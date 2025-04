O ciclo de vida de teste de software (STLC): Visão geral e fases

Pense em um produto de "boa qualidade" - praticamente qualquer coisa que você considere de boa qualidade. Quais são suas características? Facilidade de uso, experiência agradável, segurança, adequação à finalidade, inovação? Temos certeza de que outras características lhe vêm à mente.

A qualidade pode ser qualquer coisa que você defina como tal.

Entretanto, a qualidade é normalmente um indicador-chave de preço. Produtos de luxo meticulosamente fabricados à mão custam milhares de dólares. Para garantir a autenticidade e a qualidade, os clientes gastam um bom dinheiro no controle de qualidade.

Desde as guildas da Idade Média até as equipes Scrum de hoje, a qualidade é a pedra angular de produtos e serviços valiosos.

Se você deseja criar um produto digital de alta qualidade, precisa dominar o ciclo de vida de teste de software (STLC). Nesta postagem do blog, exploraremos o STLC em detalhes, descrevendo por que você precisa dele e como pode implementá-lo em sua organização.

O que é o ciclo de vida de teste de software?

O STLC é um processo abrangente seguido pelas equipes de engenharia de produtos para testar a qualidade do software. Ele valida a confiabilidade, a segurança e o desempenho do software, garantindo que ele se alinhe às especificações técnicas e às expectativas comerciais.

O ciclo de vida do teste de software é uma série de seis etapas, que abordaremos em detalhes a seguir. Mas, primeiro, vamos entender por que você precisa de um STLC.

Controle estratégico de qualidade: O STLC garante que você tenha uma estratégia abrangente para assegurar a qualidade do software. Ele ajuda as equipes a cobrir todos os aspectos do processo de desenvolvimento de produtos de forma holística.

Detecção precoce de defeitos: Ao seguir as seis fases do STLC, é mais provável que você descubra os defeitos com antecedência e os corrija antes que se transformem em problemas para o usuário.

Economia de custos: O STLC economiza custos em várias dimensões. Ele evita grandes problemas, economizando em custos de consequências ou retrabalho. Ele ajuda as equipes a otimizar o desempenho do software, economizando em custos de infraestrutura e computação.

Experiência do cliente: Por meio de testes sistemáticos em diferentes ambientes, configurações e casos de uso, o STLC minimiza as chances de fornecer software defeituoso ao cliente. Produtos de boa qualidade oferecem uma melhor experiência ao cliente. Eles incentivam as pessoas a passarem mais tempo no seu produto, a se envolverem mais e a escolherem o seu produto em vez da concorrência, o que afeta diretamente a sua receita.

Conformidade: Boa testes ágeis são fundamentais para garantir que seus produtos estejam em conformidade com as leis locais, estaduais, federais e internacionais.

Isso também cria uma cultura organizacional de responsabilidade. Quando se tem um STLC claramente definido, cada membro da equipe assume a responsabilidade por sua parte do trabalho, aumentando a qualidade geral do software.

No entanto, para que o ciclo de vida de teste de software funcione de forma eficaz, ele precisa ser integrado a outra estrutura, o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Vamos explorar os dois.

A função do STLC no SDLC

Na engenharia de produtos, o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) e o ciclo de vida de teste de software (STLC) são estruturas essenciais que orientam a criação e a validação do software.

O SDLC é o processo de planejamento, desenvolvimento (e teste), implantação e manutenção de produtos de software

O STLC é um subconjunto do SDLC, que enfatiza a garantia de qualidade

Normalmente, os testes ocorrem após a fase de desenvolvimento no SDLC, mas as atividades relacionadas a testes começam muito antes.

Por exemplo, durante a fase de análise de requisitos no SDLC, os QAs (analistas de qualidade) também podem estar envolvidos na coleta de requisitos de qualidade.

Além disso, há várias diferenças importantes.

Diferença entre STLC e SDLC

Esses dois processos estão intimamente relacionados, mas têm objetivos e fases distintos. Entender suas diferenças ajuda a esclarecer como o teste se encaixa no contexto mais amplo do desenvolvimento de software.

Recurso SDLC STLC Objetivo Criar e fornecer software totalmente funcional Garantir a qualidade e a confiabilidade do software Escopo Abrange todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde a coleta de requisitos até a manutenção Abrange apenas os estágios de teste, desde o planejamento até a execução e o encerramento Output Produto de software pronto para ser implementado aos usuários Um relatório para indicar a prontidão do lançamento ou uma lista de bugs a serem corrigidos Parte interessada Equipe ampla, incluindo analistas de negócios, desenvolvedores, gerentes de projeto, etc. Equipe menor, envolvendo exclusivamente QA e testadores Fases Análise de requisitos > Design > Desenvolvimento e teste > Implantação > Manutenção Análise de requisitos de teste > Planejamento de teste > Desenvolvimento de caso de teste > Configuração de ambiente > Execução de teste > Encerramento de teste

Diferenças entre STLC e SDLC

Com isso esclarecido, vamos ver o que o STLC de fato implica.

Fases do STLC

O ciclo de vida do teste de software é um processo circular de seis fases distintas com critérios de entrada e saída predefinidos para cada fase. Cada uma dessas fases executa uma função específica e atinge um determinado objetivo. Vamos dar uma olhada no que é isso.

1. Análise de requisitos

Essa é a primeira e fundamental fase do STLC. Aqui, as equipes de garantia de qualidade reúnem os requisitos funcionais e não funcionais do software.

Por exemplo, se os desenvolvedores estiverem criando uma funcionalidade de login, como testador, o controle de qualidade reunirá requisitos sobre o fluxo de login projetado, a segurança esperada, a experiência do usuário e os padrões de desempenho.

O principal objetivo dessa etapa é identificar exatamente o que será testado e em relação a quais padrões. O melhor momento para fazer isso é em paralelo à fase de coleta de requisitos do processo de desenvolvimento de software. Isso ajuda as equipes de qualidade a se envolverem com as partes interessadas, como analistas de negócios, desenvolvedores e clientes, para esclarecer quaisquer ambiguidades nos requisitos.

No entanto, é prática comum iniciar esse processo durante os estágios finais do desenvolvimento ou após a conclusão do desenvolvimento.

2. Planejamento de testes

Com os requisitos e as metas em mãos, é hora de criar uma estratégia de teste abrangente e um plano correspondente. O resultado da fase de planejamento de testes é um documento detalhado que orienta as atividades de controle de qualidade subsequentes.

Nessa etapa, o líder ou gerente de teste descreve o seguinte.

Escopo : Tipos de teste de software a ser realizado (por exemplo, funcional, desempenho, segurança)

: Tipos de teste de software a ser realizado (por exemplo, funcional, desempenho, segurança) Padrões : Critérios de aceitação para cada um desses testes

: Critérios de aceitação para cada um desses testes Recursos : Pessoas, tempo e ferramentas necessárias para executar o plano de teste

: Pessoas, tempo e ferramentas necessárias para executar o plano de teste Cronograma : Plano diário para a execução do plano de teste

: Plano diário para a execução do plano de teste Análise de risco: Extensão dos riscos e possível impacto nos negócios

Normalmente, os planos de teste são feitos para todo o software e não para recursos específicos. Isso significa que o planejamento de testes geralmente é executado em paralelo à fase de design do SDLC.

3. Desenvolvimento de casos de teste

Em seguida, as equipes de QA desenvolvem casos de teste. Simplificando, um caso de teste é um conjunto de ações usadas para validar se um software/recurso funciona de acordo com a expectativa.

Cada caso de teste é baseado nos requisitos reunidos na primeira etapa. Às vezes, as equipes usam modelos de casos de teste para aumentar a velocidade e a consistência. Quando não existe um modelo, os QAs escrevem casos de teste detalhados.

Um caso de teste típico inclui:

ID do caso de teste : Um identificador exclusivo, geralmente gerado automaticamente pela ferramenta de rastreamento de bugs

: Um identificador exclusivo, geralmente gerado automaticamente pela ferramenta de rastreamento de bugs Descrição do recurso : Uma breve descrição subjetiva do que o recurso deve fazer

: Uma breve descrição subjetiva do que o recurso deve fazer Etapas de teste : O fluxo de ações no recurso

: O fluxo de ações no recurso Resultado esperado: O que se espera que o aplicativo faça

Normalmente, há mais de um caso de teste para cada recurso. Na verdade, as equipes de teste criam, no mínimo, dois casos de teste, um positivo e um negativo.

Por exemplo, o caso de teste básico para a funcionalidade de login pode incluir a inserção do nome de usuário e da senha, o clique no botão de login e a verificação de que o usuário fez o login com êxito. No entanto, as equipes podem criar casos de teste para vários cenários, como:

Campos de nome de usuário e senha desativados quando um usuário já estiver conectado

Inserção do nome de usuário errado

Inserção da senha errada

Inserção de caracteres não permitidos no nome de usuário ou na senha

Além disso, você pode preparar dados de teste (por exemplo, nomes de usuário e senhas). Depois de concluídos, os casos de teste são revisados por pares para garantir a precisão e a cobertura de todos os cenários possíveis, como testes de entrada válidos e inválidos.

4. Configuração do ambiente de teste

A próxima etapa da preparação para o teste estratégico de software é a configuração do ambiente. Isso envolve a preparação das condições de hardware e software sob as quais você realizará o teste.

Aqui, as equipes de teste fazem o seguinte.

Configurar o hardware, como infraestrutura, servidores, configurações de rede, etc.

Instalar software, como bancos de dados, sistemas operacionais etc.

Fazer testes de fumaça no ambiente

Manter os ambientes o mais próximo possível da configuração de produção

Por exemplo, se o aplicativo deve ser executado em um NGINX 3.19.0, o ambiente de teste deve imitar isso. Você também deve confirmar se todas as dependências, como APIs ou serviços de terceiros, estão acessíveis e funcionais.

5. Execução do teste

Agora, você já está pronto para executar.

Execute os casos de teste de acordo com o plano

Compare os resultados reais com os resultados esperados

Confirme se está funcionando como esperado

Caso contrário, registre os defeitos

Relate o bug à equipe de desenvolvimento com as etapas para replicar o erro

Por exemplo, se a funcionalidade de login falhar devido à validação incorreta, relate o bug com detalhes do problema e as etapas para reproduzi-lo.

Normalmente, a equipe de desenvolvimento corrigirá o bug e o enviará de volta para teste. Em seguida, você precisa testar novamente os defeitos corrigidos, bem como todo o recurso, para garantir que os bugs sejam resolvidos sem a introdução de novos problemas. Essa fase continua até que eles executem todos os testes planejados e resolvam todos os problemas críticos.

Como esse processo de reteste cíclico pode ser tedioso, as equipes costumam usar ferramentas de automação de testes. Discutiremos como automatizar os testes na próxima seção. Antes disso, vamos encerrar o STLC.

6. Encerramento do ciclo de testes

Depois que o produto é testado e considerado pronto para ser colocado em produção, o ciclo de testes chega a um encerramento formal. Essa é uma fase de revisão e retrospectivas.

Revisão : Avaliar os resultados do teste, incluindo relatórios de defeitos e cobertura

: Avaliar os resultados do teste, incluindo relatórios de defeitos e cobertura Medir : Acompanhar as principais métricas, como o número de testes executados, as taxas de aprovação/reprovação e o número de defeitos abertos e fechados

: Acompanhar as principais métricas, como o número de testes executados, as taxas de aprovação/reprovação e o número de defeitos abertos e fechados Analisar: Discuta o desempenho com as equipes de negócios, desenvolvimento e testes. Receba feedback para processos de melhoria contínua

Agora que você entende todo o ciclo de vida do teste de software, vamos ver como automatizar várias etapas para torná-lo mais econômico e eficaz.

Como automatizar seu processo de teste de software

Em todo o STLC, há vários locais onde você pode automatizar processos. As equipes usam a automação principalmente para testes de unidade (validação de unidades individuais de código) e testes de integração (validação de partes conectadas de código). Os testes de ponta a ponta para validar os padrões de experiência do usuário geralmente são feitos manualmente.

Entretanto, além da execução real do teste, há muito mais que pode ser automatizado. Vamos dar uma olhada em alguns processos populares que podem ser automatizados com um gerenciamento ágil de projetos ferramenta como ClickUp .

Automatizar processos de teste ágeis

Atualmente, a maioria das equipes de software segue práticas de desenvolvimento ágil, criando produtos como componentes pequenos e interconectados de forma incremental e iterativa. Essa abordagem também funciona para os testes.

Integrar o STLC ao SDLC

Trate os testes como um processo contínuo que acontece junto com o desenvolvimento, permitindo um feedback mais rápido e ajustes rápidos às mudanças. Planeje casos de teste enquanto faz o planejamento do sprint.

Escolha as ferramentas apropriadas

Como o desenvolvimento ágil e os microsserviços se concentram na integração contínua, escolha ferramentas de teste ágil para apoiar seus esforços.

Escreva e integre testes automatizados no pipeline de integração contínua (CI) com ferramentas de implantação contínua . Implante uma ferramenta como ClickUp para equipes ágeis para gerenciar o ciclo de vida dos testes em produtos, sprints e projetos.

Testes ágeis sem esforço com o ClickUp

Automatize a criação de casos de teste

A automação de casos de teste é o processo de criação e execução de scripts de teste que validam a funcionalidade do seu aplicativo sem intervenção manual. O melhores ferramentas modernas de teste de controle de qualidade podem fazer tudo isso e muito mais.

Por exemplo, ela pode executar repetidamente os mesmos testes em diferentes ambientes, plataformas ou configurações, garantindo a consistência e economizando tempo.

Modelo de caso de teste do ClickUp

Você pode tornar esse processo ainda mais eficiente usando uma estrutura testada e comprovada como Modelo de caso de teste do ClickUp . Com esse modelo, você pode criar, organizar e priorizar casos de teste sem se preocupar com a documentação. Use-o para agilizar a fase de desenvolvimento do caso de teste e criar uma automação consistente com o máximo de cobertura de teste.

Automatizar o gerenciamento de testes

Não basta apenas identificar os bugs. Uma garantia de qualidade sólida envolve o registro, a geração de relatórios, o rastreamento, o reteste e a garantia de que o recurso está pronto para a produção. Isso requer um processo automatizado. Um processo automatizado software de controle de bugs pode fazer tudo isso e muito mais.

Relatório de bugs

Facilite o registro de bugs para os testadores. Use formulários para equipes de software para permitir que eles insiram todas as informações necessárias em um formato que funcione para você. Não comece do zero. Use os formulários pré-projetados do ClickUp modelos de relatórios de bugs para começar a trabalhar imediatamente.

Rastreamento de problemas Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp do ClickUp é ideal para essa etapa. Esse fluxo de trabalho avançado altamente personalizável ajuda você a rastrear a causa raiz de cada bug. Ele consolida as informações em um só lugar, facilitando para as equipes de desenvolvimento a eliminação de todos eles!

Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Alocação de recursos

Uso Automações do ClickUp para atribuir bugs a desenvolvedores com base em regras predefinidas. Por exemplo, você pode atribuir automaticamente bugs em um recurso ao desenvolvedor ao qual foi atribuída a tarefa de desenvolvimento correspondente.

Gerenciamento de testes

O processo geral de gerenciamento de vários bugs, casos de teste, casos de uso, recursos, requisitos e critérios de aceitação pode se tornar tedioso. Para gerenciar o caos, crie uma estrutura STLC simples e fácil de usar, automatizando o máximo que puder.

Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

Alavancagem Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp para configurar sua solução de ponta a ponta para o gerenciamento do STLC. Desde o desenvolvimento de estratégias de teste até a realização de testes, avaliação de resultados e colaboração com os membros da equipe, use o modelo de nível intermediário como base.

Por exemplo, com esse modelo, você pode criar uma pasta de ciclo de teste para cada versão, adicionar casos de teste para novos recursos, atribuí-los a membros da equipe, atualizar status, gerar relatórios e muito mais.

Automatizar a geração de relatórios de teste

Qual é a utilidade de toda a IA do mundo se ela não puder gerar relatórios? Portanto, faça bom uso da tecnologia mais recente automatizando a geração de relatórios de encerramento de testes.

Use Cérebro ClickUp para consolidar dados/atualizações em várias tarefas e testes para criar uma visão abrangente para cada parte interessada. Permita que os membros da equipe façam perguntas sobre processos de controle de qualidade, atualizações de status, desempenho etc. em tempo real.

Geração automatizada de relatórios de teste com o ClickUp Brain

Precisa de algo mais tradicional? Experimente Modelo de relatório de teste do ClickUp para que você comece com o pé direito.

Automatizar o controle de progresso

A geração de relatórios de teste é granular, normalmente criada para cada recurso/sprint. Para ter uma visão geral, tente Painéis do ClickUp .

Visualize todo o seu STLC em um só lugar. Monitore o status da execução dos testes, a resolução de grandes problemas, a integridade do projeto e muito mais em tempo real. Crie widgets personalizados para suas necessidades, como a visualização da carga de trabalho, rastreamento de metas, etc.

Fique por dentro de seu STLC com o ClickUp Dashboards

A lista acima é apenas um começo. Com o ClickUp, você pode automatizar dezenas, se não centenas, de processos de gerenciamento de projetos sem esforço. Para que você se inspire, aqui estão alguns exemplos de automação .

Gerencie com eficácia seu STLC com o ClickUp

No desenvolvimento de software, a boa qualidade é definida por vários fatores. Ele faz o trabalho que deveria fazer? É fácil de usar? É rápido? É seguro? Consome muita largura de banda da rede? Funciona bem em conjunto com outros recursos do produto? E assim por diante.

O principal objetivo do ciclo de vida dos testes de software é garantir respostas corretas para todas as perguntas acima e muito mais. Considerando a escala e a complexidade do software que está sendo desenvolvido atualmente, o teste não pode ser eficaz se for totalmente manual.

Isso também se aplica ao gerenciamento de projetos do STLC. ClickUp para equipes de software entende isso e se adapta às suas necessidades. Ele inclui vários recursos especialmente projetados para testes de software.

Por exemplo, você pode criar tarefas para cada bug que identificar e definir o tipo de tarefa como "bug" Você pode visualizar gráficos de burnup e burndown apenas para os bugs. Você pode criar modelos de critérios de aceitação para cada tipo de bug e adicioná-los automaticamente às tarefas correspondentes.

Com o ClickUp, você pode criar software de alta qualidade sem esforço, identificando e resolvendo defeitos antecipadamente, reduzindo custos e aumentando a satisfação do usuário.

Veja como o ClickUp é mudando o jogo para as equipes de software . Experimente o ClickUp hoje gratuitamente!