10 exemplos de kits de marca para inspirar a criação do seu

É sábado à noite. Você está preparando o jantar e decide que sua “playlist Wine and Dine” seria o acompanhamento musical perfeito. Você pega o celular, abre o aplicativo e a música começa a tocar. Você mal olhou para o celular, mas seus dedos tocaram no Spotify com precisão.

Em um mundo onde somos bombardeados diariamente por milhares de imagens e mensagens — de outdoors físicos a pop-ups digitais —, uma identidade de marca forte não é apenas algo bom de se ter. É o seu passaporte para se destacar.

Pense em como os doodles divertidos do Google fazem você sorrir ou como os visuais acolhedores e convidativos do Airbnb fazem você sonhar com sua próxima viagem. Isso não é fruto do acaso; é o resultado de uma gestão de marca eficaz e de kits de marca meticulosamente projetados que dizem muito sem dizer uma palavra.

Nesta postagem do blog, vamos explorar o mundo dos kits de marca e os melhores exemplos de kits de marca do mundo. Desde os elementos básicos que os tornam eficazes até dicas inspiradoras, vamos compartilhar como você pode criar uma identidade de marca que não seja apenas vista, mas sentida e lembrada.

O que é um kit de marca?

Um kit de marca é uma coleção abrangente de elementos visuais e conceituais que definem a identidade da sua marca. Ele serve como um guia para a forma como a marca se apresenta ao mundo, garantindo consistência em todos os canais de marketing e pontos de contato.

Embora muitas vezes confundido com um guia de estilo da marca, um kit de marca abrange uma gama mais ampla de componentes. Um guia de estilo da marca normalmente se concentra nas regras e diretrizes para o uso dos elementos da marca, enquanto um kit de marca inclui esses elementos e recursos adicionais que ajudam na execução eficaz da estratégia da marca.

Os principais componentes de um kit de marca incluem:

Logotipos : logotipos principal, secundário e variantes para diferentes aplicações

Tipografia : famílias de fontes, tamanhos e diretrizes de uso

Paletas de cores: Cores primárias e secundárias com códigos hexadecimais e valores RGB

Layouts de página : Modelos para diversos materiais de marketing

Ícones e elementos gráficos : ícones personalizados e motivos de design

Perfis do público-alvo : Personas que representam seus clientes ideais

Diretrizes de voz da marca : princípios de tom, estilo e mensagem

Estilo de imagem: Diretrizes para fotografia e ilustração

Ao contrário de um guia de estilo tradicional, que pode ser um documento extenso, um kit de marca é projetado para uso prático e cotidiano. É um kit de ferramentas dinâmico que evolui junto com sua marca, permitindo atualizações rápidas e fácil distribuição para membros da equipe e partes interessadas.

Um kit de marca centraliza as diretrizes e os recursos da marca, capacitando sua equipe a criar conteúdo consistente com a identidade da marca, seja uma publicação nas redes sociais, um e-mail promocional ou uma campanha publicitária em grande escala.

De acordo com um estudo de 2021, a consistência da marca levou a um aumento de receita de pelo menos 10% para mais de 67% das empresas pesquisadas.

Exemplos de kits de marca para se inspirar

Vamos explorar 10 exemplos excepcionais de kits de marca que definem o padrão em gestão de identidade de marca.

Esses kits de marca mostram como as principais empresas mantêm a consistência, ao mesmo tempo em que permitem criatividade e adaptação em várias plataformas.

1. Google

A identidade visual do Google se concentra na simplicidade, acessibilidade e inovação. O design é clean e intuitivo, refletindo a missão da empresa de organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis.

O sistema de código aberto Material Design do Google é uma linguagem de design altamente adaptável que permeia a identidade da marca e se estende por todo o seu ecossistema de produtos.

via Google

O uso de cores primárias — azul, vermelho, amarelo e verde — e uma fonte sans-serif clean permite a adaptabilidade em várias plataformas, mantendo uma identidade reconhecível e criando uma estética alegre e convidativa.

2. Spotify

Quer você tenha ficado fascinado ou irritado com o Spotify Wrapped, a famosa campanha de fim de ano do Spotify que apresenta os dados dos usuários em um formato visualmente atraente e compartilhável, você sabe que o kit de marca do Spotify é um exemplo magistral de como transformar experiências de áudio em identidade visual.

via Spotify

A marca adota imagens em dois tons, combinando uma imagem em escala de cinza ou um retrato com um toque de cores vivas para capturar a energia e a criatividade da música. Sua paleta de cores é inspirada em capas de álbuns e iluminação de shows. Ela é complementada por uma tipografia personalizada que imita ondas sonoras — observe o logotipo “Burst”, as três linhas curvas que emanam do círculo representando ondas sonoras e a difusão da música.

A estratégia de branding deles inclui recursos visuais dinâmicos que se adaptam a diferentes campanhas. Esses recursos demonstram sua abordagem inovadora ao streaming de música e ressoam com seu público jovem.

3. Netflix

Você viu um N vermelho em negrito e ouviu um “ta-dum” imaginário ao ler isso?

A identidade sonora tornou-se parte integrante da identidade de marca moderna, e a Netflix é um excelente exemplo de como o som pode melhorar o reconhecimento da marca e a experiência do usuário.

via Netflix

O som “ta-dum” foi projetado para evocar uma experiência cinematográfica, alinhando-se à identidade da Netflix como líder na indústria do entretenimento. Seu objetivo é criar expectativa e entusiasmo, sinalizando aos espectadores que eles estão prestes a interagir com um conteúdo que é ao mesmo tempo de alta qualidade e imersivo.

O “ta-dum” transcendeu seu papel de mero efeito sonoro; tornou-se uma referência cultural. A Netflix chegou a organizar um evento global para fãs chamado “TUDUM”, celebrando o som e sua conexão com a marca.

O kit de marca deles inclui diretrizes para o uso de imagens que evocam emoção e contam histórias, refletindo sua estratégia orientada para o conteúdo.

4. Airbnb

Quando a Airbnb percebeu que sua identidade de marca original já não atendia mais às suas necessidades, a empresa procurou a DesignStudio para ajudá-la a criar uma marca que pudesse expressar sua visão.

À medida que a equipe pesquisava, descobriu que o Airbnb não se tratava apenas de alugar imóveis, mas de criar um senso de pertencimento, conforto e comunidade nos lugares que as pessoas visitavam. Essa percepção tornou-se a base para sua estratégia de marca e para seu icônico logotipo “Bélo” — uma combinação de um coração, um marcador de localização e a letra “A” — simbolizando “pertencer a qualquer lugar”.

A mensagem? Não importa aonde você fosse, você poderia se sentir em casa com o Airbnb.

via DesignStudio

A reformulação da marca foi aclamada pela crítica, gerando um frenesi nas redes sociais e conquistando inúmeros prêmios de prestígio que reconheceram sua criatividade e impacto. Mais significativamente, nos anos seguintes à reformulação, a avaliação da Airbnb disparou, ultrapassando a de seu concorrente mais próximo por impressionantes US$ 29 bilhões em menos de quatro anos.

Outros elementos-chave do kit de marca incluem:

Uma paleta de cores composta por um tom quente de rosa avermelhado (chamado “ Rausch ”) como cor principal, complementada por uma gama de tons mais suaves inspirados em culturas globais

A família de fontes Cereal , projetada para ser amigável e acessível em vários idiomas

Diretrizes que enfatizam imagens autênticas e não encenadas, mostrando casas e experiências reais

Um estilo de mapa personalizado que é consistente com a identidade visual geral da marca

5. Slack

O kit de marca do Slack equilibra profissionalismo e descontração, refletindo o papel da empresa em tornar a comunicação no trabalho mais envolvente e eficiente. No entanto, o kit nem sempre apresentou o logotipo atual com quatro gotículas (ou balões de fala) e quatro losangos.

Em um comunicado à imprensa anunciando o novo logotipo, a empresa afirmou:

Nosso primeiro logotipo foi criado antes do lançamento da empresa. Era distinto e divertido, e o octothorpe (ou sinal de libra, ou hashtag, ou qualquer que seja o nome pelo qual você o conheça) se assemelhava ao mesmo símbolo que você vê na frente dos canais em nosso produto. Também era extremamente fácil errar. Eram 11 cores diferentes — e se colocadas sobre qualquer cor que não fosse o branco, ou no ângulo errado (em vez da rotação de 18º prescrita com precisão), ou com as cores ajustadas incorretamente, ficava horrível. Isso nos deixava angustiados.

Nosso primeiro logotipo foi criado antes do lançamento da empresa. Era distinto e divertido, e o octothorpe (ou sinal de libra, ou hashtag, ou qualquer que seja o nome pelo qual você o conheça) se assemelhava ao mesmo símbolo que você vê na frente dos canais em nosso produto.

Também era extremamente fácil errar. Eram 11 cores diferentes — e se colocadas sobre qualquer cor que não fosse o branco, ou no ângulo errado (em vez da rotação de 18º prescrita com precisão), ou com as cores ajustadas incorretamente, ficava horrível. Isso nos deixava angustiados.

O Slack queria um logotipo que fosse mais escalável, funcionasse em uma única cor e ainda captasse a personalidade divertida e cheia de energia da marca.

O redesenho do logotipo:

Reduzimos as cores de 11 para apenas 4 tons primários, além do roxo característico do Slack

Aprimoramos os detalhes para um visual mais nítido e definido

Removemos os ângulos precisos para tornar a forma do Octothorpe (ou hashtag) mais orgânica e acessível

via Slack

A paleta de cores simplificada e as linhas clean também conferem ao Slack uma aparência mais sofisticada e profissional, alinhada com sua entrada no mercado corporativo. O redesenho posiciona a empresa como uma ferramenta de negócios séria, e não apenas como um aplicativo de mensagens divertido.

6. ClickUp

O kit de marca do ClickUp é caracterizado por cores vivas e modernas, com destaque para o roxo, o rosa, o azul claro e o amarelo. Essas cores refletem nosso compromisso em tornar a produtividade divertida e oferecer a melhor experiência ao usuário, que também é nosso principal valor fundamental.

Valorizamos a clareza e a legibilidade em nossa comunicação e, por isso, usamos a moderna fonte sans-serif Axiforma em todos os textos.

Siga nossas diretrizes de estilo de marca para usar o logotipo do ClickUp

Nosso logotipo inclui várias variações — preto sobre fundo branco, branco sobre fundo colorido e o original com uma seta para cima em um gradiente das cores da nossa marca — para se adaptar a diferentes contextos, mantendo o reconhecimento da marca.

O kit de marca também inclui diretrizes legais para o uso das marcas registradas do ClickUp, protegendo a integridade da marca e, ao mesmo tempo, permitindo que parceiros e usuários promovam o ClickUp de maneira adequada.

7. Hulu

As diretrizes de estilo da marca da Hulu, com aproximadamente 100 páginas, enfatizam a clareza e a eficiência, fiéis à sua missão de proporcionar uma experiência de streaming fácil e agradável.

O aspecto mais interessante do kit de marca deles talvez seja a cor principal da marca, apelidada de verde Hulu. Nas palavras da empresa:

Isso representa a originalidade renovada da nossa marca e se destaca das paletas de entretenimento mais tradicionais.

Isso representa a originalidade renovada da nossa marca e se destaca das paletas de entretenimento mais tradicionais.

O verde brilhante característico, combinado com o preto, cria uma identidade visual marcante que é instantaneamente reconhecível.

via Hulu

A paleta de cores ousadas é combinada com uma tipografia simples para criar um design moderno e intuitivo que se destaca em diversos planos de fundo.

O kit de marca também inclui instruções detalhadas sobre o uso, o espaçamento e o posicionamento do logotipo para manter a consistência. Ele também inclui uma seção sobre o tom de voz, garantindo que todas as comunicações estejam alinhadas com a identidade da marca.

8. Yelp

O kit de marca do Yelp destaca o compromisso da empresa em conectar pessoas a excelentes empresas locais por meio de avaliações e classificações geradas pelos usuários.

A marca é construída em torno de alguns elementos-chave:

O nome e o logotipo do Yelp

O nome e o logotipo do Yelp representam a missão da empresa de ajudar os consumidores a encontrar empresas nas quais possam confiar. O símbolo de “explosão” no logotipo tem como objetivo capturar a sensação de descoberta quando alguém encontra uma ótima empresa local.

via Yelp

Diretrizes da marca

O Yelp fornece diretrizes claras sobre como usar seus recursos de marca, incluindo:

Use os logotipos “Encontre-nos no Yelp”, “Yelp para Empresas” ou “Yelp para Restaurantes” para indicar sua presença no Yelp

Não altere nem distorça os logotipos, exceto para ajustar o tamanho, mantendo as proporções

Atribua corretamente os trechos das avaliações, incluindo o nome de usuário do Yelp, a data da avaliação e um link para o conteúdo original

Não use as imagens de estrelas do Yelp para indicar sua classificação média; em vez disso, use o recurso dinâmico de “avaliações” online

Foco na comunidade

A marca Yelp é construída em torno de sua comunidade de avaliadores, conhecidos como “Yelpers”. A empresa incentiva os avaliadores a usar nomes e fotos reais e reconhece os principais colaboradores por meio do programa Yelp Elite Squad. O Yelp emprega gerentes de comunidade para interagir com os avaliadores e organizar eventos.

Ao definir claramente os elementos da marca e promover uma comunidade dinâmica, o Yelp busca oferecer uma plataforma confiável para que os consumidores descubram e se conectem com empresas locais. As diretrizes da marca garantem uma representação consistente da identidade do Yelp em todos os pontos de contato.

9. Shopify

O kit de marca da Shopify foi projetado para capacitar e inspirar empreendedores. Sua estética é acessível, refletindo a missão da marca de tornar o comércio eletrônico acessível a todos. Sua identidade visual combina um visual clean e profissional com elementos que representam crescimento e possibilidades.

via Shopify

Destaques do kit de marca da Shopify:

Logotipo distinto em forma de “saco de compras” que simboliza o comércio eletrônico e pode ser usado para representar a marca mesmo sem o logotipo textual em situações especiais

Paleta de cores versátil com um verde característico que representa crescimento e sucesso

Fonte personalizada (Shopify Sans) para garantir a consistência da marca

Logotipos coloridos e em tons de cinza para se adaptarem a todos os tipos de planos de fundo

Estilo de ilustração que destaca diversos empreendedores e empresas

10. Mailchimp

Você sabia que o Mailchimp começou como um projeto paralelo dos cofundadores para ajudar pequenas empresas com seu marketing? A empresa percorreu um longo caminho desde então, expandindo suas ofertas para a automação de marketing, e a marca evoluiu para acompanhar essa mudança. O logotipo foi atualizado e tornou-se mais arrojado para refletir as capacidades mais amplas da marca, com o “c” em Mailchimp agora em minúscula para simbolizar sua evolução além do e-mail.

via Mailchimp

O kit de marca da Mailchimp foi projetado para ser divertido e acessível. Os elementos de design lúdicos, incluindo o mascote chimpanzé que pisca o olho, Freddie, criam uma experiência de usuário amigável e envolvente.

Outros elementos importantes:

Paleta de cores : A marca usa o amarelo Cavendish como cor principal e combina-o com o tom pimenta para detalhes

Tipografia: Uma combinação de fontes peculiares e modernas é usada para transmitir uma sensação de personalidade e acessibilidade

Imagens: O kit de marca incentiva o uso de recursos visuais divertidos e envolventes que ressoam com os proprietários de pequenas empresas e inclui ilustrações e ícones desenhados à mão que conferem um toque acolhedor

👀 Curiosidade O kit de marca da Mailchimp também conta com uma seção de perguntas frequentes para fundadores, empresários e profissionais de marketing que desejam uma introdução rápida ou uma atualização sobre como desenvolver seus próprios ativos de marca.

Criando um kit de marca eficaz

Criar um kit de marca sólido não significa seguir um conjunto rígido de regras. Trata-se de capturar a essência de quem você é como empresa e traduzir isso em cada ponto de contato visual e verbal.

O segredo é ser tão consistente e, ao mesmo tempo, tão flexível que, quer alguém encontre sua marca na pequena tela de um smartwatch ou em gigantescas instalações de CGI (imagens geradas por computador), saiba instantaneamente que se trata de você.

É por isso que uma pesquisa de marketing minuciosa é fundamental antes de criar seu kit de marca. Compreender seu público-alvo, seus concorrentes e as tendências do mercado ajudará a definir sua proposta de valor única e o posicionamento da marca. Isso garantirá que seu kit de marca tenha repercussão junto ao público-alvo pretendido.

Guia passo a passo para criar um kit de marca

Depois de concluir sua pesquisa de mercado, siga estas seis etapas para criar seu próprio kit de marca usando a Plataforma de Gerenciamento de Projetos de Design do ClickUp.

1. Crie uma estratégia de marca

Comece definindo sua estratégia de marca. Essa etapa essencial envolve articular a missão, a visão e os valores da sua marca, identificar sua proposta única de venda (USP) e desenvolver a personalidade e a voz da sua marca.

Use a solução de gerenciamento de documentos do ClickUp, o ClickUp Docs, para elaborar e refinar esses elementos fundamentais de forma colaborativa.

O modelo de identidade de marca do ClickUp oferece uma estrutura organizada para guiá-lo nesse processo, garantindo que você aborde todos os aspectos essenciais da sua estratégia de gestão de marca.

Baixe este modelo Simplifique o processo de criação de uma identidade de marca impactante com o modelo de identidade de marca do ClickUp

Use o modelo para:

Desenvolva um conjunto exclusivo de recursos visuais que representem sua marca de maneira consistente em todas as plataformas

Crie uma estratégia de comunicação eficaz para envolver os clientes

Defina objetivos claros para orientar os esforços de branding da sua equipe e distribua recursos e responsabilidades para as tarefas de branding

2. Crie sua identidade visual

Em seguida, passe para o design da identidade visual da sua marca. Essa fase abrange a criação do seu logotipo e suas variações, a escolha da paleta de cores, a seleção da tipografia e o desenvolvimento de ícones e elementos gráficos personalizados.

O recurso Quadros Brancos do ClickUp é muito útil aqui, permitindo que sua equipe de design faça brainstorming e esboce ideias para vários kits de marca de forma colaborativa e em tempo real.

Colabore com sua equipe e troque ideias criativas usando os Quadros Brancos do ClickUp

À medida que finaliza os designs, use o sistema de gerenciamento de tarefas do ClickUp para atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso de cada elemento da sua identidade visual.

3. Crie um guia de estilo da marca

Com seus elementos visuais definidos, estabeleça diretrizes abrangentes para a marca. Defina regras para o uso do logotipo, determine as aplicações de cores, crie hierarquias tipográficas e estabeleça estilos de imagem e fotografia.

O modelo de diretrizes de marca do ClickUp oferece uma estrutura pré-definida para registrar essas diretrizes e criar um documento dinâmico que pode ser facilmente atualizado e compartilhado em toda a sua organização, garantindo que todos tenham acesso aos padrões de marca mais recentes.

Baixe este modelo Crie e centralize seu guia de estilo da marca com o modelo de diretrizes de marca do ClickUp

Os principais benefícios de usar esses modelos de branding incluem:

Defina os componentes essenciais da marca, incluindo logotipos, paletas de cores e tipografia

Todos os recursos de branding podem ser armazenados em um único local para facilitar o acesso e o gerenciamento

Instruções claras para o uso de recursos visuais e logotipos, garantindo consistência em todas as plataformas

4. Desenvolva os ativos de marca da sua empresa

Crie modelos para diversos materiais de marketing, crie imagens de perfil e fotos de capa para redes sociais e desenvolva assinaturas de e-mail e designs de cartões de visita. Os recursos de armazenamento de arquivos e controle de versões do ClickUp são perfeitos para gerenciar esses ativos.

💡Dica profissional: Configure Visualizações Personalizadas no ClickUp para organizar os recursos por tipo ou uso, facilitando para os membros da equipe encontrarem e usarem os arquivos corretos. Use as mais de 15 visualizações do ClickUp para organizar os ativos da marca do jeito que você quiser

5. Reúna tudo em um manual de marca que possa ser compartilhado

Por fim, compile todos os recursos da sua marca em um guia abrangente e fácil de usar. Inclua exemplos de uso correto e incorreto e forneça recursos e modelos para download.

Baixe este modelo Crie uma história de marca cativante com o modelo de livro de marca do ClickUp

O modelo de manual de marca do ClickUp oferece um excelente ponto de partida para essa compilação.

Isso garante uma aparência e um estilo consistentes para todos os materiais de marketing, fornecendo diretrizes claras sobre a representação da marca para funcionários e parceiros. Use-o para documentar a história de origem da sua marca e definir narrativas.

6. Monitore e analise

Revise regularmente suas diretrizes de marca para garantir que elas continuem relevantes. Configure revisões periódicas no ClickUp usando Tarefas Recorrentes ou lembretes para manter tudo atualizado.

Ao longo desse processo, aproveite os recursos de colaboração do ClickUp para otimizar o fluxo de trabalho e coletar feedback — as ferramentas de comentários e revisão ajudam a facilitar discussões sobre elementos de design, e as automações notificam os membros relevantes da equipe quando novos recursos são adicionados ou diretrizes são atualizadas.

O modelo de guia de estilo da marca do ClickUp pode servir como um centro de coordenação para todos esses elementos, oferecendo uma visão geral clara do progresso do desenvolvimento do seu kit de marca.

Crie um legado de marca duradouro com o ClickUp

Uma identidade de marca forte e consistente é um poderoso diferencial. Seu kit de marca é a chave para liberar esse potencial, possibilitando experiências de marca impactantes em todos os canais

Os exemplos de kits de marca que exploramos demonstram que eles vão além da mera estética. Eles sintetizam a personalidade, os valores e a posição única da marca no mercado. Seja o sistema de design adaptável do Google ou a abordagem centrada na comunidade do Airbnb, cada kit de marca apoia objetivos de negócios específicos e as expectativas do público.

Criar e manter um kit de identidade de marca abrangente é um processo contínuo que exige planejamento cuidadoso, criatividade e colaboração. Aproveitar ferramentas de software de gestão de marca, como o ClickUp, pode ajudar a otimizar esse processo, garantindo que seu kit de marca permaneça um ativo vivo e em evolução que cresce junto com sua empresa.

Invista tempo e recursos no desenvolvimento de um kit de marca robusto e você construirá uma base para o reconhecimento, a fidelidade e o sucesso da marca a longo prazo. Cadastre-se no ClickUp hoje mesmo!