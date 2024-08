Como evitar o esgotamento da agência (com 5 estratégias)

De acordo com Gallup um em cada quatro funcionários sofre frequentemente de esgotamento profissional. À medida que a concorrência se torna mais acirrada e as novas tendências surgem mais rápido do que nunca, manter-se à frente da curva se torna uma tarefa árdua. Um estado prolongado de sobrecarga ou estresse leva ao esgotamento.

Vamos explorar o esgotamento nas agências em detalhes - seus sinais, sintomas, causas, impacto nos negócios e estratégias para sua prevenção.

O que é burnout em agências?

O esgotamento da agência é uma angústia que perturba o funcionamento de seus funcionários em três níveis: mental, físico e emocional.

Ocorre quando os funcionários em ambientes de agências de ritmo acelerado, como publicidade, marketing ou RP, sofrem de exaustão física e mental extrema devido ao estresse crônico no trabalho. Isso acontece quando as demandas para cumprir prazos apertados e as longas horas de trabalho se cruzam, resultando em uma sensação de sobrecarga e esgotamento.

Como o esgotamento das agências afeta as empresas?

No burnout de agência, seus gerentes e funcionários sofrem de estresse crônico que afeta a capacidade deles de realizar as tarefas diárias no local de trabalho.

Algumas das maneiras comuns pelas quais o esgotamento da agência pode afetar sua empresa incluem:

Diminuição da produtividade: O pensamento criativo é a base de uma agência de marketing. A exaustão reduz a capacidade de seus funcionários de pensar de forma criativa. Isso faz com que seus funcionários percam o foco e fiquem mais propensos a cometer erros, reduzindo a qualidade do trabalho e da produção. A diminuição da produtividade afeta o resultado final de sua agência

Aumento do absenteísmo: O esgotamento deixa seus funcionários mais exaustos do que o normal. Isso faz com que eles se sintam confusos e aumenta a suscetibilidade a dores de cabeça, depressão e distúrbios relacionados ao estresse. Quando os funcionários se sentem fora de si, eles tendem a tirar licenças médicas, aumentando o absenteísmo em seu local de trabalho

Baixa retenção de funcionários: Quando os funcionários se sentem esgotados, o senso de satisfação no trabalho diminui, tornando-os mais propensos a deixar sua agência e migrar para outras agências. Esse tipo de migração é acompanhado por uma perda de conhecimento e experiência que seus funcionários possuem. O aumento da rotatividade de funcionários faz com que sua agência incorra em enormes custos de recrutamento, integração e treinamento

Danos à cultura da empresa: As emoções negativas são um terreno fértil para a toxicidade. O esgotamento faz com que seus funcionários sintam uma série de emoções negativas, inclusive raiva e frustração. Elas induzem a sentimentos de distanciamento e desinteresse pelo trabalho. Se não forem controlados, esses sentimentos e emoções podem criar um ambiente de trabalho tóxico, causando danos à cultura da sua empresa

**Atendimento ao cliente afetado: O esgotamento reduz a motivação de seus funcionários para responder às consultas dos clientes e gerenciar as expectativas dos clientes. Respostas atrasadas e comunicação deficiente tendem a causar mal-entendidos entre seus funcionários e clientes, afetando negativamente o relacionamento cliente-agência

O esgotamento pode ter um impacto duradouro, desde a produtividade da sua equipe até a sua própria eficácia como proprietário de uma agência de marketing. Você pode ter dificuldades para atingir as metas comerciais, perder de vista sua visão do negócio e não cumprir as promessas feitas aos clientes. Se o esgotamento se instalar, ele pode potencialmente prejudicar sua credibilidade e destruir a confiança dos clientes atuais e novos. Isso pode levar à perda de contratos comerciais e a clientes insatisfeitos.

Pesquisadores identificaram a percepção de falta de controle, falta de reconhecimento, relacionamentos ruins, injustiça e incompatibilidade de valores como outros fatores que desencadeiam o burnout. O excesso de trabalho é óbvio, mas, no momento, os relacionamentos ruins estão causando um enorme impacto. 74% das pessoas que pesquisamos disseram que se sentiram mais solitárias do que nunca. Um em cada cinco millennials diz não ter amigos. A carga de trabalho faz parte do problema, mas medimos o esgotamento por meio da exaustão, do engajamento e do cinismo - a ideia de que nada mudará.

Jennifer Moss, autora de The Burnout Epidemic (A epidemia do esgotamento)

Como identificar o esgotamento da agência?

Para identificar o esgotamento da agência, você deve identificar os sinais e os fatores que o causam.

Fatores que causam o esgotamento da agência

Vários fatores podem fazer com que você e seus funcionários sofram de burnout na agência. Alguns dos fatores causais mais comuns incluem:

Cargas de trabalho pesadas: Espera-se constantemente que as agências de publicidade e marketing produzam trabalhos de alta qualidade. Como resultado, os líderes e funcionários da agência têm mais trabalho do que podem concluir em um período limitado de tempo. A constante busca por prazos sem espaço para um tempo de inatividade satisfatório faz com que os funcionários se sintam estressados, sobrecarregados e infelizes

Falta de controle percebido: Quando seus funcionários sentem que estão sendo controlados ou microgerenciados pela líderes de sua agência a insegurança e a paralisia das decisões podem se instalar. Seus funcionários podem se sentir inseguros quanto à capacidade de trabalhar com eficiência e achar difícil decidir sobre as atividades de uma campanha. A insegurança prolongada e a dificuldade em tomar decisões abrem caminho para o esgotamento

Desejos dos clientes em constante mudança: Inovações e atualizações acontecem todos os dias no setor de marketing e publicidade, o que faz com que alguns clientes mudem constantemente seus desejos em relação a um artigo ou a uma campanha. Atender às prioridades ambíguas e em constante mudança dos clientes faz com que os funcionários se sintam longe de alcançar a linha de chegada. A sensação de que o trabalho nunca é concluído reduz o moral e gera frustração, resultando, por fim, no esgotamento do funcionário

Valores desalinhados: Quando seu funcionário valoriza algo que sua empresa não valoriza, isso afeta negativamente a motivação do funcionário. Trabalhar em uma agência com valores desalinhados e um nível de motivação decrescente aumenta a probabilidade de burnout

Ambiente de trabalho tóxico: Um ambiente de trabalho que não prioriza a comunicação clara e a resolução imediata de conflitos torna-se um terreno para falhas de comunicação e má administração. Trabalhar em uma atmosfera como essa cria ressentimento e toxicidade, levando rapidamente ao esgotamento da agência

Expectativas irreais: Assumir clientes que estabelecem expectativas irreais e fazer com que seus funcionários trabalhem para atendê-las desgasta a capacidade de trabalho deles. Nesses casos, não gerenciar as expectativas dos clientes cria espaço para o esgotamento dos funcionários

Recursos e suporte insuficientes: Trabalhar em tarefas com recursos insuficientes, como tentar executar e gerenciar uma campanha de grande escala com um orçamento limitado, representa um grande desafio e aumenta o risco de ansiedade no local de trabalho. Da mesma forma, atribuir tarefas aos funcionários que não se enquadram em seus conjuntos de habilidades sem fornecer suporte cria uma sensação de medo e inadequação que, se não for tratada, resulta no esgotamento do funcionário

Conectar a produtividade com a autoestima: Os funcionários que associam a produtividade apenas ao registro de um determinado número de horas fazem com que sua saúde mental possa ser afetada quando as situações são estressantes ou os prazos são apertados. A produtividade também deve levar em conta os esforços feitos e a qualidade do trabalho produzido. Quando você é menos "produtivo" do que esperava, sua autoestima é afetada. A baixa autoestima cria espaço para o esgotamento

5 Estratégias para evitar o esgotamento da agência

Agora você sabe como é o esgotamento da agência. Mas como evitar isso? Você pode manter seus funcionários felizes e aumentar a produtividade deles com as estratégias de gerenciamento corretas. Aqui estão cinco estratégias que o ajudarão a evitar o esgotamento da agência:

1. Adote a automação do fluxo de trabalho

Automatize tarefas de rotina com as Automações do ClickUp

A automação do fluxo de trabalho envolve automatizar as tarefas repetitivas e enfadonhas do fluxo de trabalho para que você tenha mais tempo para outras tarefas relevantes. Usando o

Automations no ClickUp

você pode automatizar o seguinte:

Alteração de status, que inclui Em andamento, Revisão, Aceito e outros. Quando um funcionário envia uma tarefa, por exemplo, o status muda automaticamente de In Progress para Review

Alteração de responsáveis. Por exemplo, quando um membro da equipe envia uma tarefa, o responsável muda automaticamente do membro da equipe para o líder da equipe

Codificação por cores e publicação de comentários de acordo com as alterações de prioridade, como Urgente, Alta, Baixa, etc. Por exemplo, quando o status de prioridade mudar para Urgente, esse recurso informará imediatamente o membro da equipe com um comentário

Mover tarefas para locais apropriados, como Listas e Pastas

Envio de e-mails para clientes durante o processo de integração

Envio de pesquisas para conhecer a opinião e o feedback dos clientes sobre um produto ou uma campanha por e-mail

2. Cultivar uma cultura de trabalho positiva que priorize a comunicação clara

Elimine a lacuna de comunicação e promova a colaboração com o modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp

Para promover uma cultura de trabalho positiva, os funcionários precisam ter um vínculo forte entre si. Um aspecto crucial da construção desse vínculo é a comunicação eficaz.

Infelizmente, em muitos locais de trabalho, a comunicação pode ser prejudicada por tarefas que consomem muito tempo. Utilizando ferramentas como

Modelo de estratégia de comunicação interna do ClickUp

abre espaço para o trabalho em equipe, permitindo que os funcionários colaborem e troquem ideias. Quando os funcionários trabalham juntos de forma eficiente, até mesmo as tarefas trabalhosas e desafiadoras se tornam mais fáceis de gerenciar. Faça o download deste modelo Converse com seus funcionários de tempos em tempos. Trabalhe para criar um espaço em que os funcionários se sintam ouvidos. Reconheça a existência do esgotamento na agência e converse sobre o assunto.

Forneça à sua agência uma plataforma para se comunicar abertamente com o modelo ClickUp Employee Feedback

Além disso, peça feedback aos seus funcionários sobre a cultura atual do local de trabalho usando ferramentas como a

Modelo de feedback do funcionário do ClickUp

. Esse modelo lhe dá pistas sobre o que os funcionários mais valorizam e o ambiente de trabalho ideal para eles. Embora talvez você não consiga atender a todas as necessidades e demandas, é importante ter um diálogo aberto sobre as expectativas dos funcionários e da empresa liderança da agência . Faça o download deste modelo Reconhecer e valorizar a excelência consistente é essencial para cultivar uma cultura de trabalho positiva. É fundamental reconhecer e incentivar os funcionários que superam as expectativas, pois isso estimula seu ânimo e os incentiva a manter um desempenho excepcional.

Além disso, a promoção de um ambiente de trabalho positivo implica valorizar a diversidade e garantir que indivíduos de diferentes origens se sintam aceitos e integrados. Quando as pessoas aceitam e apoiam as qualidades únicas umas das outras, isso cria uma atmosfera saudável que aumenta a produtividade no local de trabalho.

3. Promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional

Promover um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional em sua vida e em sua agência é fundamental para evitar o esgotamento da agência. Para promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, é importante:

Fazer pequenas pausas ao longo do dia: Alocar tempo para cada tarefa e fazer uma pausa depois de concluí-la. Use esses intervalos para almoçar, interagir com os colegas, fazer uma caminhada etc. As pausas limpam sua mente do estresse relacionado ao trabalho e o ajudam a se concentrar melhor no retorno ao trabalho

Utilize as férias anuais para relaxar em casa ou sair de férias. As férias o ajudam a se desconectar do trabalho, recarregar as energias e voltar ao trabalho com uma nova perspectiva

Desligue-se da correspondência relacionada ao trabalho durante o fim de semana. Em vez disso, dedique-se a hobbies, como fazer uma caminhada, ler um livro, desenhar paisagens, cozinhar, fazer aulas de dança ou de cerâmica. Faça coisas que o ajudem a desestressar e relaxar

Encerre o trabalho em um horário definido todos os dias. Isso evitará que o trabalho se espalhe por sua vida pessoal e o ajudará a evitar um equilíbrio ruim entre vida pessoal e profissional

Participe de atividades de voluntariado como serviço social para retribuir à sua comunidade. Isso fará com que você se envolva em algo além do seu trabalho e se sinta bem consigo mesmo

Estabeleça limites para evitar o atendimento excessivo de clientes. Antes de decidir aceitar clientes, converse sobre os limites e as formas de trabalho de sua agência. Isso ajudará a desenvolver um relacionamento saudável entre cliente e agência desde o início

Dica profissional: Controle seu tempo facilmente usando

Recurso de controle de tempo do ClickUp

. Isso lhe dará mais informações sobre as tarefas em que você acaba gastando mais tempo e definirá os limites de acordo. Você pode monitorar seu tempo em qualquer dispositivo, definir estimativas e editá-las, adicionar rótulos e notas de tempo e visualizar relatórios rápidos ou detalhados de suas entradas de tempo.

4. Promover o uso de técnicas de gerenciamento de tempo e de estresse

Como profissional de marketing, você precisa estar atento a muitas coisas. À medida que você é puxado em diferentes direções, o tempo passa despercebido. Gerenciar bem o seu tempo é fundamental para concluir várias tarefas no prazo.

Usando

Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

o ajudará a gerenciar melhor seu tempo. Ele o ajudará a planejar com antecedência,

controlar o tempo

e definir metas e prazos alcançáveis.

Visualize, organize e gerencie sua agenda de trabalho com o modelo de agenda de gerenciamento de tempo do ClickUp

Nem todas as tarefas são igualmente importantes. É importante priorizar as tarefas com base em sua urgência. O gerenciamento eficaz do tempo envolve a identificação das tarefas que precisam ser concluídas rapidamente e a divisão de tarefas complexas em subtarefas menores e mais gerenciáveis. Faça o download deste modelo Ao administrar seu tempo dessa forma, você pode fazer mais coisas no mesmo tempo

número de horas que você passa trabalhando

por dia.

Além das técnicas de gerenciamento de tempo, as técnicas de gerenciamento de estresse ajudam muito a evitar o esgotamento no mundo das agências. Essas técnicas incluem:

Meditação: Experimente técnicas de meditação, como o relaxamento muscular progressivo, para incorporar mais atenção em sua rotina. A meditação traz clareza de pensamento e tem um efeito calmante em todo o corpo

Praticar a respiração profunda: A respiração profunda o acalma física e mentalmente. Você pode explorar técnicas como a respiração em caixa ou a respiração 4-7-8 para uma rápida recuperação durante um dia estressante

Exercícios regulares: O exercício estimula a liberação de hormônios da felicidade. Reserve um tempo para fazer algum tipo de exercício, como corrida, natação, ioga, etc., por pelo menos alguns minutos todos os dias

Organizar sua mesa de trabalho: Se a sua mesa estiver desorganizada, reduzir a quantidade de desordem visual, como objetos desnecessários, ajudará a reduzir o estresse

Comer alimentos nutritivos: O estresse pode fazer com que algumas pessoas sintam mais vontade de comer fast food. Superar esse desejo e escolher alimentos ricos em nutrientes pode realmente reduzir os níveis de estresse

Usando a visualização: Imagine uma lembrança alegre de seu passado. Ao visualizar esse momento, você pode trazer de volta essas emoções positivas e reduzir qualquer estresse ou ansiedade que possa estar sentindo.

Conexão com outras pessoas: Os seres humanos são criaturas sociais. Conectar-se com amigos e familiares o ajudará a relaxar e desestressar

O trabalho dinâmico é outra maneira de permitir

melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional para seus funcionários

. Se isso se encaixar bem em seu modelo de negócios, permita que as pessoas trabalhem em casa, alterem ou reduzam o horário de trabalho da maneira que melhor se adapte à vida delas. Isso significa permitir que o funcionário cuidador trabalhe em casa, por exemplo.

O grupo bancário global Barclays pilotou essa política durante 2015. Em 2017, 57% dos funcionários se identificaram como trabalhadores dinâmicos, e sua pontuação de engajamento foi bem superior à dos colegas que não participaram da iniciativa (aproximadamente 5% a mais).

5. Melhorar o gerenciamento de projetos e cargas de trabalho

Para evitar o esgotamento, você deve investir em melhores processos de gerenciamento de projetos e distribuição de carga de trabalho. Para otimizar esses processos, é importante:

Trabalhar no planejamento da capacidade

Planejamento de capacidade da agência

refere-se ao processo estratégico de equilibrar os recursos disponíveis para atender às demandas do projeto. Antes de alocar recursos, é melhor realizar uma avaliação de recursos. Quando você sabe quais funcionários têm uma carga de trabalho baixa no momento, pode distribuir as tarefas entre os funcionários de forma a não sobrecarregá-los e evitar o esgotamento dos funcionários a longo prazo.

Utilizar software de gerenciamento de projetos de agências de marketing

É melhor usar um software de gerenciamento de projetos dedicado para elevar o nível de sua

operações da agência de marketing

.

O ClickUp pode ser uma potência de gerenciamento de projetos para sua agência, ajudando-o a criar, alocar, acompanhar e monitorar vários projetos e campanhas sem perder o ritmo.

Gerencie projetos de forma eficaz com resumos, esboços e tarefas de projetos personalizados e prontos para uso

Você pode organizar e lidar facilmente com vários projetos e tarefas usando a estrutura hierárquica da ferramenta. Recursos como

Espaços de trabalho do ClickUp

e

Espaços ClickUp

pode ajudar a categorizar e gerenciar seu trabalho com eficiência.

Com painéis de controle em tempo real e

Visualizações ClickUp

como o Board e o Calendar, as equipes podem visualizar facilmente a carga de trabalho, acompanhar os prazos e fazer os ajustes necessários para manter o controle.

E isso não é tudo. O ClickUp também pode ajudá-lo a: :

Gerar um resumo do projeto que descreva as metas, funções e responsabilidades necessárias para seu projeto com Cérebro ClickUp assistente de IA do ClickUp

Divida todo o projeto em tarefas compactas e gerenciáveis com o Tarefas do ClickUp

Analisar o estrutura da agência de marketing antes de decidir sobre os membros a quem atribuir as tarefas e estabelecer prazos com o Single ou o Recurso Multiple Assignees no ClickUp

Forneça um espaço para que os membros da equipe conversem, façam brainstorming e participem de discussões com a ajuda do Quadros brancos do ClickUp

Organize as tarefas em status personalizados antes de acompanhar o progresso das tarefas junto com seus respectivos prazos usando o Status de tarefas do ClickUp

Defina condições e dependências para automatizar o fluxo de trabalho de status com o ClickUp Automations

Monitore e avalie o progresso das tarefas e mantenha seus clientes informados sobre o progresso com Painéis do ClickUp

Gerencie tudo, desde a integração do cliente até a entrega do projeto, com o modelo de gerenciamento de agência do ClickUp

Dica profissional: Gerencie todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos em um só lugar com o

Modelo de gerenciamento de agência do ClickUp

. Como modelo definitivo, ele ajuda você a gerenciar a integração do cliente, os esboços do projeto, os recursos, a atribuição de tarefas, a colaboração, o feedback, as revisões e a entrega do projeto. Faça o download deste modelo

Previna o esgotamento com o ClickUp

O esgotamento da agência tornou-se um fenômeno comum. Ele afeta o bem-estar de seus funcionários e de sua agência, interrompendo a produtividade e os resultados financeiros. Entretanto, seguir as estratégias mencionadas acima torna possível combater e prevenir o esgotamento.

Usar o ClickUp em sua estratégia pode ajudar a evitar o esgotamento. Graças aos extensos modelos personalizáveis para agências de marketing, você pode lidar efetivamente com o escopo do projeto, gerenciar os cronogramas, os recursos, a carga de trabalho, a entrega, bem como o feedback e as revisões dos clientes, tudo em uma única plataforma.

Como um dos

melhor software de gerenciamento de agências

o ClickUp oferece soluções de colaboração e gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, o que o torna a ferramenta ideal para agências de marketing.

