10 exemplos impressionantes de arte gerada por IA

No início da década de 1970, o artista Harold Cohen começou a desenvolver sistemas de arte com IA na Universidade da Califórnia em San Diego. Desde então, pesquisadores do MIT, de Stanford e de outras universidades em todo o mundo têm criado arte usando IA. Em essência, já temos exemplos de arte com IA há mais de meio século.

Arte com IA de Harold Cohen, de 1977-78 (Fonte: Whitney Museum of American Art )

A maior diferença entre essas primeiras obras e a arte gerada por IA de hoje é a capacidade de qualquer pessoa — você, eu e praticamente qualquer pessoa com uma conexão à Internet — de criá-la.

Na última década, a arte gerada por IA evoluiu exponencialmente, abrindo possibilidades que nunca vimos antes. Neste artigo, selecionamos alguns exemplos populares de arte gerada por IA para dar uma ideia do que você pode fazer com a GenAI.

Entendendo o processo de criação de arte com IA

A arte com inteligência artificial refere-se a qualquer artefato visual criado ou aprimorado com a ajuda da IA generativa. Normalmente, você insere uma descrição textual da sua ideia, e a IA cria a imagem.

Seja usando a IA do Canva para remover o fundo de sua foto ou o Midjourney para dar vida a uma ideia, você está criando arte com IA.

Casos de uso da arte com IA

Precisa de uma foto formal para o seu perfil no LinkedIn? Não se preocupe. Um retrato gerado por IA pode adicionar um terno e gravata à selfie que você tirou agora mesmo. Quer encomendar uma obra de arte para a sua sala, mas não tem orçamento? Basta criar uma pintura gerada por IA.

Em todos os setores, a IA pode fazer muito mais. Como tecnologia emergente, os exemplos de arte com IA são comuns em casos de uso como:

Marketing : banners digitais, recursos visuais e publicações nas redes sociais com base em diretrizes específicas da marca

Prototipagem : Especialmente em arquitetura ou design de moda, para criar protótipos cuja produção, de outra forma, seria cara ou demorada

Melhoria de imagem : gerar elementos adicionais para imagens existentes, como adicionar um paletó formal ou um carro de luxo a uma foto

Escala: Multiplicar imagens com alterações simples, como o tamanho, uma parte da imagem ou o texto dentro dela. Uma : Multiplicar imagens com alterações simples, como o tamanho, uma parte da imagem ou o texto dentro dela. Uma ferramenta de IA para redes sociais capaz de fazer isso é uma bênção para as equipes de marketing

Dependendo da necessidade e da complexidade do caso de uso de cada pessoa, a ferramenta utilizada varia bastante. Aqui estão alguns geradores de arte com IA comumente disponíveis que você pode experimentar para criar obras de arte geradas por IA.

ClickUp Brain

Como a IA de trabalho mais completa do mundo, o ClickUp Brain não se limita mais apenas à assistência baseada em texto. Agora, ele permite que você crie arte diretamente dentro do seu espaço de trabalho. Seja esboçando conceitos ou adicionando um toque visual, o Brain permite que você gere imagens criadas por IA — e você pode inseri-las diretamente nos comentários das tarefas do ClickUp, nos Docs, no Chat ou nos Quadros Brancos sem precisar trocar de ferramenta!

No ClickUp Whiteboards, basta digitar ou destacar sua sugestão de conceito — como “uma visão lateral colorida, mas realista, do cérebro humano, onde os neurônios estão disparando e se iluminando com ideias” — e o Brain transforma isso em imagens refinadas em segundos. Essas imagens não são apenas placeholders — elas podem ser compartilhadas, editadas e estão prontas para servir de inspiração ou ponto de partida para ideias!

Crie imagens com IA usando o ClickUp Brain nos quadros brancos do ClickUp

💡 Dica profissional: Cansado de digitar os longos comandos necessários para gerar uma boa arte com IA? O Brain MAX, o superaplicativo de IA do ClickUp, simplifica isso com o recurso “Talk to Text”. Basta ditar seu comando para a IA gerar imagens, além de criar tarefas, mensagens ou projetos — com a mesma facilidade com que você digita comandos no ClickUp!

DALL-E da OpenAI

Conhecido como o primeiro gerador de imagens por IA de grande popularidade, o DALL-E continua a ser amplamente popular. As imagens criadas pela versão mais recente, o DALL-E 3, tendem a ser extremamente realistas e de alta qualidade.

Imagen 2 do Google

O Gemini do Google, anteriormente conhecido como Bard, agora permite gerar imagens diretamente em sua interface. As maiores vantagens do Gemini são sua interface de usuário limpa e simples, semelhante à do Google Search, e o fato de ser gratuito!

Midjourney

O Midjourney é conhecido por ser um dos geradores de arte mais estáveis, produzindo resultados de altíssima qualidade que já ganharam prêmios. A maior reclamação sobre o Midjourney é que ele não é intuitivo e só pode ser acessado pelo Discord.

Se você estiver disposto a se esforçar um pouco mais para usar a ferramenta, aqui estão alguns exemplos de prompts do Midjourney para você começar.

Adobe Firefly

Como uma extensão natural de seu conjunto de produtos criativos, a Adobe lançou recentemente o Firefly, uma ferramenta de IA para designers. Além de criar imagens em resposta a prompts, o Firefly também aceita imagens de referência. Isso significa que você pode enviar um esboço ou uma obra de arte para a ferramenta e pedir ao Firefly para criar um resultado semelhante. E voilà!

Microsoft Designer

Ao contrário das ferramentas acima, que utilizam seus próprios modelos, o designer da Microsoft usa o DALL-E. Ele oferece uma alternativa simples, acessível, ideal para iniciantes e gratuita ao ChatGPT Plus, tornando-o extremamente atraente tanto para amadores quanto para entusiastas.

Além disso, como parte do conjunto de produtos Copilot, ele também é uma excelente adição às ferramentas de criação de conteúdo com IA da Microsoft.

Canva

O Canva Magic Media integra imagens geradas por IA ao fluxo de trabalho criativo

Com o software de colaboração em design da Canva, desenvolvido com IA, você pode gerar imagens a partir de texto, alterar estilos, redimensionar, limpar imagens, remover fundos e muito mais! Você também pode incorporar as últimas tendências de design gráfico ao seu trabalho sem esforço.

Ao contrário de ferramentas proprietárias, o gerador de imagens com IA do Canva integra vários modelos, como Magic Media, Dall-E e Imagen, para oferecer recursos de criação artística diretamente em sua plataforma. Isso representa uma enorme vantagem para quem deseja experimentar vários modelos antes de concluir sua tarefa.

Apesar de suas inúmeras possibilidades, a arte gerada por IA é diferente da arte tradicional. Isso apresenta desafios únicos.

Arte tradicional x arte com IA

A arte tradicional envolve a criação de artefatos visuais, geralmente à mão ou digitalmente, usando ferramentas de design. Com a IA, a ferramenta faz a criação, e o usuário apenas fornece os dados.

Algumas outras diferenças importantes são:

Habilidade: A arte tradicional é criada por designers que possuem algum nível de habilidade na área. Criar arte com IA não requer habilidades de design, mas você precisa ter alguma habilidade em dar instruções.

Os entusiastas da arte gerada por IA argumentam que, no futuro, a imaginação será uma habilidade mais valorizada do que o design (no sentido tradicional).

Entrada: A arte tradicional exige que o usuário construa a imagem usando vários elementos de design. Frequentemente, os designers adicionam meticulosamente formas, cores, ícones e fotografias para criar um resultado coeso.

A arte gerada por IA pode ser criada digitando o que você deseja. Por exemplo, se você digitar: “Gato lendo um livro usando óculos de leitura, sentado em uma biblioteca com aparência vintage” no Microsoft Designer, este é o resultado provável que você obterá.

Um exemplo de arte com IA criado com o Microsoft Designer

Tempo: A arte tradicional é meticulosa e demorada. A arte com IA é rápida — a imagem acima levou 10 segundos para ser gerada.

Iteração: A arte tradicional exige tempo e habilidade para ser iterada. Qualquer acréscimo ao briefing inicial pode exigir um esforço significativo. A arte gerada por IA pode ser iterada muito rapidamente. Ao adicionar “Faça o gato branco. Adicione uma caneta-tinteiro.” ao prompt de arte de IA acima, obtive as imagens abaixo instantaneamente.

Variantes de arte com IA criadas com o Microsoft Designer

O exemplo acima mostra como você pode imaginar algo e criar instantaneamente uma imagem para isso. É simples assim!

Vamos dar uma olhada em algumas das obras de arte com IA mais populares e impressionantes para entender as possibilidades reais que se abrem diante de nós.

Arte com IA em exemplos do mundo real

Qualquer obra de arte criada com ferramentas de IA, como DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon ou Runway, é arte gerada por IA. Veja o que os primeiros usuários e pioneiros da arte gerada por IA têm feito até agora.

1. Retrato de Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Fonte: Wikimedia Commons )

Em 2018, membros do coletivo parisiense Obvious utilizaram IA generativa para criar um retrato de Edmond de Belamy, um personagem fictício de sua autoria. Eles utilizaram um algoritmo de código aberto e o treinaram com 15.000 retratos do século XIV ao XIX.

Esta obra de arte ganhou notoriedade ao se tornar a primeira obra criada com IA a ser leiloada na Christie’s, em Nova York. A pintura foi vendida por US$ 432.500 nesse leilão.

2. DeepDream do Google

Imagem criada com DeepDream (Fonte: Wikimedia Commons )

O DeepDream é uma forma de arte com IA que utiliza a pareidolia algorítmica para criar uma versão onírica e psicodélica de imagens existentes. Desde então, pesquisadores têm utilizado o DeepDream em conjunto com ambientes de realidade virtual para experimentos em psicologia cognitiva e pesquisa cerebral.

3. Realidades artificiais por Refik Anadol

Realidades Artificiais: Coral, de Refik Anadol (Fonte: refikanadol.com )

Encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, esta obra de arte com IA de Refik Anadol combina enormes conjuntos de dados de imagens de corais para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas. Trata-se de um projeto multidisciplinar que combina visualização de dados, aprendizado de máquina e impressão 3D.

4. Organismos híbridos de Sofia Crespo

Neural Zoo, de Sofia Crespo (Fonte: neuralzoo.com )

A artista argentina Sofia Crespo utiliza dados do mundo natural para criar formas de vida especulativas. No projeto Neural Zoo, ela utiliza imagens do mundo natural e as reorganiza para criar visuais impressionantes de uma natureza imaginária, refletindo a forma como a criatividade humana funciona. Ela usa essa forma de expressão para questionar o impacto da IA na arte e na criatividade, levantando questões fundamentais para o seu futuro.

5. Campanha de arte digital da BMW

Carros artísticos da BMW (Fonte: bmw.com )

A arte não se limita apenas a museus e exposições. A arte com IA também não. Várias empresas têm utilizado a arte com IA de diversas maneiras. Uma das campanhas impressionantes dos últimos tempos é a dos carros artísticos da BMW.

Como parte de seus programas de patrocínio às artes e à cultura, a BMW colaborou com o tecnólogo criativo Nathan Shipley e o colecionador de arte Gary Yeh para treinar a IA com 900 anos de história da arte e criar 50 novas obras de arte. Em seguida, eles projetaram essas obras em uma representação virtual do Série 8 Gran Coupe.

6. Rótulos exclusivos da Nutella

Rótulos de produtos gerados por IA pela Nutella (Fonte: Ogilvy Italia )

A etiquetagem de produtos é uma das tarefas mais rotineiras na linha de produção. Uma etiqueta pré-desenhada é impressa e colada em todos os produtos para manter a consistência e a identidade da marca. A Nutella usou a arte gerada por IA para mudar isso.

A Nutella criou sete milhões de rótulos exclusivos para o mercado italiano. Isso despertou a curiosidade e aumentou a demanda. Muitos fãs da Nutella também ficaram entusiasmados com a possibilidade de ter um pote único e exclusivo.

7. Mal posso esperar pelo inverno em Nova York

Arte com IA baseada em pixels criada por um usuário do Reddit (Fonte: BlickyBloop )

Existem centenas de milhares, senão milhões, de fotografias tentando capturar a essência do inverno na cidade de Nova York. Ele é romantizado nos filmes, na música, na televisão e em muitos outros meios. No entanto, este usuário do Reddit encontrou uma maneira simples, mas marcante, de representar uma cena clássica de inverno na Big Apple usando IA.

As camadas, a profundidade e os pequenos detalhes (incluindo os flocos de neve caindo) criam um efeito cativante em uma imagem bastante comum. O usuário aplicou um tratamento visual antigo, no estilo de videogame, para fazer com que a arte gerada por IA parecesse ao mesmo tempo vintage e ultramoderna.

8. Brinquedos imaginários de I Love Lucy

Brinquedos "I Love Lucy" gerados pelo DALL-E (Fonte: Fast Company )

O editor de tecnologia da Fast Company, Harry McCracken, experimentou o DALL-E, criando alguns brinquedos do programa “I Love Lucy”. “Os frascos de Vitameatavegamin são um toque legal”, admitiu ele.

Será apenas uma questão de tempo até que as pessoas comecem a criar itens vintage falsos e a imprimi-los em 3D? O tempo dirá. Ele também inspirou outros criativos do mundo vintage, sobre alguns dos quais você pode ler em seu artigo aqui.

9. Robôs pós-apocalípticos

Robôs pós-apocalípticos (Fonte: Midjourney showcase )

Um usuário do Midjourney imagina um mundo pós-apocalíptico com um robô enferrujado interagindo com flores em uma paisagem urbana sombria. O modelo interpreta com precisão as instruções da arte gerada por IA, adicionando nuvens amarelas, uma parede coberta de grafite, etc.

A capacidade da IA de desenvolver obras de arte tão meticulosamente projetadas é uma revolução para a prototipagem. Imagine um aspirante a roteirista de Hollywood capaz de criar seus próprios moodboards e storyboards para apresentações mais eficazes!

10. Créditos de abertura de Secret Invasion

Imagem dos créditos de abertura de Secret Invasion (Fonte: The Verge )

Por falar em Hollywood, os produtores de “Secret Invasion”, da Marvel, utilizaram IA para criar os créditos de abertura. Isso é especialmente interessante porque o produtor executivo afirmou que eles optaram deliberadamente por usar IA porque ela “brinca com os próprios temas da série”, ou seja, uma população Skrull capaz de mudar de forma.

No entanto, esse caso de uso abriu uma caixa de Pandora de questões no mundo da arte em torno de dados de treinamento, direitos dos artistas, os perigos da IA e a criatividade ética.

O Futuro da Arte Gerada por IA

Os exemplos acima de arte gerada por IA demonstram duas coisas: as possibilidades infinitas da arte gerada por IA e o impacto real que ela pode ter no futuro da vida humana.

Embora seja possível usar qualquer ferramenta e gerar inúmeras possibilidades, o impacto da arte gerada por IA é objeto de um debate acalorado. Alguns dos principais pontos de discussão são:

Capacidades: Como auxílio criativo, a IA é mais poderosa do que qualquer ferramenta que os artistas tenham usado até agora. Ela não só permite a criação rápida, mas também possibilita iterações e melhorias em grande velocidade. À medida que os modelos evoluem, esperamos que isso só melhore — drasticamente.

Dados: Um dos aspectos fundamentais da arte gerada por IA são os dados utilizados para treinar os modelos. Muitos geradores de arte por IA não divulgam seus dados de treinamento, o que cria um terreno escorregadio no que diz respeito a violações de direitos autorais e aos direitos dos artistas tradicionais que criaram esses estilos.

Por exemplo, a função de voz do ChatGPT da OpenAI era tão semelhante à da atriz Scarlett Johansson que isso resultou em consequências legais.

Ética da IA: O uso ético desses dados também é complicado, especialmente para artistas que talvez não tenham conhecimento tecnológico suficiente para compreender os fundamentos desse uso.

Por exemplo, o diretor e produtor executivo de Secret Invasion, Ali Selim, disse que não entende muito bem como a IA funciona, mas está fascinado pelo que ela é capaz de criar. É claro que há muito a ser aprendido e avaliado, tanto por artistas quanto pelas pessoas que desenvolvem geradores de arte com IA.

Direitos autorais: Um tribunal dos EUA decidiu no ano passado que imagens geradas por IA sem qualquer intervenção humana não podem ser protegidas por direitos autorais sob a legislação americana. Sem um conhecimento claro dos dados de treinamento — que são parte integrante do que significa “intervenção” —, não há consenso sobre o que constitui propriedade intelectual.

No entanto, esses são problemas iniciais comuns enfrentados por qualquer nova tecnologia. Para chegar a uma solução que funcione para todos, a comunidade artística e especialistas em direito e tecnologia precisarão se reunir e definir os detalhes.

O ponto principal é que uma colaboração frutífera e justa entre humanos e algoritmos de IA beneficia a todos. Os exemplos de arte com IA acima mostram que a IA democratiza a capacidade de criar arte. Você pode não precisar saber misturar aquarelas ou ser versado nos princípios do design, mas sua capacidade de imaginar e se expressar será a chave para criar uma excelente arte com IA.

As ferramentas de arte com IA também produzem iterações e variações a uma velocidade impressionante, gerando eficiências extraordinárias em grande escala tanto para pessoas quanto para organizações.

Gerencie melhor seus projetos de arte com IA usando o ClickUp

Embora tenha vindo a surgir nos últimos 50 anos, a IA só recentemente começou a causar impacto no mundo da arte. Com produtos de IA, qualquer pessoa com imaginação pode criar arte, independentemente de suas habilidades com ferramentas de design.

Com mais pessoas adquirindo a capacidade de criar arte, é de se esperar uma explosão de conteúdo visual. Equipes de marketing poderão criar conteúdo diversificado em grande escala. Entusiastas publicarão novas obras de arte todos os dias, como já começaram a fazer no Reddit. Designers de produto criarão protótipos rapidamente, produzindo mais iterações com maior agilidade.

Se você é um profissional que usa IA para design, gerenciar sua produção pode se tornar complicado. Para lidar com todos os seus projetos de arte com IA de forma eficiente, você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas conversacionais independentes preferidas. Por exemplo, a IA consegue executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um comando de texto simples do usuário? O ClickUp Brain consegue ! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outras coisas, resumir threads de chat, redigir ou revisar textos, extrair informações da área de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

Além de todos os recursos de gerenciamento de projetos, o ClickUp Brain permite que você otimize prompts, resuma documentação, acesse facilmente dados do projeto e muito mais.

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