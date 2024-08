As 10 principais alternativas ao Pipefy para automatizar seus processos

Antigamente, todos os processos de negócios exigiam trabalho manual, e quase nenhuma tecnologia estava disponível para facilitá-los. Depois veio a era dos negócios gerenciamento de processos (BPM), que ajudaram a simplificar e visualizar os fluxos de trabalho em uma organização.

Hoje, estamos na idade da IA e da automação, na qual novos fluxos de trabalho plataformas de automação como o Pipefy, surgiram para nos ajudar a colocar muitos processos de trabalho intensivo no piloto automático. Essas ferramentas tiram o trabalho repetitivo de nossas mãos e mentes para que possamos nos concentrar em atividades mais estratégicas.

No entanto, o Pipefy não é para todos - alguns preferem uma interface mais amigável e recursos de integração robustos, enquanto outros procuram uma plataforma de automação de fluxo de trabalho mais econômica.

Fizemos o trabalho de detetive para você e elaboramos uma lista prática das 10 melhores alternativas ao Pipefy para gerenciar e automatizar seus processos.

Detalharemos os respectivos recursos das ferramentas, apontaremos algumas limitações e esclareceremos seus planos de preços para ajudá-lo a escolher a opção mais adequada para sua empresa.

O que é o Pipefy?

Via: Pipefy O Pipefy é uma plataforma alimentada por IA que permite que as organizações projetem, automatizem e gerenciem fluxos de trabalho para obter eficiência ideal e produtividade da equipe .

Com sua interface intuitiva e recursos de IA generativa, criar fluxos de trabalho personalizados é tão fácil quanto conversar e requer nenhum conhecimento de codificação! Basta enviar uma mensagem para o chatbot explicando como você deseja que seja o seu fluxo de trabalho, e a IA cuida do resto.

O Pipefy pode automatizar uma ampla gama de processos de negócios, mas é mais eficaz em simplificando o RH tI e operações de aquisição .

O que você deve procurar nas alternativas ao Pipefy?

O Pipefy ganhou destaque no mundo da automação de processos de negócios principalmente por causa de seu conjunto exclusivo de recursos que o tornam muito fácil de usar. Portanto, o que você deseja em suas alternativas ao Pipefy também deve atender aos seguintes recursos:

Recursos de IA: A alternativa deve ter recursos de IA, especialmente de IA generativa, paraagilizar o processo de automação do fluxo de trabalho Interface sem código: A codificação não é algo que agrade a todos, portanto, sua alternativa ao Pipefy deve permitir que você crie fluxos de trabalho automatizados personalizados sem envolver codificação **Otimização de processos orientada por dados: a ferramenta deve ser capaz de otimizar os fluxos de trabalho com base em dados históricos para maximizar a eficiência Segurança: Quando você automatiza um processo de negócios, é importante garantir que ninguém mais possa mexer nele. Portanto, a segurança de nível empresarial também deve ser uma prioridade ao avaliar suas alternativas para o Pipefy Integrações: A ferramenta de automação de processos é tão eficaz quanto o número de ferramentas e serviços externos com os quais ela pode se integrar, portanto, isso também deve fazer parte de seus critérios de seleção

10 melhores alternativas de Pipefy para usar em 2024 e além

Preparamos esta lista de alternativas ao Pipefy depois de analisar dezenas de ferramentas de automação de fluxo de trabalho e plataformas disponíveis no mercado. Vamos mostrar a você o que elas oferecem, o que falta, seus preços e, o mais importante, como elas podem melhorar seus fluxos de trabalho. Vamos começar! 😎

Visualize e gerencie rapidamente automações ativas e inativas em Spaces com atualizações e descrições de usuários

O ClickUp é um gerenciamento visual de projetos com recursos incrivelmente poderosos de automação de fluxo de trabalho que a tornam uma ótima alternativa ao Pipefy. Sua funcionalidade de automação, Automações do ClickUp o ClickUp Automations, Inc., vem com 100+ modelos de automação pré-construídos para que você comece a trabalhar rapidamente. ⏰

Os fluxos de trabalho automatizados que você cria no ClickUp podem ser vinculados ao seu Tarefas do ClickUp e projetos para marcar automaticamente as atribuições como concluídas, criar novas tarefas, atualizar o status do projeto, alterar responsáveis e prioridades e muito mais.

Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho automatizado personalizado que é acionado quando uma tarefa específica do seu projeto é marcada como concluída por você ou por qualquer membro da sua equipe. Uma vez acionado, o fluxo de trabalho automatizado pode criar e atribuir novas tarefas por si só ou atualizar o status do projeto. Dessa forma, você não precisará acompanhar e atualizar o andamento do seu projeto manualmente à medida que diferentes tarefas forem concluídas.

Personalize suas automações de tarefas com o ClickUp

Você pode simplificar ainda mais gerenciamento do fluxo de trabalho combinando suas tarefas e automações com IA do ClickUp a plataforma de inteligência artificial do Ferramenta de IA. A IA pode criar subtarefas individuais automaticamente sem a sua participação, com base nas descrições das tarefas e nos comentários deixados pelos seus colegas de equipe.

melhores recursos do #### ClickUp

Automações sem código para criar e atribuir tarefas, definir datas de vencimento e prioridades, atualizar status de tarefas e projetos e muito mais

mais de 100 modelos de automação pré-criados

Recursos de IA generativa para criação automatizada de tarefas

Defina condições personalizadas para todas as suas automações

Integrações com mais de 100 ferramentas e serviços

Interface de usuário extremamente bem projetada e intuitiva

Limitações do ClickUp

Pode ser um pouco cansativo no início para novos usuários

Os campos de automação poderiam ser mais dinâmicos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Rua do processo

Via: Process.st Para o fluxo de dinheiro, existe a Wall Street. Para o fluxo de trabalho, existe a Process Street! 🛣️

Brincadeiras à parte, o Process Street é outra plataforma de automação de fluxo de trabalho sem código e uma alternativa ao Pipefy com recursos para facilitar seu trabalho (e sua vida). Ele tem modelos pré-projetados para processos de negócios padrão para ajudá-lo a começar a automatizar seus fluxos de trabalho em um instante.

O Process Street também apresenta alguns recursos impressionantes de IA. Por exemplo, seu gerador de fluxo de trabalho pode criar um novo fluxo de trabalho para você em segundos com base no título e na descrição que você especificar. Ele também pode ler documentos e extrair os dados necessários para executar as ações de um fluxo de trabalho. Se necessário, a IA pode até mesmo criar e enviar e-mails como parte de um fluxo de trabalho automatizado.

Por fim, o Process Street fornece análises e dados sobre todos os seus fluxos de trabalho em um painel intuitivo. Isso permite que você tome decisões orientadas por dados em relação aos KPIs e avalie o desempenho de vários processos e membros da equipe.

Melhores recursos do Process Street

Gerador de fluxo de trabalho com tecnologia de IA

Análise inteligente de documentos com base em IA

Automações sem código

Dados e análises para todos os fluxos de trabalho

Modelos predefinidos para fluxos de trabalho comuns

Limitações do Process Street

Pode ser um pouco confuso de navegar

A organização dos recursos poderia ser melhorada

Preços do Process Street

Inicial: $100/mês

$100/mês Pro: $415/mês

$415/mês Enterprise: US$ 1.660/mês

Process Street classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

4,6/5 (mais de 380 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

3. Fluxo de beijo

Via: Fluxo de beijo O Kissflow se orgulha de seu processo de três etapas para criar e automatizar qualquer tipo de fluxo de trabalho. O processo envolve:

Criação de um formulário com campos personalizados para seu fluxo de trabalho Definir seu fluxo de trabalho (ou seja, o que acontece quando o formulário é enviado) Aplicar as permissões necessárias para publicar o formulário e o fluxo de trabalho

Projete os formulários com a ajuda de um construtor de formulários do tipo arrastar e soltar e personalize os fluxos de trabalho por meio de uma representação visual, eliminando a necessidade de codificação. O envio de um formulário aciona um fluxo de trabalho específico associado a ele, o que resulta na execução da ação definida nele. ✅

Como você pode ver, o mecanismo de automação do Kissflow é um pouco diferente de outros ferramentas de automação de fluxo de trabalho em que você define um evento de acionamento e, em seguida, a(s) ação(ões) consequente(s). Sua funcionalidade se concentra principalmente na automação de processos que exigem o envio de um formulário.

Melhores recursos do Kissflow

Foco na automação de processos que envolvem o envio de formulários

Personalização visual e sem código dos fluxos de trabalho

Criador de formulários do tipo arrastar e soltar

Dados e análises para avaliar o desempenho de todos os fluxos de trabalho

Integrações com todas as principais ferramentas e serviços de terceiros

Modelos de automação pré-criados para gerenciamento de projetos

Limitações do Kissflow

Alguns usuários relataram problemas com o suporte ao cliente

Pode ser um pouco difícil de navegar e configurar em comparação com outras alternativas do Pipefy

Preços do Kissflow

Básico: A partir de US$ 1.500/mês

A partir de US$ 1.500/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

4. Kintone

Via: Kintone O Kintone é mais um mapeamento de processos e software de visualização do que uma plataforma dedicada à automação do fluxo de trabalho. Dito isso, ele é perfeitamente capaz de automatizar lembretes, aprovações e transferências de tarefas entre os membros da equipe.

A ferramenta vem com um construtor de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar que você pode usar para projetar fluxos de trabalho do zero e definir regras para automatizar várias partes do fluxo de trabalho.

Você também pode definir processos de aprovação em várias etapas para seus fluxos de trabalho, se desejar, e graças às integrações de terceiros, seus fluxos de trabalho podem automatizar as ações de muitos aplicativos e serviços comerciais.

Melhores recursos do Kintone

Visualização e gerenciamento de processos

Lembretes automatizados, transferências de tarefas e aprovações

Integração com serviços e ferramentas de terceiros

Interface amigável com o criador de fluxos de trabalho do tipo arrastar e soltar

Aprovações em várias etapas para cada fluxo de trabalho

Limitações do Kintone

A interface do usuário não é muito elegante

Não é possível enviar e-mails e textos automatizados

Preços da Kintone

$24/mês por usuário (mínimo de cinco usuários, portanto, efetivamente $120/mês)

Avaliações e resenhas da Kintone

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4/5 (3 avaliações)

5. ProcessMaker

Via: ProcessMaker O ProcessMaker combina IA generativa com recursos de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) alimentados por IA e um mecanismo de tomada de decisões para ajudar sua equipe a liberar a "Hiperprodutividade." Como muitas outras alternativas ao Pipefy, ele inclui modelos para ajudá-lo a configurar seus processos rapidamente.

O principal argumento de venda da ferramenta é a capacidade de extrair o conteúdo necessário de seus documentos (ou seja, faturas, contratos, e-mails etc.) e tomar decisões com base nas informações extraídas. Ao fazer isso, seu mecanismo de tomada de decisões efetivamente elimina a necessidade de scripts.

Em outras palavras, o ProcessMaker pode tomar decisões automaticamente e executá-las fora do fluxo de trabalho para o qual você teria que escrever scripts em várias linguagens de programação. 🧑‍💻

Por fim, sua IA generativa permite que você crie seus processos simplesmente descrevendo o fluxo de trabalho desejado.

Melhores recursos do ProcessMaker

Criação de processos sem código

Processamento inteligente de documentos (IDP) com IA

IA generativa para criação rápida de processos

Mecanismo de tomada de decisões baseado em IA

Modelos de processos pré-criados para fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos

Dados e análises para todos os tipos de processos de negócios

Limitações do ProcessMaker

A documentação pode estar um pouco desatualizada

A interface do usuário pode ser um pouco difícil de navegar para usuários que não entendem de tecnologia

Preços do ProcessMaker

Plataforma: US$ 1.475/mês

US$ 1.475/mês Pro: Preços disponíveis mediante solicitação

Preços disponíveis mediante solicitação Enterprise+: Preços disponíveis mediante solicitação

ProcessMaker avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

4,3/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

6. Criação

Via: Criação Um dos projetos mais impecáveis software de fluxo de trabalho em nossa lista, o Creation se destaca por combinar perfeitamente os recursos de CRM e de automação de fluxo de trabalho, eliminando a necessidade de duas ferramentas separadas.

Essa plataforma sem código permite criar fluxos de trabalho automatizados por meio de uma interface de usuário intuitiva do tipo arrastar e soltar. Você pode definir regras para automatizar várias partes do seu fluxo de trabalho e incluir aprovações para garantir que uma determinada etapa seja executada somente depois que você ou sua equipe a aprovarem.

A Creatio também oferece insights para ajudá-lo a avaliar o desempenho de todos os seus fluxos de trabalho e otimizá-los para obter eficiência.

Melhores recursos do Creatio

Combinação de umPlataforma de CRM e software de automação de fluxo de trabalho

Projeto e automação de fluxo de trabalho sem código, do tipo arrastar e soltar

Aprovações para determinadas partes do fluxo de trabalho

Interface bem projetada e intuitiva

Análises para todos os processos

Limitações do Creatio

A funcionalidade de automação não é muito rica

O licenciamento de usuários é um pouco restritivo e inflexível

Preços do Creatio

Growth: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Enterprise: $55/mês por usuário

$55/mês por usuário Ilimitado: $85/mês por usuário

Creatio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (230+ avaliações)

4,6/5 (230+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (19 avaliações)

7. Segunda-feira.com

Via: Segunda-feira.com O Monday.com se autodenomina "Work OS" porque tem recursos para quase todos os aspectos do gerenciamento de negócios e projetos. Mais especificamente, seu Automations Center tem um processo simples de três etapas para criar um fluxo de trabalho automatizado:

Definir um acionador (data, alteração de status, criação de um item, etc.) Selecione uma condição (os critérios que o evento do acionador deve atender) Selecione a ação que precisa ser executada após o evento de acionamento

Você também pode criar fluxos de trabalho automatizados de várias etapas que executam várias ações ou são acionados quando várias condições são atendidas. Se você quiser pular grande parte do processo explicado anteriormente, escolha modelos de automação pré-criados, conhecidos como receitas no Monday.com.

Melhores recursos do Monday.com

Interface intuitiva e sem código

Automações em várias etapas

Receitas de automação pré-criadas

Integração de fluxos de trabalho aos projetos e contas de CRM do Monday.com

mais de 100 integrações para conexão com a ferramenta de gerenciamento de projetos

Limitações do Monday.com

A navegação inicial pode ser um pouco complexa em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos

A tela principal não é muito personalizável

Preços do Monday.com

Gratuito para sempre

Básico: US$ 8/mês por usuário (mínimo de três usuários)

US$ 8/mês por usuário (mínimo de três usuários) Standard: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Pro: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Enterprise: Preço disponível mediante solicitação

todos os preços se referem ao modelo de faturamento anual_

Monday.com classificações e críticas

G2: 4,7/5 (8.600+ avaliações)

4,7/5 (8.600+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.300+ avaliações)

8. Asana

Via: Asana A Asana é outra ferramenta de trabalho e gerenciamento de tarefas e produtividade com amplos recursos de automação de fluxo de trabalho, o que o torna uma alternativa promissora ao Pipefy. Ele lhe dá uma boa vantagem inicial com mais de 80 aplicativos pré-construídos modelos de fluxo de trabalho e muitos modelos de tarefas para ajudá-lo a criar facilmente tarefas vinculadas ao seu fluxo de trabalho. 😎

O software vem com um recurso exclusivo "Bundles", que agrupa modelos de tarefas, regras de automação, campos de formulário e seções para que possam ser aplicados a vários projetos simultaneamente (você não encontrará isso na maioria dos Alternativas da Asana ).

Por fim, os painéis de relatório da Asana fornecem uma visão geral visualmente rica do desempenho dos seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos da Asana

mais de 80 modelos de automação pré-criados

Plataforma sem código

Pacotes para aplicar fluxos de trabalho automatizados a vários projetos

Vincula fluxos de trabalho a projetos e tarefas

Painéis de relatórios com análises

Limitações da Asana

Pode ser um pouco cansativo no início

Algumas automações e integrações estão bloqueadas no plano Enterprise, o mais caro

Preços da Asana

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Premium: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Business: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Enterprise+: Entre em contato para saber o preço

todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual_

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.200 avaliações)

9. Como fazemos

Via: Como fazemos O Way We Do é voltado principalmente para ajudá-lo a gerenciar e visualizar processos comerciais.

Ele tem alguns recursos básicos de automação relacionados a tarefas recorrentes, roteamento de tarefas entre membros da equipe e lembretes automatizados. Mas se precisar de automações mais avançadas e baseadas em gatilhos, você terá de integrar o Way We Do ao Microsoft Power Automate para ampliar sua funcionalidade.

Melhores recursos do Way We Do

Lembretes e notificações automáticos

Roteamento automático de tarefas entre os membros da equipe

Capacidade de configurar tarefas recorrentes

Integração com o Microsoft Power Automate

Relatórios e análises para todos os fluxos de trabalho

Limitações do modo como fazemos

Não é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho dedicada; recursos de automação limitados

Os usuários só podem ser adicionados em múltiplos de 10

Preços da Way We Do

Entrada: US$ 99/mês (a partir de 10 usuários)

US$ 99/mês (a partir de 10 usuários) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Way We Do

G2: 4,4/5 (10 avaliações)

4,4/5 (10 avaliações) Capterra: 4,9/5 (9 avaliações)

10. Trabalho

Via: Trabalho A Workato é uma plataforma completa de automação de fluxo de trabalho que combina o poder de IA com automação . Ele tem uma enorme biblioteca de 1.200+ conectores pré-construídos para integrar seus vários aplicativos e serviços usando uma interface de arrastar e soltar. Em seguida, ele permite que você os automatize facilmente com a ajuda da IA.

Graças à IA generativa e ao Workbot GPT, o Workato permite que você crie automações usando comandos de linguagem natural. Ele vai um passo além, permitindo que você configure seus próprios chatbots personalizados para automatizar fluxos de trabalho.

Outro grande destaque do Workato é sua coleção de receitas de automação pré-construídas. Ele possui mais de 500.000 receitas que atendem a várias necessidades e processos de negócios, o que o coloca em uma posição de destaque! 🏆

Melhores recursos do Workato

Automação de fluxo de trabalho alimentada por IA com prompts de linguagem natural

Chatbots personalizados para automação do fluxo de trabalho

mais de 1.200 integrações e conectores

mais de 500.000 receitas de automação pré-criadas

Interface de arrastar e soltar para criar fluxos de trabalho

Limitações do Workato

Pode ser um pouco complexo para novos usuários

Não há suporte nativo para Java e Python

Preços do Workato

Disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas do Workato

G2: 4,7/5 (370+ avaliações)

4,7/5 (370+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Maximize a produtividade da equipe com a melhor alternativa ao Pipefy

Se você ainda está em dúvida sobre qual alternativa ao Pipefy escolher para gerenciar e automatizar seus fluxos de trabalho, aqui está a nossa melhor escolha: ClickUp!

Com a ajuda da IA, o ClickUp pode automatizar e otimizar o gerenciamento de projetos e tarefas, a criação de documentos, o agendamento, os lembretes e muitas outras partes de suas operações. Na verdade, ele pode se tornar uma janela única para gerenciar e automatizar quase todos os processos de negócios com apenas alguns cliques.

A melhor parte - você pode começar a usá-lo GRATUITAMENTE, portanto registre-se e obtenha produtividade como nunca antes! 🤩