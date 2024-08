Planejamento agregado: Estratégias para o gerenciamento eficaz de recursos

Por que qualquer empresa existe? Para atender à demanda do mercado, produzindo e vendendo um produto/serviço em troca de um preço.

Se a demanda exceder a produção, você perderá uma oportunidade de receita. Se a produção exceder a demanda, você não conseguirá vender seus produtos, o que resultará em desperdício e perdas.

Em essência, o sucesso está na capacidade de uma empresa de prever a demanda com precisão e gerenciar adequadamente a capacidade de produção. Estratégia de operações e o gerenciamento de recursos dependem de uma ferramenta essencial para atingir esse objetivo: O planejamento agregado.

O que é planejamento agregado?

O planejamento agregado é o processo de criação de uma fórmula para garantir a produção ininterrupta em uma fábrica a fim de atender à demanda dos clientes pelos produtos.

As equipes de operações preveem a demanda futura, normalmente para os próximos 3 a 18 meses, e depois realizam o planejamento agregado para gerenciar a capacidade de atendê-la.

Vejamos o exemplo de um fabricante de automóveis com uma previsão de demanda agregada de 150.000 unidades de três tipos de carros nos próximos 18 meses. O plano agregado cria o planejamento de produção correto - incluindo mão de obra, maquinário, logística e recursos financeiros - para atender a essa demanda.

Normalmente, o planejamento agregado da produção é realizado para todas as atividades em uma instalação de produção, e não apenas para tiragens ou produtos individuais. No exemplo acima, o planejamento agregado não é realizado para cada tipo de carro individualmente. Ele é sempre realizado como um agregado de todos os produtos e instalações da empresa.

Dados de carga de trabalho da equipe para um projeto de desenvolvimento de software usado para executar o planejamento agregado

Embora seja usado principalmente na fabricação e no gerenciamento da cadeia de suprimentos, o planejamento agregado também pode ser aplicado a empresas de serviços.

Por exemplo, se a sua equipe de vendas estiver realizando um projeto de desenvolvimento de software que precisa de 20 desenvolvedores no próximo ano, seu plano agregado descreveria a aquisição, o treinamento e a utilização desses recursos.

Quais são os objetivos do planejamento agregado?

Planejamento de capacidade para atender à demanda de produção : O planejamento agregado garante que a capacidade da organização esteja preparada para atender à demanda de longo prazo do mercado

: O planejamento agregado garante que a capacidade da organização esteja preparada para atender à demanda de longo prazo do mercado Gerenciamento otimizado de recursos : O planejamento agregado ajuda a utilizar os recursos existentes de forma otimizada, sejam eles mão de obra, matérias-primas, máquinas ou taxa de produção

: O planejamento agregado ajuda a utilizar os recursos existentes de forma otimizada, sejam eles mão de obra, matérias-primas, máquinas ou taxa de produção Estabilidade na força de trabalho : O planejamento agregado oferece suporte à contratação estratégica e escalonada, garantindo a máxima produtividade e satisfação dos funcionários

: O planejamento agregado oferece suporte à contratação estratégica e escalonada, garantindo a máxima produtividade e satisfação dos funcionários Eliminação de despesas gerais desnecessárias: A compra e o armazenamento de matérias-primas não utilizadas ou a manutenção de máquinas não utilizadas aumentam as despesas gerais desnecessárias que um bom planejamento agregado evita

Benefícios do planejamento agregado

O planejamento de agregação é uma ferramenta operacional crítica e popular no setor de manufatura e cadeia de suprimentos, oferecendo vários benefícios.

Economia de custos

Com um bom plano de agregação, você pode evitar dois cenários indesejáveis: Capacidade não utilizada e demanda não atendida. O planejamento agregado ajuda a prever os recursos necessários com precisão, evitando o desperdício ou as despesas relacionadas ao armazenamento. Ele evita níveis excessivos de estoque que podem não ser vendidos ou ser vendidos com grandes descontos.

Melhor gerenciamento de estoque

A vantagem mais significativa do planejamento agregado é que ele torna o gerenciamento de estoque eficiente em vários níveis.

Evita a compra de matérias-primas extras

Programa a compra/entrega de matérias-primas na hora certa para a produção

Garante que a linha de montagem esteja em sua utilização ideal

Elimina a necessidade de armazenar estoques desnecessários

Aumento da produtividade dos funcionários

Os funcionários podem planejar e organizar melhor suas vidas com uma visão clara do que está por vir. Os gerentes podem contratar os recursos de que precisam e treiná-los adequadamente. Os membros da equipe podem se requalificar/atualizar para a demanda futura. Várias equipes/departamentos podem colaborar de forma mais eficaz.

Mais importante ainda, as organizações podem evitar demissões com um planejamento agregado eficaz.

Melhor tomada de decisões

Os planos agregados fornecem uma visão geral da capacidade de produção de uma organização, facilitando várias decisões comerciais.

Por exemplo, o planejamento agregado equilibra a demanda do mercado com a capacidade de fornecimento da organização. Com essas métricas, você pode tomar decisões de preços sem esforço. Se o plano agregado mostrar que é provável que você tenha mais estoque do que a demanda prevista, você pode aumentar suas promoções para afetar o lado do cliente.

Mais importante ainda, o planejamento agregado esclarece suas decisões de investimento. Ele ajuda a responder à pergunta: "Precisamos investir em mais equipamentos ou pessoas?"

De acordo com a demanda, o planejamento agregado mostra como otimizar o plano de produção sem investimento de capital adicional.

Resultados finais aprimorados

O planejamento agregado ajuda a controlar os custos variáveis e, ao mesmo tempo, aumenta a eficiência da linha de montagem. Isso contribui diretamente para a lucratividade da organização.

Além disso, fortalece a capacidade da organização de fazer entregas dentro do prazo (OTIF) - uma métrica essencial nas cadeias de suprimentos de varejo.

Apesar de seus benefícios significativos, o planejamento agregado não é fácil. Ele traz consigo vários desafios, que exploraremos a seguir.

Desafios comuns do planejamento agregado

Em sua forma mais simples, o planejamento agregado prevê a demanda futura e cria capacidade para atendê-la. Para que um plano agregado seja eficaz, ele precisa de dados precisos sobre a demanda e o fornecimento das equipes de vendas, gerenciamento de operações, compras, recursos humanos e finanças.

Para a maioria das organizações, a coleta desses dados é o maior desafio do planejamento agregado. Mas isso não é tudo.

Flutuações da demanda: A demanda não é fácil de prever. A demanda flutua de acordo com a economia, o mercado, os preços, a concorrência e o avanço tecnológico, afetando o planejamento agregado.

Horizonte de planejamento: Normalmente, as organizações planejam para um período de três a 18 meses. Muita coisa pode acontecer durante esse período. Uma pandemia global ou uma eleição de turno pode mudar muita coisa rapidamente.

Interrupções na cadeia de suprimentos: Uma cadeia de suprimentos é uma rede complexa pela qual o produto passa. Uma guerra ou um desastre natural em qualquer parte do mundo pode afetar até mesmo os planos mais bem elaborados.

Gargalos: O planejamento rigoroso pode criar gargalos na linha de montagem, causando as mesmas ineficiências que o planejamento agregado visa evitar.

Suavização: A alteração frequente da produção, dos recursos etc. acarreta custos de regularização que muitas vezes não são considerados.

Embora esses desafios possam inviabilizar as iniciativas de planejamento agregado, uma boa

ferramenta de gerenciamento de projetos

e processos bem pensados podem ajudar. Veja como.

Como implementar um planejamento agregado eficaz

Colete dados

Para um planejamento agregado eficaz, você precisa de dados sobre demanda e capacidade, que qualquer

ferramenta de gerenciamento de recursos

pode ajudar a consolidar.

Por exemplo, no lado da demanda, colete dados sobre:

Quantos produtos você vendeu nos últimos cinco anos

Qual é a taxa de crescimento das vendas

Quais fatores internos/externos influenciam as vendas

Com relação à capacidade, aprenda:

Quanta matéria-prima, maquinário e recursos são necessários para produzir o produto

Qual é o custo incremental da produção de cada produto

Qual é a sua capacidade atual

Qual é o seu nível atual de estoque

Quando você usa um

software de gerenciamento de projetos

como o ClickUp, muitos desses dados podem ser acessados instantaneamente. Alguns dos clientes do ClickUp usam a ferramenta como um

gerenciamento de relacionamento com o cliente

(CRM) para rastrear as vendas.

visualização da carga de trabalho do ClickUp

As organizações de serviços usam a visualização da carga de trabalho para gerenciar a capacidade dos recursos humanos.

Relatórios do ClickUp

oferecem insights profundos sobre quem está fazendo o quê, quanto tempo leva, qual o desempenho da equipe, etc.

Mapeie sua demanda para a capacidade esperada

Agora que você tem dados de ambos os lados, é hora de visualizar como eles se relacionam entre si. Essa etapa é essencial para atribuir a capacidade adequada aos vários estágios do processo.

Por exemplo, um fabricante de automóveis não precisaria de capas de assento ou de pessoas para colocá-las até o final do processo. Um som

mapa mental

do processo ajuda a identificar esse fluxo.

Mapas mentais do ClickUp

é uma ótima maneira de desenhar a curva de demanda e os requisitos de capacidade correspondentes. Ele serve como um

ferramenta de planejamento de capacidade

para alinhar os recursos à demanda.

ClickUp Mind Map para manufatura e logística

Se seus processos atuais estiverem muito dispersos, use estes

Modelos de planejamento de incremento de projeto (PI) do ClickUp

. Eles ajudam a simplificar a comunicação do projeto, permitem uma melhor colaboração e definem uma visão compartilhada.

Estimativa de custos

Um bom planejamento agregado considera todos os custos envolvidos em todo o ciclo de vida do produto. Isso ajuda a alocar a capacidade existente e a orçar os requisitos futuros.

Modelo de gerenciamento de custos do projeto ClickUp

Não sabe por onde começar? Não tem problema.

Modelos de estimativa do ClickUp

são um ótimo ponto de partida. Faça o download de qualquer um dos modelos e personalize-os de acordo com suas necessidades.

Escolha sua metodologia de planejamento agregado

Depois de ter todas as informações à mão, é hora de escolher como você criará seu plano agregado. Há três estratégias de planejamento agregado comumente usadas.

Estratégia de nível: Esse método visa a manter a produção e o emprego estáveis sem investimentos repentinos na capacidade de produção. Embora isso mantenha a carga de trabalho estável, corre o risco de sempre operar com a capacidade máxima ou de criar estoques desnecessários apesar da baixa demanda.

Estratégia de perseguição: Nesse método, a capacidade persegue a demanda. Como resultado, você pode terceirizar a produção para outra instalação, comprar/alugar equipamentos ou contratar/dispensar recursos. Essa abordagem pode causar interrupções para as equipes e corre o risco de problemas de qualidade.

Estratégia híbrida: Esse método combina o melhor dos dois mundos. Ele mantém uma capacidade estável com espaço para produção adicional disponível a curto prazo.

Por outro lado, você também pode gerenciar o lado da demanda dessa equação:

Tomando pedidos em atraso : Aceitar pedidos, mas atendê-los mais tarde com base na capacidade

: Aceitar pedidos, mas atendê-los mais tarde com base na capacidade Atrasar a entrega : Estender o cronograma de entrega ou optar por entregar durante períodos de baixa demanda

: Estender o cronograma de entrega ou optar por entregar durante períodos de baixa demanda Criar demanda complementar: Faça vendas cruzadas/upsell de produtos complementares aos clientes para compensar a alta demanda

Planejar e programar o projeto

Tarefas do ClickUp com a capacidade de atribuir usuários e dependências

Com base na forma como você visualiza o fluxo de trabalho de produção, divida-o em tarefas e subtarefas.

Tarefas do ClickUp

permitem que você defina prazos, indique

dependências

e até mesmo adicionar listas de verificação para um melhor controle de qualidade.

Alocar recursos

Use a metodologia de planejamento agregado escolhida para alocar recursos para cada projeto ou execução de produção.

Gerenciamento de recursos do ClickUp

é uma excelente solução para

programação de recursos

. Use a visualização de carga de trabalho para

planejamento de capacidade

. Use a visualização Calendar para visualizar marcos significativos. Crie roteiros visuais com a visualização da linha do tempo e colabore com as prioridades.

Identificar riscos potenciais

Por mais meticuloso que seja o seu plano, ameaças e riscos sempre surgirão de fatores externos. Um bom plano agregado inclui

previsão de projetos

para identificar riscos e criar formas de mitigá-los.

Gerenciar o projeto e calibrar o plano agregado

Uma maneira eficaz de superar os desafios do planejamento agregado é ser ágil. Os recursos do ClickUp permitem o gerenciamento eficaz de recursos durante todo o ciclo de vida do projeto.

Ele oferece a visibilidade para ajustar

alocação de recursos

durante todo o projeto em caso de atrasos ou interrupções inesperadas.

Aproveite ao máximo seus recursos com o ClickUp

Seja você uma empresa de produtos ou serviços, a lucratividade depende do atendimento à demanda, da maximização da utilização de recursos e da minimização do desperdício. O planejamento agregado é uma ferramenta testada e comprovada que ajuda as organizações a otimizar suas operações de forma consistente.

Para que o planejamento agregado seja eficaz, ele precisa de vários

ferramentas de negócios

para coletar dados, gerenciar tarefas, atribuir recursos, controlar o tempo, gerenciar vendas/compras, colaborar entre os membros da equipe, documentar processos etc.

As organizações geralmente usam uma ferramenta diferente para cada uma dessas atividades, desperdiçando tempo e recursos preciosos na consolidação de informações. O que elas perdem nesse processo é o contexto.

O software de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp foi projetado para ser a ferramenta mais poderosa para realizar todas essas atividades e muito mais. Ele combina toda a inteligência comercial em um único lugar, impulsionando seus planos para o sucesso. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo !