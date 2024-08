Quantas horas você deve trabalhar por semana para evitar a exaustão?

Ah, a velha questão: Quantas horas você deve trabalhar? Nos Estados Unidos, a maioria das empresas fixaria o padrão de referência para uma semana de trabalho média em 40 horas ou mais.

Encontrar a resposta para essa pergunta é mais complicado do que você imagina. Não só o tipo de trabalho que você faz afeta o resultado, mas também a forma como você se sente em relação ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As influências culturais, a capacidade e as expectativas desempenham um papel importante. E a resposta final é: depende.

Aqui, examinaremos mais de perto quantas horas de trabalho você deve fazer por semana. Exploraremos os riscos tanto do trabalho insuficiente quanto do trabalho excessivo. Além disso, ofereceremos estratégias para que você possa aproveitar ao máximo o tempo que passa trabalhando - sem se esgotar. 🤩

Quantas horas você deve trabalhar?

Quantas horas você deve trabalhar por dia ou por semana? A resposta aqui depende de onde você está em sua vida profissional e de encontrar um equilíbrio que funcione para você. Os empreendedores que estão lançando um novo negócio devem esperar trabalhar mais horas do que um profissional de nível médio que já conseguiu simplificar os processos e maximizar o tempo em tarefas regulares.

Qual é o consenso sobre quantas horas você deve trabalhar? Bem, parece que não há um. Mas há uma série de opiniões em todos os setores. 👀

Gary Vaynerchuk, um famoso guru do marketing, causou polêmica quando disse os fundadores de startups devem trabalhar 18 horas por dia ou mais durante o primeiro ano. A ideia aqui é que cada minuto acordado deve ser dedicado ao sucesso de sua empresa nos primeiros dias.

Elon Musk é um conhecido viciado em trabalho e já defendeu a ideia de que semanas de trabalho de 80 horas a 120 horas . Ele diz que a agitação é administrável, mas envolve dormir no escritório, deixar de fazer refeições e, muitas vezes, não tomar banho - mesmo que isso o deixe um pouco louco.

Crie planilhas de horas para coletar e visualizar o tempo monitorado em tarefas e locais para ter uma visão rápida do seu progresso

Em um estudo realizado pela EuroNews, os funcionários em tempo integral na Europa normalmente trabalhavam entre 32 a 42 horas por semana . Os europeus são famosos por terem um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional do que os americanos, impulsionados por uma mentalidade de escritório do tipo "seja o primeiro a chegar e o último a sair".

A Wired compartilhou a história de uma agência de marketing de Liverpool que testou um dia de trabalho de seis horas . Eles descobriram que os funcionários eram mais eficientes, mas também ficavam mais estressados com a necessidade de fazer muito trabalho em intervalos de tempo mais curtos. Assim, eles optaram por três dias de trabalho longos e dois dias de trabalho mais curtos para obter um melhor equilíbrio.

Como você pode ver, encontrar a resposta para "Quantas horas você deve trabalhar?" depende da cultura, do que você está fazendo e do que o deixa feliz. Independentemente de você trabalhar 40 horas por semana, um pouco mais ou um pouco menos, sua meta deve ser criar uma semana de trabalho ideal que maximize a produtividade sem se sentir esgotado ou entediado em sua mesa.

Os riscos do trabalho insuficiente e do trabalho excessivo

Quer você tenha um emprego de tempo integral ou trabalhe em meio período, fazer muito ou pouco é prejudicial. Se trabalhar até o limite, você se sentirá esgotado e desconectado da tarefa. Se você relaxar, ficará para trás e se sentirá estressado quando chegar a hora da avaliação de desempenho. 📚

Aqui estão alguns dos riscos do excesso de trabalho:

Privação do sono: Estudos mostram que cargas de trabalho excessivas e a falta de sono podem, de fato, diminuir a produtividade
Altos níveis de estresse: Trabalhar muitas horas pode levar ao estresse, o que reduz sua capacidade de produzir um bom trabalho

Estudos mostram que cargas de trabalho excessivas ee a falta de sono podem, de fato, diminuir a produtividade *Altos níveis de estresse: Trabalhar muitas horas pode levar ao estresse, o que reduz sua capacidade de produzir um bom trabalho Insatisfação: Os trabalhadores que passam longas horas no escritório geralmente ficam insatisfeitos com seus empregos, aumentando a infelicidade e, muitas vezes, prejudicando o relacionamento com os funcionários

Problemas de saúde mental e física: A conexão entre burnout e a saúde mental é notável, com muitos trabalhadores que passam longas horas no escritório sentindo-se desmotivados, deprimidos e ansiosos

A conexão entreburnout e a saúde mental é notável, com muitos trabalhadores que passam longas horas no escritório sentindo-se desmotivados, deprimidos e ansiosos Problemas de saúde física: Não é apenas sua saúde mental que sofre. Horários de trabalho excessivos têm sidoassociados ao aumento do risco de doenças cardíacas e outras doenças. Você pode sentir pouca energia e incapacidade de se exercitar ou fazer outras atividades fisicamente exigentes

Problemas de saúde física: Não é apenas sua saúde mental que sofre. Horários de trabalho excessivos têm sido associados ao aumento do risco de doenças cardíacas e outras doenças. Você pode sentir pouca energia e incapacidade de se exercitar ou fazer outras atividades fisicamente exigentes
Relacionamentos prejudicados: Trabalhar demais pode afetar sua capacidade de construir relacionamentos significativos em sua vida pessoal. Você perde tempo com sua família, amigos e entes queridos, o que causa a sensação de estar desconectado

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir com mais eficiência os objetivos com cronogramas definidos e metas quantificáveis

O trabalho insuficiente é igualmente ruim. Ele pode ter um impacto emocional, fazendo com que você se sinta culpado, indigno de elogios e preocupado com a segurança do seu emprego. Em alguns casos, o baixo desempenho pode levar à depressão e à ansiedade, tornando difícil sair da rotina.

Aqui estão alguns dos principais riscos de não trabalhar o suficiente:

Culpa: Se você não estiver utilizando bem o seu tempo, a culpa pode aumentar quando metas do projeto são perdidas ou outros funcionários são afetados por seus prazos de tarefas perdidos

Se você não estiver utilizando bem o seu tempo, a culpa pode aumentar quando metas do projeto são perdidas ou outros funcionários são afetados por seus prazos de tarefas perdidos Ansiedade: Se você estiver trabalhando menos horas do que deveria e perdendo prazos, as avaliações de desempenho podem fazer com que os níveis de ansiedade e estresse disparem

Se você estiver trabalhando menos horas do que deveria e perdendo prazos, as avaliações de desempenho podem fazer com que os níveis de ansiedade e estresse disparem Redução da segurança no emprego: Quando você não faz seu trabalho, seu sustento está em risco, o que pode causar depressão e preocupação

Quais são os horários alternativos de trabalho? Horários alternativos de trabalho (AWS) é um termo usado para descrever arranjos de trabalho flexíveis fora da semana de trabalho padrão de 40 horas. Essa ideia é cada vez mais comum após a pandemia e se concentra em realizar determinadas tarefas quando for conveniente, em vez de dentro de um determinado número de horas.

Muitas empresas implementam o AWS para melhorar o bem-estar dos funcionários e maximizar a eficiência. A ideia é permitir que os funcionários concluam as tarefas durante suas horas mais produtivas. Seja de manhã cedo ou tarde da noite, os gerentes monitoram o sucesso com base em tarefas ou projetos, e não nas horas de trabalho semanais.

Muitas empresas definem horários de trabalho essenciais. Esse horário foi criado para ajudar as equipes que precisam colaborar, já que se espera que todos estejam on-line e responsivos ao mesmo tempo. Cada funcionário pode decidir quando e quanto tempo trabalhará fora desse período. O resultado é que cada um passa uma quantidade diferente de tempo fazendo seu trabalho. 📊

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Os cronogramas de trabalho alternativos também incluem uma pausa na típica semana de trabalho de cinco dias. Algumas empresas terão semanas de trabalho mais curtas, de três ou quatro dias, para horas mais longas. Outras dividem as tarefas em seis dias, mas com menos horas diárias.

A implementação de cronogramas de trabalho alternativos envolve a definição de expectativas claras, principalmente se você estiver deixando os funcionários decidirem como alocar seu tempo. Isso também significa que os gerentes devem ter uma melhor supervisão e usar ferramentas para acompanhar o progresso de perto para evitar atrasos no projeto.

Estratégias para aproveitar ao máximo as horas que você trabalha

Escolher as horas certas para trabalhar diariamente ou a cada semana não é tão importante quanto aproveitar ao máximo o tempo em que você está trabalhando. Ao se concentrar mais no trabalho eficiente e eficaz, você pode fazer com que o tempo de trabalho seja realmente importante, em vez de desperdiçar horas navegando na Internet ou nas mídias sociais.

Aqui estão algumas estratégias para maximizar a produtividade e tirar o máximo proveito do número de horas que você escolhe para trabalhar. De dicas de gerenciamento de tempo para aprimoramento do processo de negócios você encontrará o que precisa para fazer as coisas melhor e mais rápido.

Use um rastreador de tempo para ficar em dia com os prazos

Muitos funcionários - especialmente aqueles com empregos de meio período, acordos de trabalho flexíveis e trabalhadores remotos - não sabem quantas horas trabalham. Use uma ferramenta como Rastreador de tempo de projeto do ClickUp para ver quantas horas você gasta para concluir cada tarefa. ⏰

Os responsáveis podem controlar facilmente o tempo gasto em uma tarefa, que aparece coletivamente em um menu suspenso simples

Como prestador de serviços ou freelancer, isso facilita a cobrança de horas e o envio de faturas. Como funcionário em um emprego de tempo integral ou parcial com salário, o controle de tempo o torna mais eficiente. Você pode ver as tarefas que ocupam a maior parte do seu tempo e encontrar maneiras de automatizar processos para torná-los mais rápidos e eficientes.

O melhor de tudo é que você pode controlar o tempo em qualquer dispositivo e em qualquer lugar em que esteja trabalhando. Adicione notas para fornecer contexto se uma tarefa demorar mais do que o esperado. Crie rótulos para categorizar o tempo gasto em um projeto e aproveite os filtros de classificação para ver os gargalos e as áreas que podem ser melhoradas por hora.

Crie um cronograma de tarefas com visualizações de calendário para visualizar os fluxos de trabalho

Para maximizar suas horas de trabalho, é necessário saber em que está trabalhando e quando. Para os funcionários designados para vários projetos, a criação de um calendário pode fornecer uma ferramenta visual para manter o cronograma e não perder prazos importantes. Essa técnica de gerenciamento de tempo mantém você organizado e garante que você esteja no caminho certo para o sucesso. 🗓️

Seja produtivo mantendo-se em dia com os prazos, gerenciando cronogramas e organizando a capacidade de trabalho com o Visualização do calendário do ClickUp . Adicione um código de cores para categorizar o trabalho por determinados projetos e use sinalizadores de prioridade para destacar o trabalho mais importante ou em risco.

Gerencie projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendar para manter as equipes em sincronia

Crie campos personalizados para adicionar contexto a cada tarefa. Adicione dependências para identificar tarefas que estão aguardando sua atenção. Depois de concluir uma tarefa, use o recurso de arrastar e soltar para movê-la para a próxima etapa do seu pipeline e comemore um trabalho bem feito!

Divida o trabalho em tarefas gerenciáveis

Todos nós já passamos por isso. Você se senta à sua mesa com um projeto enorme e não sabe por onde começar. Sentindo-se sobrecarregado, você trabalha em outra coisa ou entra nas mídias sociais para evitar o trabalho por completo. 👨🏽‍💻

Em vez disso, use uma ferramenta como Tarefas do ClickUp para dividir o trabalho em projetos gerenciáveis e menos intimidadores. Adicione vários responsáveis à tarefa se estiver trabalhando com outro colega de trabalho ou use tópicos de comentários para simplificar as transferências para as próximas etapas.

Aumente a clareza em seus projetos com tipos de tarefas personalizáveis e melhore a organização em seus esforços de gerenciamento de tarefas

As subtarefas personalizáveis permitem que você divida o trabalho ainda mais para que possa se concentrar e se sentir realizado ao fazer as coisas. Alterne entre visualizações como listas de tarefas, quadros e gráficos de Gantt, dependendo do que o motiva mais.

Atribua prioridades e dependências às tarefas do projeto

Outra maneira fácil de se distrair no trabalho é fazer coisas irrelevantes para os objetivos da empresa. Mantenha-se organizado e aproveite ao máximo seu dia criando listas de prioridades de tarefas e destacando o trabalho que mais precisa de sua atenção. ⚠️ Prioridades de tarefas do ClickUp elimina as suposições para maximizar a produtividade. Com quatro bandeiras codificadas por cores para escolher, marque o trabalho urgente com uma bandeira vermelha e vá descendo pela lista de tarefas, atribuindo a cada item um nível de prioridade. Dessa forma, ao fazer logon ou entrar no escritório, você saberá a ordem em que deve trabalhar nas tarefas.

Visualize, adicione, atribua ou comente rapidamente as dependências diretamente em uma tarefa do ClickUp Dependências do ClickUp fornecem ainda mais informações sobre o trabalho e a relação entre as tarefas individuais em que você está trabalhando. Você verá rapidamente quais tarefas estão bloqueando outros trabalhos para que possa lidar com elas primeiro e evitar a criação de bloqueios no pipeline.

Diga não a novos trabalhos se você estiver no limite da capacidade

Maximizar a produtividade não significa apenas usar ferramentas de gerenciamento de projetos. Também significa saber como dizer não e informar aos gerentes quando você estiver no limite da capacidade. Se você constantemente diz sim a qualquer solicitação, terá menos tempo para se dedicar a trabalhos significativos que precisam de sua atenção. ⛔️

Compare visualmente as cargas de trabalho da equipe e acompanhe a progressão com a visualização da linha do tempo do ClickUp

Se alguém lhe pedir para fazer tarefas muito ocupadas ou braçais, diga não se não tiver tempo. Sugira automatizar esse processo específico ou usar um assistente ou outro funcionário que tenha mais capacidade para o trabalho.

Limite a multitarefa para evitar distrações

Pesquisas mostram que a multitarefa na verdade resulta em um progresso mais lento pois você perde tempo alternando entre as tarefas. Além disso, há um risco maior de cometer erros ou não concluir a tarefa completamente, pois você está distraído. Conhecido como troca de contexto -o processo de alternar entre tarefas não relacionadas - essa prática pode prejudicar a produtividade e levar a problemas de projeto. 🛠️

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

Em vez de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, concentre-se em uma tarefa específica de cada vez. Crie uma programação diária com algumas das principais tarefas que você deseja realizar. Em seguida, segmente o trabalho e faça uma coisa de cada vez. Evite a tentação de alternar entre as tarefas enquanto trabalha.

Reserve um tempo para o trabalho profundo

Um dos melhores habilidades de gerenciamento de tempo é reservar um tempo para o trabalho profundo. Dessa forma, você tem um número definido de horas para se concentrar nas tarefas mais importantes sem distrações.

Visualize e acompanhe facilmente as estimativas de tempo nas tarefas do ClickUp para um melhor gerenciamento de recursos

Usar ferramentas de bloqueio de tempo para reservar partes do tempo para trabalhos específicos. Talvez sejam algumas horas pela manhã para lidar com tarefas de gerenciamento, ou talvez várias horas à tarde para se dedicar ao desenvolvimento de produtos, campanhas de marketing ou relatórios de vendas. Seja qual for o trabalho, agrupe processos semelhantes em um intervalo de tempo e concentre-se em trabalhar apenas nessas tarefas durante o período definido.

Melhore a produtividade quando você trabalha com o ClickUp

Como proprietário ou funcionário de uma empresa, decidir quantas horas você deve trabalhar é a primeira etapa do gerenciamento de tempo e de projetos. Em seguida, você deve se concentrar em maximizar o tempo que passa fazendo o trabalho.

No final das contas, não importa quantas horas você trabalha. O que mais importa é fazer um bom trabalho e maximizar a forma como você gasta seu tempo nas tarefas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a trabalhar com mais eficiência. Com as ferramentas de gerenciamento de tarefas, você controlará em que está trabalhando, como priorizar sua agenda e se manterá no caminho certo para o sucesso com calendários e listas de tarefas. Além disso, as automações incorporadas economizam tempo para que você possa trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil. 🙌