10 melhores softwares de treinamento de clientes em 2024

Às vezes, até mesmo o produto mais bem desenvolvido tem dificuldades para reter seus usuários. Um dos principais motivos para isso é a falta de treinamento e educação dos clientes.

As empresas precisam educar continuamente seus clientes sobre os benefícios de seus produtos e como extrair o máximo de valor deles. Quando os usuários recebem conteúdo educacional e outros recursos, a experiência do cliente pode melhorar significativamente, ajudando-os a perceber todo o potencial do seu produto.

O software de treinamento de clientes pode ajudá-lo a atingir mais rapidamente essas metas de educação do usuário.

Com o software certo de treinamento de clientes, é possível configurar tours de produtos, tutoriais, software de vídeo de treinamento e cursos on-line se torna muito fácil.

O que você deve procurar em um software de treinamento de clientes?

Há várias opções de software de treinamento de clientes para escolher, cada uma com seu próprio conjunto de recursos exclusivos. No entanto, apenas alguns têm a combinação de recursos que podem proporcionar um programa de treinamento de clientes de qualidade.

Vamos dar uma olhada:

Escalabilidade e flexibilidade : Escolha um software de treinamento de clientes que possa crescer com as necessidades da sua empresa e com a expansão da base de usuários. Ele deve ser flexível o suficiente para acomodar as mudanças, independentemente do número de usuários e da complexidade de suas necessidades

: Escolha um software de treinamento de clientes que possa crescer com as necessidades da sua empresa e com a expansão da base de usuários. Ele deve ser flexível o suficiente para acomodar as mudanças, independentemente do número de usuários e da complexidade de suas necessidades Recursos de integração : O software deve funcionar perfeitamente com seu software de gerenciamento de projetos, CRM, colaboração e produtividade. A opção de integração com uma ampla gama de softwares ajuda a tornar a ferramenta mais útil

: O software deve funcionar perfeitamente com seu software de gerenciamento de projetos, CRM, colaboração e produtividade. A opção de integração com uma ampla gama de softwares ajuda a tornar a ferramenta mais útil Interface e experiência do usuário : O software de treinamento deve ter uma interface fácil de usar, tanto para você quanto para os usuários, o que simplificará o processo de aprendizagem

: O software de treinamento deve ter uma interface fácil de usar, tanto para você quanto para os usuários, o que simplificará o processo de aprendizagem Relatórios e análises : Escolha um software com uma abordagem orientada por dados e recursos robustos de geração de relatórios para entender o impacto de seus programas de treinamento

: Escolha um software com uma abordagem orientada por dados e recursos robustos de geração de relatórios para entender o impacto de seus programas de treinamento Personalização e branding : Escolha um software que possa ser personalizado o suficiente para alinhar o conteúdo, a aparência e o layout à sua marca, o que promoverá o reconhecimento e a fidelidade do usuário

: Escolha um software que possa ser personalizado o suficiente para alinhar o conteúdo, a aparência e o layout à sua marca, o que promoverá o reconhecimento e a fidelidade do usuário Suporte à implementação: Opte por um software que ofereça assistência técnica e suporte ao cliente durante todo o processo de implementação

Os 10 melhores softwares de treinamento de clientes para usar em 2024

Selecionamos a dedo um software de treinamento de clientes que apresentou resultados comprovados para várias marcas em todo o mundo. Aqui estão os 10 melhores.

1. ClickUp

O ClickUp é um pacote de CRM tão capaz quanto uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos. O treinamento de clientes não o levará a lugar algum, a menos que você conheça seu relacionamento com eles.

Com várias visualizações, funções e modelos específicos de CRM no ClickUp, você pode ver todos os relacionamentos com os clientes em um piscar de olhos.

ClickUp CRM

Crie relacionamentos e instrua os clientes com o ClickUp CRM Project Management Software de gerenciamento de projetos de CRM do ClickUp e Modelos de CRM simplificam o gerenciamento de clientes e, consequentemente, o treinamento de clientes. O design intuitivo da plataforma permite o fácil rastreamento das interações e do progresso do cliente, garantindo que cada cliente receba atenção e suporte personalizados.

ClickUp Sales

Acompanhe, integre e colabore com sua equipe de vendas em um só lugar com o ClickUp Sales

Com Gerenciamento de projetos de vendas do ClickUp com o ClickUp Sales Management, você tem uma plataforma abrangente que cobre todo o ciclo de vida do cliente, desde o gerenciamento de pedidos até capacitação de vendas e envolvimento do cliente. Os robustos recursos de análise da plataforma permitem que você não apenas visualize, mas também analise os dados dos clientes para obter insights mais profundos. Painel de controle do ClickUp é equipado com mais de 50 widgets, fornecendo pontos de dados valiosos, como o tamanho médio do negócio e o valor do tempo de vida do cliente. Esses dados são essenciais para adaptar os programas de treinamento para atender às necessidades dos clientes e impulsionar o crescimento das vendas.

Clipes do ClickUp

Grave e compartilhe vídeos de treinamento com seus clientes por meio do ClickUp Clips Clipes do ClickUp -a ferramenta de comunicação baseada em vídeo e gravação de tela nativa da plataforma, tem o poder de promover a fidelidade e a satisfação do cliente. É uma excelente ferramenta para integrar novos clientes, realizar demonstrações de projetos e compartilhar atualizações com gravações de tela -tudo em uma única plataforma. E-mails do ClickUp pode completar seu fluxo de trabalho de treinamento de clientes. A ferramenta de gerenciamento de e-mail aprimora a comunicação com seus clientes, com seu hub unificado para envio de materiais de integração, atualizações de clientes e muito mais.

Melhores recursos do ClickUp

Visualize e gerencie as informações dos clientes com o recurso flexívelVisualizações do ClickUp e ClickUp CRM

Centralize seu banco de dados de clientes em um só lugar

Simplifique os fluxos de trabalho configurandoAutomações do ClickUpque podem reduzir o trabalho manual, como agendamento e lembretes para sessões de treinamento, quando sua base de clientes cresce

Integração com aplicativos como Zoom, Slack, Dropbox e Vimeo comIntegrações do ClickUp Limitações do ClickUp

Há uma pequena curva de aprendizado para novos usuários

Preços do ClickUp

**Grátis para o futuro

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Habilidade

via Habilidade A Skilljar oferece um sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS) personalizado para treinamento de clientes. Esse sistema foi desenvolvido especificamente para ferramenta de sucesso do cliente transforma a educação do cliente de um processo de custo intensivo em um ativo estratégico.

Com esse software de treinamento de clientes, você terá todas as ferramentas necessárias para integrar, envolver e reter clientes, independentemente do porte da sua empresa.

Não se trata apenas de treinamento de clientes; você também pode acompanhar o progresso do aluno e avaliar seu conteúdo com os recursos de relatório e análise. As ferramentas de criação do Skilljar suportam diferentes tipos de conteúdo para acomodar todos os estilos de aprendizagem.

Melhores recursos do Skilljar

Capture e analise dados acionáveis e insights sobre os clientes para monitorar o progresso do treinamento

Projetar portais específicos para o público para criar jornadas de aprendizagem personalizadas

Adapte a visibilidade dos dados para exibir as informações necessárias em um único olhar

Implementar um conector de dados corporativos para vincular os insights de aprendizagem às ferramentas de business intelligence

Coordene e administre sessões de treinamento ao vivo e virtuais, inclusive simplificando os processos de registro

Integrar com a HubSpot, Zendesk, YouTube e Salesforce

Limitações do Skilljar

Não há relatórios automatizados; a plataforma fornece apenas recursos analíticos básicos se não for combinada com outras ferramentas

Preços do Skilljar

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Skilljar

G2 : 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

iSpring Learn

via iSpring Learn Com o iSpring Learn, você pode integrar, aprimorar as habilidades e certificar os clientes de forma confiável. O aplicativo iSpring Learn torna o treinamento facilmente acessível a partir de praticamente qualquer dispositivo.

Você também pode integrar o aplicativo software de retenção de clientes diretamente em suas instalações para facilitar a integração perfeita com sua configuração atual sem hospedagem na nuvem.

Quando o iSpring Learn é combinado com o iSpring Suite, você obtém uma dupla poderosa de ferramentas LMS+Authoring para criar seu ecossistema de eLearning. Você também pode criar cursos a partir da biblioteca de cursos para capacitar gerentes de vendas e gerentes de sucesso do cliente durante a jornada de treinamento do cliente.

Melhores recursos do iSpring Learn

Aprenda em qualquer lugar com o aplicativo iSpring Learn para uso on-line e off-line

Garantir 100% de segurança dos dados e fornecer armazenamento em nuvem dedicado para centralizar todo o gerenciamento de dados

Oferecer cursos prontos para aprimorar e apoiar as iniciativas de treinamento do cliente

Fornecer relatórios e análises de treinamento para avaliar e medir o desempenho de forma eficaz

Limitações do iSpring Learn

Comparativamente mais caro do que outros softwares

Preços do iSpring Learn

iSpring Suite : uS$ 770 por autor, por ano

: uS$ 770 por autor, por ano iSpring Suite Max : uS$ 970 por autor por ano

: uS$ 970 por autor por ano iSpring Suite Premium: uS$ 1.970 por autor por ano

Avaliações e resenhas do iSpring Learn

G2 : 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 140 avaliações)

4. Gerenciador de aprendizado da Adobe

via Gerenciador de aprendizado da Adobe Com o Adobe Learning Manager, você pode criar experiências de aprendizado agradáveis. É uma plataforma escalonável e única que abrange o envolvimento do cliente, as vendas e o desenvolvimento das habilidades dos funcionários.

A plataforma permite que os alunos aprendam quando e onde quiserem. Seus recursos de gamificação e personalização ajudam a criar uma experiência única para os alunos, mantendo-os interessados: O painel de controle personalizado permite que eles acompanhem seu progresso e recebam recomendações de cursos.

Os melhores recursos do Adobe Learning Manager

Incorporar osoftware de colaboração do cliente em seu fluxo de trabalho atual com conjuntos de APIs e conectores personalizados

Conduza os usuários por uma interface amigável com recursos de pesquisa e navegação envolventes

Personalize um painel de controle do usuário para exibir rapidamente os cursos concluídos, os emblemas e os marcos alcançados

Cultive uma comunidade de aprendizado e refinamento de ideias com fóruns de discussão dedicados

Limitações do Adobe Learning Manager

O software tem treinamento comercial limitado e não há comunicação interna possível por meio do software

Preços do Adobe Learning Manager

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Adobe Learning Manager

G2 : 4/5 (mais de 300 avaliações)

: 4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 600 avaliações)

5. Litros

via Litmos A Litmos oferece uma solução completa para os requisitos educacionais de diferentes departamentos, incluindo vendas, suporte, operações, clientes e funcionários. Ele combina salas de aula virtuais, aprendizagem móvel e aprendizagem social em uma única plataforma.

O software oferece suporte a sessões de treinamento baseadas na Web e conduzidas por instrutores, permitindo a colaboração, a criação e a distribuição global.

Recursos interessantes, como placares de líderes, marca personalizada e interface do usuário, o distinguem de outros LMS de treinamento de clientes.

Melhores recursos do Litmos

Crie projetos dinâmicos de SCORM (Sharable Content Object Reference Model) com ferramentas de criação de conteúdo incorporadas para dar suporte a alunos novos e avançados

Monitore e analise os módulos de aprendizagem com recursos de rastreamento e relatórios para entender seu impacto

Incorporar a gamificação para aumentar o envolvimento dos alunos, motivar a participação e incentivar a competição amigável

Projetar experiências de aprendizagem e painéis de interface do usuário personalizados para refletir o tema da sua marca de forma transparente

Limitações do Litmos

Há uma pequena curva de aprendizado para novos clientes e funcionários

Não é possível vincular cursos entre si ou enviar o curso dentro do software

Preços do Litmos

Foundational Suite: Preços personalizados

Preços personalizados Premier Suite: Preços personalizados

Preços personalizados Platinum Suite: Preços personalizados

Litmos ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (270+ avaliações)

6. SkyPrep

via SkyPrep Afirmando ser "O LMS sem bagunça", o SkyPrep é um software de treinamento on-line inteligente que automatiza o aprendizado e facilita o treinamento de clientes. Ele fornece ferramentas de aprendizagem relevantes para ajudá-lo a evitar a rotatividade de clientes.

A ferramenta apresenta uma marca personalizável e várias integrações de terceiros para simplificar e aprimorar a educação do cliente. O software é equipado com todos os recursos de que você precisa para oferecer suporte educacional contínuo aos clientes.

melhores recursos do #### SkyPrep

Facilite o processo de aprendizagem com uma interface intuitiva para seus clientes

Garanta segurança de nível empresarial para proteger e manter o backup seguro dos dados de sua empresa em todos os momentos

Use relatórios e análises para ampliar o impacto de seus modelos de aprendizagem

Acelere o gerenciamento de usuários para eliminar entradas duplicadas de dados e aumentar a eficiência do gerenciamento por meio da automação

Limitações do SkyPrep

Os recursos de análise e relatórios são limitados e precisam de algum trabalho para obter os insights desejados

Preços do SkyPrep

Gratuito : 14 dias de teste

: 14 dias de teste Lite: Preços personalizados

Preços personalizados Premium: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise Learning Suite: Preços personalizados

SkyPrep avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 140 avaliações)

7. Intellum

via Intellum O Intellum é uma solução inovadora para a educação de clientes: crie, apresente, gerencie, acompanhe e aprimore seus cursos. A plataforma adota uma abordagem passo a passo para ensinar os clientes. Comece criando metas claramente definidas para sua empresa e siga-as estabelecendo a estratégia de conteúdo.

O aprendizado contínuo é o tema aqui. Você pode criar conteúdo personalizado com base na atividade anterior, no histórico e na personalidade do usuário. Por fim, meça, melhore e repita o processo.

melhores recursos do #### Intellum

Ofereça consultoria de classe mundial colaborando com os melhores profissionais de educação do setor

Gerencie e otimize a publicação com um CMS aprimorado para maior controle e eficiência

Sincronize seus cursos com eventos ao vivo e reuniões virtuais para uma experiência de aprendizado abrangente

Simplifique o processo de certificação organizando o conteúdo e reunindo-o em coleções estratégicas

Limitações do Intellum

Os relatórios e as análises não são muito eficazes

Preços da Intellum

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Intellum

G2 : 4.4/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

eFront Learning

via aprendizado do eFront o eFront Learning é uma plataforma que permite personalizar a aparência de seus módulos de treinamento com rótulos e cores da marca.

Com o aplicativo móvel eFront Learning, você também pode oferecer treinamento em qualquer lugar e responder às dúvidas dos clientes no momento em que elas surgirem. Esse software também simplifica o planejamento de caminhos de aprendizagem e a criação de trajetórias de aprendizagem.

Os melhores recursos do eFront Learning

Use relatórios inteligentes para acompanhar o progresso e aprimorar os resultados do aprendizado com relatórios detalhados e pesquisas de conclusão de curso

Personalize a localização do portal, oferecendo uma seleção de mais de 20 idiomas para acomodar as diversas preferências dos usuários

Integração com aplicativos de terceiros, como Salesforce, Zapier e Zendesk

Limitações do eFront Learning

A interface é difícil de navegar

Preços do eFront Learning

Registrado : A partir de US$ 1.200/mês (1.000 usuários registrados)

: A partir de US$ 1.200/mês (1.000 usuários registrados) Ativo : A partir de US$ 2.000/mês (150 usuários simultâneos)

: A partir de US$ 2.000/mês (150 usuários simultâneos) No local: Preços personalizados

eFront Learning ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

9. Aprenda mais

via LearnUpon Usando um único software, o hub LearnUpon permite que você execute várias ações, desde a integração até a educação do cliente. Esse software escalável de treinamento de clientes pode ir do treinamento de um cliente a milhares de clientes de uma só vez.

A experiência de aprendizado simples e envolvente da LearnUpon torna o treinamento perfeito para seus clientes. Ele também permite que a aprendizagem baseada em IA gere conteúdo de aprendizagem e cursos mais rapidamente. Você pode até ter bots interativos nos cursos para orientar os usuários em sua jornada de aprendizagem.

Melhores recursos do LearnUpon

Oferece um catálogo abrangente de cursos para os clientes escolherem e aprenderem tudo sobre seus produtos e serviços

Personalize e configure a plataforma para corresponder à sua marca

Automatize tarefas repetitivas de gerenciamento de usuários, como atribuição de assentos e funções

Aproveite a análise e os relatórios para refinar e elevar suas estratégias de melhoria contínua

Limitações do LearnUpon

As personalizações e a escalabilidade são limitadas

Preços da LearnUpon

Essencial: Preços personalizados

Preços personalizados Premium: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

LearnUpon avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. WorkRamp

via Rampa de trabalho Transforme seus clientes em defensores da marca com o WorkRamp. É uma plataforma de educação de clientes escalável, focada em proporcionar experiências centradas no aluno.

O WorkRamp permite que você crie comunidades de clientes combinando sessões de treinamento ao vivo e virtuais, promovendo o aprendizado entre colegas e criando uma academia liderada pelo cliente.

Um dos principais diferenciais do WorkRamp é seu LMS de treinamento para parceiros. Se você estiver expandindo e integrando seus produtos com outros participantes do mercado, a WorkRamp pode oferecer suporte adicional integrando seus recursos de aprendizagem.

Melhores recursos da WorkRamp

Projete e orquestre experiências de aprendizagem com ferramentas de criação de cursos fáceis de usar

Envolver os alunos com módulos de treinamento interativos e personalizados

Incentivar o aprendizado entre colegas por meio de comunidades

Limitações do WorkRamp

Existem diferentes portais para diferentes tipos de alunos, o que torna o processo um pouco confuso

Preços do WorkRamp

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do WorkRamp

G2 : 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

Aumente o envolvimento comercial com o software certo de treinamento de clientes

Você precisa de uma ferramenta que ofereça um software de treinamento de clientes com modelos de perfis de clientes para reter a atenção dos clientes, oferecer demonstrações de produtos impactantes e aumentar o envolvimento.

Com o software certo, você pode agregar valor aos seus clientes e transformá-los em clientes fiéis.

Se ainda não tiver certeza, sugerimos o ClickUp, que é uma solução completa para suas necessidades de software de treinamento de clientes. Assuma o controle do ciclo de vida do cliente de ponta a ponta, desde as vendas até as renovações, com os recursos e modelos abrangentes de CRM do ClickUp. Registre-se no ClickUp e experimente seus recursos de CRM gratuitamente!