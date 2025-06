os 10 melhores softwares de portal do funcionário em 2025

Nos corredores movimentados dos locais de trabalho modernos, onde os fusos horários se confundem e a colaboração transcende fronteiras, gerenciar sua equipe de forma eficaz não é mais uma mera tarefa — é uma arte. Como profissional de RH, é impossível gerenciar tudo sozinho — integração, administração de benefícios, avaliações de desempenho e muito mais. O software de gerenciamento de funcionários é o seu copiloto enquanto você verifica itens de uma lista interminável de tarefas.

Um portal de funcionários eficaz pode fazer mais do que apenas armazenar informações; ele pode envolver ativamente os funcionários.

Poucas empresas acompanham o nível de engajamento de seus funcionários, mas um pequeno teste mostrou que isso pode ser uma boa ideia. Quando uma empresa tornou seus funcionários mais felizes no trabalho, menos pessoas faltaram ao trabalho e o absenteísmo caiu 27,5%.

Encontrar o portal de autoatendimento certo para os funcionários pode transformar a eficiência do departamento de RH, tornando as tarefas diárias mais fáceis e gerenciáveis, ao mesmo tempo que ajuda as pessoas a gostarem do seu trabalho. Ao longo do último ano, nós da ClickUp testamos e compilamos uma lista dos 10 melhores softwares de portal para funcionários para 2024, cada um selecionado por sua capacidade de melhorar a produtividade, a comunicação, o engajamento e a gestão geral de recursos humanos dentro de uma empresa.

De criadores de portais para funcionários sem código a software de gestão do conhecimento e fluxo de trabalho de RH, este guia irá ajudá-lo a avaliar as opções de software com uma visão geral rápida dos pontos fortes, preços, principais recursos e integrações de cada ferramenta.

Mas, primeiro, aqui estão os principais aspectos que você deve procurar em um software de portal do funcionário.

O que você deve procurar em um software de portal do funcionário?

Com base em nossa pesquisa, o software de portal do funcionário deve incluir todos ou pelo menos alguns dos seguintes recursos:

Gerenciamento de documentos: sempre procure ferramentas que possam reunir facilmente documentos rotineiros de RH , como formulários fiscais, holerites, cartas de oferta e resumos de benefícios. Você não quer ter que lembrar qual informação está em qual ferramenta — consolide-as para facilitar a localização

Compartilhamento de conhecimento: procure uma plataforma com uma base de conhecimento compartilhável que inclua manuais da empresa, políticas, materiais de treinamento e outras informações essenciais para facilitar a vida dos funcionários

Distribuição de anúncios: Para uma comunicação eficaz em todos os níveis da empresa, selecione uma ferramenta que permita compartilhar facilmente anúncios, lembretes e notificações da empresa

Diretório de funcionários: você deve poder armazenar informações de contato, cargos, locais e muito mais em um local centralizado. Isso facilita encontrar e conectar-se com colegas de diferentes departamentos e locais

Administração de benefícios: procure ferramentas que ofereçam opções de autoatendimento para os funcionários se inscreverem e gerenciarem os benefícios da empresa

Integrações: verifique se a ferramenta pode ser integrada ao seu software de HRMS, software de folha de pagamento e outras ferramentas de operações comerciais existentes para um fluxo de trabalho contínuo

Modelos : opte por uma solução que forneça modelos de manuais do funcionário e modelos de integração para simplificar os processos de RH e garantir a consistência em toda a organização

Interface intuitiva: Os funcionários tendem a adotar mais facilmente uma plataforma fácil de usar

Muitas ferramentas de software para portais de funcionários são projetadas para empresas gigantes, com muitos recursos e um custo proibitivo (você não descobrirá o preço até passar por um processo complicado). Existem opções melhores, mais acessíveis e fáceis de usar.

Os 10 melhores softwares de portal do funcionário para usar este ano

Aqui estão as melhores opções de software de portal do funcionário para este ano. Elas entraram na nossa lista simplesmente porque facilitam muito a gestão e a conexão com seus funcionários.

Vamos começar com o favorito da casa: ClickUp!

1. ClickUp — Ideal para acesso seguro dos funcionários

Gosto mais da plataforma de recursos humanos da ClickUp porque torna tudo fácil de encontrar e usar em um só lugar. É como ter um escritório de RH superorganizado em um único programa de computador!

Organize e simplifique seus processos de RH com a Plataforma de Recursos Humanos da ClickUp

Simplifique a gestão diária de pessoas e a integração de funcionários, apoie o desenvolvimento dos funcionários ou encontre novas maneiras de manter sua equipe engajada — o ClickUp pode tornar tudo isso fácil e reduzir sua carga de trabalho!

Gerenciamento de documentos

O ClickUp Docs permite que você armazene todos os seus documentos importantes de RH em um só lugar, como guias de integração, manuais do funcionário e políticas da empresa.

Crie documentos relacionados a processos de RH e colabore com sua equipe no ClickUp Docs

O ClickUp Docs também pode ajudá-lo a:

Crie, edite e compartilhe documentos com sua equipe. Seja na elaboração de políticas da empresa, manuais do funcionário ou diretrizes de processos, vários membros da equipe podem trabalhar juntos em tempo real

Acompanhe as alterações e mantenha diferentes versões dos documentos. Ao atualizar políticas ou procedimentos de RH, você pode facilmente voltar às versões anteriores e comparar as atualizações, se necessário

Controle quem pode visualizar, editar ou comentar documentos específicos. Para fins de RH, isso significa que você pode manter informações confidenciais (como contratos de funcionários ou avaliações de desempenho) seguras e visíveis apenas para o pessoal autorizado

Integre facilmente com outras ferramentas como como ClickUp Tasks ClickUp Reminders e fluxos de trabalho. Por exemplo, se você estiver discutindo um novo processo de integração de funcionários, pode atribuir tarefas aos membros da equipe responsáveis por diferentes etapas usando o ClickUp Tasks

Automatização de tarefas rotineiras

Se tudo isso parece muito trabalho (manual), experimente usar o AI Writer for Work do ClickUp Brain para automatizar partes dele.

Melhore significativamente os processos de RH e a gestão de funcionários com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain pode ajudá-lo a debater ideias para criar documentação de RH, como manuais do funcionário, aperfeiçoar a linguagem e o tom de e-mails e memorandos formais, resumir longas sequências de comentários para apresentar informações importantes para decisões baseadas em dados e muito mais.

Você também pode usar as automações integradas do ClickUp ou criar automações personalizadas usando o ClickUp Brain para:

Automatize tarefas repetitivas , como aprovar pedidos de licença dos funcionários, atualizar saldos de licença e controlar folgas

Simplifique o processo de integração enviando automaticamente documentos importantes, fornecendo recursos de TI e agendando sessões de treinamento para novos funcionários

Acompanhe as horas de trabalho dos funcionários, gerencie turnos e automatize processos de presença para cálculos de folha de pagamento

Padronização de processos

O ClickUp tem uma biblioteca de modelos de RH gratuitos para ajudá-lo a começar. Isso significa que você não precisa criar tudo do zero, economizando horas de tempo e esforço.

Por exemplo, o modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp pode ajudá-lo a organizar e comunicar melhor os documentos essenciais da sua empresa.

Baixe este modelo Comunique a missão, os procedimentos e as expectativas da sua empresa com os modelos de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp

Este modelo permite que você mantenha todas as informações importantes dos funcionários em um só lugar, desde como começar (integração) até todas as regras da empresa (políticas). Todos podem encontrar facilmente as informações mais recentes, e é fácil adicionar novas informações à medida que sua empresa cresce.

O modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp oferece:

17 seções de informações detalhadas , como uma nota de boas-vindas, descrição do membro ideal da equipe, detalhes da integração, cultura da empresa, políticas do local de trabalho, etc.

Uma capa personalizável para facilitar a impressão ou formatação em PDF

Um painel inicial que mostra todas as subpáginas, com espaço para designar proprietários e colaboradores de cada seção

Você pode usar mais de 100 automações ClickUp integradas ou criar automações personalizadas. Sua equipe apreciará o tempo economizado com a automação e a padronização de tarefas repetitivas, permitindo que se concentrem em iniciativas estratégicas de RH.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem precisar de algum tempo para aprender a usar todos os recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/usuário por mês

Negócios: US$ 12/usuário por mês

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Simpplr — Ideal para melhorar a comunicação interna

via Simpplr

O Simpplr é como um quadro de avisos digital para sua empresa. Ele permite que você publique anúncios, calendários e maneiras de dar feedback e reconhecimento aos colegas de trabalho em uma única plataforma.

A plataforma personaliza seu feed para mostrar apenas as atualizações que lhe interessam. Você pode ver as coisas por tópico, o que é popular ou o que você escolher.

O assistente de IA da Simpplr é como um super mecanismo de busca para o trabalho. Precisa de um arquivo? Está com dificuldades em uma tarefa de RH? Basta perguntar ao assistente, e ele ajudará você a encontrar o que precisa ou até mesmo iniciar fluxos de trabalho. Este hub digital permite que os funcionários acessem facilmente anúncios da empresa, calendários, coleta de feedback e reconhecimento de colegas.

Melhores recursos do Simpplr

Mantenha os funcionários informados com as últimas notícias da empresa diretamente na intranet da empresa

Conecte-se com os funcionários por meio de dispositivos móveis, computadores, chat, e-mail e telas digitais

Capacite os gerentes com dados de engajamento e recomendações práticas

Limitações do Simpplr

Não possui uma solução integrada de gestão de conhecimento e conteúdo. Você precisará de outras integrações para isso

Alguns usuários relatam ter ocorrido falhas ocasionais na precisão do assistente de IA

Preços do Simpplr

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Simpplr

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

3. Guru — Ideal para gestão do conhecimento e compartilhamento de informações

via Guru

Se você está procurando uma busca empresarial alimentada por IA, base de conhecimento e software de intranet tudo em um, considere o Guru. No coração do Guru está seu sistema de gestão do conhecimento alimentado por IA, que se integra facilmente aos fluxos de trabalho existentes.

Reduz o tempo gasto na busca por informações. A capacidade da ferramenta de capturar e organizar conhecimento em tempo real garante que as equipes estejam sempre equipadas com os dados mais recentes, melhorando os processos de tomada de decisão.

Ele também pode acompanhar como as pessoas usam a base de conhecimento. Ao analisar esses padrões, você pode identificar lacunas de informação e resolvê-las.

Melhores recursos do Guru

Integre-se a ferramentas de colaboração como o Slack para fornecer informações relevantes dentro dos fluxos de trabalho

Use o recurso de verificação para garantir que as informações armazenadas estejam sempre atualizadas e precisas

Use a pesquisa e as recomendações baseadas em IA para identificar lacunas de conhecimento, conteúdo duplicado e conectar funcionários a especialistas no assunto

Limitações do Guru

O aplicativo móvel pode ser menos intuitivo em comparação com a versão para desktop, limitando potencialmente o acesso em trânsito

Alguns usuários podem achar a interface desafiadora no início. Eles podem precisar de tempo para aprender a usar todos os recursos

Preços Guru

Teste gratuito por 30 dias

Tudo em um : US$ 15/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários dos especialistas

G2: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4. Dayforce HCM — Ideal para gestão abrangente do capital humano

via Dayforce HCM

O Dayforce HCM tem tudo o que você precisa para gerenciar o capital humano. Ele orienta os departamentos de RH durante todo o ciclo de vida dos funcionários, desde o recrutamento até a saída da empresa. Ele reúne RH, folha de pagamento, benefícios, força de trabalho e gestão de talentos em um aplicativo unificado.

A plataforma oferece acesso em tempo real a todos os dados de RH em uma única interface, facilitando a busca de candidatos, a integração sem esforço, o agendamento equilibrado, o desenvolvimento dos funcionários, o gerenciamento de pagamentos e a administração de benefícios.

Ele também melhora a experiência de autoatendimento com um portal personalizado e fácil de usar para funcionários. Esse portal ajuda os funcionários a gerenciar tarefas rotineiras por conta própria, economizando muito tempo para as equipes de RH.

Os melhores recursos do Dayforce HCM

Melhore as operações de folha de pagamento em mais de 200 países e territórios, simplificando os processos

Aplique IA para escolhas de contratação informadas, otimização do fluxo de trabalho e retenção eficaz de talentos

Incorpore controles de privacidade para segurança de dados, priorizando a segurança em todos os níveis

Limitações do Dayforce HCM

Podem ser gerados relatórios grandes e ilegíveis

O portal de autoatendimento para funcionários foi considerado desatualizado

Preços do Dayforce HCM

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Dayforce HCM

G2: 4,2/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 950 avaliações)

5. Deel — Ideal para folha de pagamento global e conformidade

via Deel

Gerenciar a folha de pagamento e a conformidade em diferentes países pode ser difícil à medida que continuamos a trabalhar remotamente. A Deel facilita esse processo para que você possa se concentrar nas atividades principais do seu negócio sem se preocupar com as complexidades da gestão internacional de RH.

A plataforma oferece suporte a várias moedas e gestão global da folha de pagamento em mais de 150 países, sem a necessidade de lidar individualmente com as complexas regulamentações de folha de pagamento de cada país. O Deel também permite criar contratos para todos os seus trabalhadores remotos, sejam eles funcionários em tempo integral, contratados ou freelancers.

Com modelos personalizáveis integrados, você pode ter certeza de que todos os seus contratos seguem as leis locais, independentemente de onde seus funcionários estejam.

Principais recursos do Deel

Ofereça suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana para operações globais

Automatize o faturamento e os saques

Obtenha visibilidade em tempo real dos dados da força de trabalho, incluindo número de funcionários, folha de pagamento e outras métricas importantes

Limitações do Deel

O acesso a algumas funcionalidades na Europa é limitado

Preços da Deel

Deel HR: Grátis

Deel Engage : US$ 20/funcionário por mês

Deel US Payroll : US$ 19/funcionário por mês

Deel Payroll : US$ 29/funcionário por mês

Deel US PEO : US$ 79/funcionário por mês

Gerenciamento de contratados Deel : US$ 49/mês

Deel EOR: US$ 599/mês

Avaliações e comentários da Deel

G2: 4,8/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 950 avaliações)

6. Axero Copilot — Ideal para melhorar a produtividade dos funcionários

via Axero Copilot

O Axero Copilot é uma ferramenta avançada de gestão do conhecimento baseada em IA que transforma a forma como as equipes colaboram e acessam informações. Sua Pesquisa Inteligente obtém resultados rapidamente, compreendendo o contexto das consultas. O Mecanismo de Recomendação de Conteúdo recomenda artigos e documentos relevantes, melhorando a produtividade ao fornecer insights oportunos.

O recurso de curadoria automatizada de conteúdo mantém sua base de conhecimento organizada e atualizada. Seu recurso de análise de usuários fornece insights sobre o uso do conteúdo. Isso ajuda a identificar lacunas e melhorar o compartilhamento de informações.

Os melhores recursos do Axero Copilot

Crie espaços de trabalho digitais para cada departamento para ajudar a manter a intranet organizada

Use ferramentas de colaboração para interagir internamente, compartilhar oportunidades de emprego e gerenciar os melhores talentos

Acompanhe treinamentos obrigatórios, políticas ou outros materiais importantes com o recurso Leituras obrigatórias

Limitações do Axero Copilot

Opções limitadas de personalização para necessidades comerciais específicas

Preços do Axero Copilot

30 dias de teste gratuito

Padrão na nuvem : Preços personalizados

Cloud Premium : Preço personalizado

Cloud Enterprise : Preços personalizados

No local: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Axero Copilot

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

7. Zenefits — O melhor para soluções completas de RH

via Zenefits

Você pode simplificar os processos tanto para as equipes de RH quanto para os funcionários com o Zenefits. Por exemplo, ele automatiza os processos de integração, incluindo verificações de antecedentes, cartas de oferta e autointegração.

A ferramenta de agendamento integrada automatiza facilmente a sincronização da folha de pagamento, fornece monitoramento em tempo real e oferece sistemas convenientes de check-in/check-out para equipes.

O Zenefits oferece suporte à integração com várias plataformas, incluindo Google Workspace e Slack, além de provedores de planos 401k para gerenciamento de benefícios.

Melhores recursos do Zenefits

Tenha acesso a um calendário de conformidade integrado e evite erros

Configure análises preditivas para obter insights personalizados

Gere relatórios personalizados de referência salarial

Use o recurso Visual Analytics para obter insights sobre as tendências da força de trabalho sem gerenciar vários conjuntos de dados

Limitações do Zenefits

Os usuários relatam vários bugs

Falta de recursos integrativos para a aposentadoria

Preços da Zenefits

Essenciais : US$ 10/mês por funcionário

Crescimento : US$ 20/mês por funcionário

Zen: US$ 33/mês por funcionário

Avaliações e comentários sobre o Zenefits

G2: 3,9/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

via Softr

O Softr é um software de portal de funcionários personalizável, perfeito para pequenas empresas e agências. Ele transforma facilmente os dados existentes dos funcionários em planilhas ou bancos de dados em um aplicativo totalmente funcional.

Isso ajuda a manter sua pilha de tecnologia atual livre de excessos e economiza gastos desnecessários. Com o construtor sem código do tipo arrastar e soltar da Softr e mais de 100 widgets pré-criados, você pode criar aplicativos personalizados, feitos sob medida para os funcionários da sua empresa.

Se você precisa de funcionalidades como integração de funcionários, diretório de funcionários, intranet, wiki ou gestão de benefícios, o Softr permite que você crie um portal fácil de usar. Você pode centralizar todos os recursos dos funcionários, diretórios e calendários em um único aplicativo que atende às necessidades da sua empresa.

Melhores recursos do Softr

Use modelos e criadores de lógica para o desenvolvimento rápido de aplicativos

Integre-o com ferramentas e bancos de dados existentes, como Google Sheets, HubSpot e SmartSuite, para criar aplicativos adequados aos seus fluxos de trabalho

Colabore na criação de aplicativos e adicione código CSS e JavaScript personalizado para obter funcionalidades adicionais

Limitações do Softr

Não é um substituto perfeito para soluções totalmente personalizadas

Preços do Softr

Gratuito

Básico : US$ 59/mês

Profissional : US$ 167/mês

Negócios : US$ 323/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Softr

G2: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

9. Staffbase — Ideal para promover o envolvimento dos funcionários

via Staffbase

Gerencie tarefas de RH e crie uma plataforma de comunicação para funcionários com o Staffbase. É fácil de usar e tem muitos recursos para manter todos informados e conectados.

O Staffbase se destaca por centralizar a comunicação entre pares em vários canais. Isso facilita o anúncio de informações importantes e o envolvimento dos funcionários em discussões em tempo real.

Você também pode usar o Staffbase para criar canais dedicados para diferentes equipes e departamentos, o que ajuda a simplificar a comunicação e quebrar barreiras de informação dentro da organização. Recursos como notificações push, pesquisas com funcionários e entrega de conteúdo direcionado permitem personalizar a comunicação e envolver os funcionários de forma eficaz.

Melhores recursos do Staffbase

Facilite a colaboração e obtenha acesso fácil às versões mais recentes dos documentos da empresa

Crie conteúdo profissional e envolvente em um software de comunicação com funcionários

Obtenha acesso a dados administrativos para melhorar a tomada de decisões para estratégias de comunicação interna

Limitações do Staffbase

Requer um esforço significativo de TI, especialmente durante a configuração inicial

Os funcionários precisarão de treinamento para começar a usar a ferramenta

Preços da Staffbase

Inicial : Preço personalizado

Negócios : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Staffbase

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

10. PeopleOne — Ideal para integrar a colaboração entre funcionários

via PeopleOne

O PeopleOne é uma solução de intranet moderna que dá vida à cultura do seu local de trabalho. Desenvolvido com base no Microsoft SharePoint, foi criado para equipes de RH e comunicação interna em diversos setores, como manufatura, logística, construção, saúde, finanças e serviços profissionais.

É uma excelente ferramenta para equipes de RH que desejam melhorar a experiência dos funcionários e apoiar iniciativas de trabalho remoto.

O portal de autoatendimento da PeopleOne facilita o acesso a documentos importantes de RH em plataformas desktop e móveis.

Principais recursos do PeopleOne

Realize pesquisas de satisfação dos funcionários, organize enquetes e gerencie programas de recompensas

Use o recurso Blog para manter os funcionários informados e ajudá-los a se atualizar com artigos relevantes

Limitações do PeopleOne

Falta de recursos administrativos de RH, como folha de pagamento, gestão de despesas e solicitações de licença

Os recursos avançados de relatórios e análises podem ser menos abrangentes do que as soluções especializadas de software de RH

Preços do PeopleOne

Essencial : Preços personalizados

Padrão : Preço personalizado

Pro: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o PeopleOne

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Aumente a eficiência da força de trabalho com o software de portal do funcionário

Ao escolher entre portais de funcionários, o segredo é escolher um que funcione bem com as funções, processos e ferramentas essenciais da sua empresa. Mesmo com o aumento de produtividade que uma ótima ferramenta pode proporcionar, você não verá retorno sobre o investimento se ela for mal implementada ou se os funcionários não quiserem usá-la por ser muito complexa.

Procure uma solução que cuide dos seus principais desafios de RH e operações, em vez de uma plataforma repleta de recursos que pode não atender às suas necessidades. Uma ferramenta adaptável ajudará você a introduzir novos processos sem interferir na produtividade, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para expandir suas capacidades no futuro.

Por exemplo, o ClickUp oferece um equilíbrio ideal entre funcionalidade e adaptabilidade. Ele ajuda a resolver gargalos operacionais e aumenta a produtividade, melhorando a visibilidade e a colaboração entre equipes.

A People Piece, uma empresa de consultoria em desenvolvimento organizacional, experimentou isso em primeira mão. Antes do ClickUp, eles enfrentavam dificuldades com o trabalho isolado em várias ferramentas, como documentos do Word, planilhas e Slack, o que causava frustrações e erros. Ao adotar o ClickUp como plataforma central, a People Piece conseguiu garantir que todo o trabalho fosse registrado em um local central e organizado por iniciativas e projetos. Isso os ajudou a acompanhar melhor cada tarefa e evitar etapas perdidas, trazendo mais visibilidade para toda a organização. Eles conseguiram criar estruturas detalhadas de projetos e listas para gerenciar procedimentos em grande escala, como recrutamento e integração. Isso garantiu que cada item de ação tivesse um lugar concreto em seu fluxo de trabalho.

O ClickUp simplifica a vida do gerente de recursos humanos com seu amplo conjunto de recursos de gerenciamento de funcionários.

Inscreva-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e descubra por si mesmo.