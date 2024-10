21 modelos de tabela gratuitos para aumentar a eficiência

Está se sentindo sobrecarregado por documentos longos e desordenados? As tabelas são uma ótima maneira de organizar os dados em um formato claro e estruturado. Elas podem ajudá-lo a comparar produtos, acompanhar projetos, lidar com relatórios financeiros, gerenciar estoques ou analisar resultados de pesquisas.

Porém, criar uma nova tabela do zero para cada tarefa pode consumir muito tempo. Por outro lado, uma tabela predefinida facilita a economia de tempo e esforço, ajudando você a se concentrar em tarefas importantes.

É aí que entram os modelos de tabela!

Nesta publicação do blog, reunimos os 21 principais modelos de tabela gratuitos, totalmente personalizáveis e criados para facilitar sua vida. Pronto para reduzir o esforço manual e se tornar mais organizado? Vamos começar!

O que são modelos de tabela?

Os modelos de tabela são layouts estruturados de linhas e colunas usados para registrar e apresentar informações de forma organizada, como detalhes de clientes, transações financeiras, tarefas, orçamentos e muito mais.

Aqui estão os principais elementos dos modelos de tabela:

Linha de cabeçalho: Cada coluna na linha superior de um modelo de tabela tem rótulos que fornecem contexto para os dados fornecidos abaixo. Os rótulos dependem da finalidade do modelo. Por exemplo, se o modelo for para controle de projetos, os rótulos seriam "Nome da tarefa", "Atribuído a", "Data de início", "Data de vencimento" etc.

Aqui, você organizará seus dados em células Formatação: Os modelos de tabela têm opções de pré-formatação, como tamanho e estilo da fonte, alinhamento do texto, bordas e formatação do cabeçalho

Os modelos de tabela têm opções de pré-formatação, como tamanho e estilo da fonte, alinhamento do texto, bordas e formatação do cabeçalho Opções de classificação e filtragem: Você pode usar opções avançadas de classificação e filtragem para pesquisar dados relevantes com facilidade

Você pode usar opções avançadas de classificação e filtragem para pesquisar dados relevantes com facilidade Fórmulas: Muitos modelos de tabela têm fórmulas embutidas para calcular dados, como o preço total ou o valor médio de um produto

O que faz um bom modelo de tabela?

Um bom modelo de tabela organiza os dados e facilita a leitura. Aqui estão os principais recursos que fazem um bom modelo de tabela:

Estrutura clara : Escolha modelos em branco com estruturas fáceis de seguir e títulos, linhas, colunas e formato consistente bem definidos. Isso torna a entrada de dados intuitiva e aumenta a legibilidade

: Escolha modelos em branco com estruturas fáceis de seguir e títulos, linhas, colunas e formato consistente bem definidos. Isso torna a entrada de dados intuitiva e aumenta a legibilidade Funções e fórmulas incorporadas : Escolha modelos de tabela com fórmulas e funções incorporadas, especialmente quando estiver trabalhando com valores complexos. Elas reduzem o trabalho manual e os erros de cálculo

: Escolha modelos de tabela com fórmulas e funções incorporadas, especialmente quando estiver trabalhando com valores complexos. Elas reduzem o trabalho manual e os erros de cálculo Escalabilidade : Procure modelos de tabela que possam acomodar grandes volumes de dados. Isso garante que o modelo continue sendo útil à medida que sua empresa cresce, sem a necessidade de atualizações e reformulações frequentes

: Procure modelos de tabela que possam acomodar grandes volumes de dados. Isso garante que o modelo continue sendo útil à medida que sua empresa cresce, sem a necessidade de atualizações e reformulações frequentes Visualmente atraente : Selecione modelos de tabela com aparência profissional para adicionar diretamente ao seu relatório e apresentação. Isso permite que as partes interessadas interpretem as informações em um piscar de olhos

: Selecione modelos de tabela com aparência profissional para adicionar diretamente ao seu relatório e apresentação. Isso permite que as partes interessadas interpretem as informações em um piscar de olhos Facilidade de uso : Obtenha modelos de tabela que sejam simples e intuitivos e ofereçam guias de introdução para que sua equipe possa usá-los sem muito treinamento

: Obtenha modelos de tabela que sejam simples e intuitivos e ofereçam guias de introdução para que sua equipe possa usá-los sem muito treinamento Personalizável: Certifique-se de que os modelos escolhidos possam ser personalizados de acordo com suas necessidades e escolhas. Procure opções para adicionar campos personalizados e alterar cores, bordas, exibição, estilo, layout e muito mais

Antes de discutirmos cada um dos modelos de tabela do ClickUp, vamos aprender sobre o recurso Table View do ClickUp. Visualização de tabela do ClickUp permite visualizar dados e gerenciar orçamentos, informações de clientes, estoques, finanças e muito mais. Esse recurso permite criar rapidamente planilhas eficientes com campos personalizados.

Ele também o ajuda a vincular tarefas, documentos e dependências para organizar seu trabalho e compartilhar as tabelas com as partes interessadas para mantê-las atualizadas.

Vale a pena mencionar que todos os modelos do ClickUp mencionados abaixo suportam o Table View. Isso significa que você pode acessar vários tipos de campos personalizados, atributos, categorias, status e outras personalizações. Independentemente do dispositivo ou do sistema operacional que você usa, as tabelas do ClickUp funcionam em qualquer lugar ✨

Crie planilhas personalizadas com o ClickUp Table View

Top 21 modelos de tabela gratuitos

De diretórios comerciais e orçamentos a modelos de planilhas, reunimos aqui uma lista completa de modelos de tabelas para você. Vamos dar uma olhada!

1. Modelo de planilha editável ClickUp

Acompanhe as demonstrações financeiras e os orçamentos com o modelo de planilha editável ClickUp

Se você está tendo dificuldades para acompanhar a situação financeira da sua empresa, é hora de assumir o controle com o Modelo de planilha editável ClickUp . Você pode usar esse modelo de tabela para gerenciar as complexas demonstrações financeiras de sua empresa.

Ele ajuda a acompanhar as vendas brutas/líquidas mensais, os lucros e as perdas, bem como os status de aprovação dos demonstrativos financeiros. Com esse modelo de planilha você pode:

Automatizar a entrada de dados

Criar fórmulas personalizadas para calcular as vendas brutas, o lucro bruto e as vendas líquidas

Acompanhar o progresso do projeto e do investimento com recursos visuais

Reduzir os erros de entrada de dados

Garantir a consistência dos dados em todos os documentos financeiros

O que gostamos: O modelo permite adicionar fórmulas e equações personalizadas para processar números rapidamente. Além disso, você pode acompanhar os investimentos com recursos visuais intuitivos.

2. Modelo de planilha ClickUp

Gerencie todas as informações do cliente em um só lugar com o ClickUp Spreadsheet Template

Fazer malabarismos com os clientes existentes e buscar novos clientes potenciais não é fácil. O Modelo de planilha do ClickUp pode facilitar o processo.

Você pode documentar todas as informações importantes do cliente, como nome do cliente, tipo de empresa, setor, endereço, e-mail, número de contato e muito mais. Você também pode incorporar sites de clientes e sincronizar o Google Agenda. Isso ajuda a simplificar a integração do cliente e a melhorar os processos de suporte ao cliente.

O que gostamos: Esse modelo de planilha vem com uma visualização de formulário que ajuda a criar formulários do zero para coletar dados. Você pode usá-lo para gerar facilmente formulários de admissão para coletar informações do cliente e formulários de feedback para coletar feedback sobre os processos atuais.

3. Modelo de diretório comercial ClickUp

Gerencie todos os contatos de parceiros, fornecedores e clientes com o modelo gratuito de diretório comercial do ClickUp

Assim como o formato das Páginas Amarelas, o Modelo de diretório comercial do ClickUp serve para criar um **banco de dados de contatos no qual você pode encontrar detalhes sobre seus clientes, clientes potenciais e fornecedores

Por exemplo, se você for uma pequena empresa em busca de possíveis colaborações, poderá usar esse modelo para criar uma lista organizada de empresas locais.

Este modelo o ajudará:

Coletar e armazenar informações sobre possíveis clientes, parceiros de negócios e fornecedores

Conectar-se com outras empresas do seu setor e criar relacionamentos

Organizar informações de contato de maneira fácil de consultar

O que gostamos: Pode ser um ótimo ponto de partida para profissionais que estejam tentando organizar e rastrear informações de clientes ou fornecedores. Você pode substituir seu Banco de dados do Excel com este modelo gratuito para manter uma lista de empresas e parceiros que podem precisar de seus produtos ou serviços.

4. Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Acesse informações atualizadas sobre os funcionários com o modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Assim como o modelo de diretório comercial, o modelo Modelo de diretório de funcionários do ClickUp centraliza os dados de seus funcionários, incluindo cargo, local, departamento, e-mail, telefone, endereço e muito mais.

O modelo de tabela facilita a integração ao fornecer informações essenciais sobre gerentes, colegas e outros funcionários da organização. Além disso, o modelo de diretório permite uma comunicação contínua e segura com os funcionários.

O que gostamos: A manutenção de todos os dados dos funcionários em um único local pode ajudá-lo com fins de conformidade e permite pesquisar rapidamente informações atualizadas sobre funcionários ou colegas de trabalho.

5. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Gerencie projetos sem problemas com o modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Se você estiver gerenciando vários projetos simultaneamente, é provável que perca o controle dos detalhes e atrase a entrega dos projetos.

O Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp ajuda você a concluir com êxito todos os projetos complexos. Ele tem linhas e colunas personalizáveis para rastrear os resultados durante as diferentes fases do projeto

Com esse modelo de tabela, você pode:

Visualizar cronogramas de projetos

Planejar egerenciar orçamentos de projetos* Manter as partes interessadas atualizadas

Acompanhar o progresso em tempo real

Organize todas as informações do projeto em um só lugar

Acompanhe as dependências das tarefas para garantir a entrega do projeto dentro do prazo

O que gostamos: Este modelo vem com visualizações de lista, tabela e calendário para que todas as informações sejam fáceis de acessar e organizar.

6. Modelo de planilha do ClickUp Real Estate

Modelo de planilha de imóveis do ClickUp

Se você ainda tem dificuldades com o Google Sheets para gerenciar seu negócio imobiliário, é hora de mudar Modelo de planilha de imóveis do ClickUp é o modelo perfeito para alternativa perfeita ao Google Sheets .

Esse modelo oferece uma visão geral abrangente de seu portfólio imobiliário. Você pode rastrear condições de renda, convertê-las em clientes e manter uma lista atualizada de propriedades a serem vendidas

O modelo de planilha de imóveis ajuda você a:

Acompanhar os leads recebidos e os negócios em andamento

Monitorar as transações imobiliárias em detalhes, incluindo datas de fechamento, preço de venda, impostos, comissões, despesas, etc.

Registrar preços de mercado para analisar e estimar ROIs, fluxo de caixa, etc.

O que gostamos: Ele vem com visualizações personalizadas como Property View, All Properties View, Sold View e Location View para ajudar a gerenciar facilmente os fluxos de trabalho.

7. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de rastreador de vendas ClickUp

O gerenciamento de seu pipeline de vendas exige visibilidade total de leads, reuniões, cotações e negócios. Você deve rastrear nomes de leads, contatos, estágio de vendas, chamadas de descoberta, datas de reuniões, negócios fechados/perdidos e outros.

É nesse ponto que o Modelo de rastreador de vendas do ClickUp vem para facilitar as coisas.

Ele fornece as informações básicas de que você precisa para gerenciamento de projetos de vendas . Você também pode acompanhar o desempenho da sua equipe em tempo real, melhorar a tomada de decisões e criar uma estratégia de vendas orientada por dados

Para começar, baixe um modelo em branco e siga estas etapas.

Configure tarefas para monitorar metas de vendas, taxas de conversão, feedback de clientes e muito mais

Comece a monitorar sua atividade de vendas e defina lembretes automáticos para acompanhamento e interações com os clientes

Crie um arquivoPainel de controle do ClickUp para acompanhar suas vendas atuais e projetadas e outras métricas, incluindo custo por venda, receita etc.

Analisar os dados de vendas para identificar tendências e áreas de aprimoramento

O que gostamos: Você pode usar a visualização Sales Tracker e a visualização Sales Volume per Month para acompanhar e analisar o desempenho das vendas. Além disso, a visualização Status de vendas por produto fornece recursos e percepções para gerenciar as vendas.

8. Modelo de relatório de vendas semanais do ClickUp

Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp

Sua equipe está ficando para trás no cumprimento da meta de vendas? A Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp ajuda a acompanhar as metas semanais para maximizar os esforços de sua equipe.

Ele permite que você acompanhe o desempenho semanal das vendas e os KPIs, incluindo a taxa de conversão de leads, o volume de vendas por canal, o total de vendas, etc. - tudo em um só lugar.

Você pode editar as células do modelo de tabela para registrar suas chamadas frias semanais, follow-ups, chamadas convertidas, reuniões agendadas e muito mais. Esse modelo ajuda você a:

Acompanhar o desempenho das vendas

Identificar áreas de melhoria

Analisar e compartilhar insights sobre os clientes com sua equipe

O que gostamos: Você pode aproveitar a visualização semanal e a visualização da semana atual para gerenciar tarefas relacionadas ao relatório de vendas semanal. Além disso, a visualização do relatório de vendas no final do dia e a visualização de relatórios fornecem ferramentas para rastrear e gerar relatórios de vendas.

9. Modelo de plano orçamentário pessoal do ClickUp

Modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp

Se estiver com dificuldades para controlar suas finanças, apesar de ter tentado vários ferramentas de banco de dados é hora de simplificar o processo com a ferramenta Modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp . Você pode usar esse modelo para anotar suas despesas em diferentes categorias, como "Despesas domésticas", "Custos de transporte", "Despesas de moradia" e "Seguro"

O modelo o ajuda:

Acompanhar suas atividades financeiras

Estabelecer metas financeiras

Identificar despesas que podem ser reduzidas ou eliminadas para melhorar o orçamento

Você também pode visualizar o resumo do orçamento mensal e usar o campo personalizado Desvio para identificar despesas extras.

O que gostamos: Esse modelo ajuda a controlar suas receitas e despesas para que você possa desenvolver um orçamento adequado ao seu estilo de vida e atingir suas metas financeiras.

10. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

A maneira mais eficaz de planejar e executar projetos dentro do orçamento é acompanhar e analisar seus gastos regularmente. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp vem em seu socorro aqui!

Ele fornece um layout de tabela adequado para que você tenha uma visão detalhada do seu desempenho financeiro passado e presente. Dessa forma, você pode identificar áreas para reduzir seus gastos e criar relatórios de orçamento em menos tempo.

O modelo de relatório orçamentário ajuda você a:

Acompanhar os gastos dos diferentes departamentos

Identificar possíveis problemas financeiros

Analisar e apresentar dados financeiros às partes interessadas

O que gostamos: O modelo facilita a identificação de possíveis problemas financeiros e evita gastos excessivos. Ele também ajuda a tomar decisões mais informadas e a alocar recursos de forma mais eficiente.

11. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Modelo de orçamento simples do ClickUp

Com Modelo de orçamento simples do ClickUp com o modelo de orçamento simples do ClickUp, você pode organizar e controlar todas as suas receitas e despesas em uma tabela organizada sem ficar sobrecarregado com o grande volume de números.

O modelo ajuda você a:

Definir metas financeiras

Identificar as áreas em que você gasta demais

Acompanhar a renda e as despesas mensais

Identificar áreas com potencial de crescimento financeiro

Para editar este modelo, insira suas fontes de renda e despesas. Use Metas do ClickUp para definir suas metas de orçamento e acompanhar seu progresso visualmente. Em seguida, utilize os campos personalizados para totalizar sua renda e suas despesas e calcular o orçamento. Por fim, adicione tarefas recorrentes para se lembrar de verificar o orçamento todos os meses.

Do que gostamos: Ele ajuda você a adotar uma abordagem orientada por metas para gerenciar as finanças.

12. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo ClickUp

Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp.

O gerenciamento eficiente do tempo ajuda a aumentar a produtividade e a manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Mas se você ainda confia em planilhas simples e antigas do Excel para controlar e gerenciar seu tempo, é hora de mudar sua abordagem. Cálculo de tempo no Excel requer o uso de várias fórmulas, o que pode ser complicado. Em vez disso, temos uma maneira mais simples - o Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp .

Esse modelo permite definir prazos, rastrear, categorizar e priorizar atividades e estimar o tempo gasto em cada tarefa. Você pode obter uma visão geral de suas tarefas usando Quadros Kanban e determinar as atividades que consomem mais tempo.

Do que gostamos: Ele ajuda a rastrear visualmente e eliminar os bloqueadores de produtividade usando ferramentas como quadros Kanban.

13. Modelo de folha de comissão do ClickUp

Modelo de planilha de comissão de vendas do ClickUp

Se você lida com vários representantes de vendas, consultores ou agentes imobiliários, Modelo de planilha de comissões do ClickUp é a ferramenta perfeita para rastrear e calcular comissões.

Você pode usar esse modelo para registrar o total de vendas e comissões ganhas por representantes ou agentes individuais. Além disso, ele ajuda a monitorar os bônus dos funcionários na mesma planilha.

Esse modelo de tabela ajuda você a:

Registrar com precisão as comissões individuais recebidas

Garantir a definição e o cumprimento das metas de vendas

Identificar áreas de melhoria

Melhorar o desempenho da equipe

Obter visibilidade do crescimento e das tendências da empresa

O que gostamos: O modelo de planilha de comissões também ajuda a avaliar as tendências gerais de vendas e o desempenho para calcular as comissões de vendas de forma justa.

14. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Modelo de contas a pagar do ClickUp

Quando se lida com vários fornecedores, o controle das contas a pagar em papel se torna uma dificuldade. Também é fácil perder os prazos de pagamento.

Mas, com o Modelo de contas a pagar do ClickUp com o ClickUp, o rastreamento de contas a pagar é descomplicado. Ele o ajuda a gerenciar os ciclos de pagamento com eficiência e precisão. Com esse modelo, você pode:

Rastrear os detalhes da fatura, como valor do faturamento, condições de pagamento, tipo, saldo devedor, data de vencimento do pagamento etc.

Reduzir erros de entrada de dados

Obter uma visão organizada dos pagamentos pendentes

Evitar a perda de datas de vencimento de pagamentos

Melhorar a previsão orçamentária e de fluxo de caixa

O que gostamos: Esse modelo oferece exibições personalizadas, incluindo Exibição de contas a pagar, Exibição de processo de pagamento e Exibição de tipo de pagamento, para ajudá-lo a gerenciar as despesas da empresa de forma eficaz.

15. Modelo de CRM simples do ClickUp

Modelo de CRM simples do ClickUp

Um negócio bem-sucedido exige conhecer seus clientes e cultivá-los. Mas quando o número de clientes aumenta, o gerenciamento de relacionamentos se torna difícil. É por isso que você precisa de um banco de dados de clientes bem mantido. Modelo de CRM simples do ClickUp permite criar uma única fonte de verdade para as informações de contato do cliente. Você pode rastrear clientes, fornecedores, vendas e outros dados importantes em uma única tela. Além disso, ele ajuda a analisar o feedback e as tendências dos clientes .

A melhor parte é que você pode usar Automações do ClickUp para definir lembretes para o acompanhamento dos clientes. Isso garante que você não perca as reuniões e que nenhum de seus clientes fique para trás.

Do que gostamos: Com esse modelo de tabela personalizável, você pode ter uma visão abrangente das interações com os clientes. Ele ajuda a aprimorar a tomada de decisões, a promover uma melhor experiência do cliente e a simplificar seus processos de vendas.

16. Modelo de CRM de vendas do ClickUp

Gerencie e rastreie leads e aprimore as interações com os clientes com o modelo de CRM de vendas do ClickUp

Criar um CRM eficaz é a chave para impulsionar o crescimento dos negócios. Porém, criá-lo do zero pode ser complicado. É por isso que você precisa de Modelos de CRM . Eles oferecem estruturas pré-construídas para simplificar e automatizar os processos de CRM, inclusive o gerenciamento de dados de clientes e o rastreamento de pipeline.

Um desses modelos é o Modelo de CRM de vendas do ClickUp que ajuda **você a visualizar oportunidades no funil de vendas. Você pode usar esse modelo para identificar clientes potenciais, fechar negócios, acompanhar o desempenho das vendas e descobrir insights sobre os clientes.

O modelo de CRM de vendas do ClickUp ajuda você a:

Organizar todos os dados do cliente em um só lugar

Obter visibilidade das interações com os clientes

Obter insights sobre o funil de vendas para tomar decisões baseadas em dados

Automatizar a entrada de dados

O que gostamos: Esse modelo de tabela oferece análises em tempo real e um banco de dados sem código que o torna muito fácil de personalizar e usar. Além disso, você pode usar Tarefas do ClickUp para monitorar o feedback e as avaliações dos clientes.

17. Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp

"Conheça seu inimigo concorrente" 🥷

Acompanhar de perto seus concorrentes o ajuda a identificar lacunas no mercado e a conhecer as últimas tendências do setor. Com o Modelo de rastreamento de concorrentes do ClickUp a tarefa fica muito mais fácil.

Esse modelo de tabela também permite que você crie um repositório de informações sobre os concorrentes - seus esforços de marketing, posicionamento da marca, estratégias e outras atividades essenciais.

O que gostamos: O modelo oferece uma visão completa das ações e estratégias de seus concorrentes. Você pode monitorar as oportunidades e ameaças do mercado para aprimorar suas estratégias e obter melhores resultados.

18. Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp

Se você estiver criando software de planejamento de projetos se você tem uma solução de CRM ou qualquer outro software, descobrir os recursos certos para atender às necessidades do seu público é um desafio.

O Modelo de matriz de recursos do produto ClickUp pode ajudá-lo a criar produtos valiosos. Esse modelo de matriz permite que você compare diferentes recursos de software, facilitando a escolha do produto que melhor se alinha às suas metas e às necessidades do seu público-alvo.

Você pode usar esse modelo para:

Entender as necessidades dos clientes

Identificar recursos importantes para priorizar seu desenvolvimento

Priorizar recursos e orçamentos para projetos de alto impacto

Acompanhar o progresso do desenvolvimento do produto

O que gostamos: O modelo ajuda a identificar os recursos que proporcionam o máximo de valor para os clientes, a priorizar seus recursos e a fornecer produtos de sucesso.

19. Modelo de controle de hábitos pessoais do ClickUp

Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp

A formação de um novo hábito requer consistência e disciplina. Você precisa de algo que o mantenha motivado. Uma ótima maneira de aumentar a motivação é acompanhar visualmente o seu progresso, e não há melhor maneira de fazer isso do que marcando as tarefas a cada dia. Modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp é a ferramenta perfeita para monitorar seus hábitos e garantir que você os siga diligentemente. Esse modelo ajuda você a:

Definir metas relacionadas a hábitos

Acompanhar o progresso em direção ao domínio de um novo hábito

Visualizar sucessos e fracassos em tempo real

Ser mais organizado e produtivo

Depois de ter sua lista de novos hábitos pronta, defina cronogramas para formar cada hábito usando Marcos do ClickUp . Isso o ajudará a alcançar cada hábito em um período definido.

O que gostamos: Esse modelo ajuda você a entender melhor sua rotina. Você pode categorizar e adicionar atributos personalizados, como "Ler 10 páginas", "15 minutos de ioga", "5 mil passos" e outros, para visualizar seu progresso.

20. Modelo de razão geral do ClickUp

Modelo de razão geral do ClickUp

Se você faz parte da equipe de contabilidade ou finanças e está procurando ferramentas para acompanhar as transações financeiras, experimente Modelo de razão geral do ClickUp . Ele pode ajudá-lo a rastrear transações de débito e crédito, comparar ativos e passivos e obter uma visão completa dos lucros e perdas gerais da sua empresa.

Você pode usar esse modelo para:

Manter um registro de transações financeiras

Monitorar despesas, receitas e lucros/perdas com a visualização de lucros e perdas

Rastrear ativos, patrimônio líquido e passivos com a visualização de balanços

Criar relatórios financeiros personalizados

Manter a consistência e a precisão dos relatórios financeiros

O que gostamos: O modelo ajuda a registrar todas as transações comerciais em um só lugar, facilitando a conciliação de contas e o cumprimento das exigências financeiras.

21. Modelo de declaração pró-forma do ClickUp

Preveja a receita, as despesas e o fluxo de caixa com o ClickUp Pro Forma Statement Template

Uma declaração pro forma é essencial para o planejamento financeiro estratégico das empresas. É uma ferramenta "e se" que ajuda a analisar os dados financeiros atuais de uma empresa, prever o desempenho futuro e planejar contingências Modelo de demonstração pro forma do ClickUp ajuda você a criar um demonstrativo pro forma sem muito esforço. Ele fornece um layout estruturado para que você possa avaliar sua situação financeira atual e tomar decisões informadas para o crescimento dos negócios a longo prazo.

Com esse modelo, você pode:

Prever despesas, receitas, lucros, fluxo de caixa e perdas

Obter uma visão geral da saúde financeira de sua empresa com diferentes estilos de tabela e exibições personalizadas

Obter insights sobre como as mudanças no mercado afetam sua empresa

O que gostamos: Os proprietários de empresas podem usar esse modelo para monitorar a saúde financeira da empresa, prever receitas e despesas futuras e reduzir os riscos financeiros.

A organização de dados ficou mais fácil com o ClickUp!

O armazenamento e a análise eficientes de dados são a chave para aumentar a eficiência operacional. Isso também ajuda você a tomar decisões comerciais bem informadas. E é exatamente por isso que você precisa de modelos de tabela.

Eles permitem que você organize os dados com eficiência sem a entrada manual de dados. O ClickUp oferece vários modelos de tabela que você pode personalizar em diferentes visualizações para gerenciar facilmente seu trabalho pessoal e de escritório.

Você pode usar os modelos prontos personalizáveis, intuitivos e escalonáveis do ClickUp para tudo - desde o acompanhamento de tarefas até o gerenciamento de orçamentos e a visualização do desempenho da empresa.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a usar modelos de tabela!