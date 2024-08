Planejamento da capacidade da agência: Estratégias para maior lucratividade

Seus servidores de TI já atingiram o limite máximo antes de um grande projeto? Ou teve falta de pessoal para aqueles prazos apertados? Pode ser que sua estratégia de planejamento de capacidade esteja errada.

Antes de assumir um grande projeto para a sua agência, certifique-se de que você tem os recursos, as habilidades e as ferramentas para realizá-lo corretamente.

Sem os recursos certos, seu projeto pode ter problemas como gargalos, atrasos ou até mesmo falhas. É aí que uma estratégia de planejamento de capacidade de agência bem pensada é útil.

O planejamento da capacidade da agência ajuda a estimar os requisitos de recursos, reconhecer possíveis limitações e elaborar um roteiro para executar o projeto com êxito. Com o planejamento estratégico, você pode entregar projetos dentro do prazo e do orçamento e manter seus clientes satisfeitos.

Vamos examinar o processo de planejamento de capacidade em mais detalhes. 🔎

Planejamento de capacidade: Uma visão geral fundamental

O planejamento da capacidade é um processo estratégico que ajuda a determinar a capacidade de produção necessária para atender às suas demandas de serviço de forma eficaz. Ele envolve a análise completa dos recursos da sua organização, a identificação de possíveis gargalos e o estudo da utilização dos recursos.

Um processo eficaz de planejamento de capacidade garante que os recursos não sejam desperdiçados nem subutilizados. Isso leva a um melhor desempenho financeiro, maior satisfação do cliente e melhor desempenho da equipe. Ao otimizar a utilização dos recursos, o planejamento estratégico da capacidade ajuda a otimizar as operações organizacionais.

O capacity planning permite avaliar a força de trabalho, as ferramentas e a capacidade de produção para atender às demandas dos clientes de forma eficaz. Ele usa um software de planejamento de capacidade para ajudá-lo a identificar com eficiência os recursos necessários para os requisitos do projeto e atender às expectativas do cliente.

Diferença entre planejamento de capacidade e gerenciamento de capacidade

O planejamento de capacidade concentra-se na avaliação inicial das necessidades atuais e futuras de recursos, enquanto o gerenciamento de capacidade é o ciclo de vida contínuo de monitoramento, análise e otimização do gerenciamento de recursos.

O gerenciamento de capacidade abrange o planejamento de capacidade. A diferença? O gerenciamento de capacidade é contínuo, enquanto o planejamento de capacidade ocorre dentro de prazos específicos, como semestral ou anualmente.

O gerenciamento de capacidade gerencia e otimiza ativamente os recursos durante todo o ciclo de vida do projeto. Por outro lado, o planejamento de capacidade é uma abordagem proativa que envolve a avaliação das necessidades atuais e futuras de recursos e a realização de ajustes contínuos.

Planejamento de capacidade em TI

O planejamento da capacidade em TI está relacionado a recursos individuais, como servidores e hardware. Ele garante a disponibilidade da capacidade de recursos virtuais (como servidores em nuvem) e físicos (como equipamentos de TI).

Normalmente, os engenheiros são empregados para verificar o inventário de TI e gerenciar os recursos. Por outro lado, há o planejamento de capacidade baseado em serviços, com o qual os gerentes e planejadores lidam.

Como você deve ter imaginado, esse tipo de planejamento enfatiza o desempenho e a disponibilidade do serviço de TI para atender às metas da agência.

Ambas as abordagens são essenciais para o crescimento sustentável da agência. O planejamento de capacidade com base em recursos estabelece a base e o planejamento com base em serviços é construído sobre ela.

O planejamento da capacidade é uma necessidade para as organizações que oferecem serviços de TI, como o desenvolvimento de sites. Desenvolvimento de capacidade em um ambiente de serviços profissionais inclui o controle de horas faturáveis e a utilização de recursos. Esse planejamento generalizado complementa o escopo técnico, que é essencial para a eficiência operacional.

Planejamento de capacidade em recursos humanos

Mesmo no RH, o planejamento de capacidade é essencial para garantir um processo de gerenciamento de talentos tranquilo e eficiente. As equipes de RH podem prever as necessidades de contratação, as flutuações da carga de trabalho e os requisitos de treinamento.

O planejamento de capacidade em RH evita situações em que a equipe fica sobrecarregada com a integração de novas contratações ou não tem largura de banda para dar suporte a iniciativas críticas devido a picos imprevistos de carga de trabalho.

Ao prever com precisão as necessidades de recursos, as equipes de RH podem otimizar os níveis de pessoal, priorizar as tarefas de forma eficaz e, por fim, proporcionar alta satisfação aos departamentos internos e aos candidatos externos.

Etapas para gerenciar o planejamento da capacidade da agência

O planejamento eficaz da capacidade das agências é um processo que exige um ajuste contínuo. Não se trata de um exercício único, mas de um processo dinâmico que deve se adaptar consistentemente às necessidades do cliente e à disponibilidade de recursos.

Veja a seguir como abordar e dominar o planejamento da capacidade da agência:

Etapa 1: Realizar uma avaliação exaustiva dos recursos

Antes de mais nada, tenha clareza sobre as habilidades e a capacidade de sua equipe. Aprofunde-se para entender as habilidades, a experiência e a carga de trabalho de cada membro. Não se esqueça de levar em conta as ferramentas e a tecnologia à sua disposição. Planejamento agregado pode ser outra etapa importante na avaliação das demandas de produção. Isso significa simplesmente estimar os recursos necessários para o trabalho ininterrupto com 6 a 8 meses de antecedência. Isso garante que sua capacidade esteja bem preparada para atender à demanda futura.

Com um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp o gerenciamento de recursos se torna significativamente mais fácil. Dinâmica Visualizações ClickUp esclarecer os recursos alocados para projetos específicos.

Identifique as capacidades e aloque recursos de forma eficiente para evitar a super ou subutilização de recursos com a visualização de carga de trabalho do ClickUp

💡Dica profissional: Use a Visão de carga de trabalho no ClickUp para visualizar a carga de trabalho da equipe em relação à capacidade e entender a utilização atual da capacidade

Etapa 2: coletar insights sobre as demandas dos clientes

Mantenha-se conectado às demandas atuais e futuras dos clientes. Envolva-se com suas equipes de vendas e de atendimento ao cliente para obter informações sobre o pipeline, incluindo o escopo, os cronogramas, os orçamentos e as prioridades dos projetos dos clientes.

Peça às partes interessadas que compartilhem gravações rápidas de tela de suas entradas de planejamento de capacidade

dica profissional: Facilite para as equipes o compartilhamento dessas informações com você. Deixe que elas simplesmente façam um vídeo rápido usando o ClickUp Clips _para que você conheça os pontos de discussão deles, e você pode transcrevê-lo rapidamente usando ClickUp Brain Passo 3: definir objetivos claros de planejamento de capacidade

Defina os principais objetivos que orientam seus esforços de planejamento de capacidade.

O objetivo é maximizar a utilização de recursos? Otimizar a entrega de projetos? Dar suporte a planos de crescimento agressivos?

Defina claramente o alvo que você está mirando.

dica profissional: Faça um brainstorming das abordagens com sua equipe usando o método colaborativo ClickUp Whiteboards

Etapa 4: estabelecer indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Identifique as principais métricas que servirão como indicadores de planejamento de capacidade.

Taxas de utilização, cronogramas de projetos e satisfação do cliente são apenas alguns dos sinais vitais a serem monitorados. Mas se há uma métrica a ser observada, é a utilização faturável - o verdadeiro teste do desempenho financeiro de uma agência. A utilização faturável mede a proporção do tempo de trabalho disponível que uma pessoa gasta em atividades geradoras de receita para projetos.

Crie metas, atribua alvos e compartilhe-os com sua equipe para que todos estejam alinhados

💡Dica profissional: Com Metas do ClickUp , você pode abandonar as planilhas e os relatórios manuais propensos a erros! Ele oferece um sistema de gerenciamento para rastrear seus objetivos e principais resultados (OKRs). A plataforma visual intuitiva mantém sua equipe focada com metas claras, cronogramas fáceis de usar e acompanhamento automático do progresso.

Etapa 5: Priorizar projetos

Classifique seus projetos atuais e futuros com base na importância do cliente, na lucratividade, no alinhamento estratégico e nas demandas de recursos. O objetivo é garantir que os projetos de alto risco sejam os primeiros a receber os recursos disponíveis.

Filtre sua visualização de lista por status, prioridade, responsável ou qualquer campo personalizado para adaptar melhor as listas de tarefas às suas necessidades

dica profissional: Use prioridades de tarefas no ClickUp para identificar tarefas urgentes e de alta prioridade antes das tarefas de média e baixa prioridade

Etapa 6: alocar recursos estrategicamente e analisar a utilização de recursos

Combine as habilidades e a disponibilidade dos membros da sua equipe com os requisitos de recursos de cada projeto para garantir que os recursos sejam alocados primeiro para os projetos de alta prioridade. Use uma ferramenta de gerenciamento de recursos como Software de gerenciamento de recursos do ClickUp para facilitar esse processo.

Gerencie vários projetos e ajuste recursos e cronogramas nos gráficos de Gantt do ClickUp 3.0

Ao mesmo tempo, monitore e analise continuamente as taxas de utilização de recursos para identificar áreas de alocação excessiva ou subutilização. Ajuste a alocação de recursos conforme necessário para otimizar a eficiência e evitar o esgotamento da equipe.

💡Dica profissional: Gantt bate-papo no ClickUp são ótimos para visualizar e gerenciar vários projetos para rastrear a utilização de recursos e ver dependências e gargalos

Etapa 7: Envolva-se no planejamento de cenários

Tenha planos de emergência prontos e carregados para qualquer problema que surja em seu caminho. Envolva os gerentes de tráfego de sua agência em todo o processo.

Trabalhe em conjunto com outros departamentos para mapear diferentes cenários de alocação de recursos - um aumento repentino na demanda do cliente, uma escassez de recursos ou atrasos no projeto. Modelos de planejamento de recursos do ClickUp são uma dádiva de Deus para o planejamento de cenários. Ele ajuda as equipes a organizar ideias, priorizar tarefas e gerenciar projetos sem problemas.

Use o modelo de alocação de recursos do ClickUp para controlar os materiais, a mão de obra e outros itens da organização para cada projeto.

Modelo de alocação de recursos do ClickUp está repleto de visualizações diferentes para que você possa examinar os recursos de vários ângulos sem o trabalho administrativo extra. Ele ajuda você a alocar com eficiência os recursos certos para a tarefa certa.

Ao integrar o planejamento estratégico com o gerenciamento do trabalho usando modelos de planejamento de recursos, você atinge objetivos como concluir projetos no prazo e melhorar a colaboração da equipe em um ritmo acelerado.

O modelo de planejamento de recursos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, monitorar e otimizar seus recursos.

Modelo de planejamento de recursos do ClickUp ajuda a visualizar facilmente a capacidade e a alocar recursos dentro de uma equipe. Ele aprimora o planejamento e a utilização da capacidade e dos recursos e melhora a eficiência geral dos projetos.

Ele o ajuda a ver todas as tarefas e recursos em um só lugar, a prever problemas e a otimizar as cargas de trabalho. Você pode desenvolver proativamente estratégias para atenuar a incompatibilidade de capacidade e alinhar todas as partes interessadas na abordagem.

Etapa 8: Incentivar a colaboração multifuncional

Incentive a colaboração multifuncional e o compartilhamento de recursos entre as equipes. Isso melhora o equilíbrio da carga de trabalho e atua como uma válvula de alívio de pressão quando determinadas equipes estão sobrecarregadas.

Visualize, gerencie, atribua e priorize tarefas usando o ClickUp Tasks Documentos do ClickUp e Tarefas do ClickUp são excelentes para essa finalidade; eles permitem que você visualize e edite detalhes do projeto junto com sua equipe e outras partes interessadas em tempo real. Marque outras pessoas com comentários ou tags '@', atribua itens de ação e converta textos em tarefas rastreáveis para colaborar com eficiência.

Você pode bloquear uma tarefa para que outra seja marcada como concluída ou vincular duas tarefas relacionadas com os poderosos recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp.

dica profissional: Defina relações de dependência de tarefas no ClickUp. Esse recurso é útil quando uma de suas tarefas depende da outra. Defina uma tarefa para esperar em outra, o que significa que ela só será concluída quando a tarefa vinculada for concluída

Etapa 9: gerenciar as expectativas do cliente

Seja franco com os clientes sobre os limites de capacidade da sua agência durante a integração.

Se surgirem atrasos ou restrições de recursos, informe proativamente os clientes em vez de prometer demais e entregar de menos. Eles apreciarão a transparência.

dica profissional: Configurar Automatizações do ClickUp para enviar atualizações e notificações automáticas aos clientes com base em acionadores ou ações especificadas.

Automatize as transferências, as atualizações de status e reorganize as prioridades com o ClickUp Automation

Passo 10: Adote o ciclo de feedback

Obtenha feedback regular da sua equipe, dos gerentes de projeto e dos clientes sobre a alocação de recursos e o planejamento da capacidade. Use essas percepções para refinar e otimizar seus processos ao longo do tempo.

dica profissional: Use a Visão de formulário no ClickUp para enviar formulários de feedback e pesquisas

Bônus: Quer saber como planejar a capacidade da equipe de forma mais eficaz? O ClickUp oferece um curso gratuito sobre planejamento de capacidade! ✨

Estratégias para planejamento eficaz de capacidade para agências

As agências geralmente recorrem a três estratégias principais planejamento de capacidade estratégias. Cada estratégia de planejamento de capacidade tem uma abordagem diferente para atender à demanda, cobrir as necessidades de recursos da agência e aumentar o resultado geral da equipe. Vamos detalhar essas três estratégias de planejamento de capacidade.

1. A estratégia principal

Essa abordagem agressiva de planejamento de capacidade tem tudo a ver com estar à frente da curva. Você está construindo proativamente sua capacidade de recursos em antecipação ao aumento da demanda.

A estratégia de liderança prevê que o seu pipeline de projetos seja rapidamente preenchido, de modo que você se movimenta para aumentar a capacidade e os recursos da sua equipe antes que as comportas se abram.

Organizações bem equipadas com forte apoio financeiro geralmente usam a estratégia de liderança para obter uma vantagem competitiva sobre seus rivais.

Essa também é uma excelente estratégia para organizações que já tiveram escassez de estoque durante os períodos de pico de demanda. O lado positivo? Você terá um estoque bem preparado e recursos abundantes prontos para lidar com qualquer projeto futuro.

A possível armadilha é que, se esses projetos esperados não se concretizarem, você terá que arcar com os custos - um investimento prematuro em excesso de capacidade que agora é um peso morto em seus resultados.

2. A estratégia de defasagem

A estratégia de atraso, ao contrário da estratégia de liderança, envolve a adoção de medidas comedidas. Essa abordagem conservadora defende o aumento da capacidade somente depois que a demanda tiver ultrapassado a disponibilidade atual de recursos.

É como a agência que se recusa a contratar até que a equipe esteja operando com 100% de utilização.

Na estratégia de atraso, a agência responde à demanda real para manter o desperdício de recursos em um nível mínimo. Essa estratégia é ideal para organizações de pequeno e médio porte, pois também ajuda a reduzir os custos operacionais.

A vantagem dessa abordagem é que ela praticamente elimina o risco de contratação excessiva e de sobrecarga desnecessária.

Mas a desvantagem é que ela pode sobrecarregar rapidamente a equipe existente e causar esgotamento e perda de prazos. Embora mais barata, essa estratégia não funciona sem uma cadeia de suprimentos totalmente funcional e sempre confiável.

3. A estratégia de correspondência

Essa abordagem de planejamento de capacidade é a combinação certa de olhar para trás e para frente. Ela se baseia nas estratégias de avanço e atraso e equilibra a oferta e a demanda. Ela mantém um olhar atento sobre a utilização atual dos recursos, enquanto examina o horizonte em busca de sinais de demanda emergentes.

Se as taxas de utilização estiverem dentro da faixa de 80%, todos os sistemas estão bem; sua equipe produz o resultado adequado sem estar sobrecarregada. Mas quando essas taxas se aproximam de 90% ou mais, é hora de adicionar recursos, talvez contratando freelancers no curto prazo ou abrindo espaço para contratações permanentes.

A estratégia de correspondência é a melhor para organizações de vários setores, pois responde bem às mudanças na oferta e na demanda. Essa estratégia garante que você nunca contrate pessoal de que realmente não precisa, protegendo-o de despesas gerais desnecessárias.

No entanto, a manutenção da estratégia de correspondência é complexa. Muitos dados, como análises históricas e preditivas, são necessários para seu funcionamento adequado.

Como as ferramentas de software aumentam a eficiência do gerenciamento de capacidade

Ter os dados corretos software de gerenciamento de agências a disponibilidade de um software de gerenciamento de agência é fundamental para o gerenciamento eficiente da capacidade. Ferramentas como o ClickUp podem transformar o planejamento financeiro e a execução operacional da sua agência. Ferramentas de planejamento de capacidade capacitam gerentes e executivos a supervisionar suas forças de trabalho de forma eficaz. Essas ferramentas fornecem insights sobre a capacidade da equipe, permitindo que os líderes determinem o volume de trabalho que pode ser realizado com os níveis atuais de pessoal.

Além disso, elas oferecem visibilidade da distribuição da equipe e destacam a possível subutilização ou excesso de trabalho.

As ferramentas de planejamento de capacidade também contribuem para o planejamento estratégico da força de trabalho. Elas permitem prever as necessidades futuras de pessoal, incluindo o número potencial de novas contratações necessárias para o próximo ano. Esses insights ajudam sua agência a tomar decisões baseadas em dados.

Pode nos chamar de tendenciosos, mas o ClickUp é uma excelente ferramenta de alocação de recursos e gerenciamento de carga de trabalho. O ClickUp consolida todas as informações necessárias em um só lugar para que você e sua equipe possam acompanhar a alocação de recursos e a capacidade restante em tempo real.

Obtenha insights em tempo real sobre seu projeto com os ClickUp Dashboards

Com Painéis do ClickUp com o ClickUp Dashboards, você pode criar painéis personalizados para ver o desempenho da sua equipe e o que precisa de atenção.

As ferramentas de planejamento de capacidade ajudam a antecipar as necessidades financeiras e a planejar com confiança os fluxos de receita. Elas vão além da previsão básica, levando em conta as tendências de mercado e a sazonalidade para oferecer uma visão multidimensional do que está por vir.

O ClickUp é gratuito modelos de planejamento de capacidade são a companhia perfeita para manter o controle da capacidade e da disponibilidade de todos os recursos da sua organização em um só lugar. Eles o ajudam a implementar práticas produtivas de gerenciamento de carga de trabalho, como a definição de estimativas de tempo e medir o volume da tarefa.

Impacto do planejamento de capacidade na retenção e no desempenho dos funcionários

O planejamento eficaz da capacidade ajuda as organizações a manter uma carga de trabalho equilibrada para os funcionários. Ele evita o estresse excessivo, o esgotamento e a insatisfação.

A Sociedade para Gestão de Recursos Humanos (SHRM) revela que organizações com altas taxas de rotatividade de funcionários podem enfrentar custos equivalentes a 90% a 200% do salário anual de um funcionário.

O planejamento adequado da capacidade da força de trabalho pode evitar que sua agência incorra nesses custos, promovendo um ambiente de trabalho positivo que estimule a retenção de funcionários.

O impacto do planejamento da capacidade nos indicadores de desempenho

Quando sua equipe tem consistentemente os recursos e o suporte necessários para prosperar, ela não fica sobrecarregada, os prazos são cumpridos e as taxas de sucesso do projeto aumentam. Isso se torna sua realidade com o planejamento eficaz da capacidade.

O capacity planning promove um ambiente produtivo que melhora o desempenho ao garantir que os funcionários tenham cargas de trabalho gerenciáveis e as ferramentas certas. Ele contribui para um ambiente de trabalho mais positivo, aumentando o moral dos funcionários.

Importância do planejamento de capacidade na integração de funcionários

Se seus novos contratados forem bombardeados com trabalho desde o primeiro dia, eles se sentirão sobrecarregados e sem suporte, ficando rapidamente frustrados e desmotivados. Que horror!

É aí que o planejamento de capacidade na integração de funcionários pode ajudar.

A Estudo do Brandon Hall Group constatou que organizações com um processo de integração estruturado observam um aumento impressionante de 54% na produtividade dos novos contratados e um salto de 50% nas taxas de retenção. O planejamento da integração de novos funcionários cria um aumento nas taxas de produtividade e retenção.

O planejamento da capacidade garante cargas de trabalho gerenciáveis, treinamento e suporte adequados.

Capacity Planning for Agencies: Um caminho para margens maiores

Você não gostaria de ter o número perfeito de pessoas em cada projeto, o tempo todo? Não precisa mais se esforçar para preencher lacunas ou ver as horas faturáveis irem pelo ralo.

O planejamento de capacidade pode fazer isso acontecer.

Ao otimizar a alocação de recursos, o capacity planning garante que você tenha as pessoas certas para o trabalho, o que leva a:

Minimização do desperdício : Não há mais excesso de pessoal e recursos ociosos que consomem seus lucros

: Não há mais excesso de pessoal e recursos ociosos que consomem seus lucros Horas faturáveis maximizadas: Cada hora é gasta de forma produtiva, aumentando seu resultado final

Os números falam por si mesmos - a Estudo do Resource Management Institute descobriu que as agências com gerenciamento de recursos estelar têm uma margem de lucro 22% maior. 🙌

O papel do planejamento de capacidade na minimização de despesas gerais e na redução da rotatividade de funcionários

O planejamento da capacidade é mais do que maximizar a eficiência do projeto. Quando implementado corretamente, ele reduz as despesas gerais e a rotatividade de funcionários. Veja como:

Redução de contratações : Você evitará contratações desnecessárias, minimizando os custos de integração e treinamento

: Você evitará contratações desnecessárias, minimizando os custos de integração e treinamento Funcionários felizes e engajados: Quando as cargas de trabalho são gerenciáveis, os funcionários ficam mais satisfeitos e têm menos probabilidade de sair

O potencial de custo-benefício do planejamento eficaz da capacidade

Os benefícios do planejamento de capacidade vão além de uma equipe feliz. É uma fórmula para economia de custos.

A minimização do desperdício de recursos e a otimização da utilização faturável se traduzem em um resultado final mais saudável. Além disso, os funcionários engajados (impulsionados por um bom planejamento de capacidade) têm menos probabilidade de sair.

Ao implementar estratégias eficazes de planejamento de capacidade, você está gerenciando recursos e construindo as bases de um mecanismo de lucro para a sua agência.

Planeje a capacidade de sua agência simplesmente com o ClickUp

O planejamento eficaz da capacidade é a base de uma agência bem-sucedida. Ao otimizar os recursos e garantir que as pessoas certas estejam nos projetos certos no momento certo, ele coloca sua agência no caminho para maximizar a lucratividade, minimizar o desperdício e liderar uma força de trabalho feliz e engajada.

Olhando para o futuro, o futuro do planejamento de capacidade envolve o uso da tecnologia para obter uma eficiência ainda maior. A análise e a automação avançadas simplificarão ainda mais a alocação de recursos.

À medida que as agências adotarem essa abordagem estratégica, elas estarão bem posicionadas para prosperar em um cenário de negócios imprevisível.

Com o ClickUp ao seu lado, você pode sempre ter a certeza de um planejamento adequado da capacidade da agência com a ajuda de nosso abrangente pacote de gerenciamento de projetos e recursos. Use o ClickUp para que sua organização obtenha os benefícios do planejamento de capacidade, unifique sua equipe, monitore o uso de recursos e elimine o desperdício de recursos.

Perguntas frequentes (FAQ)

**1. Qual é a abordagem da ITIL para o planejamento de capacidade?

ITIL significa Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Trata-se de uma coleção de práticas recomendadas que ajudam as organizações a obter o máximo de seus recursos de TI. A ITIL se concentra no alinhamento dos serviços de TI com o que os clientes e a organização precisam. Isso inclui itens como computadores e software e a facilidade com que as pessoas podem acessá-los - tudo para oferecer valor e benefícios.

**2. O que é o processo de gerenciamento de capacidade de TI?

O gerenciamento da capacidade de TI garante que seus recursos de TI (hardware, software etc.) possam atender às necessidades atuais e futuras. Ele envolve o monitoramento do uso, o planejamento do crescimento e a garantia de que tudo funcione sem problemas.

**3. O que é planejamento de capacidade da infraestrutura de TIC?

O planejamento da capacidade da infraestrutura de TIC concentra-se em recursos físicos, como servidores, armazenamento e redes. Ele envolve a estimativa das necessidades futuras de capacidade, a análise da capacidade atual e a garantia de que a infraestrutura e as ferramentas de TI possam acompanhar a demanda futura.