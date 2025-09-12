As 11 melhores ferramentas de IA para planejamento de aulas em 2026

Criar planos de aula muitas vezes pode parecer uma corrida contra o relógio — equilibrando criatividade, clareza e praticidade em um tempo limitado.

É essencial encontrar maneiras de simplificar esse processo sem comprometer a qualidade.

Felizmente, as ferramentas de IA para planejamento de aulas oferecem soluções que tornam o planejamento mais eficiente e envolvente.

Nesta postagem do blog, exploraremos as 11 melhores ferramentas que ajudam os educadores a economizar tempo, manter-se organizados e proporcionar experiências de aprendizagem significativas, ao mesmo tempo em que melhoram a gestão da sala de aula. 🧑‍🏫

⏰ Resumo em 60 segundos Aqui está uma lista das 11 melhores ferramentas de IA para planejamento de aulas: ClickUp (Ideal para criação de conteúdo com IA, gerenciamento de tarefas e colaboração) (Ideal para criação de conteúdo com IA, gerenciamento de tarefas e colaboração) Magic School AI (Ideal para o desenvolvimento de currículos personalizados e alinhamento com padrões) Eduaide. AI (Ideal para adaptação de aulas em tempo real e análise das respostas dos alunos) Auto Classmate (Ideal para geração automatizada de aulas e diferenciação de conteúdo) Curipod (Ideal para aprendizagem baseada em projetos e elaboração de aulas interativas) LessonPlans.ai (Ideal para o desenvolvimento de currículos alinhados aos padrões e integração de avaliações) ChatGPT (Ideal para a criação flexível de conteúdos de aula e abordagens de ensino criativas) Quizizz (Ideal para a criação de avaliações interativas e experiências de aprendizagem gamificadas) Planboard (Ideal para organização abrangente de aulas e acompanhamento de padrões) Education Copilot (Ideal para assistência de ensino com IA e criação de recursos) Learnt. ai (Ideal para a criação de percursos de aprendizagem personalizados e o acompanhamento do progresso dos alunos)

Encontrar a ferramenta de IA certa pode transformar a maneira como você aborda o planejamento de aulas. Aqui estão os principais recursos a serem priorizados:

Facilidade de uso: Uma interface intuitiva que não requer horas de treinamento nem conhecimentos técnicos

Opções de personalização: Capacidade de criar um plano de aula detalhado e adaptado às diferentes necessidades dos alunos

Biblioteca de Conteúdo: Acesso integrado a modelos, ideias de aulas ou atividades prontas para Acesso integrado a modelos, ideias de aulas ou atividades prontas para economizar tempo e estimular a criatividade

Recursos de colaboração: Opções para compartilhar e co-criar planos de aula com colegas, promovendo o trabalho em equipe e o compartilhamento de ideias

🔍 Você sabia? O mercado global de IA na educação deve crescer a uma taxa composta anual de 31,2% entre 2025 e 2030, impulsionado pela crescente demanda por plataformas de aprendizagem adaptativa que personalizam a educação.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Encontrar a ferramenta de IA perfeita para o planejamento de aulas pode parecer uma tarefa difícil, com tantas opções disponíveis.

Reunimos as 10 melhores ferramentas para ajudar você a economizar tempo, manter-se organizado e criar aulas envolventes que ajudem os alunos a aprender melhor. Vamos lá! 👇

1. ClickUp (Ideal para criação de conteúdo com IA, gerenciamento de tarefas e colaboração)

O ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, é uma plataforma abrangente que combina ferramentas baseadas em IA, recursos de gerenciamento de tarefas e capacidades de colaboração para simplificar o planejamento de aulas. O ClickUp Education Software oferece aos educadores tudo o que precisam para planejar, organizar e ministrar aulas em um único espaço de trabalho integrado.

ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para gerar instantaneamente um plano de aula detalhado no ClickUp Docs

Um de seus recursos de destaque é o ClickUp Brain, uma ferramenta de planejamento de aulas com IA integrada diretamente ao espaço de trabalho do ClickUp.

É uma ferramenta inestimável para o planejamento de aulas, simplificando processos complexos e oferecendo sugestões personalizadas para atender a diferentes estilos de ensino e objetivos de aprendizagem.

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain MAX no seu desktop ajuda você a parar de alternar entre abas e começar a dar aula. Ele pode pesquisar todos os seus materiais didáticos, dados dos alunos e anotações de reuniões espalhados por vários aplicativos e reuni-los na hora certa em um único Superaplicativo de IA, prontos quando você precisar. Isso significa que você não precisa mais procurar aquela lista de leitura ou folha de exercícios de laboratório — tudo está disponível no contexto certo. Use o ClickUp Brain MAX para pesquisar em todos os seus recursos de planejamento de aulas (documentos, slides, unidades compartilhadas, tarefas, projetos dos alunos) e aplicativos conectados (por exemplo, Google Drive, OneDrive, Slack, etc.).

👀 Você sabia? Você pode dar vida ao seu plano de aula com a voz! O recurso Talk to Text do ClickUp Brain MAX permite que você elabore esboços, questionários e slides quatro vezes mais rápido do que digitando, com a IA transformando o texto bruto em uma fala polida!

ClickUp Docs

No ClickUp Docs, você pode pedir ao Brain para criar um plano de aula personalizado para uma disciplina ou série específica. Se você leciona história no ensino fundamental II, pode solicitar que ele gere um plano de aula semanal cobrindo tópicos como a Guerra Civil, a Reconstrução e figuras históricas importantes.

O ClickUp Brain pode estruturar o conteúdo, sugerir atividades para a aula e incluir perguntas-chave para discussão. Os educadores podem então refinar os detalhes diretamente no Docs, colaborar com colegas usando o recurso “ ” do ClickUp e compartilhar facilmente a versão final.

Tarefas do ClickUp

Crie e organize tarefas de planejamento de aulas no ClickUp usando o ClickUp Brain

A ferramenta de IA também transforma esses planos em tarefas do ClickUp s e prontas para ação. Assim que o plano de aula estiver pronto, você pode pedir ao Brain para criar tarefas para cada atividade ou responsabilidade.

Por exemplo, ele pode dividir um plano de aula de história em tarefas como “Criar apresentação em PowerPoint sobre a Guerra Civil”, “Imprimir folhas de atividades com a linha do tempo” e “Preparar pontos de discussão sobre a Reconstrução”. Essas tarefas podem então ser atribuídas a pessoas específicas, priorizadas e acompanhadas no espaço de trabalho do ClickUp, mantendo tudo organizado.

Outro recurso inestimável são os modelos de planejamento de aulas do ClickUp, que economizam tempo e oferecem estruturas organizadas para o planejamento de aulas.

Baixe este modelo O modelo de plano de aula para faculdades do ClickUp foi desenvolvido para ajudar os professores a criar, gerenciar e acompanhar planos de aula para cursos universitários.

O modelo de plano de aula do ClickUp College, disponível em , ajuda você a definir objetivos, resultados de aprendizagem e estratégias de ensino, tudo em um só lugar. Além disso, ele incorpora o modelo ADDIE, orientando você em cada fase: concepção, desenvolvimento e avaliação.

O que o diferencia é sua capacidade de conectar planos de aula com tarefas e avaliações, mantendo tudo alinhado.

Você também pode reunir todos os seus recursos — leituras, multimídia e materiais — em um único lugar, economizando tempo e esforço na preparação de cada aula.

Para necessidades educacionais mais amplas, o modelo ClickUp para educação de alunos permite que os educadores gerenciem tarefas e acompanhem o progresso individual dos alunos.

Ao mesmo tempo, O modelo de plano de gestão de sala de aula do ClickUp ajuda a organizar as rotinas da sala de aula, como atribuir funções ou acompanhar metas comportamentais.

Os melhores recursos do ClickUp

Colabore em tempo real: edite e atualize planos de aula junto com sua equipe no Docs, garantindo que todos permaneçam alinhados e no caminho certo

Configure o controle de tempo para a preparação das aulas: Acompanhe o tempo gasto no planejamento e nos ajustes das aulas para gerenciar melhor sua programação e eficiência

Anexe materiais de referência: Anexe recursos como artigos, vídeos ou links diretamente às tarefas das aulas para que tudo o que é necessário para uma aula fique armazenado em um único lugar

Limitações do ClickUp

A plataforma tem acesso offline limitado, o que dificulta o planejamento sem conexão com a internet

Os recursos avançados do ClickUp podem ser desnecessários para professores que precisam apenas de ferramentas básicas de planejamento de aulas

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. Quais são as três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com a segurança. Mas e se a IA já estivesse integrada ao seu espaço de trabalho e fosse segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele compreende comandos em linguagem simples, resolvendo as três principais preocupações relacionadas à adoção da IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

2. Magic School AI (Ideal para o desenvolvimento de currículos personalizados e alinhamento com padrões)

via Magic School AI

O Magic School AI facilita o planejamento de aulas para professores e garante o alinhamento com os padrões educacionais. Ele também simplifica o mapeamento do currículo, garantindo que as aulas atendam às diretrizes estaduais e nacionais.

A plataforma também cria materiais para diferentes níveis de aprendizagem, para que cada aluno receba o apoio de que precisa. Com a análise de desempenho integrada, os professores recebem recomendações personalizadas para ajudar os alunos a melhorar.

Principais recursos do Magic School AI

Alinhe as aulas aos padrões educacionais para uma progressão estruturada

Crie variações de aulas para atender a diferentes habilidades de aprendizagem

Crie avaliações com critérios de avaliação para acompanhar a compreensão dos alunos

Analise dados de desempenho e sugira intervenções direcionadas

Limitações da Magic School AI

Personalização limitada na versão gratuita

A configuração inicial do mapeamento curricular é complexa

Preços do Magic School AI

Gratuito

Mais: US$ 99,96/ano

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Magic School AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia? Os 5 E’s —Engajamento, Exploração, Explicação, Elaboração e Avaliação— são um modelo de ensino popular usado no planejamento de aulas. Ele incentiva a aprendizagem ativa e garante que cada fase da aula se baseie na anterior, promovendo uma compreensão mais profunda.

3. Eduaide. IA (Ideal para adaptação de aulas em tempo real e análise da resposta dos alunos)

A Eduaide. AI torna o planejamento de aulas mais dinâmico, ajustando o conteúdo com base no envolvimento dos alunos em tempo real.

Em vez de seguir um plano rígido, ele monitora a participação e adapta as aulas conforme necessário para proporcionar experiências de aprendizagem personalizadas. Ele processa respostas escritas e verbais para identificar lacunas de compreensão e sugerir explicações mais claras. Um guia de ritmo integrado mantém as aulas dentro do planejado, garantindo que os conceitos sejam abordados de forma eficaz sem sobrecarregar os alunos.

Eduaide. Principais recursos de IA

Ajuste os planos de aula instantaneamente com base nos níveis de engajamento

Analise as respostas dos alunos e sugira estratégias de esclarecimento

Identifique possíveis dificuldades de aprendizagem antes que elas surjam

Ajuste automaticamente o ritmo das aulas para uma apresentação fluida

Eduaide. Limitações da IA

Os usuários têm levantado preocupações sobre a privacidade no que diz respeito ao gerenciamento de dados dos alunos

Embora adapte as aulas com base nos dados da sala de aula, ele pode não levar totalmente em conta os estilos de aprendizagem individuais ou as necessidades específicas dos alunos

Preços do Eduaide. AI

Gratuito

Pro: US$ 5,99/mês

Escolas e distritos: Preços personalizados

Eduaide. Avaliações e comentários sobre IA

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Auto Classmate (Ideal para geração automatizada de aulas e diferenciação de conteúdo)

via Auto Classmate

O Auto Classmate ajuda os educadores a criar planos de aula estruturados, gerando objetivos, atividades e avaliações adaptados às suas necessidades. Ele personaliza os materiais para diferentes níveis de habilidade, garantindo que todos os alunos possam se envolver com o conteúdo.

Um sistema de diferenciação integrado ajusta a complexidade das aulas, permitindo que os professores se adaptem ao nível dos alunos. Planilhas personalizáveis, questionários e exercícios interativos oferecem suporte adicional, tornando-se um forte complemento aos métodos tradicionais de ensino.

Principais recursos do Auto Classmate

Crie planos de aula completos, incluindo objetivos e atividades

Crie materiais diferenciados que atendam a vários níveis de habilidade

Crie questionários e tarefas com opções integradas de apoio

Ofereça recursos de aprendizagem em vários formatos, incluindo visuais e auditivos

Sugira conexões interdisciplinares para aprimorar a integração das disciplinas

Limitações do Auto Classmate

A versão gratuita não oferece opções completas de personalização

O processamento de conteúdo em grande escala exige recursos significativos do sistema

Preços do Auto Classmate

Educador individual: US$ 10/mês

Escola ou distrito: Preços personalizados

Avaliações e comentários automáticos dos colegas de classe

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: A Universidade de Al Quaraouiyine, em Fez, Marrocos, é considerada a instituição de ensino mais antiga do mundo ainda em funcionamento. Foi fundada em 859 d.C. e continua em atividade até hoje.

5. Curipod (Ideal para aprendizagem baseada em projetos e elaboração de aulas interativas)

via Curipod

O Curipod dá vida à aprendizagem baseada em projetos por meio de um planejamento de aulas interativo e estruturado. Os professores podem criar projetos orientados por investigação que envolvam os alunos em diversas disciplinas. Cronogramas de projetos personalizáveis, ferramentas de colaboração e acompanhamento de marcos mantêm o aprendizado nos trilhos, ao mesmo tempo em que mantêm os alunos envolvidos.

Para educadores que buscam criar aulas imersivas e centradas no aluno, o Curipod é uma ferramenta valiosa a se ter em seu kit de recursos didáticos.

Principais recursos do Curipod

Desenvolva planos de unidades baseados em projetos com conexões interdisciplinares integradas

Crie atividades práticas que estimulem a resolução de problemas e o pensamento crítico

Gerencie materiais e recursos de sala de aula para uma execução organizada

Apoie o trabalho em grupo com recursos de colaboração para trabalho em equipe e responsabilização

Limitações do Curipod

Recursos adicionais necessários para projetos complexos em comparação com aulas tradicionais

Adaptabilidade limitada para instrução não baseada em projetos

Limitações de capacidade de armazenamento ao gerenciar arquivos multimídia de grande porte

Configurações complexas de permissões para projetos colaborativos

Preços do Curipod

Gratuito

Escola e distrito: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Curipod

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📮 Por que o investimento em IA raramente compensa Mais de 80% das iniciativas de IA fracassam — muitas porque as ferramentas não compartilham o contexto. Veja como a IA Contextual do ClickUp reconstrói a camada de inteligência entre tarefas, documentos e chats — para que a IA realmente apoie sua equipe. Comece a usar o ClickUp A IA contextual captura todo o seu contexto de trabalho — seus projetos, tarefas, documentos, reuniões, decisões e conversas — em todas as equipes e ferramentas.

6. LessonPlans.ai (Ideal para o desenvolvimento de currículos alinhados aos padrões e integração de avaliações)

O LessonPlans.ai vai além dos softwares básicos de gestão universitária, garantindo que tudo esteja alinhado com o currículo e oferecendo diferentes maneiras de acompanhar o progresso dos alunos.

Os professores podem usar ajustes baseados em IA para personalizar as aulas de acordo com as diferentes necessidades dos alunos, e o conteúdo diferenciado garante que todos tenham acesso ao material. Graças às sugestões automatizadas de ritmo de aprendizagem e à integração entre séries, o planejamento de longo prazo também fica mais fácil.

Principais recursos do LessonPlans.ai

Alinhe as aulas aos padrões acadêmicos estaduais e nacionais

Incorpore avaliações aos planos de aula para acompanhar o progresso

Crie mapas curriculares estruturados para o aprendizado sequencial

Adapte as aulas dinamicamente com base nas necessidades e no desempenho dos alunos

Dê feedback em tempo real para aprimorar as estratégias de ensino

Limitações do LessonPlans.ai

Gerenciar padrões de várias disciplinas pode ser tedioso

O acesso offline é restrito às assinaturas premium

As ferramentas de colaboração são limitadas para o ensino em equipe

Preços do LessonPlans.ai

Pro: US$ 49/ano

Organizações sem fins lucrativos: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o LessonPlans.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🤝 Lembrete amigável: Criar muitos planos de aula de uma só vez pode levar ao esgotamento, especialmente para professores que lidam com várias turmas ou disciplinas. É fundamental que os educadores controlem o ritmo e se concentrem na qualidade em vez da quantidade ao elaborar suas aulas.

7. ChatGPT (Ideal para a criação flexível de conteúdos de aula e abordagens de ensino criativas)

via ChatGPT

O ChatGPT facilita aos educadores a criação de materiais didáticos envolventes e diversificados em diferentes disciplinas. Ele permite que os professores personalizem o conteúdo em tempo real, para que possam elaborar rapidamente narrativas de aula, temas para discussão e exercícios interativos que se adaptem ao seu estilo de ensino.

A plataforma também gera atividades criativas que tornam as aulas mais envolventes, ao mesmo tempo em que atende a diferentes habilidades de aprendizagem. Ela adapta as explicações em tempo real, oferecendo várias maneiras de apresentar conceitos e garantir que os alunos os compreendam.

Principais recursos do ChatGPT

Crie conteúdo personalizado para as aulas, incluindo explicações e narrativas

Crie temas de discussão que estimulem o pensamento crítico

Adapte os materiais didáticos a diferentes níveis de habilidade e estilos de aprendizagem

Desenvolva estratégias criativas de engajamento para aumentar a participação dos alunos

Modifique o conteúdo em tempo real para abordagens de ensino personalizadas

Limitações do ChatGPT

Não há alinhamento direto com os padrões curriculares

Recursos limitados de planejamento de aulas pré-estruturados

Não há ferramentas integradas de acompanhamento de avaliações para o progresso dos alunos

Falta espaço de armazenamento para organizar os materiais didáticos

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês

Pro: US$ 200/mês

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 665 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (95 avaliações)

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de calendário e planejamento com IA

8. Quizizz (Ideal para a criação de avaliações interativas e experiências de aprendizagem gamificadas)

via Quizizz

O Quizizz torna as avaliações mais envolventes com questionários interativos e elementos de aprendizagem gamificados. Ele oferece uma abordagem divertida em relação às ferramentas tradicionais de criação de testes, integrando formatos de perguntas empolgantes e fornecendo feedback em tempo real.

Os professores podem criar avaliações adaptativas com base no desempenho dos alunos, garantindo que cada aluno tenha uma experiência personalizada. O Quizizz também possui um banco de questões integrado e modificações de questionários geradas por IA, facilitando a criação de conteúdo.

Principais recursos do Quizizz

Crie questionários gamificados com recursos de engajamento competitivo

Gere avaliações em tempo real com ajustes adaptativos de dificuldade

Acompanhe o progresso dos alunos por meio de análises detalhadas de desempenho

Acesse um vasto banco de questões com modificações baseadas em IA

Ofereça modos de aprendizagem interativos para aumentar a participação dos alunos

Limitações do Quizizz

Carece de recursos abrangentes para o planejamento de aulas

Capacidade limitada de modificar questionários pré-existentes além de alterações básicas

Preços do Quizizz

Básico: Gratuito

Escola: Preços personalizados

Distrito: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Quizizz

G2: 4,9/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 540 avaliações)

🔍 Você sabia? Um plano de aula geralmente abrange um único período letivo, mas os planos de unidade são roteiros de longo prazo que abrangem várias aulas ou semanas. Os planos de unidade ajudam os professores a organizar temas ou tópicos ao longo do tempo, facilitando a conexão entre as aulas e o aproveitamento do conhecimento prévio.

9. Planboard (Ideal para organização abrangente de aulas e acompanhamento de padrões)

via Planboard

O Planboard ajuda os professores a se manterem organizados e a cumprirem facilmente os padrões curriculares. Ele oferece sugestões inteligentes para organizar aulas, definir o ritmo delas e gerenciar recursos, para que os professores possam planejar com eficiência e manter o foco.

Além disso, simplifica a colaboração, permitindo que os professores compartilhem e ajustem materiais com facilidade. O agendamento dinâmico garante que as aulas ocorram sem contratempos, e o acompanhamento de recursos mantém tudo organizado entre as disciplinas, economizando tempo e esforço dos professores.

Principais recursos do Planboard

Organize planos de aula com estruturação de conteúdo baseada em IA

Acompanhe os padrões curriculares para garantir uma cobertura abrangente

Use ferramentas de mapeamento visual para acompanhar a progressão de forma estruturada

Acesse sugestões automatizadas de ritmo e ajustes para as aulas

Colabore no desenvolvimento de aulas com recursos compartilhados para equipes

Limitações do Planboard

Geração de conteúdo impulsionada por IA limitada em comparação com outras ferramentas

Curva de aprendizado inicial para usuários não familiarizados com o planejamento digital

Ferramentas básicas de avaliação em comparação com plataformas dedicadas à avaliação

A integração com sistemas externos de gestão de aprendizagem é limitada

Preços do Planboard

Gratuito

Básico: US$ 200/mês (para 10 usuários)

Pro: US$ 500/mês (para 30 usuários)

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Planboard

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 22 avaliações)

🧠 Curiosidade: Em 1997, as Nações Unidas declararam o dia 8 de setembro como o Dia Internacional da Alfabetização para destacar a importância da educação e da alfabetização no desenvolvimento global.

10. Education Copilot (Ideal para assistente de ensino com IA e criação de recursos)

via Education Copilot

O Education Copilot funciona como um assistente de ensino virtual, ajudando os professores a criar recursos didáticos e estratégias de ensino rapidamente. Ele ajusta o conteúdo em tempo real para atender às necessidades em constante mudança da sala de aula, tornando-se uma ferramenta de IA flexível e que economiza tempo para os alunos.

Os professores podem criar planilhas, avaliações e componentes das aulas conforme necessário, enquanto a plataforma adapta o ensino a diferentes estilos de aprendizagem. Ela também oferece apoio direcionado para ajudar os alunos a superar desafios, tudo isso sem interromper o andamento da aula.

Principais recursos do Education Copilot

Crie estratégias de ensino adaptadas às necessidades da sala de aula

Crie planilhas, questionários e materiais complementares instantaneamente

Modifique os planos de aula dinamicamente com base no feedback dos alunos

Adapte as explicações para atender a diferentes estilos de aprendizagem

Ofereça ferramentas de intervenção direcionadas para alunos com dificuldades

Limitações do Education Copilot

Requer ajustes manuais para modificações precisas nas aulas

A plataforma não funciona bem com documentos com mais de 20 páginas ou mais de 15.000 palavras

Preços do Education Copilot

Para professores: US$ 9/mês

Para escolas e distritos: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Education Copilot

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🔍 Você sabia? De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre Educação 4.0, a IA está transformando a educação ao apoiar os professores por meio da automação de tarefas, permitindo que haja mais tempo para o envolvimento dos alunos. Ela aprimora as avaliações, oferecendo insights em tempo real para melhorar as estratégias de ensino.

11. Learnt.ai (Ideal para a criação de percursos de aprendizagem personalizados e o acompanhamento do progresso dos alunos)

O Learnt.ai personaliza o planejamento de aulas, criando percursos de aprendizagem adaptados ao desempenho de cada aluno. Ele oferece avaliações automatizadas que acompanham o progresso dos alunos ao longo do tempo e fornecem intervenções direcionadas.

O sistema de análise preditiva da plataforma ajuda os professores a antecipar dificuldades de aprendizagem, permitindo estratégias de ensino mais refinadas. Ao combinar planos de aula de alta qualidade com relatórios detalhados de progresso, o Learnt.ai garante que a aprendizagem personalizada e os objetivos de todo o grupo sejam alcançados.

Principais recursos do Learnt.ai

Crie percursos de aprendizagem personalizados, adaptados ao desempenho dos alunos

Acompanhe o progresso dos alunos usando análises em tempo real e avaliações adaptativas

Identifique lacunas de competências e recomende estratégias de intervenção direcionadas

Ajuste a complexidade do conteúdo dinamicamente com base no progresso da aprendizagem

Ofereça insights automatizados para aperfeiçoar planos de aula e métodos de ensino

Limitações do Learnt.ai

Requisitos complexos de privacidade de dados para o acompanhamento do desempenho dos alunos

Dificuldade em compreender contextos complexos, o que pode levar a possíveis interpretações errôneas ou imprecisões na geração de conteúdo

Preços do Learnt.ai

Gratuito

Starter: US$ 6/mês

Essentials: US$ 9/mês

Profissional: US$ 39/mês

Avaliações e comentários sobre o Learnt.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: A primeira escola pública dos Estados Unidos foi a Boston Latin School, fundada em 1635. Ela continua sendo uma das escolas mais prestigiadas dos EUA até hoje.

Planejamento de aulas: um novo patamar com o ClickUp

O planejamento de aulas é uma tarefa essencial, mas demorada, que exige um equilíbrio entre criatividade, estrutura e adaptabilidade. Ferramentas baseadas em IA estão ajudando os educadores a melhorar a qualidade das aulas e economizar tempo valioso — tudo isso sem comprometer o envolvimento ou a personalização.

Entre as muitas soluções disponíveis, o ClickUp oferece uma abordagem abrangente para o planejamento de aulas. Mais do que apenas um gerenciador de tarefas, o ClickUp integra planejamento de aulas com IA, colaboração integrada e organização estruturada em um único e poderoso espaço de trabalho.

Os educadores podem gerar planos de aula instantaneamente, dividi-los em tarefas práticas e gerenciar seus horários — tudo em um só lugar.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅