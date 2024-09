Como executar o modelo ADDIE no desenvolvimento de treinamento (modelos + exemplos)

Todos nós já passamos por sessões de treinamento que são apenas... blá? 👀

Mas nem todo treinamento precisa ser chato. E se você puder criar um treinamento que seja informativo, inspirador, motivador e totalmente divertido?

É aí que entra o modelo ADDIE.

Ele é o seu roteiro para criar um treinamento que não seja apenas memorável, mas também eficaz.

O modelo ADDIE fornece uma estratégia ordenada para projetar, desenvolver e fornecer experiências de aprendizagem de alta qualidade. A combinação da estrutura ADDIE com os modelos corretos garante que o design e o desenvolvimento do conteúdo de aprendizagem sejam fáceis e tranquilos.

Pronto para elevar o nível de seu treinamento?

Neste blog, discutiremos como o modelo ADDIE correto pode ajudar a acelerar o processo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência de aprendizagem de qualidade para os participantes.

O que são modelos ADDIE?

O modelo ADDIE é uma abordagem metódica usada no design instrucional que garante o desenvolvimento de programas educacionais e de treinamento eficazes. É uma das estruturas de design instrucional mais amplamente utilizadas para o desenvolvimento de produtos educacionais e de treinamento.

O modelo é composto por cinco fases:

Análise

Design

Desenvolver

Implementar

Avaliar

Cada fase desempenha um papel importante para garantir que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos e que os materiais de instrução sejam adaptados às necessidades específicas de aprendizagem dos indivíduos. Os modelos ADDIE podem ajudar os profissionais de aprendizagem e desenvolvimento a criar facilmente cursos de treinamento baseados no ADDIE.

Seja você um designer instrucional, um profissional de recursos humanos ou um instrutor corporativo, o modelo ADDIE pode ajudar a preencher a lacuna entre as expectativas da empresa e os resultados do treinamento

É uma ótima maneira de traçar um caminho claro para o desenvolvimento de cursos e obter a adesão de proprietários de processos, especialistas no assunto (SMEs) e outras partes interessadas.

O que faz um bom modelo ADDIE?

Ao escolher um modelo ADDIE, considere suas metas de treinamento, os processos de design instrucional que você segue e o público-alvo. O modelo certo deve:

Visualizar os estágios do ADDIE: Você deve ser capaz de capturar os requisitos do projeto, criar um esboço do conteúdo, alinhar as tarefas em cada estágio, visualizar o feedback e acompanhar as solicitações de alteração - tudo em um só lugar

Você deve ser capaz de capturar os requisitos do projeto, criar um esboço do conteúdo, alinhar as tarefas em cada estágio, visualizar o feedback e acompanhar as solicitações de alteração - tudo em um só lugar Apoiar anexos: Seu modelo ADDIE deve ter seções para adicionar anexos, links de rascunho, arquivos de mock-up, formulários de feedback etc.

Seu modelo ADDIE deve ter seções para adicionar anexos, links de rascunho, arquivos de mock-up, formulários de feedback etc. Seja personalizável: Quer você precise começar do zero ou ir diretamente para a etapa final, um bom modelo ADDIE deve ser adaptável a qualquer parte do modelo de treinamento ADDIE

Quer você precise começar do zero ou ir diretamente para a etapa final, um bom modelo ADDIE deve ser adaptável a qualquer parte do modelo de treinamento ADDIE Mostrar dependências: O modelo deve fornecer uma visão geral do projeto e um filtro para tarefas de aprendizado específicas

O modelo deve fornecer uma visão geral do projeto e um filtro para tarefas de aprendizado específicas Permitir automação: No mínimo, você deve ser capaz de definir lembretes para reuniões e acompanhamentos

No mínimo, você deve ser capaz de definir lembretes para reuniões e acompanhamentos Promover a colaboração: O modelo ADDIE escolhido deve ter opções de compartilhamento, atribuição de tarefas e comentários para todas as partes interessadas

O modelo ADDIE escolhido deve ter opções de compartilhamento, atribuição de tarefas e comentários para todas as partes interessadas Suporte a integrações: Procure um modelo ADDIE que se integre facilmente aos fluxos de trabalho de design instrucional existentes, LMS, ferramentas de gerenciamento de projetos como ClickUp, etc

Procure um modelo ADDIE que se integre facilmente aos fluxos de trabalho de design instrucional existentes, LMS, ferramentas de gerenciamento de projetos como ClickUp, etc Ser alimentado por IA: Selecionar umsoftware de treinamento que forneça modelos assistidos por IA para aprimorar a experiência geral de aprendizado

Exemplos do modelo ADDIE no treinamento

O modelo ADDIE é o padrão de fato para o desenvolvimento de planos de treinamento eficazes. Aqui estão alguns casos de uso que comprovam sua eficácia em suas cinco fases:

Treinamento em vendas

Os representantes de vendas geralmente precisam de roteiros de técnicas de fechamento ou de tratamento de objeções que possam ser usados em diferentes situações. Na fase de desenvolvimento, o designer instrucional deve ter um cuidado especial para evitar a sobrecarga de informações e, ao mesmo tempo, detalhar os cenários específicos que os agentes enfrentam nas ligações para os clientes.

Com a ajuda do modelo ADDIE, os instrutores e designers instrucionais podem:

Analisar: Revisar o manual de vendas existente para obter uma compreensão profunda do processo de vendas atual e das métricas de negócios. Em seguida, eles podem usar esse conhecimento para contextualizar as metas de aprendizagem e identificar áreas de melhoria

Revisar o manual de vendas existente para obter uma compreensão profunda do processo de vendas atual e das métricas de negócios. Em seguida, eles podem usar esse conhecimento para contextualizar as metas de aprendizagem e identificar áreas de melhoria Design: Organizar o conteúdo por tópico, condensar os principais elementos do processo em módulos e criar um esboço flexível com base em vários cenários de vendas para garantir que o treinamento seja relevante e aplicável a diferentes situações

Organizar o conteúdo por tópico, condensar os principais elementos do processo em módulos e criar um esboço flexível com base em vários cenários de vendas para garantir que o treinamento seja relevante e aplicável a diferentes situações Desenvolver: Criar o conteúdo do curso e redigir materiais de instrução para os facilitadores

Criar o conteúdo do curso e redigir materiais de instrução para os facilitadores Implementar : Programar as sessões de treinamento, incentivar a participação e fornecer feedback aos alunos

: Programar as sessões de treinamento, incentivar a participação e fornecer feedback aos alunos Avaliar: Colete feedback sobre a facilidade de uso e a qualidade do conteúdo. Em seguida, compare as pontuações de desempenho obtidas antes e depois do treinamento para avaliar sua eficácia

Treinamento de integração

Os programas de integração são diferentes do treinamento de processos. Geralmente, são sessões presenciais que fornecem informações sobre benefícios e direitos de acesso, Treinamento DEI relatórios e alinhamento de cronograma. No entanto, se o RH continuar recebendo perguntas relacionadas aos mesmos tópicos abordados durante a integração, a utilização do modelo ADDIE poderá ajudá-lo:

Analisar : Entender com quais partes do programa de integração os funcionários têm dificuldade e identificar informações contextuais ausentes que tornariam o conteúdo mais relevante

: Entender com quais partes do programa de integração os funcionários têm dificuldade e identificar informações contextuais ausentes que tornariam o conteúdo mais relevante **Design: Divida tópicos complexos em módulos menores e avalie a necessidade de vídeos de e-learning ou outros elementos interativos com acesso sob demanda. Considere a possibilidade de abandonar o quadro branco e usarferramentas de ensino on-line pode aumentar a retenção

Desenvolver: Priorizar a atualização do manual de novas contratações ou preparar páginas de perguntas frequentes relacionadas a folha de pagamento, benefícios etc. para o portal interno do funcionário

Priorizar a atualização do manual de novas contratações ou preparar páginas de perguntas frequentes relacionadas a folha de pagamento, benefícios etc. para o portal interno do funcionário **Implementar: Passe algum tempo discutindo os tópicos destacados pelos funcionários no início da sessão e forneça links para recursos on-line para os tópicos relativamente menos importantes

Avalie: Agende acompanhamentos de três a seis meses após a integração para verificar se os funcionários conseguem se lembrar ou encontrar respostas para suas perguntas usandosoftware de gerenciamento de conhecimento Treinamento em habilidades interpessoais

As habilidades interpessoais geralmente são mais difíceis de medir do que outras habilidades. A análise de métricas como CSat ou NPS pode ajudar. No entanto, você também precisaria de feedback qualitativo ou dados de observação para identificar lacunas e desenvolver intervenções de treinamento eficazes.

Usando o modelo ADDIE, você pode:

Analisar: Realizar reuniões individuais com SMEs, gerentes de linha e instrutores para entender as lacunas de soft skills e comparar as descobertas com as métricas de relatórios para identificar tendências comuns

Realizar reuniões individuais com SMEs, gerentes de linha e instrutores para entender as lacunas de soft skills e comparar as descobertas com as métricas de relatórios para identificar tendências comuns **Criar um esboço para os módulos de autoavaliação e de treinamento conduzido por instrutor, garantindo o alinhamento com as metas do projeto. Obtenha a aprovação dos proprietários do projeto para confirmar a relevância e a eficácia do treinamento. Estabelecer métricas claras de sucesso para medir o impacto e a eficácia do curso

**Desenvolvimento: crie os materiais de instrução com base nas metas de aprendizagem e desenvolva um guia do facilitador para uso dos instrutores

Implementação: Programe sessões com no máximo 20 a 30 participantes para facilitar a interação e o envolvimento. Tente incorporar atividades de aquecimento para criar um ambiente de aprendizado positivo e convidativo. Revise regularmente os tópicos principais e obtenha feedback pós-treinamento para avaliar a eficácia e identificar as áreas a serem aprimoradas

Programe sessões com no máximo 20 a 30 participantes para facilitar a interação e o envolvimento. Tente incorporar atividades de aquecimento para criar um ambiente de aprendizado positivo e convidativo. Revise regularmente os tópicos principais e obtenha feedback pós-treinamento para avaliar a eficácia e identificar as áreas a serem aprimoradas Avaliar: Identificar áreas de melhoria e recomendar intervenções pós-treinamento

Modelos ADDIE gratuitos do ClickUp

Embora o Excel, o PowerPoint ou o Google Sheets possam lhe fornecer um esboço básico da estrutura do modelo ADDIE, é melhor ter modelos de plano de treinamento que se integram ao seu espaço de trabalho existente.

Como uma plataforma de gerenciamento de projetos colaborativa e fácil de usar, o ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar seu processo de criação de conteúdo de aprendizagem de ponta a ponta.

Com seus recursos avançados de gerenciamento de projetos e uma série de modelos e integrações úteis, o ClickUp torna o fluxo de trabalho mais suave e fácil de documentar, processar e compartilhar. A plataforma oferece modelos personalizáveis e ricos em recursos que o ajudam a criar um plano mestre em torno do modelo de design instrucional ADDIE.

Vamos dar uma olhada neles!

1. Modelo ClickUp Addie

Modelo ClickUp ADDIE

Ao começar a trabalhar em um novo projeto de treinamento, você deve primeiro determinar o que priorizar, como organizar o curso, identificar os recursos necessários e estabelecer prazos. Para todas essas tarefas,

[Convert to standard markdown link] [Modelo ADDIE do ClickUp](https://clickup.com/templates/addie-t-228204162)

é seu melhor aliado.

Ele permite que você:

Inserir os detalhes do seu projeto nesse modelo de pasta e dividi-los nas cinco fases do ADDIE. Acompanhará o status atual por data de vencimento e nome do proprietário. Agrupar tarefas específicas e atribuir níveis de prioridade a elas

nesse modelo de pasta e dividi-los nas cinco fases do ADDIE. Acompanhará o status atual por data de vencimento e nome do proprietário. Agrupar tarefas específicas e atribuir níveis de prioridade a elas Coordene-se facilmente com as equipes de conteúdo, design e TI graças às opções de compartilhamento incorporadas e a uma visualização de Gantt dedicada. Isso o ajuda a gerenciar dependências e restrições de recursos na fase de design ou mesmo na fase de implementação

graças às opções de compartilhamento incorporadas e a uma visualização de Gantt dedicada. Isso o ajuda a gerenciar dependências e restrições de recursos na fase de design ou mesmo na fase de implementação Anexe arquivos ao lado de cada registro ou tarefa e economize tempo alternando entre e-mails ou chats do Slack para baixar arquivos ou compartilhar atualizações

e economize tempo alternando entre e-mails ou chats do Slack para baixar arquivos ou compartilhar atualizações Obtenha uma visão de alto nível das tarefas de design e desenvolvimento em uma linha do tempo , o que facilita o planejamento e a execução, especialmente ao criar novas iterações do material básico/linha de base

, o que facilita o planejamento e a execução, especialmente ao criar novas iterações do material básico/linha de base Alinhe as necessidades dos alunos e as metas organizacionais, agilizando assim o planejamento e a produção de conteúdo

Dica profissional: Você pode aproveitar

[Convert to standard markdown link] [As mais de 1.000 integrações do ClickUp](https://clickup.com/integrations)

para garantir fácil colaboração, comunicação sem complicações e transparência no fluxo de trabalho em várias plataformas, como Google Calendar, Hubspot, Slack, Gmail, Dropbox, etc.

2. Modelo de planejamento e desenvolvimento de curso do ClickUp

Modelo de planejamento e desenvolvimento de curso do ClickUp

Uma das principais referências no desenvolvimento do conteúdo do curso é se os participantes serão capazes de realizar a tarefa desejada com o nível de proficiência desejado. É nesse ponto que o

[Convert to standard markdown link] [Modelo de planejamento e desenvolvimento de curso do ClickUp](https://clickup.com/templates/course-development-and-planning-t-90020010495)

vem em seu socorro.

Ele ajuda você:

Definir metas claras de desenvolvimento do curso para alinhar as metas comerciais e as preferências do aluno desde a fase de análise. Criar um esboço inicial, dividi-lo em atividades e transformá-las em tarefas

para alinhar as metas comerciais e as preferências do aluno desde a fase de análise. Criar um esboço inicial, dividi-lo em atividades e transformá-las em tarefas Atribua responsabilidades, defina prazos e identifique desafios com base no nível de progresso e no esforço necessário

com base no nível de progresso e no esforço necessário Veja a linha do tempo completa do projeto, aloque recursos e compartilhe atualizações periódicas com outras partes interessadas por meio do Gantt de preparação integrado. Se determinadas tarefas exigirem informações adicionais, os membros da equipe poderão marcá-las em um quadro de status dedicado

com outras partes interessadas por meio do Gantt de preparação integrado. Se determinadas tarefas exigirem informações adicionais, os membros da equipe poderão marcá-las em um quadro de status dedicado Crie vários módulos de treinamento ao mesmo tempo em umsoftware de gerenciamento universitário e acelere a fase de implementação com este modelo bacana

Leia mais: os 10 melhores softwares de treinamento de clientes em 2024 [Convert to standard markdown link] [Software de gerenciamento de educação da ClickUp](https://clickup.com/teams/education)

é notável por sua capacidade de simplificar e centralizar as tarefas administrativas e de gerenciamento no setor educacional.

Use drop-downs, campos de texto, campos numéricos e outras ferramentas para padronizar facilmente os dados

O software permite que você:

Organizar tarefas

Gerenciar dados de matrícula

Rastrear as informações do curso

Automatizar fluxos de trabalho e tarefas administrativas em uma plataforma conveniente

Dica profissional: Use

[Convert to standard markdown link] [Quadros brancos ClickUp](https://clickup.com/features/whiteboards)

para fazer um brainstorming dos tópicos e atividades que você deseja enfocar e como criar a estrutura geral e o esboço do conteúdo do curso.

3. Modelo de estrutura de treinamento ClickUp

Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp

Seja em um curso on-line ou presencial, conectar lições individuais ao plano geral do curso ajuda a melhorar a compreensão e a retenção dos alunos. Para tomar decisões lógicas com relação aos métodos de treinamento e à entrega, use

[Convert to standard markdown link] [Modelo de estrutura de treinamento do ClickUp](https://clickup.com/templates/training-framework-t-211237379)

.

Ele foi projetado para ajudar:

Avaliar o nível de conhecimento atual do seu público-alvo e estruturar o treinamento de acordo com as necessidades dele

do seu público-alvo e estruturar o treinamento de acordo com as necessidades dele Decidir o melhor modo de apresentação com base na experiência e nos estilos de aprendizagem do público. Por exemplo, o treinamento de processos para novas contratações deve ser ministrado por instrutor na maioria dos casos, enquanto o treinamento trimestral de conformidade pode ser designado como um curso de e-learning

com base na experiência e nos estilos de aprendizagem do público. Por exemplo, o treinamento de processos para novas contratações deve ser ministrado por instrutor na maioria dos casos, enquanto o treinamento trimestral de conformidade pode ser designado como um curso de e-learning Colete feedback pós-sessão de forma eficiente e use-o na fase de avaliação para avaliar com precisão a experiência geral de aprendizado

Dica profissional: Use Clipes do ClickUp para criar conteúdo de vídeo baseado em gravação de tela para cursos de e-learning. Você também pode adicionar comentários aos clipes se estiver tentando desenvolver conteúdo e precisar dar feedback.

4. Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp

Modelo de plano de implementação do treinamento ClickUp

Com base no calendário anual de treinamento da sua organização, os funcionários podem ser solicitados a fazer o treinamento designado dentro de um prazo específico. No entanto, pode haver atrasos devido a expectativas irrealistas ou planejamento inadequado.

[Convert to standard markdown link] [Modelo de plano de implementação de treinamento do ClickUp](https://clickup.com/templates/training-rollout-plan-t-200695094)

permite que você programe os programas de treinamento de uma forma que seja conveniente para os alunos e que atenda às expectativas da empresa. Por exemplo, você pode decidir escalonar a implementação em uma base de fase por fase ou de departamento por departamento.

Com esse modelo, você pode:

Adaptar o design de aprendizagem para diferentes públicos, como novos contratados, funcionários de primeira linha, gerentes seniores e executivos

Escolher o melhor modo de entrega, incluindo aulas ministradas por instrutor, on-line, combinadas etc.

Programar sessões de treinamento de acordo com os horários dos participantes

Acompanhe a taxa de conclusão e gerencie os grupos pendentes

Gerenciar o calendário de treinamento com mais eficiência

Iterar e aprimorar os materiais de instrução para uma melhor experiência de aprendizado

Dica profissional: Use

[Convert to standard markdown link] [Automações do ClickUp](https://clickup.com/pt-BR/blog/45595/exemplos-de-automacao)

para gerenciar e agir sobre o status de suas tarefas. Você pode configurar o ClickUp para arquivar uma tarefa quando seu status mudar de "In Progress" (Em andamento) para "Complete" (Concluído)

5. Modelo de implementação do sistema de gerenciamento de aprendizagem ClickUp

Modelo de implementação do sistema de gerenciamento de aprendizagem

À medida que seu produto ou serviço evolui, seu Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) precisa acompanhar o ritmo. Você precisaria de um Plano de projeto de implementação de LMS que descreve as etapas para o lançamento e a implementação bem-sucedida do sistema dentro do prazo e do orçamento.

Se estiver pensando em fazer um upgrade,

[Convert to standard markdown link] [Modelo de implementação do sistema de gerenciamento de aprendizagem ClickUp](https://clickup.com/templates/learning-management-system-implementation-t-90020010438)

pode tornar a transição livre de estresse. Ele fornece um plano para a fase de implementação, incluindo configuração, testes e relatórios

No estágio pós-implementação, esse modelo pode ajudar a simplificar os aspectos administrativos, como gerenciamento de matrículas, controle de conformidade e relatórios.

O modelo de implementação do sistema de gerenciamento de aprendizagem do ClickUp ajuda você a:

Alinhar os objetivos da implementação com as necessidades operacionais da organização

Reduzir os custos de implementação

Priorizar tarefas com base no impacto e na complexidade e mapeá-las para as cinco fases do processo ADDIE

Criar uma visão geral para todas as partes interessadas, melhorando a transparência e a responsabilidade

Crie Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) para tarefas pós-implementação, como governança de dados, gerenciamento de acesso, etc

Dica profissional: Use

[Convert to standard markdown link] [Documentos do ClickUp](https://clickup.com/features/docs)

para fazer brainstorming de ideias para metas e objetivos. Edite em tempo real com a sua equipe, marque-os nos comentários, atribua itens de ação e converta o texto em tarefas rastreáveis para manter o controle das suas ideias.

6. Modelo de projeto de aprendizado e desenvolvimento do ClickUp

Captura de tela do modelo de projeto de aprendizagem e desenvolvimento do ClickUp

Se você deseja obter mais do seu orçamento de aprendizado e desenvolvimento, é fundamental evitar alterações de escopo e revisões de conteúdo. Embora as alterações possam ser boas durante a fase de análise, quando o projeto passa para a fase de design, o custo de fazer alterações aumenta substancialmente.

[Convert to standard markdown link] [Modelo de Projeto de Aprendizagem e Desenvolvimento do ClickUp](https://clickup.com/templates/learning-and-development-project-t-121439145)

ajuda você a cobrir todas as suas bases ao executar projetos de design instrucional. Isso inclui otimizar a alocação de recursos, melhorar a experiência do aluno e impactar os resultados comerciais

Com esse modelo, você pode:

Centralizar todos os briefs, responsabilidades e recursos do seu projeto em um único lugar

Planejar projetos novos e em andamento de ponta a ponta

Acompanhar o status de cada projeto no estágio de desenvolvimento e manter todas as partes interessadas informadas

Simplificar o orçamento e a alocação de recursos para projetos novos e em andamento

Enriqueça a experiência de aprendizado com os modelos ClickUp ADDIE

A falta de detalhes pequenos, mas importantes, pode inviabilizar até mesmo projetos bem planejados de desenvolvimento de cursos. Os modelos do modelo ADDIE do ClickUp ajudam a preencher essas lacunas de execução, combinando fluxos de trabalho de treinamento em todas as cinco fases em um só lugar.

Se você deseja aprimorar a experiência de integração, atualizar o conteúdo de aprendizagem ou coletar feedback, o ClickUp oferece a visibilidade e o foco necessários para executar projetos exigentes dentro do prazo e do orçamento.

Aprimore seu processo de desenvolvimento de currículo e melhore os resultados de treinamento e desenvolvimento com o ClickUp.

