pausas regulares ao longo do dia para descansar e recarregar as energias

ao longo do dia para descansar e recarregar as energias Incentivar os funcionários a estabelecer limites entre o trabalho e o tempo pessoal e respeitar esses limites como cultura da empresa

entre o trabalho e o tempo pessoal e respeitar esses limites como cultura da empresa Incentivar ativamente os funcionários a usar seus dias de férias e a tomar dias de saúde mental quando necessário

quando necessário Estabeleça prazos realistas que levem em conta a carga de trabalho e a capacidade dos funcionários usandoGerenciamento de recursos do ClickUpos prazos não razoáveis podem ser uma grande fonte de estresse

que levem em conta a carga de trabalho e a capacidade dos funcionários usandoGerenciamento de recursos do ClickUpos prazos não razoáveis podem ser uma grande fonte de estresse Como líder, seja um modelo de equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, fazendo pausas, saindo do trabalho na hora certa e usando o tempo livre remunerado. Isso define o tom para toda a organização

Utilize o ClickUp Resource Management Software com o criador de formulários para coletar informações sobre as preferências dos funcionários

5. Priorizar a saúde física

A saúde física é um componente essencial do bem-estar geral. Incentive os funcionários a se manterem ativos, oferecendo oportunidades e recursos. Veja como você pode promover a saúde física de seus funcionários:

Ofereça associações subsidiadas ou gratuitas a academias para incentivar a prática regular de exercícios

para incentivar a prática regular de exercícios Organize desafios de condicionamento físico em toda a empresa para motivar os funcionários a se manterem ativos

para motivar os funcionários a se manterem ativos Se possível, ofereça instalações de condicionamento físico no local ou aulas, como ioga ou pilates

ou aulas, como ioga ou pilates Promova reuniões de caminhada ou mesas de pé para incorporar mais movimento ao dia de trabalho

para incorporar mais movimento ao dia de trabalho Ofereça incentivos à saúde para os funcionários que vão de bicicleta ou a pé para o trabalho, como armazenamento de bicicletas ou chuveiros

para os funcionários que vão de bicicleta ou a pé para o trabalho, como armazenamento de bicicletas ou chuveiros Invista em estações de trabalho ergonômicas para evitar desconforto físico e lesões. Isso inclui o fornecimento de cadeiras ajustáveis, iluminação adequada e teclados confortáveis

para evitar desconforto físico e lesões. Isso inclui o fornecimento de cadeiras ajustáveis, iluminação adequada e teclados confortáveis Incentive os funcionários a fazer intervalos para atividade física ao longo do dia. Isso pode incluir caminhadas curtas, alongamentos ou até mesmo sessões de ioga

ao longo do dia. Isso pode incluir caminhadas curtas, alongamentos ou até mesmo sessões de ioga Organize exames voluntários de saúde para aumentar a conscientização sobre cuidados preventivos com a saúde

Investir no bem-estar e na saúde mental e física dos funcionários revela sua preocupação com o bem-estar deles a longo prazo.

6. Cultive o bem-estar mental

A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Incentive conversas abertas sobre saúde mental e crie um espaço seguro para os funcionários buscarem ajuda. Aqui estão várias estratégias importantes que você pode implementar para promover o bem-estar mental em seu local de trabalho:

Fornecer acesso a aconselhamento confidencial ou Programas de Assistência ao Empregado (EAPs)

Permitir que os funcionários tirem dias de folga especificamente para a saúde mental sem estigma

especificamente para a saúde mental sem estigma Organize workshops de gerenciamento de estresse e conscientização sobre saúde mental

Designar áreas tranquilas no local de trabalho onde os funcionários possam ir para relaxar e desestressar

no local de trabalho onde os funcionários possam ir para relaxar e desestressar Ofereça programas de treinamento de atenção plena ou aplicativos de meditação para ajudar os funcionários a gerenciar o estresse e melhorar o foco

7. Crie um ambiente de trabalho positivo Um ambiente de trabalho positivo é onde os funcionários se sentem seguros, valorizados e respeitados. Isso pode afetar sua saúde mental e o bem-estar geral. Então, como você pode fazer isso?

Promova uma cultura de inclusão em que a diversidade seja celebrada e todos os funcionários se sintam valorizados

Crie oportunidades de trabalho em equipe e colaboração para desenvolver um senso de comunidade

Reconheça e recompense regularmente o trabalho árduo e as contribuições dos funcionários

Incentive a comunicação aberta, tornando a gerência acessível e pronta para ser abordada

A comunicação aberta é a base de muitos esforços para criar um ambiente de trabalho positivo. A suíte de colaboração do ClickUp - que inclui recursos como o ClickUp Chat View, @ menções e tópicos de comentários - pode permitir mais transparência em seu local de trabalho e romper silos entre a liderança e os diferentes departamentos.

Crie bate-papos individuais e em grupo com colegas de equipe, compartilhe anexos e contextualize conversas com o ClickUp Chat View

8. Promova conexões sociais

O desenvolvimento de fortes conexões sociais no trabalho pode melhorar o moral e criar uma comunidade de apoio. Os funcionários que se sentem conectados com seus colegas têm maior satisfação no trabalho, melhor comunicação e um senso mais forte de pertencimento.

Aqui estão algumas estratégias para promover conexões sociais em sua organização:

Organize atividades de formação de equipe divertidas e envolventes que incentivem a colaboração e a comunicação

divertidas e envolventes que incentivem a colaboração e a comunicação Incentive os funcionários a reconhecer e apreciar as contribuições uns dos outros. Isso pode ser feito por meio de um sistema simples de mensagens, uma plataforma on-line dedicada ou até mesmo notas de agradecimento escritas à mão

uns dos outros. Isso pode ser feito por meio de um sistema simples de mensagens, uma plataforma on-line dedicada ou até mesmo notas de agradecimento escritas à mão Reconheça as conquistas dos funcionários em reuniões de equipe, boletins informativos da empresa ou até mesmo nas mídias sociais. O reconhecimento público ajuda muito a elevar o moral e a fazer com que os funcionários se sintam valorizados

em reuniões de equipe, boletins informativos da empresa ou até mesmo nas mídias sociais. O reconhecimento público ajuda muito a elevar o moral e a fazer com que os funcionários se sintam valorizados Incentive grupos liderados por funcionários com base em interesses ou históricos comuns

Um forte espírito de equipe leva a uma melhor colaboração, maior criatividade e uma organização mais bem-sucedida.

9. Investir no desenvolvimento profissional

Os funcionários que se sentem desafiados e apoiados em seu desenvolvimento profissional são engajados, produtivos e permanecem na sua empresa. Ofereça oportunidades de desenvolvimento profissional para ajudar os funcionários a aumentar suas habilidades e avançar em suas carreiras.

Realize regularmente avaliações de habilidades ou pesquisas para identificar lacunas nas habilidades individuais e da equipe

ou pesquisas para identificar lacunas nas habilidades individuais e da equipe Envolva os funcionários na identificação de suas próprias necessidades de aprendizado e metas de desenvolvimento

e metas de desenvolvimento Ofereça programas de treinamento , workshops ou cursos on-line para atender a diferentes estilos e interesses de aprendizado. Isso pode incluir treinamento presencial, módulos de aprendizado on-line ou acesso a recursos de treinamento externos

, workshops ou cursos on-line para atender a diferentes estilos e interesses de aprendizado. Isso pode incluir treinamento presencial, módulos de aprendizado on-line ou acesso a recursos de treinamento externos Considere oferecer programas de reembolso de mensalidades para ajudar os funcionários a obter certificações ou oportunidades educacionais relevantes para suas funções

para ajudar os funcionários a obter certificações ou oportunidades educacionais relevantes para suas funções Ofereça apoio financeiro ou tempo livre remunerado para que os funcionários participem de conferências do setor , workshops ou eventos de networking

, workshops ou eventos de networking Ajude os funcionários a planejar a progressão de suas carreiras dentro da empresa, estabelecendo marcos claros e oportunidades de avanço.

dentro da empresa, estabelecendo marcos claros e oportunidades de avanço. Colocar os funcionários em contato com mentores que ofereçam orientação, apoio e aconselhamento de carreira.

Ao investir no desenvolvimento profissional, você criará uma força de trabalho preparada para o futuro, adaptável, inovadora e entusiasmada para enfrentar novos desafios.

Você pode usar o Modelo de plano estratégico de aprendizado e desenvolvimento do ClickUp para ajudá-lo a rastrear e capturar as necessidades de L&D em sua organização. Isso o ajudará a:

Acompanhar e capturar as necessidades de L&D em sua organização usando o modelo de plano estratégico de aprendizagem e desenvolvimento do ClickUp

Estabeleça metas e objetivos claros para o desenvolvimento dos funcionários

Monitorar e atender às necessidades de treinamento em toda a organização

Criar e implementar programas de L&D que se alinhem às metas de sua organização

Analisar o impacto e a eficácia de suas iniciativas Faça o download deste modelo ### 10. Reconhecer e recompensar os funcionários

O reconhecimento e as recompensas pelo trabalho árduo e pelas conquistas podem aumentar o moral e a motivação. Aqui estão estratégias impactantes para reconhecer e recompensar as conquistas de sua equipe:

Ofereça uma variedade de opções de prêmios e reconhecimento para atender às diferentes preferências dos funcionários. Isso pode incluir reconhecimento público, folga adicional remunerada, vales-presente ou oportunidades de desenvolvimento profissional

para atender às diferentes preferências dos funcionários. Isso pode incluir reconhecimento público, folga adicional remunerada, vales-presente ou oportunidades de desenvolvimento profissional Incentive uma cultura de reconhecimento entre colegas . Implemente um sistema em que os funcionários possam reconhecer e apreciar facilmente as contribuições uns dos outros

. Implemente um sistema em que os funcionários possam reconhecer e apreciar facilmente as contribuições uns dos outros Quanto mais cedo você reconhecer uma conquista, maior será o impacto. **Não deixe que um trabalho excepcional passe despercebido por muito tempo

Reconheça os funcionários que demonstram consistentemente os valores de sua empresa. Eles se tornam modelos para os outros e os inspiram a seguir o exemplo

Isso motiva os funcionários a buscarem a excelência, contribui para um ambiente de trabalho positivo e, por fim, leva a desempenho aprimorado e uma organização mais bem-sucedida.

Crie um local de trabalho próspero com o ClickUp

O bem-estar dos funcionários não é uma solução única. É um compromisso contínuo de criar um ambiente de trabalho em que sua equipe se sinta valorizada, apoiada e prospere. Implemente essas 10 estratégias impactantes de bem-estar do funcionário para criar uma força de trabalho mais feliz, saudável e produtiva.

O ClickUp é o seu balcão único para gerenciar todas as iniciativas de bem-estar dos funcionários. Desde a definição de metas claras com o ClickUp Goals até o acompanhamento do envolvimento dos funcionários e a ativação de check-ins, o ClickUp ajuda você a implementar e gerenciar suas estratégias.

Comece sua Teste gratuito do ClickUp hoje mesmo e veja a diferença que o foco no bem-estar dos funcionários pode fazer!