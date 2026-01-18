25 ideias criativas para retiros corporativos para recarregar as energias e renovar o ânimo

Todos nós já passamos por isso: confinados entre as quatro paredes cinzentas de nossa cabine no escritório, cumprindo nossas tarefas mecanicamente. Reuniões intermináveis marcam nossa rotina monótona, e até mesmo as fofocas na área de descanso perderam o encanto. E não é só você; toda a sua equipe está se sentindo desanimada.

Um retiro corporativo na hora certa pode tirar sua equipe dessa sensação de cansaço! Ele reacende a paixão, recarrega a produtividade e ajuda os funcionários a relaxarem. Então, reúna sua equipe e peguem suas mochilas, pois vamos apresentar 25 ideias para retiros corporativos.

Por que você deve planejar seu próximo retiro corporativo?

Está se perguntando se vale a pena o trabalho de planejar um retiro corporativo? Considere os seguintes benefícios ao formar sua opinião:

Construindo equipes mais fortes por meio de conexões pessoais: Sair do ambiente de trabalho habitual permite que os funcionários se conectem uns com os outros em um nível pessoal. Esse vínculo promove relações interpessoais mais fortes e melhora a comunicação e a colaboração, aprimorando o trabalho em equipe tanto fora quanto dentro do escritório

Revitalizando a criatividade e a inovação: Uma mudança de cenário e o afastamento do estresse constante do trabalho, dos prazos, das metas etc. permitem que os funcionários redirecionem suas energias. Esse tempo livre funciona como um reset e oferece a eles novas perspectivas que estimulam a criatividade e a inovação por meio de novas ideias e abordagens para a resolução de problemas

Reconhecer e valorizar os funcionários: Os retiros corporativos podem marcar a conclusão de um projeto gigantesco ou ser uma simples pausa na correria do dia a dia. De qualquer forma, eles são merecidos e bem-vindos. Isso desperta um sentimento de realização e eleva o ânimo dos funcionários

Fortalecimento da cultura empresarial : experiências compartilhadas fora do ambiente de trabalho fortalecem a cultura e os valores da empresa. Ao recompensar sua equipe ou oferecer-lhes uma pausa, você promove um sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, transmite a certeza de que se preocupa com o bem-estar deles

Melhorando a comunicação interna: Os retiros corporativos criam equipes altamente coesas e produtivas. Afinal, outros benefícios, como a melhoria : Os retiros corporativos criam equipes altamente coesas e produtivas. Afinal, outros benefícios, como a melhoria da comunicação e da colaboração entre a equipe , elevam o moral, e o bem-estar geral terá um efeito cascata

25 ideias divertidas para retiros corporativos

Planejar um retiro corporativo é uma excelente maneira de elevar o moral dos funcionários, revigorar o espírito de equipe, reforçar a cultura da empresa e alcançar os objetivos da empresa. Seja para relaxar e recarregar as energias ou para testar sua resistência física, temos ideias para retiros corporativos que atenderão às suas diversas necessidades.

Aqui está um resumo de 25 ideias divertidas e interessantes para um retiro corporativo:

Retiros relaxantes e gratificantes

Sua equipe acabou de concluir um projeto de alta pressão com prazos apertados? Você sente que eles estão à beira do esgotamento? Provavelmente é hora de dar a eles uma merecida pausa! Retiros relaxantes e gratificantes elevam o ânimo da sua equipe e recarregam as energias.

Ao criar um ambiente confortável, acolhedor e convidativo, você os incentiva a se livrar do estresse, relaxar e se concentrar no que mais importa: o bem-estar deles.

1. Retiro de spa e bem-estar

Relaxe e descanse em um retiro de spa e bem-estar via Unsplash

Faixa de preço: $$$

Este retiro luxuoso tem como foco o alívio do estresse e o bem-estar dos funcionários. Ele pode incluir tratamentos de spa, refeições saudáveis e equilibradas e sessões guiadas de ioga. O local do retiro também pode contar com instalações como piscinas, jacuzzis, banhos de lama e saunas, onde você poderá relaxar.

Essa pausa relaxante vai ajudar você a desacelerar em relação ao ritmo acelerado de vida ao qual está tão acostumado, aumentar os níveis de energia, reduzir o cortisol e melhorar a saúde mental e física em geral.

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha uma variedade de tratamentos de spa que atendam às diferentes necessidades e preferências de cada pessoa

Programe aulas de ioga ou ginástica em grupo no início da manhã e, em seguida, promova interação social para fomentar um senso de comunidade

Opte por opções alimentares saudáveis que atendam a pedidos de dietas especiais

Reserve tempo para relaxamento e convívio durante os intervalos entre as atividades

2. Retiro na natureza

Mergulhe na natureza através do Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

Entre em contato com a natureza. Respire o ar fresco, aproveite a luz suave do sol, ouça os pássaros ou as ondas, toque a grama e muito mais. Essas experiências imersivas permitem que os funcionários se desconectem da tecnologia e olhem para algo além de suas telas brilhantes.

Atividades como caminhadas, acampamentos ou simplesmente passar um dia na praia são ótimas maneiras de aproximar os funcionários, já que todos compartilham um profundo apreço pelas atividades ao ar livre.

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha um local para o retiro com belas paisagens, de acordo com as preferências da sua equipe

Planeje atividades ao ar livre que atendam aos diferentes níveis de condicionamento físico dos membros da equipe

Compartilhe um guia de o que levar para garantir que os funcionários cheguem bem preparados para o retiro

Organize eventos como contar histórias ao redor da fogueira, observar as estrelas ou se aconchegar com chocolate quente e s’mores

3. Retiro de mindfulness

Pratique a atenção plena em meio à natureza via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

O retiro de mindfulness visa cultivar a paz interior e o foco. Oficinas e atividades de mindfulness permitem que os funcionários gerenciem suas emoções, lidem com o estresse e trabalhem juntos como uma equipe. Algumas podem até mesmo desbloquear bloqueios criativos e oferecer novas perspectivas. A meditação guiada e a caminhada consciente proporcionam clareza de pensamento que ajuda tanto os indivíduos quanto as equipes.

Dicas para aproveitar ao máximo

Convide um coach ou facilitador qualificado em mindfulness para conduzir esses workshops e atividades

Escolha um local tranquilo, sossegado e com um ambiente agradável para realizar sessões de mindfulness

Crie um ambiente tranquilo com assentos confortáveis, difusores de aromaterapia e música relaxante para acalmar os sentidos

Forneça armários para guardar celulares e incentive os participantes a se desconectarem da tecnologia durante as sessões

4. Aula de arte

Liberte a criatividade com aulas de arte via Unsplash

Faixa de preço: $$

Desperte a criatividade da sua equipe com um retiro artístico. Seja pintura, desenho, cerâmica ou qualquer outra atividade criativa, um retiro artístico de um dia promete uma experiência divertida e gratificante para as equipes. Você descobrirá talentos ocultos enquanto os funcionários encontram novas formas de se expressar. No final, você notará um aumento na confiança e na capacidade de resolver problemas de forma inovadora durante os projetos em grupo.

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha uma aula de arte que se alinhe aos interesses da equipe e que todos possam experimentar, mesmo que seja a primeira vez

Organize uma exposição em estilo de galeria no final do retiro, permitindo que os funcionários mostrem suas criações e se maravilhem com os trabalhos dos outros

Ofereça materiais de arte para levar para casa, para que os participantes possam continuar explorando sua criatividade recém-descoberta

Combine música animada com lanches leves e bebidas (alguém aí curte “vinho e pintura”?) para criar um ambiente divertido

5. Voluntariado

Plogging ao longo da costa é uma maneira de combinar voluntariado com atividades divertidas via Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

Retribuir à comunidade é uma ótima maneira de promover a coesão da equipe. O voluntariado incentiva as equipes a trabalharem em prol de um objetivo comum ligado à responsabilidade social, ao mesmo tempo em que eleva o moral dos funcionários. As atividades voluntárias podem variar desde a realização de uma campanha de limpeza, trabalho em um restaurante comunitário local e construção de uma horta comunitária até passar tempo em um hospício, arrecadar fundos para um abrigo de animais e muito mais.

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha uma atividade voluntária que esteja em sintonia com os valores, a ética e as crenças da sua empresa e da sua equipe

Divida programas de voluntariado maiores em tarefas menores para maximizar a participação e conectar contribuições menores a compromissos maiores

Tire fotos e grave vídeos das atividades voluntárias da sua equipe e compartilhe-os nas redes sociais para reconhecê-los publicamente

Organize um encontro após a atividade, como um happy hour no bar local, para comemorar as conquistas da sua equipe

Retiros de integração de equipe

Sua equipe está com dificuldades para funcionar como a máquina bem lubrificada que já foi? Então, é hora de algumas atividades de integração. Esses retiros corporativos são projetados para unir as equipes, aprimorar a comunicação e melhorar a resolução colaborativa de problemas.

Temos algumas ideias divertidas e inovadoras para fazer com que as equipes trabalhem juntas em direção a um objetivo comum, construam confiança, valorizem os pontos fortes e talentos individuais e comemorem os sucessos.

6. Desafio de sala de fuga

Sua equipe consegue trabalhar em conjunto para escapar de salas trancadas? via Unsplash

Faixa de preço: $$

As salas de fuga são um clássico dos retiros de integração de equipe. Elas oferecem uma experiência emocionante e envolvente que incentiva o trabalho em equipe, a resolução de problemas e a comunicação, especialmente sob pressão. Toda a equipe deve trabalhar em conjunto para decifrar pistas, resolver quebra-cabeças e escapar da sala temática antes que o tempo acabe. Não muito diferente da experiência do mundo real, pode-se dizer.

Dicas para aproveitar ao máximo

Permita que os membros da sua equipe escolham o tema da sala de fuga de forma coletiva e por unanimidade

Divida grupos grandes em equipes menores e faça com que elas competam entre si

Considere oferecer prêmios ou recompensas à equipe vencedora que conseguir escapar mais rápido

Comemorem juntos as vitórias e as derrotas e reflitam sobre o desempenho da equipe, ao mesmo tempo em que discutem os principais aprendizados, como o que eles teriam feito de diferente para obter melhores resultados

7. Caça ao tesouro

As gincanas trazem à tona o melhor da colaboração em equipe via Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

As gincanas são mais uma forma de estimular a colaboração em equipe. Elas incentivam o trabalho em equipe, a exploração e a resolução coletiva de problemas para chegar em primeiro lugar à linha de chegada. Você pode organizar uma gincana que abranja um determinado andar ou departamento, salas de reunião específicas, todo o espaço do escritório ou até mesmo a cidade inteira! Tudo depende da sua capacidade de planejar o retiro.

Dicas para aproveitar ao máximo

Crie uma caça ao tesouro que aproveite os elementos naturais do local de trabalho ou da cidade para gerar uma sensação de descoberta em meio ao ambiente familiar

Incorpore tecnologia por meio de códigos QR, realidade aumentada etc., para uma experiência de retiro mais interativa

Ofereça várias rotas ou níveis de dificuldade para atender equipes com diferentes habilidades, ritmos e preferências

Entregue prêmios em categorias como “o mais rápido a encontrar cinco itens”, “equipe mais prestativa”, “soluções mais criativas”, “vencedor, vencedor, jantar de frango”, etc.

8. Jogos de integração de equipe

Jogos como o cabo de guerra enfatizam o trabalho em equipe via Unsplash

Faixa de preço: $$

Um retiro clássico de integração de equipe inclui vários jogos e atividades para tornar a integração divertida, envolvente e interessante. Esses jogos servem como oportunidades de integração e socialização, permitindo que os membros da equipe trabalhem juntos para se comunicar, colaborar e resolver problemas em ambientes informais, para que possam aplicar isso também no trabalho.

Esses retiros de integração também têm um efeito antiestresse. Seja um jogo para quebrar o gelo, como “Duas Verdades, Uma Mentira”, ou um jogo fisicamente exigente, como “O Chão é Lava”, os eventos de integração mantêm todos em alerta!

Dicas para aproveitar ao máximo

Designe um facilitador para conduzir as atividades, fazer uma análise com as equipes e maximizar o aprendizado e o espírito de equipe

Incentive os funcionários a participar de atividades de integração e a experimentar coisas novas

Ofereça prêmios para estimular uma competição descontraída, deixando espaço para diversão e risadas

Intercale atividades divertidas com intervalos adequados para lanches e interações pessoais

9. Desafios esportivos

Desafie as equipes para uma partida de basquete via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

As atividades esportivas são uma das atividades de team building ao ar livre mais comuns. Elas promovem a atividade física, a competição amigável e o espírito de equipe. Além disso, oferecem uma ótima oportunidade de sair da sala de reuniões e ir para o campo de jogos para exercitar os músculos e endireitar as costas.

Sua escolha de esporte pode variar de uma partida amistosa de futebol a aventuras emocionantes, como rafting em corredeiras. Não se esqueça de levar em conta os diferentes níveis de condicionamento físico e aptidão atlética. Além disso, devem ser oferecidas adaptações ou alternativas para aqueles com lesões ou limitações.

Dicas para aproveitar ao máximo

Priorize o trabalho em equipe em vez da competição com jogos que incentivem a colaboração. Ao fazer isso, forme equipes mistas entre projetos ou departamentos e estabeleça metas cooperativas

Forneça equipamentos e acessórios de segurança para as diferentes atividades esportivas

Planeje um momento de descontração após o retiro para compartilhar experiências, comemorar conquistas e desfrutar de uma refeição ou bebida

Considere contratar um guia ou instrutor para esportes mais especializados, como arco e flecha, escalada, rafting e muito mais

10. Almoço coletivo da equipe

Os potlucks permitem que as equipes se unam em torno da comida via Unsplash

Faixa de preço: $

Boa comida é uma ótima ferramenta para reunir as pessoas. Os potlucks são uma excelente opção de retiro de equipe, pois são econômicos e celebram a cultura e a diversidade da equipe. Seja em um churrasco ao ar livre ou em um piquenique da empresa, os potlucks cultivam um sentimento de comunidade e pertencimento.

Se você está se perguntando como um jantar compartilhado pode ser uma atividade coletiva, ficará surpreso ao saber do elaborado processo de planejamento que ele exige. Desde atender a necessidades alimentares especiais até criar um bufê elaborado e harmonioso, um jantar compartilhado incentivará sua equipe a trabalhar em conjunto.

Dicas para aproveitar ao máximo

Incentive os membros da equipe a trazerem um prato que reflita sua própria cultura ou tradição familiar

Crie um ambiente festivo com assentos confortáveis, música e decoração

Organize uma competição de pratos trazidos pelos participantes em categorias como “prato mais criativo”, “melhor apresentação”, etc.

Jogue jogos de tabuleiro ou participe de um quiz após o jantar compartilhado para manter a interação social

Retiros de aventura e atividades

Cansado de ficar sempre sentado na sua mesa ou indo de uma sala de reuniões para outra? Leve sua equipe para uma aventura! Essas ideias para retiros corporativos energizam sua equipe e, ao mesmo tempo, criam memórias duradouras. Saia da rotina e embarque em uma jornada emocionante.

Trabalhar em conjunto, superar desafios e compartilhar experiências cultivará confiança e um senso de camaradagem sem igual, dando origem a equipes mais fortes e unidas.

11. Retiro de viagem e aventura

Atividades como escalada são emocionantes para os amantes de adrenalina da sua equipe via Unsplash

Faixa de preço: $$$ – $$$$

Embarque em uma jornada ao ar livre e sinta a adrenalina com um retiro de aventura e atividades. Os cenários únicos proporcionam memórias duradouras que unem as equipes. Seja saltando de um penhasco em direção ao mar azul ou observando a vida selvagem em seu habitat natural em um safári na selva, há várias maneiras de tornar esse retiro corporativo emocionante e estimulante.

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha uma aventura que se adapte aos interesses e ao nível de condicionamento físico da sua equipe. Se necessário, ofereça várias opções de participação

Distribua um folheto ou um guia sobre a aventura para que todos os membros da equipe estejam bem preparados para a viagem

Reserve um tempo para relaxar e refletir sobre as experiências compartilhadas

Tire fotos e grave vídeos da viagem e crie uma lembrança que as equipes possam guardar com carinho

12. Retiro em parque temático

Os parques temáticos evocam uma sensação de nostalgia e admiração infantil via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Deixe a criança que há em você se soltar em um parque temático! Um retiro corporativo como esse é uma ótima oportunidade para aliviar o estresse, criar memórias e reviver a nostalgia. Você pode levar sua equipe para experimentar os diferentes brinquedos, shows e atrações de um parque de diversões ou visitar uma feira que ofereça jogos de carnaval, como o jogo de sacos e a caça às maçãs.

Opções temporárias, como um circo itinerante, e negócios sazonais, como casas mal-assombradas ou plantações de abóbora durante o Halloween, também podem unir as equipes.

Dicas para aproveitar ao máximo

Crie um itinerário em grupo que permita a todos os membros da equipe conhecer e explorar suas atrações favoritas, reservando tempo para pausas para socialização, descanso e lanches

Compre passes para grupos e ganhe descontos atraentes em ingressos ou refeições

Adicione um toque de diversão com competições amigáveis ou jogos ao longo do dia

Grave um vlog da equipe ou tire fotos com câmeras descartáveis para documentar a experiência no parque temático

13. Aventura culinária

Cozinhar juntos também envolve trabalho em equipe via Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

Ótimas conversas acontecem em torno de boa comida. Então, por que não usar a comida como um meio para tornar o retiro da empresa agradável? Já falamos sobre como organizar um jantar compartilhado é uma ótima maneira de relaxar com sua equipe. Mas como você pode transformar a comida em uma aventura? Pense em organizar uma aula de culinária, um concurso de chili ou uma oficina de confeitaria!

Dicas para aproveitar ao máximo

Comece o retiro da empresa no mercado local ou no supermercado, incentive os membros da equipe a planejar suas refeições, listar os ingredientes e preparar toda a refeição

Concentre-se em explorar diferentes pratos, como especialidades regionais e cozinha internacional, ou siga um tema

Organize um jantar compartilhado logo após uma aula de culinária e comemore suas conquistas culinárias com uma refeição em conjunto

Organize uma competição de culinária com “caixas misteriosas”, na qual as equipes terão que preparar pratos deliciosos usando ingredientes aleatórios para estimular a criatividade e a desenvoltura

14. Retiro com passeio pela cidade

Explore os recantos escondidos da sua cidade através do Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Explorar sua cidade em grupo oferece uma nova perspectiva — é como ver o que está ao seu redor sob uma luz totalmente nova! Você pode seguir uma exploração temática, como o passeio gastronômico mencionado anteriormente, ou mergulhar fundo na história, na arte e na cultura da cidade.

Como alternativa, a equipe pode fazer uma viagem improvisada, transformando a exploração da cidade em um jogo. Vocês podem fazer isso a pé, de bicicleta ou até mesmo adquirir um passe turístico ou um bilhete para um ônibus HOHO (hop on, hop off). Leva apenas algumas horas para apreciar novos ambientes e novas experiências, mesmo dentro do conforto da sua cidade.

Dicas para aproveitar ao máximo

Reserve ingressos para atrações populares, museus etc. com antecedência para evitar filas e atrasos

Prepare uma lista de pontos turísticos da cidade e transforme-os em gincanas ou listas de desejos para tornar a exploração interativa

Participe de eventos ou atividades locais para mergulhar na cultura e nas festividades da sua cidade

Permita que os membros da equipe atuem como guias ao explorar determinadas áreas com as quais possam estar familiarizados

15. Férias da empresa

As férias da empresa podem ser uma escapada de fim de semana ou uma viagem internacional via Unsplash

Faixa de preço: $$$ – $$$$$

Uma viagem de férias da empresa é a melhor recompensa pelo trabalho árduo que os funcionários dedicam. É uma experiência de luxo com tudo incluído, na qual você pode se desconectar do trabalho e passar bons momentos com seus colegas fora do ambiente de escritório.

Dependendo do orçamento da sua empresa, você pode planejar uma viagem para uma nova cidade — ou até mesmo para um novo país! Uma experiência tão gratificante aproxima as equipes, eleva o ânimo e fortalece a dinâmica de grupo.

Dicas para aproveitar ao máximo

Personalize as férias da empresa de acordo com os interesses e preferências da equipe

Compartilhe diretrizes claras sobre a disponibilidade para o trabalho durante as férias da empresa para garantir um verdadeiro descanso

Organize experiências únicas, passeios locais, visitas culturais ou atividades de aventura para tornar as férias verdadeiramente inesquecíveis

Equilibre as atividades programadas com o tempo livre, permitindo que os membros da equipe explorem seus interesses individuais ou relaxem como preferirem

Retiros de aprendizagem e desenvolvimento

E se houvesse uma maneira de tornar o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades divertidos? Bem, temos ideias de retiros corporativos para isso também! Os retiros de aprendizado e desenvolvimento oferecem oportunidades para sua equipe adquirir uma nova habilidade ou aprimorar uma já existente.

Elas atendem à necessidade intrínseca de crescimento profissional e colocam os funcionários no caminho da melhoria contínua. Equipar sua equipe com as ferramentas e o conhecimento necessários para se manter à frente da concorrência também aumenta suas chances de sucesso.

16. Seminários e conferências do setor

Participe de seminários para sair do confinamento do escritório via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$$$

Inscreva as equipes em seminários e conferências do setor para mantê-las atualizadas sobre as últimas tendências. Isso também permite que elas façam networking com colegas de diferentes empresas e interajam com líderes e especialistas do setor. Essa exposição pode ser vital para melhorar o desempenho delas como equipe e suprir quaisquer lacunas de habilidades.

Dicas para aproveitar ao máximo

Incentive os participantes a pesquisar os temas das palestras, os perfis dos palestrantes principais e as sessões para maximizar as oportunidades de aprendizado

Agende várias reuniões de equipe para discutir os principais aprendizados e conclusões, além de possíveis aplicações dentro do seu escritório e do setor

Facilite o networking profissional por meio de apresentações em grupo com colegas ou representantes de outras empresas

Crie um sistema de duplas para conferências, juntando colegas de diferentes origens e especializações para participar desses eventos e facilitar o intercâmbio de ideias

17. Palestrantes convidados

Convide palestrantes convidados para os retiros da empresa via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Se você não puder enviar suas equipes a eventos corporativos, traga o evento até a sua equipe! Convidar palestrantes para um retiro corporativo pode ser inspirador. Especialistas renomados e líderes empresariais podem compartilhar suas opiniões sobre temas relevantes do setor, estratégias práticas e histórias pessoais para motivar sua equipe e promover um aprendizado focado.

Dicas para aproveitar ao máximo

Selecione palestrantes convidados com experiência relevante e histórico comprovado

Após a palestra do especialista, abra espaço para perguntas, discussões e grupos de debate para explorar mais a fundo os tópicos abordados pelo palestrante convidado

Grave a palestra do convidado para os funcionários que não puderam comparecer ou para referência futura

Ofereça oportunidades para encontros e sessões de fotos após a apresentação para tornar a experiência mais memorável

18. Oficinas de desenvolvimento de habilidades

Oficinas de desenvolvimento de habilidades têm um efeito enriquecedor na equipe via Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Os workshops de desenvolvimento de habilidades podem variar de um bootcamp de programação a um curso de preparação de coquetéis. Seja qual for a escolha, eles capacitam e permitem que a equipe adquira novas habilidades relevantes para suas metas de desenvolvimento profissional ou pessoal.

As empresas também podem realizar workshops sobre as últimas tendências em desenvolvimento de software, marketing, gerenciamento de projetos ou comunicação para permitir que as equipes se mantenham à frente da concorrência e continuem competitivas.

Dicas para aproveitar ao máximo

Faça uma análise de lacunas de competências para identificar o que falta à sua equipe e escolha um workshop que aborde essas deficiências

Ofereça uma variedade de formatos de workshops (presenciais, online, individualizados etc.) para atender aos diferentes estilos de aprendizagem

Incentive as equipes a aplicarem suas habilidades recém-adquiridas ou aprimoradas no local de trabalho ou por meio de projetos reais

Recolha feedback dos participantes para avaliar a eficácia do workshop e como você pode aprimorá-lo ainda mais

19. Retiros de brainstorming

Desconecte-se, relaxe e deixe as ideias surgirem por meio do Unsplash

Faixa de preço: $$ – $$$

Você sente que sua equipe está presa em uma rotina criativa? Há muito tempo sendo gasto em um problema a ponto de parecer insolúvel? Então, provavelmente é hora de uma sessão de brainstorming, mas com um toque especial. Um retiro corporativo de brainstorming oferece tempo e espaço dedicados para que as equipes resolvam problemas complexos, gerem ideias criativas e desenvolvam soluções inovadoras.

A ideia é se desconectar das atividades relacionadas ao trabalho e das salas de reunião de sempre para pensar fora da caixa. Você pode trocar ideias durante uma aula de ioga com cachorrinhos ou durante uma partida de sinuca, e o importante é quebrar os padrões de rotina.

Dicas para aproveitar ao máximo

Use técnicas e estruturas de brainstorming para um retiro de sucesso

Estabeleça metas e objetivos claros para manter o foco e a direção, ao mesmo tempo em que pratica o pensamento focado e livre

Registre todas as ideias que sua equipe gerar durante a sessão de brainstorming para uma avaliação posterior e para garantir que nenhuma boa ideia seja perdida

Incentive a participação de todos os membros da equipe e promova uma experiência positiva centrada na comunicação aberta para desenvolver novas ideias

20. Programas de mentoria

A mentoria em ambientes formais e informais estimula o engajamento dos funcionários via Unsplash

Faixa de preço: $$$

Se você acha que sua equipe precisa de um incentivo externo, então você poderia iniciar um programa de mentoria. Trata-se de um investimento contínuo que promove o compartilhamento de conhecimento, o desenvolvimento profissional e um espírito de equipe mais forte.

Mentores experientes, tanto de dentro quanto de fora da empresa, passam a fazer parte da equipe e trabalham com ela para oferecer apoio, orientação e conselhos. Esse retiro corporativo pode durar apenas o fim de semana, mas o acesso à rede de profissionais experientes traz benefícios para toda a vida!

Dicas para aproveitar ao máximo

Combine mentores e mentorados com base em habilidades complementares, personalidades, objetivos de carreira e aspirações

Elabore um programa de mentoria estruturado com diretrizes bem definidas sobre comunicação, reuniões durante o tempo livre e resultados esperados

Organize workshops e atividades em equipe para fortalecer o relacionamento entre mentores e mentorados

Ofereça treinamento, recursos e materiais aos mentores e capacite-os em práticas eficazes de mentoria para que possam orientar melhor a equipe

Retiros corporativos adequados para o trabalho remoto

Nós entendemos: nem todas as equipes estão localizadas no mesmo lugar para participar de uma caça ao tesouro ou fazer passeios turísticos locais. Mas estar geograficamente disperso não é impedimento para participar de retiros corporativos! Temos opções divertidas e interativas para envolver os funcionários remotos. Desde combater a sensação de isolamento até cultivar um sentimento de pertencimento — nossas ideias para retiros corporativos unem equipes remotas, mesmo que estejam a quilômetros de distância!

21. Noite de jogos online

Organize noites de jogos com jogos cooperativos como Fortnite ou Mario Kart via Unsplash

Faixa de preço: $

A noite de jogos online é um clássico para qualquer empresa que trabalha remotamente. Ela reúne as equipes no mesmo espaço virtual e as incentiva a competir de forma amigável. É uma opção econômica que permite uma competição divertida e amigável em um ambiente descontraído e casual.

Várias plataformas oferecem versões adaptadas de jogos de tabuleiro, jogos colaborativos e noites de perguntas e respostas, onde suas equipes podem colocar o papo em dia e socializar, mesmo com a distância física. Confira sites como Tabletopia, Jackbox Party Pack ou Board Game Arena para organizar sua própria noite de jogos!

Dicas para aproveitar ao máximo

Escolha jogos adequados para participação remota, desde jogos de tabuleiro clássicos até jogos virtuais de mistério e assassinato

Defina temas para diferentes noites de jogos e incentive os participantes a se fantasiarem de acordo com o tema designado para aumentar a diversão

Ofereça vouchers eletrônicos e recompensas virtuais aos vencedores para maximizar a participação entusiástica

Invista em plataformas de videoconferência com recursos de compartilhamento de tela e mensagens instantâneas para que todos possam se comunicar

22. Show de talentos virtual

Permita que os membros da equipe mostrem seus talentos via Unsplash

Faixa de preço: $

Celebre a criatividade e a diversidade de suas equipes remotas e ofereça a elas a oportunidade de mostrar seus talentos ocultos. Seja alguém cantarolando suas músicas favoritas na noite de karaokê ou exibindo sua habilidade de dar nós em pedúnculos de cereja, crie um ambiente acolhedor e divertido que aplauda todos os participantes. O sentimento de camaradagem resultante aumentará a coesão da equipe e a autoconfiança de cada indivíduo.

Dicas para aproveitar ao máximo

Divulgue o show de talentos com antecedência para despertar o interesse e criar expectativa em torno do evento, garantindo o máximo de participação

Incentive os funcionários a inscreverem-se em diferentes categorias de talentos para que você possa preparar uma programação

Incentive a participação do público por meio de aplausos virtuais, enquetes ao vivo e bate-papos instantâneos para torcer pela sua pessoa favorita

Convide um convidado ou use a votação do público para escolher as melhores apresentações e premiá-las

23. Unconference

Conversa fiada ao redor de uma fogueira virtual via Unsplash

Faixa de preço: $

As “unconferences” são um tipo de reunião orientada pelos participantes que estimula a inovação, o compartilhamento de ideias e o aprendizado informal entre equipes remotas. Esse evento social informal é realizado em centros de conferências virtuais, e os tópicos de discussão surgem naturalmente a partir das conversas e dos interesses dos participantes. Dessa forma, estimula o fluxo de conversas e permite que as equipes se unam.

Dicas para aproveitar ao máximo

Convide os participantes a compartilharem ideias e temas antes do evento para usar como pontos de partida para conversas e sugestões

Facilite as discussões em grupo com diretrizes claras e tempo reservado para cada tópico, a fim de abordar diversos assuntos e garantir a máxima participação

Ofereça ferramentas colaborativas, como editores de documentos e quadros brancos digitais, para enriquecer discussões focadas

Realize enquetes e pesquisas virtuais para avaliar o interesse dos participantes em diferentes tópicos e priorizar aqueles que geram maior engajamento

24. Clubes de leitura

Conecte-se por meio de suas leituras favoritas com um clube do livro online via Unsplash

Faixa de preço: $ – $$

Retiros de trabalho com leitura virtual de livros cultivam uma cultura de aprendizagem e autoaperfeiçoamento. Eles funcionam como uma plataforma onde os leitores compartilham seus interesses e discutem obras literárias. O estímulo intelectual proporciona a exploração de diversas perspectivas e interpretações, ao mesmo tempo em que facilita a troca de ideias, tornando-se uma ótima maneira de estreitar os laços entre as equipes.

E você não precisa ficar sempre falando de livros pesados sobre produtividade; você também pode se empolgar com os mangás mais recentes ou livros sobre mandalas.

Dicas para aproveitar ao máximo

Compartilhe uma lista de leitura no início de cada ano ou mês para cultivar um hábito saudável de leitura. Certifique-se de que a lista selecionada inclua uma variedade de gêneros e estilos

Prepare uma programação com antecedência e envie por correio ou poste cópias dos livros aos participantes

Organize sessões virtuais de perguntas e respostas e debates com autores e palestrantes convidados que possam trazer novos insights sobre os livros escolhidos

Estimule a expressão criativa organizando atividades online inspiradas no livro — desde a criação de fan art até a experimentação de receitas

25. Caixas por assinatura

Envie pacotes de cuidados para suas equipes remotas e incentive-as a se conectarem por meio deles via Unsplash

Faixa de preço: $$$

As caixas por assinatura podem ser um ótimo evento mensal para as equipes se unirem por meio de experiências compartilhadas em ambientes remotos. Crie caixas por assinatura com um tema — artesanato, café gourmet, domingos de autocuidado, refeições saudáveis etc. — e deixe sua equipe aproveitar. Os funcionários podem realizar sessões virtuais de unboxing e curtir o conteúdo ou dar asas à criatividade.

Dicas para aproveitar ao máximo

Se criar caixas por assinatura for muito trabalhoso, invista em empresas já estabelecidas que já fazem isso

Crie chats em grupo onde os membros da equipe possam compartilhar sua empolgação com a caixa de assinatura e agende videoconferências para o unboxing

Compartilhe fotos e vídeos da sua equipe curtindo o conteúdo da caixa de assinatura nos fóruns de funcionários e nas redes sociais

Organize competições amigáveis, como concursos virtuais de culinária ou exposições de arte, e recompense os vencedores

ClickUp para dar um gás nos retiros corporativos

Planejar um retiro de trabalho é, sem dúvida, uma tarefa desafiadora. Você precisa gerenciar as confirmações de presença, lidar com despesas inesperadas e programar atividades, tudo isso enquanto coordena a logística — há tanta coisa para acompanhar que chega a ser exaustivo.

No entanto, isso não precisa ser assim quando você tem o ClickUp ao seu lado. Você pode tratar o retiro da empresa como qualquer outro projeto e usar o ClickUp para:

Centralização da documentação

Documente tudo no ClickUp Docs e compartilhe com os participantes da equipe

Deixe de lado as cadeias de e-mails e as planilhas. O ClickUp Docs é um local único para tudo relacionado ao retiro. Seja uma lista de verificação de bagagem para distribuir entre as equipes que vão viajar ou uma lista do que fazer e não fazer para um evento virtual de jogos — o ClickUp Docs reúne tudo e torna tudo compartilhável. Além disso, você pode facilmente converter esses documentos em tarefas para garantir que nada passe despercebido!

Planejamento colaborativo

Planeje suas próximas férias ou uma noite de jogos em quadros brancos interativos

O planejamento colaborativo nunca foi tão fácil! O ClickUp oferece uma variedade de ferramentas de colaboração em tempo real que permitem que você trabalhe com sua equipe no brainstorming de ideias, no planejamento de itinerários, na finalização da logística ou até mesmo na organização de um evento remoto.

Imagine um espaço de trabalho compartilhado onde todos possam contribuir para as discussões adicionando post-its, desenhos e imagens. O ClickUp Whiteboards é uma tela digital que permite às equipes debater ideias, planejar projetos visualmente e colaborar em tempo real.

O Chat View integrado ao aplicativo ClickUp mantém as equipes conectadas e promove a comunicação instantânea. As discussões podem ocorrer paralelamente às tarefas, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos para obter atualizações e esclarecimentos.

Se você quiser evitar longas descrições de texto, capture sua tela e narre suas ideias com o ClickUp Clips. Isso explica visualmente processos complexos, destaca recursos específicos de softwares ou demonstra uma ideia de design — tudo em um vídeo curto, claro e conciso.

Gerenciamento de orçamento e cronogramas

A visualização em lista no ClickUp oferece um resumo completo do andamento das tarefas e dos custos associados

Gerenciar orçamentos e cronogramas é a parte mais estressante do planejamento de atividades para retiros corporativos. Mas o ClickUp elimina todo o trabalho pesado e reduz a tarefa a apenas alguns cliques. Use a Visualização de Lista do ClickUp para criar um detalhamento orçamentário completo para custos de local, despesas com catering, passagens de transporte etc.

Você pode definir limites, categorias de orçamento e acompanhar os gastos em tempo real. Da mesma forma, a visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp mostra as diversas tarefas em uma linha do tempo, ao mesmo tempo em que destaca quaisquer dependências e marcos. Além disso, a Visualização de Calendário no ClickUp ajudará você a gerenciar sua agenda e a da sua equipe.

Acompanhamento de inscrições e confirmações de presença

Crie formulários personalizados para receber inscrições e confirmações de presença em eventos da empresa

Chega de correr atrás de inscrições e confirmações de presença! A poderosa Visualização de Formulários do ClickUp captura respostas instantaneamente e encaminha as informações para a equipe certa no momento certo. Ela vem com um Construtor de Formulários altamente personalizável que você pode usar para capturar detalhes relevantes e convertê-los em tarefas rastreáveis.

Utilizando modelos

Finalmente, você tem os modelos do ClickUp, onde não precisa reinventar a roda. Você encontrará vários modelos de planos de comunicação, modelos de gerenciamento de eventos, modelos de marketing, modelos de reuniões e briefings e muito mais.

Considere começar com as seguintes opções:

Baixe este modelo Prepare uma agenda completa com este modelo de agenda para reuniões de retiro, a fim de discutir os requisitos do retiro da sua empresa

Modelo de Agenda para Retiro da ClickUp : Este modelo agiliza o planejamento de retiros corporativos, oferecendo uma estrutura para organizar a agenda do evento. Analise questões, discuta a logística, defina metas e pense em atividades para aproveitar ao máximo seus retiros

Baixe este modelo O modelo de Planejamento de Eventos no ClickUp facilita o planejamento e a organização de eventos

Modelo de planejamento de eventos do ClickUp : este é um centro de coordenação para organizar o retiro da sua empresa. Com visualizações pré-definidas, como as visualizações Lista e Calendário, para criar tarefas, acompanhar o progresso e avaliar o sucesso geral do retiro. Ele oferece recursos adicionais, como Documentos e Status Personalizado, para um planejamento colaborativo e uma gestão eficiente

Baixe este modelo Planeje eventos e colabore para executá-los com o modelo de Planejamento de Eventos e Colaboração no ClickUp

Planejamento de Eventos e Colaboração no ClickUp : Isso se concentra no envolvimento da equipe durante todo o retiro corporativo. Você pode aceitar sugestões de atividades ou seguir uma lista de verificação detalhada para garantir que tudo seja planejado e organizado em um ambiente colaborativo

Preparar, apontar, recarregar!

Esperamos que nossa lista de 25 ideias para retiros corporativos inspire você a planejar sua próxima viagem de equipe. Lembre-se: adaptar o retiro da empresa aos interesses e objetivos da sua equipe é o segredo para garantir um sucesso retumbante. E não há maneira melhor de fazer isso do que usando ferramentas como o ClickUp!

O ClickUp oferece imensa flexibilidade na organização, planejamento e gestão de retiros corporativos para diversas empresas e setores, equipes de diferentes tamanhos, tipos de retiros e orçamentos variados. Além disso, você pode integrá-lo às suas ferramentas e plataformas existentes, como o Google Agenda, para garantir que ninguém perca as atividades divertidas que você planejou. De verdade, basta apenas um!

Então, o que você está esperando? Cadastre-se no ClickUp e veja sua equipe voltar ao escritório com entusiasmo renovado!