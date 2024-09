10 melhores ferramentas de software de teste ágil para equipes ágeis em 2024

Quando seu produto cresce, a quantidade de testes também cresce exponencialmente. Sua equipe de garantia de qualidade (QA) pode ter dificuldades para acompanhar o aumento da carga de trabalho.

O resultado é um lançamento atrasado ou a omissão de testes. Enquanto isso, a equipe de desenvolvimento pode ter seguido em frente. Isso significa uma dívida técnica cada vez maior para o gerente de projeto/proprietário do produto, já que para resolver cada defeito é necessário alternar entre duas partes da base de código.

Existe uma maneira melhor de os desenvolvedores e a equipe de controle de qualidade colaborarem e reduzirem o número de bugs no código? Sim! As ferramentas ágeis de teste de software podem ajudá-lo a preencher essa lacuna.

Essas ferramentas usam uma combinação de testes manuais e automatizados para garantir que o novo código atenda aos padrões de qualidade, proteja contra regressões e acelere o processo.

Aqui, abordamos as 10 melhores ferramentas de teste ágil para gerenciar os testes de software e a automação de testes, juntamente com seus principais recursos, limitações e preços, para ajudá-lo a escolher a ferramenta certa.

O que você deve procurar nas ferramentas de teste ágil?

Em ambientes de teste, é fundamental ter ferramentas que capturem e integrem facilmente o feedback nos ciclos de desenvolvimento. Mas isso não é tudo. Aqui estão alguns dos principais recursos que você deve procurar ao escolher uma ferramenta de teste ágil:

Automação: Sua ferramenta de teste ágil deve oferecer suporte à automação de testes para permitir processos de teste eficientes e repetíveis e liberar o tempo dos testadores para testes mais exploratórios e estratégicos

Sua ferramenta de teste ágil deve oferecer suporte à automação de testes para permitir processos de teste eficientes e repetíveis e liberar o tempo dos testadores para testes mais exploratórios e estratégicos Gerenciamento de defeitos: Escolha uma ferramenta ágil com opções de relatórios detalhados para rastrear, relatar e gerenciar bugs durante todo o processo de desenvolvimento e teste de software ágil

Integração: As melhores ferramentas de teste ágil se integram a ferramentas de terceiros, incluindo plataformas de gerenciamento de projetos e ferramentas de integração contínua,software de rastreamento de usuárioseFerramentas de teste de controle de qualidade que sua organização usa

As melhores ferramentas de teste ágil se integram a ferramentas de terceiros, incluindo plataformas de gerenciamento de projetos e ferramentas de integração contínua,software de rastreamento de usuárioseFerramentas de teste de controle de qualidade que sua organização usa Relatórios e análises : Insights acionáveis apoiados por dados ajudam os gerentes de projetos ágeis a navegar melhor em seus esforços de testes ágeis. As ferramentas de teste ágil mais populares geram relatórios completos para os resultados de seus testes. Eles fornecem insights sobre a cobertura dos testes, as tendências de defeitos e a saúde geral do projeto

Comunicação e colaboração em tempo real: Escolha uma ferramenta de teste ágil que facilite a comunicação e a colaboração da equipe em tempo real entre todas as equipes envolvidas em projetos de desenvolvimento de software ágil. Ela deve permitir comentários sobre casos de teste, atribuição de defeitos e compartilhamento de insights de teste durante o ciclo de vida do teste de software

Escolha uma ferramenta de teste ágil que facilite a comunicação e a colaboração da equipe em tempo real entre todas as equipes envolvidas em projetos de desenvolvimento de software ágil. Ela deve permitir comentários sobre casos de teste, atribuição de defeitos e compartilhamento de insights de teste durante o ciclo de vida do teste de software Suporte para metodologias ágeis: Certifique-se de que a solução de gerenciamento de testes que você escolher esteja alinhada com a metodologia ágil e com a metodologia de desenvolvimento de software ágilprincípios de desenvolvimento ágil de software que sua equipe segue. Procure recursos como planejamento de sprint, gerenciamento de backlog, teste de desempenho, teste funcional, teste contínuo e mapeamento de histórias de usuários

Certifique-se de que a solução de gerenciamento de testes que você escolher esteja alinhada com a metodologia ágil e com a metodologia de desenvolvimento de software ágilprincípios de desenvolvimento ágil de software que sua equipe segue. Procure recursos como planejamento de sprint, gerenciamento de backlog, teste de desempenho, teste funcional, teste contínuo e mapeamento de histórias de usuários Flexibilidade e escalabilidade: A ferramenta de automação ágil para testes de software deve ser dimensionada de acordo com as necessidades do projeto da sua equipe, como capacidade de usuários, complexidade do projeto e estruturas de testes automatizados

A ferramenta de automação ágil para testes de software deve ser dimensionada de acordo com as necessidades do projeto da sua equipe, como capacidade de usuários, complexidade do projeto e estruturas de testes automatizados Facilidade de uso: Uma interface amigável com recursos intuitivos maximiza a adoção e reduz a curva de aprendizado, garantindo que todos possam aproveitar os benefícios da ferramenta na prática de testes de software

As 10 melhores ferramentas de teste ágil para usar em 2024

1. ClickUp

A ferramenta de teste ágil do ClickUp elimina a necessidade de sistemas separados de gerenciamento de testes e de rastreamento de bugs. A ferramenta pode ajudá-lo a projetar um fluxo de trabalho que se alinhe perfeitamente à metodologia ágil escolhida, seja em quadros Kanban, sprints ou em uma abordagem híbrida. Gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp oferece centenas de recursos avançados e personalizáveis para dar suporte à abordagem moderna de teste e desenvolvimento de software ágil. Ele atende às necessidades exclusivas, aos fluxos de trabalho complexos e às preferências da sua equipe.

Gerencie seus fluxos de trabalho para Scrum e Kanban com o Software de Gerenciamento de Projetos Ágeis do ClickUp

Vamos dar uma olhada em como o ClickUp ajuda no processo de desenvolvimento ágil.

O Painel de controle do ClickUp oferece uma visão clara do progresso da sua equipe, incluindo pendências. Você pode identificar gargalos, categorizar tarefas, gerenciar roteiros com o gráfico de Gantt, fazer brainstorming de ideias e visualizar cargas de trabalho com pontos de sprint.

Todos em sua equipe equipe ágil a equipe ágil, desde o gerente de projeto até a garantia de qualidade (QA) e os desenvolvedores, pode ficar por dentro da automação de testes com o Visualização do painel .

Os Dashboards do ClickUp lhe dão uma visão panorâmica do progresso de suas atividades de teste

Para o gerente de projeto ocupado, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, um assistente de redação com IA, auxilia na documentação, gerando resumos e roteiros de produtos, criando planos de teste e escrevendo especificações técnicas em segundos. Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp ajuda a desenvolver estratégias eficazes para acompanhar e gerenciar o teste ágil, visualizar o progresso e os resultados e colaborar com a equipe em qualquer problema.

O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar todo o processo de teste

melhores recursos do #### ClickUp

Quadros brancos virtuais: Escreva roteiros e scripts de automação, faça brainstorming de ideias e alinhe suas equipes de desenvolvimento ágil sobre os resultados e os backlogs comQuadros brancos do ClickUp *Visualize fluxos de trabalho: Visualize seu fluxo de trabalho comVisualização do quadro Kanban do ClickUp. Mova as tarefas por diferentes estágios, identifique gargalos na automação de testes e nos testes ágeis de software e mantenha sua equipe no caminho certo

Crie o fluxo de trabalho Agile perfeito e construa um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e aprimorar o gerenciamento de projetos com o Kanban Board View no ClickUp

Relatórios em tempo real: Gere relatórios personalizáveis usando os ClickUp Dashboards para acompanhar o desempenho da equipe, identificar áreas de melhoria e obter insights valiosos commétricas ágeis para sprints futuros *Assistência de IA: O ClickUp Brain automatiza tarefas que consomem tempo, como escrever resumos de projetos, relatórios, documentação técnica e resumos de seusreuniões ágeise atribuição de tarefas aos membros da equipe

O ClickUp AI pode gerar inúmeros tipos de documentos, como resumos de projetos, planos de aula e outros documentos para acelerar seu fluxo de trabalho

Modelos pré-criados: Acesse uma variedade de modelos, incluindo o modelo de gerenciamento de testes do ClickUp,modelos de gerenciamento ágil,modelos de relatórios de bugsemodelos de planejamento de sprintpara começar a implementar rapidamente os princípios e processos de desenvolvimento ágil de software

Limitações do ClickUp

A grande variedade de recursos pode ser esmagadora para usuários iniciantes

O ClickUp Brain está disponível para usuários pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (9400+ avaliações)

4,7/5 (9400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (4000+ avaliações)

2. Teste prático

via PractiTest O PractiTest é uma plataforma de gerenciamento de testes corporativos que centraliza todos os seus testes e equipes em todos os processos de desenvolvimento ágil para obter visibilidade de ponta a ponta.

A plataforma é uma caixa de ferramentas completa para testadores ágeis, permitindo que eles gerenciem tudo em um único lugar, incluindo requisitos, automação de testes e casos de teste, rastreando bugs e gerando relatórios de rastreamento de defeitos.

O PractiTest é adequado para equipes de médio a grande porte; ele lida com testes manuais e automatizados em um só lugar, economizando tempo e melhorando a eficiência, a agilidade e a supervisão da qualidade em vários processos de teste.

Os recursos de relatórios granulares do PractiTest permitem que a sua equipe acompanhe o progresso dos testes de forma eficaz e simplifique o gerenciamento de testes.

Melhores recursos do PractiTest

Capture e redirecione continuamente os testes exploratórios e desenvolva testes inovadores e originais para substituir os conjuntos de testes existentes que se tornaram desatualizados e improdutivos

Gerar relatórios abrangentes e exportáveis para entender o progresso de seus testes e a qualidade de forma completa. Esses relatórios vão além dos dados brutos, servindo como base para a tomada de decisões orientada por dados e para uma melhor visibilidade do projeto

Crie etapas de teste predefinidas ou ciclos de execução de testes e personalize-os em qualquer estágio da execução

Limitações do PractiTest

A edição do painel pode ser complicada

Preços do PractiTest

Equipe: US$ 49 por mês

US$ 49 por mês Corporativo: Preço personalizado

Avaliações de clientes do PractiTest

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Jira (da Atlassian)

via Atlassian O Jira da Atlassian é uma combinação de gerenciamento de projetos e ferramenta ágil para equipes de desenvolvimento permitindo que elas gerenciem bugs, rastreiem problemas e supervisionem projetos em uma única plataforma.

As equipes podem priorizar as histórias mais críticas para o backlog do sprint subsequente estimando os pontos da história . Isso resulta em um fluxo de trabalho mais eficiente e em um projeto que avança de acordo com o planejado.

Embora o Jira possa ser adaptado para metodologias ágeis, ele não possui recursos dedicados para testadores ágeis, incluindo gerenciamento de configuração, recursos de teste automatizado e relatórios abrangentes adaptados para fluxos de trabalho ágeis.

Dica profissional💡: Para obter uma experiência de teste ágil mais simplificada e eficiente, considere usar o ClickUp junto com o Jira . Com a sincronização bidirecional, a integração do ClickUp e do Jira simplifica o rastreamento de problemas, a criação de tarefas e a automação de testes contínuos em fluxos de trabalho ágeis.

Melhores recursos do Jira

Visualize fluxos de trabalho e planeje projetos estrategicamente com os recursos de gerenciamento de projetos ágeis do Jira, como quadros Scrum e Kanban, planejamento de sprint e gráficos burndown

Simplifique seu fluxo de trabalho e agilize seus processos com o aplicativo Smart Jira Forms, que coleta dados e automatiza tarefas com formulários para sua equipe ágil

Obtenha insights sobre o progresso do projeto com relatórios personalizados para equipes ágeis

Usando os modelos de problemas do Jira, gere tipos de problemas personalizados, como testes exploratórios ou de regressão

Limitações do Jira

Embora o Jira seja uma excelente ferramenta para rastreamento de problemas, ele não possui recursos robustos de teste nativos, o que dificulta para as equipes conduzir, rastrear e gerenciar seus testes dentro do sistema

A criação de subtarefas a partir de problemas principais é inconveniente

Preços do Jira

Gratuito: para dez usuários

Standard: US$ 7,16 por usuário por mês

US$ 7,16 por usuário por mês Premium: US$ 12,48 por usuário por mês

US$ 12,48 por usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Jira !

4. Kualitee

via Kualitee O Kualitee atende a organizações de médio e grande porte, oferecendo um conjunto abrangente de testes ágeis projetados explicitamente para equipes de testes de QA. Embora tenha começado como uma ferramenta de gerenciamento de casos de teste, ela se expandiu para incluir recursos de rastreamento de bugs e gerenciamento de defeitos.

O Kualitee oferece suporte a testes manuais e automatizados e prioriza a facilidade de uso com uma interface organizada para as equipes de controle de qualidade. Isso se traduz em atribuição eficiente de tarefas, recursos de colaboração e visibilidade clara do processo de teste por meio de painéis e relatórios.

A integração com ferramentas como o Jira permite fluxos de trabalho simplificados em ecossistemas de desenvolvimento maiores.

Melhores recursos do Kualitee

Gerencie seu processo de teste, desde a criação e organização de casos de teste até o rastreamento e a resolução eficientes de bugs (problemas) identificados durante o teste

Adaptar e rastrear relatórios de bugs para capturar detalhes específicos relevantes para o seu processo de teste

Painéis separados para testadores, desenvolvedores e gerentes para garantir que cada grupo obtenha insights personalizados sobre o que é importante para eles

Limitações do Kualitee

Os usuários encontraram problemas com a exclusão/atribuição em massa de usuários e com a permanência de perfis de usuários excluídos

Preços do Kualitee

Nuvem: US$ 12 por usuário por mês

US$ 12 por usuário por mês No local: A partir de US$ 2920 por ano para dez usuários

Avaliações de clientes do Kualitee

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

4,5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Zephyr

via Zephyr O Zephyr é ideal para organizações de grande porte que já utilizam o Jira e metodologias ágeis. Essa ferramenta de gerenciamento de testes é um complemento avançado que aprimora os recursos de rastreamento de bugs existentes no Jira.

Ao se integrar perfeitamente aos seus fluxos de trabalho, o Zephyr permite que você gerencie e rastreie todos os bugs do projeto com eficiência. Essa suíte abrangente capacita suas equipes ágeis com recursos como relatórios de bugs, relatórios e análises perspicazes, gerenciamento ágil de casos de teste e gerenciamento de requisitos do usuário - tudo dentro da interface familiar do Jira.

Com sua integração bidirecional e de várias instâncias com o Jira, você pode acompanhar facilmente todos os seus projetos em um só lugar. O Zephyr pode gerenciar simultaneamente até 200.000 casos de teste em vários projetos.

Melhores recursos do Zephyr

Crie, organize e salve seus casos de teste em um repositório central que pode ser acessado globalmente

Atualize os resultados do script de automação, gere automaticamente painéis e status no Jira e integre-se a aplicativos de terceiros para fins de relatório

Alinhe os requisitos das equipes de desenvolvimento e de controle de qualidade, execute os testes passo a passo, use a automação para realizar os testes, monitore os resultados e classifique-os como aprovados ou reprovados e registre todos os problemas detectados no Jira

Limitações do Zephyr

O Zephyr não permite a atualização do status de várias etapas de teste simultaneamente durante a execução

Os usuários não podem personalizar o formato do caso de teste

Preços do Zephyr

Preços personalizados

Avaliações de clientes do Zephyr

G2: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

4,1/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. TestRail

via TestRail O TestRail é uma ferramenta de teste baseada na Web que permite que as equipes de controle de qualidade e de desenvolvimento ágil criem, conectem e movam ciclos de teste para aprimorar seus procedimentos de teste.

Seja em uma pequena startup ou em uma grande empresa, ele mantém a sua equipe organizada com casos de teste claros, capturas de tela e resultados esperados.

O TestRail simplifica o gerenciamento da carga de trabalho com seus painéis e relatórios intuitivos. Você pode comparar facilmente execuções, configurações e marcos para acompanhar a evolução dos testes em seus projetos. Além disso, como várias ferramentas de teste ágil, o TestRail tem listas de tarefas pessoais e alertas de e-mail para aumentar a produtividade.

Melhores recursos do TestRail

Prever a carga de trabalho com mais precisão usando estimativas anteriores e o tempo real investido - um recurso diferenciado entre todas as ferramentas de teste

Examine projeções e históricos detalhados de pipelines de testes ágeis com recursos exclusivos, como previsões de progresso, gráficos de burndown, relatórios de comparação e arquivamento seguro de versões

Compare e acompanhe as atividades relacionadas a testes em vários projetos, marcos, planos de teste e execuções com o recurso de relatório entre projetos

Limitações do TestRail

Não possui amplas integrações internas, portanto, os usuários precisam contar com APIs ou soluções de terceiros para fazer o mesmo

Preços do TestRail

Nuvem profissional: US$ 37 por usuário por mês

US$ 37 por usuário por mês Nuvem empresarial: US$ 826 por usuário por ano

US$ 826 por usuário por ano Servidor profissional: Preços personalizados

Preços personalizados Servidor corporativo: US$ 16.500 por ano para 1-20 usuários

Avaliações de clientes do TestRail

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

7. QMetria

via QMetria O QMetry é uma plataforma de orquestração de testes de nível empresarial para equipes de testes ágeis e DevOps.

Use o Gen AI-QMetry Intelligence da QMetry com recursos como pesquisa inteligente, geração automatizada de casos de teste e detecção de casos de teste com falhas para melhorar seu tempo de lançamento no mercado.

O QMetry se integra a estruturas de automação de testes, incluindo UFT, Cucumber, QAF e TestNG, garantindo a conformidade com seu ambiente de testes. Ele também se integra a ferramentas populares de integração contínua de DevOps e implantação/entrega contínua, como Maven e Jenkins.

Melhores recursos do QMetry

Simplifique e otimize seu processo de teste com priorização e otimização inteligente de casos de teste dentro do Jira com a plataforma de gerenciamento de testes da QMetry com o Jira

Auditoria automática para rastreamento de aprovações e revisões com o recurso de assinatura eletrônica do QMetry

Crie relatórios prontos para uso, relatórios de execução de testes e relatórios de rastreabilidade para representar os dados do projeto para a tomada de decisões

Limitações do QMetry

Não possui um mecanismo abrangente de geração de relatórios. Os relatórios podem refletir o usuário que atualizou por último um conjunto de testes executados simultaneamente, o que pode causar confusão

Preços do QMetry

Enterprise: US$ 72 por usuário e por mês

US$ 72 por usuário e por mês Enterprise Plus: Preços personalizados

Avaliações de clientes do QMetry

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. TestFLO

via Deviniti A ferramenta de gerenciamento de testes do TestFLO para o Jira otimiza os processos de teste, reduz os custos e melhora a qualidade do software. Ela se integra aos fluxos de trabalho existentes do Jira, eliminando a necessidade de aprender uma nova plataforma, e garante que todos os seus dados de teste permaneçam centralizados no Jira.

Projetado para equipes ágeis, o TestFLO permite que elas criem, organizem e executem testes diretamente no Jira, simplificando todo o processo de teste. Acompanhe o progresso, registre os resultados e relate facilmente os bugs na interface conhecida do Jira.

Ele se adapta a metodologias ágeis, em cascata e outras para atender a diversos requisitos de teste e atende aos requisitos de testes regulatórios para cumprir as normas legais.

Melhores recursos do TestFLO

Use o Repositório de Testes como um local centralizado para seus projetos no Jira para definir suítes de teste com pastas, criar casos de teste e adicionar pré-condições

Permitir testes de software em larga escala e automação de testes no Jira por meio da API REST

Estabeleça conexões ou links rastreáveis entre requisitos, casos de teste e outros itens no Jira e, em seguida, valide esses links usando relatórios

Limitações do TestFLO

Não é adequado para equipes fora do ecossistema Jira devido às funcionalidades limitadas

Preços do TestFLO

Até 50 usuários: US$ 825 por ano

US$ 825 por ano Até 100 usuários: $1925 por ano

$1925 por ano Até 250 usuários: $3850 por ano

$3850 por ano Até 500 usuários: $6600 por ano

$6600 por ano Até 750 usuários: $8800 por ano

Avaliações de clientes do TestFLO

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. TestPad

via TestPad Se você quiser mudar de ferramentas complicadas de gerenciamento de casos de teste e planilhas para uma ferramenta de teste leve, o TestPad é uma boa opção.

A interface intuitiva do TestPad permite que qualquer pessoa da sua equipe de gerenciamento de projetos ágeis execute testes exploratórios, de regressão e de aceitação do usuário, desde gerentes de projeto e desenvolvedores até testadores de software internos e terceirizados.

Melhores recursos do TestPad

Digite centenas de prompts de teste em minutos com um editor acionado pelo teclado, e os planos de teste de forma livre se adaptam à maneira como você gosta de testá-los

Gere relatórios instantâneos e salve/imprima tudo o que foi testado para obter trilhas de auditoria

Colabore com testadores externos por meio de acesso de convidados - ideal para clientes que realizam testes de aceitação do usuário

Limitações do TestPad

Fluxos de trabalho complicados, limitações na funcionalidade do navegador e design contra-intuitivo prejudicam a usabilidade

Os casos de teste exigem estruturas específicas de aprovação/reprovação, o que os torna menos adaptáveis para identificar novos bugs

Preços do TestPad

Essencial: US$ 59 por mês

US$ 59 por mês Equipe: $119 por mês

$119 por mês Equipe 15: $179 por mês

$179 por mês Departamento: $299 por mês

Avaliações de clientes do TestPad

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Qase

via Qase O Qase é uma ferramenta de gerenciamento de testes baseada em nuvem para equipes de controle de qualidade e desenvolvimento. Ele fornece rastreamento e relatórios para testes de software manuais e automatizados. Você pode usar o Qase para orquestrar suas atividades de controle de qualidade de ponta a ponta, desde o planejamento e a execução de testes até a análise e a geração de relatórios.

Com a integração com ferramentas populares de gerenciamento de projetos, como Jira e Trello, o Qase garante um fluxo de trabalho tranquilo, enquanto os recursos de colaboração em tempo real, como comentários, atribuição de defeitos e discussões no aplicativo, mantêm a sua equipe alinhada.

Melhores recursos do Qase

Transferir casos de teste de e para ferramentas populares de gerenciamento de testes, como Jira e Trello

Exportar casos de teste para vários formatos de arquivo, incluindo XLSX e CSV

Executar planos de teste e monitorar seu status, se foram aprovados, falharam ou estão bloqueados, por meio da própria tela de execuções de teste

Mantenha o controle dos seus conjuntos e casos de teste, organizando-os em grupos lógicos. Em cada conjunto de testes, você pode especificar a gravidade, as condições e as etapas de cada caso de teste

Limitações do Qase

Os usuários acham complicado criar listas de verificação e scripts de teste sem escrever casos de teste completos

Preços do Qase

Grátis

Inicial: US$ 24 por usuário por mês

US$ 24 por usuário por mês Empresarial: $36 por usuário por mês

$36 por usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Qase

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Descubra a melhor ferramenta de teste de software ágil para sua equipe

Cada uma dessas ferramentas ágeis de teste de software atende a necessidades específicas. Enquanto algumas priorizam a interface amigável para equipes menores, outras atendem a projetos ágeis em grandes empresas com recursos robustos de relatório e integração.

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis abrangente e fácil de usar para equipes de qualquer tamanho. Ele capacita a sua equipe a gerenciar todo o processo de teste, desde o planejamento e a execução até a geração de relatórios criteriosos, tudo em uma plataforma única e intuitiva. A integração perfeita do ClickUp com o melhores ferramentas de gerenciamento de projetos como o Jira, garante um fluxo de trabalho tranquilo, enquanto os recursos de colaboração em tempo real mantêm todos alinhados.

Se você estiver pronto para simplificar seu processo de teste ágil, registre-se no ClickUp gratuitamente para começar.