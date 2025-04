Os 15 melhores softwares de rastreamento de problemas para 2025 (recursos, preços)

Manter os clientes satisfeitos é mais fácil falar do que fazer, especialmente se você tiver uma grande base de clientes.

afinal de contas, administrar uma empresa não é moleza!_ 🍰

Felizmente, você pode usar ferramentas como **rastreamento de problemas software para estabelecer um fluxo de trabalho para identificar, monitorar e resolver as preocupações dos clientes. Dessa forma, seus clientes acabam felizes em vez de chegarem a um fim morto.

Neste artigo, discutiremos o que é um software de controle de problemas e destacaremos as 15 principais ferramentas de controle de problemas disponíveis atualmente.

vamos lá

O que é um software de controle de problemas?

**O software de rastreamento de problemas permite que você acompanhe o progresso de cada tíquete ou problema do cliente até que ele seja resolvido com sucesso. Até mesmo a sua equipe interna pode relatar um bug ou problema de software usando um sistema de rastreamento de problemas de TI.

Mas o que exatamente é um tíquete?

Quando um cliente relata um problema por meio de seu canal de suporte (e-mail, chat ao vivo etc.), o sistema de gerenciamento de tíquetes cria um "tíquete" Com base em seu fluxo de trabalho de suporte ao cliente, os agentes podem escolher tíquetes de forma independente ou ser atribuídos a tíquetes específicos.

Isso dá início à montanha-russa de lidar com clientes insatisfeitos.😢

O software de rastreamento de tíquetes documenta essencialmente a solicitação do cliente e suas interações subsequentes com os representantes de atendimento ao cliente. Como resultado, os clientes não terão que repetir suas preocupações várias vezes (e perder a calma durante as conversas!_)

Aqui estão os vários benefícios de usar o software de rastreamento de problemas:

Detectar problemas a tempo com o gerenciamento rápido de defeitos

Melhorar a eficiência do projeto

Agilizar a colaboração da equipe 👯

Aumentar a satisfação do cliente

Essencialmente, o software de rastreamento de TI pode ajudá-lo a eliminar todas as preocupações que um cliente possa ter.

Os 15 melhores softwares de rastreamento de problemas para 2024

Aqui estão os 15 principais softwares de rastreamento de problemas do mercado:

1. ClickUp

A lista do ClickUp Issue Tracker facilita a visualização de problemas abertos, quem está trabalhando neles e qual é o status da tarefa, tudo em um piscar de olhos

O ClickUp é um dos mais bem avaliados ferramentas de produtividade e controle de problemas usadas por equipes produtivas em pequenas e grandes empresas.

Com esse software de gerenciamento de projetos de atendimento ao cliente suas equipes podem fornecer os melhores resultados para a retenção de clientes .

Transformando seus suspiros estressantes em largos sorrisos de vitória! 😄

principais recursos do #### ClickUp

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o ClickUp pode ajudá-lo com o gerenciamento de problemas:

Agile-ScrumPainéis de controle obtenha uma visão de alto nível do seu fluxo de trabalho de suporte ao cliente e monitore o progresso do rastreamento de defeitos da sua equipeSprints do ClickUp !

13. Atlassian Jira

o Redmine é um gerenciamento de projetos de código aberto e ferramenta de rastreamento de problemas que permite visualizar os problemas em uma linha do tempo, gráfico de Gantt e calendário.

No entanto, as exibições de Gantt e calendário do aplicativo não têm a funcionalidade de arrastar e soltar.

_O Redmine ainda pode protegê-lo contra uma mina terrestre digital de problemas?

Vamos descobrir..

Principais recursos do Redmine

Crie um campo personalizado, como texto, numérico ou data, para criar problemas detalhados

Permite que você identifique e marque problemas duplicados

Wikis incorporados para documentação e edição colaborativa

Preços do Redmine

O Redmine tem um plano gratuito, mas alguns plug-ins exigem um pagamento.

Avaliações de clientes do Redmine

G2: 4/5 (mais de 200 avaliações)

4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 110 avaliações)

Não está convencido sobre o Redmine? Dê uma olhada nestes b Melhores alternativas ao Redmine !

15. FreshDesk

O FreshDesk é uma plataforma omnichannel que permite que as equipes se comuniquem com os clientes por e-mail, chat, telefone ou mídia social.

mas será que esse rastreador de problemas pode ajudar sua equipe a manter as coisas atualizadas?

Vejamos..

Principais recursos do FreshDesk

O recurso de detecção de colisão garante que vários agentes não trabalhem no mesmo problema

Um sistema de rastreamento de tíquetes que vincula tíquetes relacionados para ficar por dentro de problemas generalizados

O painel de agendamento ajuda a verificar o progresso da equipe

Preços do FreshDesk

O FreshDesk tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 15/usuário por mês.

Avaliações de clientes do FreshDesk

G2: 4,3/5 (mais de 15 avaliações)

4,3/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

Bônus:_ **As 10 melhores alternativas e concorrentes do Freshdesk em 2024

Problemas de rastreamento de problemas? Não mais!

Com um software eficiente de rastreamento de problemas, seu fluxo de trabalho de suporte ao cliente funcionará sem problemas e você poderá conquistar seus clientes.

E, embora todas as ferramentas que mencionamos aqui possam ajudá-lo em um aspecto ou outro, o ClickUp cuida de **tudo!

Com o ClickUp, você pode agrupar bugs semelhantes adicionando Tags para elas. Além disso, você pode acelerar o processo de rastreamento de problemas com Modelos para Filas de bugs , Gerenciamento ágil de projetos gerenciamento de produtos, entre outros. Mude para o ClickUp gratuitamente para transformar sua jornada de gerenciamento de problemas em uma tarefa absolutamente fácil.