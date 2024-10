Como o teste Shift Left pode melhorar sua estratégia de controle de qualidade

Sua equipe está na reta final de um projeto quando um bug crítico aparece de repente. Os prazos estão se aproximando, os níveis de estresse estão altos e a correção desse problema coloca todo o seu cronograma no caos.

Parece familiar?

Esse é exatamente o tipo de situação que o teste shift left pode evitar.

No teste shift left, em vez de executar testes no final do desenvolvimento, você integra o teste e o desenvolvimento como se fossem pão e manteiga. O resultado: você pode detectar bugs com antecedência, colaborar melhor e evitar desastres de última hora.

Mas como você implementa uma abordagem de teste shift left? É exatamente sobre isso que falaremos neste artigo.

O que é a abordagem de teste Shift Left?

O teste de deslocamento à esquerda é uma abordagem proativa em desenvolvimento de software em que as atividades de teste são planejadas mais cedo no ciclo de desenvolvimento, "deslocando-se para a esquerda" na linha do tempo do projeto.

Em vez de esperar até o final do desenvolvimento para começar a testar, você começa a testar durante os estágios de design e desenvolvimento.

Essa abordagem eficiente ajuda a identificar e corrigir bugs mais cedo, reduzindo o custo e o tempo necessários para resolvê-los mais tarde e, ao mesmo tempo, garantindo uma experiência de usuário mais tranquila no lançamento.

Por exemplo, se você trabalha em uma empresa de comércio eletrônico que está criando um novo recurso de checkout, pode aplicar o teste shift left para envolver os testadores assim que o design for elaborado. Os testes automatizados seriam executados à medida que o código estivesse sendo escrito para detectar problemas, como cálculos incorretos de impostos ou erros no gateway de pagamento.

Diferença entre o teste de deslocamento à esquerda e o teste tradicional

Como o teste shift left difere de uma abordagem de teste tradicional? Vamos entender melhor a diferença:

Aspect Shift Left Testing Testing Tradicional Cronograma de testes O teste começa desde os estágios iniciais de desenvolvimento O teste ocorre após a fase de desenvolvimento Enfatiza a detecção precoce de defeitos, principalmente por meio de integração contínua, testes de unidade e até mesmo validação de requisitos Ferramentas e práticas Utiliza ferramentas (como Selenium, JUnit ou Jenkins) e práticas como desenvolvimento orientado por testes (TDD) ou desenvolvimento orientado por comportamento (BDD), que integram os testes às fases de codificação e design Depende mais de ferramentas de teste manuais e de ponta a ponta, como ferramentas UAT e estruturas de teste de todo o sistema Mitiga os riscos antecipadamente, oferecendo mais estabilidade e previsibilidade Expõe os riscos críticos mais perto dos prazos, levando a correções apressadas ou atrasos

Diferença entre o teste Shift Left e o teste tradicional

Princípios do teste Shift Left

O teste de deslocamento à esquerda é construído sobre alguns princípios básicos. Esses princípios incluem:

Colaboração extensiva: Desenvolvedores, testadores e partes interessadas trabalham juntos desde o início para garantir que a qualidade seja considerada em todas as fases

Desenvolvedores, testadores e partes interessadas trabalham juntos desde o início para garantir que a qualidade seja considerada em todas as fases Envolvimento precoce: O teste começa no início do processo de desenvolvimento para que você possa identificar e resolver os possíveis problemas mais cedo

O teste começa no início do processo de desenvolvimento para que você possa identificar e resolver os possíveis problemas mais cedo Automação de testes equilibrada: Os testes automatizados são executados com frequência, permitindo que você obtenha feedback mais rápido e identifique os problemas assim que eles surgirem

Além de economizar custos e evitar a ansiedade de última hora, há vários benefícios que você pode obter com o teste incremental shift left. Aqui estão alguns deles:

Mitigação abrangente de riscos

Ao se envolverem no início do processo de teste, as equipes podem identificar os riscos relacionados a novos recursos ou alterações de código antes que eles afetem todo o sistema. Essa abordagem proativa garante testes completos de caminhos críticos no aplicativo, reduzindo a chance de falha no ambiente de produção.

Redução dos custos operacionais e das correções de última hora

A detecção de problemas em um estágio inicial ajuda a evitar reparos dispendiosos e contratempos de projeto que geralmente surgem quando se encontram bugs mais tarde no processo. Isso reduz as despesas gerais de desenvolvimento e acelera o tempo de colocação do produto no mercado.

Um gráfico de pesquisa do especialista em métricas de desenvolvimento de software, Capers Jones, também corrobora isso, mostrando que quanto mais tempo você deixa os bugs descansarem, mais caros eles ficam para você.

Via: Acesse a biblioteca de engenharia

Colaboração aprimorada entre as equipes de desenvolvimento e teste

O teste Shift Left incentiva a inclusão de testadores desde as fases iniciais do projeto, como coleta de requisitos, reuniões diárias e sessões de planejamento de sprint, para garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados aos objetivos do projeto e aos padrões de qualidade.

Isso permite que os testadores entendam melhor o escopo e os objetivos do projeto, possibilitando que eles criem testes que se alinhem às expectativas do usuário e às metas do projeto.

A colaboração entre testador e desenvolvedor também possibilita um ciclo de feedback contínuo para os desenvolvedores, permitindo que eles façam ajustes com base no feedback imediato. Isso reduz a probabilidade de defeitos significativos posteriormente no processo.

Fluxos de trabalho de teste automatizados

A integração da automação na estrutura de testes do shift left permite que as equipes cobrem uma gama mais ampla de cenários e casos extremos que podem ser impraticáveis de testar manualmente.

Usando ferramentas de automação, as equipes podem executar conjuntos de testes extensos que incluem testes de unidade, testes de integração e testes de regressão sem aumentar significativamente a carga de trabalho dos testadores.

Ao contrário dos testes manuais, que podem estar sujeitos a erros humanos ou variabilidade, os testes automatizados fornecem resultados consistentes em diferentes ambientes e iterações de software.

Lançamentos de produtos mais rápidos

O teste Shift Left prioriza o teste antecipado para identificar e resolver defeitos rapidamente, levando a ciclos de desenvolvimento mais curtos. Os testes contínuos garantem maior qualidade do software e reduzem a necessidade de extensa manutenção pós-lançamento, que pode ser cara e demorada.

Isso também leva a lançamentos de produtos mais rápidos e de maior qualidade, permitindo que as empresas gerenciem melhor os lançamentos e responder rapidamente às demandas do mercado e ao feedback dos clientes.

As empresas que fornecem produtos de alta qualidade têm maior probabilidade de reter clientes e obter avaliações positivas, solidificando ainda mais sua posição no mercado.

Implementação do teste Shift Left

Para implementar o teste shift left de forma eficaz em seu processo de desenvolvimento de software, siga estas etapas estruturadas:

Etapa 1: Envolva os testadores desde o início

O teste de deslocamento à esquerda começa com o envolvimento dos testadores durante a fase de requisitos. Quando tiver uma reunião com os desenvolvedores, informe-os sobre o que o cliente está procurando.

Aceite a contribuição deles para assegurar que os requisitos sejam claros, testáveis e alinhados com os objetivos do projeto

Permita que seus testadores gerem casos extremos ou cenários de clientes para garantir que todos os possíveis problemas sejam capturados antes mesmo do início da codificação.

Passo 2: Incorporar o teste ao design

Na fase de design, você deve trabalhar com os testadores para criar uma estratégia de teste que se alinhe à arquitetura do sistema e aos fluxos de trabalho do usuário. Isso inclui a criação de testes para áreas importantes como segurança, desempenho e usabilidade.

Por exemplo, se estiver criando um sistema de diagnóstico de software automotivo, incorpore testes de segurança e proteção ao projeto para atender aos padrões do setor e evitar vulnerabilidades desde o início.

Etapa 3: Use metodologias comprovadas

Estruturas ágeis e Ferramentas de teste ágil funcionam excepcionalmente bem com o modelo de teste shift-left para obter ótimos resultados na correção antecipada de bugs.

Você pode escolher entre Desenvolvimento orientado por testes (TDD), Desenvolvimento orientado por comportamento (BDD) e Desenvolvimento orientado por testes de aceitação (ATDD). Todos eles aprimoram o teste shift left, incentivando a colaboração e o teste antecipado. Para saber mais sobre eles, continue lendo.

Passo 4: Automatizar testes

Configure pipelines de teste automatizados no início do projeto. Use ferramentas de integração contínua (CI) como Jenkins e Selenium que executam testes automaticamente toda vez que um novo código é adicionado. Isso permite que você detecte problemas mais rapidamente sem intervenção manual e os corrija antes que eles aumentem.

Etapa 5: integrar os testes aos pipelines de CI/DI

Certifique-se de que seus testes façam parte do pipeline de CI/CD para que cada alteração de código seja automaticamente testada, validada e preparada para implantação. Isso reduz o tempo gasto em testes manuais e acelera as liberações

Etapa 6: colabore e comunique-se com frequência

Incentive a comunicação regular por meio de reuniões de stand-up e de revisão para manter todos alinhados com as metas de qualidade. Você não pode ter pessoas desenvolvendo e testando com resultados diferentes em mente, mesmo para pequenas partes do projeto.

Melhores práticas para testes shift left

Discutimos as etapas básicas que você deve seguir para implementar o teste shift left. Aqui estão algumas dicas profissionais que tornarão o processo ainda mais tranquilo:

Priorize: Concentre-se na automação de testes de alto impacto que abrangem funções críticas e deixe os testes complexos para revisão manual. Isso evita o excesso de automação no longo prazo

Concentre-se na automação de que abrangem funções críticas e deixe os testes complexos para revisão manual. Isso evita o excesso de automação no longo prazo Incentive a propriedade: Promova a colaboração entre os desenvolvedores e os testadores para que se apropriem da qualidade do produto. Você pode fazer isso trocando parte dos pagamentos dos desenvolvedores e testadores por ações do produto para incentivar o desempenho

Promova a colaboração entre os desenvolvedores e os testadores para que se apropriem da qualidade do produto. Você pode fazer isso trocando parte dos pagamentos dos desenvolvedores e testadores por ações do produto para incentivar o desempenho Mantenha ambientes de teste idênticos: Mantenha seus ambientes de desenvolvimento, teste e produção tão idênticos quanto possível. Isso reduz o risco de bugs relacionados ao ambiente, que podem ser difíceis de identificar e corrigir posteriormente no processo

Mantenha seus ambientes de desenvolvimento, teste e produção tão idênticos quanto possível. Isso reduz o risco de bugs relacionados ao ambiente, que podem ser difíceis de identificar e corrigir posteriormente no processo Use testes paralelos: Execute testes em paralelo, especialmente os automatizados, para acelerar o processo de teste

Execute testes em paralelo, especialmente os automatizados, para acelerar o processo de teste Mantenha os scripts de teste atualizados: À medida que o projeto evolui, atualize regularmente os scripts de teste para refletir novos recursos, funcionalidades ou alterações nos requisitos

Metodologias de teste à esquerda

O teste de deslocamento para a esquerda engloba várias metodologias que ajudam a integrar o teste no início do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Veja a seguir uma análise mais detalhada de três métodos importantes.

Desenvolvimento orientado por comportamento (BDD)

O BDD concentra-se na definição do comportamento do aplicativo de acordo com o que o usuário espera ao interagir com ele. No BDD, você escreve testes em um formato de linguagem natural que todos possam entender.

É uma abordagem colaborativa que incentiva a comunicação constante entre desenvolvedores, testadores e partes interessadas do negócio desde o início do projeto ciclo de desenvolvimento do produto .

📌Exemplo: Se estiver trabalhando em um aplicativo de reserva de viagens, escreva um cenário de BDD para definir o comportamento do recurso de pesquisa de voos em linguagem simples. Isso ajuda a garantir que todas as partes interessadas concordem com os recursos do recurso antes do início da codificação.

Desenvolvimento orientado por testes (TDD)

O TDD é uma metodologia de desenvolvimento de software na qual os testes são escritos antes do código real. O processo segue um ciclo:

Escrever um teste com falha

Escreva o código mínimo necessário para passar no teste

Refatorar o código

Essa abordagem ajuda você a se concentrar nos requisitos antes da implementação e reduz a probabilidade de defeitos.

exemplo: Em um projeto de serviços financeiros, se você estiver desenvolvendo um novo recurso de processamento de transações, primeiro escreveria um teste para verificar se a transação é processada corretamente. Somente depois que o teste estiver em vigor, você escreveria o código para implementar essa funcionalidade.

Desenvolvimento orientado por testes de aceitação (ATDD)

O ATDD envolve escrever testes de aceitação antes do início do desenvolvimento. Essa metodologia garante que todas as partes interessadas tenham um entendimento claro dos critérios de aceitação de um recurso.

Os proprietários de produtos, analistas de negócios e testadores geralmente definem testes de aceitação, que servem como referência para o que significa FEITO para cada história de usuário.

exemplo: Se você estiver desenvolvendo um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), poderá pedir às partes interessadas que definam critérios de aceitação para um novo recurso de relatório. Ao escrever testes de aceitação antecipadamente, você esclarece quais dados precisam ser incluídos nos relatórios, garantindo que você entregue exatamente o que é necessário.

Ferramentas e recursos para testes com Shift Left

Vamos dar uma olhada em algumas ferramentas de teste que são boas opções para testes de deslocamento à esquerda:

Jenkins: Um servidor de automação de código aberto que permite a integração contínua e a entrega contínua (CI/CD) para o desenvolvimento de software

Um servidor de automação de código aberto que permite a integração contínua e a entrega contínua (CI/CD) para o desenvolvimento de software Selenium: Uma estrutura amplamente utilizada para automatizar testes de navegadores da Web em várias plataformas e linguagens de programação

Uma estrutura amplamente utilizada para automatizar testes de navegadores da Web em várias plataformas e linguagens de programação **Postman: uma plataforma de colaboração para o desenvolvimento de APIs, que permite aos usuários projetar, testar e compartilhar APIs com eficiência

TestSigma: Uma plataforma unificada orientada por IA para automatizar testes da Web, móveis e de API com o mínimo de codificação necessária

Uma plataforma unificada orientada por IA para automatizar testes da Web, móveis e de API com o mínimo de codificação necessária TestLeft: Uma ferramenta projetada para integrar a automação de testes aos IDEs existentes, permitindo testes de deslocamento para a esquerda ao incorporar testes automatizados no início do desenvolvimento

Existem várias ferramentas para ajudá-lo a adotar o teste shift left. No entanto, se você estiver procurando uma ferramenta única para praticar o teste à esquerda de forma consistente por meio de melhor comunicação e colaboração, recomendamos que você dê uma olhada em ClickUp . ClickUp para equipes de desenvolvimento de software permite planejar, criar e enviar com facilidade, tudo em um só lugar. Você pode criar e compartilhar documentação para manter todos alinhados com as metas, enquanto o controle de versão garante que as alterações e as várias versões do software sejam rastreadas sem problemas.

A automação cuida de tarefas repetitivas, como revisões de código, e as integrações com ferramentas como GitHub e GitLab facilitam o rastreamento de código.

Você também obtém colaboração em tempo real por meio de comentários, notificações e visualizações de equipe para manter todos na mesma página. Vamos ver como.

Gerenciamento de tarefas Tarefas do ClickUp permite que suas equipes criem tarefas e subtarefas detalhadas especificamente para testes no início do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Utilize os poderosos recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp para deslizar por suas tarefas diárias e facilitar o processo de teste

Você pode atribuir tarefas de teste de software aos membros da equipe a partir da fase de requisitos, garantindo que o teste seja integrado desde o início. Além disso, você pode definir datas de vencimento, prioridades e dependências para manter tudo organizado.

Você também pode dividir a fase de teste em subtarefas gerenciáveis, como escrever casos de teste, configurar ambientes de teste e executar testes.

Automação

Com Automações do ClickUp com o ClickUp Automations, você pode simplificar as tarefas de teste repetitivas para reduzir o esforço manual no desenvolvimento de software.

Por exemplo, o ClickUp pode funcionar como uma excelente ferramenta de automação para rastreamento de bugs e testes de controle de qualidade.

Com campos personalizados, status de tarefas e mais de 35 ClickApps, você pode personalizar a plataforma para se adequar aos seus processos específicos de QA. Em seguida, é possível automatizar tarefas, atribuir equipes e até mesmo atualizar status com base em acionadores.

Você também pode integrar o ClickUp com ferramentas modernas de teste de controle de qualidade como Jenkins e Selenium para automatizar seu pipeline de CI/CD. Isso garante que os testes sejam executados automaticamente a cada alteração de código.

Painéis personalizados Painéis do ClickUp permitem que você acompanhe o progresso dos testes em tempo real, visualize a contagem de bugs, a execução de casos de teste e muito mais. Você pode criar um painel que exiba indicadores-chave de desempenho (KPIs) para garantir que as metas de teste sejam atingidas.

Use os ClickUp Dashboards para visualizar o que você deseja e gerenciar tarefas com facilidade

Com Visualizações ClickUp no ClickUp, você também pode visualizar seu trabalho da maneira que escolher: lista, tabela, gráfico de Gantt, calendário ou quadro. O modo de exibição Board do ClickUp, por exemplo, pode ser usado como um quadro intuitivo de rastreamento de bugs para ajudá-lo a organizar as discussões sobre bugs, gerenciar projetos Agile dividir as tarefas e atribuí-las aos membros relevantes com facilidade.

Visualize todos os seus registros de bugs em um só lugar com o ClickUp Board View

Colaboração Detecção de colaboração do ClickUp permite que equipes multifuncionais trabalhem juntas sem problemas. Com respostas encadeadas e

Comentários atribuídos no ClickUp e edição em tempo real em Documentos do ClickUp no ClickUp, as equipes de teste, os desenvolvedores e os gerentes de produto trabalham juntos e resolvem problemas de forma colaborativa.

Os recursos Agile do ClickUp tornam os testes super fáceis, rápidos e fáceis de gerenciar

Agora vamos falar um pouco sobre Recursos ágeis do ClickUp . Eles facilitam a colaboração com o seguinte:

Gerenciamento de sprints: Planeje, execute e acompanhe facilmente seus sprints com quadros visuais, listas e cronogramas claros. Priorize tarefas, defina metas de sprint e acompanhe o progresso sem esforço

Planeje, execute e acompanhe facilmente seus sprints com quadros visuais, listas e cronogramas claros. Priorize tarefas, defina metas de sprint e acompanhe o progresso sem esforço Gerenciamento de backlog: Gerencie o backlog com as tarefas mais recentes e organize com base na prioridade da tarefa

Gerencie o backlog com as tarefas mais recentes e organize com base na prioridade da tarefa Gráficos de burndown: Obtenha insights em tempo real sobre o progresso do seu sprint com gráficos de burndown detalhados para visualizar quanto trabalho falta para atingir suas metas

Obtenha insights em tempo real sobre o progresso do seu sprint com gráficos de burndown detalhados para visualizar quanto trabalho falta para atingir suas metas Painéis ágeis: Personalize os painéis ágeis para acompanhar as principais métricas, visualizar o fluxo de trabalho e tomar decisões baseadas em dados, mantendo sua equipe alinhada

Templates

Faça o download deste modelo

O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar todo o processo de teste.

O ClickUp também oferece vários modelos de casos de teste para simplificar e acelerar seus fluxos de trabalho de teste shift left.

O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

Por exemplo, o Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp foi projetado para simplificar e organizar seu processo de teste do início ao fim.

Quer esteja liderando uma grande equipe de controle de qualidade ou trabalhando sozinho, o ClickUp Test Management Template é uma solução versátil. Ele simplifica as tarefas, acompanha o progresso e garante testes abrangentes para cada parte do seu projeto.

Veja como você pode aproveitá-lo ao máximo:

Crie e gerencie casos de teste detalhados com facilidade, garantindo que todos os aspectos do seu projeto sejam cobertos

e gerencie casos de teste detalhados com facilidade, garantindo que todos os aspectos do seu projeto sejam cobertos **Atribua tarefas aos membros da equipe e defina prazos para manter todos no caminho certo

**Monitore o progresso dos testes em tempo real usando exibições personalizáveis como Quadro, Lista ou Calendário

Rastrear bugs e problemas porusando software de rastreamento de bugs e vinculando-os diretamente a casos de teste específicos para uma resolução mais rápida

bugs e problemas porusando software de rastreamento de bugs e vinculando-os diretamente a casos de teste específicos para uma resolução mais rápida Colabore sem esforço com comentários, anexos e atualizações de tarefas para manter toda a equipe em sincronia

sem esforço com comentários, anexos e atualizações de tarefas para manter toda a equipe em sincronia Automatize processos repetitivos com automação incorporada, reduzindo o esforço manual no gerenciamento de testes

processos repetitivos com automação incorporada, reduzindo o esforço manual no gerenciamento de testes **Gere relatórios rapidamente para compartilhar insights sobre testes com as partes interessadas ou com a gerência

Este modelo o ajuda a simplificar o processo de teste, manter-se organizado e, por fim, fornecer um produto de maior qualidade.

Faça o download deste modelo

Outros modelos

Além disso, você tem o Modelo de relatório de teste do ClickUp e o Modelos de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp .

O modelo de relatório de teste do ClickUp permite que você documente e resuma facilmente os resultados dos testes, fornecendo informações sobre testes aprovados, reprovados ou bloqueados. Ele o ajuda a manter as partes interessadas informadas, gerando relatórios claros e estruturados que destacam a cobertura geral do teste, o desempenho e as áreas que precisam de atenção.

Os modelos de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp simplificam o processo de registro, rastreamento e gerenciamento de bugs e problemas em seus projetos. Você pode atribuir e priorizar bugs e monitorar seu progresso para resolver problemas com eficiência.

Superando desafios em testes com Shift Left

O teste de deslocamento para a esquerda realmente traz muitos pontos positivos para a mesa. No entanto, ele também apresenta alguns desafios que você precisa enfrentar com eficiência. Vamos dar uma olhada:

Falta de experiência em testes entre os desenvolvedores

O teste Shift Left exige que seus desenvolvedores assumam mais responsabilidade pelos testes, mas eles podem não ter as habilidades, a mentalidade ou o tempo necessários para realizar testes de qualidade. Isso pode levar a testes incompletos ou ineficazes no início do processo.

Estratégia principal: Treinar continuamente os desenvolvedores em metodologias e ferramentas de teste. Emparelhe os desenvolvedores com testadores experientes ou crie ambientes de teste colaborativos onde eles possam aprender uns com os outros.

Aumento do tempo de desenvolvimento inicial

Envolver os testes desde o início atrasará o desenvolvimento inicial, pois suas equipes terão de se concentrar na configuração de estruturas e processos de teste. Isso pode pressionar os prazos, especialmente para equipes acostumadas a fluxos de trabalho tradicionais.

Estratégia principal: Adotar modelos de desenvolvimento iterativos, como o Agile ou o Automação DevOps que acomodem a integração antecipada dos testes e, ao mesmo tempo, mantenham o processo flexível. Isso lhe proporcionará partes menores e gerenciáveis de desenvolvimento e teste.

Custos de ferramentas e infraestrutura

Os testes Shift Left geralmente exigem ferramentas especializadas para automação de testes, testes de desempenho e integração contínua, o que pode ser caro para equipes ou organizações menores. Se você estiver administrando uma startup, talvez não tenha os recursos necessários para iniciar processos de teste automatizados inicialmente.

Estratégia principal: Use ferramentas de código aberto como Jenkins para integração contínua e Selenium para automação de testes. Essas ferramentas reduzem os custos e ainda fornecem os recursos de teste necessários. Uma alternativa melhor e mais completa é o ClickUp, que ajuda a automatizar, gerenciar e colaborar em todas as atividades de teste.

Resistência cultural

Se você trabalha com equipes tradicionais, especialmente aquelas acostumadas com modelos em cascata, elas podem resistir à adoção do teste shift left. Elas podem hesitar em transferir responsabilidades e colaborar mais estreitamente entre desenvolvedores e testadores.

Estratégia principal: Promova uma cultura de colaboração organizando workshops e atividades de equipe multifuncionais. Incentive a comunicação frequente entre desenvolvedores, testadores e partes interessadas do negócio para acabar com os silos.

Quantidade esmagadora de testes automatizados

Ao trabalhar com testes de turno esquerdo, você terá que confiar muito na automação. Embora isso acelere o processo, pode levar a um excesso de automação, em que os testes se tornam frágeis ou desnecessários, retardando o pipeline de integração contínua/implantação contínua (CI/CD), mesmo que você esteja usando as melhores ferramentas de implantação contínua .

Estratégia principal: Priorizar os testes de alto valor, categorizando-os com base em sua importância. Implemente testes automatizados somente onde eles agreguem valor e conte com testes manuais para áreas complexas e de alto risco.

# *Mudar para a esquerda, detectar antecipadamente e entregar melhor com o ClickUp

Se você deseja tornar o ciclo de desenvolvimento de seu produto mais eficiente e simplificado, o teste de deslocamento para a esquerda não é uma escolha, mas uma necessidade.

O teste de deslocamento à esquerda ajuda a corrigir erros dispendiosos antes que eles se tornem uma bola de neve, permitindo que você forneça software de alta qualidade mais rapidamente. Ao integrar os testes no início do ciclo de desenvolvimento, é possível reduzir os bugs e aumentar a colaboração e a eficiência da equipe.

Pronto para otimizar seu processo de teste? Experimente as poderosas ferramentas de automação e gerenciamento de tarefas do ClickUp para implementar o teste shift left sem problemas e manter seus projetos no caminho certo. Registrar-se no ClickUp hoje mesmo!