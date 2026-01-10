As 9 melhores ferramentas de IA para uma gestão de eventos mais tranquila em 2026

Está planejando a maior festa do ano para a sua empresa? Desde o agendamento de publicações nas redes sociais até a venda de ingressos e a escolha do local, você está com as mãos cheias tentando criar uma experiência incrível para os participantes.

Mas o planejamento de eventos envolve muitas variáveis, e você é apenas humano. Por que não deixar que a inteligência artificial (IA) faça parte do trabalho pesado por você?

Até mesmo os organizadores de eventos mais experientes se beneficiam da automação. Seja para check-ins e inscrições em eventos, envio de mensagens na sua plataforma de gerenciamento de eventos ou gerenciamento de agendas de eventos, existe uma ferramenta de IA para economizar seu tempo.

Neste guia, vamos mostrar como escolher a melhor ferramenta de IA para planejar, organizar e analisar o impacto da gestão de eventos, além de apresentar nove das nossas favoritas. ?️

Planejar uma conferência internacional é muito diferente de planejar uma grande reunião de negócios B2B para sua equipe de vendas. Eventos têm suas nuances, portanto, se você estiver procurando uma ferramenta de IA para gerenciamento de eventos, procure funcionalidades úteis como:

Automação do fluxo de trabalho: você precisa de uma ferramenta de gestão de eventos que você precisa de uma ferramenta de gestão de eventos que simplifique ao máximo o processo de planejamento . Procure por tecnologia de IA que utilize algoritmos de aprendizado de máquina para otimizar a seleção de locais, agendas de eventos ou configurações da plataforma para eventos virtuais Gerenciamento de participantes: Deixe a IA assumir o controle do registro e do check-in dos participantes. Se você escolher a ferramenta de IA certa, ela pode até mesmo facilitar o contato entre participantes para oportunidades de networking no evento Ajuda com marketing: Precisa de ajuda para escrever posts nas redes sociais ou criar o e-mail promocional perfeito? A IA para gestão de eventos está aqui para te ajudar. Precisa de ajuda para escrever posts nas redes sociais ou criar o e-mail promocional perfeito? A IA para gestão de eventos está aqui para te ajudar. Ela cuida de todos os tipos de iniciativas de marketing , desde a criação de textos até gráficos e vídeos Análise de dados: Eleve o nível dos seus eventos futuros. A IA extrai dados da sua ferramenta de gestão de eventos e identifica rapidamente tendências interessantes no engajamento dos participantes, acompanhamentos e muito mais. Se seus olhos começam a cruzar sempre que você tenta analisar dados demográficos, Eleve o nível dos seus eventos futuros. A IA extrai dados da sua ferramenta de gestão de eventos e identifica rapidamente tendências interessantes no engajamento dos participantes, acompanhamentos e muito mais. Se seus olhos começam a cruzar sempre que você tenta analisar dados demográficos, as melhores ferramentas de IA identificam insights valiosos em apenas alguns minutos

Os organizadores de eventos estão acostumados a lidar com a seleção de cardápios, a contratação de palestrantes convidados e a negociação de contratos de locais. Mas por que trabalhar mais do que o necessário?

Os profissionais de eventos têm agora a oportunidade empolgante de incorporar a inteligência artificial ao seu trabalho. Essas ferramentas foram projetadas para automatizar fluxos de trabalho, coletar insights valiosos e facilitar a logística dos eventos. O resultado? Eventos mais bem-sucedidos, dados mais completos e uma grande economia de tempo.

Se você está pronto para encontrar seu próprio assistente de IA, veio ao lugar certo. Navegue pela página e experimente nossas nove ferramentas favoritas de gestão de eventos com IA para 2024.

Comece a usar o ClickUp para eventos O ClickUp AI permite que as equipes de vendas se sintam mais confiantes em suas comunicações, revisando, resumindo ou redigindo o texto de e-mails

Quer um aplicativo de planejamento de eventos que faça tudo? O ClickUp é mais conhecido como uma plataforma de gerenciamento de projetos, mas nossa ferramenta de IA é definitivamente algo digno de nota. ?

Com centenas de sugestões baseadas em pesquisas, o ClickUp AI é o único assistente com inteligência artificial feito sob medida para sua função como organizador de eventos. Se você precisa de ajuda para encontrar fornecedores, um local, palestrantes ou temas para as sessões, o ClickUp AI é poderoso o suficiente para resolver até mesmo as tarefas mais difíceis, garantindo um processo de planejamento de eventos bem-sucedido. Você também pode usar o ClickUp AI para:

Crie tarefas de gerenciamento de eventos no ClickUp

Elabore planos de eventos e utilize modelos de planejamento de eventos

Gere ideias inovadoras para eventos corporativos que os participantes vão adorar

Crie conteúdo para eventos

O ClickUp Brain fornece um resumo gerado por IA com as últimas atualizações sobre a reserva do local para um evento futuro.

Como o ClickUp AI se integra aos projetos e tarefas do ClickUp, nunca foi tão fácil acompanhar todas as suas tarefas relacionadas a eventos em um só lugar. Responsabilize sua equipe e visualize seu progresso em um painel do ClickUp personalizável.

Além disso, o ClickUp tem centenas de modelos criados para fazer todo o trabalho por você, então você quase não precisa levantar um dedo. Confira o Modelo de Gerenciamento de Eventos do ClickUp para registrar tarefas e prazos, colaborar com sua equipe de planejamento e acompanhar seu orçamento.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI está disponível apenas para planos pagos

Alguns usuários do ClickUp se sentem intimidados quando começam a usar o serviço, pois há muitas ferramentas para experimentar

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

O ClickUp permite que todos trabalhemos em um único programa e colaboremos no evento durante toda a pré-produção; além disso, no dia do evento, podemos executar tudo sabendo que todos os nossos detalhes estão reunidos em um só lugar

O ClickUp permite que todos trabalhemos em um único programa e colaboremos no evento durante toda a pré-produção; além disso, no dia do evento, podemos executar tudo sabendo que todos os nossos detalhes estão reunidos em um só lugar

2. ChatGPT

Via ChatGPT

O ChatGPT da OpenAI quase quebrou a internet quando foi lançado em 2022. Não é a ferramenta de IA mais avançada para organizadores de eventos, mas se você precisar de ajuda com mídia baseada em texto, esta é uma ótima ferramenta gratuita para ter à mão.

O ChatGPT é ideal para encontrar ideias e inspiração. Compartilhe informações sobre seu público-alvo, o tema do evento e os resultados que você deseja. Não será perfeito na primeira tentativa, mas com algumas orientações, a IA lhe dará exatamente o que você precisa.

Principais recursos do ChatGPT

Use o chatbot para debater temas para sessões de brainstorming ou ideias de locais

Crie planos de eventos que atraiam mais participantes em potencial

Crie textos promocionais para eventos, fluxos de check-in digital e muito mais para o site do seu evento

Limitações do ChatGPT

O ChatGPT fica frequentemente fora do ar

O ChatGPT não consegue criar conteúdo multimídia nem gerenciar o processo de planejamento do evento propriamente dito

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 340 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

3. Soundraw

Via Soundraw

Enquanto o ChatGPT gera apenas conteúdo de texto, o Soundraw gera apenas música com IA. Se seus organizadores de eventos estão procurando batidas de arrasar para uma festa com DJ que está por vir, o Soundraw é a escolha certa para você. ??

Isso elimina as dores de cabeça com o licenciamento de músicas, criando faixas totalmente exclusivas apenas para sua empresa ou evento. Basta inserir algumas informações de texto, e a ferramenta de IA para eventos cuidará do resto.

Embora essa ferramenta não planeje todo o seu evento, ela ainda é uma boa opção para gerentes de eventos que precisam de música personalizada com um orçamento limitado.

Principais recursos do Soundraw

Crie suas próprias faixas exclusivas para eventos únicos

Gere músicas ilimitadas a partir de parâmetros como clima, gênero e duração

Personalize músicas com o mixer musical Soundraw

Limitações do Soundraw

O Soundraw não inclui ferramentas de planejamento de eventos ou logística

O Soundraw tem uma seleção limitada de estilos e gêneros

Preços do Soundraw

Gratuito

Creator: US$ 16,99/mês, cobrado anualmente

Artist: US$ 29,99/mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Soundraw

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

O Jasper é especializado em conteúdo de IA para marcas. Assim como o ChatGPT, ele trabalha principalmente com conteúdo baseado em texto, mas vem com recursos de marketing para divulgar seu evento. Use a IA do Jasper para escrever blogs, criar um calendário de conteúdo, planejar campanhas nas redes sociais, otimizar conteúdo para SEO e executar campanhas de marketing integradas.

No entanto, se você precisar de imagens, o Jasper também tem uma solução para isso. O gerador de arte com IA do Jasper cria imagens de alta resolução e livres de direitos autorais para eventos. É claro que pode ser necessário dar algumas orientações para obter exatamente o que você precisa, mas ainda assim é mais rápido do que ficar navegando por sites de bancos de imagens.

Principais recursos do Jasper

Insira seu tom de voz e o Jasper fará o possível para se adequar à personalidade da sua marca

Crie arte com IA usando apenas algumas instruções de texto

Use os mais de 50 modelos do Jasper para geração de textos

Limitações do Jasper

O gerador de arte com IA do Jasper nem sempre produz imagens de qualidade

Alguns usuários afirmam que a tecnologia de correspondência de tom do Jasper nem sempre funciona bem

Preços do Jasper

Creator: US$ 39/mês para um usuário

Teams: US$ 99/mês para três usuários

Empresas: Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários sobre o Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

5. Lumen5

Via Lumen5

O Lumen5 é uma plataforma de vídeo intuitiva do tipo arrastar e soltar. É muito semelhante a soluções como o PowerPoint; portanto, se você consegue criar uma apresentação de slides, você consegue criar um vídeo no Lumen5. ?️

O Lumen5 é basicamente uma plataforma de vídeo DIY, mas possui uma ferramenta de IA para organizadores de eventos. Seu recurso de IA converte automaticamente blogs em vídeos, o que reduz significativamente o tempo que você gastaria promovendo os destaques pós-evento nas redes sociais.

Principais recursos do Lumen5

Converta texto escrito em vídeos

Confira as centenas de modelos do Lumen5

Acesse imagens e vídeos licenciados do Unsplash e do Shutterstock

Limitações do Lumen5

Alguns usuários dizem que os modelos são limitados

Outros usuários dizem que os recursos de áudio, como narrações, precisam ser aprimorados

Preços do Lumen5

Básico: US$ 19/mês, cobrado anualmente

Starter: US$ 59/mês, cobrado anualmente

Profissional: US$ 149/mês, cobrado anualmente

Personalizado: Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários sobre o Lumen5

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

6. Marketing CoPilot

Via Marketing CoPilot

Procurando uma ferramenta de marketing de eventos? O Marketing CoPilot é a solução. Essa ferramenta de calendário de marketing e funil de vendas oferece suporte à promoção de eventos; portanto, se você está ansioso para aumentar o público dos eventos, essa pode ser a ferramenta ideal para você.

A ferramenta de IA do Marketing CoPilot é baseada no ChatGPT, mas adiciona uma camada de conhecimento voltado para o marketing às respostas para fornecer informações mais relevantes. Essa ferramenta foi projetada para o B2B; portanto, se você estiver planejando uma grande conferência do setor voltada para líderes empresariais, o Marketing CoPilot cuidará da criação do funil de vendas, da promoção e do processamento dos dados dos participantes para você.

Principais recursos do Marketing CoPilot

Gere conteúdo de IA com a ferramenta de IA baseada no ChatGPT da Marketing CoPilot

Crie uma estratégia de conteúdo exclusiva e gere textos com seu software de gestão de eventos baseado em IA

O Marketing CoPilot funciona bem com as soluções da Microsoft, então, se você trabalha em uma empresa que usa Microsoft, essa é uma escolha certa

Limitações do Marketing CoPilot

O Marketing CoPilot não tem muitas avaliações

Essa ferramenta de IA se concentra mais em funis, receita e marketing do que no planejamento propriamente dito de eventos

Preços do Marketing CoPilot

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários do Marketing CoPilot

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf

Quer conduzir os participantes por uma conferência com um locutor que soe profissional? Não há necessidade de contratar um dublador: use o Murf para gerar narrações com IA. ?

Esta ferramenta de IA para gerenciamento de eventos cria narrações com qualidade de estúdio que soam exatamente como vozes humanas reais. Use o Murf para anúncios de conferências, vídeos e apresentações no seu próximo evento. Você tem total liberdade para ajustar o Murf como quiser, por isso esta é a solução ideal para qualquer empresa que precise gerar narrações personalizadas em poucos minutos.

Principais recursos do Murf

Crie narrações exclusivas e profissionais com a tecnologia de conversão de texto em fala do Murf

Use a clonagem de voz para imitar áudio existente

Adicione narrações a vídeos e ao Google Slides

Limitações do Murf

Alguns usuários dizem que as narrações do Murf às vezes soam robóticas

Os filtros de voz não são tão avançados quanto alguns usuários gostariam

Preços do Murf

Gratuito

Básico: US$ 19/mês por usuário, cobrado anualmente

Pro: US$ 26/mês por usuário, cobrado anualmente

Enterprise: US$ 75/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e comentários do Murf

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (4 avaliações)

8. Taskade

Via Taskade

O Taskade se apresenta como uma ferramenta de IA multifuncional. Ele não é específico para planejamento de eventos, mas suas cinco ferramentas baseadas em IA unificam seu trabalho para economizar tempo.

Se você deseja uma experiência semelhante à do ChatGPT, converse com a IA do Taskade para gerar conteúdo personalizado para tarefas comuns de planejamento de eventos. A IA também se integra a outros recursos do Taskade, ajudando você a realizar mais tarefas em menos tempo.

Principais recursos do Taskade

Escolha entre mais de 700 tarefas automatizadas integradas

Visualize notas com sincronização em tempo real

Crie mapas mentais e fluxos de trabalho com IA em segundos

Limitações do Taskade

O Taskade não é um aplicativo de eventos, portanto, não possui alguns recursos específicos para o planejamento de eventos

Preços do Taskade

Pro: US$ 19/mês para até 10 usuários, cobrado anualmente

Plano Empresarial: US$ 49/mês para até 25 usuários, cobrado anualmente

Ultimate: US$ 99/mês para até 50 usuários, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Taskade

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

9. Namelix

Via Namelix

O Namelix não é uma ferramenta de IA dedicada exclusivamente à gestão de eventos, mas ainda assim agiliza certos aspectos do planejamento de eventos. É uma ferramenta gratuita para geração de nomes comerciais que produz nomes e frases curtos, mas cativantes. ✨

Se você está procurando nomes ou slogans criativos para eventos, o Namelix é a ferramenta ideal para você. Seu algoritmo de aprendizado de máquina é capaz de aprender à medida que você o utiliza, de modo que, quanto mais você o utiliza, mais opções relevantes a ferramenta recomenda.

Principais recursos do Namelix

Crie nomes ou slogans cativantes para eventos

Filtre os resultados por palavra-chave, duração e muito mais

Use o Namelix com mais frequência para treinar a plataforma

Limitações do Namelix

O Namelix carece de recursos específicos para planejamento de eventos

Não tem muitas avaliações

Preços do Namelix

Gratuito

Avaliações e comentários do Namelix

G2: N/A

Capterra: N/A

Combine tecnologia para eventos com gerenciamento de projetos e muito mais

A gestão de eventos é uma delicada dança de logística. Felizmente, existem muitas ferramentas de IA para gestão de eventos projetadas para simplificar sua vida e ajudá-lo a planejar experiências de eventos melhores.

Embora adoremos as ferramentas de IA desta lista, a maioria delas ainda exige que você tenha algumas outras ferramentas para realmente realizar um evento.

Se você está cansado de alternar entre diferentes plataformas (e nós não o culpamos por isso), opte pelo ClickUp. O ClickUp reúne sua ferramenta de IA, tarefas, modelos, automações, quadros brancos e colaboração em equipe em uma única plataforma.

Mas não acredite apenas na nossa palavra. Experimente o ClickUp hoje mesmo — é gratuito para sempre.

Sim! Muitas ferramentas de IA são projetadas para eventos virtuais ou híbridos. Elas podem otimizar a programação entre fusos horários, personalizar as experiências dos participantes e gerenciar métricas de engajamento — tudo isso com menos intervenção manual da sua equipe.

Enquanto o Jasper e o ChatGPT são ótimos para a geração de conteúdo de forma independente, o ClickUp integra a IA diretamente aos fluxos de trabalho do seu projeto. Isso significa que você pode gerar, atribuir e acompanhar o conteúdo relacionado a eventos em um único lugar — sem precisar alternar entre ferramentas.

Com certeza. Com as tarefas personalizáveis, as automações e os comentários dentro das tarefas do ClickUp, você pode centralizar as aprovações de eventos, acompanhar o feedback e garantir que todas as tarefas (até mesmo o pedido de café) sejam realizadas.

Procure ferramentas que ofereçam automação de fluxo de trabalho, suporte de marketing, gerenciamento de participantes e análises em tempo real. É um diferencial se elas se integrarem à sua infraestrutura tecnológica atual e oferecerem suporte à colaboração em equipe.