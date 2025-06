os 10 melhores softwares de controle de projetos para gerenciamento de projetos em 2025

A conclusão bem-sucedida de um projeto requer gestão orçamentária eficiente, alocação inteligente de recursos, gestão de riscos, satisfação das partes interessadas e resultados de qualidade. São muitas coisas a serem feitas corretamente.

As coisas podem ser mais fáceis se você usar um software de controle de projetos para acompanhar todos os elementos em um só lugar. O software de controle de projetos certo aumenta a transparência do projeto e melhora a gestão do orçamento e dos riscos ao longo do ciclo de vida do projeto. Ele também lida com a complexidade dos projetos modernos, ajudando você a planejar seus recursos estrategicamente para atingir os objetivos do projeto. Neste blog, discutiremos os dez melhores softwares de controle de projetos e seus recursos.

O que você deve procurar em um software de controle de projetos?

Ao procurar um software de controle de projetos, os gerentes de projeto devem priorizar os seguintes recursos:

Acompanhamento abrangente do projeto: Certifique-se de que o software pode acompanhar as tarefas, os prazos, os marcos e o orçamento do projeto. Ele também deve oferecer visibilidade em tempo real do desempenho e do progresso do projeto

Gerenciamento de recursos: Você sabe que mesmo um projeto de médio porte pode exigir um gerenciamento ativo de recursos para ser bem-sucedido. Selecione um software que permita a alocação e o gerenciamento eficientes de recursos, incluindo pessoal, equipamentos e materiais. Ele também deve prever as necessidades de recursos e ajudar você a acompanhar a disponibilidade dos recursos ao longo do ciclo de vida do projeto

Orçamento: Opte por um software que ofereça suporte ao orçamento e ao gerenciamento de custos. Procure recursos de estimativa de custos, acompanhamento de despesas e relatórios financeiros

Custo-benefício: O software de controle de projetos deve ter planos de assinatura econômicos para atender às necessidades da sua empresa e oferecer recursos premium a um preço acessível. Um plano gratuito ou uma avaliação gratuita são ideais, pois permitem que você avalie a adequação do software sem comprometer gastos

Funcionalidades de gerenciamento de riscos: Certifique-se de que o software de controle de projetos inclua recursos para identificar, avaliar e mitigar os riscos do projeto, a fim de minimizar possíveis interrupções nos cronogramas e orçamentos do projeto

Colaboração: O melhor software de controle de projetos oferece ferramentas integradas de programação, planejamento, colaboração e comunicação

Experiência do usuário: Você também deve verificar a escalabilidade, o desempenho e a facilidade de uso do software

Leia mais: Como aplicar controles de projetos

Os 10 melhores softwares de controle de projetos para gerenciamento de projetos

Listamos abaixo os dez melhores softwares de controle de projetos para facilitar seus processos de gerenciamento de projetos.

1. ClickUp

Use a ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp para acelerar planos de projetos, gerenciar recursos, definir prioridades, visualizar o progresso e muito mais

O ClickUp é um software robusto de gerenciamento e controle de projetos que oferece vários recursos personalizados para os requisitos do seu projeto. É uma plataforma completa que ajuda você a trabalhar em estreita colaboração com sua equipe usando fluxos de trabalho conectados, documentos, painéis em tempo real e muito mais. Ele ajuda as equipes de projeto a se moverem mais rapidamente, trabalharem de forma mais inteligente e economizarem tempo.

As soluções de gerenciamento de projetos da Clickup ajudam você a gerenciar recursos, acompanhar entregas, criar e atribuir tarefas, monitorar o progresso e integrar ferramentas populares de projetos, tudo em um só lugar.

E mais? Use o painel do ClickUp para visualizar o status do projeto por meio de cartões, tabelas, listas e gráficos. Ele também ajuda a reunir e analisar todos os dados do projeto para que você possa acompanhar facilmente os recursos, identificar gargalos e permanecer dentro do orçamento. Personalize o painel de acordo com sua preferência usando qualquer um dos mais de 50 widgets disponíveis.

Use o painel do ClickUp para melhorar o desempenho do projeto e gerenciar sprints

O controle eficiente de projetos envolve reuniões e discussões elaboradas. Talvez você não consiga evitar todas as reuniões, mas pode economizar tempo com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado. Use-o para resumir notas e conversas de reuniões, criar resumos e relatórios de projetos, automatizar atualizações de tarefas e itens de ação e preencher automaticamente dados em tabelas.

Automatize o planejamento de projetos e o gerenciamento de tarefas com o ClickUp Brain

Principais recursos do ClickUp:

Automatize fluxos de trabalho: Gere subtarefas automaticamente com base nas descrições das tarefas, resuma threads de comentários, receba atualizações automáticas, insights do projeto e muito mais com Gere subtarefas automaticamente com base nas descrições das tarefas, resuma threads de comentários, receba atualizações automáticas, insights do projeto e muito mais com o ClickUp Brain . Simplifique ações, como mudanças de status, transferências de projetos, revisões e aprovações, entre outras, para aumentar o foco da sua equipe

Colabore de forma eficaz: Colabore com seus colegas de equipe na execução do projeto com Colabore com seus colegas de equipe na execução do projeto com o ClickUp Docs , o recurso de documentação nativo que permite às equipes criar, editar e compartilhar bases de conhecimento e muito mais.

Simplifique a comunicação do projeto: Use Use o ClickUp Chat View para comunicação em tempo real com os membros da equipe, compartilhando atualizações, incorporando páginas da web e atribuindo tarefas aos recursos

Acompanhe o progresso em tempo real: Monitore o progresso do projeto e garanta a entrega no prazo com mais de 15 Monitore o progresso do projeto e garanta a entrega no prazo com mais de 15 visualizações do ClickUp , como o gráfico de Gantt e a visualização da linha do tempo

Planejamento eficiente de recursos: Alocar recursos de forma eficaz, visualizar tarefas, otimizar cargas de trabalho e alinhar a colaboração da equipe ao longo do ciclo de vida do projeto com os modelos de planejamento de recursos do ClickUp

Flexibilidade: organize e controle tudo com flexibilidade, desde pequenas equipes até grandes empresas, com a hierarquia do ClickUp

Gerenciamento do escopo do projeto: Otimize o gerenciamento de mudanças no escopo do projeto e avalie a necessidade de quaisquer alterações com Otimizeo gerenciamento de mudanças no escopo do projeto e avalie a necessidade de quaisquer alterações com o modelo de SOP de gerenciamento de controle de mudanças da Clickup

Baixe este modelo Padronize o processo de controle de mudanças para minimizar interrupções usando o modelo de SOP de gerenciamento de controle de mudanças do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Crie um processo padronizado para solicitar, revisar e aprovar alterações

Acompanhe o status de cada solicitação de alteração e garanta a resolução oportuna

Mantenha uma trilha de auditoria abrangente de todas as alterações para fins de conformidade

Limitações do ClickUp:

A personalização pode parecer algo complicado no início

O aplicativo móvel ainda não possui todos os recursos do aplicativo para desktop

Preços do ClickUp:

Plano gratuito para sempre: Ideal para uso pessoal

Ilimitado: Ideal para equipes pequenas; US$ 7/mês por usuário

Negócios: Ideal para equipes de médio porte; US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5/mês por usuário do Workspace

Avaliações e comentários sobre o ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para iniciar seu projeto rapidamente

2. Asana

via Asana

O Asana é outro software de controle de projetos empresariais fácil de usar. Suas principais funcionalidades incluem gerenciamento de projetos, metas e relatórios, gerenciamento de recursos, fluxos de trabalho e automação. Os usuários adoram sua interface intuitiva.

Esta plataforma de gerenciamento de tarefas permite desenvolver e planejar projetos, atribuir e acompanhar tarefas e visualizar projetos em Kanban, linha do tempo e outras visualizações. Ela também fornece uma visão geral das tarefas em diferentes equipes, tornando-a adequada para colaboração entre equipes multifuncionais durante o gerenciamento de grandes projetos. O Asana também se integra a mais de 270 aplicativos para automação do controle de projetos.

Principais recursos do Asana:

Gerencie projetos de ponta a ponta e mantenha a equipe sincronizada e dentro do cronograma para atingir suas metas

Conecte o trabalho de todas as equipes a um objetivo maior da empresa enquanto acompanha o progresso com dados em tempo real em relatórios

Torne a equipe mais eficiente com fluxos de trabalho e processos automatizados

Planeje cronogramas precisos, ajuste as cargas de trabalho e mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas de desenvolvimento do projeto

Limitações do Asana:

A importação e exportação de dados estão disponíveis apenas nos formatos de arquivo JSON e CSV

Apenas uma pessoa pode atribuir tarefas, o que representa um desafio para equipes grandes com várias partes interessadas no projeto. Você também não pode atribuir tarefas a vários responsáveis

Preços do Asana:

Gratuito: Para sempre

Inicial: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana:

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

3. Smartsheet

via Smartsheet

O Smartsheet combina a flexibilidade de uma planilha com o poder de uma ferramenta de gerenciamento de projetos, tornando-o uma das soluções de controle de projetos mais versáteis. Você pode visualizar e personalizar facilmente o gerenciamento de projetos com a interface amigável do Smartsheet. É muito fácil começar, especialmente se você já tem alguma experiência com o Excel.

Ele ajuda a acompanhar todos os dados do projeto em um só lugar, colaborar com sua equipe em tempo real, automatizar fluxos de trabalho e analisar métricas importantes de desempenho do projeto. O SmartSheet também permite a tomada de decisões inteligentes para projetos com visualização de dados gerada automaticamente. No entanto, ele não possui outros recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como documentação e definição de metas.

Principais recursos do Smartsheet:

Planeje projetos meticulosamente usando as visualizações Kanban, Gannt, Card ou Grid

Defina orçamentos para projetos e monitore limites para aumentar a rentabilidade do projeto

Divida seu projeto em diferentes marcos, fases, tarefas ou atribuições para um melhor gerenciamento do projeto

Simplifique a colaboração com compartilhamento de documentos, revisão, notificações e threads de conversas

Padronize e automatize a criação e a geração de relatórios de projetos para dimensionar projetos complexos

Limitações do Smartsheet:

Você precisa adquirir recursos adicionais, como Tabela Dinâmica, etc.

Você precisa comprar novas licenças para adquirir o modelo avançado

Não oferece suporte suficiente para fórmulas e armazenamento de dados

Preços do Smartsheet:

Gratuito: Para sempre

Prós: US$ 9/mês por usuário

Negócios: US$ 32/mês por usuário para um mínimo de 3 usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet:

G2: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Runn

via Runn

O Runn permite um planejamento de projetos, alocação e acompanhamento de recursos e gerenciamento de capacidade sem complicações, tornando-o um excelente software de controle de projetos para gerenciar seus recursos de forma eficiente.

Use o Runn para definir cronogramas de projetos, prever requisitos de recursos e acompanhar custos para obter resultados de projetos bem-sucedidos. Seus recursos robustos de relatórios ajudam você a ficar por dentro dos requisitos e da utilização de recursos, separar horas faturáveis e não faturáveis e trabalhar com eficiência para atingir suas metas.

As equipes podem usar sua extensão do Chrome para acompanhar o tempo de forma instantânea e precisa.

Principais recursos do Runn:

Equilibre a carga de trabalho de cada membro da equipe e planeje com base nas alocações existentes e nos horários de folga e feriados programados

Gerencie tempo e dinheiro para diferentes tipos de projetos com insights preditivos sobre todas as suas métricas financeiras

Mantenha uma visão geral de todos os seus recursos para acompanhar o desempenho da equipe e identificar facilmente as tendências de utilização dos recursos

Meça com precisão o progresso e as despesas do projeto usando planilhas de horas

Planeje vários cenários hipotéticos para estar preparado para quaisquer mudanças

Limitações do Runn:

Tem opções de personalização limitadas e pode não ser possível adaptá-lo a elementos específicos do projeto

Você pode achar complexo integrá-lo a sistemas externos específicos

Preços do Runn:

Gratuito: Para sempre

PRO: US$ 10 por mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Runn:

G2: 4,5/5 (avaliações insuficientes)

Capterra: 4,8/5 (30 avaliações)

5. Float

via Float

O Float é uma plataforma integrada para gerenciamento centralizado de recursos e planejamento de projetos. Você pode usá-lo para gerenciar tarefas do projeto, definir orçamentos e taxas faturáveis e definir fases e cronogramas do projeto.

Com sua interface intuitiva e funcionalidade de arrastar e soltar, você pode criar cronogramas detalhados de recursos, alocar recursos com eficiência e identificar possíveis gargalos. Seu recurso de controle de tempo fornece uma visão geral do tempo estimado versus o tempo real para as tarefas, o que ajuda a controlar os orçamentos e cronogramas do projeto.

Principais recursos do Float:

Veja os cronogramas dos projetos da sua equipe em tempo real para planejar a capacidade e atribuir tarefas com eficiência

Atribua tarefas, defina prazos e atribua orçamentos com uma visão geral da taxa de utilização de todos

Acompanhe o progresso da sua equipe e os orçamentos dos projetos em tempo real, enquanto os membros da sua equipe registram e editam facilmente suas horas de trabalho reais

Seja notificado sobre tendências de trabalho não faturável e perdas potenciais

Limitações de flutuação:

Pode ser caro para equipes pequenas

Você pode achar que ele não é compatível com dispositivos móveis e ter dificuldade para rolar a tela em um celular

Oferece integrações limitadas

Preços flutuantes:

Gratuito: 14 dias de teste

Inicial: US$ 7,5 por mês por usuário

Prós: US$ 12,5 por mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Float:

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Leia também: Como calcular a carga de recursos

6. Teamdeck

via Teamdeck

O Teamdeck é uma plataforma abrangente de gerenciamento de recursos e programação de projetos para equipes criativas e técnicas. Ele ajuda a gerenciar a disponibilidade de recursos, acompanhar as horas faturáveis e prever requisitos com facilidade. Você pode acompanhar a carga de trabalho atual e futura da sua equipe em tempo real nos calendários da equipe e alocar recursos de acordo com a necessidade.

Principais recursos do Teamdeck:

Atribua projetos ao calendário da sua equipe e defina a programação horária com base na disponibilidade, cargo, habilidades e atributos definidos por você

Gerencie as férias da sua equipe e acompanhe a disponibilidade por hora para saber quando esperar que eles estejam no trabalho ou fora dele

Personalize modelos de relatórios para diferentes equipes, como PM, RH, Finanças e Operações, para economizar tempo

Acompanhe facilmente o tempo de cada membro em vários projetos

Planeje melhor os próximos projetos obtendo uma visão completa do seu pipeline atual e do uso de recursos

Limitações do Teamdeck:

Ele não notifica ninguém quando um membro da equipe tira um dia de folga, dificultando o acompanhamento da frequência da equipe

Os usuários encontraram erros de dados nos relatórios

Não há plano gratuito, apenas uma avaliação gratuita

Preços do Teamdeck:

Gratuito: 30 dias de avaliação

Membro Light: US$ 2 por mês

Membro pleno: US$ 6 por mês

Avaliações e comentários sobre o Teamdeck:

G2: 4,6/5 (12 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (42 avaliações)

7. Jira

via Jira

O Jira é uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas para equipes de desenvolvimento de software. Você pode planejar, acompanhar e lançar projetos de software sem esforço com o Jira. Ele usa metodologias ágeis que permitem que as equipes respondam rapidamente às mudanças nos requisitos, aumentando assim a taxa de sucesso do projeto. Integre-o a outros aplicativos de desenvolvimento para mapear as metas da empresa e identificar gargalos em diferentes departamentos.

Principais recursos do Jira:

Mantenha sua equipe e as partes interessadas em sincronia adicionando épicos, mapeando itens de trabalho, dependências e lançamentos em uma linha do tempo

Use quadros scrum para dividir projetos grandes e complexos em tarefas gerenciáveis, para que suas equipes, trabalhando em sprints, entreguem mais rapidamente

Crie fluxos de trabalho personalizáveis que se adaptam a qualquer estilo de trabalho

Configure o DevOps e integre o Jira facilmente com outros produtos da Atlassian

Obtenha dados em tempo real sobre riscos e progresso do projeto para continuar otimizando o desempenho

Limitações do Jira:

Não é possível automatizar projetos completamente

Os usuários consideram o Jira inflexível e difícil de personalizar

Embora você possa importar ideias para um projeto usando uma importação CSV, não é possível transferir configurações de campo, visualizações ou configurações do projeto com esse método

Preços do Jira:

Gratuito para sempre: Até 10 usuários

Padrão: US$ 7,16 por mês por usuário

Premium: US$ 12,48 por mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira:

G2: 4,3/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)

8. Basecamp

via Basecamp

O Basecamp é outro software de gerenciamento e controle de projetos que oferece várias ferramentas de planejamento, acompanhamento e gerenciamento de projetos, como quadros de mensagens, listas de tarefas, bate-papos em grupo e tabelas de cartões para programação de projetos. Seu maior atrativo é sua interface simples, focada apenas na colaboração online.

Com o Basecamp, você pode criar check-ins automáticos para tarefas repetitivas da equipe e visualizar o progresso geral de vários projetos. Ele também permite agendar eventos, prazos e marcos do projeto, garantindo eficiência e transparência.

Principais recursos do Basecamp:

Organize todos os seus projetos, tarefas e cronogramas em um painel simples de uma página

Use espaços organizados para criar, compartilhar e discutir documentos, arquivos e imagens

Comunique-se de forma eficaz com o chat em grupo em tempo real

Configure check-ins automáticos para reduzir o tempo em reuniões

Limitações do Basecamp:

Faltam recursos essenciais de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, atribuição de tarefas e gráficos de Gantt

Não é possível adicionar etiquetas para priorizar, alocar ou categorizar itens de ação

Não há plano gratuito

Preços do Basecamp:

Teste gratuito por 30 dias, sem plano gratuito

Basecamp: US$ 15 por mês por usuário

Plano Pro Unlimited: US$ 299 por mês

Avaliações e comentários sobre o Basecamp:

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

9. Hub Planner

via Hub Planner

Com o Hub Planner, você pode planejar e programar seus recursos para diferentes projetos e acompanhar seu desempenho comparando o tempo previsto com o tempo real. Isso ajuda a acompanhar o desempenho da equipe em relação às metas definidas e avaliar o conjunto de habilidades de cada recurso. Ele também fornece painéis intuitivos e modelos de relatórios para acompanhar o andamento e a rentabilidade do projeto.

Ele também ajuda os usuários a solicitar e aprovar recursos rapidamente dentro do sistema com a ajuda de uma extensão de fluxo de trabalho.

Principais recursos do Hub Planner:

Acompanhe os cronogramas do projeto com as planilhas de horas do Hub Planner, comparando o tempo programado e o tempo relatado para cada tarefa

Programe projetos com facilidade entre equipes internas e externas

Use o mapa de calor dinâmico para identificar rapidamente lacunas no cronograma do seu projeto e visualizar a carga de trabalho da sua equipe

Gerencie os gastos do seu projeto e obtenha insights sobre a rentabilidade do seu projeto

Limitações do Hub Planner:

Você não pode editar um erro na planilha de horas do seu projeto

Alguns usuários consideram os relatórios de projetos um pouco complicados

Embora seja útil para equipes pequenas, o software pode não ser adequado para os requisitos complexos de equipes maiores

Preços do Hub Planner:

Plug & Play: US$ 7 por mês por usuário

Premium: US$ 18 por mês por usuário

Líder empresarial: US$ 54 por mês por usuário

Avaliações e comentários do Hub Planner:

G2: 4,2/5 (19 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

10. Saviom

via Saviom

A solução Enterprise Project Portfolio Management da Saviom ajuda as organizações a gerenciar vários projetos simultaneamente. Você pode acompanhar o status do projeto e os resultados em tempo real, identificar riscos do projeto antecipadamente e reduzir gargalos.

Além disso, o Saviom analisa o desempenho do projeto em relação aos orçamentos definidos para aumentar a rentabilidade. Ao ajudá-lo a prever a força da equipe e os requisitos do projeto, ele ajuda a minimizar despesas gerais e melhorar a utilização faturável.

Principais recursos do Saviom:

Conclua mais projetos com menos recursos com a solução Enterprise Project Portfolio Management (EPPM), que pode gerar previsões de requisitos de recursos, ajudando você a maximizar a utilização

Alocar e mover tarefas com um simples movimento de arrastar e soltar

Tome melhores decisões com painéis detalhados em tempo real e relatórios personalizáveis com filtros e campos personalizados

Gere vários cenários para antecipar e planejar os desafios de negócios

Crie sequências automatizadas e fluxos de trabalho personalizados para economizar tempo e esforço

Limitações do Saviom:

A documentação é limitada; portanto, configurar tudo da maneira desejada envolve algumas tentativas e erros e pode ser demorado no início

Os usuários consideram a interface um pouco desajeitada e antiquada

Preços do Saviom:

Licença Power: Preço personalizado

Licença Lite: Preço personalizado

Licença para não usuários: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Saviom:

G2: NA

Capterra: 4,2/5 (20 avaliações)

Garanta o sucesso do projeto com o ClickUp

Os gerentes de projeto podem usar um software de controle de projetos para garantir o sucesso de projetos complexos, promovendo transparência, eficiência e responsabilidade. O ClickUp oferece uma ampla gama de recursos para otimizar os processos de gerenciamento de projetos. Desde o planejamento e alocação de capacidade até o acompanhamento de tarefas e relatórios, ele otimiza o fluxo de trabalho para a entrega bem-sucedida do projeto.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp para atingir os objetivos do projeto!