HubSpot Hacks: Transformando sua abordagem de vendas, marketing e gerenciamento de projetos

A HubSpot é sua parceira de confiança para atrair, envolver e converter leads em clientes fiéis. Ele ajuda você a gerenciar facilmente os detalhes de contato, analisar o desempenho de suas campanhas de marketing, criar faturas e cotações e simplificar o processo de criação de conteúdo com IA.

Mas com recursos tão vastos, é fácil ficar sobrecarregado. 🤯

Para ajudá-lo a navegar na plataforma e aproveitar todo o seu potencial, reunimos os melhores hacks e dicas da HubSpot para transformá-lo em um usuário profissional. Também apresentaremos o ClickUp, uma plataforma de produtividade versátil que pode servir como a ferramenta perfeita para você se tornar um usuário profissional Alternativa à HubSpot .

7 Hacks exclusivos da HubSpot para produtividade ideal

Cada um dos seis produtos da HubSpot - Vendas, Comércio, Serviço, CMS, Operações e Marketing Hub - oferece recursos e ferramentas exclusivos para ajudá-lo a nutrir os prospects. No entanto, seja você um usuário experiente da HubSpot ou um novato na plataforma, precisará entender como aproveitar ao máximo esses recursos para aumentar as taxas de conversão.

Nesta seção, apresentaremos sete hacks exclusivos da HubSpot para aumentar sua produtividade e melhorar os processos de gerenciamento de projetos de marketing.

1. Hacks para páginas de destino

Todo profissional de marketing sabe que o objetivo final de uma landing page é converter visitantes em leads. Embora a HubSpot ofereça uma Construtor de páginas de destino para criar páginas de destino visualmente atraentes, há algumas coisas que você deve ter em mente para capitalizar o tráfego do seu site.

Para começar, simplicidade é fundamental. Sua página de destino deve conter apenas informações suficientes para envolver os visitantes sem sobrecarregá-los. Ela deve incluir elementos como:

Um cabeçalho claro

Uma descrição concisa das ofertas de sua empresa

Uma imagem do produto ou serviço de sua empresa

Um formulário para coletar as informações de contato do visitante

A seção de ofertas da página de destino é fundamental e deve mostrar o produto da sua empresa e como ele pode resolver os problemas do visitante e melhorar a vida dele. Por exemplo, para uma empresa que oferece serviço de entrega de comida à noite, a seção de oferta pode dizer: #1 Serviço de entrega de comida à noite. 🍣

2. Hacks do criador de formulários

A HubSpot também vem com um Opção de construtor de formulários . Ao projetar esses formulários para suas páginas de destino, os profissionais de marketing experientes geralmente empregam uma tática chamada perfil progressivo. Ela envolve a coleta de informações dos leads gradualmente, em vez de todas de uma vez.

Veja como essa técnica funciona na prática: a equipe de marketing de uma empresa cria um formulário de consulta na página de destino que exige apenas que os visitantes insiram seus nomes e endereços de e-mail. À medida que o visitante interage com as páginas da Web ou com o conteúdo da empresa, os profissionais de marketing observam seu comportamento para avaliar suas preferências e pontos problemáticos e ajustar seus esforços de marketing de acordo com isso.

3. Hacks de marketing de entrada

Uma das maneiras mais eficazes de direcionar tráfego para seu website é publicar artigos informativos na forma de blogs. No entanto, o brainstorming de tópicos interessantes e títulos atraentes pode ser um incômodo.

Uma ótima maneira de abordar esse problema é usar a abordagem de inbound marketing. Essa estratégia explora os pontos problemáticos dos clientes e usa os dados coletados para criar um conteúdo inteligente que seja mais adequado para eles.

Como um dos melhores Ferramentas de inbound marketing a HubSpot tem vários recursos para ajudá-lo a identificar esses pontos problemáticos.

O portal do cliente da HubSpot permite que os usuários relatem problemas comuns com seu produto ou serviço. Além disso, o sistema de tíquetes da HubSpot mantém o controle dos problemas mais frequentes levantados por seus clientes, como dificuldades com recursos específicos.

Imagine que você esteja administrando uma empresa de cuidados com a pele e tenha notado que alguns clientes se sentem sobrecarregados ao iniciar um regime de cuidados com a pele. Depois de saber o que incomoda seus visitantes, você pode criar facilmente conteúdo que resolva os problemas deles. Nesse caso, a solução seria escrever blogs informativos descrevendo os itens essenciais em um pacote inicial de cuidados com a pele, como hidratante, tônico e limpador. 🧴

4. Hacks de SEO

Mesmo depois de criar artigos informativos para seu website, seu trabalho está longe de terminar. Um aspecto fundamental do Projetos de marketing de conteúdo é garantir que o conteúdo do seu site tenha uma classificação elevada nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa (SERPs). Para isso, é necessário integrar estrategicamente as palavras-chave que se alinham às consultas de pesquisa populares. 🔍

A ferramenta de marketing de SEO da HubSpot é útil aqui. Ela tem um recurso de análise que fornece dados valiosos sobre consultas de pesquisa populares. Combinando os dados do sistema de emissão de tíquetes e da ferramenta de marketing de SEO e aproveitando o assistente de conteúdo orientado por IA da plataforma, você pode criar manchetes e artigos atraentes que repercutam no seu público e tenham uma classificação alta nos mecanismos de pesquisa.

5. Hacks de marketing por e-mail

Campanhas de marketing por e-mail bem-sucedidas exigem um gancho que chame a atenção e uma chamada para ação (CTA) personalizada. No entanto, criar e-mails e CTAs personalizados para cada cliente não é tarefa fácil para sua equipe de marketing e vendas.

É aí que os modelos de e-mail e CTAs inteligentes do HubSpot entram em ação. Esses recursos o ajudarão a criar CTAs e e-mails para cada lead e cliente da HubSpot, levando em conta seus interesses e estágios na jornada do comprador.

Por exemplo, o CTA da plataforma para um lead em potencial o incentivará a agendar uma sessão de demonstração. Enquanto isso, a CTA para os clientes existentes os incentivará a fazer upgrade para um plano superior.

Você também pode aproveitar o recurso de teste A/B da HubSpot para analisar diferentes modelos de e-mail, determinar qual deles tem melhor repercussão junto ao seu público-alvo e refinar os modelos de acordo com isso.

Depois de identificar os modelos com melhor desempenho, você pode usar o HubSpot para definir ações de gatilho, como um lead que clica em um link em um e-mail anterior ou um evento futuro, como vendas com desconto, para enviar automaticamente o modelo apropriado para eles. 💌

6. Hacks de gerenciamento de leads

Um dos maiores desafios do marketing de leads é a transferência eficiente de um lead qualificado pelo marketing para a equipe de vendas, para que seja estimulado e convertido. O problema geralmente surge quando os detalhes de contato estão espalhados em várias plataformas.

Como um dos melhores Soluções de software de CRM o HubSpot CRM resolve esse problema consolidando todos os dados de clientes potenciais e clientes em um local centralizado. 🎯

Além disso, separar os leads com probabilidade de conversão daqueles menos interessados em suas ofertas de produtos pode otimizar seus esforços de vendas e marketing. A ferramenta Gerenciamento de leads e os recursos de prospecção incluem um recurso de pontuação de leads que permite estabelecer critérios com base em Estágios do ciclo de vida do lead . Por exemplo, visitas frequentes ao site podem indicar um lead qualificado para vendas.

Ao inserir esses critérios no sistema de pontuação de leads da HubSpot, você pode identificar os leads com pontuações altas, indicando sua prontidão para a compra, e adaptar suas campanhas para evitar que eles se tornem frios. Por outro lado, pontuações de leads mais baixas indicam a necessidade de ajustar seus esforços de marketing para melhorar as taxas de conversão.

7. Hacks de mídia social

Manter uma presença consistente nas mídias sociais é essencial para um marketing eficaz, e uma dica importante é publicar conteúdo regularmente. Lacunas entre as postagens, como postar hoje e depois esperar três meses para a próxima postagem, podem impedir os esforços de geração de leads.

O gerador de posts de mídia social com IA da HubSpot permite criar vários posts de mídia social em um único dia e programá-los para serem publicados com semanas de antecedência.

Além disso, simplesmente publicar conteúdo nas mídias sociais não é suficiente. Você precisa interagir com seu público constantemente para mantê-lo interessado. Imagine um lead enviando uma mensagem direta para a página da sua empresa no Facebook buscando informações sobre um produto anunciado em suas campanhas de marketing. Se a sua equipe de vendas e marketing não responder a essa consulta por semanas, você perderá a oportunidade de converter esse lead.

A caixa de entrada de mídia social da HubSpot resolve esse problema consolidando e monitorando todas as interações baseadas em texto nas suas contas em um local central. Com esse recurso, você pode fornecer respostas rápidas a consultas no HubSpot sem ter que fazer malabarismos entre vários canais de mídia social.

4 dicas para obter o máximo do HubSpot

Além dos hacks da HubSpot que discutimos anteriormente, há algumas dicas complementares que os usuários da HubSpot podem incorporar para ampliar o potencial da plataforma Gerenciamento de negócios recursos. Vamos examinar os mais notáveis a seguir. 👇

1. Aproveite a HubSpot Academy

A HubSpot Academy é uma plataforma de treinamento on-line que oferece vários cursos e certificações gratuitos sobre tópicos que vão desde e-mail e mídia social até estratégias de marketing digital. 🏫

Por meio desses cursos, você pode adquirir Certificações de marketing e aprenda habilidades essenciais, como a criação de conteúdo envolvente, a personalização de e-mails e a atração e conversão eficazes de leads.

Além disso, a HubSpot Academy fornece insights sobre como você pode aproveitar a plataforma para impulsionar o crescimento e a lucratividade dos negócios. Você pode aproveitar esses recursos gratuitos para aprimorar suas habilidades de marketing e estratégias de aquisição de clientes.

2. Use a automação para tarefas repetitivas

Uma excelente maneira de otimizar suas operações e aproveitar ao máximo o HubSpot é usar os recursos de automação de vendas e marketing da plataforma para tarefas repetitivas. Aqui estão alguns exemplos de como a automação pode transformar seu fluxo de trabalho:

Automatizando campanhas de e-mail e acompanhamentos com base em ações de leads ou eventos futuros. Você pode garantir uma comunicação oportuna e direcionada com leads e clientes atuais e antigos

com base em ações de leads ou eventos futuros. Você pode garantir uma comunicação oportuna e direcionada com leads e clientes atuais e antigos Implementando a pontuação automatizada de leads com critérios e acionadores específicos. Dessa forma, a plataforma pode ajudá-lo a identificar os leads mais promissores

com critérios e acionadores específicos. Dessa forma, a plataforma pode ajudá-lo a identificar os leads mais promissores Automatizar a postagem em mídias sociais , ajudando a aliviar a sua equipe das tarefas manuais de postagem que consomem muito tempo

, ajudando a aliviar a sua equipe das tarefas manuais de postagem que consomem muito tempo Configuração de notificações automatizadas para receber atualizações de status quando os leads realizarem ações vitais, como clicar em links de e-mail. Sua equipe poderá fazer o acompanhamento de forma imediata e eficaz

3. Aproveite o recurso de análise da HubSpot

Com os amplos recursos de análise da HubSpot, você pode monitorar de perto as ações dos visitantes em seu site, identificar páginas da Web de alto desempenho e obter relatórios sobre o desempenho de diferentes canais de marketing.

Esses insights lhe dão uma compreensão mais profunda das páginas da Web, do conteúdo e das estratégias de marketing que mais repercutem entre seus prospects e leads. Use esse conhecimento para ajustar seu website, desenvolver conteúdo atraente e refinar suas estratégias de marketing Estratégias de marketing de crescimento para atingir suas metas de vendas e receita.

4. Aproveite os recursos de integração da HubSpot

A maioria das equipes depende de vários Ferramentas de negócios na execução de suas tarefas diárias, o que pode reduzir a produtividade e causar silos ao sincronizar ou consolidar dados.

A HubSpot atenua esse problema sincronizando dados em várias plataformas e permitindo que os usuários continuem a usar suas ferramentas preferidas.

Por exemplo, Integração do HubSpot com o ClickUp a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos colaborativos da categoria, aumentará simultaneamente sua produtividade e a funcionalidade da plataforma. ClickUp é excelente em gerenciamento de tarefas e acompanhamento de projetos, fornecendo suporte essencial de gerenciamento de projetos para equipes de todos os setores. Para equipes de vendas e marketing que lidam com diversas tarefas, como e-mail e marketing de conteúdo com a HubSpot, a integração do ClickUp oferece uma vantagem competitiva revolucionária.

Por exemplo, os acionadores do HubSpot, como solicitações de tíquetes de clientes, podem gerar tarefas automaticamente no ClickUp, formando assim uma lista de tarefas abrangente. Essa lista inclui tarefas essenciais, como acompanhamento de clientes e criação de conteúdo, que podem ser facilmente atribuídas a diferentes membros da equipe no seu ClickUp Workspace. As tarefas também podem ser codificadas por cores com base na prioridade para Otimizar os fluxos de trabalho e garanta que as equipes resolvam primeiro as tarefas de alta prioridade.

Capacite suas equipes de vendas e marketing integrando o HubSpot ao ClickUp

ClickUp: A melhor alternativa ao HubSpot

Embora a integração entre o HubSpot e o ClickUp possa fazer maravilhas para seus esforços de marketing e vendas, o ClickUp também pode funcionar como uma alternativa independente ao HubSpot Alternativa independente ao HubSpot .

O ClickUp é uma poderosa ferramenta de visualização de dados e Ferramenta de gerenciamento de projetos com um conjunto de recursos para aumentar a produtividade das equipes de vendas, marketing e relacionamento com o cliente. A plataforma tem Mais de 1.000 modelos prontos para vários cenários de negócios, como Gerenciamento de produtos vendas, marketing, finanças, contabilidade e muitos outros.

Para pequenas empresas e startups com orçamentos limitados, o ClickUp tem um plano gratuito para sempre, que permite Gerenciem suas operações com eficiência e sem nenhum custo . 💰

Além disso, o recente Expansão do escritório aproximou seus serviços dos clientes, permitindo suporte localizado, alcance de vendas e uma melhor experiência do usuário.

Outro motivo convincente pelo qual o ClickUp é uma das melhores alternativas à HubSpot são seus recursos de integração. Além do HubSpot, O ClickUp integra perfeitamente o com plataformas populares como Zoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail e Slack, para citar algumas.

Traga integrações personalizadas para seus painéis personalizados com o ClickUp Integrations

Com isso em mente, vamos explorar como o ClickUp pode servir como um substituto digno do HubSpot em processos de vendas, gerenciamento de projetos de marketing, marketing por e-mail e automação.

1. Vendas do ClickUp Vendas do ClickUp é um conjunto abrangente de ferramentas e recursos projetados para aprimorar seu processo de vendas. Ele permite que você visualize seus pipelines de vendas, acompanhe a atividade da conta do cliente, automatize tarefas e colabore em negócios usando o

Formulários personalizados e Painéis de controle .

Ao criar um formulário ClickUp personalizado, você pode coletar informações vitais sobre leads e clientes, como endereços de e-mail, nomes e números de telefone.

Enquanto isso, os ClickUp Dashboards permitem que você visualize e analise seus dados de vendas para medir o progresso e eliminar gargalos. Eles oferecem uma variedade de ferramentas visuais, como gráficos de Fluxo Cumulativo, Velocidade, Burnup e Burndown, para ajudá-lo a monitorar o progresso dos negócios e acessar facilmente a capacidade da sua equipe de vendas de converter leads.

Monitore seu desempenho de vendas, a receita gerada, a atividade do pipeline e muito mais com relatórios e painéis personalizados no ClickUp

2. ClickUp CRM

O ClickUp vem com seu próprio sistema de CRM chamado CRM do ClickUp o ClickUp CRM é um sistema de gestão de clientes, que pode servir como um hub centralizado para armazenar e gerenciar dados para impulsionar o crescimento e a satisfação do cliente. Ele vem com mais de 10 exibições personalizadas para monitorar os compromissos do cliente e os detalhes da conta usando listas, tabelas, quadros Kanban, gráficos de Gantt e muito mais.

Acompanhe seu pipeline e as interações com os clientes com exibições personalizadas no ClickUp CRM

Você pode usar com facilidade os poderosos recursos de CRM do ClickUp, aproveitando a Modelo de CRM do ClickUp . Essa estrutura personalizável e fácil de usar permite rastrear e classificar leads e priorizar tarefas de acordo com o estágio de vendas usando vários modos de visualização. Ele também vem com Campos personalizados para adicionar e organizar informações do cliente, como nome do contato, e-mail e setor.

Use o modelo de CRM do ClickUp para organizar e gerenciar dados de clientes e visualizar o processo de vendas

3. ClickUp para gerenciamento de projetos de marketing

O gerenciamento eficaz de projetos de marketing geralmente começa com sessões de brainstorming, e o ClickUp oferece a ferramenta colaborativa perfeita para isso Quadros brancos do ClickUp . Essa tela virtual infinita permite que as equipes de marketing gerem e visualizem ideias em tempo real usando várias formas, objetos e notas adesivas. 🔴

Faça brainstorming, adicione anotações e colabore em ideias e fluxos de trabalho usando os quadros brancos do ClickUp

Após as sessões de brainstorming, as equipes de marketing precisam de uma plataforma para documentar suas estratégias e campanhas. Documentos do ClickUp permite que você crie, edite e armazene relatórios, estratégias e outros documentos essenciais de marketing. Simplifique seus fluxos de trabalho adicionando links e arquivos, marcando membros da equipe e atribuindo tarefas diretamente no Docs.

O ClickUp também oferece um recurso de IA chamado Cérebro do ClickUp que pode ajudá-lo a criar postagens de blog personalizadas, gerar ideias para suas campanhas de marketing e automatizar tarefas de marketing repetitivas.

Use o ClickUp Brain para tornar os processos de ideação e redação mais eficientes

4. ClickUp para marketing por e-mail

Ao vincular-se diretamente às suas contas Gmail, Outlook, Office 365 e IMAP, o ClickUp permite que você responda a consultas, envie e-mails e transforme e-mails em tarefas detalhadas sem alternar entre aplicativos e guias.

Você também pode usar os recursos de automação do ClickUp para acionar respostas de e-mail com base em envios de formulários ou eventos de tarefas, garantindo uma comunicação imediata e personalizada com seu público.

Use o Modelo de campanha de e-mail do ClickUp para criar conteúdo envolvente com CTAs perfeitamente adaptados ao seu público. O modelo garante que suas mensagens tenham um tom consistente e profissional e, ao mesmo tempo, elimina a necessidade de um design de e-mail extenso.

Crie e planeje campanhas de e-mail bem-sucedidas com o modelo de campanha de e-mail do ClickUp

5. Automações do ClickUp Automações do ClickUp oferece eficiência inigualável, permitindo que você automatize tarefas repetitivas e economize tempo e esforço preciosos.

Primeiro, você precisará especificar os acionadores e as ações que deseja que a plataforma execute após cada acionador.

Por exemplo, você pode definir datas de vencimento como acionadores e solicitar ao ClickUp que envie notificações aos responsáveis sempre que a data de vencimento de uma tarefa se aproximar. Esse recurso também pode atribuir automaticamente tarefas a diferentes membros da equipe, alterar a prioridade de cada tarefa e muito mais.

Criar automações personalizadas que disparam com base em gatilhos e condições de sua escolha no ClickUp

Não tem certeza de como começar a automatizar fluxos de trabalho com o ClickUp? Não se preocupe - a plataforma tem uma biblioteca com 100+ automações pré-construídas para diferentes situações, incluindo transferências de projetos, atribuições de tarefas e alterações de status personalizadas.

Sobrecarregue suas operações de vendas, marketing e gerenciamento de projetos com o ClickUp

O HubSpot é um software notável com amplos recursos e funcionalidades para gerenciamento de negócios. Com os hacks e as dicas certas, você pode utilizar totalmente o potencial do HubSpot para otimizar suas vendas, marketing, CRM e muitos outros processos.

Com recursos perfeitos de gerenciamento de tarefas e projetos, mais de 1.000 modelos prontos, automações intuitivas e amplos recursos de integração, o ClickUp pode complementar a funcionalidade do HubSpot ou substituí-lo totalmente.

Pronto para aumentar sua produtividade e os resultados do projeto? Embarque em sua jornada para o sucesso Registre-se no ClickUp hoje mesmo . ☀️