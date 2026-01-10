As 9 melhores ferramentas de IA para uma gestão de eventos mais tranquila em 2026

Está planejando a maior festa do ano para a sua empresa? Desde o agendamento de publicações nas redes sociais até a venda de ingressos e a escolha do local, você está com as mãos cheias tentando criar uma experiência incrível para os participantes.
Mas o planejamento de eventos envolve muitas variáveis, e você é apenas humano. Por que não deixar que a inteligência artificial (IA) faça parte do trabalho pesado por você?
Até mesmo os organizadores de eventos mais experientes se beneficiam da automação. Seja para check-ins e inscrições em eventos, envio de mensagens na sua plataforma de gerenciamento de eventos ou gerenciamento de agendas de eventos, existe uma ferramenta de IA para economizar seu tempo.
Neste guia, vamos mostrar como escolher a melhor ferramenta de IA para planejar, organizar e analisar o impacto da gestão de eventos, além de apresentar nove das nossas favoritas. ?️
O que você deve procurar em ferramentas de IA para gerenciamento de eventos?
Planejar uma conferência internacional é muito diferente de planejar uma grande reunião de negócios B2B para sua equipe de vendas. Eventos têm suas nuances, portanto, se você estiver procurando uma ferramenta de IA para gerenciamento de eventos, procure funcionalidades úteis como:
- Automação do fluxo de trabalho: você precisa de uma ferramenta de gestão de eventos que simplifique ao máximo o processo de planejamento. Procure por tecnologia de IA que utilize algoritmos de aprendizado de máquina para otimizar a seleção de locais, agendas de eventos ou configurações da plataforma para eventos virtuais
- Gerenciamento de participantes: Deixe a IA assumir o controle do registro e do check-in dos participantes. Se você escolher a ferramenta de IA certa, ela pode até mesmo facilitar o contato entre participantes para oportunidades de networking no evento
- Ajuda com marketing: Precisa de ajuda para escrever posts nas redes sociais ou criar o e-mail promocional perfeito? A IA para gestão de eventos está aqui para te ajudar. Ela cuida de todos os tipos de iniciativas de marketing, desde a criação de textos até gráficos e vídeos
- Análise de dados: Eleve o nível dos seus eventos futuros. A IA extrai dados da sua ferramenta de gestão de eventos e identifica rapidamente tendências interessantes no engajamento dos participantes, acompanhamentos e muito mais. Se seus olhos começam a cruzar sempre que você tenta analisar dados demográficos, as melhores ferramentas de IA identificam insights valiosos em apenas alguns minutos
As 9 melhores ferramentas de IA para organizadores de eventos
Os organizadores de eventos estão acostumados a lidar com a seleção de cardápios, a contratação de palestrantes convidados e a negociação de contratos de locais. Mas por que trabalhar mais do que o necessário?
Os profissionais de eventos têm agora a oportunidade empolgante de incorporar a inteligência artificial ao seu trabalho. Essas ferramentas foram projetadas para automatizar fluxos de trabalho, coletar insights valiosos e facilitar a logística dos eventos. O resultado? Eventos mais bem-sucedidos, dados mais completos e uma grande economia de tempo.
Se você está pronto para encontrar seu próprio assistente de IA, veio ao lugar certo. Navegue pela página e experimente nossas nove ferramentas favoritas de gestão de eventos com IA para 2024.
1. ClickUp
Quer um aplicativo de planejamento de eventos que faça tudo? O ClickUp é mais conhecido como uma plataforma de gerenciamento de projetos, mas nossa ferramenta de IA é definitivamente algo digno de nota. ?
Com centenas de sugestões baseadas em pesquisas, o ClickUp AI é o único assistente com inteligência artificial feito sob medida para sua função como organizador de eventos. Se você precisa de ajuda para encontrar fornecedores, um local, palestrantes ou temas para as sessões, o ClickUp AI é poderoso o suficiente para resolver até mesmo as tarefas mais difíceis, garantindo um processo de planejamento de eventos bem-sucedido. Você também pode usar o ClickUp AI para:
- Crie tarefas de gerenciamento de eventos no ClickUp
- Elabore planos de eventos e utilize modelos de planejamento de eventos
- Gere ideias inovadoras para eventos corporativos que os participantes vão adorar
- Crie conteúdo para eventos
Como o ClickUp AI se integra aos projetos e tarefas do ClickUp, nunca foi tão fácil acompanhar todas as suas tarefas relacionadas a eventos em um só lugar. Responsabilize sua equipe e visualize seu progresso em um painel do ClickUp personalizável.
Além disso, o ClickUp tem centenas de modelos criados para fazer todo o trabalho por você, então você quase não precisa levantar um dedo. Confira o Modelo de Gerenciamento de Eventos do ClickUp para registrar tarefas e prazos, colaborar com sua equipe de planejamento e acompanhar seu orçamento.
Principais recursos do ClickUp
- As tarefas do ClickUp garantem que sua equipe cumpra os prazos
- Visualize seu progresso com os painéis em tempo real do ClickUp
- Economize horas todas as semanas com os modelos do ClickUp
- Coloque seu fluxo de trabalho de planejamento de eventos no piloto automático com o ClickUp Automations
Limitações do ClickUp
- O ClickUp AI está disponível apenas para planos pagos
- Alguns usuários do ClickUp se sentem intimidados quando começam a usar o serviço, pois há muitas ferramentas para experimentar
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)
O ClickUp permite que todos trabalhemos em um único programa e colaboremos no evento durante toda a pré-produção; além disso, no dia do evento, podemos executar tudo sabendo que todos os nossos detalhes estão reunidos em um só lugar
O ClickUp permite que todos trabalhemos em um único programa e colaboremos no evento durante toda a pré-produção; além disso, no dia do evento, podemos executar tudo sabendo que todos os nossos detalhes estão reunidos em um só lugar
2. ChatGPT
O ChatGPT da OpenAI quase quebrou a internet quando foi lançado em 2022. Não é a ferramenta de IA mais avançada para organizadores de eventos, mas se você precisar de ajuda com mídia baseada em texto, esta é uma ótima ferramenta gratuita para ter à mão.
O ChatGPT é ideal para encontrar ideias e inspiração. Compartilhe informações sobre seu público-alvo, o tema do evento e os resultados que você deseja. Não será perfeito na primeira tentativa, mas com algumas orientações, a IA lhe dará exatamente o que você precisa.
Principais recursos do ChatGPT
- Use o chatbot para debater temas para sessões de brainstorming ou ideias de locais
- Crie planos de eventos que atraiam mais participantes em potencial
- Crie textos promocionais para eventos, fluxos de check-in digital e muito mais para o site do seu evento
Limitações do ChatGPT
- O ChatGPT fica frequentemente fora do ar
- O ChatGPT não consegue criar conteúdo multimídia nem gerenciar o processo de planejamento do evento propriamente dito
Preços do ChatGPT
- Gratuito
- Mais: US$ 20/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o ChatGPT
- G2: 4,7/5 (mais de 340 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)
3. Soundraw
Enquanto o ChatGPT gera apenas conteúdo de texto, o Soundraw gera apenas música com IA. Se seus organizadores de eventos estão procurando batidas de arrasar para uma festa com DJ que está por vir, o Soundraw é a escolha certa para você. ??
Isso elimina as dores de cabeça com o licenciamento de músicas, criando faixas totalmente exclusivas apenas para sua empresa ou evento. Basta inserir algumas informações de texto, e a ferramenta de IA para eventos cuidará do resto.
Embora essa ferramenta não planeje todo o seu evento, ela ainda é uma boa opção para gerentes de eventos que precisam de música personalizada com um orçamento limitado.
Principais recursos do Soundraw
- Crie suas próprias faixas exclusivas para eventos únicos
- Gere músicas ilimitadas a partir de parâmetros como clima, gênero e duração
- Personalize músicas com o mixer musical Soundraw
Limitações do Soundraw
- O Soundraw não inclui ferramentas de planejamento de eventos ou logística
- O Soundraw tem uma seleção limitada de estilos e gêneros
Preços do Soundraw
- Gratuito
- Creator: US$ 16,99/mês, cobrado anualmente
- Artist: US$ 29,99/mês, cobrado anualmente
Avaliações e comentários sobre o Soundraw
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Jasper
O Jasper é especializado em conteúdo de IA para marcas. Assim como o ChatGPT, ele trabalha principalmente com conteúdo baseado em texto, mas vem com recursos de marketing para divulgar seu evento. Use a IA do Jasper para escrever blogs, criar um calendário de conteúdo, planejar campanhas nas redes sociais, otimizar conteúdo para SEO e executar campanhas de marketing integradas.
No entanto, se você precisar de imagens, o Jasper também tem uma solução para isso. O gerador de arte com IA do Jasper cria imagens de alta resolução e livres de direitos autorais para eventos. É claro que pode ser necessário dar algumas orientações para obter exatamente o que você precisa, mas ainda assim é mais rápido do que ficar navegando por sites de bancos de imagens.
Principais recursos do Jasper
- Insira seu tom de voz e o Jasper fará o possível para se adequar à personalidade da sua marca
- Crie arte com IA usando apenas algumas instruções de texto
- Use os mais de 50 modelos do Jasper para geração de textos
Limitações do Jasper
- O gerador de arte com IA do Jasper nem sempre produz imagens de qualidade
- Alguns usuários afirmam que a tecnologia de correspondência de tom do Jasper nem sempre funciona bem
Preços do Jasper
- Creator: US$ 39/mês para um usuário
- Teams: US$ 99/mês para três usuários
- Empresas: Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários sobre o Jasper
- G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)
5. Lumen5
O Lumen5 é uma plataforma de vídeo intuitiva do tipo arrastar e soltar. É muito semelhante a soluções como o PowerPoint; portanto, se você consegue criar uma apresentação de slides, você consegue criar um vídeo no Lumen5. ?️
O Lumen5 é basicamente uma plataforma de vídeo DIY, mas possui uma ferramenta de IA para organizadores de eventos. Seu recurso de IA converte automaticamente blogs em vídeos, o que reduz significativamente o tempo que você gastaria promovendo os destaques pós-evento nas redes sociais.
Principais recursos do Lumen5
- Converta texto escrito em vídeos
- Confira as centenas de modelos do Lumen5
- Acesse imagens e vídeos licenciados do Unsplash e do Shutterstock
Limitações do Lumen5
- Alguns usuários dizem que os modelos são limitados
- Outros usuários dizem que os recursos de áudio, como narrações, precisam ser aprimorados
Preços do Lumen5
- Básico: US$ 19/mês, cobrado anualmente
- Starter: US$ 59/mês, cobrado anualmente
- Profissional: US$ 149/mês, cobrado anualmente
- Personalizado: Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários sobre o Lumen5
- G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)
6. Marketing CoPilot
Procurando uma ferramenta de marketing de eventos? O Marketing CoPilot é a solução. Essa ferramenta de calendário de marketing e funil de vendas oferece suporte à promoção de eventos; portanto, se você está ansioso para aumentar o público dos eventos, essa pode ser a ferramenta ideal para você.
A ferramenta de IA do Marketing CoPilot é baseada no ChatGPT, mas adiciona uma camada de conhecimento voltado para o marketing às respostas para fornecer informações mais relevantes. Essa ferramenta foi projetada para o B2B; portanto, se você estiver planejando uma grande conferência do setor voltada para líderes empresariais, o Marketing CoPilot cuidará da criação do funil de vendas, da promoção e do processamento dos dados dos participantes para você.
Principais recursos do Marketing CoPilot
- Gere conteúdo de IA com a ferramenta de IA baseada no ChatGPT da Marketing CoPilot
- Crie uma estratégia de conteúdo exclusiva e gere textos com seu software de gestão de eventos baseado em IA
- O Marketing CoPilot funciona bem com as soluções da Microsoft, então, se você trabalha em uma empresa que usa Microsoft, essa é uma escolha certa
Limitações do Marketing CoPilot
- O Marketing CoPilot não tem muitas avaliações
- Essa ferramenta de IA se concentra mais em funis, receita e marketing do que no planejamento propriamente dito de eventos
Preços do Marketing CoPilot
- Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários do Marketing CoPilot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Murf
Quer conduzir os participantes por uma conferência com um locutor que soe profissional? Não há necessidade de contratar um dublador: use o Murf para gerar narrações com IA. ?
Esta ferramenta de IA para gerenciamento de eventos cria narrações com qualidade de estúdio que soam exatamente como vozes humanas reais. Use o Murf para anúncios de conferências, vídeos e apresentações no seu próximo evento. Você tem total liberdade para ajustar o Murf como quiser, por isso esta é a solução ideal para qualquer empresa que precise gerar narrações personalizadas em poucos minutos.
Principais recursos do Murf
- Crie narrações exclusivas e profissionais com a tecnologia de conversão de texto em fala do Murf
- Use a clonagem de voz para imitar áudio existente
- Adicione narrações a vídeos e ao Google Slides
Limitações do Murf
- Alguns usuários dizem que as narrações do Murf às vezes soam robóticas
- Os filtros de voz não são tão avançados quanto alguns usuários gostariam
Preços do Murf
- Gratuito
- Básico: US$ 19/mês por usuário, cobrado anualmente
- Pro: US$ 26/mês por usuário, cobrado anualmente
- Enterprise: US$ 75/mês por usuário, cobrado anualmente
Avaliações e comentários do Murf
- G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (4 avaliações)
8. Taskade
O Taskade se apresenta como uma ferramenta de IA multifuncional. Ele não é específico para planejamento de eventos, mas suas cinco ferramentas baseadas em IA unificam seu trabalho para economizar tempo.
Se você deseja uma experiência semelhante à do ChatGPT, converse com a IA do Taskade para gerar conteúdo personalizado para tarefas comuns de planejamento de eventos. A IA também se integra a outros recursos do Taskade, ajudando você a realizar mais tarefas em menos tempo.
Principais recursos do Taskade
- Escolha entre mais de 700 tarefas automatizadas integradas
- Visualize notas com sincronização em tempo real
- Crie mapas mentais e fluxos de trabalho com IA em segundos
Limitações do Taskade
- O Taskade não é um aplicativo de eventos, portanto, não possui alguns recursos específicos para o planejamento de eventos
Preços do Taskade
- Pro: US$ 19/mês para até 10 usuários, cobrado anualmente
- Plano Empresarial: US$ 49/mês para até 25 usuários, cobrado anualmente
- Ultimate: US$ 99/mês para até 50 usuários, cobrado anualmente
Avaliações e comentários sobre o Taskade
- G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)
9. Namelix
O Namelix não é uma ferramenta de IA dedicada exclusivamente à gestão de eventos, mas ainda assim agiliza certos aspectos do planejamento de eventos. É uma ferramenta gratuita para geração de nomes comerciais que produz nomes e frases curtos, mas cativantes. ✨
Se você está procurando nomes ou slogans criativos para eventos, o Namelix é a ferramenta ideal para você. Seu algoritmo de aprendizado de máquina é capaz de aprender à medida que você o utiliza, de modo que, quanto mais você o utiliza, mais opções relevantes a ferramenta recomenda.
Principais recursos do Namelix
- Crie nomes ou slogans cativantes para eventos
- Filtre os resultados por palavra-chave, duração e muito mais
- Use o Namelix com mais frequência para treinar a plataforma
Limitações do Namelix
- O Namelix carece de recursos específicos para planejamento de eventos
- Não tem muitas avaliações
Preços do Namelix
- Gratuito
Avaliações e comentários do Namelix
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Combine tecnologia para eventos com gerenciamento de projetos e muito mais
A gestão de eventos é uma delicada dança de logística. Felizmente, existem muitas ferramentas de IA para gestão de eventos projetadas para simplificar sua vida e ajudá-lo a planejar experiências de eventos melhores.
Embora adoremos as ferramentas de IA desta lista, a maioria delas ainda exige que você tenha algumas outras ferramentas para realmente realizar um evento.
Se você está cansado de alternar entre diferentes plataformas (e nós não o culpamos por isso), opte pelo ClickUp. O ClickUp reúne sua ferramenta de IA, tarefas, modelos, automações, quadros brancos e colaboração em equipe em uma única plataforma.
Mas não acredite apenas na nossa palavra. Experimente o ClickUp hoje mesmo — é gratuito para sempre.
Sim! Muitas ferramentas de IA são projetadas para eventos virtuais ou híbridos. Elas podem otimizar a programação entre fusos horários, personalizar as experiências dos participantes e gerenciar métricas de engajamento — tudo isso com menos intervenção manual da sua equipe.
Enquanto o Jasper e o ChatGPT são ótimos para a geração de conteúdo de forma independente, o ClickUp integra a IA diretamente aos fluxos de trabalho do seu projeto. Isso significa que você pode gerar, atribuir e acompanhar o conteúdo relacionado a eventos em um único lugar — sem precisar alternar entre ferramentas.
Com certeza. Com as tarefas personalizáveis, as automações e os comentários dentro das tarefas do ClickUp, você pode centralizar as aprovações de eventos, acompanhar o feedback e garantir que todas as tarefas (até mesmo o pedido de café) sejam realizadas.
Procure ferramentas que ofereçam automação de fluxo de trabalho, suporte de marketing, gerenciamento de participantes e análises em tempo real. É um diferencial se elas se integrarem à sua infraestrutura tecnológica atual e oferecerem suporte à colaboração em equipe.