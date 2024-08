As 10 principais alternativas ao Notepad++ para maximizar sua produtividade de codificação

Seja você um carpinteiro ou um engenheiro nuclear, ter as ferramentas certas é um pré-requisito para fazer seu trabalho corretamente. E se você for um programador, não há ferramenta mais importante do que um editor de código - um editor de qualidade pode economizar horas de trabalho manual e minimizar o erro humano.

O Notepad++ é um nome que aparece com frequência quando se fala em editores de código, e com razão. É uma das ferramentas mais populares, adorada por seu design leve e interface amigável. No entanto, apesar de seus recursos versáteis, o Notepad++ não é perfeito, e alguns programadores vão querer procurar em outro lugar mais capacidade de personalização, recursos avançados ou oportunidades de integração.

Apresentaremos a você 10 fantásticas alternativas ao Notepad++ para que você tenha uma vantagem inicial em sua pesquisa Discutiremos seus principais recursos, deficiências e opções de preço para ajudá-lo a escolher seu próximo editor de texto com confiança! 🙌

O que você deve procurar nas alternativas ao Notepad++?

Os editores de código-fonte evoluíram de seu início humilde para oferecer muito mais do que a edição básica de código, incluindo recursos como depuração, gerenciamento de arquivos e até mesmo jogos. Entretanto, para que qualquer editor de texto sirva como uma alternativa respeitável ao Notepad++, ele não precisa de sinos e apitos. Veja se ele se destaca nas seguintes categorias:

Realce e coloração de sintaxe: O código de edição é diferente deedição de texto simples. O que quer que você esteja trabalhando não funcionará se você errar algum elemento. É por isso que sua alternativa ao Notepad++ deve incluir recursos de coloração e realce de sintaxe para identificação rápida de vários elementos de código Preenchimento automático de código: Todos os códigos-fonte modernoseditores de códigoincluindo o Notepad++, fornecem sugestões de preenchimento automático para simplificar a codificação Design leve: Um editor de texto deve ser leve - não deve consumir potência e recursos de computação significativos Funcionalidade multiplataforma: Você pode ter vários dispositivos executados em diferentes sistemas operacionais (ou seja, Windows, iOS, Linux) e seu editor de código deve permitir que você trabalhe em todos eles Extensibilidade: A funcionalidade do seu editor de texto deve ser ampliada por meio de recursos de terceirosplug-ins e extensões ## As 10 melhores alternativas ao Notepad++ para usar em 2024 e além

Analisamos dezenas de editores de texto de acordo com os critérios acima para compilar esta lista das 10 melhores alternativas ao Notepad++. Vamos analisar seus prós, contras, preços e avaliações de usuários para ajudá-lo a encontrar aquele que atende a todos os requisitos. ✅

1. Sublime Text

Via: Texto Sublime O Sublime Text é uma das alternativas mais populares do Notepad++ com muitos recursos exclusivos. Por exemplo, sua função GoTo Anything permite saltar rapidamente para qualquer linha de código-fonte, arquivo ou guia. E graças à edição com vários cartuchos, você pode fazer as mesmas alterações em várias linhas de código simultaneamente. 🔂

Encontrar e executar comandos também é muito fácil graças à Paleta de comandos da ferramenta, que faz sugestões de comandos por meio de correspondência adaptativa à medida que você digita.

A versão mais recente do Sublime Text introduziu a capacidade de editar vários arquivos lado a lado em uma visualização de guias divididas. A funcionalidade de autocompletar também foi aprimorada para fornecer sugestões mais relevantes e contextualizadas com base não apenas na linguagem de programação do arquivo, mas também no código que você está editando.

Melhores recursos do Sublime Text

Edição com vários cartuchos

Preenchimento automático de código com reconhecimento de contexto

Paleta de comandos

Realce de sintaxe

Altamente personalizável com temas, vinculações de teclas, etc.

Limitações do Sublime Text

A versão gratuita continua exibindo pop-ups para comprar a versão paga do software

A pesquisa em vários arquivos não é fácil

Preços do Sublime Text

Gratuito

Licença: $99

Sublime Text avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

2. GNU Emacs

Via: GNU Emacs O GNU Emacs não é um editor de código comum - é também um depurador, um gerenciador de arquivos, um planejador de projetos e um cliente de IRC, tudo combinado em um só. É por isso que alguns programadores se referem a ele como um sistema operacional em vez de um editor de texto. 🤩

Sua funcionalidade de edição de código tem documentação integrada para ajudar os novos usuários a começar rapidamente e modos separados para edição de texto e código. Também é altamente personalizável, graças ao seu Interpretador Lisp do Emacs, que permite aos usuários escrever scripts para automatizar várias tarefas ou modificar sua funcionalidade.

O GNU Emacs se integra ao GNU Debugger para servir como um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), oferecendo recursos como preenchimento automático de código, realce de sintaxe e comparação de arquivos.

Melhores recursos do GNU Emacs

Documentação integrada para iniciantes

Recurso de personalização baseado no Emacs Lisp

Planejador de projetos integrado

Modos separados para edição de texto e código

Suporte a várias plataformas

Limitações do GNU Emacs

A curva de aprendizado é acentuada, especialmente para usuários de editores baseados em GUI

A documentação não é muito completa

Preços do GNU Emacs

**Gratuito

GNU Emacs ratings and reviews

G2: 4,5/5 (80+ avaliações)

4,5/5 (80+ avaliações) TrustRadius: 8,0/10 (mais de 10 avaliações)

3. Código do Visual Studio

Via: VisualStudio.com O Visual Studio Code, ou VS Code, é sem dúvida o editor de texto mais sofisticado e a alternativa ao Notepad++ da nossa lista. Sua funcionalidade IntelliSense leva o conceito de preenchimento automático de código um passo adiante, sugerindo código com base em variáveis, funções, métodos e módulos importados.

O segundo grande destaque é a integração com o Git, que permite o controle de versão dentro do editor. Ele também tem um terminal integrado para executar ferramentas e scripts de linha de comando.

Por fim, você pode ampliar a funcionalidade do VS Code com dezenas de extensões disponíveis no Visual Studio Marketplace (incluindo a adição de suporte a várias linguagens de programação). As extensões são executadas como processos separados, de modo que o editor não fica lento.

Melhores recursos do Visual Studio Code

Recurso de preenchimento automático do IntelliSense

Paleta de comandos para sugestões de comandos

Integração com o Git

Integração com o terminal

Dezenas de extensões

Limitações do Visual Studio Code

Pode consumir muita memória RAM

A configuração inicial pode ser muito pesada

Preços do Visual Studio Code

**Gratuito

Visual Studio Code ratings and reviews

G2: 4,7/5 (2.100+ avaliações)

4,7/5 (2.100+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.500+ avaliações)

4. Apache NetBeans

Via: Apache NetBeans Embora o Apache NetBeans se concentre principalmente no desenvolvimento em Java, ele merece um lugar em nossa lista porque pode ser estendido para oferecer suporte a outras linguagens.

Além de todos os recursos padrão de um editor moderno, como realce de sintaxe, depuração e autocompletar código, seu Swing GUI Builder permite que os usuários criem uma interface gráfica de usuário para aplicativos Java sem esforço.

Esse editor de texto também vem com integração ao Git para facilitar o controle de versões. Ele se conecta perfeitamente ao Apache Maven para fornecer um sólido gerenciamento de projetos que podem facilitar significativamente o aplicativo Java processo de desenvolvimento .

Melhores recursos do Apache NetBeans

Recursos de desenvolvimento com foco em Java

Construtor de GUI Swing

Suporte a outras linguagens por meio de extensões

Integração com o Git

Integração com o Apache Maven para gerenciamento de projetos

Limitações do Apache NetBeans

Às vezes, ele pode travar abruptamente

A interface pode parecer um pouco desatualizada

Preços do Apache NetBeans

**Gratuito

Apache NetBeans ratings and reviews

TrustRadius: 7,8/10 (mais de 100 avaliações)

7,8/10 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

5. UltraEdit

Via: UltraEdit A funcionalidade do UltraEdit vai tão além do escopo de um editor de texto que ele poderia facilmente se chamar UltraEverything. 🤭

A ferramenta oferece todos os recursos que você esperaria de um editor moderno, como autocompletar código, edição com vários cartuchos, realce de sintaxe e outros recursos do ambiente de desenvolvimento integrado, como depuração. Ainda assim, seu principal ponto de venda deve ser o fato de lidar bem com arquivos grandes sem ficar lento.

Ele também possui dobragem de código, que permite recolher as partes do código de programação que não estão sendo editadas. Além disso, sua poderosa funcionalidade de pesquisa e substituição ajuda a encontrar rapidamente uma linha de código em qualquer arquivo ao lidar com um grande projeto.

melhores recursos do #### UltraEdit

Cliente FTP/SFTP integrado

Dobramento de código

Suporte a macros

Temas, menus e layouts personalizados

Editor hexadecimal nativo

Limitações do UltraEdit

Pode ser um exagero para tarefas menores de codificação

A navegação pode ser um pouco difícil se você for novo no editor

Preços do UltraEdit

Assinatura: $79,95/ano

$79,95/ano Assinatura com acesso total: $99,95/ano

$99,95/ano Perpétuo: $149,95

$149,95 All Access Perpetual: $249,95

UltraEdit avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

6. Vim

Vim via A nova pilha O Vim é o sucessor do editor de texto Vi, o editor padrão dos sistemas baseados em Unix por muitos anos. Ele vem com uma funcionalidade exclusiva de edição Modal, que oferece diferentes modos de visualização, edição e navegação pelo texto. Depois de aprender a alternar rapidamente entre os vários modos, você aumentará significativamente sua eficiência de codificação, pois quase tudo pode ser feito apenas com a ajuda do teclado. ⌨️

O editor de texto também suporta janelas divididas, o que pode ser útil para editar vários arquivos simultaneamente. Ele tem uma linguagem de script chamada Vimscript. Use-a para criar scripts, comandos e funções personalizados para automação.

Melhores recursos do Vim

Realce de sintaxe

Edição modal

Suporte a scripts

Edição em janela dividida de vários arquivos

Limitações do Vim

Pode ser difícil de navegar para novos usuários

Interface de linha de comando (CLI) em vez da moderna interface gráfica do usuário (GUI) oferecida pela maioria dos editores

Preços do Vim

**Gratuito

Vim ratings and reviews

G2: 4.4/5 (260+ avaliações)

4.4/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (menos de 5 avaliações)

7. Suportes

Via: Brackets.io O Brackets é um editor de texto sofisticado com recursos exclusivos que tornam o desenvolvimento web front-end especialmente fácil. Ele se integra ao seu navegador da Web para ver a visualização ao vivo dos arquivos codificados. Ele também oferece suporte a linguagens de pré-processamento, como Less e Sass. Ele pode compilar ambas em tempo real, para que você possa verificar rapidamente a visualização ao vivo do CSS resultante.

Outro recurso que você vai adorar é a funcionalidade de edição inline da plataforma! Ela permite que você abra o código CSS ou JS de qualquer arquivo HTML na mesma janela do editor, em vez de abrir os arquivos CSS ou JS em guias separadas. Isso economiza o tempo que, de outra forma, seria gasto na troca de guias.

melhores recursos do #### Brackets

Edição em linha

Integração com o navegador para visualização ao vivo

Suporte a pré-processador

Suporte a linting para Javascript

Limitações do Brackets

Às vezes, pode consumir muitos recursos

O rastreamento e a depuração de bugs podem ser desafiadores, pois ele não mostra dicas de erros

Preços do Brackets

**Gratuito

Brackets ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

4,4/5 (mais de 250 avaliações) TrustRadius: 8,7/10 (mais de 30 avaliações)

8. Geany

Via: Geany O Geany é um editor de texto extremamente leve e avançado em mais de 40 idiomas naturais com suporte integrado para mais de 50 linguagens de programação. 🧞

Ele inclui todos os recursos comuns de um IDE, como realce de sintaxe e preenchimento automático de código. Com a dobragem de código, você pode priorizar no que está trabalhando e concentre-se apenas no código que deseja editar.

Apesar de sua natureza leve, ele ainda inclui um terminal nativo e um navegador de arquivos para ajudá-lo a lidar com arquivos de código. Enquanto o terminal ajuda a executar comandos de shell e scripts dentro do editor, o gerenciador de arquivos o ajuda a navegar e organizar arquivos de código.

melhores recursos do #### Geany

Oferece suporte a mais de 40 linguagens naturais e mais de 50 linguagens de programação

Dobramento de código

Personalizável com temas e extensões

Terminal integrado e navegador de arquivos

Limitações do Geany

Personalizações limitadas em comparação com outros editores

Poucas extensões e plug-ins

Preços do Geany

**Gratuito

Geany ratings and reviews

Sem comentários

9. jEdit

Via: jEditar Embora seu nome possa remeter a jQuery e Java, o jEdit tem suporte nativo para mais de 200 linguagens de programação. 🤯

Há coloração e realce de sintaxe para todas as linguagens suportadas e funcionalidade de dobramento de código para ajudá-lo a se concentrar apenas no código que deseja editar. Além disso, ele tem uma visualização dividida para editar várias partes do mesmo arquivo ou projeto simultaneamente.

o jEdit tem uma linguagem de macro muito bacana, que você pode usar para configurar macros e automatizar tarefas repetitivas e entediantes.

Melhores recursos do jEdit

Suporte integrado para mais de 200 linguagens de programação

Dobramento de código e visualização dividida

Suporte a macros

Gerenciador de plug-ins nativo e arquitetura extensível

Excelente suporte para Java

limitações do jEdit

As teclas de acesso para inserir comandos podem ser confusas

A configuração pode ser um pouco complexa

Preços do jEdit

**Gratuito

jEdit ratings and reviews

G2: 4,6/5 (10+ avaliações)

4,6/5 (10+ avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

10. TextPad

Via: TextPad O TextPad é o único editor de texto da nossa lista sem suporte para várias plataformas. Ele foi projetado apenas para Windows, mas ganhou um lugar em nossa lista graças a alguns recursos interessantes.

Por exemplo, a funcionalidade de gravação de macro do editor permite que você crie facilmente scripts de automação e macros usando a linguagem de macro integrada. Enquanto isso, você pode usar seus recursos de gerenciamento de projetos para organizar todos os arquivos de código para recuperação e edição rápidas.

Por outro lado, o recurso de comparação de arquivos pode ser útil quando você estiver tentando descobrir todas as alterações feitas em um arquivo, comparando-o com uma versão anterior.

Melhores recursos do TextPad

Gravação de macro

Recursos de gerenciamento de projetos

Funcionalidade de pesquisa e substituição com recurso de desfazer

Comparação de arquivos

Limitações do TextPad

Sua interface pode parecer um pouco desatualizada em comparação com os editores modernos

As macros gravadas não podem ser editadas ou cortadas

Preços do TextPad

Licença para um único usuário: $27

$27 5 usuários: $120

$120 10 usuários: $210

$210 15 usuários: $300

$300 20 usuários: $360

TextPad avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

4,4/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Outras ferramentas de desenvolvimento de software

Encontrar uma alternativa válida para o Notepad++ é um dos aspectos do trabalho eficaz na Web e na desenvolvimento de software projetos. Para maximizar a produtividade e honrar os prazos do projeto, você também precisa de uma equipe confiável

confiável ferramenta de gerenciamento de projetos que lhe permita acompanhar tarefas, cargas de trabalho, cronogramas e orçamentos. É aí que o ClickUp entra na briga. Vamos ver o que ele tem a oferecer para equipes de software !

ClickUp O ClickUp não é um editor de código, mas oferece tudo o que você precisa para gerenciar perfeitamente seus projetos de codificação. Ele tem um conjunto completo de recursos projetados para ajudar as equipes de engenheiros de software ágeis a acompanhar

roteiros de produtos e backlogs e colaborar em tempo real. Vamos ver como. 👇

ClickUp para equipes ágeis

O Equipes ágeis do ClickUp o conjunto de recursos do ClickUp Agile Teams permite reunir todos os membros da sua equipe em uma única plataforma para planejar e executar seus projetos de desenvolvimento. Seu construtor de fluxo de trabalho permite visualizar e planejar todo o fluxo de trabalho do projeto, do início ao fim. Enquanto isso, o automação do fluxo de trabalho permitem que você coloque as partes repetitivas do seu processo de desenvolvimento da Web (como a atualização do status do projeto, gerenciamento de tarefas e transferência de tarefas entre os membros da equipe) no piloto automático.

Crie o fluxo de trabalho perfeito Fluxo de trabalho ágil e crie um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com o Board view no ClickUp

As coisas ficam ainda melhores com recursos de colaboração como Quadros brancos ClickUp , atribuição de comentários e marcação de tarefas . Você e os membros da sua equipe podem fazer um brainstorming de ideias usando notas adesivas e várias outras formas em um quadro branco e entrar em ação instantaneamente, transformando esses elementos visuais em tarefas concretas, completas com tags e comentários para contexto adicional.

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

A cereja do bolo da oferta do ClickUp para os desenvolvedores é IA do ClickUp . Esse onipotente Assistente de escrita com IA permite que você criar todo o conteúdo necessário para seus projetos de software. Basta descrever o que você precisa e, em segundos, a IA gerará resumos de projetos incríveis, documentos de requisitos de produtos, planos de teste e muito mais.

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

Aumente sua produtividade de codificação com a melhor plataforma de gerenciamento de projetos

Neste novo cenário de desenvolvimento, Ferramentas baseadas em IA tornaram-se tão importantes quanto os editores de texto para o sucesso de seus esforços de codificação. Seria melhor ter uma ferramenta de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, como o ClickUp, para complementar seu editor, maximizar a eficiência e a produtividade e manter toda a sua equipe de desenvolvimento na mesma página.

Assim registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e desbloqueie novos níveis de produtividade de codificação! ⏩