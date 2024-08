100 atividades de formação de equipes ao ar livre para criar laços entre as equipes

Está sentindo que o mundo digital está afastando sua equipe? Você não está sozinho.

Com as reuniões, os bate-papos casuais e tudo o mais sendo feito on-line, é fácil esquecer o valor das conexões reais e presenciais.

A essência do verdadeiro trabalho em equipe está em mais do que apenas interações virtuais. Ela está enraizada na confiança, na compreensão mútua e no apoio mútuo em momentos desafiadores. Os membros da equipe devem se unir além dos limites da comunicação digital.

É aí que entra em cena a magia das atividades de formação de equipes ao ar livre. Imagine toda a equipe ao ar livre, compartilhando risadas, resolvendo desafios e torcendo uns pelos outros sob a luz do sol. Parece um bom momento, não é mesmo?

Você pode transformar isso em realidade fazendo uma pausa nas telas.

Neste artigo, exploraremos 100 jogos de formação de equipes ao ar livre que reunirão sua equipe como nunca antes e criarão conexões duradouras. 🌞⚽

O que são atividades de formação de equipes?

As atividades de formação de equipes ao ar livre são organizadas fora do ambiente convencional do escritório para melhorar a comunicação, a colaboração, a confiança e as habilidades de resolução de problemas dos membros da equipe.

Essas atividades, como conversas, festas e workshops, acontecem fora do ambiente normal do escritório. Elas geralmente incluem desafios físicos, tarefas de aventura ou solução de problemas em ambientes naturais, como parques, cursos de cordas e áreas selvagens.

Elas promovem equipes mais fortes e unidas que têm melhor desempenho em conjunto.

Tipos de atividades de formação de equipes ao ar livre

Ao ar livre formação de equipes as atividades de formação de equipes podem variar de acordo com as metas, as preferências e as habilidades físicas dos membros da equipe. A categorização dessas atividades ajuda a alinhá-las com objetivos específicos, facilitando a seleção.

Aqui estão alguns dos tipos mais comuns:

Atividades beneficentes de formação de equipes ao ar livre

Fonte da imagem: Pexels As atividades beneficentes em grupo ao ar livre envolvem equipes que se reúnem para apoiar uma causa beneficente enquanto se envolvem em atividades ao ar livre.

Exemplos:

Caminhadas ou maratonas beneficentes

Eventos de arrecadação de fundos ao ar livre, como passeios de bicicleta ou caminhadas

Plantio de árvores

Trabalho voluntário em projetos de limpeza ambiental

Os membros da equipe se reúnem, trabalham em equipe e se sentem bem por fazer uma diferença positiva na comunidade ou no meio ambiente. Isso lhes dá um senso de propósito, empatia e responsabilidade social.

Atividades físicas de formação de equipes ao ar livre

Fonte da imagem: Pexels As atividades físicas ao ar livre desafiam fisicamente os membros da equipe e aprimoram o trabalho em equipe, a comunicação e as habilidades de resolução de problemas.

Exemplos:

Escalada em rocha

Rapel

Tirolesa

Percursos de obstáculos

Caça ao tesouro ao ar livre

Esportes coletivos como futebol, cabo de guerra, vôlei, etc.

Corridas de revezamento

Essas atividades tiram você da sua zona de conforto. Você precisa de confiança, apoio e cooperação para enfrentar obstáculos físicos e atingir metas em conjunto, o que cria resiliência e confiança e fortalece os laços.

Atividades descontraídas de formação de equipes ao ar livre

Fonte da imagem: Unsplash As atividades descontraídas de formação de equipes ao ar livre priorizam o relaxamento, a diversão e a socialização em ambientes naturais.

Exemplos:

Viagens para acampar

Piqueniques

Fogueiras

Caminhadas na natureza

Churrascos ao ar livre

Essas atividades permitem que os membros da equipe relaxem, criem laços e se conectem em um ambiente mais descontraído fora do local de trabalho.

Elas promovem um senso de pertencimento, amizade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, permitindo que os membros da equipe se recarreguem e rejuvenesçam enquanto constroem relacionamentos e companheirismo mais fortes.

Importância das atividades de formação de equipes ao ar livre

O trabalho muitas vezes parece que você está preso em uma esteira - a mesma coisa, um dia diferente. É por isso que você precisa se libertar da monotonia!

As atividades de formação de equipes ao ar livre oferecem uma oportunidade única de aprimorar as habilidades vitais de comunicação, resolução de problemas e trabalho em equipe em um ambiente estimulante. O aprimoramento da dinâmica da equipe leva ao sucesso coletivo.

As Engajamento dos funcionários e cultura organizacional da TINYpulse destaca que mais de 200.000 funcionários valorizam o respeito dos colegas para obter melhores resultados. As atividades ao ar livre criam essas conexões cruciais.

A Meta-análise do PubMed sugere que as atividades de formação de equipes ajudam as equipes a trabalhar melhor, especialmente quando adaptadas às necessidades específicas da equipe. Equipes motivadas têm maior probabilidade de concluir tarefas e atingir metas mais rapidamente.

Essas atividades não são apenas para se divertir, mas também para se conhecerem melhor. Seja descobrindo os pontos fortes, os pontos fracos ou até mesmo os hobbies favoritos de cada um, os exercícios de formação de equipes criam um ambiente de baixa pressão para criar laços e aprender.

Vamos explorar em detalhes os benefícios das atividades de formação de equipes ao ar livre e seu impacto no desenvolvimento pessoal, na coesão do grupo e no sucesso futuro.

Benefícios das atividades de formação de equipes ao ar livre

1. Benefícios para a saúde

Sair para a natureza não é apenas uma pausa do trabalho - oferece uma abordagem holística para melhorar a saúde e o bem-estar. Essas atividades promovem o condicionamento físico, a vitalidade, a resiliência mental e o equilíbrio emocional.

Priorize os jogos de formação de equipes ao ar livre e invista na força de suas equipes e na saúde e felicidade de seus funcionários.

Benefícios para a saúde física

Aumento da atividade física: As atividades de equipe ao ar livre geralmente envolvem movimento, seja em caminhadas, escaladas ou participação em eventos esportivos, aumentando a saúde cardiovascular, melhorando a resistência e os níveis gerais de condicionamento físico

As atividades de equipe ao ar livre geralmente envolvem movimento, seja em caminhadas, escaladas ou participação em eventos esportivos, aumentando a saúde cardiovascular, melhorando a resistência e os níveis gerais de condicionamento físico Absorção de vitamina D: A exposição à luz do sol leva ao aumento da produção de vitamina D no corpo, o que ajuda a manter os ossos fortes, a apoiar o sistema imunológico e a regular o humor. De acordo com oOrganização Mundial da Saúdea exposição ao sol pode ser benéfica para o tratamento de várias doenças de pele, como psoríase e eczema

A exposição à luz do sol leva ao aumento da produção de vitamina D no corpo, o que ajuda a manter os ossos fortes, a apoiar o sistema imunológico e a regular o humor. De acordo com oOrganização Mundial da Saúdea exposição ao sol pode ser benéfica para o tratamento de várias doenças de pele, como psoríase e eczema Sistema imunológico fortalecido: Passar tempo ao ar livre fortalece o sistema imunológico e reduz o risco de contrair doenças comuns. Mais,pesquisa indicam que os espaços ao ar livre reduzem a disseminação de doenças transmitidas pelo ar mais do que as áreas internas

Benefícios para a saúde mental

Redução do estresse: A atividade física desencadeia a liberação de endorfinas (hormônios do bem-estar), aliviando o estresse e melhorando o bem-estar mental. Ambientes externos, como florestas ou parques, promovem o relaxamento e a atenção plena, reduzindo os níveis de estresse

A atividade física desencadeia a liberação de endorfinas (hormônios do bem-estar), aliviando o estresse e melhorando o bem-estar mental. Ambientes externos, como florestas ou parques, promovem o relaxamento e a atenção plena, reduzindo os níveis de estresse Função cognitiva aprimorada: A exposição a paisagens naturais aprimora a função cognitiva, incluindo a capacidade de atenção, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Os desafios e quebra-cabeças durante os exercícios de formação de equipes estimulam a acuidade mental e promovem a inovação

A exposição a paisagens naturais aprimora a função cognitiva, incluindo a capacidade de atenção, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Os desafios e quebra-cabeças durante os exercícios de formação de equipes estimulam a acuidade mental e promovem a inovação Aumento da autoestima: Passar tempo ao ar livre com os membros da equipe aumenta a autoestima, especialmente perto de água e áreas verdes. Atividades como pesca, jardinagem e jogos de paintball ou laser tag aumentam a sensação de realização, estimulando a confiança e o pensamento criativo

2. Benefícios para a equipe

Aumento da motivação: A participação em atividades de equipe ao ar livre aumentamotivação da equipe e promove um espírito competitivo entre os participantes. A definição de metas e o envolvimento em atividades gratificantes levam os indivíduos a buscar a excelência

A participação em atividades de equipe ao ar livre aumentamotivação da equipe e promove um espírito competitivo entre os participantes. A definição de metas e o envolvimento em atividades gratificantes levam os indivíduos a buscar a excelência Aprimoramento das habilidades de comunicação: O trabalho em equipe ensina a ouvir e falar com eficácia, o que é essencial para uma comunicação bem-sucedida ecolaboração em equipe. Usemodelos de planos de comunicação para gerenciar a comunicação interna e externa

O trabalho em equipe ensina a ouvir e falar com eficácia, o que é essencial para uma comunicação bem-sucedida ecolaboração em equipe. Usemodelos de planos de comunicação para gerenciar a comunicação interna e externa Crie confiança: A confiança é fundamental para o trabalho em equipe. As atividades ao ar livre criam confiança, fortalecem os laços, melhoram a cooperação e diminuem os conflitos. Essa confiança permite que os membros da equipe contem com as habilidades uns dos outros e incentiva os funcionários a colaborar em objetivos comuns

A confiança é fundamental para o trabalho em equipe. As atividades ao ar livre criam confiança, fortalecem os laços, melhoram a cooperação e diminuem os conflitos. Essa confiança permite que os membros da equipe contem com as habilidades uns dos outros e incentiva os funcionários a colaborar em objetivos comuns Melhorar as habilidades de resolução de problemas: A exposição a novos desafios e perspectivas durante as atividades ao ar livre ajuda os membros da equipe a desenvolver habilidades de resolução de problemas. Isso incentivará os colegas de equipe a pensar de forma criativa e aumentará a capacidade de adaptação a novos desafios, impulsionandoa dinâmica da equipe ### Explorando o papel do exercício e dos espaços verdes urbanos nos benefícios à saúde

A combinação de atividades de formação de equipes ao ar livre com espaços verdes urbanos, como jardins e parques, melhora a saúde física e mental, incentiva a interação social e apoia a sustentabilidade ambiental.

Um ambiente casual e uma competição amigável formam a combinação perfeita para aprimorar as habilidades de colaboração e o pensamento criativo à medida que os funcionários se unem por meio de atividades divertidas e outros eventos ao ar livre.

Esses espaços oferecem áreas seguras para exercícios, reduzem o estresse e melhoram a qualidade do ar e a biodiversidade. O investimento em espaços verdes urbanos resulta em comunidades mais saudáveis e cidades mais sustentáveis.

100 atividades de formação de equipes ao ar livre

1. Caça ao tesouro

Fonte da imagem: Unsplash

Número de participantes: Pode variar, mas normalmente funciona bem com grupos pequenos ou grandes divididos em equipes

Pode variar, mas normalmente funciona bem com grupos pequenos ou grandes divididos em equipes Tempo necessário: 1-2 horas, dependendo da complexidade e do número de pistas

1-2 horas, dependendo da complexidade e do número de pistas Habilidades que você desenvolverá: Resolução de problemas, trabalho em equipe, comunicação e pensamento estratégico

Resolução de problemas, trabalho em equipe, comunicação e pensamento estratégico Instruções: Prepare uma lista de pistas ou itens para as equipes encontrarem no espaço externo Divida os funcionários em equipes e dê a eles a primeira pista As equipes devem trabalhar juntas para resolver cada pista, levando-as ao próximo local ou item até chegarem ao destino final ou ao tesouro A primeira equipe a concluir a caçada vence



2. O nó humano

Fonte da imagem: Flickr

Número de participantes: Idealmente, de 8 a 20 participantes

Idealmente, de 8 a 20 participantes Tempo necessário: 15 a 30 minutos

15 a 30 minutos Habilidades que você desenvolverá: Comunicação, trabalho em equipe, solução de problemas e cooperação

Comunicação, trabalho em equipe, solução de problemas e cooperação Instruções: Os participantes ficam em um círculo e, em seguida, esticam o braço e pegam a mão de alguém que está à sua frente (não adjacente) Sem soltar as mãos, eles devem trabalhar juntos para desembaraçar o nó até formarem um círculo novamente A comunicação eficaz e o trabalho em equipe são essenciais para resolver o quebra-cabeça sem quebrar a corrente de mãos



3. Limpeza de parque/praia

Fonte da imagem: Freepik

Número de participantes: Ideal paraequipes autogerenciadas com qualquer número de participantes

Ideal paraequipes autogerenciadas com qualquer número de participantes Tempo necessário: 1 a 2 horas, dependendo do tamanho da área e da quantidade de lixo

1 a 2 horas, dependendo do tamanho da área e da quantidade de lixo Habilidades que você desenvolverá: Trabalho em equipe, consciência ambiental, envolvimento comunitário e responsabilidade

Trabalho em equipe, consciência ambiental, envolvimento comunitário e responsabilidade Orientações: Forneça aos participantes luvas, sacos de lixo e qualquer equipamento necessário Designe áreas para equipes ou indivíduos limparem Certifique-se de que as diretrizes de segurança sejam seguidas, como o descarte adequado de materiais perigosos Após a limpeza, reúna-se para discutir o impacto da atividade e a importância da gestão ambiental Essa é uma ótima atividade de formação de equipe para capacitar cada membro da equipe a contribuir com o meio ambiente de forma eficaz



4. Simulação de jogo de tabuleiro

Fonte da imagem: Freepik

Número de participantes: Normalmente adequado para grupos de pequeno a médio porte

Normalmente adequado para grupos de pequeno a médio porte Tempo necessário: Depende da complexidade do jogo, mas geralmente leva de 1 a 2 horas

Depende da complexidade do jogo, mas geralmente leva de 1 a 2 horas Habilidades que você desenvolverá: Pensamento estratégico, solução de problemas, colaboração e adaptabilidade

Pensamento estratégico, solução de problemas, colaboração e adaptabilidade Instruções: Escolha um jogo de tabuleiro que exija trabalho em equipe e estratégia, como Pandemic, Settlers of Catan ou Human Tic Tac Divida os participantes em equipes e explique as regras do jogo Incentive as equipes a trabalharem juntas para atingir os objetivos do jogo Depois, faça uma reunião para discutir as estratégias de trabalho em equipe e as lições aprendidas



5. Queda de ovos

Fonte da imagem: Flickr

Número de participantes: Pode trabalhar com grupos pequenos ou grandes, divididos em equipes

Pode trabalhar com grupos pequenos ou grandes, divididos em equipes Tempo necessário: De 30 minutos a uma hora, dependendo da fase de projeto

De 30 minutos a uma hora, dependendo da fase de projeto Habilidades que você desenvolverá: Criatividade, solução de problemas, trabalho em equipe e inovação

Criatividade, solução de problemas, trabalho em equipe e inovação Instruções: Forneça a cada equipe materiais como ovos, fita adesiva, canudos e papelão Desafie as equipes a projetar uma engenhoca que proteja um ovo de quebrar quando cair de uma determinada altura Depois de projetar e construir suas engenhocas, as equipes as testam deixando-as cair da altura designada A primeira equipe cujo ovo sobreviver intacto à queda vence



6. Plantio de árvores

Fonte da imagem: Freepik

Número de participantes: Qualquer número pode participar, idealmente adequado para grupos médios a grandes

Qualquer número pode participar, idealmente adequado para grupos médios a grandes Tempo necessário: Depende do número de árvores a serem plantadas, mas normalmente leva algumas horas

Depende do número de árvores a serem plantadas, mas normalmente leva algumas horas Habilidades que você desenvolverá: Trabalho em equipe, gestão ambiental, envolvimento da comunidade e atividade física

Trabalho em equipe, gestão ambiental, envolvimento da comunidade e atividade física Orientações: Trabalhar com autoridades ou organizações locais para selecionar um espaço externo apropriado para o plantio e obter permissões Equipar os participantes com pás, luvas e mudas Ensine às equipes os métodos corretos de plantio e como espaçar as mudas Após o plantio, discuta a importância das árvores para o meio ambiente e para as gerações futuras



7. Etiqueta de congelamento

Número de participantes: Funciona bem com grupos médios a grandes

Funciona bem com grupos médios a grandes Tempo necessário: 15 a 30 minutos por rodada

15 a 30 minutos por rodada Habilidades que você desenvolverá: Comunicação, trabalho em equipe, estratégia e atividade física

Comunicação, trabalho em equipe, estratégia e atividade física Instruções: Escolha um participante para ser "aquilo" (o marcador) Quando o marcador marca alguém, essa pessoa fica congelada no lugar Para descongelar um colega de equipe, outro participante deve marcá-lo Esse jogo de formação de equipes ao ar livre continua até que todos os participantes estejam congelados ou até que o tempo limite seja atingido



8. Faça uma caminhada

Fonte da imagem: Freepik

Número de participantes: Qualquer número pode participar

Qualquer número pode participar Tempo necessário: Depende da extensão e da dificuldade da trilha, mas normalmente de 1 a 3 horas

Depende da extensão e da dificuldade da trilha, mas normalmente de 1 a 3 horas Habilidades que você desenvolverá: Aptidão física, trabalho em equipe, comunicação

Aptidão física, trabalho em equipe, comunicação Instruções: Escolha uma trilha de caminhada adequada com base no nível de condicionamento físico e na experiência do grupo Forneça aos participantes os equipamentos adequados, como garrafas de água, protetor solar e calçados resistentes Incentive o trabalho em equipe, estabelecendo um ritmo confortável e ajudando uns aos outros a superar obstáculos Faça pausas ao longo do caminho para apreciar os arredores e promover a camaradagem



9. Corrida de revezamento

Fonte da imagem: Unsplash

Número de participantes: Pode acomodar grupos médios a grandes, divididos em equipes

Pode acomodar grupos médios a grandes, divididos em equipes Tempo necessário: Depende da extensão do percurso de revezamento e do número de equipes, mas geralmente de 30 minutos a uma hora

Depende da extensão do percurso de revezamento e do número de equipes, mas geralmente de 30 minutos a uma hora Habilidades que você desenvolverá: Velocidade, coordenação, trabalho em equipe e espírito esportivo

Velocidade, coordenação, trabalho em equipe e espírito esportivo *Instruções Estabeleça um percurso de revezamento com pontos de partida e chegada designados, bem como estações de revezamento no meio Divida os participantes em duas equipes e explique as regras da corrida de revezamento Cada membro da equipe completa uma parte do percurso antes de passar o bastão ou completar uma tarefa para o próximo colega de equipe A primeira equipe a completar o percurso e cruzar a linha de chegada vence



10. Churrasco da equipe

Fonte da imagem: Freepik

Número de participantes: Qualquer número pode participar, mas é ideal para grupos médios a grandes deequipes multifuncionais *Tempo necessário: Depende do tamanho do grupo e da quantidade de alimentos a serem preparados, mas geralmente de 2 a 3 horas

Qualquer número pode participar, mas é ideal para grupos médios a grandes deequipes multifuncionais *Tempo necessário: Depende do tamanho do grupo e da quantidade de alimentos a serem preparados, mas geralmente de 2 a 3 horas Habilidades que você desenvolverá: Colaboração, comunicação, habilidades culinárias e espírito de equipe

Colaboração, comunicação, habilidades culinárias e espírito de equipe Instruções: Atribua funções aos participantes, como mestre de grelha, sous chef e equipe de preparação de alimentos Planeje o cardápio e distribua as tarefas de acordo, garantindo que todos tenham uma função a desempenhar Incentive o trabalho em equipe coordenando a preparação dos alimentos, a grelha e o serviço Após o churrasco, reúna-se para saborear a comida e refletir sobre a experiência como uma equipe



11. Acid Walk

12. Kickball

13. Ligação com a fogueira

14. Curso de cordas altas

15. Cabo de guerra

16. Orientação

17. Luta com balões de água

18. Workshop de habilidades de sobrevivência na natureza

19. Geocaching

20. Vôlei de praia

21. Sessão de ioga ao ar livre

22. Golfe com Frisbee

23. Concurso de soletração ao ar livre

24. Corrida de obstáculos

25. Cornhole

26. Concurso de fotografia da natureza

27. Noite de cinema ao ar livre

28. O ônibus emocional

29. Escolha sua sorte

30. Escalada em rocha ou Bouldering

31. Ringolevio

32. Agente secreto

33. Noite de observação de estrelas

34. Torneio de pesca

35. Noite do karaokê

36. Slacklining

37. Workshop de pintura ou desenho ao ar livre

38. Ato aleatório de bondade

39. Rafting ou tubulação no rio

40. Círculo de tambores para formação de equipes

41. Sessão de narração de histórias ao ar livre

42. Concurso de assar marshmallow

43. Treinamento em primeiros socorros na natureza

44. Hole in Many

45. Cadeiras musicais ao ar livre

46. Torneio de golfe em miniatura

47. Aventura a cavalo

48. Minute to Win It

49. Workshop de construção e iniciação de fogo

50. Sessão de meditação e atenção plena ao ar livre

51. Cães de terapia

52. Desafio de perguntas e respostas ao ar livre

53. Concurso de construção de castelos de areia

54. Expedição de mountain bike

55. Instalação de arte na natureza

56. Festa de dança ao ar livre

57. Revezamento de caiaque em grupo

58. Aventura de vela

59. Expedição de caiaque ou canoagem

60. Grande Jenga

61. Aula de Zumba ao ar livre

62. Bubble Soccer

63. Mural de pintura em grupo

64. Safári de observação da vida selvagem

65. Feira de Food Truck

66. Soap Box Derby

67. Caminhada no dossel para formação de equipes

68. Torneio de tênis de mesa

69. Sessão de música ao ar livre

70. Revezamento de corrida cross-country

71. Pintura em aquarela em grupo

72. Mosaico de seixos

73. Empinar pipa em grupo

74. Caminhada no cume do Mountain Peak

75. Experimento científico ao ar livre

76. Desafio de construção de casa na árvore

77. Olimpíadas na praia

78. Sessão de Tai Chi ao ar livre

79. Fabricação de cerâmica em grupo

80. Projeto de conservação da vida selvagem

81. Wild Goose Chase

82. Show de marionetes ao ar livre

83. Desafio de corrida de aventura

84. Workshop de caligrafia ao ar livre

85. Jogo de vendar os olhos

86. Torneio de jogos de tabuleiro ao ar livre

87. Xadrez ao ar livre

88. Excursão para observação de pássaros

89. Batalha de Nerf

90. Dobradura de Origami em Grupo

91. Aventura de Geocaching

92. Desafio de habilidades de sobrevivência ao ar livre

93. Curso de cordas altas

94. Competição de construção de castelos de areia

95. Corrida de drones e pista de obstáculos

96. Performance de flash mob

97. Corrida de exploração urbana

98. Escultura de gelo ao ar livre

99. Caça ao tesouro fotográfico na natureza

100. Caiaque Polo

Como planejar um evento de formação de equipe

Os locais de trabalho modernos buscam aumentar a coesão e a união da equipe por meio de atividades ao ar livre. O planejamento desses eventos é fundamental para melhorar o moral e o trabalho em equipe. ClickUp serve como uma ferramenta abrangente para organizar e gerenciar atividades de formação de equipes. Gerenciamento de eventos do ClickUp do ClickUp simplificam o planejamento e a execução, promovendo trabalho em equipe, comunicação e colaboração eficazes.

Coordene eventos sem problemas, colabore com clientes, gerencie orçamentos e muito mais com as ferramentas de gerenciamento de eventos fáceis de usar do ClickUp.

Configure e gerencie seus eventos de formação de equipes com os recursos de gerenciamento de eventos do ClickUp

Com Cérebro ClickUp você pode criar e compartilhar facilmente os detalhes do evento com os funcionários, garantindo que todos estejam alinhados e informados.

Gere ideias para eventos de formação de equipes e planeje melhor com o ClickUp Brain.

Aqui está um guia sobre o planejamento de uma atividade de grupo ao ar livre divertida e bem-sucedida usando o ClickUp para gerenciamento contínuo de atividades e comunicação:

Etapa 1: Definir objetivos e metas

Defina claramente os objetivos e as metas do evento de formação de equipes, como melhorar o trabalho em equipe, aumentar o moral ou melhorar a comunicação.

Etapa 2: Crie um cronograma abrangente

Use o Visualização do calendário do ClickUp para obter uma linha do tempo detalhada, atribuindo tarefas e prazos. Colabore diretamente no ClickUp e sincronize com o Google Calendar para agendar facilmente atividades de formação de equipes.

Agende tarefas, planeje cronogramas e tarefas e veja o progresso da equipe por meio da visualização Calendar do ClickUp

Crie eventos e sincronize-os com os calendários de sua equipe com a visualização Calendar do ClickUp

Etapa 3: Gerenciar o tempo com eficiência

Use Gerenciamento de tempo do ClickUp para dividir o evento em tarefas com datas de início e de vencimento definidas e empregar o acompanhamento automático do tempo global para supervisionar o progresso e calcular com precisão as horas faturáveis para uma formação de equipe eficaz.

Organize e adicione notas para iniciar uma tarefa com o ClickUp Project Time Tracking

Calcule o tempo de seus eventos para que você possa acompanhar quanto tempo as atividades levam com os recursos de controle de tempo do ClickUp

Etapa 4: Estabelecer prioridades

Defina sequências de tarefas claras com dependências em Tarefa do ClickUp do ClickUp para garantir a ordem correta de conclusão da sua atividade moderna e tradicional de formação de equipes.

Use prioridades de tarefas e listas de verificação para esclarecer as responsabilidades da equipe e garantir a conclusão em tempo hábil.

Lista de verificação das tarefas do ClickUp

Use o recurso de Tarefas do ClickUp para garantir que suas tarefas sejam concluídas no prazo

Etapa 4: aprimorar a colaboração

Use o ClickUp para unir toda a sua equipe.

Crie grupos de usuários e atribua comentários para melhorar a comunicação. Adicione fornecedores e clientes como convidados para uma colaboração unificada durante as atividades de formação de equipe.

Etapa 5: Monitore o progresso do evento

Com as diversas visualizações do ClickUp, acompanhe todos os aspectos do seu evento de formação de equipes ao ar livre do início ao fim. Visualize e gerencie o planejamento com eficiência, garantindo o trabalho em equipe de todas as partes.

Gerencie o planejamento do evento com os modelos do ClickUp

O planejamento de eventos é complexo, exigindo uma organização meticulosa. O processo pode ser desgastante, desde a reserva do local até o gerenciamento do orçamento e a criação da lista de convidados.

Com As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp no entanto, com a ajuda de modelos, você pode simplificar o planejamento e a execução. Com várias exibições e recursos personalizáveis, esses modelos simplificam o processo, permitindo que você se concentre em aproveitar o evento.

1. Modelo de planejamento de eventos

Os modelos de planejamento de eventos simplificam o seu processo, desde a organização do local até o gerenciamento da lista de convidados. Com Modelo de planejamento de eventos do ClickUp você pode:

O modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp ajuda a gerenciar todas as suas operações exclusivas em um só lugar com visualizações pré-criadas, status personalizados, campos personalizados, documentos e muito mais!

Planeje e visualize todas as etapas, desde a escolha de locais até a obtenção de propostas

Coordene a sua equipe e os recursos para uma colaboração eficaz

Monitore o progresso e os objetivos dos eventos que estão dentro do prazo e do orçamento

O modelo do ClickUp apresenta três visualizações adaptáveis: Lista, Quadro e Calendário, com listas predefinidas para tarefas de Atividades, Instalações, Pré-evento e Faturamento

2. Modelo de documento de planejamento de eventos

A coordenação e a organização agora são fáceis com o Modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp . Este documento completo ajuda você a:

O modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e acompanhar o andamento do seu evento.

Organizar tarefas, definir prazos e gerenciar listas de convidados

Estimar orçamentos e alocar recursos de forma eficiente

Definir objetivos e avaliar o sucesso do evento

Garantir que todas as partes interessadas estejam informadas e alinhadas

3. Modelo de planejamento e colaboração de eventos Modelo de planejamento e colaboração de eventos do ClickUp simplifica o planejamento e o trabalho em equipe. Ele ajuda você:

O modelo de planejamento e colaboração de eventos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, organizar e colaborar em eventos.

Melhorar a colaboração entre coordenadores, fornecedores e participantes

Assegurar a conclusão completa e em tempo hábil das tarefas

Reduzir o trabalho administrativo para um planejamento mais focado

Aumentar a comunicação e a colaboração da equipe

Economizar custos ao simplificar as operações e evitar tarefas repetitivas

Vá além das paredes do escritório

A adoção de atividades de formação de equipes ao ar livre vai além da mera recreação; ela cultiva um senso de unidade, promove a confiança e aprimora o trabalho em equipe. Incentivar a sua equipe a participar dessas experiências pode melhorar a comunicação, a solução de problemas e a produtividade.

Com os recursos de gerenciamento de eventos do ClickUp, planejar e executar essas atividades é muito fácil. Deseja desbloquear o potencial de uma equipe eficiente? gerenciamento de equipes e organização de eventos? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

**1. O que é uma atividade de formação de equipe ao ar livre?

Uma atividade de formação de equipe ao ar livre é um evento ou exercício organizado projetado para aprimorar o trabalho em equipe, a comunicação e o moral dos membros da equipe em um ambiente externo.

**2. O que são atividades na natureza para formação de equipes?

As atividades de formação de equipes na natureza incluem caminhadas, acampamentos, cursos de corda, orientação, caça ao tesouro e desafios de sobrevivência na natureza.

**3. Qual é a atividade ao ar livre mais popular?

A atividade ao ar livre mais popular para formação de equipes varia de acordo com o local, as preferências da equipe e os objetivos. Ainda assim, geralmente inclui atividades como pistas de obstáculos, caça ao tesouro e esportes ao ar livre, como vôlei ou futebol.