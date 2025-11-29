8 modelos de questionário gratuitos para uma coleta de dados eficiente

Os questionários são ferramentas essenciais para gestores que precisam de uma coleta de dados eficiente para entender melhor seu público ou seus clientes e, assim, melhorar seus produtos e serviços. Criar um questionário pode parecer bastante simples.

Isso até você perceber que o processo envolve várias tarefas complexas, como formular perguntas, selecionar formatos, garantir a consistência dos dados e definir o design visual.

É exatamente aqui que os modelos de questionário se destacam! ☀️

Essas ferramentas pré-concebidas oferecem uma estrutura eficiente que você pode personalizar para atender aos seus objetivos específicos, proporcionando uma abordagem intuitiva, personalizada e consistente para coletar dados com mais eficácia, compreender a jornada do cliente ou descobrir por que seus clientes fiéis permanecem com você.

Depois de nos aprofundarmos no mundo dessas ferramentas úteis, criamos uma lista com os oito melhores modelos de questionários que ajudarão você a coletar insights essenciais, feedback e outros tipos de dados de clientes e funcionários.

O que é um modelo de questionário?

Um questionário é um instrumento valioso que contém perguntas destinadas a coletar insights de clientes ou funcionários sobre suas experiências, opiniões e ações. Enquanto uma pesquisa se refere ao método geral de coleta de dados, um questionário é uma ferramenta ou técnica específica empregada nesse processo.

Um modelo de questionário é um layout pré-definido, mas personalizável, que facilita o processo de criação de um questionário para fins como estudos de pesquisa, pesquisas de opinião ou avaliações.

Essas estruturas geralmente incluem espaços reservados padrão para perguntas, opções de resposta e instruções, facilitando a estruturação e a criação de um questionário personalizado.

Arraste e solte campos personalizados na visualização Formulário para criar pesquisas abrangentes ou coletar dados e feedback no ClickUp 3.0

Você pode adicionar, remover e modificar perguntas com base em objetivos específicos ou metas da pesquisa, mantendo o design e a estrutura do modelo consistentes. Isso torna seus dados quantitativos mais sólidos quando você estiver realizando pesquisas.

Você pode usar modelos de questionário para coletar dados numéricos e descritivos. Eles geralmente contêm tanto perguntas abertas, que permitem respostas detalhadas, quanto perguntas fechadas, mais adequadas para opções de resposta pré-definidas do tipo sim ou não. ❓

Benefícios de usar um modelo de questionário

Aqui estão os principais benefícios que você obtém ao usar modelos de questionário para uma pesquisa de feedback do cliente:

Design estruturado : eles oferecem uma estrutura clara com seções pré-definidas para perguntas e respostas

Eficiência : como a estrutura já está pronta, você pode se concentrar no conteúdo e nos objetivos da pesquisa, em vez de perder tempo com formatação e layout

Personalização : você pode modificar os modelos para se adequarem a objetivos específicos, mantendo um estilo e formato uniformes

Clareza : Os modelos incluem redação e formatação padronizadas, garantindo que as perguntas sejam claras e concisas para um respondente comum

Consistência: eles garantem que todos os participantes recebam o mesmo conjunto de perguntas e/ou opções de resposta

8 modelos de questionário de alta qualidade para diversos fins

Para muitas pessoas, o primeiro nome que vem à mente quando se pensa em modelos de questionários é o SurveyMonkey, uma ferramenta de pesquisa online amplamente utilizada. Mas, se você procurar um pouco mais, encontrará vários outros fornecedores de qualidade. Vamos apresentar a você uma alternativa perfeita que oferece inúmeras opções sem custar um centavo. 🆓

Selecionamos os oito melhores modelos de questionário gratuitos do ClickUp, cada um deles um excelente ponto de partida para seus esforços de coleta de dados. Prepare-se e vamos explorar seus recursos exclusivos para criar sua própria pesquisa!

1. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

Garanta que os serviços da sua empresa atendam às expectativas dos clientes e descubra o que eles realmente pensam com nosso modelo de pesquisa de satisfação do cliente

Eleve a experiência do cliente com o modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp! É a chave para obter insights valiosos sobre como seus clientes percebem seus produtos, serviços e suporte. Use os dados coletados para entender melhor as necessidades dos clientes, identificar áreas a serem melhoradas e, por fim, aumentar a retenção de clientes. ❤️‍🩹

A visualização do formulário da Pesquisa de Satisfação do Cliente está equipada com campos como utilidade, clareza e qualidade da resolução, permitindo que os respondentes ofereçam feedback valioso sobre seus produtos ou serviços. Este formulário de questionário traduz com eficiência todos os dados e feedback coletados em visualizações organizadas do ClickUp.

Na visualização Lista de respondentes, você obtém um panorama abrangente dos clientes pesquisados, com suas preocupações categorizadas como resolvidas (Sim) ou que requerem atenção (Não). Por outro lado, a visualização Quadro de classificação de conhecimento avalia a qualidade do feedback, variando de uma classificação máxima (ótimo) a nenhuma (ruim).

Você tem a flexibilidade de organizar os dados coletados de acordo com suas preferências. Basta clicar no botão “Agrupar por” nas visualizações “Lista” e “Quadro” para selecionar facilmente seus critérios de agrupamento preferidos.

2. Modelo “Voz do Cliente” do ClickUp

Reúna e classifique as expectativas e reações dos clientes em relação ao seu produto/serviço para entender o que você pode fazer para melhorá-lo

Torne-se o leitor de mentes que seus clientes nem sabiam que precisavam com o modelo “Voz do Cliente” do ClickUp. É o kit de ferramentas definitivo para coletar, analisar e organizar o feedback dos clientes, permitindo que você aprimore seu produto e supere a concorrência. 🌟

Este modelo de questionário da List captura com eficácia o feedback dos clientes a partir de diversas fontes, incluindo pesquisas, redes sociais, avaliações online, depoimentos sobre produtos e interações com o atendimento ao cliente. Ele também orienta você a identificar e implementar soluções para lidar com a satisfação ou as preocupações dos clientes.

O modelo é composto pelos três componentes principais a seguir:

Voz do Cliente (VoC) : Resuma a avaliação ou o feedback de um cliente em uma declaração concisa. Por exemplo, “O atendimento ao cliente é muito lento”

Necessidade do cliente : Interprete o que o cliente está buscando. Por exemplo, “Os clientes precisam de uma resposta mais rápida às suas dúvidas”

Solução: Descreva como você pretende atender à necessidade identificada pelo cliente. Por exemplo, “Responder às perguntas dos clientes em até 10 minutos”

Esse formato voltado para a resolução de problemas permite que o cliente perceba que seu feedback não só é ouvido, mas também levado em consideração. Como resultado, você aumentará a satisfação do cliente, promoverá a fidelização e aumentará as chances de sua empresa ser recomendada a outras pessoas.

Além disso, a visualização em painel do modelo oferece um resumo abrangente do feedback dos clientes, categorizado por fonte de VoC. Essa representação visual ajuda a identificar tanto as semelhanças quanto as diferenças no feedback proveniente de várias fontes do seu público-alvo.

3. Modelo de pesquisa de feedback sobre produtos do ClickUp

Aprimore seus produtos de acordo com as necessidades dos seus clientes, solicitando a opinião deles diretamente com o modelo de pesquisa de feedback sobre produtos do ClickUp

O modelo de pesquisa de feedback sobre produtos do ClickUp é sua arma secreta para coletar insights inestimáveis dos clientes e melhorar seus produtos de acordo com eles!

Distribua o formulário Pesquisa de Feedback sobre o Produto para seu público-alvo, permitindo que eles selecionem o produto sobre o qual desejam dar feedback. Colete informações adicionais, como tempo de uso, frequência de uso e avaliações do produto.

Para personalizar o formulário, acesse a visualização de edição para adicionar ou remover campos personalizados conforme necessário. Há três visualizações disponíveis neste modelo de lista de questionário de pesquisa:

Visualização da lista de envios: Uma lista abrangente das respostas enviadas pelos clientes, categorizadas por status (A ser revisado, Em revisão e Revisado) Visualização da lista de avaliações de produtos: Um resumo das avaliações dos clientes com vários campos personalizados, como Qualidade, Preço, Experiência na primeira utilização, Usabilidade, Atendimento ao cliente, Experiência de compra e Experiência de utilização Visualização do quadro de satisfação geral: Um Um quadro Kanban que exibe o feedback sobre o seu produto classificado por satisfação geral com o produto

Você pode usar as automações do ClickUp para distribuir o formulário de pesquisa rapidamente por e-mail, redes sociais ou outras plataformas.

4. Modelo de plano de projeto de pesquisa do ClickUp

Crie e gerencie um plano de projeto de pesquisa do início ao fim usando o modelo de plano de projeto de pesquisa do ClickUp

Realizar pesquisas com clientes e partes interessadas é o caminho certo para entender seu produto, mercado e as necessidades dos usuários. Com o modelo de plano de projeto de pesquisa do ClickUp, você conduzirá seus projetos de pesquisa com facilidade do início ao fim, garantindo resultados precisos e decisões baseadas em dados.

Comece adicionando o nome da tarefa e os detalhes da atividade à visualização em lista do modelo de plano de projeto. Por exemplo, você pode criar uma tarefa chamada “Desenvolver perguntas da pesquisa” e fornecer informações específicas usando campos personalizados, incluindo seu status (definido como Não iniciado), nível de impacto (marcado como Alto) e o departamento relevante (atribuído como Pesquisa). 🕵️

Na visualização do Quadro de Progresso do Planejamento, as tarefas aparecem como cartões que representam ações específicas, como elaborar perguntas para a pesquisa, criar o layout da pesquisa e lançar a pesquisa. Você pode atualizar facilmente o status de uma tarefa arrastando e soltando o cartão correspondente em um local apropriado no quadro para refletir seu progresso com precisão.

Exemplos de questionários online como este permitem que os participantes preencham informações essenciais, enquanto você as classifica e filtra em tarefas.

5. Modelo de pesquisa de engajamento dos funcionários do ClickUp

Avalie a satisfação dos funcionários no local de trabalho e identifique áreas que precisam de melhorias usando o modelo de pesquisa de engajamento dos funcionários do ClickUp

Obtenha informações valiosas sobre o engajamento, a dedicação e o entusiasmo dos membros da sua equipe com o modelo de pesquisa de engajamento de funcionários do ClickUp. Modelos de pesquisa como este são uma ferramenta poderosa que ajuda você a entender melhor as motivações dos funcionários e identificar áreas que precisam de melhorias. 🧰

Use a visualização do Formulário de Pesquisa de Engajamento dos Funcionários como um questionário para fazer perguntas aos membros da sua equipe sobre aspectos como satisfação no local de trabalho, motivação e o apoio que recebem de seus superiores. O formulário é totalmente personalizável, permitindo que você adicione perguntas e afirmações para uma avaliação mais aprofundada.

Inclua um menu suspenso com escala de classificação (de “Concordo totalmente” a “Discordo totalmente”) para respostas a afirmações diretas como “Consigo manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.” Além disso, você tem a opção de usar perguntas abertas como “Como podemos melhorar sua experiência?” para coletar feedback abrangente sobre as experiências dos funcionários.

Depois de enviados, todos os formulários de feedback aparecerão na visualização Lista de Feedback Quantitativo. Essa visualização inclui campos personalizados, como Nome do Funcionário e Equipe. Ela mostra respostas a perguntas fechadas, como satisfação no trabalho, suporte e colaboração.

Explore a visualização Lista Verbatim para acessar o feedback geral. Aqui, você pode ler as respostas dos funcionários a perguntas abertas e ver suas funções e afiliações de equipe. A visualização oferece uma maneira eficiente de identificar problemas e suas origens — levando você a uma maior satisfação do cliente.

6. Modelo de plano de ação para pesquisa de engajamento do ClickUp

Use o modelo de plano de ação para pesquisa de engajamento do ClickUp para criar facilmente um plano de ação após analisar o feedback dos funcionários

Coletar feedback de seus funcionários é apenas o ponto de partida para aumentar a satisfação deles. O modelo de plano de ação da pesquisa de engajamento do ClickUp faz com que seus esforços valham a pena, ajudando você a elaborar uma estratégia para implementar mudanças impactantes na satisfação do cliente.

Imaginemos que a primeira questão que você deseja abordar é a falta de motivação no local de trabalho. Este modelo do Doc vem com uma tabela pré-definida onde você pode incluir os seguintes elementos:

Descrição do problema: Pode-se dizer que a pesquisa realizada anteriormente revelou que os funcionários carecem de motivação e entusiasmo em suas funções Área a melhorar: Adicione Adicione o engajamento e o moral dos funcionários como áreas a melhorar Causa principal: Liste as principais causas do problema, como carga de trabalho pesada, falta de reconhecimento e oportunidades limitadas de crescimento Classificação 4M1E: Use a estrutura Homem, Máquina, Método, Material e Ambiente para classificar a causa raiz do problema. Por exemplo, tecnologia desatualizada (Máquina) pode causar falta de motivação, assim como o acesso limitado aos recursos necessários (Material) Solução: Sugira uma solução, como implementar um programa de reconhecimento, distribuir tarefas de maneira mais equilibrada e promover oportunidades de crescimento Métricas: Identifique os indicadores de sucesso do plano de ação, como o aumento nos índices de satisfação dos funcionários, a redução da taxa de rotatividade e Identifique os indicadores de sucesso do plano de ação, como o aumento nos índices de satisfação dos funcionários, a redução da taxa de rotatividade e o aumento da produtividade Responsável: Atribua a responsabilidade pela implementação das mudanças ao Departamento de RH, aos gerentes e aos líderes de equipe Data de conclusão: Escolha uma data para a conclusão do plano de ação. Seis meses seria um prazo razoável neste exemplo

7. Modelo de feedback de funcionários do ClickUp

Descubra o que seus funcionários pensam sobre a empresa para melhorar a experiência deles usando o modelo de feedback de funcionários do ClickUp

O modelo de feedback de funcionários do ClickUp é o seu trunfo para captar a opinião dos funcionários sobre tudo, desde a gestão e a cultura corporativa até salários, benefícios e o ambiente de trabalho.

Comece compartilhando a Pesquisa de Feedback dos Funcionários com os membros da sua equipe para avaliar suas opiniões sobre diferentes aspectos da sua empresa, permitindo melhorias direcionadas. Elabore opções de resposta e forneça uma escala de avaliação que vá de “Concordo totalmente” a “Discordo totalmente” para uma avaliação rápida da satisfação dos clientes.

O formulário do questionário é totalmente personalizável, permitindo que você adicione, modifique ou aprimore perguntas e afirmações, introduza classificações com emojis para aumentar o engajamento e designe campos obrigatórios para garantir respostas construtivas. 🎨

No Painel de Respostas, todas as respostas são classificadas pelo Campo Personalizado do Departamento. Os cartões de tarefa mostram o nome de cada respondente e todas as informações enviadas neste questionário online.

Para personalizar a visualização, você pode agrupar as respostas de acordo com outros campos personalizados para se concentrar nas avaliações dos funcionários sobre a transparência da gestão, a comunicação com o gerente e a abertura à mudança.

8. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Use o modelo de formulário de feedback do ClickUp para coletar e analisar o feedback dos clientes sobre seus serviços e sua equipe

O modelo de formulário de feedback do ClickUp é o seu gênio digital na garrafa para aprender com os erros do passado, coletando feedback dos clientes sobre tudo, desde recursos do produto até preços e atendimento ao cliente. 🧞‍♂️

Depois de prestar um serviço ou realizar uma venda, basta compartilhar o link do Formulário de Feedback do modelo com seus clientes para coletar suas opiniões. Entre os modelos de pesquisa desta lista, este questionário online vem com campos pré-definidos para avaliar a experiência e as necessidades deles. Você também pode adicionar mais campos para modificar facilmente o formulário de acordo com sua preferência e entender melhor os dados coletados.

A visualização da Lista de Avaliação de Serviços exibe o feedback dos clientes agrupado por serviço avaliado, como pintura externa, reforma de cozinha e reforma de banheiro. Veja como são os principais componentes dessa lista, tomando a reforma de cozinha como exemplo:

Avaliação geral: O número de estrelas atribuídas ao produto (por exemplo, quatro em cinco)

Motivo da pontuação : O usuário poderia responder algo como: “Estou satisfeito com o resultado, mas há espaço para melhorias”

Sugestões de melhoria: Eles poderiam oferecer uma sugestão como: “Teríamos conseguido terminar a tempo se o prestador de serviços tivesse encomendado os materiais mais cedo”

Você pode avaliar o desempenho da sua equipe da mesma forma, abrindo a visualização Lista de Avaliações de Prestadores, onde verá uma lista dos membros da sua equipe, juntamente com suas avaliações, sugestões de melhorias e motivos da pontuação, entre outros campos personalizados.

Por fim, abra a visualização do Quadro de Recomendações Gerais para ver seus funcionários agrupados por classificações, da mais alta à mais baixa. Clique nos cartões que exibem o feedback individual para encontrar mais detalhes, como o nome do prestador de serviços, o nível do cliente e o tipo de serviço.

Este questionário online permite que você responda de forma eficaz e comemore conquistas com sua equipe ou ofereça orientação aos funcionários com notas mais baixas.

Colete feedback facilmente e impulsione seus negócios com modelos de questionários gratuitos

Analisar feedback para priorizar melhorias é muito fácil com estes oito modelos de questionário gratuitos. Eles ajudam você a coletar informações detalhadas sobre tudo, desde o engajamento dos funcionários até o feedback sobre produtos e a satisfação do cliente.

E se você precisar de ajuda com tarefas além da coleta de dados, explore a biblioteca de modelos do ClickUp, uma mina de ouro com mais de 1.000 opções para facilitar praticamente qualquer tipo de trabalho.

Liberte todo o seu potencial e veja sua empresa alcançar novos patamares! ✈️