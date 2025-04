O ClickUp muda o jogo para as equipes de desenvolvimento de software

O ClickUp está mudando o jogo para as equipes de desenvolvimento de software com dezenas de novos recursos e recursos para maximizar a eficiência, de modo que as equipes de gerenciamento de produtos, engenharia e design possam enviar produtos melhores e mais rapidamente.

Desde as metas e o planejamento até a documentação e o desenvolvimento, o ClickUp agora conecta perfeitamente todo o seu processo de desenvolvimento, desde a concepção até o lançamento. Vamos mostrar a você exatamente como o ClickUp suporta cada estágio abaixo.

Estratégia e planejamento

Não importa se você está conduzindo uma estratégia de produto para toda a empresa ou simplesmente documentando histórias de usuários para a próxima versão, o ClickUp ajuda a simplificar, alinhar e colaborar na estratégia e no planejamento. Novos recursos, modelos e ferramentas de colaboração facilitam a transformação de sua ideia na próxima grande novidade.

ClickUp AI: comece mais rápido 🧠

Pare de perder tempo resumindo a atualização semanal do sprint - deixe que IA do ClickUp faz isso por você. Como a única plataforma que oferece prompts pré-criados específicos do departamento, seus gerentes de produto, desenvolvedores e designers podem aproveitar com mais eficiência o poder da IA.

Permita que eles comecem a trabalhar mais rapidamente e elimine o trabalho pesado para que possam se concentrar na próxima grande novidade. Para começar, adicione o ClickUp AI à sua conta para obter um preço inicial de US$ 5 por usuário (por mês) e use o comando de barra /AI Tools para ativar os prompts.

Prompts específicos do departamento do ClickUp AI para gerentes de produtos

Quadros brancos: Transforme ideias em ação💡

Transforme qualquer reunião externa, sessão de planejamento ou workshop de equipe em uma tela colaborativa com quadros brancos renovados que permitem incorporar designs, documentos e listas em seu espaço de trabalho virtual. Dê uma olhada no novo Modelos de quadro branco para equipes de produtos para começar hoje mesmo.

Incorpore facilmente ClickUp Docs, listas, cartões e muito mais em quadros brancos

Priorização e roteiro

Seu pessoal kit de ferramentas de priorização . Simplifique a comunicação com as partes interessadas, tome decisões informadas e baseadas em dados e identifique dependências antes que elas se tornem obstáculos.

Priorizar: Identificar a próxima grande novidade deve ser simples🚦

Agregue e priorize ideias de produtos, melhorias de recursos e itens de backlog com campos totalmente personalizáveis, fórmulas e muito mais. Crie um repositório de percepções dos clientes com pesquisas fornecidas pelo ClickUp Forms.

Com lógica condicional recém-adicionada você captura facilmente a voz do cliente para você e seus usuários. Além disso, integre o feedback de outros sistemas para acompanhar o roteiro do produto com integrações da Canny, Zendesk e muito mais.

Use o ClickUp para criar uma visualização de lista de pendências com campos personalizados como Prioridade, ARR e muito mais

Linhas de tempo e Gantt: visualize facilmente roteiros e dependências 🛣

Deixe de lado as suposições quando se trata de orquestrar lançamentos complexos e multifuncionais. Mapeie facilmente as dependências e os marcos entre os épicos com as visualizações de Gantt e Linhas do tempo.

Obtenha uma visão clara de suas tarefas e dependências na visualização do ClickUp Gantt

Pesquisa e design

O ClickUp conecta perfeitamente o design, o produto e a engenharia durante o processo de fase de pesquisa e design do desenvolvimento de software, permitindo que as equipes criem belos documentos para pesquisa e requisitos de produtos, e colaborar usando quadros brancos para mapeamento de jornada e histórias de usuários.

Mapeamento de histórias de usuários e jornadas Whiteboards 👩‍🏫

Facilite o mapeamento da jornada com os novos modelos para quadros brancos. Use nossos modelos pré-criados ou crie o seu próprio para obter designs consistentes e reproduzíveis.

Use os quadros brancos do ClickUp com objetos, tarefas, relacionamentos e adesivos para colaborar visualmente com sua equipe

Pesquisa do usuário e documentos de requisitos do produto 📝

Alinhe as partes interessadas com Docs que permitem mapear facilmente as decisões, vincular entrevistas e até mesmo incorporar planos de projetos inteiros - tudo em um só lugar. Adicione quadros brancos, arquivos Figma e muito mais diretamente em seus épicos e na documentação do produto.

Comece a usar os novos modelos para Pesquisa de usuários e Documentos de requisitos do produto hoje!

Com o ClickUp Docs, você pode documentar os requisitos do seu produto e incorporar sua lista Sprint

Integração com Figma para colaboração coesa 🎨

Envie mais rapidamente com menos idas e vindas, fazendo com que sua equipe de design trabalhe junto com seus desenvolvedores e gerentes de produto. A integração do ClickUp com o Figma traz mockups e wireframes para a linha de frente da conversa, incorporando designs em documentos, tarefas, quadros brancos e muito mais!

Desenvolvimento ágil

O desenvolvimento ágil é a pedra angular do desenvolvimento moderno desenvolvimento de software . Com Sprints flexíveis e ajustáveis, relatórios de Sprint aprimorados e mais personalização, tornamos o desenvolvimento ágil muito fácil.

Atualizações no gerenciamento e nos relatórios do Sprint 💡

Personalização durações de sprint e as configurações aprimoradas do Sprint Folder permitem que as equipes ágeis acompanhem seu trabalho com precisão, gerando relatórios altamente precisos. Os novos cartões de relatório revelam o quadro completo do desempenho geral.

E, ainda este ano, você poderá detalhar os dados subjacentes para uma análise mais aprofundada. Use Cartões Burndown para ver se sua equipe está no caminho certo em relação ao que foi comprometido.

Os novos cartões Sprint Burndown podem ajudá-lo a se aprofundar em seus dados para uma análise mais detalhada

Por outro lado, use Cartões de queima para visualizar o progresso em direção à conclusão.

Veja o progresso em direção à conclusão de seu sprint com os novos cartões Burnup

E, por último, mas não menos importante, você pode criar relatórios de velocidade altamente visuais para melhorar a precisão das estimativas futuras do Sprint.

Melhore as estimativas futuras do Sprint com cartões de velocidade precisos e visualmente atraentes no ClickUp

Swimlanes para gerenciamento de standup, programa e portfólio 🏊‍♂️

Esteja você gerenciando uma reunião diária ou acompanhando seu portfólio de produtos entre departamentos e equipes, o novo recurso Swimlanes na visualização Board permite agrupar, classificar e filtrar por qualquer campo personalizado, facilitando a revisão de projetos ou o ajuste de recursos.

Acompanhamento de lançamentos e metas

A cada equipe de desenvolvimento de software conhece o planejamento e a execução é metade da batalha. É por isso que aumentamos o poder de fogo por trás do gerenciamento de versões, lançamento de novos produtos para o mercado e monitorando tudo em relação às metas de toda a empresa.

Integrações Git: Visibilidade sem o trabalho pesado ⚒️

Crie ramificações, inicie solicitações pull e acompanhe os commits com a integração perfeita do ClickUp a ferramentas como GitHub gitLab e outros que mantêm seus desenvolvedores satisfeitos para que eles possam se concentrar na codificação em vez de atualizar os status manuais.

É simples conectar o ClickUp por meio de integrações do Git para coisas como solicitações pull

Lançamentos de produtos: Colabore de forma multifuncional com facilidade 📣

Leve seus lançamentos de produtos para o próximo nível com o ClickUp. O recurso revolucionário disponibilizado pelo Tarefas em várias listas (TIML) significa que não apenas a sua tríade de desenvolvimento está colaborando mais próxima, mas suas equipes não técnicas também!

A TIML permite que outras equipes, como marketing ou sucesso do cliente os funcionários, por sua vez, trazem as tarefas que lhes são pertinentes para o seu espaço dedicado para facilitar a visibilidade, a colaboração e o alinhamento.

O recurso TIML (Tasks in Multiple Lists) do ClickUp permite que os desenvolvedores conectem tarefas com outras equipes em toda a organização

Automatizar o rastreamento de metas e OKR 📈

Acompanhe automaticamente o progresso do desenvolvimento em relação às metas e OKRs da empresa - sem necessidade de atualizações manuais. Comece a usar nosso novo Modelo de OKRs aqui .

Primeiros passos

Aumentar a produtividade de desenvolvimento da sua equipe nunca foi tão fácil.

Nosso novo **Centro de desenvolvimento de software é um recurso dedicado a gerentes de produtos, desenvolvedores e designers. Acesse artigos para expandir sua visão sobre o desenvolvimento ágil, planos para aumentar a colaboração e a produtividade da equipe durante workshops ao vivo e novos guias de modelos de especialistas do setor para ajudá-lo a começar a trabalhar com fluxos de trabalho ágeis em segundos.

O Agile tem tudo a ver com uma abordagem iterativa - a operacionalização de seus processos não deve ser diferente. Continue refinando seus processo de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software com Universidade ClickUp cursos dedicado a equipes de software . Esses cursos variam de pequenas visões gerais a tutoriais detalhados sobre como gerenciar o ciclo de vida de seu produto no ClickUp.

Ainda está lidando com problemas do Jira?

Nosso Ferramenta de migração do Jira facilita a importação de usuários e projetos, o mapeamento da hierarquia e a transferência de fluxos de trabalho, campos e status personalizados diretamente para o ClickUp.