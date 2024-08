Análise do Shortcut 2024 (recursos, prós, contras e preços)

_Considerando usar o Shortcut em sua empresa?

O Shortcut é uma ferramenta colaborativa para equipes de software modernas, que as ajudará a acelerar o caminho para a conclusão do projeto.

Mas o software Shortcut tem os recursos certos para apoiar sua equipe?

Para responder a essa pergunta, usaremos exemplos da equipe super ambiciosa (e dolorosamente ocupada) de desenvolvedores de aplicativos do Vale do Silício

Nesta análise do Shortcut, falaremos sobre seus recursos, prós, contras e preços para ajudá-lo a determinar se é o preço certo software de gerenciamento de projetos para você!

O que é Shortcut?

O Shortcut é uma ferramenta de gerenciamento de projetos projetada especificamente para equipes de desenvolvimento de software. Com um interface simples no estilo Kanban ele oferece uma experiência sem desordem para melhorar a colaboração da equipe.

E é basicamente essa a filosofia do Shortcut: fornecer uma plataforma para que as equipes de software trabalhem juntas e criem produtos. Ele ajuda você:

Planejar backlogs e sprints de projetos

Automatizar e gerenciar fluxos de trabalho

Visualizar o progresso do projeto

Simplificar projetos em plataformas de desenvolvimento de software

Essencialmente, tudo o que você precisa para "arrasar" no desenvolvimento de software. Bem, isso é o que algumas pessoas acreditam, pelo menos!

Com uma experiência de usuário simplificada, o software Shortcut ajuda as equipes de engenharia central e gerenciamento de produtos a gerenciar projetos com facilidade.

Quem pode usar o Shortcut?

O Shortcut é voltado principalmente para desenvolvedores de software, especialmente aqueles que usam o Ágil , Scrum ou Kanban metodologias de desenvolvimento de software.

quero dizer, se você não for uma equipe de desenvolvimento de software, ainda poderá usar o Shortcut, mas por que usar uma ferramenta que não foi criada para você?

Ela também é boa para equipes de software remotas e está disponível como um:

Aplicativo da Web

Aplicativo de desktop para Windows e Mac

Aplicativo móvel para Android e iOS

Temos certeza de que você está se perguntando quais são os recursos do Shortcut antes de comprar o software.

Então, vamos dar uma olhada nos principais recursos do software Shortcut.

4 Principais recursos do Shortcut

O Shortcut foi criado para combater a Efeito Silo ou o fluxo restrito de informações que atrasa os projetos de desenvolvimento de software.

Como resultado, ele foi desenvolvido com base nos princípios de transparência e facilidade de uso.

Portanto, sem mais delongas, vamos nos aprofundar neles!

A. Projetos

Na plataforma Shortcut, Projects são core áreas de função que abrangem todas as histórias de um projeto. (Mais sobre Histórias em um minuto.)

Pense nelas como departamentos, verticais de negócios ou áreas de foco abertas que podem ser codificadas por cores para facilitar o reconhecimento.

Por exemplo, vejamos como a equipe da Pied Piper poderia definir seus Projetos em Atalho.

Os membros da equipe, como Richard, Dinesh e Gilfoyle, cuidam da tecnologia principal do aplicativo, que pode ser dividida em projetos como:

Frontend

Backend

Enquanto isso, seu amigo Erlich Bachman se concentra em bem..

B. Histórias

As histórias são as tarefas padrão do dia a dia para as quais todos são designados.

O Shortcut permite que você categorize as tarefas em 3 tipos de Stories:

Features : tarefas que lidam com a funcionalidade do software

: tarefas que lidam com a funcionalidade do software Bugs : problemas que precisam ser corrigidos

: problemas que precisam ser corrigidos Chores: tarefas que não são nenhuma das anteriores, mas que precisam ser atribuídas

"Nenhuma das opções acima?"

Sim.

Essa é uma categorização bastante ampla para Chores.

Mas é com isso que você tem de lidar nessa ferramenta de gerenciamento de projetos de software.

se você não for uma equipe de software, terá uma tonelada de tarefas acumuladas

Além disso, você pode criar um modelo para esses tipos de história e também adicionar tarefas dentro de cada história; no entanto, cada história deve estar aninhada em um Projeto .

Os usuários trabalham nas histórias dependendo do fluxo de trabalho do projeto, que é um processo personalizado, passo a passo, para concluir um projeto.

Aqui está um exemplo de um fluxo de trabalho típico:

Unscheduled -> Scheduled -> In progress -> In review -> Complete

Você também pode personalizar isso para atender às necessidades do seu projeto.

Dessa forma, você pode personalizar a forma como cada história se move da concepção à conclusão, o que possivelmente lhe renderá uma apreciação rara do engenheiro de rede Gilfoyle:

Além disso, se um gerente de produto quiser revisar o progresso de seu projeto, basta ir até a página Stories. Essa página se assemelha a uma Quadro Kanban em que cada tarefa é disposta como um cartão, e as de maior prioridade aparecem no topo de cada coluna.

Aqui, você pode arrastar e soltar cada cartão para atualizar seu progresso ou classificá-los por tipo de história para colaboração rápida.

isso é ótimo para pessoas como Jared, que adora tudo relacionado a Scrum e Ágil !_

C. Épicos e marcos

Você pode ter centenas de histórias que os membros da sua equipe precisam fazer.

_Mas como você gerencia todas elas?

É aí que os Epics entram em cena.

Infelizmente, não é tão empolgante quanto parece.

Os épicos são essencialmente apenas categorias.

Para facilitar o gerenciamento de tarefas, você pode agrupar várias Histórias (até mesmo de vários Projetos) em um Épico.

afinal de contas, as histórias formam um Epic! Entendeu?

_Que tipo de aventura "épica" esta equipe pode realizar?

Como os Épicos têm tudo a ver com a colaboração entre as diretorias, a equipe poderia classificar a integração do produto como um Épico.

Isso incluirá histórias de projetos como conteúdo, codificação, interface do usuário etc.

E esta é a aparência de uma página Shortcut Epic:

Quando tiver Epics suficientes, você poderá agrupá-los como Milestones para um melhor planejamento do projeto.

Épicos, histórias, marcos, sabemos que é muita coisa para absorver, mesmo se você for uma equipe de engenharia.

mas acho que se você gosta de fazer malabarismos com vários termos confusos em sua cabeça, isso é perfeito!

Para o resto de nós, aqui está um resumo rápido da hierarquia desses recursos:

Projetos são funções principais, departamentos ou verticais

são funções principais, departamentos ou verticais Stories são tarefas cotidianas associadas a um projeto

são tarefas cotidianas associadas a um projeto Epics são compilações de várias Stories de diferentes projetos

são compilações de várias Stories de diferentes projetos Milestones contêm Epics

Observação:_ Um usuário não pode adicionar um campo personalizado_ _a nenhum desses recursos

D. Integrações

Não é possível criar uma ferramenta de desenvolvimento de software sem uma série de opções de integração, certo?

De fato, você não deveria precisar de integrações na ferramenta perfeita , mas isso é outra história.

O Shortcut tem uma série de integrações para ajudá-lo a se comunicar, armazenar dados, programar eventos e fazer mais em várias plataformas.

Você pode integrá-lo a várias ferramentas e softwares, como:

Bugsnag: um software de monitoramento e relatório de erros

Google Calendar: um aplicativo de agendamento on-line

Slack: uma ferramenta de comunicação de equipe remota

GitHub: uma plataforma de desenvolvimento de software

Zendesk: aplicativo de gerenciamento e atendimento ao cliente

Além disso, qualquer desenvolvedor pode usar a API Shortcut para criar uma integração personalizada ou automatizar processos para aprimorar a funcionalidade.

Os benefícios do Shortcut

Com todos esses recursos, fica claro que a ferramenta de desenvolvimento de software Shortcut tem alguns recursos úteis.

Aqui está uma rápida olhada em alguns dos benefícios de usá-la:

A. Interface amigável ao usuário

A equipe do Shortcut criou o Shortcut para simplificar o processo de desenvolvimento de software.

_Por quê?

A maioria dos desenvolvedores de software tem a infeliz experiência de lidar com um software antiquado e desajeitado que atrasa seu fluxo de trabalho.

É por isso que o Shortcut foi desenvolvido como um software fácil de usar para a maioria dos engenheiros.

Para facilitar o acesso aos recursos, a maioria deles pode ser encontrada na barra lateral esquerda da tela inicial do Shortcut.

Mas lembre-se de que esta é uma ferramenta criada para equipes de software

É simples para elas.

Se você não estiver acostumado, todos os Épicos, Marcos e Histórias podem levá-lo a uma aventura confusa por você mesmo

B. Funcionalidade de pesquisa fácil

Quando seu projeto começar, suas histórias se acumularão.

É por isso que o Shortcut oferece filtros de busca fáceis para suas Stories, Epics, Workflows e Projects.

Além disso, há uma barra de pesquisa global para Stories e Epics.

Aqui, os resultados da pesquisa serão exibidos em duas guias diferentes (denominadas Stories e Epics) e serão codificados por cores de acordo com o projeto ao qual estão atribuídos.

De fato, você não deveria depender de um recurso de pesquisa_ para navegar em seus processos, mas, pelo menos, há algum tipo de solução...

C. Criado para equipes ágeis

uma ferramenta de gerenciamento de projetos de software sem nenhum recurso ágil é inútil, certo?

Mas com o Shortcut, você pode gerenciar Scrum , Kanban e tudo no meio .

De fato, até mesmo os nomes de seus principais recursos (como Stories e Epics) se assemelham a Ágil conceitos!

Ele também tem uma série de gráficos para ajudá-lo a criar produtos melhores e mais rápidos.

Por exemplo, você tem gráficos para ajudar a monitorar o progresso do projeto, como diagramas de fluxo cumulativo, gráficos de burndown e gráficos para ajudar a calcular a velocidade de engenharia de toda a empresa.

6 Limitações do Shortcut (com soluções)

Com certeza, o Shortcut é um software que poderia deixar Gilfoyle feliz:

Mas isso não está isento de limitações.

Embora o Shortcut não seja uma "ferramenta ruim", ele tem 6 desvantagens sérias:

(clique nos links para ir para uma desvantagem específica)

Mas o que é o ClickUp? ClickUp é o maior site de principal ferramenta de gerenciamento de projetos remotos que é usada por equipes em empresas que vão desde startups a gigantes. Com uma ampla variedade de recursos de colaboração e gerenciamento de projetos ágeis, ele tem tudo que qualquer equipe interna ou equipe virtual em qualquer setor!

Continue lendo para saber mais sobre algumas das principais limitações do Shortcut e como o ClickUp pode resolvê-las:

Contagem nº 1 do Shortcut: O painel não pode ser personalizado

Claro, o painel do Shortcut é fácil de localizar na coluna à esquerda.

Ele mostrará informações sobre as histórias ou tarefas atribuídas a você.

Mas é só isso!

Além disso, o painel é bastante limitado.

Por exemplo, ele não pode ser personalizado, e isso pode ser um grande problema.

pense nisso

Todas as manhãs, quando você faz login no trabalho, seu painel é a primeira coisa que você verifica.

Mas sem um painel rico e personalizável, você será forçado a vasculhar muitas guias e dados para encontrar o que deseja!

Isso não apenas atrasará seu progresso, mas também o deixará super frustrado.

A solução do ClickUp: Várias exibições para se adaptar a vários estilos de projeto

O Multiple Views do ClickUp oferece várias visualizações do espaço de trabalho para ajudar equipes virtuais usar aquele que reflete com precisão as necessidades de seu projeto.

A melhor parte?

Para obter o máximo de flexibilidade, você pode trocar entre essas visualizações dentro do mesmo projeto!

Veja o que essa plataforma de gerenciamento de projetos tem reservado para você:

Visualização do quadro visualização de cada tarefa em uma interface de cartão no estilo Kanban

Visualização de lista : marque as tarefas uma após a outra à medida que você as conclui (perfeito para os fãs do fazer as coisas estilo de trabalho)

Modo Eu : visualize as tarefas que são somente atribuídas a você para obter o máximo de foco

atribuídas a você para obter o máximo de foco Visualização de caixa : rastreie as tarefas de todos e reatribua-as conforme necessário

Visualização de calendário : visualize as tarefas em um calendário personalizado para gerenciar facilmente o cronograma do projeto

Contras do atalho #2: Falta de recursos avançados de criação de documentos

O desenvolvimento de software de qualidade não se resume à codificação.

Também há um pouco da boa e velha escrita envolvida!

Você precisará documentar seus projetos, fazer propostas para novos projetos ou simplesmente fazer um brainstorming de conceitos.

O Shortcut tenta ajudá-lo com isso por meio do recurso Write.

Ele oferece os recursos básicos de escrita usuais, como:

Listas com marcação automática

Formatação de títulos e texto

Recursos de colaboração, como compartilhamento e comentários

Mas é só isso.

Sem nada que o diferencie de outros aplicativos de escrita se você estiver escrevendo, a única vantagem que o Write oferece é que você não precisará sair da janela de atalhos para redigir algo.

E isso não está fazendo muito para melhorar sua experiência.

Você também pode abrir um novo documento do Word ou do Google para ter a experiência de escrita com todos os recursos a que está acostumado!

Se você quiser realmente redigir documentos com facilidade dentro de sua ferramenta de gerenciamento de projetos, considere o ClickUp Docs.

A solução do ClickUp: Documente tudo com o ClickUp Documentos Com o ClickUp Docs, ele pode salvar todas essas informações úteis para usar mais tarde.

Ele permite que você crie documentos detalhados dentro de cada espaço de projeto.

Ele também oferece vários recursos exclusivos, como:

Formatação de rich text para criar documentos detalhados

Aninhamento de páginas dentro de documentos para maior categorização

Direitos de acesso personalizáveis

Criação de um modelo de documento para uso futuro

Marcação de membros em documentos

Atribuição de documentos a pessoas diferentes

Exportação de documentos como arquivos HTML, PDF e Markdown

Permitir que o Google indexe esses documentos para que apareçam nos resultados de pesquisa!

Com o ClickUp Docs, você terá os superpoderes para criar seu próprio Wiki interno!

Contagem de atalhos nº 3: recursos de gerenciamento de equipe (remota) insuficientes

Claro, o Shortcut tem alguns recursos decentes de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos.

Mas não é excelente quando se trata de gerenciamento de equipes.

Para que o Shortcut funcione, você precisa de funcionários motivados e com objetivos definidos, que o façam manualmente:

Atualizar regularmente as Histórias

Informar devidamente seus líderes sobre atrasos

Limpar seus acúmulos de tarefas

Basicamente, você está procurando uma equipe com níveis de comprometimento como o do designer de software Dinesh:

Infelizmente, poucos de nós trabalham assim.

Mesmo em dias bons, algumas coisas passam despercebidas.

Além disso, como muitas pessoas agora trabalham remotamente, a demanda por recursos de gerenciamento de equipes de software remoto está aumentando.

Ou seja, sem esses recursos, você não saberá:

Quem está trabalhando em qual tarefa no momento

Se seus funcionários estão sobrecarregados ou não

Quais tarefas um membro da equipe vai realizar em seguida

A solução do ClickUp: Visualização da caixa ,

Perfis e Pulso

A. Obtenha uma visão geral de alto nível da sua equipe de software com o Box view

Está se perguntando quais de seus funcionários estão cumprindo suas tarefas e quem precisa de algum apoio _ extra?

Basta acessar o Box View do ClickUp, aplicar filtros como "estimativa de tempo" ou "número de tarefas" e você saberá a resposta.

Não importa se você gerencia uma equipe grande ou pequena, a visualização Box o ajudará a monitorar o progresso das tarefas de cada responsável e até mesmo a entender se é necessário reatribuir tarefas.

Além disso, você pode ter uma ideia de suas produtividade observando a porcentagem de conclusão de tarefas, as estimativas de tempo total gasto, a Pontos ágeis e Scrum e muito mais!

B. Analise as atribuições de cada membro da equipe com Profiles e Pulse

Criados para gerentes de projeto e Scrum Masters , ClickUp's Perfis oferece uma visão geral detalhada das atribuições da sua equipe.

Ele mostra a você:

Em que eles trabalharam

No que estão trabalhando no momento

O que está programado para ser feito

Você pode acessar o perfil de uma pessoa de qualquer lugar da plataforma clicando no nome dela. E, uma vez lá, você também pode adicionar lembretes e delegar tarefas para ela.

Não importa se você está lidando com equipes grandes ou pequenas, esse recurso ajudará qualquer gerente de projeto a ficar em dia com as atribuições de sua equipe.

Mas isso não é tudo!

Essa plataforma de gerenciamento de projetos também tem um Pulso recurso que usa aprendizado de máquina para gerar relatórios de atividades automaticamente. Isso destacará no que sua equipe de software está mais focada no momento.

Você pode usá-lo para verificar:

Os níveis de atividade da sua equipe ao longo do dia

Quem está on-line e off-line

Quem está trabalhando ativamente em algo para colaborar em tempo real

As tarefas recentes em que cada pessoa esteve mais ativa

contagem de atalhos ###: Não há controle de tempo nativo

Esse é outro efeito colateral da filosofia do Shortcut para uma plataforma organizada.

O software tem uma integração com um aplicativo de gerenciamento de tempo: Clockify.

Mas essa é a única opção que você tem!

Oferecer apenas uma integração de controle de tempo é desconcertante, pois o gerenciamento de tempo é extremamente importante para os processos ágeis.

Lembre-se, Ágil ou Software Scrum as atividades são sempre limitadas no tempo e interdependentes. De sprints a atividades diárias reuniões tudo é programado!

Mas se você não estiver usando o Clockify, terá que baixar o aplicativo (e provavelmente comprar outra assinatura) para monitorar o tempo do projeto no Shortcut.

A solução do ClickUp: Monitorar o uso do tempo com a extensão e as integrações do Chrome

O elegante aplicativo do ClickUp Extensão do Chrome permite registrar o uso do tempo por tarefa com precisão, sem fazer download de um aplicativo adicional.

Mas se já estiver usando um software de terceiros para controlar o tempo, você pode integrá-lo ao ClickUp . Ele tem integrações poderosas com rastreadores de tempo populares, como Everhour, Time Doctor, Toggl e muito mais!

Isso permitirá que os membros da sua equipe alcancem o equilíbrio perfeito entre "tempo de trabalho" e "tempo para mim".

Contras do atalho #5: Não há gráficos de Gantt ou visualização da linha do tempo do projeto

O Shortcut pode ajudar as equipes de software que estão focadas em resultados.

Mas, na tentativa de simplificar as coisas para o pessoal de tecnologia, a plataforma perde uma oportunidade de atender a organização inteira.

afinal de contas, equipes como desenvolvimento de negócios, vendas ou marketing têm pouca utilidade para os pontos Scrum, certo?

Em vez disso, essas equipes poderiam usar um gráfico de Gantt intuitivo que as ajudasse no gerenciamento de projetos de longo prazo.

Infelizmente, o Shortcut não tem um.

A solução do ClickUp: Acompanhe o progresso com Gráficos de Gantt Se você é um gerente de projeto, basta uma rápida olhada no Gantt Chart do ClickUp para saber como seu projeto está avançando e acompanhar o progresso.

Além disso, o gráfico de Gantt do ClickUp pode automatizar vários processos de projeto em tempo real.

Veja o que ele pode fazer:

Reajustar automaticamenteDependências de tarefas após o reagendamento de qualquer tarefa

Calcular instantaneamente a porcentagem de conclusão do projeto com base nas tarefas concluídas em relação ao total de tarefas

Compare o progresso atual com o esperado no cronograma planejado do projeto

Calcule instantaneamente o percentual de conclusão do seu projetoCaminho crítico para saber quais tarefas devem ser concluídas para que o prazo seja cumprido a tempo

Mas espere... Os gráficos de Gantt não são os únicos gráficos que você obtém com essa plataforma de gerenciamento de projetos.

O poderoso Painéis de controle ajudam a visualizar os dados do seu projeto com vários gráficos, como:

Gráficos de velocidade : descubra a taxa de conclusão de suas tarefas

Gráficos Burndown : analise o desempenho da sua equipe em relação a uma linha de meta e visualize o trabalho restante

Gráficos de Burnup : saiba o quanto você já concluiu em relação ao seu escopo

Gráficos de fluxo cumulativo : acompanhe o progresso do seu projeto ao longo do tempo

Além disso, todos esses gráficos são coloridos e muito divertidos de usar para acompanhar o progresso.

Contagem de atalhos nº 6: preços caros

Nós sabemos o que você está pensando: _quanto custa o software Shortcut?

Então, aqui está um resumo rápido do que você terá que pagar pela experiência do Shortcut:

Modelo de preços do Shortcut

O software de gerenciamento de projetos Shortcut oferece três planos padrão:

A. Plano gratuito

Oferece recursos principais ilimitados (como Stories, Projects e Epics) para 1 a 10 usuários, ideal para uma equipe pequena. Mas você pode acessar o suporte do Shortcut somente por meio da comunidade de usuários.

B. Plano padrão (US$ 8,5/usuário por mês)

Suporta mais de 11 usuários e inclui um recurso de "observador" que permite que um usuário convidado observe seu espaço de trabalho, mas não publique ou participe do projeto. Você também recebe atendimento prioritário ao cliente.

C. Plano Enterprise

Preços personalizados com recursos de segurança adicionais (como SAML Single Sign-On) e gerente de atendimento ao cliente dedicado.

Solução ClickUp: Acessível preços Os planos de preços do Shortcut não são apenas muito limitados, mas o preço também aumenta um pouco demais_ no plano Standard. Em uma equipe de engenharia de alto desempenho e crescimento rápido, isso pode ser um problema.

Se você for uma empresa que se preocupa com preço e qualidade, talvez queira considerar outro software melhor no mercado, como o ClickUp.

Ele oferece usuários e tarefas ilimitados e suporte ao cliente 24/7 na versão gratuita!

Além disso, os planos pagos vêm com muitos recursos adicionais que podem atender às necessidades de uma organização de qualquer tamanho, desde uma startup até uma corporação.

A melhor parte?

Quando comparado ao software Shortcut, o ClickUp cobra menos da metade por usuário em cada nível!

Aqui estão os planos de preços do ClickUp:

**Plano gratuito: tarefas ilimitadas e usuários ilimitados com suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para sempre

Ilimitado (US$ 5 por usuário por mês) : oferece os recursos do Plano Gratuito + espaço de armazenamento ilimitado, integrações com várias ferramentas, painéis de controle

: oferece os recursos do Plano Gratuito + espaço de armazenamento ilimitado, integrações com várias ferramentas, painéis de controle Business (US$ 9 por usuário por mês): oferece recursos do plano Unlimited + autenticação de dois fatores + pastas de metas + convidados extras e muito mais

Conclusão

Um bom software de gerenciamento de projetos oferece um lar colaborativo para seus equipes de produtos ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade de sua empresa em toda a linha.

Embora o Shortcut tenha alguns bons recursos, ele tem muitas desvantagens.

E quando se trata de uma equipe em rápido crescimento como a Pied Piper, não é possível ter muitas desvantagens.

O que você precisa é de uma ferramenta avançada de gerenciamento de projetos como o ClickUp .

Esse excelente software tem o conjunto certo de recursos para todos os tipos de equipes de software modernas e torna a colaboração remota em equipe muito fácil.

Assim registre-se no ClickUp hoje mesmo e comemore o sucesso do projeto com toda a sua equipe, assim como os Pied Pipers do Vale do Silício!