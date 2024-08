7 modelos gratuitos de listas de contatos para facilitar o gerenciamento

Quantas vezes você perdeu uma chamada de vendas importante ou um acompanhamento porque estava enterrado em planilhas desorganizadas, longas conversas por e-mail ou anotações rabiscadas... procurando aquele contato?

Já passamos por isso antes e sentimos sua dor.

Se quiser acabar com a frustração, dizer adeus à desordem e gerenciar todos os seus contatos importantes sem esforço, continue lendo até o fim. Elaboramos uma lista de 7 modelos de listas de contatos gratuitos para ajudá-lo a coletar, organizar e otimizar o processo de gerenciamento de contatos.

O que é um modelo de lista de contatos?

Um modelo de lista de contatos é como um catálogo de endereços digital que o ajuda a controlar os detalhes dos contatos de forma organizada. E não se trata apenas de nomes e números de telefone celular - ele inclui detalhes adicionais como cargos, e-mails, locais, identificadores de mídia social e muito mais.

Com esse centro organizado de informações, você sempre terá acesso rápido a todos os contatos de que precisa.

Gerencie detalhes de contato, números de telefone celular, e-mails e muito mais em um modelo classificável Quadro Kanban ou Visualização de lista

Se você estiver entrando em contato com um lista de fornecedores se você tem uma lista de fornecedores, leads, clientes ou parceiros, um bom modelo de lista de contatos se torna sua melhor ferramenta para garantir uma comunicação tranquila, acompanhamento oportuno e relacionamentos sólidos. 🤝

O que faz um bom modelo de lista de contatos?

Gerenciar contatos é muito fácil com o modelo certo. Aqui está um detalhamento dos principais recursos a serem procurados em um modelo de lista de contatos, para que você possa encontrar facilmente o melhor para suas necessidades:

Simplicidade: Procure um design limpo com colunas e cabeçalhos claros que facilitem a inserção, a visualização e a recuperação de informações

Procure um design limpo com colunas e cabeçalhos claros que facilitem a inserção, a visualização e a recuperação de informações Campos personalizados: O modelo certo deve permitir que você adicione, remova ou modifique campos para capturar todos os dados relevantes para a sua listabanco de dados de clientes *Ferramentas de colaboração: Você deve poder compartilhar e colaborar com outras pessoas no seu modelo, especialmente se estiver trabalhando com uma equipe

O modelo certo deve permitir que você adicione, remova ou modifique campos para capturar todos os dados relevantes para a sua listabanco de dados de clientes *Ferramentas de colaboração: Você deve poder compartilhar e colaborar com outras pessoas no seu modelo, especialmente se estiver trabalhando com uma equipe Compatibilidade entre plataformas: Não importa se você está em um PC, tablet ou dispositivo móvel, seu modelo deve funcionar perfeitamente em todos eles

Não importa se você está em um PC, tablet ou dispositivo móvel, seu modelo deve funcionar perfeitamente em todos eles Escalabilidade: O modelo escolhido deve funcionar tão bem com 50 contatos quanto com 5.000, sem afetar o desempenho

O modelo escolhido deve funcionar tão bem com 50 contatos quanto com 5.000, sem afetar o desempenho Integração: Um bom modelo se integra facilmente a outros softwares que você usa em sua empresa (como o Sistemas de CRM esoftware de gerenciamento de projetos) para facilitar o fluxo de dados. Além disso, é útil que seus modelos possam ser editados, escritos ou revisados com a ajuda deFerramentas de IA

O ClickUp AI permite que as equipes de vendas tenham mais confiança em suas comunicações ao revisar, encurtar ou redigir o texto do e-mail

7 Modelos de lista de contatos para facilitar o gerenciamento em 2024

Compilamos sete modelos de listas de contatos criados para ajudá-lo a se manter organizado e aumentar sua produtividade - para que você e seus contatos possam viver felizes para sempre. Vamos dar uma olhada neles. 👀

1. Modelo de lista de contatos do ClickUp

Mantenha o controle de todos os seus contatos com este modelo de lista de contatos do ClickUp, versátil e fácil de usar para iniciantes

Se você está procurando um sistema fácil de usar para gerenciar os detalhes de contato dos seus leads, clientes.., grupos de membros fornecedores e parceiros, o Modelo de lista de contatos do ClickUp é para você. Ele tem campos personalizados para capturar todos os detalhes: fonte, e-mail, empresa, portfólio, local, início de conversa e comentário mais recente.

Ele também vem com várias exibições para visualizar seus dados e encontrar rapidamente contatos que correspondam a critérios específicos:

Lista de contatos: Uma lista de vários contatos categorizados por seu status (ou seja, 1º contato, lead, negociação, inativo, desvinculado e ativo)

Uma lista de vários contatos categorizados por seu status (ou seja, 1º contato, lead, negociação, inativo, desvinculado e ativo) **Origem: Uma visualização de quadro dos seus contatos agrupados por sua origem (ou seja, indicação, site, família, amigos e outros)

**Localização: uma exibição de mapa para visualizar onde seus contatos ativos estão localizados

By Position: Uma lista da sua lista de contatos ativos agrupados por seus cargos

Precisa localizar rapidamente os detalhes do contato? Basta digitar o nome do contato ou uma palavra-chave relacionada na barra de pesquisa do ClickUp e obter resultados em segundos.

Além disso, não há necessidade de inserir manualmente novas entradas de contato todas as vezes. Você pode compartilhar os dados integrados Visualização do formulário com outras pessoas para que elas possam inserir seus detalhes diretamente na lista de contatos, garantindo que ela seja precisa e sempre atualizada. ✔️

Esse modelo de lista telefônica, como todos os outros modelos do ClickUp, vai com você onde quer que esteja. Visualize e edite-o de qualquer lugar e veja seus detalhes sincronizarem perfeitamente em todos os seus dispositivos. Faça o download deste modelo

2. Modelo de lista de contatos da empresa ClickUp

Organize e acesse os contatos dos funcionários com o modelo de lista de contatos de funcionários do ClickUp

Manter as informações de contato dos funcionários atualizadas e facilmente acessíveis pode ser um verdadeiro desafio. Quantas vezes você já precisou entrar em contato com um funcionário ou compartilhar atualizações do departamento, mas não conseguiu encontrar rapidamente as informações de contato profissional dele? É nesse ponto que Modelo de lista de contatos da empresa do ClickUp entra em.

Com mais de 10 campos personalizados, você não perderá nenhum detalhe da lista de contatos. Você pode registrar tudo, desde o e-mail e o número de telefone de um funcionário até o contato de emergência dentro do campo Visualização da tabela -um processo semelhante ao de criar uma lista de contatos imprimível em Microsoft Excel ou Google Sheets.

A entrada de dados é muito fácil e precisa com o formulário nativo. Funcionários novos e existentes podem inserir e atualizar suas informações básicas, reduzindo o risco de detalhes imprecisos e desatualizados.

E se você precisar informar sua equipe sobre atualizações na planilha de contatos, a funcionalidade de e-mail integrada do ClickUp é muito útil. Use-a para notificar rapidamente sua equipe sem precisar trocar de aplicativo. Legal, não é?

Mas aqui está a parte mais legal. Como administrador, você também pode configurar Painéis do ClickUp para visualizar a carga de trabalho da sua equipe, o progresso das tarefas e o status das metas comerciais.

Esse modelo de lista de contatos de funcionários é o seu balcão único para gerenciar funcionários mantendo seus contatos organizados, atualizados e na ponta dos dedos. Faça o download deste modelo

3. Modelo de lista de partes interessadas do ClickUp

Acompanhe as partes interessadas internas e externas em uma lista do ClickUp

A construção de relacionamentos sólidos com as partes interessadas é fundamental para a conclusão bem-sucedida dos projetos. E não se trata apenas de saber seus nomes. Trata-se de entender suas funções, preferências e interesses.

É exatamente nesse ponto que a Modelo de lista de partes interessadas do ClickUp é muito útil. Ele foi criado para manter as partes interessadas envolvidas e garantir que os interesses delas estejam alinhados com as metas do projeto.

Use-a para anotar detalhes importantes sobre cada participante, como título, canal de comunicação preferido, endereço de e-mail, número de contato e endereço para correspondência. Assim, quando chegar a hora de entrar em contato, você terá tudo o que precisa para uma conversa tranquila e produtiva.

Nem todas as partes interessadas são iguais, e este modelo entende isso. Ele permite que você segmente os participantes com base no fato de serem internos ou externos, no nível de interesse e influência e nas expectativas deles. Dessa forma, você pode adaptar sua comunicação a cada grupo. 👪

E tem mais. Fique à frente do jogo com a visualização Calendar, onde você pode agendar check-ins regulares para manter todos na mesma página. E com as notificações do ClickUp, você receberá lembretes oportunos para garantir que nunca perca o prazo de suas tarefas agendadas. Faça o download deste modelo

4. Modelo de lista de mídia do ClickUp

Simplifique seus fluxos de trabalho de gerenciamento de mídia com o modelo de lista de mídia do ClickUp

Você deve estar pensando: "Por que estamos discutindo um modelo de lista de mídia em um artigo sobre modelos de lista de contatos?"

A questão é a seguinte: o gerenciamento de recursos de mídia, mesmo que não sejam os contatos típicos, tem algo em comum. Ambos envolvem organização, acessibilidade e a garantia de que as pessoas certas tenham os detalhes certos no momento certo.

Se você já se envolveu com a mídia, conhece a dificuldade de acompanhar ideias, pesquisas e recursos. É como tentar pegar confete em um furacão.

Felizmente, você pode transformar esse caos em clareza com Modelo de lista de mídia do ClickUp . É um hub central para organizar todos os seus recursos de mídia, seja uma ideia, notas de pesquisa ou registros de reuniões.

Precisa fornecer mais contexto? Não tem problema. Você pode anexar documentos, modelos e outros materiais de apoio aqui mesmo, para que nada passe despercebido. E se você precisar criar esses documentos do zero, poderá fazê-lo dentro do Documentos do ClickUp junto com sua equipe.

Especifique a visibilidade de cada recurso para o departamento relevante ou para equipes específicas dentro desse departamento. E se você gosta de acompanhar o progresso, pode mover cada recurso por estágios como "Ideia", "Projetando", "Precisa de revisão", "Aprovado" e "Concluído"

Esse modelo traz organização, clareza e colaboração perfeita para o seu gerenciamento de mídia. Se você lida com vários recursos de mídia como parte de seus fluxos de trabalho, este modelo pode ser seu novo melhor amigo. 🤩 Faça o download deste modelo

5. Modelo de diretório ClickUp

Obtenha uma visão geral abrangente dos detalhes de seus funcionários com o modelo de diretório do ClickUp

Lembra-se do modelo de lista de contatos da empresa que vimos anteriormente? Bem, o modelo Modelo de diretório do ClickUp vai um passo além. Ele é feito sob medida para departamentos de recursos humanos que buscam uma visão abrangente de cada funcionário.

Esse modelo inclui informações pessoais, como fotos, biografias curtas, aniversários e detalhes profissionais importantes, como cargos, supervisores diretos e localizações de escritórios. Ele também abrange detalhes específicos, como datas de contratação, tipos de emprego e cronogramas de folha de pagamento.

E se você estiver procurando criar uma cultura de trabalho interativa para aumentar a motivação dos funcionários há espaço para armazenar as habilidades, os hobbies e os interesses dos funcionários.

Embora isso pareça muito, o ClickUp garante que esse diretório de funcionários não seja sobrecarregado com seus vários modos de visualização. Não importa se o que você procura é um resumo do departamento, uma rápida olhada em novos rostos ou uma visão geolocalizada dos membros ativos da equipe, esse modelo tem tudo o que você precisa. Faça o download deste modelo

6. Modelo de diretório comercial ClickUp

Colete, organize e acompanhe suas colaborações comerciais com o modelo de diretório comercial do ClickUp

O modelo Modelo de diretório comercial do ClickUp é semelhante ao modelo de lista de contatos, mas com uma diferença fundamental: foi criado para gerenciar os contatos de empresas com as quais você colabora ou faz parceria para administrar seu próprio negócio. Faça com que colaboradores e parceiros comecem a preencher esse modelo de lista de contatos comerciais compartilhando-o por e-mail e mídia social ou incorporando-o ao seu site. Capture detalhes como categoria da empresa, descrição do produto/serviço, e-mail e número de telefone da empresa, localização e e-mail e número de telefone da pessoa de contato.

Visualize e atualize o status dos seus contatos comerciais, movendo-os pelos seguintes estágios: Prospect, In Talks, Active Contact, Inactive e Archived. Esse instantâneo rápido ajuda você a priorizar o envolvimento e o acompanhamento.

A localização geralmente desempenha um papel estratégico nas decisões de negócios. E com a visualização Business Location, você pode ver a distribuição geográfica de seus contatos em um mapa. Essa pode ser uma ferramenta útil ao planejar a logística, considerar parcerias ou procurar oportunidades em novas regiões. Faça o download deste modelo

7. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Centralize e acompanhe as consultas com o modelo de formulário de contato do ClickUp

Gerenciamento de relacionamentos com clientes de forma eficaz é fundamental para aumentar a fidelidade do cliente, impulsionar a inovação contínua e atingir suas metas de negócios. E não se trata apenas de oferecer ótimos produtos ou serviços - trata-se também de ouvir seus clientes e fazer com que eles se sintam valorizados.

Com Modelo de formulário de contato do cliente do ClickUp com o formulário de contato do cliente do ClickUp, você pode mostrar aos clientes que se importa com eles e que valoriza suas opiniões. Use-o para reunir pedidos de clientes, contatos pessoais, consultas e feedback.

Cada envio de formulário torna-se instantaneamente um tarefa no ClickUp . Isso permite atribuir envios aos membros certos da equipe, definir prazos e adicionar prioridades. E você não precisa executar essas etapas manualmente. Configurar Automações do ClickUp para executá-las para que os membros da equipe possam começar a trabalhar imediatamente. 🧑‍💻

A visualização de lista permite que você e sua equipe acompanhem todos os envios de clientes em um único espaço. E se você preferir um layout mais visual, mude para a visualização Board (Quadro) para visualizar as taxas de conclusão e atualizar rapidamente o status de uma tarefa de New Request (Nova solicitação) para In Review (Em revisão), Blocked (Bloqueado) e Complete (Concluído).

Se estiver procurando adotar uma abordagem centrada no cliente para fazer sua pequena empresa crescer e manter seus clientes felizes e satisfeitos, este modelo torna tudo mais fácil. Faça o download deste modelo

Seus contatos estão a apenas um clique de distância com o ClickUp

Quer esteja liderando um projeto, gerenciando uma equipe ou simplesmente monitorando clientes e parceiros em potencial, uma lista de contatos organizada economiza seu tempo e evita dores de cabeça desnecessárias.

A beleza de um modelo de lista de contatos no ClickUp é que ele é fácil de usar, totalmente personalizável, acessível em todos os dispositivos, vem com um guia inicial e se conecta facilmente a qualquer pilha de tecnologia.

E com o poder de sua funcionalidade de pesquisa avançada, filtros e exibições, encontrar o contato certo se torna tão fácil quanto uma brisa suave - permitindo que você canalize sua energia e atenção para realmente criar conexões mais fortes e avançar em seus objetivos. 🙌

Além de rastrear contatos, o ClickUp tem Modelos de CRM para gerenciar relacionamentos com clientes e mais de 1.000 para otimizar seus fluxos de trabalho de negócios. E você pode obter todos eles gratuitamente. Registre-se para obter uma conta ClickUp hoje.