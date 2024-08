Como gerenciar engenheiros: 10 maneiras de gerenciar equipes de engenharia

Seus engenheiros de software estão fazendo o melhor trabalho possível? Eles estão gostando do processo? Seus projetos atuais e futuros são um uso significativo do tempo deles?

Como líder de engenharia, essas perguntas devem surgir em sua mente de tempos em tempos. É claro que você quer que sua equipe seja formada por pessoas de alto desempenho. Também quer que eles tenham um sentimento de orgulho e pertencimento pelo trabalho que fazem.

Portanto, se os prazos não forem cumpridos, a qualidade do trabalho diminuir ou o desinteresse se manifestar, é hora de adotar novas estratégias para reorientar a equipe. 🎯

Isso é especialmente verdadeiro para equipes híbridas e remotas, onde a falta de contato pessoal pode causar falhas de comunicação e desalinhamento, prejudicando a produtividade da tecnologia.

A solução está em gerenciar equipes de forma eficiente. Enquanto gerenciamento de engenheiros de software se a sua equipe não for capaz de gerenciar os engenheiros de software, você deve ir além das técnicas tradicionais de liderança, afastando-se do microgerenciamento e capacitando os membros da equipe.

Desafios exclusivos do gerenciamento de engenheiros

Os engenheiros não são robôs que produzem linhas de código, mas mentes independentes e criativas repletas de ideias. Para aproveitar esse poder intelectual, você deve superar cinco desafios críticos da empresa: adaptabilidade, inovação, um ambiente de trabalho híbrido, conhecimento técnico e produtividade.

Cada desafio tem muitos problemas a serem resolvidos com várias nuances, mas também há muitas soluções. Vamos examiná-los em detalhes.

1. Adaptar-se ao cenário tecnológico em rápida evolução

Você enfrenta o desafio de equipar sua equipe com as habilidades mais recentes e, ao mesmo tempo, manter os projetos em dia. Veja como você pode lidar com isso.

Para permitir o aprendizado contínuo, você precisa criar um espaço para o compartilhamento de conhecimento por meio de palestras sobre tecnologia, hackathons e aprendizado on-line

Você deve se manter informado sobre as tendências do setor e as mudanças no mercado para garantir que sua equipe resolva problemas do mundo real

2. Manter o motor da inovação funcionando

Com várias alternativas de produtos e serviços competindo pela atenção, tempo, habilidades e dinheiro do consumidor em cada categoria, a inovação rápida é a única maneira de obter uma vantagem competitiva duradoura.

Você deve permitir a polinização cruzada de ideias e identificar oportunidades de inovação por meio de workshops conjuntos com as equipes de marketing, design e atendimento ao cliente

Incentivar seus engenheiros a desenvolver projetos internos que abordem os desafios da empresa ou explorem novas oportunidades de mercado

Implementar "dias de inovação", nos quais os engenheiros podem fazer brainstorming e criar protótipos de novas ideias sem medo de fracassar

3. Gerenciamento de equipes remotas e híbridas

Gerenciar equipes de engenharia remotas pode ser difícil devido às diferenças de fuso horário, à falta de interação face a face, às interrupções técnicas e aos mal-entendidos e à falta de visibilidade, entre outros.

A comunicação e a colaboração geralmente são prejudicadas, o que leva a uma produtividade menor e a projetos atrasados. Possíveis soluções:

Delegar tarefas de forma eficaz, definir expectativas claras e fornecer feedback em tempo hábil. Usar ferramentas como o ClickUp forrastreamento de projetos e monitoramento do progresso ajuda a garantir a responsabilidade sem sufocar a autonomia

Enfrente os desafios do trabalho remoto promovendo um senso de comunidade e pertencimento. Utilizeferramentas de videoconferência para verificações regulares da equipe, coffee breaks virtuais e reuniões sociais informais

Acomode as necessidades e preferências individuais oferecendo horários de trabalho flexíveis, retiros de equipes remotas e ferramentas de colaboração virtual que atendam a diferentes estilos de aprendizagem e preferências de comunicação

4. Equilíbrio entre proficiência técnica e liderança

Uma sólida formação técnica pode ser uma faca de dois gumes. Embora permita que os gerentes entendam as complexidades dos projetos, isso também pode levar a um microgerenciamento dos membros da equipe e sufocar a criatividade deles. Aqui estão alguns pontos a serem lembrados.

Confiar apenas no jargão técnico pode alienar os membros da equipe com diversas formações. Encontre um equilíbrio explicando conceitos complexos de forma clara e concisa e, ao mesmo tempo, permanecendo aberto ao aprendizado dentro da equipe

Liderar engenheiros requer uma mudança de mentalidade. Invista em seu próprio desenvolvimento de liderança para preencher a lacuna entre a proficiência técnica e o gerenciamento eficaz da engenharia

5. Manter um equilíbrio entre produtividade e gerenciamento de tempo

Engenheiros apaixonados podem facilmente chegar ao limite, o que acaba levando ao esgotamento e a uma queda na produtividade. Você deve permitir horários flexíveis, incentivar pausas e definir prazos realistas

Os engenheiros prosperam na resolução de problemas de forma autônoma, mas a responsabilidade é fundamental. O desafio está em cultivar uma cultura de confiança e permitir a responsabilidade compartilhada pelos resultados

Os engenheiros de software geralmente operam em uma linguagem diferente - a do código, dos algoritmos e do jargão técnico complexo. O desafio está em criar uma comunicação com a qual os recursos técnicos e não técnicos possam se identificar

Ao reconhecer e resolver esses desafios exclusivos, os gerentes de engenharia e de produtos podem criar um ambiente no qual os engenheiros não estejam apenas codificando, mas inovando, colaborando e prosperando. 💯

Independentemente do tamanho da equipe e do projeto em questão, essas 10 práticas o ajudarão a criar uma equipe entusiasmada e de alto desempenho.

10 melhores práticas para gerenciar uma equipe de engenheiros

Assim como um compilador precisa das diretrizes certas, seus engenheiros precisam da liderança certa para traduzir o talento deles em um software inovador. 🙌🏼

Aqui estão 10 práticas recomendadas para liberar todo o potencial da sua equipe.

1. Defina metas e objetivos claros

Use o Task Management no ClickUp para definir metas claras para seu projeto de software

Quer "criar algo legal"? A maioria das equipes de software quer.

No entanto, essa é uma abordagem vaga e, na maioria das vezes, não resulta em nada porque não há um plano de ação. Definir claramente metas e objetivos claros é a base do desenvolvimento eficiente de software.

Use Gerenciamento de tarefas do ClickUp como um mapa de orientação para planejar o rumo do seu projeto de software. Defina suas metas comerciais gerais e os objetivos do projeto, divida essas metas em tarefas e acompanhe-as em tempo real. Aqui está uma cartilha para você começar:

Defina suas metas de negócios : Que problema você está tentando resolver? Que valor o software fornecerá? Mostre como as contribuições individuais se alinham com o objetivo geral metas do projeto para ajudar os engenheiros a ver o valor de seu trabalho

: Que problema você está tentando resolver? Que valor o software fornecerá? Mostre como as contribuições individuais se alinham com o objetivo geral metas do projeto para ajudar os engenheiros a ver o valor de seu trabalho Documente as metas e os marcos de forma concisa : Torne as metas e os principais pontos de verificação da equipe prontamente acessíveis e bem visíveis

: Torne as metas e os principais pontos de verificação da equipe prontamente acessíveis e bem visíveis Divida o objetivo em metas tangíveis: Como o sucesso será medido? Utilize a estrutura OKR (objetivos e principais resultados) para garantir clareza e foco.

Facilite workshops de definição de metas. Faça um brainstorming de ideias, discuta os desafios e defina em conjunto as contribuições individuais. Isso criará um senso de responsabilidade compartilhada e prestação de contas dentro da sua equipe.

2. Evite o microgerenciamento, estimule a criatividade

Conte com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp para garantir visibilidade total dos projetos de software, desencorajando a assunção de riscos e fomentando a confiança na equipe

Quando cada etapa é ditada, os engenheiros tendem a seguir as instruções e os processos de seus gerentes sem pensar e não inovar para resolver problemas. A confiança e a propriedade, por outro lado, liberam um certo nível de criatividade que permite que os engenheiros desbravem novos caminhos.

A supervisão de cada linha de código desperdiça tempo com aprovações desnecessárias e impede o fluxo natural do trabalho. Confiar e capacitar os engenheiros, ao contrário, instila neles um senso de propriedade. Isso maximiza o foco dos engenheiros, proporciona melhores resultados com mais rapidez e os transforma em colaboradores motivados e dedicados.

Afaste-se do microgerenciamento usando Gerenciamento de projetos Clickup que permite a configuração de sistemas flexíveis que mapeiam o processo de desenvolvimento de cada equipe sem serem excessivamente prescritivos. Várias exibições, como a Visualização da carga de trabalho dê aos gerentes visibilidade das cargas de trabalho e dos gargalos sem solicitar atualizações detalhadas de status.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Permita que sua equipe use Documentos do ClickUp para fazer brainstorming de ideias, colaborar em projetos e delinear especificações técnicas com o mínimo de supervisão necessária.

Sua equipe de engenharia também pode criar rituais recorrentes no ClickUp, como cerimônias retro, reuniões de standup e revisões de projeto para se auto-organizarem.

Ao soltar as rédeas e confiar na experiência de seus engenheiros para tomar decisões técnicas, você cria autonomia e responsabilidade - um ambiente em sua organização no qual a inovação prospera, os problemas são resolvidos com eficiência e todos se sentem valorizados e capacitados.

3. Monitore as métricas certas para cultivar a melhoria contínua

Planeje os cronogramas do seu projeto usando Gráficos de Gantt e Sprints

Com o ClickUp para equipes de software com o ClickUp, você pode monitorar várias métricas de desempenho e oferecer a orientação, a precisão e os insights necessários para o sucesso do projeto.

Sem medidas quantitativas, a qualidade pode diminuir, os cronogramas podem se confundir e a colaboração pode vacilar

As medidas quantitativas não apenas avaliam os resultados tangíveis de uma equipe de engenharia de software, mas também capacitam os líderes a tomar decisões informadas

Sem a bússola das métricas, as equipes correm o risco de se perderem no vasto mar de complexidades que acompanham os projetos

Use os roteiros visuais do ClickUp que conectam o trabalho a metas compartilhadas. Acompanhe o progresso, as dependências e os bloqueadores para esclarecer as prioridades. Você também pode criar Painéis do ClickUp que se conectam a tarefas e adicionam widgets personalizados para obter melhores insights e tomar decisões. Ao medir o desempenho e o progresso, as equipes não apenas avaliam sua posição, mas também cultivam uma cultura de ação proativa. ⛳

4. Promova a excelência usando ciclos de feedback

Envie feedback para sua equipe de projeto com os recursos de colaboração do ClickUp

Ao normalizar os ciclos de feedback, você incentiva a comunicação aberta e o espírito colaborativo dentro da equipe.

O compartilhamento de diferentes perspectivas por meio de feedback permite que as equipes descubram pontos cegos e apliquem soluções robustas aos problemas

Os engenheiros aprendem a dar e receber feedback de forma eficaz, levando a um melhor entendimento e alinhamento

Sentir-se valorizado e apoiado por meio de feedback construtivo mantém os engenheiros engajados e motivados, promovendo um ambiente de trabalho positivo

Com o ClickUp, as equipes de software podem fechar o ciclo entre o lançamento de recursos, a obtenção de feedback do usuário e o planejamento das prioridades de desenvolvimento. Esse alinhamento leva à criação das coisas certas da maneira certa.

Enquanto Metas do ClickUp oferecem às equipes uma maneira de vincular seu trabalho diretamente a objetivos mais amplos e resultados importantes; as barras de progresso mostram o quanto elas estão próximas de atingir as metas.

Os membros da equipe também podem fornecer facilmente feedback sobre tarefas e histórias usando tópicos de comentários, @menções e muito mais.

Por fim, há excelentes Modelos ClickUp para Retrospectivas onde os membros da equipe podem se reunir para documentar as lições de cada ciclo de desenvolvimento.

5. Estimule o trabalho profundo reservando um tempo para o foco

Com sprints e ciclos de desenvolvimento cada vez mais apertados e intensos nas empresas, os engenheiros precisam de períodos ininterruptos de foco para manter o desempenho máximo. Ferramentas de produtividade do desenvolvedor ajudam a manter um fluxo de trabalho ininterrupto. Além disso, há várias estratégias que você pode aplicar ao gerenciar equipes de engenharia.

Use receitas de automação pré-criadas no ClickUp ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Automatize tarefas repetitivas no ClickUp criando gatilhos e ações personalizados, permitindo que os engenheiros se concentrem nos aspectos criativos de seu trabalho

Painéis ágeis e rastreadores de progresso de projetos personalizados ajudam os desenvolvedores a planejar sprints, dividir e atribuir tarefas e colaborar estreitamente com seus colegas de equipe

Ao liberar tempo dedicado ao pensamento profundo e à solução de problemas, os engenheiros têm espaço para produzir um código mais cuidadoso e bem elaborado

Com o ClickUp, você pode escolher entre 15 visualizações diferentes para se concentrar apenas no essencial quando se trata de organizar seu espaço de trabalho. Há também um rastreador de tempo nativo no ClickUp para rastrear facilmente o tempo gasto em tarefas e se concentrar no trabalho profundo. Datas de vencimento, datas de início e estimativas de tempo podem criar ainda mais uma cadência de trabalho profundo entre as tarefas colaborativas.

A liberação de blocos de tempo ininterruptos facilita a criatividade e o pensamento crítico, levando a soluções inovadoras e ideias revolucionárias.

6. Elimine os silos com a colaboração multifuncional

Quadros brancos do ClickUp é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Para gerenciar com sucesso uma equipe de engenharia, você precisa de colaboração multifuncional em vários projetos.

Você pode usar o Gerenciamento de vários projetos do ClickUp para gerenciar cada aspecto minucioso de vários projetos simultaneamente. Recursos como Quadros brancos ClickUp , Rastreamento de tempo do ClickUp e Painéis do ClickUp ajudam os gerentes de engenharia a criar estratégias e planejar projetos com eficiência, alocar tarefas, visualizar fluxos de trabalho e cargas de trabalho e prever resultados.

Eles também evitam conversas dispersas em várias ferramentas e reduzem a confusão.

Romper as barreiras entre os departamentos ajuda os engenheiros a obter insights sobre as necessidades dos usuários, as tendências do mercado e as metas comerciais. Isso permite que eles criem soluções de software inovadoras

Equipes isoladas geralmente se deparam com os mesmos obstáculos. Com a colaboração, os engenheiros podem aproveitar o conhecimento e as habilidades de outras equipes, o que leva a soluções mais rápidas e eficazes

7. Organize prioridades concorrentes para evitar sobreposições

Use quadros brancos e Mapas mentais para visualizar projetos e funções da equipe

Com um sistema centralizado para gerenciar prioridades, escopo, capacidade e interdependências, os líderes de engenharia podem orientar fluxos de trabalho produtivos. O ClickUp fornece a visibilidade para alinhar prioridades com sucesso . Visualizações do ClickUp oferece a liberdade de gerenciar várias tarefas em projetos exatamente como você deseja. É fácil ordenar e classificar as prioridades com os modos de exibição Kanban, Box e Gantt. Você pode até mesmo salvar qualquer lista de tarefas como um modelo para projetos futuros.

Além disso, o ClickUp permite que você priorizar suas tarefas . Há quatro níveis de prioridade no ClickUp: Urgente, Alta, Normal e Baixa. Também é possível ver quais tarefas estão "aguardando" ou "bloqueando" outras com dependências.

Manuseio eficaz de prioridades concorrentes usandoferramentas de priorização garante que todos os envolvidos no projeto estejam na mesma página

Avise seus colegas de equipe sempre que houver prioridades concorrentes. Comunique as tarefas essenciais que eles devem realizar primeiro, mas lembre-se de justificar a priorização também

8. Otimize seu processo de desenvolvimento de software

Fique de olho na saúde de um projeto usando análises avançadas no ClickUp

Use ferramentas que permitam que os engenheiros de software colaborem em vários pontos do processo de desenvolvimento de software. O ClickUp oferece suporte a gerenciamento ágil de projetos para um melhor desempenho da equipe.

A metodologia ágil permite que as equipes de desenvolvimento de software colaborem em vários aspectos, incluindo roteiros de produtos, sprints e backlogs

Defina datas de sprint, atribua pontos e marque prioridades para manter todos informados

NativoIntegrações do ClickUp com Github, GitLab, Bitbucket e muitos outros softwares comunsferramentas de desenvolvimento acelere seus ciclos de desenvolvimento e lançamento

Com recursos como gerenciamento automatizado de sprint, painéis ágeis e exibições personalizadas, o ClickUp é a escolha ideal para otimizar o processo de desenvolvimento de software.

9. Reduza custos e tempo com modelos de engenharia

Agende tarefas e atribua proprietários de tarefas para projetos de desenvolvimento de software

Um modelo de engenharia é um formulário ou aplicativo personalizável que permite implantar software rapidamente. Ele está entre os melhores ferramentas de produtividade para gerenciar uma equipe de engenharia e desenvolvimento.

Usemodelos de engenharia no ClickUppara planejar o projeto, manter o cronograma e acompanhar os fluxos de trabalho

Acompanhe o progresso de cada membro da equipe e simplifique as tarefas pendentes com organogramas e roteiros

Modelos de avaliação e controle de bugs também oferecem informações sobre a experiência técnica e os aspectos de desempenho dos resultados da equipe

É possível criar seções para diferentes estágios do processo de desenvolvimento e, em seguida, atribuir tarefas e responsabilidades a diferentes membros da equipe.

Integração sem esforço com Documentos do ClickUp e Tarefas do ClickUp facilita o acompanhamento do progresso pela equipe de engenharia.

10. Promova a segurança psicológica

Crie planos de ação e tarefas com o quadro branco visual intuitivo do ClickUp

Imagine um ambiente em que os engenheiros se sintam seguros e protegidos. Eles podem expressar suas dúvidas e preocupações sem medo de julgamento, explorar novas ideias sem medo de fracassar e compartilhar suas perspectivas com outros engenheiros sem medo de serem ridicularizados.

Cultivar uma cultura de inclusão - onde perspectivas diversas são bem-vindas - ajuda a criar um forte senso de camaradagem dentro da equipe

Capacite seus engenheiros a desafiarem suposições, proporem soluções não convencionais e fazerem experimentos sem medo para que a inovação seja colocada em prática

Os erros são inevitáveis, mas em um ambiente psicologicamente seguro, eles se tornam trampolins para a construção da resiliência. Os engenheiros aprendem com os fracassos sem vergonha, adaptam sua abordagem e se recuperam com mais força

Com fluxos de trabalho conectados, documentos colaborativos, painéis em tempo real e muito mais, as equipes de engenharia se movem mais rapidamente, trabalham de forma mais inteligente e economizam tempo usando o ClickUp.

E as recompensas são inegáveis: Uma equipe que prospera diante dos desafios abraça a inovação e, por fim, fornece um software excelente. 💡

Como lidar com engenheiros difíceis

Todo gerente de engenharia já teve que enfrentar situações difíceis com engenheiros. A não conformidade e a negatividade prejudicam o andamento do projeto - engenheiros com os quais é difícil lidar podem até mesmo interromper o ciclo de desenvolvimento.

Como líder ou gerente de alto nível que lidera muitos engenheiros, você deve explorar estratégias simples e eficazes para lidar com conflitos e promover o trabalho em equipe.

1. Identificar o problema: Assim como a depuração envolve o isolamento e a correção de um problema específico, a identificação do problema com um engenheiro difícil envolve a identificação da causa principal por meio de comunicação e observação abertas

2. Comunicação aberta: Ao incorporar empatia e entender a dinâmica da equipe, um gerente pode iniciar uma conversa com um engenheiro difícil para entender sua perspectiva e trabalhar de forma colaborativa para encontrar soluções

3. Defina expectativas claras: De forma semelhante à definição de marcos de projeto claros, os gerentes podem definir expectativas claras de melhoria e fornecer um roteiro a ser seguido pelo engenheiro

4. Fornecer suporte: O fornecimento de recursos e o início de treinamentos apoiam o desenvolvimento de um engenheiro em dificuldades. Isso pode incluir o acesso a cursos on-line, programas de orientação ou workshops para tratar de lacunas de habilidades

5. Encaminhar quando necessário: Encaminhar a questão quando necessário garante que o processo de resolução esteja alinhado com as políticas organizacionais. Isso é fundamental para manter a justiça e a consistência.

Garantindo o sucesso como gerentes de engenharia

Gerenciar bem sua equipe de engenharia exige muita reflexão e esforço, mas os retornos justificam o investimento.

Para se destacar como diretor ou gerente de engenharia, alinhe o trabalho da sua equipe de engenharia com as metas da empresa. Permita um diálogo aberto para que todos vejam os obstáculos e as prioridades. Dê a eles autonomia para criar e experimentar. Meça os resultados continuamente e solicite feedback. Por fim, refine esse processo regularmente com base nas percepções.

O ClickUp é um parceiro confiável que lhe dará suporte por meio de fluxos de trabalho personalizáveis, visibilidade do progresso e recursos que promovem o alinhamento entre as equipes. Dê uma olhada no ClickUp hoje mesmo ! Você ficará surpreso com a economia de tempo e com o aumento da eficiência da equipe.