Melhores alternativas e concorrentes da Workona em 2024

As guias abertas podem ser monstros devoradores de RAM. Ninguém gosta de fazer malabarismos com dezenas de guias diferentes enquanto faz seu trabalho. É provável que o navegador também não goste disso.

É um fato conhecido que a bagunça causa estresse no trabalho . Isso não se refere apenas a mesas desorganizadas, mas também ao seu espaço de trabalho digital. Felizmente, aplicativos e extensões de navegador como o Workona ajudam a organizar seu trabalho com um gerenciador de guias para manter todas as informações relevantes em um único espaço.

Agrupar guias e organizar listas de tarefas, especialmente em várias contas, é uma maneira rápida de evitar o trabalho de ficar alternando entre plataformas ou um navegador separado.

O Workona é bastante popular devido a recursos como sincronização automática entre dispositivos, suspensão de guias, salvamento automático, um painel prático para gerenciamento de guias e integrações de terceiros. Ainda assim, o aplicativo não é adequado para todos - por exemplo, talvez você queira mais versatilidade ou um processo de configuração mais simples.

Neste artigo, revelaremos as principais alternativas ao Workona. Examine seus recursos e preços e encontre a ferramenta perfeita que pode otimizar seus fluxos de trabalho . ✅

O que é Workona?

O Workona é um organizador de espaço de trabalho baseado em navegador. Com essa ferramenta prática, você pode criar guias separadas para cada projeto em que estiver trabalhando ou agrupar aplicativos e plataformas relevantes juntos. Você pode estabelecer uma guia Workona para seus projetos, adicionar notas, anexar documentos e convidar os membros da sua equipe para contribuir.

Via Workona Embora a Workona tenha suas vantagens, há alguns motivos pelos quais você pode considerar uma alternativa. Por exemplo, talvez você não goste do fato de a plataforma acessar o histórico do seu navegador para fornecer seus serviços ou não tenha tutoriais em vídeo suficientes para determinados recursos.

O que procurar em uma alternativa ao Workona

Há muitas ferramentas com recursos semelhantes aos do Workona - o problema é encontrar uma que complemente seu padrão de trabalho. Para aproveitar o máximo de funcionalidade, aqui estão alguns aspectos nos quais você deve se concentrar:

Recursos de visualização: A plataforma deve oferecer um painel de gerenciamento de guias que funcione como um centro de controle, ajudando-o a visualizar seus projetos e tarefas, listas de tarefas egerenciar recursos2. Gerenciamento de documentos: Deve oferecer um espaço centralizado para criar, armazenar e trabalhar em documentos relacionados ao projeto Integrações: Deve se integrar perfeitamente aos aplicativos para colaboração,gerenciamento de fluxo de trabalho,rastreamento de hábitose comunicação, para que você não precise alternar entre várias plataformas ou abas abertas Opções de colaboração: O Workona tem recursos de colaboração limitados, mas várias ferramentas populares de organizador e gerenciador de guias vêm com recursos de alto nível para equipes, comoquadros brancos digitaisedição em tempo real e tópicos de comentários para gerenciar facilmente as tarefas Versatilidade: Ele deve funcionar perfeitamente em diferentes plataformas, de computadores desktop a smartphones, oferecendo a flexibilidade de acompanhar seu trabalho de qualquer lugar

Melhores alternativas ao Workona em 2024

Verificamos dezenas de alternativas ao Workona, desde gerenciadores de guias e extensões de navegador até organizadores de tarefas, e selecionamos as 9 melhores que oferecem as funcionalidades mais focadas em eficiência.

Sem mais delongas, vamos começar! 🌚

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

Como uma das principais gerenciamento de projetos e tarefas o ClickUp, uma plataforma de gerenciamento de projetos e tarefas, ajuda a organizar vários espaços de trabalho ao mesmo tempo. É a alternativa perfeita para o Workona se você deseja otimizar fluxos de trabalho complexos, minimizar troca de contexto e realizar projetos de alto risco mais rapidamente sem se sentir sobrecarregado.

Mantenha seus recursos em ótima forma com Documentos do ClickUp -um espaço exclusivo onde você e sua equipe podem criar, editar e compartilhar documentos. Conecte esses documentos a tarefas e mantenha todos os dados contextuais em um só lugar.

Deseja ter uma visão panorâmica de seus projetos? Você pode com Dashboards do ClickUp ! Obtenha insights em tempo real sobre todos os aspectos dos fluxos de trabalho do seu projeto, identifique áreas de melhoria, controle o tempo e gerencie cargas de trabalho com o mais de 15 visualizações e mais de 50 widgets.

Use o ClickUp para impulsionar fluxos de trabalho de vários fluxos com recursos robustos de monitoramento e análise

**A classificação de tarefas é muito fácil com o Quadros Kanban do ClickUp -Arraste e solte tarefas para categorizá-las com base em seu status. Outras exibições de pro-visibilidade incluem Carga de trabalho, Gantt e Lista.

A colaboração no ClickUp nunca é um problema, graças a Quadros brancos do ClickUp . Esses quadros brancos digitais são ideais para brainstorming em tempo real. Se você não quiser criar seu quadro branco do zero, use modelos. O Modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp é excelente para organizar equipes com listas de tarefas, listas de verificação e comentários.

O ClickUp integra-se a mais de 1.000 aplicativos para ajudá-lo a criar um ambiente de trabalho centralizado sem precisar alternar entre as guias.

Melhores recursos do ClickUp

Organização abrangente de trabalho e projetos

ClickUp Docs para gerenciamento centralizado de documentos

ClickUp Whiteboards para colaboração contínua

Controle de tempo nativo

1,000+Integrações do ClickUp* ClickUp Dashboards para visibilidade completa do espaço de trabalho

1,000+modelos de fluxo de trabalho para diversos casos de uso

Disponível como aplicativos móveis, baseados em nuvem e de desktop e extensões de navegador

PráticoAutomações ClickUp para eliminar tarefas repetitivas Limitações do ClickUp

Leva tempo para explorar todas as opções de recursos

O aplicativo móvel poderia ser melhorado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Tablerone

Via: Tablerone Não confunda essa plataforma com Toblerone, a famosa marca de chocolate suíça. 🍫

O Tablerone é uma plataforma projetada para os acumuladores de guias. Você sabe, aqueles que se atrevem a abrir mais de 50 guias em seu navegador ou salvá-las para mais tarde. Embora alguns possam dizer que isso é um número excessivo de guias, essa ferramenta de gerenciamento de guias é a solução para evitar travamentos do navegador que consomem todo o uso da CPU.

O Tablerone minimiza a desordem do navegador com o salvamento automático - todas as sessões ativas são salvas para que você possa voltar a elas mais tarde sem perder informações. Se você não nomear sua sessão, o Tablerone fará isso por você, usando o nome da primeira guia aberta.

A organização das sessões do Tablerone é fácil. Salve guias específicas clicando no botão de extensão no lado direito da barra de endereços ou use o botão Ctrl para selecionar e salvar várias guias.

Crie sessões para separar suas atividades de trabalho e de navegação privada, personalize a ordem das guias e use opções de filtragem de palavras-chave para encontrar as sessões desejadas em um piscar de olhos.

melhores recursos do #### Tablerone

Recursos simples para organizar as guias

Salvamento automático ativado (bem como opções de descarte automático de guias)

Filtragem avançada de palavras-chave para acessar suas várias guias

Recursos de personalização de sessão para gerenciamento eficiente de guias

Limitações do Tablerone

Por enquanto, só funciona no Google Chrome

O Modo de suspensão automático pode causar interrupções inesperadas

Preços do Tablerone

Gratuito com a opção de doar para a plataforma

Tablerone ratings and reviews

Product Hunt : 4.7/5 (mais de 15 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 15 avaliações) Alternativa para: 5/5 (menos de 10 avaliações)

3. tabXpert

Via: tabXpert Todas as guias abertas em seu navegador consome uma parte da memória do sistema e sobrecarrega sua CPU. Por que não melhorar seu jogo de navegação e aumentar o desempenho com o tabXpert?

Essa plataforma permite que você crie sessões de navegação dedicadas, também chamadas de espaços de trabalho. Cada sessão consiste em guias ativas, um histórico de guias fechadas e marcadores. Como tudo é salvo automaticamente, você sempre pode continuar de onde parou.

Use a ferramenta de arrastar e soltar para reorganizar as guias dentro das sessões. Compartilhe links com seus colegas de trabalho e use os atalhos do teclado para alternar entre as guias e aumentar a produtividade. Você pode até importar os favoritos do Google Chrome e aplicar filtros e tags para organizá-los.

Outro recurso que você apreciará é a sincronização em nuvem - faça backup dos seus dados e acesse-os de qualquer dispositivo compatível. A ferramenta oferece interfaces de pop-up, guia e janela para maior flexibilidade.

melhores recursos do #### tabXpert

O design de arrastar e soltar facilita muito o gerenciamento de guias

O salvamento automático evita a perda de páginas, mesmo com muitas guias em uma única janela

A sincronização em nuvem cria um processo mais suave com seu gerenciador de favoritos

Interfaces de pop-up, guias e janelas

limitações do tabXpert

A experiência do usuário poderia ser melhorada em comparação com algumas das melhores alternativas desta lista

Não há opção para arrastar as guias para sessões diferentes no modo de pesquisa

Preços do tabXpert

tabXpert Free

tabXpert Pro: A partir de US$ 2,50/mês

tabXpert avaliações e comentários

Estatísticas do Chrome : 4.45/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.45/5 (mais de 200 avaliações) Alternativa para: 4.5/5 (menos de 5 avaliações)

4. Trello

Via: TrelloO Trello não é um mero organizador de guias - é uma potência de produtividade que ajuda a organizar tarefas e se baseia em três conceitos simples: quadros, listas e cartões.

os quadros podem ser usados para agrupar tarefas de acordo com status como "a fazer", "trabalhando no momento" ou "concluído". As listas representam diferentes estágios de suas tarefas e os cartões permitem mover tarefas específicas entre listas e quadros para facilitar a navegação e a organização otimização do fluxo de trabalho . Anexe links a cartões e livre-se das guias que causam distração.

O Trello também pode ser o local perfeito para criar um centro de informações para sua equipe -Mantenha documentos importantes em um só lugar e permita que sua equipe os acesse com apenas alguns cliques.

Com as mais de 200 integrações do Trello e uma rica coleção de modelos, você pode levar sua produtividade a novos níveis. 🪄

Melhores recursos do Trello

Gerenciamento avançado de tarefas por meio de quadros, listas e cartões

Centro de informações personalizável

mais de 200 integrações

Vários modelos para organizar o trabalho

Limitações do Trello

Falta de personalização avançada para tarefas

A interface do usuário pode parecer confusa

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 22.500 avaliações)

5. Partilha

Via: Partilha Diga adeus às sessões de navegação dispersas com o Partizion, um organizador de guias de alto nível com recursos de salvamento automático! A plataforma permite que você separe projetos pessoais e de trabalho, criando espaços de trabalho individuais para cada um deles.

Você pode criar coleções agrupando as guias em uso em cada espaço de trabalho. Por exemplo, nomeie uma coleção como "Ferramentas de trabalho" e adicione todas as guias necessárias para seu trabalho. Dessa forma, você organizará seu navegador e desfrutará de uma interface limpa e de maior produtividade.

A Partizion oferece visualizações personalizadas - use listas, quadros Kanban ou grades para analisar espaços de trabalho e coleções de diferentes perspectivas. A plataforma vem com opções eficientes de marcação e filtragem para uma capacidade de pesquisa sem estresse.

melhores recursos do #### Partizion

Visualizações personalizadas para facilitar a organização

Sincronização perfeita entre dispositivos

Salvamento automático de sessões

Adição de tags e filtros

limitações do #### Partizion

Opções de personalização limitadas

Não há versão gratuita

Preços da Partizion

Inicial : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Pro: uS$ 8/mês

Partizion ratings and reviews

Caça ao produto: 5/5 (menos de 5 avaliações)

6. Grupo

Via: Grupo O Cluster é um gerenciador de guias e janelas - estamos falando de uma janela do navegador, é claro.

Ele é útil quando você está usando diferentes conjuntos de guias para objetivos distintos e não quer sobrecarregar o sistema.

Digamos que você esteja navegando em ideias de renovação de escritórios e trabalhando em um projeto de design de aplicativo ao mesmo tempo. As dezenas de guias abertas não só causam confusão, como também podem aumentar seus níveis de estresse.

Com o Cluster, você tem a opção de agrupar suas guias em janelas separadas e gerenciá-las em uma única interface. Arraste e solte as guias entre as janelas, use diferentes métodos de classificação, salve as janelas para uso futuro e suspenda as guias quando não as estiver usando.

Embora o Cluster possa ser usado somente no Google Chrome, você ainda desfruta de flexibilidade por meio de seus recursos de sincronização em nuvem. A plataforma de gerenciamento de guias infinitas também suporta exportações e importações para facilitar a colaboração e ferramentas de pesquisa e filtragem para facilitar a navegação.

Melhores recursos do Cluster

Gerencia janelas e guias do Chrome

Design de arrastar e soltar

O gerenciador de favoritos oferece sincronização na nuvem

Suspensão de guias para liberar memória

Limitações do cluster

Atrasos ocasionais nas funções de importação/exportação

Não oferece backup para janelas salvas

Preços do cluster

Licença gratuita

Licença completa: $9.80

Cluster avaliações e comentários

Estatísticas do Chrome: 4.5/5 (mais de 650 avaliações)

7. Companheiro de sessão

Via: Amigo de sessão Precisa de ajuda para gerenciar longas sessões do Google Chrome? Por que não deixar o SessionBuddy lhe dar uma mãozinha? 🤝

Este Extensão do Chrome para produtividade evita a desorganização do navegador e mantém suas sessões organizadas.

Ao iniciar a extensão, você verá sua sessão atual com todas as guias abertas. Pressione o botão Salvar no canto superior direito e sua sessão aparecerá em Sessões salvas no menu do lado esquerdo da tela. Nomeie a sessão para facilitar a navegação.

Repita essas etapas para cada sessão que você deseja salvar. Quando a lista de sessões se acumular, use a barra de pesquisa no canto superior esquerdo da tela para localizar a que está procurando.

Escolha se deseja mostrar ou ocultar URLs de guias e use opções de classificação como By Title ou URL para uma organização impecável.

O gerenciador de guias e marcadores permite fazer backup (baixando um arquivo JSON), exportar e importar sessões. Lembre-se de que você deve iniciar os backups devido às limitações de segurança do navegador.

melhores recursos do #### Session Buddy

Facilidade de uso

Vários recursos de classificação para trabalhar em várias guias

Backup sem esforço

Opções de exportação/importação

Limitações do Session Buddy

Não há backup na nuvem, o que pode levar à perda de sessões ativas

Não há opção para restaurar grupos de guias

Preços do Session Buddy

Gratuito, com a opção de doar dinheiro para apoiar a plataforma

Avaliações e resenhas do Session Buddy

Caça ao produto: 4.5/5 (5+ avaliações)

8. HiTabs

Via: HiTabs Diga olá ao HiTabs, uma plataforma conveniente para organizar guias, marcadores e links. Ao contrário de muitas outras plataformas que discutimos, esta não é uma extensão, mas um site. Portanto, você não está limitado a um navegador específico.

O HiTabs permite que você categorize suas guias de acordo com categorias como trabalho e navegação privada. Use a interface de arrastar e soltar para mover as guias e criar um espaço de tarefas personalizado.

O que torna o HiTabs ainda mais conveniente é a opção de importar bookmarks dos principais navegadores e sites de bookmarking social, o que facilita muito a configuração inicial. Outra opção que você vai adorar é a criação de um shortcode para trabalho em equipe . Ele permite compartilhar suas guias com outras pessoas ou adicionar grupos de guias criados por outras pessoas ao seu navegador.

Melhores recursos do HiTabs

Compatível com vários navegadores

Interface de arrastar e soltar

Importação de gerenciador de marcadores

Códigos curtos para compartilhamento de guias

Limitações do HiTabs

Disponível somente após o registro

Não há extensão de navegador e só pode funcionar em seu único aplicativo

Preços da HiTabs

**Gratuito

Avaliações e resenhas da HiTabs

Ainda não há avaliações disponíveis

9. TabCloud

Via: Loja virtual do Chrome Ficar alternando entre sessões pode ser cansativo, não apenas para você, mas também para o seu sistema. O TabCloud põe fim a isso salvando suas sessões de janelas. Abra-as quando for conveniente para facilitar a navegação.

Você pode acessar as guias diretamente da extensão, salvar as sessões atuais, restaurar as anteriores e mover as guias arrastando e soltando.

Essa extensão é uma excelente opção se você faz parte de um grupo de equipe híbrida ou tende a trocar de dispositivo com frequência. Com o TabCloud, você pode acessar sessões de janelas salvas em qualquer dispositivo - basta fazer login, abrir a extensão e pressionar o sinal de mais para restaurar.

Melhores recursos do TabCloud

Salva sessões de janelas com apenas alguns cliques

Design de arrastar e soltar

Permite acessar as sessões salvas em vários dispositivos

Limitações do TabCloud

Problemas ocasionais com o login

Não há como restaurar as guias excluídas

Preços do TabCloud

**Gratuito

TabCloud classificações e resenhas

Chrome Web Store: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Torne-se um mestre da organização com as principais alternativas ao Workona!

De acordo com as descobertas do conferência CHI 2024 sobre fatores humanos em sistemas de computação se você estiver navegando em um site, a desordem da navegação pode levar à sobrecarga de informações, atrapalhar seu foco e causar uma enorme queda na produtividade. As alternativas ao Workona que listamos certamente o ajudarão a evitar quedas de produtividade devido à desordem ou ao esgotamento do sistema.

Ainda está em dúvida? O ClickUp pode ser uma ótima opção padrão para quem deseja criar um ambiente centralizado para documentos, tarefas, listas de tarefas e vários fluxos de fluxo de trabalho.

Crie uma conta gratuita para explorar a plataforma

!