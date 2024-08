Estrutura da agência de marketing: Tipos e melhores práticas [Guia 2024]

Não importa se você é responsável por uma empresa de marketing com mais de 500 funcionários ou por uma equipe de marketing digital com apenas algumas pessoas, você não pode escapar da verdade universal: o sucesso de seus esforços de marketing depende muito de como você organiza funções e responsabilidades internas .

Uma estrutura de agência de marketing bem definida estabelece uma cadeia de comando transparente. Ela promove a responsabilidade, agrupa os funcionários com base em suas funções e coloca você em um caminho claro em direção às metas estratégicas. 🎯

Neste artigo, apresentaremos os tipos mais comuns de estrutura de agência de marketing para ajudá-lo a escolher a que melhor se alinha ao tamanho e às metas de sua equipe ou departamento de marketing. Também sugeriremos uma software de gerenciamento de projetos solução que facilita a criação de estruturas de agências de marketing.

O que é uma estrutura de agência de marketing?

Uma estrutura de agência de marketing refere-se à organização de funções, equipes e departamentos em uma empresa que presta serviços de marketing. Em termos simples, essa estrutura determina quem responde a quem e define as funções e responsabilidades de cada pessoa dentro da organização.

Por que você deve prestar atenção à estrutura de sua agência de marketing? O motivo mais óbvio é garantir que seus funcionários entendam a cadeia de comando e suas funções.

Além disso, uma agência de marketing bem estruturada capacita os membros da equipe a prestar serviços de alta qualidade e aumentar a satisfação do cliente. Todos os recursos, inclusive tempo, dinheiro e tecnologia, são alocados adequadamente com o mínimo de desperdício.

A comunicação e a colaboração em agências de marketing bem organizadas estão em um nível admirável - há um baixo risco de mal-entendidos e falhas de comunicação.

Combine todos esses benefícios e você terá fluxos de trabalho simplificados e maior eficiência. ✨

5 tipos mais comuns de estrutura de agência de marketing

Vamos esclarecer as coisas desde o início - não existe uma estrutura de agência de marketing ideal. Cada tipo tem seus prós e contras, e seu trabalho é encontrar aquele que funciona para sua agência de marketing e permite maximizar seus recursos.

Vejamos algumas das estruturas de organização de marketing mais populares: 👇

1. Estrutura hierárquica tradicional

Se você estiver gerenciando uma grande agência que oferece todos os tipos de serviços de marketing, talvez opte por uma maneira antiquada de organizá-la. A **estrutura tradicional de agência de marketing prioriza funções claramente definidas e apresenta várias hierarquias de equipes de gerenciamento e marketing

Você já viu essa estrutura funcional em forma de pirâmide antes - no topo, está o conselho de administração ou o proprietário da agência. Abaixo deles, estão os gerentes gerais e os executivos de nível C.

Em seguida, há os chefes de departamento ou diretores que lideram equipes especializadas ou baseadas em funções. Por exemplo, um diretor de criação pode ser responsável pelas equipes de marketing de conteúdo e design.

Dependendo do tamanho da sua agência, você pode ter líderes de equipe abaixo dos diretores. Quanto mais você descer na hierarquia, maior será o número de pessoas.

Vantagens

A maior vantagem da estrutura tradicional de uma agência de marketing são as funções extremamente claras. Todos conhecem suas responsabilidades e há um risco mínimo de mal-entendidos, sobreposições e falhas de comunicação.

Outra vantagem dessa estrutura é a estabilidade, pois todos sabem do que são encarregados, há pouco risco de confusão e cada membro da equipe pode ser responsabilizado por seu trabalho.

A escalabilidade é outro benefício. Você tem equipes e funções claramente definidas, portanto, é fácil adicionar outra pessoa à equipe à medida que sua organização de marketing cresce.

Por exemplo, você pode perceber que precisa de um novo pesquisador de mercado. Como você já tem uma equipe de planejamento e um chefe de departamento de marketing digital, o novo funcionário não terá problemas para se encaixar.

Desvantagens

Devido à sua hierarquia um tanto rígida, o ponto problemático mais significativo dessa estrutura é a falta de foco colaboração multifuncional . Destaca a colaboração dentro das equipes, por isso é perfeita para grandes agências que oferecem serviços separados aos clientes.

Por exemplo, se um cliente precisar de serviços de redação de conteúdo e o outro precisar de design de marca, você terá duas equipes de marketing separadas para atender às suas necessidades.

As coisas podem ficar caóticas se um cliente precisar de vários serviços, pois isso significa que várias equipes precisam trabalhar juntas para prestar esses serviços especializados. É claro que não é impossível estabelecer uma colaboração multifuncional e um gerenciamento de contas de qualidade, mas essa estrutura de equipe simplesmente não oferece muito espaço para flexibilidade dentro das funções.

Em suma, se você estiver usando essa estrutura de agência de marketing, poderá ter mais dificuldade para se adaptar com frequência às mudanças.

2. Estrutura do pod

A estrutura ou sistema de pods é a solução ideal para todos que buscam uma abordagem moderna, ágil e centrada no cliente. Nesse caso, o foco está em pods, ou seja, pequenos, equipes multifuncionais cada uma atendendo a um cliente específico.

Cada pod é essencialmente uma agência independente que trabalha em estreita colaboração com um único cliente. Por exemplo, você pode ter um cliente que precisa de um redator, um designer e um especialista em PPC, portanto, você terá um pod com membros dessas equipes que, de outra forma, seriam separadas. Outro cliente pode precisar de serviços de mídia social e branding - você criará um novo pod composto por gerentes de mídia social e designers.

vantagens do ####

Uma das vantagens do sistema de pods é a melhoria da satisfação do cliente. Você cria uma equipe para cada cliente - isso permite que seu gerente de contas se conecte com o trabalho, conheça a conta por dentro e por fora e dedique 100% do seu tempo a um único projeto. A estrutura de pods prepara o terreno para criar relacionamentos de longo prazo com os clientes e permitindo que sua equipe se especialize em áreas específicas.

Outra vantagem desse sistema é a colaboração multifuncional. Ter pessoas com diferentes conjuntos de habilidades trabalhando na mesma equipe pode ser um desafio no início, mas é benéfico a longo prazo - elas aprenderão e entenderão as habilidades umas das outras estilos de trabalho e funções. Esse entendimento mais profundo leva a melhor solução de problemas e tomada de decisões mais fácil .

A redução de gargalos é outra vantagem. Seus pods são como times de basquete profissionais - todos os jogadores estão em sincronia e têm o mesmo plano de jogo em suas mentes, portanto, é um prazer assistir à execução. 🏀

Desvantagens

Um possível problema do sistema de pods é a escalabilidade. Os novos funcionários podem ter mais dificuldade para entrar em um pod e contribuir, pois não estão familiarizados com a conta. Enquanto alguém novo estiver tentando aprender o básico, a qualidade do trabalho de todo o pod poderá ser prejudicada.

Em algumas situações, você pode evitar esses cenários. Por exemplo, ao contratar alguém, permita que essa pessoa acompanhe um dos membros da equipe para se familiarizar com a dinâmica, os fluxos de trabalho e a expectativas do cliente . Em seguida, dê-lhes gradualmente mais responsabilidade até que estejam prontos. Embora eficaz, essa é uma estratégia arriscada - é preciso planejar com antecedência.

3. Estrutura organizacional matricial

A estrutura da matriz atinge o ponto ideal entre o modelo hierárquico tradicional e o sistema de pods. Ela combina o melhor de ambos para permitir funções claramente definidas sem perder a flexibilidade e a adaptabilidade.

Nesse caso, você tem as equipes tradicionais e os chefes de departamento, mas também tem a liberdade de criar equipes multifuncionais específicas para o cliente, a marca ou o mercado.

Por exemplo, sua equipe de marketing de conteúdo se reporta ao chefe do departamento de marketing, exatamente como faria no modelo tradicional. Mas ela também se reporta ao gerente de projeto designado para o projeto específico em que sua equipe de criação de conteúdo está trabalhando.

A estrutura híbrida de agência é ideal para organizações de marketing que lidam com vários projetos ao mesmo tempo. Isso minimiza a confusão e permite que as equipes ofereçam qualidade a todos os clientes sem barreiras de comunicação e colaboração.

vantagens do ####

Com a estrutura matricial, você obtém flexibilidade e um ambiente favorável à colaboração - você ajusta suas equipes de acordo com as exigências do cliente. Essas equipes trabalham juntas para encontrar as melhores soluções e garantir a satisfação do cliente.

Não há desperdício de recursos, pois cada equipe é cuidadosamente montada. Se as necessidades do cliente mudarem, a equipe também mudará.

Por exemplo, se um cliente contrata sua agência para escrever conteúdo e, mais tarde, decide que precisa de design de site ou serviços de publicidade paga, você adicionará um designer ou um especialista em PPC à equipe.

Seus funcionários se beneficiam dessa estrutura porque podem mergulhar em diferentes projetos e expandir seus conjuntos de habilidades.

Desvantagens

Nas estruturas organizacionais matriciais, os funcionários se reportam aos chefes de departamento e gerentes de projeto . Essas relações duplas de subordinação podem ser confusas e até contraditórias se todos estiverem fora de sincronia.

As consequências indesejadas de uma liderança instável e indefinida são conflitos frequentes, responsabilidades pouco claras e estresse dos funcionários, e isso é algo que você não quer ter sob o seu teto. 🏠

A estrutura matricial só pode funcionar se a gerência for bem organizada e aberta à comunicação e à colaboração. Se você quiser adotar essa estrutura, precisará fornecer à gerência ferramentas que permitam isso.

4. Estrutura plana

**Com o modelo plano, você abandona a organização hierárquica e adota uma estrutura horizontal.

Não há ênfase na abordagem tradicional gerência sênior, gerência média e equipe. Você elimina os limites que normalmente existem entre a gerência e os funcionários e prioriza a comunicação e a colaboração diretas.

A estrutura organizacional plana é ideal para quem deseja adotar uma abordagem mais inovadora para a tomada de decisões, em que todos expressam suas opiniões e escolhem soluções em conjunto.

Vantagens

As agências de marketing gostam da estrutura horizontal porque ela permite que elas se afastem da burocracia e dos longos processos de aprovação que não funcionam em um ambiente de trabalho moderno. Ao adotar uma estrutura horizontal, você abre as portas para tomada rápida de decisões mantendo sua agência de marketing mais ágil.

Outra vantagem é a ênfase na colaboração e na comunicação - as pessoas trabalham juntas para encontrar as melhores soluções e atingir as metas. Como não precisam se esforçar para obter aprovações, a equipe é mais independente, o que faz com que se sintam valorizados, o que leva a uma maior satisfação no trabalho.

Desvantagens

A maior vantagem da estrutura plana é também seu calcanhar de Aquiles: não há distinção clara entre a gerência e a equipe. Para que o modelo plano funcione, você (como proprietário ou CEO da agência) precisa confiar em seus funcionários para que tomem decisões sensatas e liderem na direção certa.

Como não há uma hierarquia tradicional, não há ênfase em funções claramente definidas. Isso pode gerar confusão, pois os membros individuais da equipe, especialmente os inexperientes, podem não entender quem deve cuidar de quê.

Outra possível desvantagem a ser considerada é a escalabilidade. À medida que sua agência de marketing cresce, torna-se mais desafiador manter a produtividade e a eficiência sem as funções tradicionais de gerenciamento.

5. Estrutura de freelancer

Sua agência precisa ocasionalmente de uma força de trabalho extra? Se sim, a estrutura de freelancer pode ser a opção perfeita.

Nesse caso, sua força de trabalho é composta principalmente de freelancers que você contrata para projetos específicos. Seus funcionários em tempo integral geralmente são aqueles que se comunicam com os freelancers e montam as equipes de acordo com os requisitos do projeto.

Por exemplo, você integra um novo cliente que precisa de serviços de web design ou design gráfico e precisa de um redator de conteúdo para escrever páginas de destino. Em vez de contratar um designer ou redator em tempo integral, você empregará um freelancer que possa realizar o trabalho.

vantagens do ####

A estrutura do freelancer tem muitos benefícios se você souber como aproveitá-la. Um grande apelo é a poupança de dinheiro - você só contrata freelancers quando precisa deles, portanto, não há desperdício de recursos.

Outra vantagem é a flexibilidade - dependendo das necessidades do projeto, você pode contratar freelancers com conjuntos de habilidades específicas e entregar um trabalho de alta qualidade, garantindo a máxima satisfação do cliente.

Se perceber que sua agência está crescendo e precisa contratar pessoal em tempo integral, você pode oferecer o trabalho aos freelancers com melhor desempenho. Da mesma forma, se você perder um grande cliente, não precisará se preocupar com uma equipe extra a bordo - você simplesmente não oferecerá novos trabalhos aos freelancers até conseguir um novo cliente. Essa flexibilidade permite que você dimensione sua agência e a oriente na direção certa, sem problemas de pessoal.

Desvantagens

Se quiser que essa estrutura funcione para você, é necessário ter uma equipe confiável que cuide e coordene os freelancers. Obviamente, você também precisa de uma rede de freelancers dedicados e qualificados.

Talvez o maior problema aqui seja a incerteza. Quando você consegue um novo projeto, precisa contratar freelancers o mais rápido possível. Não é possível saber se você encontrará alguém que atenda às suas necessidades em curto prazo.

Outra desvantagem a ser considerada é a atitude dos freelancers em relação ao trabalho. Com certeza, você encontrará pessoas extraordinárias que darão 100% de si para concluir o trabalho. Porém, alguns freelancers podem não encarar o trabalho com seriedade, pensando: "É apenas um trabalho de meio período"

Organize seu departamento de marketing com o ClickUp

Qualquer que seja a estrutura escolhida, você precisa garantir que todos em sua agência de marketing a compreendam. Máxima transparência e visibilidade garantem que todos os membros da equipe estejam cientes de suas responsabilidades e da cadeia de comando e tenham tudo o que precisam para se comunicar e colaborar com eficiência.

Reúna sua equipe de marketing sob o mesmo teto e garanta que todos entendam como se encaixam no panorama geral com ClickUp um dos mais bem avaliados gerenciamento de tarefas e projetos plataforma. O ClickUp possui recursos que promovem a colaboração e a comunicação e ajudam você a aumentar a produtividade .

Vejamos as ferramentas e os recursos que serão de grande valia para a estruturação da sua agência ou equipe de marketing.

ClickUp Whiteboards

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp ClickUp Whiteboards são telas digitais em que sua equipe de marketing pode fazer brainstorming, criar estratégias, fazer anotações, adicionar imagens e links e passar das ideias à ação em um instante. É ideal para a colaboração multifuncional e para a colaboração híbrida e equipes remotas pois cada alteração é exibida em tempo real.

Centralize seu trabalho criando tarefas diretamente no seu Whiteboard - atribua membros da equipe, defina prazos e simplifique os fluxos de trabalho. Adicione links a documentos e arquivos para fornecer mais contexto.

Você também pode usar os quadros brancos para visualizar a estrutura da sua agência e garantir que todos os funcionários entendam suas funções. 🖥️

ClickUp Docs

ClickUp Docs para documentar e compartilhar informações importantes com a equipe Documentos do ClickUp é uma excelente ferramenta para criar, editar, gerenciar e armazenar documentos. Use-a para criar documentos da empresa e manuais de funcionários que descrevem a hierarquia organizacional de sua agência e as responsabilidades de cada pessoa.

Depois de concluir a documentação, adicione os membros da sua equipe aos Documentos. Dessa forma, eles poderão acessá-los sempre que não tiverem certeza de como lidar com uma situação específica.

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Criar um monte de documentos abrangentes não parece divertido, mas pode ser com o ClickUp AI . Esse aplicativo baseado em IA assistente de escrita é um recurso interno do ClickUp Docs e ajuda você a escrever mais rápido e a minimizar os erros. ✍️

Modelos do ClickUp

Visualize facilmente a estrutura e o layout de suas equipes com este modelo simples de organograma para quadro branco

A biblioteca do ClickUp apresenta mais de 1.000 modelos prontos para várias finalidades. No contexto das estruturas organizacionais de marketing, nossa recomendação é a seguinte Modelo de organograma do ClickUp . Este modelo de quadro branco ajuda a visualizar as equipes, os departamentos e as cadeias de comando da sua agência. ⛓️

Como é fácil de editar, o modelo é ideal para agências de marketing em crescimento ou para aquelas que trabalham com vários clientes em diversos projetos. Adicione notas ao lado dos campos para fornecer mais informações, vincular a tarefas ou fazer um anúncio.

Outros modelos populares modelos de agência de marketing do ClickUp são:

Visualização de bate-papo do ClickUp

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre aplicativos

O ClickUp tem mais de 15 visualizações de projetos que permitem criar e organizar tarefas, visualizar calendários e monitorar cargas de trabalho.

Como o pilar de toda agência de marketing bem-sucedida é a comunicação, o Visualização do bate-papo do ClickUp é uma arma necessária em seu arsenal, pois permite que sua equipe troque mensagens em tempo real sem sair da plataforma. ✉️

A ferramenta torna a multitarefa muito fácil - gerencie tarefas e organize o trabalho enquanto conversa com seus colegas de trabalho.

ClickUp: Seu assistente de estrutura de agência de marketing

Mesmo a melhor estrutura de agência de marketing não funcionará a menos que você garanta que todos os membros da equipe a compreendam e tenham as ferramentas certas para comunicação e organização.

Com os recursos versáteis do ClickUp, você pode criar e visualizar facilmente sua estrutura organizacional, apresentá-la à sua equipe e observar como ela estimula operações e colaboração eficientes. Registre-se no ClickUp e comece a expandir sua organização com uma estrutura de agência de marketing vencedora! 💗