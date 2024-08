10 modelos de estimativas excepcionais para previsões de custos precisas no ClickUp, Excel e Word

A definição do preço de um projeto, produto ou serviço pode exigir tempo e esforço. Você deve abordar o assunto com precisão e exatidão, sem deixar espaço para incertezas e hipóteses.

Estimar um valor pode parecer uma saída fácil, mas é proibido no mundo dos negócios. Seus futuros clientes, investidores e gerentes precisam saber que preço esperar para que possam planejar seus orçamentos e alocar recursos.

Se você deixar apenas um item fora da equação, estará abrindo a porta para mal-entendidos, falhas de comunicação e, no pior dos casos, problemas legais. Felizmente, há uma maneira de garantir que você divulgue todas as informações relevantes: modelos de estimativas. Eles contêm seções predefinidas que o orientam na criação de uma estimativa que se alinhe à sua linha de trabalho e inclua todos os detalhes relacionados a custos.

Neste artigo, discutiremos os 10 principais modelos para criar documentos de orçamento em um instante. 💸

O que é um modelo de orçamento?

Um orçamento é um documento que indica quanto você cobrará por produtos, serviços ou projetos em que está trabalhando. Ele detalha todos os custos relacionados ao item em questão, fornecendo uma imagem do preço final. Como as estimativas são aproximações das despesas totais, elas não são juridicamente vinculantes e seus clientes potenciais podem rejeitá-las sem consequências.

Um modelo de estimativa é um atalho para fazer estimativas de custo de qualidade. Em vez de descobrir quais seções incluir no seu documento, você pode usar um modelo e simplesmente preencher as informações necessárias. Os modelos de estimativa economizam seu tempo e reduzem o risco de problemas, garantindo assim a satisfação do cliente.

Quais são os elementos essenciais de um modelo de orçamento?

Se você quiser um modelo de orçamento de qualidade, certifique-se de que ele tenha os seguintes elementos essenciais (seções):

Suas informações: Um modelo de orçamento normalmente começa com um espaço onde você deve incluir suas informações Informações do destinatário: Essa seção permite adicionar informações sobre o destinatário do orçamento Escopo do trabalho: É aqui que você incluirá a descrição dos produtos ou serviços que fornecerá. Exiba as quantidades, os materiais necessários e as tarefas específicas que devem ser concluídas Informações sobre preços: Inclua detalhes de preços e discuta impostos e possíveis descontos ou ofertas promocionais de que seu cliente possa se beneficiar Condições de pagamento: É aqui que você descreverá por quanto tempo o orçamento é válido, juntamente com os métodos e cronogramas de pagamento aceitáveis Assinatura: Um modelo de orçamento deve ter espaço para a assinatura do cliente, caso ele decida aceitar sua proposta

Lembre-se de que os elementos reais e sua ordem dependem da finalidade do modelo. Por exemplo, um modelo de orçamento de projeto destinado ao uso interno tem aparência muito diferente de um modelo de orçamento que você usará para os clientes.

Os 10 principais modelos de orçamento para divulgar os custos esperados

Depois de analisar dezenas de modelos de orçamento, selecionamos os melhores modelos em ClickUp excel e Word que o ajudarão a manter a transparência com seus clientes e evitar mal-entendidos.

1. Modelo de gerenciamento de custos do projeto ClickUp

Mantenha o controle de todos os custos e colabore de forma eficiente com o modelo de gerenciamento de custos do projeto ClickUp

Se você quer ser o mestre do orçamento do seu projeto, o

Modelo de gerenciamento de custos do projeto ClickUp

é o caminho a seguir!

O modelo permite estimar custos, rastrear vários projetos em tempo real, visualizar o desempenho dos custos e alocar recursos de acordo. É incrivelmente conveniente para lidar com projetos complexos com várias partes interessadas, pois facilita a colaboração e a comunicação.

Seu ponto de partida é a visualização Project Cost Request Form. Essa visualização

Formulário ClickUp

é onde os membros da sua equipe e parceiros fornecem detalhes sobre seus projetos e divulgam os custos estimados. O formulário é personalizável - você pode adicionar ClickUp Task Fields (a barra de ferramentas no lado esquerdo da tela), editar as perguntas existentes ou criar novas perguntas para alinhá-las com a linha de trabalho da sua empresa.

Depois que os formulários forem preenchidos, você poderá ver as informações fornecidas em diferentes modos de visualização, começando com a visualização Project Costs Table. Aqui, seus projetos são agrupados por status (como Precisa de aprovação, Aprovado e Concluído) e seus custos. As colunas correspondem às perguntas do formulário.

Enquanto isso, as colunas

Visualização do calendário

permite ver os custos relacionados ao projeto em um calendário, garantindo que você não perca nada.

O Quadro do Processo de Aprovação exibe seus projetos e o resultado da aprovação, enquanto a visualização Lista de Projetos resume todos os detalhes e exibe os responsáveis, as datas de vencimento e os aprovadores.

2. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Gerencie seus projetos e seus custos com facilidade com o modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp

O gerenciamento de custos é uma das muitas responsabilidades dos gerentes de projeto. Se você quiser um modelo que o ajude a monitorar os custos relacionados ao projeto e a garantir que todas as tarefas sejam concluídas no prazo e sem problemas, recorra ao

Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

.

Use o modelo e suas várias exibições para centralizar todas as informações relacionadas ao projeto, obter clareza, comunicar-se com clareza e aumentar a eficiência.

A primeira visualização é a tabela Deliverables - é aqui que você divide seu projeto em fases e cria tarefas. Adicione responsáveis,

níveis de prioridade

o projeto pode ser visualizado em uma coluna de custos, status, níveis de risco e outros detalhes para criar uma visão geral abrangente. Por padrão, a visualização não inclui uma coluna para os custos do projeto, mas você pode adicionar um campo personalizado.

A segunda visualização é o Processo de aprovação. Essa

Quadro Kanban

exibe as tarefas que você adicionou na visualização anterior como cartões e as classifica com base no status de aprovação (como Pendente, Pronto para aprovação ou Precisa de revisão). Use a funcionalidade de arrastar e soltar do ClickUp para mover os cartões conforme o andamento das tarefas.

A visualização Gantt do projeto visualiza todas as tarefas em uma linha do tempo, permitindo planejar com antecedência e gerenciar cargas de trabalho com o máximo de eficiência.

3. Orçamento de projeto ClickUp com modelo WBS

Divida seus projetos em tarefas e facilite o controle do orçamento com o ClickUp Project Budget with WBS Template

O orçamento do projeto pode rapidamente se transformar em um caos se você não dividir o trabalho em partes gerenciáveis. Com o

Orçamento de projeto ClickUp com modelo de EAP

com o ClickUp Project Budget with WBS Template, você pode lidar até mesmo com os mais complexos projetos de várias etapas e controlar seus custos para garantir que você permaneça dentro dos limites do orçamento.

A primeira das cinco visualizações do modelo é a Estrutura Analítica do Trabalho. É aqui que você dividirá seu projeto em fases para facilitar o gerenciamento e o acompanhamento. Adicione responsáveis, datas relevantes, níveis de prioridade, taxas de mão de obra, custos de material e orçamento total do projeto para centralizar as informações.

A

Cronograma do projeto

é um gráfico de Gantt que exibe o cronograma do seu projeto e pode ser útil no planejamento de longo prazo e na prevenção de sobreposições.

Na visualização Budget, você coloca uma lupa sobre os custos e compara as estimativas com a quantidade de dinheiro que foi realmente gasta. 🔍

O modo de exibição Work Status é um quadro Kanban que categoriza suas tarefas com base em seu status (como To Do, In Progress ou Done). Para alterar o status de uma tarefa, reorganize o cartão correspondente no quadro com ações simples de arrastar e soltar.

Por fim, você tem a visualização Todas as atividades, na qual você dá um passo atrás e obtém uma visão geral de todos os seus projetos e seus detalhes, incluindo fases, datas de vencimento, status, taxas de progresso e custos planejados e reais.

O modelo também permite que você simplifique suas

fluxos de trabalho com o ClickUp Automations

-crie alertas sobre estouros de orçamento e monitore seus custos.

4. Modelo de formulário de cotação ClickUp

Economize tempo e obtenha as informações necessárias para criar cotações com o modelo de formulário de cotação do ClickUp

Antes de fornecer aos seus clientes uma estimativa detalhada, você deve entender completamente o que eles querem. O

Modelo de formulário de orçamento do ClickUp

ajuda você a ter clareza sobre os requisitos do cliente e estabelece uma base sólida para fornecer cotações precisas. 💪

Esse modelo de formulário de orçamento é especialmente útil para quem oferece uma ampla gama de produtos ou serviços, pois ajuda a identificar as necessidades dos clientes e a atendê-las com um risco mínimo de confusão.

O núcleo do modelo é a visualização Formulário de solicitação de orçamento de serviço. É um questionário que você envia aos seus clientes e pede que eles o preencham. Por padrão, o formulário contém perguntas sobre o serviço específico no qual os clientes estão interessados, a programação, o nível de experiência exigido e a data de início potencial. Você pode personalizar facilmente o formulário para garantir que ele reflita sua marca e sua linha de trabalho.

Quando um cliente enviar o formulário, as informações inseridas aparecerão na visualização New Quote Requests. Em vez do nome de uma tarefa, você verá o nome da pessoa que enviou o formulário.

A visualização Processo de criação de cotação é um quadro Kanban que exibe tarefas como cartões e as classifica com base em seu status (como Nova solicitação, Em andamento, Em revisão e Pronto). Mova os cartões para as colunas correspondentes à medida que você faz alterações de status.

A última visualização do modelo (Todas as solicitações) resume todas as solicitações juntamente com seus detalhes. Essa visão geral o ajuda a garantir que nada passe despercebido e permite que você aloque recursos com confiança.

5. Modelo de formulário de orçamento de serviço ClickUp

Entenda o que seus clientes potenciais precisam e forneça orçamentos precisos com o modelo de formulário de orçamento de serviço do ClickUp

Cansado daquelas intermináveis trocas de e-mails com clientes que consomem seu precioso tempo? O

Modelo de formulário de orçamento de serviço do ClickUp

vem para o resgate! 🦸

O modelo ajuda você a reunir as informações necessárias para fornecer aos seus clientes potenciais uma cotação precisa, sem precisar de telefonemas, e-mails e mensagens. Isso é possível graças à visualização Service Quote Request Form do modelo.

O formulário solicita que os clientes em potencial divulguem suas necessidades e requisitos. Você tem controle total sobre a aparência do formulário - personalize os campos para reunir as informações exatas de que precisa.

Você pode enviar o link do formulário diretamente para seus clientes potenciais ou compartilhá-lo em seu site ou perfis de mídia social, simplificando

gerenciamento de clientes

.

Quando uma pessoa preencher o formulário, você verá as informações inseridas na visualização New Quote Requests. Cada coluna na visualização corresponde a uma pergunta do formulário. Se a configuração padrão não estiver funcionando para você, é possível atualizá-la no formulário.

A visualização Quote Creation Process ajuda a acompanhar o progresso de cada solicitação de cotação, dividindo suas tarefas com base no status. Atualize o quadro arrastando e soltando os cartões de tarefas.

Por fim, o formulário All Requests oferece uma visão geral de todas as solicitações classificadas por oferta de serviço.

6. Modelo de estimativa de custo do Excel por Template.net

Estime cada categoria de custo relacionada ao projeto e faça planos orçamentários precisos com o Excel Cost Estimate Template da Template.net

Se você prefere as boas e velhas planilhas para calcular estimativas de projetos e

gerenciar documentos

entre no trem do Excel Cost Estimate Template da Template.net! 🚂

Você não recebe instruções sobre como usar esse modelo de orçamento do Excel, mas recebe um excelente exemplo. Por padrão, o modelo exibe uma estimativa de custo para um projeto de desenvolvimento da Web. Em seguida, ele divide o projeto em várias categorias de custo:

Pessoal

Equipamentos

Material

Viagens

Em seguida, você tem a coluna Descrição, que lista os itens relacionados à categoria. A coluna seguinte, Custo unitário/taxa, mostra sua estimativa de preço por unidade (no caso de materiais e equipamentos) ou taxa (no caso de pessoal). A coluna Subtotal resume os custos totais de cada categoria de custo.

A tabela no canto superior direito do modelo resume todas as categorias de custo e seus respectivos custos, com um custo geral (total) exibido na última linha. Abaixo da tabela, você verá um gráfico que representa todas as categorias de despesas.

O modelo é 100% personalizável, portanto, você pode ajustá-lo à natureza do seu projeto. Todas as fórmulas já estão configuradas, portanto, você não precisa se preocupar em fazer nenhum cálculo! 🧮

7. Modelo de estimativa de lance de construção em Excel da ConstructionLogs

Crie um modelo de estimativa de empreiteiro com facilidade criado pela ConstructionLogs

Você é gerente de projeto de construção e está procurando um modelo de estimativa simples? O Excel

Modelo de estimativa de proposta de construção

da ConstructionLogs contém tudo o que é necessário para representar custos, alocar recursos e planejar orçamentos de projetos.

O modelo é direto - você obtém uma tabela com colunas nas quais deve inserir as informações corretas para obter cálculos precisos.

Primeiro, você usa a coluna Descrição para dividir seu projeto em categorias de custo para facilitar a navegação. Elas podem girar em torno de materiais, proteção térmica e custos de mão de obra. Em cada categoria, liste todos os itens que a compõem.

Em seguida, você deve inserir informações sobre quantidade, unidade e custo por unidade. Como o modelo já apresenta fórmulas, ele fará os cálculos para você. Além de exibir as despesas de cada categoria de custo, o modelo fornece o total geral. Para obter o número correto, você precisará inserir porcentagens de impostos, encargos trabalhistas, custos indiretos, lucro e obrigações.

8. Modelo de estimativa de trabalho do Excel por Vertex42

Crie um orçamento preciso com facilidade usando o modelo de orçamento de trabalho em Excel da Vertex42

O modelo de orçamento de trabalho em Excel da Vertex42 tem tudo a ver com simplicidade - ele garante que seus clientes em potencial obtenham as informações de que precisam sem detalhes excessivos e descrições longas.

A primeira etapa para usar esse modelo é inserir suas informações no canto superior esquerdo. Em seguida, você precisa fornecer o número estimado, a data e as informações do destinatário.

Continue descrevendo o trabalho que seu cliente potencial deseja que você faça. O modelo apresenta um espaço em branco aqui, portanto, é adequado para todas as ocupações. Seja você um fazendeiro que vende beterraba,

um empreiteiro

ou um artista autônomo, descreva o trabalho a ser feito em detalhes para minimizar o risco de mal-entendidos no futuro.

A última seção do modelo permite que você divida seus custos em categorias e divulgue o valor de cada uma delas, juntamente com a estimativa total.

Você pode editar esse modelo no Word, Excel ou Google Docs. Se optar pelo Excel ou Google Docs, você aproveitará as fórmulas predefinidas que acompanham o modelo. Infelizmente, o Word não oferece suporte a fórmulas, portanto, você terá de processar os números manualmente.

9. Modelo de estimativa de trabalho no Word por CashboardApp

Divulgue os custos para seus clientes em potencial com facilidade usando o modelo de estimativa de trabalho em Word da CashboardApp

Mantenha suas estimativas limpas e simples com o modelo de estimativa de trabalho em Word do Cashboard App! 🤩

Esse modelo de orçamento no Word não possui opções avançadas, mas isso não o torna menos eficaz. Ele tem todos os elementos essenciais para garantir que seus clientes em potencial obtenham as informações de que precisam para decidir se você é a combinação perfeita.

O modelo é dividido em três seções principais. Na primeira, você divulga suas informações e as do destinatário.

A segunda seção (Introdução) explica para que serve o orçamento. Seja o mais detalhado possível - discuta o

escopo do trabalho

prazos e todas as informações que possam interessar ao seu cliente.

A terceira seção é uma tabela em que você categorizará seu projeto e fornecerá o tempo e o custo estimados. Adicione impostos e descontos e calcule o subtotal de sua estimativa.

10. Modelo de orçamento do Word pelo Invoice Maker

Use o modelo de orçamento em Word do Invoice Maker para criar um orçamento em apenas algumas etapas

Não há nada mais simples do que o modelo de orçamento em Word do Invoice Maker. Esse modelo simples permite que você crie documentos de orçamento sem esforço! 🥵

Depois de preencher as seções "De" e "Faturar para", você passa diretamente para a parte central desse modelo de orçamento do Word - definir o

escopo do projeto

e preços. Na tabela, você descreve todos os itens de sua estimativa, taxas, quantidades, valores de impostos e valores totais.

Você tem espaço para fornecer detalhes adicionais sob a tabela

discutir as condições de pagamento

discuta as condições de pagamento /%ref/, prazos, solicitações especiais que seu cliente potencial possa ter e cronogramas de pagamento.

Forneça instruções de pagamento à esquerda e divulgue o subtotal no lado direito do documento. Leve em conta os custos de remessa, os impostos sobre vendas e os descontos (se você os oferecer) e descreva o valor que seu cliente potencial precisará pagar se contratar você.

Modelos de estimativas: Desbloqueie a eficiência e a transparência

Os modelos de orçamento listados facilitam a comunicação clara e garantem a satisfação do cliente, economizando tempo valioso.

Comece com um modelo de orçamento gratuito no ClickUp para experimentar o que a plataforma tem a oferecer. Explore sua coleção de mais de

mais de 1.000 modelos

para todos os tipos de finalidades, desde

RFP (solicitação de proposta)

para

propostas orçamentárias

e gerenciamento de tempo!