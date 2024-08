Dominando a elaboração de projetos: A Step-by-Step Guide (Guia passo a passo)

Alguma vez você já se perguntou o que separa um projeto comum de um extraordinário? A resposta está no design do projeto. Um processo inicial no processo de ciclo de vida do projeto o design do projeto é a espinha dorsal de todos os projetos.

No estágio de elaboração do projeto, você cria planos para o sucesso e molda suas ideias brutas em um caminho estruturado para atingir o objetivo do projeto.

O processo de elaboração do projeto não se resume à elaboração de planos; é muito mais do que isso. Trata-se de prever estrategicamente cada etapa, compreender os riscos, planejar contingências e garantir que cada componente esteja alinhado com os objetivos gerais.

Neste artigo, vamos explicar todos os aspectos cruciais da elaboração de projetos, começando com o porquê e terminando com exemplos do mundo real.

**O que é elaboração de projetos?

A elaboração do projeto é a fase inicial de um projeto em que os gerentes de projeto planejam os recursos, as entregas e os cronogramas. Desde o planejamento da visão e do objetivo do projeto até a definição de seus orçamentos e estratégias de avaliação, muitas decisões vitais ocorrem durante essa fase.

O principal objetivo dessa fase é fornecer uma estrutura clara e abrangente que oriente a equipe do projeto durante todo o ciclo de vida, desde o início até o encerramento.

Faça um brainstorming de ideias, desenvolva estratégias, reúna recursos e estabeleça metas finais experimentando várias ferramentas, como fluxogramas, protótipos, impressões fotográficas, esboços e imagens. E lembre-se de trazer à tona suas quadro de ideias e envolva os membros da sua equipe no processo.

Quadro branco do ClickUp facilita a colaboração entre os membros da equipe, o brainstorming, a organização de ideias e a criação de conexões

Os elementos essenciais desse estágio são os seguintes:

Definição do escopo: Definir claramente a visão, os objetivos e os resultados do projeto

Definir claramente a visão, os objetivos e os resultados do projeto **Definição de metas: estabeleça metas específicas, mensuráveis, alcançáveis e relevantes

Desdobramento de tarefas: Estruturar o projeto em tarefas menores e gerenciáveis

Estruturar o projeto em tarefas menores e gerenciáveis Identificação de dependências: Observe a sequência de tarefas e identifique as dependências

Observe a sequência de tarefas e identifique as dependências Planejamento de recursos: Identificar e alocar os recursos necessários, como pessoas, materiais e orçamento

Identificar e alocar os recursos necessários, como pessoas, materiais e orçamento Desenvolvimento do cronograma: Crie um cronograma realista com marcos e prazos para cada fase do projeto

Crie um cronograma realista com marcos e prazos para cada fase do projeto **Avaliação de riscos: identifique os possíveis riscos e prepare-se para contingências

Quando o plano do projeto estiver concluído, compartilhe-o com as partes interessadas e os possíveis investidores para obter a aprovação deles e começar a fase de iniciação. Como essa é essencialmente uma fase de brainstorming e de reunir suas ideias, é fundamental usar ferramentas para tornar suas ideias mais tangíveis e concretas.

Software de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece ferramentas como gráficos de Gantt, ClickUp AI e outras que aumentam a clareza do seu plano de projeto e facilitam uma compreensão mais abrangente do projeto proposto entre as partes interessadas.

Importância do design do projeto no gerenciamento de projetos

O projeto processo de design é fundamental para o sucesso e a eficácia de qualquer projeto bem-sucedido. Por ser a planta do seu projeto, o sucesso dessa etapa determinará a fluidez com que o projeto avançará. Isso ocorre porque todas as suas etapas serão baseadas no design que você estabelecer aqui.

Aqui estão alguns motivos pelos quais a elaboração do projeto é crucial no gerenciamento de projetos:

Claridade de visão

A elaboração do projeto ajuda a esclarecer a visão e os objetivos gerais do projeto. Ele fornece um roteiro que descreve a finalidade, as metas e os resultados do projeto e garante que todos estejam na mesma página.

Alocação eficiente de recursos

Um aspecto crucial desse estágio é a alocação dos recursos necessários. Desde a seleção dos melhores software de gerenciamento de projetos ao escolher as melhores pessoas para o trabalho, um gerente de projeto pode reunir os recursos necessários para concluir o projeto com êxito.

Melhor tomada de decisões

Um plano de projeto bem elaborado garante a tomada de decisões informadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Tome decisões oportunas e eficazes com uma visão abrangente da estrutura e das metas do seu projeto.

Monitoramento e avaliação

A fase de elaboração do projeto ajuda a criar pontos de referência para monitorar o progresso e avaliar o sucesso do projeto. Ela fornece uma base para comparar os resultados reais com os objetivos planejados e permite que você faça os ajustes necessários.

7 Steps of a Project Design

Agora que você conhece a importância do processo de elaboração do projeto, vamos passar para as etapas envolvidas. Antes de começar, lembre-se de que uma etapa bem-sucedida só é possível quando você usa as ferramentas certas e segue as etapas cruciais princípios de gerenciamento de projetos .

1. Defina sua visão e suas metas

A primeira etapa da elaboração do projeto é definir sua visão e seu objetivo. As pessoas geralmente usam essas duas palavras de forma intercambiável, mas elas denotam aspectos diferentes.

Por exemplo, a visão de uma startup de tecnologia poderia ser revolucionar a comunicação digital criando uma plataforma acessível globalmente. Portanto, suas metas poderiam ser atingir 10 milhões de usuários ativos nos próximos 18 meses e estabelecer presença em dois novos mercados internacionais até o final do próximo ano fiscal.

Percebeu a diferença? A visão do seu projeto é o objetivo final. Ela define o que você deseja alcançar com esse projeto. Suas metas são os meios para alcançar essa visão.

Sua visão define o potencial do projeto, que você pode apresentar às partes interessadas. Crie uma declaração de visão cativante que descreva o problema que seu projeto está tentando resolver.

Com o ClickUp, você pode dividir suas metas em várias pastas, garantindo total clareza

Depois de criar a declaração de visão, defina suas metas. Suas metas são a solução - como você resolverá o problema definido em sua visão. Você também pode usar os critérios SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com limite de tempo) para desenvolvê-las.

Como você terá mais de uma meta, certifique-se de que elas estejam claramente definidas, visíveis e acessíveis a todos na equipe do projeto para evitar confusão.

2. Estabeleça resultados e entregáveis

Agora que suas metas estão prontas, a próxima etapa é estabelecer os resultados do projeto. Os resultados geralmente são mais detalhados e mensuráveis. Eles podem ser quantitativos, como métricas de envolvimento do usuário e metas de receita, ou qualitativos, como maior satisfação do cliente.

Depois de estabelecer os resultados necessários, documente todos os seus principais entregáveis. Há dois tipos de entregáveis:

Internos : Esses serão entregues aos membros da sua equipe ou a outros departamentos internos. Incluem relatórios de controle de tempo, projetos iniciais, relatórios de progresso e relatórios de orçamento

: Esses serão entregues aos membros da sua equipe ou a outros departamentos internos. Incluem relatórios de controle de tempo, projetos iniciais, relatórios de progresso e relatórios de orçamento Externos: São compartilhados com seus clientes e investidores com participação no projeto. Eles podem incluir relatórios de status do projetorelatórios de progresso, projetos iniciais e finais e produtos finais

Alguns dos principais aspectos a serem lembrados ao definir os entregáveis do projeto são:

Não é possível definir as entregas do projeto sem ter uma visão clara e mensurável dos resultados objetivos claros e mensuráveis* Divida seus entregáveis em partes menores e atingíveis para torná-los mais factíveis

Defina prazos realistas e siga-os. Especifique os prazos de acordo com o nível da tarefa para reduzir as chances de atrasos

Classifique-os em ordem de prioridade. Dessa forma, sua equipe poderá trabalhar nelas dentro do prazo

Estabeleça canais de comunicação para garantir que todos estejam na mesma página

Utilize um ferramenta de gerenciamento de projetos para monitorar suas entregas, defini-las como prioridade e obter insights em tempo real

O ClickUp 3.0 permite que você classifique as tarefas por ordem de prioridade

3. Entenda os riscos e as restrições

Todo projeto tem certos riscos. Eles podem estar relacionados a processos, pessoas ou recursos. É por isso que é essencial obter uma compreensão abrangente dos vários riscos que podem afetar a conclusão de seu projeto.

Com esse conhecimento, você pode desenvolver estratégias de atenuação e fazer o acompanhamento com os departamentos relevantes. Uma estratégia de mitigação também tranquilizará as principais partes interessadas e inspirará confiança em seu projeto.

Embora cada projeto tenha riscos e restrições diferentes, alguns permanecem comuns. Vamos discuti-los:

Desvio de escopo : Quando os objetivos do projeto não são claros e não são comunicados às partes relevantes. Certifique-se de estabelecer clareza em relação aos parâmetros do projeto desde o início para evitar esse risco

: Quando os objetivos do projeto não são claros e não são comunicados às partes relevantes. Certifique-se de estabelecer clareza em relação aos parâmetros do projeto desde o início para evitar esse risco Recursos insuficientes : Isso acontece devido à falta de recursos, como dinheiro, tempo, habilidades ou tecnologia. Para garantir que isso não aconteça no longo prazo, desenvolva um plano de alocação de recursos

: Isso acontece devido à falta de recursos, como dinheiro, tempo, habilidades ou tecnologia. Para garantir que isso não aconteça no longo prazo, desenvolva um plano de alocação de recursos Riscos de desempenho: O risco de desempenho ocorre quando o desempenho do projeto não corresponde às expectativas iniciais. Embora seja difícil prever o motivo exato por trás do baixo desempenho, você pode atenuar esse problema usando um software de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso em tempo real e identificar os problemas a tempo

4. Refine sua estratégia com visualização

O uso de recursos visuais em sua estratégia de projeto a torna mais atraente e facilmente compreensível. De acordo com o Instituto de Gerenciamento de Projetos "O gerenciamento visual de projetos oferece informações fornecidas de forma que qualquer pessoa possa consumi-las em um momento, local e maneira convenientes."

De gráficos de Gantt e gráficos de trabalho a mapas mentais e designs de tela, os recursos visuais comunicam facilmente coisas que, de outra forma, pareceriam complexas.

mapas mentais do ClickUp permite que você estruture e organize suas informações

Aqui estão algumas das ferramentas visuais mais populares a serem usadas em seu projeto:

Mapa mental: Amapa mental ajuda você a visualizar e vincular os resultados. Use mapas mentais para criar novas ideias e entender conceitos diferentes

Amapa mental ajuda você a visualizar e vincular os resultados. Use mapas mentais para criar novas ideias e entender conceitos diferentes Fluxograma: Um fluxograma apresenta uma visão passo a passo de um processo ou tarefa

Um fluxograma apresenta uma visão passo a passo de um processo ou tarefa Gráfico de Gantt: Os gráficos de Gantt permitem que você visualize a duração, as tarefas, os cronogramas e as programações de um projeto para ajudá-lo a entender o tempo que uma tarefa levará

Os gráficos de Gantt permitem que você visualize a duração, as tarefas, os cronogramas e as programações de um projeto para ajudá-lo a entender o tempo que uma tarefa levará **Gráfico PERT : Use essa ferramenta para organizar e visualizar as tarefas do projeto. Elas são especialmente úteis para projetos complexos

Use essa ferramenta para organizar e visualizar as tarefas do projeto. Elas são especialmente úteis para projetos complexos Linhas do tempo do projeto: Uma linha do tempo mostra tarefas ou eventos em um período específico. Um visual garante que todos estejam cientes das fases do projeto

Outra opção é usar software de projeto de processos para visualizar os processos complexos de seu projeto. Como há muitas ferramentas visuais disponíveis, é fundamental escolher as que funcionam melhor para a sua equipe. Por exemplo, se a sua equipe de projeto for pequena e o projeto for simples, você poderá usar um fluxograma para obter detalhes.

5. Preparar-se para contingências

Não importa o quão detalhado e minucioso seja o planejamento do seu projeto, as coisas podem nem sempre sair como planejado. Portanto, a próxima etapa do planejamento do projeto é desenvolver um plano de contingência. Esse é um plano B a ser usado no caso de qualquer evento de risco identificado. O risco pode ser qualquer coisa, desde a falta de orçamento e de habilidades até a má administração ou a falta de comunicação.

Veja a seguir as etapas para criar um plano de contingência:

Como você já identificou os riscos em uma etapa anterior, é hora de desenvolver estratégias de mitigação. Aloque recursos, inclusive orçamento e pessoal, para implementar estratégias de mitigação

Em seguida, estabeleça os pontos de acionamento que indicam a ocorrência de um risco. Desenvolva um plano de resposta detalhado para cada risco identificado, incluindo quem é responsável pela resposta e as ações específicas a serem executadas

Integre o plano de contingência à documentação geral do projeto. Isso garantirá que toda a equipe do projeto esteja ciente das medidas de contingência

Monitore regularmente o ambiente do projeto em busca de mudanças que possam afetar os riscos identificados

6. Finalize seu orçamento

Agora que você concluiu os fundamentos do design do seu projeto, é hora de decidir sobre o orçamento. Um orçamento abrangente garante que os recursos estejam disponíveis durante execução do projeto e reduz as chances de custos excedentes.

Portanto, aloque um determinado valor para cada atividade, tarefa e processo do projeto. Um orçamento também ajuda a determinar a viabilidade do seu projeto. Se os custos excederem os lucros esperados, o projeto pode não ser viável.

É fundamental ter em mente os seguintes aspectos ao criar um orçamento:

Considere os membros da equipe, os recursos externos, o treinamento, os equipamentos, o espaço e os serviços profissionais de que precisará para concluir o projeto

Faça uma estimativa dos valores para cada recurso que você identificou

Você pode comparar seu orçamento atual com os usados em projetos semelhantes

Não se esqueça de alocar um orçamento para seu plano de contingência

Mencione todos osrecursos alocados no documento do projeto

Como o orçamento de um projeto é um documento abrangente, é melhor usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Uma ferramenta de gerenciamento de projetos permite que você compartilhe e atualize seu orçamento, além de formas inovadoras de visualizá-lo

7. Estabeleça processos de monitoramento e aprovação

Os processos de monitoramento e aprovação definem os critérios para o sucesso do seu projeto, tornando-os uma parte indispensável do gerenciamento de projetos. É onde você determina se alcançou os resultados e as entregas desejados.

Processos de aprovação eficientes garantem a transparência, a responsabilidade e a tomada de decisões eficazes durante todo o ciclo de vida do projeto. Monitoramento de projetos os processos de monitoramento e aprovação de projetos incluem o seguinte:

Identificação e definição de KPIs mensuráveis que se alinham aos objetivos do projeto

Desdobramento doscronograma do projeto em marcos significativos

Selecionar ferramentas e sistemas adequados para monitorar as atividades

Atribuir responsabilidades aos membros da sua equipe

Definir os critérios para obter aprovações em diferentes estágios do projeto

Desenvolver um plano de comunicação para compartilhar atualizações de progresso e solicitações de aprovação

Como melhorar a elaboração do projeto?

O processo de elaboração do projeto não termina depois de seguir as sete etapas mencionadas acima. Como em qualquer processo, sempre há espaço para melhorias. Portanto, é fundamental refinar as estratégias, incorporar as lições aprendidas em projetos anteriores e usar novas ferramentas e tecnologias.

O uso de uma ferramenta de gerenciamento de projetos ajudará a tornar a fase de elaboração do seu projeto mais suave, mais rápida e mais inovadora.

Ver como Metas da equipe alinhar com uma visão geral do projeto diretamente no painel do ClickUp 3.0

O ClickUp oferece recursos interativos de linha do tempo e permite que você atribua linhas do tempo claras a diferentes partes de seus projetos. Defina datas de início e de vencimento, dependências e prioridades

Divida projetos complexos em tarefas gerenciáveis e atribua-as a diferentes membros da equipe

Com o ClickUp Docs, você tem uma visão geral abrangente dos seus projetos. Use-o para compartilhar feedback e maquetes e colaborar com os membros da equipe em tempo real

A ferramenta também permite visualizar a capacidade da equipe, facilitando o acompanhamento e o aprimoramento da eficiência

Além disso, aproveite ferramentas como Gantt eGráficos PERT para ver o andamento do projeto e visualizar os processos

Exemplos de design de projetos

As ferramentas de gerenciamento de projetos, como os gráficos de Gantt, são incrivelmente úteis durante o design do projeto. Por exemplo, um gráfico de Gantt mostra o roteiro e os cronogramas do projeto se você estiver trabalhando em um projeto de desenvolvimento de software.

O gráfico de Gantt abaixo mostra o roteiro e a linha do tempo do produto para o projeto.

a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para equipes de produtos mostra roteiros e cronogramas de projetos.

Os gráficos de Gantt mostram todas as informações relevantes de uma maneira fácil de digerir e estruturada. Eles também ajudam você a compartilhá-las com todos os participantes relevantes do projeto.

Os gráficos de Gantt são uma das muitas ferramentas para a elaboração de seu projeto. Outros recursos, como o modo de visualização de equipe, permitem monitorar e acompanhar o progresso de cada membro da equipe do projeto.

Uma visão simplificada da equipe oferecida pelo ClickUp

Desenhe e gerencie projetos de forma eficaz

O design de um projeto é um plano que transforma sua visão de projeto em metas alcançáveis. Ele oferece um caminho estruturado para as equipes seguirem. Ao definir suas metas, estabelecer resultados, compreender riscos e visualizações, preparar planos de contingência, fazer um orçamento e desenvolver procedimentos de monitoramento, você garante que seu projeto comece e termine com sucesso.

E lembre-se de aproveitar os recursos robustos de um ferramenta de gerenciamento de projetos ! Uma ferramenta de gerenciamento de projetos tornará a fase de elaboração do seu projeto mais tranquila e ajudará a mitigar os riscos dentro do prazo.