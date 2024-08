Airtable vs. Google Sheets Google Sheets: O melhor confronto de planilhas

A dificuldade de localizar os dados de que você precisa pode ser um verdadeiro obstáculo à produtividade. É como procurar uma agulha em um palheiro. O nível de frustração aumenta ainda mais quando seus dados estão espalhados por toda parte, desorganizados e impossíveis de gerenciar.

No mundo da eficiência gerenciamento de dados as planilhas eletrônicas são os heróis desconhecidos, oferecendo um refúgio estruturado com colunas, linhas e campos para manter suas informações organizadas. 🧹

Temos dois campeões de gerenciamento de dados: Airtable e Google Sheets. Essas ferramentas são conhecidas por irem além, ajudando você a inserir dados e automatizar tarefas, simplificar o compartilhamento e facilitar a edição colaborativa. No entanto, não se deixe enganar por sua aparente semelhança - elas também têm pontos fortes e recursos exclusivos.

Qual software sairá vitorioso no confronto final? Airtable ou Google Sheets? Vamos nos aprofundar em seus recursos de destaque, pesar os prós e os contras e incluir uma ferramenta curinga!

O que é o Airtable?

O Airtable é uma fusão dinâmica entre uma planilha e um banco de dados, oferecendo o melhor dos dois mundos em uma interface fácil de usar. Ele lhe dá controle para gerenciar seus dados de forma a maximizar a eficiência, simplificar os processos e adaptar as soluções às suas necessidades específicas. ✨

Essa plataforma exclusiva permite que os usuários do Airtable criem, sem esforço, relações complexas entre pontos de dados. Suas visualizações personalizáveis, filtragem avançada e ferramentas de colaboração são perfeitas para gerenciamento de projetos e controle de inventário.

Via: Tabela de ar O Airtable vai além com soluções como diversos tipos de campos, uma biblioteca de aplicativos prontos para uso e um sistema de gerenciamento de dados que permite que os usuários utilizem o sistema de forma mais eficiente modelos de planilhas e integrações com ferramentas populares.

As possibilidades de armazenamento de dados são praticamente ilimitadas. Armazene qualquer dado dentro dos registros, estabeleça referências cruzadas entre tabelas, personalize a forma como as informações são apresentadas e até mesmo implemente a automação para um gerenciamento eficiente dos dados.

A plataforma também funciona como um calendário e um quadro Kanban, o que a torna uma solução completa para a realização de tarefas.

Recursos do Airtable

O que diferencia o Airtable como a ferramenta preferida de inúmeras empresas? Vamos descobrir a resposta explorando seus recursos de destaque. 🕵

1. Compartilhamento de dados e integrações

O Airtable é excelente no compartilhamento contínuo de arquivos e dados, e esse recurso útil está disponível até mesmo em sua versão gratuita!

Com os aplicativos móveis e de desktop do Airtable para iOS e Android, seus arquivos podem ser acessados de praticamente qualquer lugar. Os limites de armazenamento de arquivos também são bastante generosos. 🗃️

Quando se trata de compartilhar seus dados de planilha, o Airtable oferece múltiplas opções. Você pode:

Criar links compartilháveis com várias permissões de visualização Incorporar sua base Airtable em seu site Use a chave da API Airtable de sua base para personalizar seu aplicativo

Turbine seus fluxos de trabalho existentes em sua ferramenta de banco de dados Airtable integrando plug-ins de aplicativos de terceiros por meio de Blocks. Para ampliar seus recursos, você pode recorrer ao Workato, Zapier, Automate.io ou Integromat para conectar perfeitamente o Airtable a mais de 1.000 sites e aplicativos.

Via: Tabela de ar

2. Várias exibições de tarefas

O Airtable oferece oito visualizações de projeto, permitindo que você altere rapidamente a forma como seus dados são apresentados.

Comece com a visualização de lista para obter uma visão clara e abrangente de seu trabalho. É como ter o panorama geral e os detalhes minuciosos em um só lugar, aumentando a eficiência da sua equipe.

Precisa ver como as diferentes partes de seu trabalho se encaixam? A visualização de linha do tempo é sua companheira personalizável para monitorar recursos, eventos e projetos.

O Airtable também possui a Visão Kanban, para que você possa monitorar facilmente o progresso, as partes interessadas e outras entregas importantes em uma interface fácil de usar e personalizável. Essa visualização exibe suas tarefas como cartões e permite que você as gerencie usando uma simples ação de arrastar e soltar. 🖱️

Use a Visão Gantt para manter o controle dos processos e cumprir prazos. Ela permite mapear atividades, dependências de tarefas e marcos, simplificando o gerenciamento de projetos de várias etapas.

3. Criação de aplicativos

O Airtable permite que você criar aplicativos personalizados sem código com base em seus dados existentes. Se você quiser criar do zero usando a plataforma nativa ou mergulhar em seus práticos modelos de aplicativos, a escolha é sua.

Criar aplicativos perfeitos é muito fácil com o Interface Designer. Ele é acessível a todos, independentemente do conhecimento técnico. Você pode criar facilmente interfaces personalizadas usando componentes de arrastar e soltar que atendam às necessidades da sua empresa e atualizar a interface em segundos, conforme os requisitos mudam. 🎨

Configure fluxos de trabalho personalizados sem esforço com os modelos pré-fabricados do Airtable, adaptados para casos de uso como rastreamento de projetos, planejamento de eventos ou lançamento de um novo produto. A biblioteca de modelos abrange uma série de categorias, desde marketing e RH até organizações sem fins lucrativos e imobiliárias.

Via: Tabela de ar

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe :$20/mês por usuário

:$20/mês por usuário Empresa : uS$ 45/mês por usuário

: uS$ 45/mês por usuário Empresa:Entre em contato para saber o preço

O que é o Planilhas Google?

O Google Sheets adota o estilo de planilha tradicional. Pense nele como o primo on-line do Microsoft Excel - ele pode não ter uma aparência sofisticada, mas é simples de usar. Ele segue o layout familiar de linha/coluna/célula, o que o torna a opção perfeita para tarefas fundamentais, como coleta de dados e cálculos básicos.

A plataforma se destaca quando vários usuários e equipes colaborativas estão em jogo. Ela permite que várias pessoas trabalhem na mesma planilha simultaneamente, e você pode ver as edições à medida que elas acontecem, com cada alteração salva automaticamente.

Via: Planilhas do Google O Planilhas Google pode facilitar sua análise de dados e reduzir as chances de erros com recursos como Preenchimento automático e sugestões de fórmulas que o ajudam a processar os números com mais eficiência.⚡

Ele também se integra perfeitamente aos aplicativos do Google, de modo que você pode analisar facilmente os dados do Google Forms no Sheets ou inserir gráficos do Sheets no Google Slides e no Google Docs.

Confira_ Planilhas do Google vs. Excel !

Recursos do Planilhas Google

Quer saber o que faz do Planilhas Google um sucesso entre os usuários? Junte-se a nós enquanto examinamos de perto seus recursos mais notáveis. 👀

1. Explorar

O recurso Explore aproveita o poder do aprendizado de máquina para gerar gráficos de Gantt e tabelas e fornecer respostas para suas perguntas relacionadas a dados. Além disso, ele permite autoatualizar os dados selecionados.

Imagine que você esteja acompanhando os números das vendas mensais e sua planilha esteja repleta de dados. Com o recurso Explore, você pode fazer perguntas como "Qual é a receita total do produto A, do produto B ou do produto C?" e ele lhe dará as respostas rapidamente, transformando seus dados em insights acionáveis.

Na barra lateral, você encontrará uma caixa de texto onde poderá digitar suas perguntas, e as respostas serão retornadas. Ao rolar mais para baixo no painel Explore, você verá uma lista de gráficos sugeridos relevantes para seus dados. Se precisar de uma tabela dinâmica, um gráfico de pizza ou um gráfico de barras, você poderá selecionar aquele que atenda às suas necessidades. 📊

Via: Planilhas do Google

2. Edição on-line e off-line

Em vez do antiquado vai-e-vem de enviar documentos por e-mail para várias pessoas, o Planilhas Google permite que muitos usuários abram e editem um único documento simultaneamente. Todos podem ver as alterações feitas pelos outros, e todas as modificações são salvas automaticamente nos servidores do Google.

O Planilhas Google também oferece um prático recurso de bate-papo na barra lateral que permite que os colaboradores discutam as edições e forneçam informações sobre alterações específicas em tempo real. E, se houver edições que você gostaria de revisar ou desfazer, o recurso Histórico de revisões o ajudará.

A plataforma ainda suporta edição off-line, quer você esteja em seu computador ou usando um aplicativo móvel. Tudo o que você precisa é da extensão do Google Docs Offline para Chrome para desktop ou do aplicativo para dispositivos móveis do Google Sheets, e pronto. 👌

3. Preenchimento automático

O Google Sheets simplifica o processo de entrada de dados com a introdução do recurso Autofill. Ele permite que você insira automaticamente dados que seguem um padrão ou use valores inseridos anteriormente como pontos de referência. 👨🏻‍💻

Digamos que você tenha uma lista de dias da semana: Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante. Em vez de digitar cada dia manualmente, você pode fazer o preenchimento automático. Veja como:

Digite os dois primeiros dias da semana em sua planilha Selecione essas duas células e, ao passar o cursor sobre o canto inferior direito, observe se ele se transforma em um sinal de adição preto (+) Depois de ver isso, clique e arraste as células para baixo ou para cima para especificar o intervalo dos dias da semana Quando você soltar o botão do mouse, o Planilhas Google preencherá automaticamente as células adjacentes, tudo graças ao reconhecimento de padrões

O preenchimento automático também funciona muito bem para números e outras entradas de texto. Você pode usá-lo para listas numeradas, meses do ano ou até mesmo cálculos.

Via: Planilhas do Google

Preços do Planilhas Google

**Gratuito

Business Standard:US$ 12/mês por usuário

Airtable vs. Planilhas Google: Recursos comparados

O Google Sheets e o Airtable são ferramentas práticas de planilhas criadas para facilitar a vida de indivíduos e equipes. Embora tenham recursos em comum, como automação e armazenamento de dados baseado em nuvem, cada um deles tem pontos fortes exclusivos. O Airtable se inclina para ser um banco de dados dinâmico, enquanto o Google Sheets o mantém simples como uma planilha.

Agora, vamos nos aprofundar em seus recursos compartilhados e ver qual deles merece a coroa. 👑

1. Bancos de dados e planilhas

O Google Sheets é a quintessência do software de planilha eletrônica para criar, editar e colaborar em planilhas on-line. Ele tem todos os recursos essenciais para o gerenciamento de dados, desde os básicos, como entrada de dados, fórmulas e formatação de células, até ferramentas de visualização de dados como tabelas e gráficos que simplificam a análise.

Do outro lado do ringue, temos o Airtable, que combina recursos de planilha e banco de dados. Ele atende a diversas necessidades comerciais, como controle de inventário planejamento de eventos e gerenciamento de projetos. O que o diferencia é sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e apresentar visualizações como Calendar, Kanban e Grid. Além disso, você pode criar bancos de dados relacionais para relacionamentos de dados complexos. 🔗

Neste confronto, vamos chamar de empate. O Airtable é excelente como um híbrido de banco de dados de planilhas, enquanto o Google Sheets vence quando se trata de gerenciamento tradicional de planilhas.

Via: Tabela de ar

2. Gerenciamento de tarefas e projetos

O Airtable é o campeão de peso no gerenciamento de tarefas e projetos. Ele é repleto de recursos robustos, oferecendo uma galeria de modelos para tarefas que vão desde o planejamento de projetos até controle de progresso e comunicação da equipe . Além disso, ele oferece vários pontos de vista, facilitando o monitoramento de tarefas e o acompanhamento do progresso.

Por outro lado, temos o Google Sheets, criado principalmente para lidar com grandes conjuntos de dados, mas que, com alguma personalização, pode servir como um bom planilha de gerenciamento de projetos . Você pode criar um projeto e configurar colunas para tarefas, status, responsáveis e datas de vencimento e adicionar menus suspensos para alterar o status facilmente. ✅

Ainda assim, nesta rodada, o Airtable sai na frente graças aos seus recursos mais avançados de gerenciamento de tarefas e projetos.

3. Recursos de colaboração

Tanto o Airtable quanto o Google Sheets são fantásticos quando se trata de trabalho em equipe colaborativo.

O Google Sheets é excelente para manter a conversa em andamento. Você pode adicionar comentários, responder, editar, resolver problemas e conversar com seus colaboradores enquanto trabalham juntos na mesma planilha. Ele rastreia todas as alterações no histórico de revisões incorporado, dando a você a liberdade de revisitar versões anteriores. E para maior comodidade, há uma janela de bate-papo na barra lateral. 💬

No Airtable, há um playground colaborativo semelhante. Você pode deixar comentários, anexar arquivos e até mesmo mencionar outras pessoas nos comentários para manter os canais de comunicação bem abertos. Além disso, o prático recurso Revision History permite acompanhar todas as alterações feitas em um registro. Defina permissões para controlar quem tem acesso aos dados.

Embora ambas as ferramentas tenham recursos colaborativos comuns, como edição em tempo real, comentários e histórico de revisões, o Airtable vence a rodada, pois seu jogo de colaboração é um pouco mais robusto. Ele oferece vantagens extras, como menções e anexos de arquivos, facilitando o trabalho em equipe.

Via: Tabela de ar

Airtable vs. Google Sheets no Reddit

Recorremos ao Reddit para ouvir o que os usuários ávidos de planilhas têm a dizer no confronto entre o Airtable e o Google Sheets. Há um consenso de que ambas as plataformas têm um bom desempenho, mas elas têm funções primárias distintas - o Google Sheets é uma planilha clássica, enquanto o Airtable é um banco de dados dinâmico.

Um usuário apontou por que eles preferir Airtable :

"O Airtable é uma forma mais eficiente de organizar, armazenar e dispor dados altamente estruturados. Isso inclui sua capacidade de funcionar como um banco de dados relacional, é claro. Mas, mesmo sem isso, o uso de exibições, grupos e filtros é muito mais rápido, mais limpo e muito mais intuitivo do que você pode encontrar no Google Sheets ou em outros produtos concorrentes."

Outro mostrou suporte para o Google Sheets :

"O Airtable não é um substituto para uma ferramenta de planilha regular, não é possível codificar células por cores ou colocar em negrito determinadas seções facilmente. As fórmulas são complicadas e não são tão fáceis como em uma planilha como o Zoho Sheets ou o Google Sheets. Também não é possível compactar facilmente os dados em uma subpágina ou organizá-los fora do escopo definido de cada tipo de visualização de quadro."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Airtable vs. Google Sheets

Quando se trata de escolher entre o Google Sheets e o Airtable, o importante é encontrar o ponto ideal. O Google Sheets oferece simplicidade com seus recursos de planilha fáceis de usar. Por outro lado, o Airtable assume o papel de um banco de dados versátil, oferecendo fácil compartilhamento de dados e várias visualizações de tarefas.

Mas e se você não quiser escolher um em vez do outro? ClickUp é a solução multifuncional que usa os dois chapéus, servindo como um banco de dados versátil e uma planilha poderosa. Não importa se você está procurando um hub central para armazenar seus dados ou uma maneira de se aprofundar em tabelas detalhadas, o ClickUp tem tudo o que você precisa!

Organize seu trabalho, gerencie projetos e automatize tarefas recorrentes com o ClickUp

Essa plataforma fácil de usar simplifica a organização de dados com automações e rastreamento preciso de tarefas. Além disso, ela oferece suporte à colaboração em tempo real e vem com um assistente de IA útil!

Vamos explorar alguns dos recursos favoritos dos usuários que solidificam o ClickUp como o melhor alternativa ao Airtable e ao Google Sheets.

1. Gerenciamento de dados mestre com a exibição de tabela do ClickUp

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela do ClickUp para uma organização simples

Torne-se um profissional de gerenciamento de dados com o Visualização da tabela ClickUp -É como ter o melhor das planilhas e dos bancos de dados visuais dinâmicos na ponta dos dedos. Seja para gerenciar estoques, rastrear dados de clientes ou lidar com uma lista detalhada de tarefas, esse recurso está ao seu alcance! 💪

Estabeleça conexões entre tarefas, documentos e dependências para manter seu trabalho organizado sem problemas. Precisa fazer alterações rápidas? Edite tarefas em massa, exporte dados de tabelas ou gere links compartilháveis para colaboração segura com parceiros externos.

Crie Campos Personalizados para registrar qualquer informação necessária, seja o progresso da tarefa, prioridades, classificações de produtos ou anexos de arquivos.

Seja gerenciando tarefas de equipe ou projetos pessoais, você se sentirá como um profissional com várias opções de filtragem e agrupamento. Ajuste sua visualização ocultando ou fixando colunas para simplificar seu controle. E para obter o máximo de flexibilidade, aproveite as vantagens das colunas de arrastar e soltar para criar sua visualização perfeita.

2. Promova a edição da equipe em tempo real no ClickUp Docs

Colabore em tempo real e mantenha seus dados armazenados com segurança em um único local com o ClickUp Docs

Sem esforço gerenciar tarefas manter-se organizado e promover a colaboração com Documentos do ClickUp -o recurso exclusivo de gerenciamento de documentos da plataforma.

O Docs permite que você crie, edite e compartilhe documentos específicos de tarefas e projetos com sua equipe e partes interessadas.

Você pode permitir que os membros da equipe editem documentos relacionados a tarefas e colaborar em tempo real não importa onde estejam. Compartilhe seus pensamentos e ideias nos comentários, atribua itens de ação aos membros da equipe e transforme texto em tarefas rastreáveis para manter tudo organizado. Além disso, você pode adicionar widgets para ajustar o status do projeto e atribuir tarefas sem sair do Doc. 🎯

Depois de concluir um documento, você pode vinculá-lo perfeitamente a uma tarefa, aumentando a organização e centralizando seus fluxos de trabalho. Todos os elementos do ClickUp Docs são personalizáveis, para que você possa adaptar seus documentos de acordo com suas tarefas, projetos e dinâmica geral da equipe.

3. Economize tempo com o ClickUp Automations

Economize tempo em tarefas recorrentes usando o ClickUp Automations

Diga adeus às tarefas que consomem muito tempo e dedique-se ao que realmente importa com o Automações do ClickUp . Você tem uma paleta de mais de 100 Automações para escolher, o que facilita a simplificação dos fluxos de trabalho, a execução de tarefas rotineiras e o gerenciamento suave das transferências de projetos.

Aproveite as vantagens das Automações pré-criadas ou personalize-as para atender perfeitamente às suas necessidades. Além disso, você pode criar novas tarefas e estabelecer SOPs claros para toda a sua equipe sem esforço algum.

Você também pode atribuir tarefas automaticamente, inserir comentários e alterar status. Mantenha seu trabalho em andamento ajustando automaticamente os responsáveis e as prioridades ou aplicando tags e modelos quando ocorrerem mudanças de status. 🤩

Além disso, o ClickUp Automations integra-se perfeitamente com aplicativos externos, como o Google Sheets e o Airtable, trazendo todas as suas tarefas e operações para um único espaço de trabalho compartilhado.

ClickUp: Seu balcão único para fluxos de trabalho simplificados

Você não deve se contentar com nada menos que o melhor ao escolher uma plataforma de planilhas - e o ClickUp é o mais prático alternativa ao Google Sheets e ao Airtable. Ele revolucionou o jogo ao simplificar recursos de primeira linha em um design fácil de usar.

Com mais de 1.000 integrações , mais de 15 visualizações de projeto e várias modelos pré-projetados o ClickUp leva o armazenamento e o gerenciamento de dados a um nível totalmente novo. 📈

Pronto para mergulhar de cabeça? Inscreva-se no plano gratuito do ClickUp e comece a descobrir suas infinitas possibilidades!