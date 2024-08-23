OKR vs. Metas inteligentes: Qual é a diferença?

O debate permanente nos círculos de gerenciamento de projetos geralmente gira em torno de uma questão fundamental: Devemos priorizar a inovação ou a execução? Embora ambos sejam essenciais para o sucesso, o equilíbrio ideal pode variar significativamente, dependendo do contexto específico, da cultura organizacional e das metas do projeto.

Duas estruturas populares que podem ajudar as organizações a equilibrar inovação e execução são os Objetivos e Principais Resultados (OKRs) e as Metas Específicas, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e com Prazo Determinado (SMART).

**Os OKRs, com sua ênfase em resultados ambiciosos, podem inspirar as equipes a pensar fora da caixa e alcançar as estrelas. Porém, sem a estrutura e a clareza das metas SMART, a execução pode falhar.

Por outro lado, as metas SMART podem fornecer um roteiro claro, mas se forem muito restritas, podem sufocar a inovação. A estratégia ideal geralmente está em encontrar o equilíbrio certo entre essas duas abordagens.

Você provavelmente está enfrentando um desafio semelhante. Vamos explorar quais estruturas de definição de metas estão alinhadas com suas metas organizacionais!

Faremos isso listando algumas características das metas OKR vs. SMART e discutindo seus prós e contras, diferenças, principais resultados, uso e aplicação.

O que são metas SMART?

As metas SMART, comumente usadas como um acrônimo, são objetivos claros, específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado, projetados para fornecer foco e direção para alcançar os resultados desejados Metas SMART são:

Específicas : Definir metas claras e transparentes para eliminar a ambiguidade

: Definir metas claras e transparentes para eliminar a ambiguidade Mensuráveis : Estabelecer processos para acompanhar o progresso de forma eficaz

: Estabelecer processos para acompanhar o progresso de forma eficaz Alcançáveis : Defina metas realistas e atingíveis

: Defina metas realistas e atingíveis Relevante : Alinhe as metas com diversos objetivos comerciais para garantir que todos estejam na mesma página

: Alinhe as metas com diversos objetivos comerciais para garantir que todos estejam na mesma página Limitado no tempo: Estabelecer prazos e priorizar as tarefas de acordo com eles

A estrutura SMART faz o trabalho pesado e ajuda as equipes a organizar, categorizar e acompanhar as tarefas para que nada seja deixado para trás.

Metas genéricas versus SMART: Um exemplo

Meta genérica: "Melhorar a satisfação do cliente"

Essa meta é ampla e carece de especificidade. Ela não fornece diretrizes claras para medição ou ação.

Meta SMART: "Aumentar a satisfação do cliente em 20% no próximo trimestre, reduzindo o tempo médio de resposta às consultas dos clientes em 15% e implementando uma pesquisa de satisfação do cliente com uma meta de 75% de net promoter score (NPS)."

Essa meta é SMART porque é:

Específica : Ela define claramente o que precisa ser melhorado (satisfação do cliente) e em quanto (20%)

: Ela define claramente o que precisa ser melhorado (satisfação do cliente) e em quanto (20%) Mensurável : O aumento da satisfação do cliente e a redução do tempo de resposta são métricas quantificáveis

: O aumento da satisfação do cliente e a redução do tempo de resposta são métricas quantificáveis Alcançável : A meta é realista e pode ser atingida dentro do prazo especificado

: A meta é realista e pode ser atingida dentro do prazo especificado **Relevante: a melhoria da satisfação do cliente está alinhada com os objetivos gerais do negócio

Limitada no tempo: A meta tem um prazo específico (dentro do próximo trimestre)

Prós e contras das metas SMART

Não importa quão popular seja um conceito ou estrutura, ele tem vantagens e desvantagens. Vamos explorá-las.

Prós

Os critérios SMART não dão espaço para clickbait! Eles lhe dão um caminho claro para atingir suas metas e o mantêm motivado. Veja como:

As metas SMART fornecem direção e clareza , agindo como sua bússola

, agindo como sua bússola Elas definem seu objetivo com especificidade , não deixando espaço para dúvidas

, não deixando espaço para dúvidas Seus critérios mensuráveis permitem acompanhar o progresso , oferecendo evidências tangíveis de sucesso e destacando as áreas que precisam ser melhoradas

, oferecendo evidências tangíveis de sucesso e destacando as áreas que precisam ser melhoradas Sua relevância alinha você com suas aspirações , garantindo que seus objetivos estejam de acordo com seus valores e necessidades

, garantindo que seus objetivos estejam de acordo com seus valores e necessidades Os prazos estabelecidos criam urgência, evitando a procrastinação e promovendo ações consistentes

Contras

Nada na vida segue um plano perfeito. Isso também se aplica às metas SMART. Elas não são perfeitas e, às vezes, podem parecer um pouco rígidas demais.

As metas SMART podem se concentrar estritamente no desempenho individual , subestimando o objetivo organizacional comum

, subestimando o objetivo organizacional comum Elas podem perder sua relevância se não forem revisadas e atualizadas consistentemente

consistentemente As metas SMART tendem a servir como um mero layout para registrar metas , concentrando-se menos na aplicabilidade

, concentrando-se menos na aplicabilidade Elas podem envolver um longo processo de planejamento, distraindo os gerentes da execução real

O que são OKRs?

**Os OKRs (objetivos e principais resultados) são uma estrutura de gerenciamento de desempenho que ajuda a estabelecer e acompanhar metas (objetivos) claras, mensuráveis e ambiciosas

Os gerentes e líderes devem andar na corda bamba ao atribuir tarefas e metas entre diferentes níveis e equipes dentro de uma empresa. Uma estrutura robusta de definição de metas, como os OKRs, pode simplificar esse processo.

Indivíduos, equipes e organizações os utilizam para obter alinhamento, impulsionar o desempenho e aumentar a produtividade.

Leia também: 10 modelos gratuitos de OKR em Excel, Word e ClickUp

Estrutura dos OKRs

A estrutura dos OKRs é simples, mas poderosa. Ela consiste nos seguintes componentes:

Objetivos: São o "quê" de suas metas. Eles representam o que você deseja alcançar e devem ser específicos, concretos e qualitativos. Eles definem a direção geral da meta comercial final.

Principais resultados: Formam o "como" de sua jornada para atingir as metas. Envolvem etapas e marcos do seu plano e devem ser quantitativos, alcançáveis e mensuráveis.

OKRs: Um exemplo

Objetivo: Aumentar a participação no mercado indiano de smartphones em 10% no próximo ano fiscal.

Principais resultados:

Aumentar o reconhecimento da marca : Atingir uma taxa de reconhecimento da marca de 50% entre os usuários de smartphones em cidades de nível 1

: Atingir uma taxa de reconhecimento da marca de 50% entre os usuários de smartphones em cidades de nível 1 Expandir os canais de distribuição : Estabelecer parceria com pelo menos cinco novas redes de varejo e mercados on-line

: Estabelecer parceria com pelo menos cinco novas redes de varejo e mercados on-line Lançar uma nova linha de produtos: Introduzir um novo modelo de smartphone de médio porte com recursos inovadores para atender a um público mais amplo

Prós e contras dos OKRs

Os OKRs são um divisor de águas ou apenas mais uma estrutura sofisticada? Vamos examinar alguns prós e contras para descobrir.

Prós

Os OKRs oferecem uma abordagem impactante para melhorar o desempenho da equipe e da organização. Veja por quê:

Os OKRs trazem clareza e criam um formato comum para todos seguirem e contribuírem

seguirem e contribuírem Eles dividem metas complexas em etapas gerenciáveis , mantendo o foco dos membros da equipe

, mantendo o foco dos membros da equipe Eles garantem o alinhamento da equipe , promovendo o trabalho em equipe, a comunicação fluida e a colaboração

, promovendo o trabalho em equipe, a comunicação fluida e a colaboração Eles ajudam a acompanhar o progresso dos principais resultados, infundindo confiança e um senso de realização entre os funcionários

Contras

Embora os OKRs possam ser extremamente eficazes, eles têm seus próprios desafios:

Pode ser difícil definir metas concretas e mensuráveis em um cenário de mercado e ambientes de negócios em rápida mudança

e ambientes de negócios em rápida mudança Os membros da equipe podem não ter um senso de propriedade ou podem não entender a importância do exercício de OKR

ou podem não entender a importância do exercício de OKR Os OKRs podem se fixar em resultados orientados por dados , ignorando os impactos de longo prazo

, ignorando os impactos de longo prazo Eles podem levar ao desalinhamento de objetivos se as metas não forem discutidas com frequência

Equilibrar a ambição com a praticidade é uma arte. Nem toda meta pode ser perfeitamente quantificada. Vejamos agora como os OKRs diferem das metas SMART.

Principais diferenças entre OKRs e metas SMART

Embora tanto os OKRs quanto as metas SMART enfatizem o foco no processo de definição de metas, eles diferem em vários aspectos importantes. Vamos ajudá-lo a escolher.

Foco e flexibilidade

De natureza flexível, os OKRs podem se misturar e se transformar de acordo com as necessidades, atualizações, metas, expansões e renovações do negócio. Os OKRs se concentram no resultado desejado e não no processo.

Por outro lado, as Metas SMART se concentram nos detalhes do resultado e são mais estáticas. Elas não podem ser alteradas após a fase inicial de definição de metas sem provocar uma reformulação de toda a estratégia.

Medição e responsabilidade

As metas SMART geralmente são projetadas para medir uma única métrica, enquanto os OKRs podem medir várias métricas.

Na estrutura SMART, o proprietário de cada meta é claro, enquanto os OKRs promovem a realização coletiva e a propriedade compartilhada.

Uso e aplicação

As metas SMART são ideais para indivíduos, avaliações de negócios , projetos ou tarefas de curto prazo, resultados mensuráveis e avaliações de desempenho. Eles podem ser aplicados para estudar vendas, métricas de atendimento ao cliente, prazos de projetos e marcos pessoais.

OsOKRs são mais bem utilizados para alinhamento organizacional, compreensão de métricas, planejamento de metas de longo prazo , monitorar o progresso e estimular a inovação.

Aqui estão as diferenças em uma visão geral:

Feature OKRs SMART Goals Foco Orientado a resultados, flexível Específico, estático, orientado a processos Medição Múltiplas métricas Métrica única Responsabilidade Propriedade compartilhada Propriedade individual Uso Alinhamento organizacional, planejamento de longo prazo Desempenho individual, projetos de curto prazo

Exemplos de OKRs vs. metas SMART

Vamos entender como as duas estruturas funcionam em termos de marketing para obter uma visão mais clara dos OKRs em relação às metas SMART.

Considere uma Exemplo de OKR em que nosso objetivo é aprimorar as atividades de marketing e atrair novos clientes.

Esta é a aparência de uma meta de OKR:

Objetivo : Aumentar o conhecimento da marca em 25% usando a mídia social e a cobertura da mídia

: Aumentar o conhecimento da marca em 25% usando a mídia social e a cobertura da mídia Resultado-chave 1 : Aumentar a visibilidade da marca nas plataformas de mídia social

: Aumentar a visibilidade da marca nas plataformas de mídia social Resultado-chave 2 : Alcançar 10 milhões de impressões para que a marca seja vista por um grande número de clientes em potencial

: Alcançar 10 milhões de impressões para que a marca seja vista por um grande número de clientes em potencial Resultado-chave 3: Gerar publicidade positiva para a marca, garantindo a cobertura da mídia em publicações de primeira linha, levando à credibilidade da marca e à confiança do cliente

Esta é a aparência de uma meta SMART:

Específica : Aumentar a taxa de abertura de e-mails para ampliar o alcance do público e aumentar as conversões

: Aumentar a taxa de abertura de e-mails para ampliar o alcance do público e aumentar as conversões Mensurável : Aumentar essa taxa em 20%

: Aumentar essa taxa em 20% Alcançável : Otimizar as linhas de assunto, personalizar o conteúdo do e-mail e atrair clientes com um recurso gratuito

: Otimizar as linhas de assunto, personalizar o conteúdo do e-mail e atrair clientes com um recurso gratuito Relevante : Criar campanhas de e-mail melhores e contribuir para as metas gerais de marketing

: Criar campanhas de e-mail melhores e contribuir para as metas gerais de marketing Limitado pelo tempo: Faça contatos pelo LinkedIn e envie e-mails às quintas-feiras, às 7h (horário de Brasília), para o próximo trimestre

O que há de comum entre OKRs e metas SMART?

Definir uma meta com base somente nos fundamentos de apenas uma estrutura é como construir uma ponte frágil que pode cair a qualquer momento, levando-o de volta à estaca zero.

Portanto, vamos discutir onde as metas OKR e SMART compartilham um ponto em comum para se adequar ao seu estilo de negócios.

Ambas ajudam a criar metas mensuráveis

O componente de resultados-chave dos OKRs permite que os gerentes monitorem e meçam as metas. Os critérios SMART também permitem a mensurabilidade, permitindo que você acompanhe o progresso em cada etapa.

Ambos têm prazo determinado

Tanto os OKRs quanto as metas SMART exigem o estabelecimento de prazos e marcos precisos para atingir as metas. Eles também evocam foco e urgência no tratamento de tarefas e projetos.

Ambos significam alinhamento

Ambos os sistemas enfatizam a importância do alinhamento das metas com objetivos mais amplos, o que direciona os esforços da equipe para os resultados desejados.

É importante reconhecer como os OKRs e as metas SMART atendem a diferentes necessidades no cenário de definição de metas. Mas como você pode escolher a estrutura correta para atingir seu objetivo de definição de metas?

Escolhendo a estrutura correta

O caminho para o sucesso empresarial e organizacional envolve mais do que a definição de metas. Você precisa defini-las corretamente

A escolha entre metas SMART e OKRs não é apenas uma questão de marcar caixas em uma lista de tarefas; trata-se de selecionar a abordagem que melhor se alinha à cultura, aos objetivos e à dinâmica da equipe da sua organização.

Portanto, ao discutir metas SMART versus OKRs, considere os seguintes fatores para chegar a uma decisão.

Cultura organizacional

Os OKRs são mais adequados para ambientes de negócios ágeis, dinâmicos e inovadores que priorizam metas ambiciosas. Por outro lado, os critérios SMART são adequados para organizações tradicionalmente estruturadas que enfatizam metas claras e mensuráveis e o desempenho individual.

Tipo de trabalho

O modelo escolhido também depende da natureza da meta e da complexidade das tarefas. OsOKRs são perfeitos para trabalhos complexos, como o estudo de vários métricas de metas foco nos resultados. O modelo SMART é melhor para projetos mais simples, quantificáveis e de curto prazo com produtos e resultados claros.

Alinhamento estratégico

OsOKRs promovem o alinhamento estratégico ao garantir que os esforços de cada membro da equipe contribuam diretamente para as metas organizacionais. As metas SMART visam definir alvos claros e mensuráveis, exigindo um esforço explícito dos membros da equipe para sincronizar com a estratégia mais ampla da empresa.

Leia também: 12 melhores softwares de definição de metas para equipes Depois de escolher sua estrutura, a próxima etapa é executar essas abordagens de forma eficaz.

Como implementar OKRs e metas SMART

Aqui estão algumas etapas e estratégias a serem adotadas durante a implementação dessas abordagens.

Defina as metas organizacionais: Refine os objetivos a partir das necessidades, o que o manterá concentrado na visão e na missão finais da empresa

Refine os objetivos a partir das necessidades, o que o manterá concentrado na visão e na missão finais da empresa Treinamento e educação : Capacite os funcionários com treinamento e conhecimento adequados,Ferramentas de software OKRe habilidades para que seus esforços não sejam desperdiçados e sejam direcionados para o objetivo comum

: Capacite os funcionários com treinamento e conhecimento adequados,Ferramentas de software OKRe habilidades para que seus esforços não sejam desperdiçados e sejam direcionados para o objetivo comum Transparência e comunicação : Discuta os objetivos, marcos e desafios com seus funcionários para promover a colaboração e o trabalho em equipe eficaz

: Discuta os objetivos, marcos e desafios com seus funcionários para promover a colaboração e o trabalho em equipe eficaz Flexibilidade: Mantenha a estrutura flexível o suficiente para resistir à concorrência e às mudanças nos objetivos comerciais, aos termos do projeto, às preferências dos clientes e às tendências do mercado

E se lhe dissermos que você pode transformar seu estratégia de estabelecimento de metas simplesmente mudando para uma solução de gerenciamento de projetos com tudo incluído, como ClickUp ?

Essa ferramenta avançada oferece um recurso de Metas dedicado e vários modelos de definição de metas que permitem definir objetivos ambiciosos, dividi-los em resultados-chave mensuráveis e acompanhar seu progresso em tempo real. Com o ClickUp, você pode visualizar suas metas, atribuir tarefas e colaborar com sua equipe para garantir que todos estejam alinhados e trabalhando em prol de um objetivo comum, atingindo e superando suas metas de produtividade no processo.

1. Defina seus objetivos Metas do ClickUp permite adicionar metas mensuráveis com resultados importantes, delegar tarefas e acompanhar o progresso usando conclusões percentuais e barras de progresso. Esses recursos apoiam seus esforços para atingir até mesmo as metas mais ambiciosas dentro dos prazos estipulados.

Crie e gerencie metas de sprint, metas de vendas e muito mais com o ClickUp Goals

Para tornar cada meta quantificável, adicione Targets a ela. Essas metas o ajudam a rastrear métricas de sucesso e a manter o foco em ações que fazem a diferença. Algumas dessas metas incluem:

Número (por exemplo, número de downloads de e-books da última campanha de marketing)

Verdadeiro/falso: (por exemplo, se o novo fluxo de integração está livre de erros e pronto para ser implantado)

Porcentagem: (por exemplo, aumento percentual da receita no último trimestre)

Moeda: (por exemplo, a meta de redução de custos por meio da automação neste trimestre)

dica profissional: Em cada lista de objetivos, crie Tarefas ClickUp para seus principais resultados. Adicione detalhes específicos, defina datas de vencimento, atribua-as a membros da equipe e acompanhe o progresso. Criar campos personalizados para rastrear métricas ou dados específicos relacionados às suas metas SMART, como porcentagem de conclusão, números de vendas ou índices de satisfação do cliente.

Além disso, você pode criar pastas para anotar e classificar novas metas OKRs, acompanhar ciclos de sprint, visualizar scorecards de progresso dos funcionários e comparar resultados em diferentes cronogramas.

Descubra instantaneamente o que é e como é o seu projeto/objetivo com este aplicativo fácil de usar e personalizável Modelo de pasta ClickUp OKR .

Personalize tarefas, datas de vencimento, dependências e recursos com o modelo de pasta ClickUp OKR

O modelo de pasta ClickUp OKR descreve a estrutura básica do desenvolvimento OKR. Ele analisa suas ações e o ajuda a entender como elas contribuem para o objetivo, especialmente quando se gerencia uma equipe grande. Aqui estão os recursos:

Visualizações personalizadas : Visualize e priorize metas com várias opções de visualização para escolher, como Lista, Quadro, Calendário e Atividade

: Visualize e priorize metas com várias opções de visualização para escolher, como Lista, Quadro, Calendário e Atividade Status personalizados : Obtenha uma janela para observar a saúde e o progresso de suas metas até o momento e atualize categorias como Em andamento, Não iniciado e Em risco

: Obtenha uma janela para observar a saúde e o progresso de suas metas até o momento e atualize categorias como Em andamento, Não iniciado e Em risco Campos personalizados: Obtenha contexto com abordagens personalizadas, como Iniciativa, Tipo de item OKR, Equipe principal, Progresso e Trimestre, permitindo uma avaliação consistente do desempenho, possibilitando uma análise detalhada

Eleve o nível de sua lista de tarefas classificando suas metas SMART e OKRS em pastas com o ClickUp Goals

2. Acompanhe o progresso

Ao avaliar OKRs ou metas SMART em relação ao desempenho real, seus funcionários lidam com mais dados do que podem. É nesse ponto que Dashboards do ClickUp provam ser um salva-vidas, categorizando tarefas com suas respectivas barras de progresso, datas de vencimento, tarefas pendentes, status do projeto e muito mais, para uma visão panorâmica.

Bônus: Aqui está um guia passo a passo se você precisar de ajuda para criar um painel de OKR .

Divida qualquer tarefa em etapas gerenciáveis com os ClickUp Dashboards

O recurso Dashboards ajuda você:

Identificar suas metas não atingidas que exigem melhorias

que exigem melhorias Acompanhar o progresso e motivar os funcionários destacando o status do projeto, as tarefas concluídas e as métricas de esforço da equipe à medida que atingem a conclusão da meta

destacando o status do projeto, as tarefas concluídas e as métricas de esforço da equipe à medida que atingem a conclusão da meta Manter todos na mesma página, divulgando informações sobre as últimas atualizações e tarefas do projeto

3. Colaborar e se comunicar

Use comentários e discussões em tópicos dentro das tarefas para se comunicar com a sua equipe, compartilhar atualizações e abordar quaisquer desafios. Configure dependências entre as tarefas para garantir que os principais resultados sejam concluídos na ordem correta e dentro do prazo especificado

4. Simplifique as tarefas

Se tudo o que foi mencionado acima parece ser muito trabalho manual, imagine ter um assistente virtual que automatiza muitas dessas tarefas demoradas.

ClickUp Brain Cérebro ClickUp é um assistente de IA avançado que analisa seu trabalho atual para ajudar a fazer brainstorming e gerar metas, tarefas e prazos personalizados, economizando seu tempo e esforço.

Ao utilizar algoritmos avançados, o ClickUp Brain coleta e analisa dados de seu espaço de trabalho ClickUp, identificando padrões, tendências e oportunidades. Em seguida, ele usa essas informações para criar sugestões de metas personalizadas que se alinham aos objetivos e à carga de trabalho da sua equipe. Além disso, o ClickUp Brain pode gerar automaticamente tarefas associadas às suas metas, ajudá-lo a priorizá-las com base na importância e na urgência e sugerir prazos realistas.

Com o ClickUp Brain, você pode otimizar seu fluxo de trabalho, aumentar a produtividade e atingir seus objetivos com mais eficiência. É o seu parceiro com tecnologia de IA para definição de metas e gerenciamento de tarefas.

O modelo de metas SMART do ClickUp

Outra ferramenta que simplifica a definição de metas e o gerenciamento de tarefas para atingir e acompanhar suas metas anuais, trimestrais, semanais e até diárias é o Modelo de metas SMART do ClickUp .

Este modelo pode ser seu assistente, treinador e crítico de uma só vez.

Fique por dentro de tudo e defina metas significativas com o modelo de metas SMART do ClickUp

Estimule a excelência, nunca perca uma atualização, detecte erros e seja um craque em gerenciamento de tempo com o modelo de metas SMART do ClickUp. Aqui estão os principais elementos do modelo:

Status personalizados : Crie tarefas como Concluir, Esmagando, Fora do caminho, Em espera e No caminho certo enquanto monitora o progresso de cada meta

: Crie tarefas como Concluir, Esmagando, Fora do caminho, Em espera e No caminho certo enquanto monitora o progresso de cada meta Campos personalizados : Categorize e aloque os metadados críticos da meta em 12 atributos personalizados. Esse recurso permite que você capture detalhes essenciais e otimize a realização das metas

: Categorize e aloque os metadados críticos da meta em 12 atributos personalizados. Esse recurso permite que você capture detalhes essenciais e otimize a realização das metas Visualizações personalizadas: Acesse rapidamente configurações pré-criadas para metas SMART, estimativa de esforço de metas, planilhas, objetivos de toda a empresa e guias de integração com um único clique, tudo no ClickUp

Acesse rapidamente configurações pré-criadas para metas SMART, estimativa de esforço de metas, planilhas, objetivos de toda a empresa e guias de integração com um único clique, tudo no ClickUp Gerenciamento de projetos: Faça com que recursos como controle de tempo, marcação, alertas de dependência, notificações por e-mail, etc., trabalhem para você, de modo que possa criar um plano "Go; Get Em!" que se alinhe às suas prioridades de tarefas.

4. Analise e melhore o desempenho

Programe check-ins regulares para analisar seus OKRs e metas SMART, avaliar o progresso e fazer os ajustes necessários. Você pode contar com Lembretes do ClickUp e Tarefas recorrentes para nunca perdê-las análise de desempenho e permanecer no caminho certo para alcançar o sucesso do projeto. Modelo de estrutura OKR do ClickUp desobstrui ainda mais o caminho para atingir as metas. Ele permite que você visualize o quadro geral em um relance e escolha as áreas que precisam de atenção durante a fase de revisão e ajuste.

Instigue a responsabilidade da equipe com este modelo de estrutura OKR da ClickUp

Veja como:

Status personalizados : Marque as tarefas e acompanhe cada meta usando seções como Concluído, Em andamento e A fazer

: Marque as tarefas e acompanhe cada meta usando seções como Concluído, Em andamento e A fazer Campos personalizados : Aproveite o poder da personalização e salve informações críticas usando ferramentas como Tipo de OKR, Departamento, Progresso, Ponto de OKR e Equipe

: Aproveite o poder da personalização e salve informações críticas usando ferramentas como Tipo de OKR, Departamento, Progresso, Ponto de OKR e Equipe Visualizações personalizadas : Mantenha as coisas bonitas e fáceis de acessar com as quatro configurações diferentes do ClickUp, como o OKR Global, o Guia de Introdução, o Quadro de Progresso do OKR e a Linha do Tempo

: Mantenha as coisas bonitas e fáceis de acessar com as quatro configurações diferentes do ClickUp, como o OKR Global, o Guia de Introdução, o Quadro de Progresso do OKR e a Linha do Tempo Gerenciamento de projetos: Seja o primeiro a saber sobre atualizações por e-mail, alertas de dependência, recursos de rastreamento e muito mais para selecionar as áreas que precisam de atenção

Seguindo essas etapas e aproveitando os recursos do ClickUp, você pode implementar efetivamente OKRs e metas SMART para impulsionar o desempenho da sua equipe e atingir os objetivos da sua organização.

Priorize a definição de metas com o ClickUp

Então, você já escolheu entre metas OKR e SMART? Ou tentará uma abordagem híbrida?

Para ser honesto, ambas as estruturas têm suas vantagens. As metas SMART funcionam melhor para objetivos táticos e de curto prazo, enquanto os OKRs se destacam ao definir aspirações para toda a empresa.

No entanto, a definição de metas não é um passeio no parque. Lembra-se da sensação de empolgação quando você define uma nova meta? Há uma onda de motivação instantânea, a fórmula para o sucesso parece clara como cristal e, então, em algum momento, a realidade se impõe.

É nesse ponto que as ferramentas e os recursos do ClickUp podem fazer uma diferença significativa. Ao fornecer uma plataforma abrangente para o gerenciamento de metas, o ClickUp ajuda você a navegar pelas complexidades das metas SMART e dos OKRs para os objetivos da empresa, garantindo que você tome decisões informadas com base em dados e métricas, e não em suposições. Experimente o ClickUp hoje mesmo ; é grátis!