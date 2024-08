9 Melhores softwares de gestão universitária para o ensino superior em 2024

Quer você esteja administrando uma escola de ensino fundamental e médio ou uma instituição de ensino superior, manter todos seguros, produtivos e apoiados não é pouca coisa. Como coordenador de uma escola, pode ser difícil gerenciar todas as atividades relacionadas à universidade, especialmente se você estiver fazendo tudo a partir de um planejador de papel, quadro branco ou lista mental.

Vamos injetar um pouco de sanidade no processo de gerenciamento da universidade, certo?

O software é a maneira mais fácil de gerenciar seus alunos, as operações das instalações, a equipe e muito mais. Mantenha seus dados de desempenho em um só lugar, automatize ordens de serviço complicadas e crie fluxos de trabalho otimizados para a produtividade com o software certo de gerenciamento de instalações universitárias. 🛠️

No entanto, há muitas soluções de software de gestão universitária no mercado, e escolher a opção certa está longe de ser fácil. Neste guia, compartilharemos uma lista de verificação rápida para ajudá-lo a encontrar o software de gestão universitária certo e nossas nove principais escolhas de software favoritas de 2024.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de instalações universitárias?

Cada instituição tem necessidades diferentes, mas esses recursos essenciais salvam bastante a sanidade dos coordenadores de escolas:

Módulos adicionais: Adoramos softwares modulares de sistemas de gestão universitária porque você pode personalizar os sistemas de gestão para fazer exatamente o que precisa. Procure módulos que gerenciem todos os aspectos da administração da escola, inclusive matrícula, informações sobre os alunos, gerenciamento de cursos e currículos, gerenciamento de taxas e gerenciamento de frequência

Interface amigável: Você está usando esse sistema para processos administrativos, mas talvez também precise que alunos, pais e funcionários o utilizem. A facilidade de uso é sempre importante, mas é ainda mais crítica se você pedir a uma grande população que use a mesma ferramenta. Opte por um software de gestão universitária que tenha uma curva de aprendizado muito baixa

Os 9 melhores software de gestão universitária para uso em 2024

O software de gestão universitária lida com um pouco de tudo, desde a gestão do espaço da sala de aula até a escolha dos horários para o ano acadêmico. Obviamente, a escolha de uma ferramenta de boa reputação também é muito importante. Estas são as nove melhores soluções de software de gestão escolar em 2024.

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

O ClickUp é mais conhecido como a solução de gerenciamento de projetos favorita do mundo, mas fazemos muito mais do que isso. Os educadores confiam no ClickUp para gerenciar recursos acadêmicos e administrativos em um só lugar, para o sistema de gerenciamento educacional definitivo.

Use Documentos do ClickUp para criar programas de estudos, criar bases de conhecimento ou wikis e armazenar detalhes de palestras. Os alunos podem não entregar a lição de casa no prazo, mas Tarefas do ClickUp tornam muito mais fácil para os alunos - e para o corpo docente, por falar nisso - lembrar dos prazos. 👀

Em vez de isolar as comunicações em e-mails ou mensagens do Slack, coloque todas as suas conversas em Bate-papo do ClickUp para falar com indivíduos ou grupos. Você pode até mesmo conectar seu e-mail ao ClickUp e converter mensagens em tarefas com um único clique.

Por exemplo, o ClickUp facilita o envio de pedidos para as equipes de manutenção - interrompendo as falhas de HVAC.

Ah, e você nunca mais precisará passar horas projetando e formatando painéis, relatórios e outros documentos. Modelos do ClickUp facilitam a criação de documentos e painéis claros e profissionais em um piscar de olhos.

Use os Modelo de proposta de projeto do sistema de gerenciamento universitário ClickUp para acompanhar tudo, desde a matrícula até as avaliações de desempenho da equipe e o controle de despesas.

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp oferece descontos acadêmicos para alunos, administradores e educadores

Crie formulários personalizados para o processo de admissão, envio de cursos e muito mais

UsarClickUp AIpara escrever anúncios e resumir anotações de reuniões

Os relatórios do ClickUp visualizam a capacidade da sala de aula, as métricas de desempenho e o gerenciamento de inventário com apenas alguns cliques

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem tantos recursos que, às vezes, os novos usuários o acham um pouco sobrecarregado - mas sabemos que você é capaz!

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

ClickUp preço

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Sweedu

via Sweedu A Sweedu se apresenta como um software completo de plataforma de recursos empresariais (ERP) para educação. Sediada na Índia, essa empresa oferece suporte a comunicações internas e externas, gerenciamento de frequência às aulas e até mesmo soluções de gerenciamento de instalações universitárias, como rastreamento de pacotes.

Melhores recursos do Sweedu

O Sweedu oferece suporte a recursos de segurança como scanners biométricos, portões, cartões de identificação, scanners RFID e muito mais

Envie ordens de serviço de TI, solicitações de manutenção de instalações e quaisquer outros problemas em uma única plataforma

Envie mensagens SMS ou WhatsApp para alunos, funcionários e pais

Aceitar pagamentos de merenda escolar, taxas de enfermagem e muito mais por meio do gateway de pagamento on-line da Sweedu

Use o aplicativo móvel da Sweedu para Android ou iOS

Limitações da Sweedu

A empresa está sediada na Índia, portanto, se você estiver nos EUA, os tempos de resposta do suporte podem não ser muito bons

O Sweedu não tem muitas avaliações em comparação com outras opções de sistemas de gerenciamento de universidades nesta lista

Sweedu preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Sweedu

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. HDSchool

via Hiperdrive A Hyper Drive é uma empresa de tecnologia que fabrica produtos para salões de beleza, restaurantes, armazéns e, é claro, escolas. O HDSchool ajuda a gerenciar os registros e dados dos alunos, retirar livros na biblioteca, gerenciar a frequência, acompanhar os registros de tempo e muito mais. 📚

Melhores recursos do HDSchool

Gerenciamento de taxas para mensalidades, custos da cafeteria e taxas de uniforme

Atribua tarefas de casa e envie lembretes aos alunos por SMS ou e-mail

Gerar horários para toda a escola para cada classe e gerenciar sem esforço os intervalos de almoço para garantir a cobertura

Processar a folha de pagamento para professores e funcionários não docentes

Software de gerenciamento de biblioteca para controlar facilmente a mídia

Limitações do HDSchool

A HDSchool não tem muitas avaliações

Eles criam software para vários setores, portanto, podem não estar tão bem familiarizados com as necessidades dos processos de manutenção do ensino fundamental e médio ou de universidades

HDSchool preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas da HDSchool

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Gibão

via Gibbon Pode não ser a solução mais sofisticada do mercado, mas o Gibbon é uma plataforma de gerenciamento escolar gratuita e de código aberto criada por educadores para educadores. Use o Gibbon para coletar dados sobre o desempenho dos alunos, dar a todas as partes interessadas acesso a uma única plataforma e traduzir o conteúdo para 22 idiomas diferentes.

Melhores recursos do Gibbon

Por ser de código aberto, você pode modificar esse software de gestão universitária conforme necessário

Amplie a funcionalidade do Gibbon com módulos de código aberto para crachás, gerenciamento de ex-alunos, inscrição em aulas, agendamento de clínicas, help desk, políticas e muito mais

Use os Smart Blocks para planejar rapidamente aulas com fontes multimídia

Visualize os horários de todos os professores e alunos de uma só vez

Adicione módulos administrativos para gerenciamento de ativos, solicitações de trabalho e gerenciamento de serviços para todas as suas propriedades

Limitações do Gibbon

As avaliações do Gibbon são variadas

Os usuários dizem que é difícil obter atualizações oportunas ou suporte técnico significativo

Gibbon preço

Grátis

Classificações e resenhas da Gibbon

G2: 3,5/5 (1 avaliação)

3,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,5/5 (2 avaliações)

5. Campus Infinito

via Campus infinito O Infinite Campus é um tipo de solução de software de gerenciamento de instalações universitárias para gerenciar análises de alunos, aprendizado digital e gerenciamento de fornecedores, aprimoramento de processos e dados orçamentários.

Se você quiser mais suporte, o Infinite Campus também oferece treinamento, suporte dedicado, serviços técnicos e implementação por uma taxa adicional.

Melhores recursos do Infinite Campus

Esse sistema de informações do aluno (SIS) gerencia o aprendizado on-line, o serviço de alimentação, o processamento de pagamentos e as comunicações do distrito

O Infinite Campus usa algoritmos preditivos especializados para identificar alunos em risco de evasão escolar

Crie webinars on-line com seu sistema de gerenciamento de aprendizado (LMS) totalmente integrado

Elimine o registro manual de presença para aumentar a precisão

Limitações do Infinite Campus

O Infinite Campus não tem as melhores classificações

Você ainda precisará de umgerenciamento de tarefaspara manter o controle de suas tarefas diárias

Infinite Campus preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Campus Infinito

G2: 3,7/5 (mais de 200 avaliações)

3,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 120 avaliações)

6. openSIS

via openSIS o openSIS é um software de gerenciamento universitário hospedado na nuvem que simplifica o processo de integração e acelera o tempo de valorização. Essa plataforma lida com tudo, desde intervenções de alunos até bancos de dados de funcionários e gerenciamento de faturamento e disciplina.

Trabalhe em planos de aula, registre a presença e gerencie todas as necessidades das instalações da escola em uma plataforma organizada .

melhores recursos do openSIS

o openSIS raramente tem tempo de inatividade, com uma garantia de 99,99% de tempo de atividade

Crie um painel de controle personalizado que exibe as principais notificações e métricas

Crie um catálogo de cursos pesquisável

Esse software de gerenciamento de instalações universitárias simplifica o registro de dados da sala de aula, com recursos completos para gerenciamento de capacidade e plantas baixas,documentação de fluxo de trabalhoe tarefas de manutenção

o openSIS tem integrações de APIs com Stripe, HubSpot, Google Workspace e muito mais

limitações do openSIS

o openSIS não tem as melhores avaliações

O software é atualizado apenas algumas vezes por ano, o que pode ser um problema de segurança

openSIS preço

Core / Startup: Gratuito para cinco funcionários e 50 alunos

Gratuito para cinco funcionários e 50 alunos Essential Annual: US$ 8/mês por usuário com um mínimo de cinco usuários, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário com um mínimo de cinco usuários, cobrado anualmente Anual Avançado: US$ 12/mês por usuário com um mínimo de 10 usuários, cobrado anualmente

Classificações e análises do OpenSIS

G2: 3,8/5 (3 avaliações)

3,8/5 (3 avaliações) Capterra: N/A

7. EduSys

via EduSys A EduSys atende a quase 1 milhão de alunos em 900 escolas de 11 países. É uma solução ERP completa, CRM e LMS que combina gerenciamento de recursos, aprendizado on-line e gerenciamento de dados de alunos em um único pacote.

Pode não ser a solução mais sofisticada, mas o EduSys simplifica as atividades cotidianas, como checkouts de biblioteca, folha de pagamento, gerenciamento de ex-alunos e cartões de identificação inteligentes.

Melhores recursos do EduSys

Visualização em tempo realdados de presença* Integre dispositivos biométricos e RFID em seu prédio físico

Classifique os deveres de casa e emita boletins escolares na mesma plataforma

Se você trabalha em uma escola com vários locais ou franquias, use o EduSys Multi-Branch Management para facilitar o gerenciamento das operações

Limitações da EduSys

A EduSys não tem muitas avaliações

Ele tem muitos recursos, mas, mesmo assim, não monitora as tarefas administrativas, portanto, você ainda precisará de umsolução de gerenciamento de projetos EduSys preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do EduSys

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Edumarshal

via Edumarshal O Edumarshal é um software de gestão universitária e ERP baseado em nuvem com quase 50 módulos e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para faculdades e universidades, o Edumarshal lida com o gerenciamento de admissões, acadêmicos e até mesmo com o gerenciamento de exames de laboratório.

Sua solução de gerenciamento de escolas de ensino fundamental e médio tem recursos como um gerenciador centralizado de programas de estudo, gerenciamento de sala de aula, gerenciamento de cronograma, frequência e muito mais. 🙌

Melhores recursos do Edumarshal

Amplie os recursos do Edumarshal com módulos de gerenciamento financeiro, relatórios, comunicações, recursos humanos e gerenciamento de alunos

Visualize rapidamente o desempenho dos alunos em um alto nível com relatórios codificados por cores

Crie um portal personalizado para treinamento de educadores e funcionários

O Edumarshal oferece suporte ao gerenciamento de transportes e frotas, com rastreamento de veículos em tempo real

Limitações do Edumarshal

Ela tem muitos recursos, mas essa plataforma ainda carece de uma forma coesa para que os administradores gerenciem suas cargas de trabalho

A Edumarshal não tem muitas avaliações

Edumarshal preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Edumarshal

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. feKara

via feKara o feKara é um software gratuito de gestão universitária que gerencia tudo, desde as admissões até os boletins de notas. Ele se apresenta como uma solução completa para administração escolar que pode lidar com planejamento acadêmico, planejamento financeiro e portais personalizados para alunos e pais.

Melhores recursos do feKara

Amplie a funcionalidade do feKara com módulos para atendimento, admissões, gerenciamento de horários, transporte e gerenciamento de biblioteca

o feKara está disponível na Web e em dispositivos móveis Android ou iOS

Precisa atender a uma população estudantil diversificada? O feKara suporta vários idiomas e oferece ferramentas de tradução

Faça a transição fácil para aulas virtuais com as integrações do Zoom e os alertas personalizados do feKara

limitações do feKara

Vários usuários relatam que o atendimento ao cliente é lento ou não responde

O nível gratuito suporta apenas 50 alunos

feKara preços

Gratuito

Monthly Unlimited: US$ 39,50/mês para 600 alunos e um número ilimitado de professores

US$ 39,50/mês para 600 alunos e um número ilimitado de professores Ilimitado anual: $100/ano para 600 alunos e professores ilimitados, mais uma taxa de instalação de $295

Classificações e resenhas do FeKara

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 4/5 (6 avaliações)

Racionalize suas instalações educacionais: Use o ClickUp

Aumente a produtividade dos administradores e da equipe da sua escola simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Se você precisa ter controle sobre os custos operacionais ou se deseja voltar a se comprometer com o sucesso dos alunos, a ferramenta certa de gerenciamento do local de trabalho da escola o levará aonde você precisa chegar. As opções listadas aqui são muito boas, mas quando você precisar de uma solução que faça tudo e mais um pouco, escolha o ClickUp

Tornamos fácil - e, ousamos dizer, divertido? - gerenciar o espaço físico da sua escola, o aprendizado virtual, as tarefas diárias, as agendas dos membros da equipe, o currículo e muito mais em uma única plataforma.

Mas não acredite apenas em nossa palavra: experimente você mesmo o ClickUp para ver a diferença.