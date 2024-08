10 melhores ferramentas de ensino on-line para e-learning em 2024

As ferramentas de ensino on-line se tornaram uma forma essencial para professores e alunos preencherem as lacunas na sala de aula. Essas ferramentas ajudam a reduzir a carga de trabalho dos professores, mantêm os alunos envolvidos e criam lições interativas que fornecem efetivamente os principais pontos de aprendizagem.

Se você é um professor que está procurando as melhores ferramentas on-line para aprimorar sua experiência em sala de aula, temos 10 ótimas opções que você vai querer conferir!

O que é uma ferramenta de ensino on-line?

As ferramentas de ensino on-line são aplicativos ou sites que capacitam os educadores, facilitam a comunicação dos alunos ou ajudam a atingir os objetivos de aprendizagem. Professores e alunos agora podem acessar uma enorme variedade de ferramentas de ensino on-line que aprimoram a experiência de ensino e aprendizado.

Dessa forma, essas ferramentas desempenham um papel cada vez mais importante na educação moderna.

Por exemplo, se você acha difícil criar apresentações que envolvam suas sessões de aula remota, pode se beneficiar do uso de um quadro branco digital.

Ou, se seus alunos têm dificuldade para se concentrar em tópicos específicos, você pode incorporar atividades divertidas, como jogos ou atividades interativas, para aumentar os níveis de envolvimento deles.

O que você deve procurar nas ferramentas on-line para ensino?

Todas as ferramentas on-line que você usa devem servir a um propósito e resolver um problema. Além disso, suas ferramentas e recursos de ensino on-line devem ser:

Fácil de usar: Seja você o professor ou o aluno, a ferramenta on-line deve ser fácil de usar para que pareça uma extensão natural da sala de aula. Se uma ferramenta on-line distrair ou levar um tempo excessivo para ser configurada e usada, provavelmente não valerá seu tempo e energia

Seja você o professor ou o aluno, a ferramenta on-line deve ser fácil de usar para que pareça uma extensão natural da sala de aula. Se uma ferramenta on-line distrair ou levar um tempo excessivo para ser configurada e usada, provavelmente não valerá seu tempo e energia Aprendizado rápido: As ferramentas devem ser fáceis de serem usadas por alunos ou professores em poucos minutos. O tempo é precioso na sala de aula, e você não quer passar a maior parte do tempo lendo o manual

As ferramentas devem ser fáceis de serem usadas por alunos ou professores em poucos minutos. O tempo é precioso na sala de aula, e você não quer passar a maior parte do tempo lendo o manual Segura: A ferramenta que você escolher deve oferecer medidas de segurança abrangentes para garantir a conformidade com a regulamentação de dados e a privacidade dos alunos

A ferramenta que você escolher deve oferecer medidas de segurança abrangentes para garantir a conformidade com a regulamentação de dados e a privacidade dos alunos Personalizável: As melhores ferramentas terão um alto grau de personalização para que possam se adaptar ao seu ambiente de aprendizagem on-line ou do mundo real e ao seu estilo de ensino

As melhores ferramentas terão um alto grau de personalização para que possam se adaptar ao seu ambiente de aprendizagem on-line ou do mundo real e ao seu estilo de ensino Acessível: É improvável que o orçamento de sua sala de aula tenha muito espaço para assinaturas de muitas ferramentas de ensino on-line diferentes. Procure ofertas de licenciamento econômicas ou ferramentas on-line gratuitas

Suas ferramentas de ensino on-line favoritas provavelmente serão as que têm uma comunidade on-line ativa. Essas comunidades podem lhe dar dicas sobre como maximizar o potencial da ferramenta e solucionar problemas. Elas são um ótimo recurso para explorar as ferramentas de sala de aula on-line e como usá-las.

As 10 melhores ferramentas de ensino remoto para usar em 2024

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma poderosa plataforma de gerenciamento de projetos, assistente de ensino on-line e fichário de ensino virtual. Há uma grande variedade de ferramentas para ajudá-lo a gerenciar documentos, criar apresentações, mapear planos de aula e gerenciar a comunicação com os alunos.

Comece com Clipe ClickUp , a ferramenta gratuita de gravação de tela sem marca d'água. Esse recurso permite capturar vídeos da sua tela e compartilhá-los com os alunos, facilitando o compartilhamento de atualizações de notas, mostrando aos alunos como navegar em um site ou auxiliando em uma tarefa on-line. É muito mais fácil do que o compartilhamento de tela, e você pode compartilhar os vídeos com qualquer pessoa que precise deles, economizando seu tempo.

Em seguida, coloque Documentos do ClickUp para trabalhar. Mais do que um processador de texto, o ClickUp Docs permite que você crie documentos com páginas aninhadas e as vincule de uma forma que funcione para você. Usando a ferramenta Docs, você pode criar wikis de sala de aula, criar formulários de permissão e criar planos de aula com todos os seus materiais de aprendizagem.

O ClickUp é totalmente personalizável, permitindo que você crie qualquer recurso necessário para sua sala de aula. A ferramenta on-line inclui muitos modelos gratuitos para Produção de vídeo , gerenciamento de sala de aula, listas de tarefas e muito mais.

Deseja torná-lo ainda melhor? Opte por um plano pago e você terá acesso a IA do ClickUp que o ajuda a redigir e-mails, expandir ideias de planos de aula e até mesmo resumir anotações de reuniões com um clique do mouse. É uma ótima maneira de aumentar sua produtividade e ter mais tempo para fazer as partes do seu trabalho que você adora.

melhores recursos do #### ClickUp

Há inúmeras ferramentas gratuitas na plataforma fácil de usar para ajudar os professores a gerenciar suas salas de aula, incluindomodelos de planejadores diáriosdocumentos aninhados e gravadores de tela

A plataforma se integra a todos os seus aplicativos e programas favoritos, como o Google Slides e o Slack, facilitando a criação, o uso e o compartilhamento de seus recursos

O suporte altamente responsivo do ClickUp está disponível, com tempos de resposta típicos de um dia para qualquer problema ou dúvida que você tenha

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI é uma ótima ferramenta, mas não está disponível na versão gratuita da plataforma

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Enterprise: entre em contato para saber o preço

O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Google Sala de aula

Via Google para Educação O Google Classroom é uma plataforma de sala de aula on-line do Google, a mesma equipe que criou seu mecanismo de pesquisa. É uma plataforma popular com vários recursos para educadores, alunos e qualquer pessoa no ambiente de sala de aula digital.

Melhores recursos do Google Classroom

Ferramentas abrangentes de gerenciamento de cursos permitem que os professores organizem aulas on-line, criem lições, distribuam tarefas e aceitem o envio de trabalhos de casa dos alunos

As ferramentas de comunicação em sala de aula simplificam o envio de anúncios ou mensagens privadas para alunos individuais

Integra-se a outros produtos do Google, como Gmail, Google Docs, Google Drive e outros aplicativos do Google

Limitações do Google Classroom

Nem todos os recursos estão disponíveis em dispositivos móveis, e as integrações nem sempre são possíveis fora do ecossistema do Google

Preços do Google Classroom

Versão gratuita disponível

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas do Google Classroom

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

3. Kahoot

Via Kahoot! O Kahoot é uma plataforma on-line que permite que você gamifique o conteúdo da sala de aula. Originária da Noruega, ela oferece uma variedade de jogos educativos e atividades de questionários interativos e rapidamente se tornou uma ferramenta de sala de aula popular em todo o mundo.

Melhores recursos do Kahoot

A interface de fácil utilização permite elaborar rapidamente questionários ou criar apresentações interativas com seus planos de aula

Os jogos e questionários ao vivo ajudam a aumentar o envolvimento em sala de aula e deixam os alunos entusiasmados com o tópico em questão

Relatórios e análises detalhados permitem que você acompanhe o desempenho dos alunos, e os dados podem ser inseridos em suas ferramentas de avaliação favoritas

Limitações do Kahoot

Os alunos precisarão de seus próprios dispositivos para participar de eventos ao vivo, o que pode não ser adequado para escolas que não fornecem tablets

Preços do Kahoot

Kahoot!+ Start para professores: US$ 3,99 por professor por mês

Kahoot!+ Premier para professores: US$ 7,99 por professor por mês

Kahoot!+ Max para professores: US$ 9,87 por professor por mês

Kahoot ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

4. Zoom

Via Zoom O Zoom entrou com força na pilha de tecnologia moderna e permaneceu lá graças aos seus recursos de videoconferência de classe mundial. Os professores podem usar o Zoom para hospedar uma aula on-line, criar uma sala de aula virtual ou participar de uma reunião individual com os pais sem esperar pela noite de volta às aulas.

Melhores recursos do Zoom

O recurso de enquete permite que os professores coletem feedback sobre tópicos, testem o conhecimento da sala de aula e criem questionários pop para salas de aula virtuais

Os ícones permitem que os alunos se comuniquem com o professor sem se sentirem constrangidos na tela, por exemplo, levantando a mão, pedindo ao professor para ir mais devagar ou indicando que entenderam o material

As salas de discussão permitem que você divida os participantes da videoconferência em grupos menores durante os projetos em grupo, além de permitir que você visite indivíduos e grupos para ver como os projetos estão progredindo

Limitações do Zoom

Ótimo para se comunicar com os alunos, mas você precisará de ferramentas adicionais para gerenciar a administração da sala de aula

Preços do Zoom

Básico: gratuito

Reuniões: US$ 1.800/conta (até 300 participantes)

Webinar: US$ 3.400/ano por usuário (até 1.000 participantes de webinar)

Telefone: US$ 180/ano por usuário

Salas: US$ 499/ano por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 53.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 13.600 avaliações)

5. Visme

Via Visme O Visme ajuda os educadores a tornar seu conteúdo mais atraente visualmente com apresentações, infográficos e boletins escolares. Também é uma excelente maneira de os alunos transformarem aquele relatório de ciências chato em uma obra-prima educacional impressionante.

Melhores recursos do Visme

Toneladas de modelos ajudam a criar materiais visualmente atraentes em minutos por meio de uma interface de arrastar e soltar fácil de usar

As ferramentas de colaboração permitem que grupos de educadores ou alunos trabalhem no mesmo projeto simultaneamente

O Analytics mostra quem visualizou seu material e como o está usando, o que é ótimo para rastrear quem está realmente lendo o último boletim de sala de aula

Limitações do Visme

Os materiais impressos geralmente são de qualidade inferior ao que se vê na tela, portanto, pode ser melhor apenas para materiais on-line

Preços do Visme

Básico: gratuito

Starter: US$ 12,25/mês cobrado anualmente

Pro: US$ 24,75/mês com cobrança anual

Visme for Teams: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e opiniões sobre o Visme

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 640 avaliações)

6. Aprenda ativamente

Via Aprenda ativamente O Actively Learn é como um leitor eletrônico de alto desempenho. Essa ferramenta de aprendizado on-line incentiva a leitura ativa, tornando o texto mais interativo. Os alunos podem deixar anotações nas margens, os professores podem inserir perguntas ou enquetes e os leitores podem clicar nas palavras destacadas para saber mais sobre um tópico.

os melhores recursos do #### Actively Learn:

Oferece uma variedade de textos digitais, incluindo livros didáticos, romances e artigos de notícias, que podem ser incorporados aos seus planos de aula

Permite que você incorpore notas, questionários, vídeos e links para recursos externos para tornar o processo de leitura mais interativo e variado

Integra-se a sistemas populares de gerenciamento de aprendizagem para otimizar o processo de atribuição e avaliação

Limitações do Actively Learn:

Alguns dos melhores recursos da plataforma estão protegidos por um acesso pago, portanto, se você quiser aproveitar ao máximo o Actively Learn, precisará pagar por ele

Preços da Actively Learn

Gratuito

Premium: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Actively Learn

Capterra: 4,87/5 (mais de 20 avaliações)

7. Tear

Via TearTear é um gravador de tela para Mac, Windows, iOS e Android. A interface intuitiva permite que os educadores gravem a tela e a webcam simultaneamente. É uma maneira fácil (e gratuita!) de criar e compartilhar aulas on-line que os alunos podem pausar, assistir novamente e reproduzir quando necessário. É também uma das ferramentas on-line gratuitas, pois os educadores podem acessar os recursos premium sem custo adicional.

melhores recursos do #### Loom

Você pode ver quem assistiu aos seus vídeos e por quanto tempo os assistiu com a análise integrada do Loom

Os alunos podem reagir aos vídeos deixando emojis ou comentários, o que é ótimo para promover discussões em sala de aula e identificar quais alunos precisam de mais explicações

Você pode adicionar chamadas personalizadas para vincular a recursos relacionados, estimular os alunos a discutir ou atribuir tarefas

Limitações do Loom

Há apenas algumas opções de edição, portanto, talvez você precise de algumas tentativas para obter o vídeo perfeito

Preços do Loom

Gratuito para educadores

Avaliações e resenhas do Loom

G2: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)

8. Baamboozle

Via Baamboozle Se você precisa de ferramentas de ensino on-line para aumentar o fator de diversão de suas aulas, o Baamboozle está aqui para ajudar. Essa plataforma de aprendizagem on-line ajuda a despertar o interesse dos alunos e a tornar as aulas mais interativas e envolventes. Escolha entre os modelos pré-fabricados ou crie seus próprios jogos e questionários sem gastar horas elaborando suas próprias ferramentas educacionais do zero.

Melhores recursos do Baamboozle

Há inúmeras ferramentas de criação de jogos, inclusive modelos para perguntas e respostas, palavras cruzadas e caça-palavras, com muita personalização

A plataforma se integra a lousas digitais, para que os alunos possam interagir em aulas on-line

A ferramenta permite que as salas de aula joguem em uma única tela, para que você não tenha que se preocupar com a necessidade de cada aluno ter seu próprio dispositivo

Limitações do Baamboozle

Há uma boa quantidade de conteúdo pré-criado, mas pesquisar entre o bom, o ruim e o feio pode ser demorado, pois não há muitos filtros para ajudá-lo a encontrar o que você precisa

Preços do Baamboozle

Gratuito para sempre

Baamboozle+ Mensal: US$ 7,99/mês

Baamboozle+ Yearly: US$ 4,99/mês cobrado anualmente

Baamboozle avaliações e comentários

N/A

9. ThingLink

Via ThingLink O ThingLink é uma plataforma on-line premiada que ajuda os educadores a criar conteúdo multimídia interativo. Comece com uma imagem, um vídeo ou um tour em 3D e adicione links para vídeos, notas de voz e artigos. Você pode adicionar camadas de informações para aprimorar seu conteúdo visual e criar apresentações mais interativas.

Melhores recursos do ThingLink

A plataforma facilita a criação de conteúdo interativo e imersivo que envolve os alunos

O Analytics permite que você acompanhe o envolvimento dos alunos com links individuais que mostram por quanto tempo eles visualizaram o conteúdo

Os alunos podem criar suas próprias ferramentas de aprendizagem usando voz, vídeo e links (e também há recursos de colaboração para projetos em grupo!)

Limitações do ThingLink

A interface pode ser complicada, portanto, espere uma curva de aprendizado ao se familiarizar pela primeira vez

Preços do ThingLink

Teste gratuito por 60 dias

Licença para professores: US$ 60/ano

Licença para escolas: US$ 2/por assento por ano

Licença acadêmica: US$ 9/por assento por ano

ThingLink ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. Padlet

Via Padlet O Padlet é uma plataforma de ensino on-line que permite criar quadros digitais para armazenar, organizar e compartilhar conteúdo. É uma excelente maneira de iniciar um fórum de discussão ou um blog da turma, e os alunos o acharão útil para postar seus trabalhos para revisão pelos colegas.

Melhores recursos do Padlet

A plataforma de fácil utilização simplifica a criação de quadros onde alunos e professores podem compartilhar e organizar o conteúdo

Os usuários podem adicionar texto, imagens, vídeos, links e muito mais em um espaço personalizado, o que é excelente para o ensino on-line

O recurso de colaboração em tempo real permite que os grupos adicionem conteúdo ou deixem comentários para outros membros do Padlet, o que é ideal para o ensino à distância

Limitações do Padlet

Pode ser um desafio regular o que os alunos publicam, portanto, certifique-se de analisar o que está acontecendo nos Padlets

Preços do Padlet

Sala de aula: US$ 199/ano

Escola: a partir de US$ 1.000/ano

Avaliações e resenhas do Padlet

G2: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

Otimize suas aulas com as melhores ferramentas de ensino on-line do ClickUp

Os educadores de hoje precisam competir com a mídia social, os vídeos virais e os criadores de conteúdo milionários pela atenção dos alunos. No entanto, com as ferramentas de ensino on-line certas em sua caixa de ferramentas de educador, você pode criar aulas inovadoras, reduzir seu tempo de administração e aumentar o envolvimento dos alunos. Um universo de ferramentas on-line está esperando por você, pronto para ajudá-lo a turbinar sua sala de aula.

Quando se trata de ferramentas de ensino on-line, o ClickUp é o líder da categoria. A plataforma de gerenciamento de projetos é uma solução abrangente para sua sala de aula. Ela pode ajudá-lo a manter suas aulas organizadas, promover a colaboração e simplificar o fluxo de trabalho administrativo para que você tenha mais tempo para se concentrar nas partes do trabalho de que gosta! Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo e descubra como a ferramenta de ensino on-line pode transformar sua sala de aula.