TickTick vs. ClickUp: qual aplicativo de gerenciamento de tarefas é melhor?

A dificuldade de se manter organizado e focado é real; encontrar a ferramenta de produtividade certa pode ser a chave para acabar com o caos.

Conheça softwares de gerenciamento de tarefas como o TickTick e o ClickUp, projetados para ajudá-lo a controlar sua lista de tarefas cada vez maior. Esses gerenciadores de tarefas digitais prometem simplificar seu fluxo de trabalho, aumentar a produtividade e trazer ordem ao caos da vida cotidiana.

Mas qual você deve escolher? Nesta postagem do blog, vamos fazer uma comparação detalhada entre o ClickUp e o TickTick, explorando seus recursos e preços e, por fim, determinando qual aplicativo é o melhor em gerenciamento de tarefas.

TickTick vs. ClickUp: comparação rápida para escolher o gerenciador de tarefas certo

Recurso TickTick ClickUp Gerenciamento de tarefas Listas simples, prioridades, listas inteligentes, tarefas recorrentes Tarefas avançadas, subtarefas, dependências, automações, mais de 15 visualizações Colaboração Compartilhamento básico; visualizações limitadas no plano gratuito Colaboração em tempo real com documentos, comentários, marcações e tarefas vinculadas. Visualizações e visualização Calendário e Kanban nos planos pagos Calendário, quadro, Gantt, linha do tempo, tabela e quadros brancos incluídos Integrações Limitado (Slack, Gmail, Zapier) Mais de 1.000 integrações Recursos de IA Nenhuma ClickUp Brain para resumos, itens de ação e automações Gerenciamento de tempo Temporizador Pomodoro, acompanhamento de hábitos Controle de tempo, estimativas, planilhas de horas trabalhadas, visualização da carga de trabalho Preços* Gratuito; Premium US$ 35,99/ano Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Ideal para Pessoas que precisam de listas de tarefas simples Equipes e usuários avançados que precisam de um gerenciamento de tarefas flexível e escalável

O que é o TickTick?

O TickTick é um aplicativo de produtividade simples, projetado para freelancers e pequenas empresas. Sua interface de usuário simples mantém as tarefas organizadas, facilitando o gerenciamento de objetivos profissionais e pessoais em um só lugar.

A característica única do aplicativo é sua capacidade de rastrear várias listas de tarefas em uma única tela, tornando-o altamente conveniente para pessoas que lidam com tarefas em diversas áreas da vida e do trabalho.

O TickTick oferece recursos avançados, como um calendário flexível e um quadro Kanban, tornando-o adequado para gerenciamento de projetos leves.

Você pode colaborar com colegas de trabalho ou familiares, compartilhar listas, atribuir tarefas e acompanhar o histórico de tarefas. Com lembretes automáticos para tarefas únicas e recorrentes e cinco visualizações de calendário, o TickTick simplifica o gerenciamento de tarefas para agendas lotadas.

Recursos do TickTick

Vamos explorar alguns dos principais recursos do TickTick:

1. Entrada e gerenciamento inteligente de tarefas

Criar e gerenciar tarefas no TickTick não é apenas flexível, mas também inteligente.

Esqueça o teclado — use sua voz para criar tarefas facilmente ativando a Siri com o TickTick no seu iPhone. Se você é usuário do Android, use o recurso Quick Ball para criar tarefas na tela inicial, mesmo quando o telefone estiver bloqueado.

Você pode definir prazos, atribuir tarefas a outras pessoas, adicionar tags e priorizar tarefas, tudo a partir do widget TickTick, que está disponível para todos os usuários de smartphones.

O TickTick também entende datas em linguagem natural (o recurso é chamado de Smart Date Parsing). Diga “hoje” ou “amanhã” ou mencione um dia específico da semana, e o aplicativo descobrirá rapidamente a data de vencimento da tarefa.

Além disso, o aplicativo possui criação de tags personalizadas e um recurso de e-mail para tarefa para maior eficiência.

2. Vários alertas e lembretes

Se você define seis alarmes para acordar (apenas por precaução), vai gostar do recurso do TickTick de definir vários alertas para cada tarefa.

O que destaca esse recurso é sua personalização. Não se trata apenas de ter vários lembretes, mas de adaptar os alertas às suas preferências. Você pode escolher entre notificações push, e-mails ou até mesmo mensagens de texto.

O TickTick vai além com lembretes baseados em localização para usuários de Android e iOS. Se você precisa de um empurrãozinho para meditar antes do trabalho, defina lembretes que são acionados assim que você se senta à sua mesa.

3. Organização de tarefas com listas inteligentes

Você está procurando um assistente pessoal para organizar suas tarefas? Recorra às Listas Inteligentes do TickTick.

Com as Listas Inteligentes, você pode criar visualizações dinâmicas de tarefas com base em critérios específicos, como prioridade, data de vencimento, tags ou a lista em que elas estão. Não são apenas listas estáticas; elas são atualizadas automaticamente à medida que as tarefas atendem aos critérios definidos. É como mágica para manter sua visualização de tarefas personalizada e atualizada.

Essas listas inteligentes personalizadas permitem agrupar tarefas por localização, tipo de trabalho, relacionamentos ou prazos.

Priorize tarefas com prioridade alta, média, baixa ou nenhuma prioridade, completas com codificação por cores para destacar os itens mais importantes. Pesquise facilmente por tarefas, classificando-as com base no tempo, título, tag, prioridade ou seus filtros personalizados.

4. Temporizador Pomodoro para melhorar a gestão do tempo

O TickTick vem com um Temporizador Pomodoro integrado ao seu software de gerenciamento de tarefas.

Com este cronômetro, você decide quanto tempo deseja trabalhar antes de fazer uma pausa. Ele segue a Técnica Pomodoro, dividindo seu trabalho em intervalos, geralmente de 25 minutos, com pequenas pausas entre eles.

Você pode até reproduzir um som relaxante de ruído branco enquanto trabalha, embora haja mais opções disponíveis no plano pago. Há um bônus para os membros: você pode estimar quanto tempo as tarefas levarão e comparar com o tempo real gasto em uma tarefa.

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: US$ 35,99/ano

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de produtividade poderosa e completa, com tudo o que você precisa para gerenciar suas tarefas e projetos sem esforço.

Com a confiança de empresas como AirBnB, Netflix e Google, esta plataforma oferece uma solução de gerenciamento de tarefas de alto nível, com recursos que aumentam a produtividade e otimizam os fluxos de trabalho.

O ClickUp combina perfeitamente gerenciamento de projetos, colaboração em documentos, lembretes, calendários e até mesmo recursos de caixa de entrada em uma plataforma poderosa. Essa abordagem centralizada elimina a necessidade de vários aplicativos e promove fluxos de trabalho mais tranquilos.

Seu conjunto de gerenciamento de tarefas fácil de usar ajuda na multitarefa eficiente e na organização de projetos de qualquer tamanho. Ele ajuda você a planejar fluxos de tarefas personalizados com prazos para maximizar a produtividade. Além disso, você pode obter relatórios detalhados sobre o andamento do seu projeto e manter tudo organizado em painéis claros. Você também pode priorizar tarefas com um sistema codificado por cores, facilitando a identificação dos itens de alta prioridade.

O ClickUp também oferece recursos abrangentes de gerenciamento de tarefas, incluindo atribuições de tarefas, subtarefas, dependências, lembretes, prioridades, tags, comentários, anexos de arquivos e muito mais. Essa funcionalidade robusta atende a equipes de todos os tamanhos e em vários setores.

Seja você um empreendedor individual ou uma grande empresa, o ClickUp pode ser adaptado para atender às suas necessidades.

Recursos do ClickUp

O ClickUp está se tornando um software de gerenciamento de tarefas cada vez mais popular, com um conjunto abrangente de recursos.

1. Personalize seu espaço de trabalho e suas tarefas

Atribua, monitore e acompanhe todo o progresso da sua equipe em um único espaço de trabalho através do ClickUp Tasks.

O ClickUp Tasks permite que você personalize seus fluxos de tarefas com campos personalizados específicos para as necessidades da sua equipe ou projeto. Esses campos podem capturar dados adicionais ou metadados sobre tarefas, como níveis de prioridade, tipos de tarefas, departamentos ou outras informações relevantes. Isso ajuda você a organizar e filtrar tarefas com mais eficácia.

Você pode colaborar facilmente com sua equipe, atribuindo tarefas a várias pessoas e criando threads de comentários. Personalize esses comentários com instruções específicas ou contexto para cada responsável. Você pode até transformar comentários em itens de ação e economizar tempo com gravações de tela compartilháveis.

Em vez de depender dos status padrão das tarefas (por exemplo, Aberto, Fechado), você pode definir Status personalizados no ClickUp que se alinham ao fluxo de trabalho da sua equipe. Por exemplo, você pode ter status como “Em andamento”, “Aguardando revisão”, “Bloqueado” ou “Em espera”. Isso fornece mais contexto e clareza sobre o estado atual de cada tarefa.

Navegue rapidamente pelos seus projetos e veja seu trabalho sob diferentes perspectivas. Personalize subtarefas para mostrar as informações de que você precisa no momento certo. O ClickUp oferece várias visualizações (por exemplo, quadro, lista, calendário) para visualizar e gerenciar tarefas.

Seja um projeto específico ou tarefas diárias, esse recurso permite que você gerencie todos os tipos de trabalho com maior eficiência e melhor visibilidade. Você pode personalizar seu espaço de trabalho e definir os tipos de tarefas que funcionam melhor para sua equipe.

2. Acelere as tarefas com modelos

Baixe este modelo Simplifique o gerenciamento de tarefas em uma estrutura completa com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp.

Você pode garantir a máxima eficiência com um modelo de gerenciamento de tarefas que atenda a todos os membros, projetos e fluxos de trabalho.

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é equipado com recursos abrangentes que permitem às equipes:

Estruture e categorize as tarefas de acordo com seu status, importância ou divisão da equipe.

Monitore e refine os fluxos de trabalho avaliando a capacidade da equipe e o avanço das tarefas.

Trabalhe em conjunto de forma integrada no planejamento, delegação e execução de tarefas entre vários grupos.

3. Automatize tarefas recorrentes com o ClickUp Brain

Use o ClickUp para cuidar de tarefas repetitivas e rotineiras enquanto você se concentra em coisas importantes.

O ClickUp Brain na gestão de tarefas é como ter um gênio útil para o seu trabalho. Com apenas alguns cliques, ele permite automatizar quase tudo usando comandos de linguagem natural, tornando mais fácil para sua equipe se concentrar nas tarefas essenciais. Com esse recurso, definir e acompanhar as metas de gestão de projetos é super fácil.

Esta ferramenta de IA pode resumir rapidamente notas de reuniões ou atualizações de projetos e gerar itens de ação e insights a partir de documentos e tarefas. Com cabeçalhos e tabelas pré-estruturados, a IA garante que os gerentes de projeto tenham um conteúdo bem organizado.

Mas isso não é tudo.

O ClickUp Brain também pode analisar dados do projeto, melhorar a tomada de decisões, estimar custos do projeto, otimizar a alocação de recursos, prever necessidades de capacidade, simplificar o gerenciamento da equipe e monitorar riscos potenciais em tempo real.

4. Otimize seus processos com listas de verificação de tarefas

Crie fluxos de trabalho práticos a partir de suas listas de tarefas dentro de uma tarefa com a ajuda das listas de verificação de tarefas.

As listas de tarefas do ClickUp ajudam você a criar listas de tarefas e etapas simples dentro de uma tarefa. Com um layout fácil, interface de arrastar e soltar e itens aninhados, as listas de tarefas transformam sua lista de tarefas em fluxos de trabalho práticos para você e sua equipe.

As listas de tarefas são perfeitas para listar etapas ou tarefas que envolvem várias ações repetitivas. Você pode gerenciar suas listas de tarefas diárias a partir do seu computador, dispositivo móvel ou navegador. Elas permitem até mesmo adicionar formatação e cores personalizadas para tornar tudo mais interessante.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 10/usuário por mês

Negócios: US$ 19/usuário por mês

Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços

O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho por membro por mês.

TickTick vs. ClickUp: comparação de recursos

Recurso TickTick ClickUp Visualização do calendário Apenas na versão paga Sim Organização de tarefas Simples e básico; inclui listas inteligentes e tarefas com várias prioridades. Avançado; pode adicionar tarefas e metas, agrupar tarefas, atribuir comentários, definir notificações e visualizar tudo através de mais de 15 visualizações. Colaboração Limitado; usuários gratuitos não têm acesso às visualizações Calendário e Kanban. Expansivo: crie documentos, vincule-os a tarefas e marque-os corretamente para que tudo seja atualizado automaticamente. Integrações Limitado; pode se conectar com o Slack e o Gmail Mais de 1000 integrações IA Não Sim Análise Limitado Avançado Lembretes Sim Sim Controle de tempo Sim Sim Suporte ao cliente Chat, e-mail Chat, e-mail, telefone, tutoriais

Tanto o TickTick quanto o ClickUp oferecem recursos robustos de gerenciamento de tarefas, atendendo às diversas necessidades de indivíduos e equipes.

No entanto, ao analisá-los mais de perto, seus conjuntos de recursos e abordagens diferem, tornando um deles potencialmente mais adequado para suas necessidades específicas. Vamos nos aprofundar nos detalhes e comparar suas ofertas:

1. Organização

TickTick

A organização de tarefas no TickTick é simples e básica. Listas inteligentes e opções para priorizar tarefas oferecem aos usuários maneiras diretas de organizar e atribuir tarefas às pessoas certas. Você também pode adicionar datas de vencimento, criar tags personalizadas e usar seus modelos limitados para colocar as coisas em andamento.

ClickUp

Por outro lado, o ClickUp pode fazer tudo o que o TickTick faz e muito mais. Desde definir metas e tarefas até acompanhá-las em um painel unificado, essa plataforma vai além.

Em vez de criar novas listas de tarefas todas as vezes, você pode salvar tarefas recorrentes como um modelo e adicioná-las imediatamente à sua coleção para uso futuro. Use sua vasta biblioteca de modelos de gerenciamento de tarefas e projetos se quiser algo pronto para usar.

Agrupe tarefas semelhantes, atribua comentários, defina notificações, debata novas ideias na mesma plataforma e visualize-as de mais de 15 maneiras diferentes para monitorar cada tarefa exatamente como você deseja.

2. Colaboração

TickTick

O TickTick é ótimo para colaborar com outras pessoas. Você pode compartilhar listas com diferentes usuários, seja para projetos de trabalho ou outras tarefas. Dessa forma, as tarefas nas listas podem ser atribuídas a membros específicos da equipe, esclarecendo as responsabilidades.

Embora o TickTick permita que você veja o que está acontecendo com as tarefas, seus recursos no plano gratuito são limitados. Por exemplo, suas visualizações de Calendário e Kanban são reservadas exclusivamente para membros premium.

Eles oferecem uma excelente visão geral dos fluxos de trabalho em andamento e acompanham o progresso, mas isso não é algo que os usuários gratuitos podem aproveitar, levando-os a procurar alternativas ao TickTick.

ClickUp

O ClickUp simplifica a colaboração em equipe, integrando perfeitamente a organização de projetos e recursos de colaboração em tempo real em uma plataforma poderosa. Com a capacidade de criar documentos ClickUp ricos e colaborativos e vinculá-los diretamente a tarefas relevantes, as equipes podem manter uma base de conhecimento centralizada que fornece contexto e clareza em cada etapa.

Um dos recursos de destaque do ClickUp é seu sistema intuitivo de marcação para documentos. Ele permite que as equipes classifiquem, pesquisem e naveguem pelas informações com facilidade, eliminando a desorganização e a confusão que muitas vezes afetam os métodos tradicionais de documentação.

Ao atribuir tarefas, projetos e documentos com relações claras, o ClickUp garante que as atualizações e alterações sejam refletidas automaticamente em toda a plataforma, mantendo todos sincronizados e atualizados.

3. Integrações

TickTick

O TickTick não é tão bom em integrações quanto o ClickUp. Embora o aplicativo esteja disponível em vários dispositivos (de desktops a smartwatches), ele só pode ser integrado a algumas plataformas, como Slack, Zapier e Gmail.

Isso pode se tornar um problema para equipes multifuncionais que dependem de várias plataformas diariamente. A troca constante de aplicativos muitas vezes prejudica a eficiência e a produtividade.

ClickUp

O ClickUp, por outro lado, pode se conectar a mais de 1.000 aplicativos com o ClickUp Integrations! Isso o torna uma escolha superior para equipes que lidam com várias plataformas para realizar seu trabalho.

Em vez de alternar constantemente entre aplicativos, eles podem reunir suas tarefas e projetos em um único espaço de trabalho colaborativo. Isso torna seus fluxos de trabalho mais fluidos, promovendo um gerenciamento eficiente e maior produtividade.

4. Preços

Plano TickTick ClickUp Gratuito Adicione tarefas com a voz, transforme e-mails em tarefas, análise inteligente de datas, alertas irritantes, listas inteligentes. Tarefas ilimitadas, quadros brancos, documentos colaborativos, quadros Kanban, visualização de tudo, visualização de calendário, campos personalizados Pago 1 plano: Premium. Inclui todos os recursos gratuitos, além de: visualização de calendário, assinaturas de calendários de terceiros, visualização Kanban, filtros personalizados, histórico de edições e acompanhamento do progresso. 3 planos: Ilimitado, Empresarial e Corporativo Ilimitado Negócios Empresa Tudo gratuito, além de controle de tempo, convidados com permissão, integrações ilimitadas, equipes, visualização de formulários e IA. Tudo o que está incluído no Unlimited, além de automação avançada, controle de tempo com estimativas detalhadas, planilhas de horas, gerenciamento de carga de trabalho e compartilhamento público avançado. Tudo o que está incluído no plano Business, além de permissões avançadas, funções personalizadas ilimitadas, compartilhamento de espaços em equipe e capacidade personalizada na carga de trabalho.

TickTick

O plano de preços do TickTick é bastante simples: você tem uma versão gratuita e uma versão paga, e é isso. Alguns podem achar isso muito restritivo, especialmente quando o plano pago contém os recursos mais avançados, como filtros personalizados.

Um plano de preços rígido como esse pode afastar marcas maiores, que podem estar procurando recursos específicos para dar suporte à sua escalabilidade.

ClickUp

Por outro lado, os planos de preços do ClickUp são super flexíveis. Eles são acessíveis e oferecem vantagens especiais para equipes e empresas de todos os tamanhos. Isso dá aos clientes muito espaço para escalabilidade e economia.

O ClickUp tem quatro níveis: gratuito, ilimitado, empresarial e corporativo. Você pode escolher de acordo com as necessidades e o tamanho atual da sua empresa.

TickTick vs. ClickUp no Reddit

Para ajudá-lo a fazer uma escolha informada entre o TickTick e o ClickUp, decidimos analisar o que os usuários do Reddit têm a dizer sobre essas ferramentas.

Um usuário deixou bem clara sua opinião sobre o ClickUp para lidar com todas as tarefas do dia a dia.

Eu uso o ClickUp para minha lista de tarefas pessoais e profissionais. Para uso pessoal, ele pode lidar com necessidades de planejamento mais complexas. No trabalho, eu o uso para acompanhar minha lista de tarefas [sic]... Acho que funciona bem porque, para algumas categorias, tenho tarefas recorrentes, então, se quiser ver apenas essas coisas, posso simplesmente visualizar essa lista específica.

Eu uso o ClickUp para minha lista de tarefas pessoais e profissionais.

Para uso pessoal, ele pode lidar com necessidades de planejamento mais complexas.

No trabalho, eu o uso para acompanhar minha lista de tarefas [sic]... Acho que funciona bem porque, para algumas categorias, tenho tarefas recorrentes, então, se quiser ver apenas essas coisas, posso simplesmente visualizar essa lista específica.

Enquanto isso, outros adotaram uma abordagem mais diplomática, explicando sua escolha em detalhes.

Se tudo o que você precisa é de uma lista de tarefas rápida e simples e um aplicativo móvel confiável, fique com o TickTick. Mudei do TickTick e do ClickUp porque precisava de mais recursos de gerenciamento de projetos. Sim, o ClickUp é um pouco lento em comparação, mas recursos como acompanhamento do tempo das tarefas, campos personalizados e categorização mais granular das tarefas são muito necessários para um gerenciamento abrangente.

Se tudo o que você precisa é de uma lista de tarefas rápida e simples e um aplicativo móvel confiável, fique com o TickTick.

Mudei do TickTick e do ClickUp porque precisava de mais recursos de gerenciamento de projetos. Sim, o ClickUp é um pouco lento em comparação, mas recursos como acompanhamento do tempo das tarefas, campos personalizados e categorização mais granular das tarefas são muito necessários para um gerenciamento abrangente.

Qual software de gerenciamento de tarefas é o melhor?

É hora de declarar o vencedor. 🏆

No confronto entre ClickUp e TickTick, o ClickUp sai na frente.

Embora o TickTick seja excelente em gerenciamento de tarefas, ele tem dificuldade em acompanhar as crescentes necessidades das equipes modernas e dos usuários individuais. Sua interface simples tem limitações, especialmente quando comparada a ferramentas mais recentes que oferecem mais flexibilidade, recursos e funcionalidades.

O TickTick fica aquém em termos de automação de fluxo de trabalho, colaboração, integração e preço.

Mas e o ClickUp? Ele não apenas preenche essas lacunas, mas vai além. É uma das ferramentas de software de gerenciamento de projetos mais personalizáveis da atualidade e pode se encaixar perfeitamente em você e sua equipe.

Precisa de mais provas?