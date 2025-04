Como simplificar o processo de pesquisa de marketing para obter sucesso

A Netflix continua muito interessada em saber o que você assiste nela.

Sua equipe de Consumer Insight envia pesquisas, analisa conversas em mídias sociais, realiza entrevistas com usuários e até mede as respostas físicas do público (biometria) para entender como eles reagem ao conteúdo.

Ao estudar esses dados, eles avaliam quais programas as pessoas gostam e por quê. O objetivo é melhorar a experiência de todos com a Netflix e ficar à frente de outras plataformas de streaming.

Você também pode fazer isso para sua empresa e se tornar a favorita dos consumidores ou ficar à frente dos concorrentes - talvez até conseguir as duas coisas!

Leia esta publicação do blog e saiba mais sobre o processo de pesquisa de mercado, como organizar seu processo de planejamento de marketing e o que pode acontecer quando você não o faz.

resumo de 60 segundos A pesquisa de marketing envolve a coleta e a análise sistemática de dados para obter insights sobre as tendências do mercado, o comportamento dos clientes e a dinâmica do setor, auxiliando na tomada de decisões informadas

Ela é essencial para entender os mercados-alvo, reduzir riscos, identificar oportunidades, aprimorar estratégias, manter-se competitivo e garantir a satisfação do cliente

Para começar a realizar uma pesquisa de mercado eficaz, identifique os principais problemas ou oportunidades, como entender as preferências dos clientes ou avaliar a fidelidade à marca, e defina objetivos de pesquisa claros

Em seguida , descreva seus métodos de pesquisa (pesquisa primária ou secundária), defina o público-alvo, estabeleça cronogramas e orçamentos e escolha suas ferramentas de coleta de dados

Use ferramentas como o ClickUp Forms para coletar respostas de pesquisas e feedback, garantindo que os dados sejam relevantes e acionáveis

Visualize tendências de dados, crie relatórios e compartilhe descobertas com as partes interessadas para obter transparência e eficiência. O ClickUp Dashboards é uma ótima ferramenta para fazer isso

Por fim, aplique os insights para refinar as estratégias de marketing, validar o desenvolvimento de recursos e tomar decisões baseadas em dados

Ao longo do processo, resolva problemas como dados dispersos, sobrecarga de dados, vieses e questões de pesquisa em evolução com soluções integradas

Aproveite o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp e os recursos baseados em IA para simplificar os fluxos de trabalho de pesquisa, automatizar tarefas e aprimorar a colaboração

O que é pesquisa de marketing?

Pesquisa de marketing significa coletar, analisar e interpretar dados sistematicamente para obter insights sobre tendências de mercado, comportamentos de clientes, concorrentes e dinâmica do setor. Ela ajuda as empresas a entender seu público-alvo, identificar oportunidades, resolver problemas e tomar decisões informadas e orientadas por dados.

Em resumo, o processo de pesquisa de marketing funciona da seguinte forma: Defina o problema ou objetivo

Crie um processo e um plano de pesquisa

Reúna dados de pesquisas on-line, entrevistas, grupos de foco ou outras ferramentas de pesquisa

Analise os dados coletados durante o processo de pesquisa

Aplique os insights para criar uma estratégia de marketing

Por que a pesquisa de marketing é essencial?

Imagine que você está abrindo uma cafeteria. A pesquisa de mercado o ajudaria a descobrir onde seus clientes-alvo, que adoram café, se encontram e quanto estão dispostos a pagar pelo café. Ela fornece às empresas o conhecimento e as percepções para tomar decisões informadas, reduzir riscos e aproveitar oportunidades.

Veja por que isso é importante:

Entender o mercado-alvo: Colete dados sobre as percepções, preferências, pontos problemáticos e comportamentos dos clientes e adapte seu produto ou serviço para atender às necessidades deles

Redução dos riscos comerciais: Minimize os riscos analisando os dados antes de lançar um novo produto, entrar em um novo mercado ou mudar sua estratégia

Identificação de oportunidades de mercado: Pesquise e descubra tendências, lacunas e oportunidades no mercado para tomar melhores decisões de negócios

Melhoria das estratégias de marketing: Aperfeiçoe seu Aperfeiçoe seu plano e suas estratégias de marketing com métodos precisos de coleta de dados para melhorar o envolvimento, a segmentação e o ROI

Manter-se competitivo: Fique atento aos concorrentes, às tecnologias emergentes e às mudanças nas preferências dos clientes para manter sua posição no mercado

Prometer a satisfação do cliente: Acompanhe o feedback e os níveis de satisfação dos clientes para fazer os ajustes necessários e melhorar as experiências gerais

Como simplificar o processo de pesquisa de marketing

De acordo com 85% dos entrevistados, as pesquisas on-line são um dos métodos de pesquisa quantitativa mais usados. Para o processo de pesquisa qualitativa, as entrevistas on-line em profundidade com webcams (34%) e os grupos de foco on-line com webcams (28%) são populares.

Embora tradicionalmente os pesquisadores de mercado tenham contado com ferramentas separadas para gerenciamento de projetos, coleta e análise de dados, o ClickUp reúne esses processos em um espaço de trabalho unificado.

Crie e execute seus planos de marketing com o Software de Gerenciamento de Projetos de Marketing do ClickUp

O Software de Gerenciamento de Projetos de Marketing da ClickUp permite que você hospede fluxos de trabalho de pesquisa de dados qualitativos e quantitativos em uma única plataforma. Ele também se estende à análise e aos relatórios de dados. Ele combina planejamento de campanha, geração de conteúdo com tecnologia de IA, espaços de trabalho colaborativos e painéis analíticos para potencializar seus processos de marketing - sem a dependência de ferramentas desarticuladas e dispersas.

Nossa mentalidade é: 'Se não estiver no ClickUp, não existe'. portanto, hoje em dia, é essencial que cada atividade de marketing seja inserida no ClickUp, onde ficará visível para todas as partes interessadas.

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a nove ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Vamos entender como criar um processo de pesquisa de mercado em cinco etapas (e onde o ClickUp pode apoiá-lo):

Etapa 1: Defina o problema ou a oportunidade

você sabia que a Coca-Cola mudou sua fórmula de 99 anos em 1985, gastando aproximadamente US$ 34,6 milhões em sua estratégia de marketing e promoção? No entanto, eles não levaram em consideração a conexão emocional dos clientes com a marca, o que levou a críticas extremamente negativas e os forçou a voltar à fórmula clássica em dois meses.

A realização de uma pesquisa de marketing que fosse além das preferências de sabor e considerasse a fidelidade à marca (conexões emocionais) poderia tê-los salvado dessa situação. A marca não entendia seu público-alvo e seu apego à fórmula clássica, o que levou à alienação do cliente.

Para evitar repetir o erro da Coca-Cola, faça a si mesmo estas três perguntas e defina o objetivo da pesquisa:

1. Qual é o meu maior problema?

Analise as limitações de seu negócio. Você precisa identificar as principais áreas que afetam o desempenho da marca e causar as lacunas para uma compreensão mais profunda.

2. O dinheiro que estou perdendo com essas limitações vale a pena?

A realização de pesquisas de mercado pode ser cara. Faça uma estimativa de suas perdas e determine se você deve investir em um estudo completo do desempenho de sua marca, análise da concorrência, público-alvo etc.

3. Qual é o resultado que estou esperando desta pesquisa?

Esclareça seu objetivo final. Se você deseja melhorar um processo, lançar um novo produto, modificar as estratégias de preços ou fazer outra coisa, planeje os resultados desejados.

Etapa 2: Desenvolva seu plano de pesquisa de marketing

Depois de definir seu objetivo de pesquisa, é hora de delinear seu plano de pesquisa de mercado. Vamos dividir o processo em quatro etapas:

1. Identifique os métodos de pesquisa

Decida como você gostaria de coletar dados. Pode ser uma pesquisa exploratória (entender um problema indefinido) ou uma pesquisa conclusiva (resolver um problema identificado).

Adote esses dois métodos ou escolha um que seja melhor para você:

Pesquisa primária: Colete novos dados por meio de pesquisas, entrevistas, grupos de foco ou observações

Pesquisa secundária: Use dados existentes, como relatórios do setor, estudos de mercado e análise da concorrência

Dica profissional: É melhor começar com dados secundários para obter uma visão geral e identificar tendências de mercado e, em seguida, fazer uma pesquisa primária para obter insights específicos. Os resultados de pesquisa mais eficazes combinam os dois métodos.

2. Defina seu público-alvo

Especifique quem você está pesquisando e se está expandindo sua base de clientes.

Fatores-chave: Dados demográficos (idade, gênero, renda), localização, comportamento de compra ou preferências

Exemplo: Ao lançar um novo produto de cuidados com a pele para a pele indiana, defina o gênero, o grupo de renda, a preocupação com a pele, etc., que você está almejando para que a sua oferta atinja o público certo. para que sua oferta atenda ao público certo.

3. Planeje um cronograma e um orçamento

Divida seu plano em fases e atribua prazos claros para a coleta de dados, análise e implementação.

Aloque o orçamento antecipadamente para ferramentas de software (se houver), incentivos para os participantes e aplicativos de pesquisa de terceiros.

Crie um conjunto de ferramentas para preparar seu relatório de pesquisa de mercado. Você pode alternar entre vários softwares ou recorrer a modelos de pesquisa de mercado e simplificar o processo automatizando fluxos de trabalho de pesquisa complexos.

Por exemplo, o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp foi projetado para empresas de todos os tamanhos. Seus recursos, como rastreamento de tarefas, fluxos de trabalho automatizados e exibições personalizadas, ajudam a reunir, organizar e analisar dados de mercado.

Seja para identificar as necessidades dos clientes, avaliar a concorrência ou planejar o lançamento de um produto, ele organiza cada etapa, economiza tempo e aumenta a produtividade.

Faça o download deste modelo Simplifique todos os aspectos da pesquisa de marketing e tome decisões baseadas em dados com o modelo de pesquisa de mercado do ClickUp

Veja o que você pode fazer com este modelo:

Organize todos os seus dados de pesquisa de mercado, como respostas de pesquisas, feedback de clientes e análise da concorrência, em um só lugar

Use campos personalizados como "Tipo de pesquisa de mercado" e "Técnica de coleta de dados" para categorizar suas entradas e facilitar a recuperação e a filtragem

Divida projetos de pesquisa complexos em tarefas gerenciáveis e atribua-as aos membros da equipe

Configure o ClickUp Automations para enviar pesquisas e lembretes, economizando tempo e prometendo uma cobertura completa

Prepare relatórios detalhados resumindo as descobertas da pesquisa e estratégias acionáveis

Etapa 3: Colete dados e informações relevantes

As empresas capturam dados demográficos, preferências, comportamento de compra e tendências de mercado dos clientes para obter os insights necessários para tomar decisões baseadas em dados e refinar suas estratégias.

Os formulários ClickUp fornecem uma maneira estruturada e personalizável de coletar respostas de pesquisas, feedback e outras entradas de dados, garantindo que as informações coletadas sejam relevantes e acionáveis.

Use a lógica condicional no ClickUp Forms para organizar o feedback interno

Com os formulários, você pode:

Converta respostas em tarefas : Transforme automaticamente os envios de formulários em tarefas acionáveis nos fluxos de trabalho

Use a lógica condicional : Adapte formulários para pesquisas, feedbacks ou solicitações com lógica condicional para uma coleta de dados precisa

Gerencie as transferências : Atribua tarefas diretamente às equipes relevantes com base nas entradas do formulário

Habilite a captura dinâmica de dados : Use a lógica condicional para adaptar as perguntas e garantir respostas precisas e relevantes

Economize tempo com a automação: Automatize a distribuição de dados e a criação de tarefas para reduzir o trabalho manual

Você também pode usar o ClickUp Brain - a solução de IA do ClickUp* - para criar perguntas de pesquisa direcionadas, analisando dados contextuais de tarefas, documentos e conhecimento histórico da empresa armazenados no ClickUp.

Use o ClickUp Brain para gerar perguntas de pesquisa para conhecer as preferências dos clientes, as tendências do mercado e muito mais

Ele pode desenvolver perguntas de pesquisa para obter feedback sobre as preferências dos clientes, pontos problemáticos ou solicitações de recursos. Ele também pode resumir as respostas, destacar as principais tendências e sugerir insights acionáveis, melhorando a tomada de decisões das equipes de desenvolvimento de produtos, marketing ou experiência do cliente.

Em resumo, o ClickUp Brain reduz o esforço manual e o tempo gasto na preparação de pesquisas e na análise de dados.

Conheça as várias maneiras pelas quais a IA pode melhorar seus esforços de marketing em nosso breve vídeo explicativo:

Fato curioso: Quando as pessoas recebiam o mesmo vinho com etiquetas de preços diferentes, seus cérebros demonstravam mais prazer em beber a versão cara - mesmo que o vinho em si fosse o mesmo! As empresas podem criar produtos e campanhas de marketing melhores com base em como o cérebro funciona, e não apenas no que as pessoas dizem que gostam. É por isso que a psicologia desempenha um papel tão importante no marketing!

Etapa 4: Analise os dados e relate as descobertas

Depois de coletar os dados, a próxima etapa crucial é analisá-los para extrair insights acionáveis e apresentar as descobertas. Com o ClickUp Dashboards, você pode transformar dados brutos em percepções visuais e criar relatórios de pesquisa de marketing personalizáveis para compartilhar com as partes interessadas.

Crie um ClickUp Dashboard para visualizar as métricas sem confusão

Use o ClickUp Dashboards para:

Criar tabelas, gráficos e cartões personalizados para exibir tendências de dados, status de tarefas e progresso do projeto

Criar painéis de marketing que medem o desempenho da campanha ou painéis de CRM para analisar a segmentação de clientes e os riscos de rotatividade

Compartilhamento das descobertas com as partes interessadas ou clientes por meio de portais de clientes, garantindo transparência e eficiência

Fazer perguntas como "Quais tendências estão surgindo no feedback dos clientes?" e fazer com que a IA forneça respostas instantâneas e orientadas pelo contexto nos painéis

Monitorar os KPIs e medir o impacto das mudanças informadas pela pesquisa ao longo do tempo

Etapa 5: Coloque sua pesquisa em ação

O Duolingo combina pesquisa qualitativa de usuários com dados quantitativos para validar o desenvolvimento de seus recursos. Ele coleta feedback interno considerando o uso diário da equipe e os padrões de engajamento (também chamados de Duos). Em seguida, realiza uma pesquisa completa com os usuários sobre os novos recursos e monitora as reações dos usuários por meio de plataformas como Reddit e Twitter.

Ele também executa experimentos de retenção de longo prazo (mais de três meses), liberando recursos para a maioria dos usuários e mantendo um grupo de controle. Isso permite que eles meçam o impacto de longo prazo dos recursos sociais.

Parece um monte de análises?

Você pode automatizá-lo com o ClickUp Brain! Ele é uma ferramenta fantástica para gerar insights com base em seus dados existentes.

Realize análises de mercado, do setor e da concorrência usando o ClickUp Brain

Isso ajuda você:

Permita respostas instantâneas a perguntas específicas sobre tarefas de pesquisa, documentos ou conjuntos de dados com as perguntas e respostas baseadas em IA

Crie tabelas, modelos e visualizações personalizadas, permitindo que as equipes de marketing visualizem seus dados de uma maneira que funcione para elas

Escreva relatórios de mercado detalhados com verificações ortográficas integradas, organizando insights, elaborando resumos ou conduzindo análises de concorrentes (não se esqueça de verificar os dados, pois a IA pode cometer erros!)

Para uma solução ainda mais rápida, experimente o modelo de análise de mercado do ClickUp e implemente suas principais descobertas para tomar decisões baseadas em dados.

O modelo melhora a colaboração e a execução, permitindo que você atribua tarefas aos membros certos da equipe, atualizando os status de progresso como "análise", "concluído" ou "nova entrada" e usando recursos como controle de tempo e campos personalizados.

Com o ClickUp, podemos mostrar o que aconteceu com nossas iniciativas de marketing em uma visualização regional ou em uma visualização de campanha. Isso inclui examinar os tipos de atividades que estamos executando e em que estágio do funil as marcamos. Dessa forma, a gerência sênior pode se atualizar facilmente sobre o status de um projeto.

Fato curioso: Lançado em 2014, o Google Glass foi retirado do mercado apenas um ano depois devido a preocupações com a privacidade e ao preço de US$ 1.500. Apesar de ter retornado em 2017 como uma ferramenta empresarial para os setores de manufatura, ele foi descontinuado novamente em 2023. Até mesmo as ideias revolucionárias podem fracassar se não houver a adequação correta ao mercado!

Práticas recomendadas para pesquisa de mercado

Siga mais essas cinco práticas recomendadas para simplificar seu plano de projeto de marketing para uma pesquisa de mercado eficaz:

1. Defina os objetivos

Comece definindo metas específicas e mensuráveis que estejam diretamente ligadas à sua estratégia de marketing mais ampla.

Por exemplo, em vez de uma meta vaga como "entender as preferências do cliente", defina uma meta precisa como "identificar os três principais recursos que os clientes desejam em um novo produto". "Isso ajudará a orientar seus esforços de pesquisa e garantirá que você esteja coletando insights relevantes e acionáveis.

2. Escolha os métodos de pesquisa

Selecione métodos de pesquisa com base em suas metas. Use a pesquisa primária (como o envio de pesquisas aos clientes atuais ou a realização de entrevistas aprofundadas com clientes em potencial) para obter feedback direto sobre seus produtos.

Combine isso com a pesquisa secundária (como a revisão de relatórios do setor ou a análise de avaliações de concorrentes) para identificar tendências e lacunas no mercado, proporcionando uma compreensão mais ampla.

3. Escolha seu público-alvo

Concentre-se em um segmento de clientes compatível para garantir que seus dados sejam aplicáveis. Seja específico sobre de quem você está coletando dados.

Em vez de realizar uma pesquisa ampla, concentre-se em um segmento de clientes específico, como "mães de 25 a 40 anos com filhos menores de 10 anos em áreas urbanas", se estiver testando um produto voltado para pais. Isso garante que os dados coletados sejam altamente relevantes para o produto ou serviço que você está comercializando.

4. Faça perguntas mais claras

Elabore perguntas de pesquisa imparciais e diretas para obter dados úteis. Em vez de perguntar: "Você gosta do nosso produto?", pergunte: "Qual é o único recurso que você gostaria que o nosso produto tivesse?"

Essa pergunta mais específica ajuda a descobrir pontos problemáticos precisos e fornece dados sobre os quais você pode agir. Evite perguntas que possam distorcer seus resultados.

Certifique-se de que sua pesquisa seja confiável, cruzando os resultados com pelo menos duas ou três fontes. Por exemplo, se uma pesquisa indicar que 40% dos usuários desejam um aplicativo móvel, valide esse dado verificando os fóruns on-line, o feedback da mídia social e os aplicativos da concorrência para ver se essa demanda é consistente em vários pontos de contato.

Realizar um teste piloto com um pequeno grupo antes de ampliar seus esforços também ajuda a verificar se os dados são acionáveis e estão alinhados com suas metas

Desafios no processo de pesquisa de marketing

Antes de se empolgar com o planejamento do seu processo de pesquisa de marketing, considere estas cinco limitações e suas soluções - para comercializar seu produto ou serviço sem reações adversas!

A pesquisa de diferentes segmentos de mercado geralmente requer o acesso a várias fontes de dados espalhadas por várias plataformas, o que leva a ineficiências.

Anote todos os softwares em uso e suas funções ou use o ClickUp - o aplicativo completo que combina gerenciamento de projetos, compartilhamento de conhecimento, comunicação por bate-papo, automação com IA e pesquisa. Trabalhe de forma mais inteligente e mantenha-se organizado!

2. Sobrecarga de dados

Organizar os dados coletados em insights acionáveis pode ser uma tarefa árdua. Podem ocorrer erros, fazendo com que você perca informações essenciais.

Embora palavras em papel ou documentos possam causar confusão e frustração, visualizar dados pode mudar isso. Organizar as principais métricas e tendências usando os ClickUp Dashboards pode ajudá-lo a filtrar os dados esmagadores e a se concentrar nos insights.

3. Vieses em dados primários e secundários

O viés da pesquisa de mercado geralmente decorre da confiança em dados ou fontes limitados.

Diversifique seus métodos e fontes de coleta de dados e faça a validação cruzada das descobertas. Por exemplo, as empresas devem combinar dados quantitativos (números de vendas, tendências de mercado) com percepções qualitativas (entrevistas com clientes, análise da concorrência). Elas devem entender tanto a demografia alvo quanto as atividades dos concorrentes para evitar perspectivas estreitas.

As equipes de marketing e vendas também devem compartilhar percepções em vez de trabalhar de forma independente, fortalecendo ainda mais a estratégia de comunicação de marketing da empresa. Essa colaboração ajuda a identificar e corrigir possíveis vieses em sua compreensão do mercado.

4. A pergunta de pesquisa nunca é estática

Não importa o quanto seu produto ou serviço seja excelente, as vendas podem se estabilizar e se reduzir a um pingo. Isso acontece porque o mercado muda todos os dias com novos concorrentes e desafios. Sua equipe de marketing ou outra pessoa não pode ficar atenta 24 horas por dia, 7 dias por semana.

As empresas devem estabelecer ciclos de monitoramento e feedback em que os dados de vendas e as respostas do mercado informem e refinem as perguntas de pesquisa.

Por exemplo, suponha que a pesquisa inicial mostre um declínio nas vendas em um determinado grupo demográfico. Nesse caso, a pergunta da pesquisa deve evoluir de "Por que as vendas estão diminuindo?" para perguntas mais específicas, como "O que mudou no comportamento de compra desse grupo demográfico?" ou "Como suas necessidades mudaram?".

Você sabia? Aproximadamente 1 em cada 4 empresas não tem uma estratégia de pesquisa de mercado pronta para usar.

Identifique e atenda às lacunas do mercado com o ClickUp

O processo de pesquisa de mercado é a espinha dorsal da tomada de decisões informadas e das estratégias de crescimento. Ele o ajuda a entender as necessidades dos clientes, avaliar a concorrência e identificar tendências de mercado, garantindo que seus esforços estejam alinhados com os insights corretos.

A boa notícia é que simplificar sua pesquisa de mercado é fácil com as ferramentas e os modelos intuitivos do ClickUp. Com o ClickUp, você pode se manter organizado, acompanhar o progresso de suas iniciativas de pesquisa e analisar rapidamente os dados para adaptar e aprimorar suas estratégias.

Então, inscreva-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e experimente você mesmo.