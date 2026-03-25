7 darmowych szablonów książeczek powitalnych Airbnb

Udany pobyt na Airbnb często zależy od drobnych szczegółów.

Jak bez stresu dostać się do środka? Która sieć Wi-Fi jest właściwa? Jak korzystać z ogrzewania bez zgadywania? Jak wygląda procedura wymeldowania?

Goście nie chcą wysyłać Ci wiadomości w sprawie każdego szczegółu, a Ty nie chcesz odpowiadać na te same pytania co tydzień.

Właśnie do tego służy książka powitalna Airbnb. Zawiera ona w jednym miejscu wszystko, co potrzebne jest gościom, z góry określa oczekiwania i ogranicza niepotrzebną korespondencję.

W tym poście znajdziesz darmowe szablony książeczek powitalnych Airbnb, które możesz skopiować, spersonalizować i od razu wykorzystać, a także wskazówki, dzięki którym Twoja książeczka będzie wyglądać profesjonalnie i będzie przyjazna dla gości.

Szablony książek powitalnych Airbnb w skrócie

Czym jest książka powitalna Airbnb?

Książka powitalna Airbnb to krótki, przyjazny dla gości przewodnik (w wersji cyfrowej lub drukowanej), który odpowiada na pytania, jakie ludzie zawsze mają w momencie przyjazdu — dzięki czemu mogą szybko się zadomowić bez konieczności wysyłania Ci tekstów z pytaniami o każdy szczegół.

Potraktuj to jako dokument „Wszystko, co musisz wiedzieć w 5 minut”, który zmniejsza dezorientację gości, zapobiega niepotrzebnym problemom i pozwala zachować spokój w Skrzynce odbiorczej.

Co należy zawrzeć w książce powitalnej Airbnb

Wiesz, że potrzebujesz książki powitalnej, ale patrzenie na pusty dokument paraliżuje Cię. Jakie informacje są niezbędne, a co to tylko zbędne dodatki, które goście zignorują?

Oto, co odróżnia zwykłą książkę powitalną od przewodnika Airbnb, z którego goście faktycznie korzystają. 📚

Wiadomość powitalna: Krótkie, osobiste powitanie nadaje pobytowi ciepły ton. Ogranicz się do maksymalnie dwóch zdań, aby nie stracić uwagi gości.

Informacje o Wi-Fi: Nazwa sieci i hasło powinny znajdować się w widocznym miejscu. To prawie zawsze pierwsza rzecz, której gość szuka po przyjeździe

Instrukcje dotyczące zameldowania i wymeldowania: Podaj szczegółowe wskazówki dotyczące wszystkiego, od kodów do skrytki na klucze i lokalizacji kluczy po konkretne godziny przyjazdu i wyjazdu

Zasady obowiązujące w domu: Jasno określ swoje zasady dotyczące ciszy nocnej, palenia, zwierząt domowych i parkowania. Wyraź się wprost i jasno, bez pouczania, aby zapewnić przestrzeganie zasad

Instrukcje obsługi urządzeń: Wyjaśnij, jak korzystać z ekspresu do kawy, termostatu, pilotów do telewizora oraz pralki i suszarki. Proste schematy lub zdjęcia mogą zapobiec wielu nieporozumieniom

Kontakty alarmowe: Podaj swój numer telefonu, numer kontaktowy w razie awarii, numery lokalnych służb ratunkowych oraz adres najbliższego szpitala na liście

Lokalne rekomendacje: Udostępnij informacje o swoich ulubionych restauracjach, kawiarniach, sklepach spożywczych i atrakcjach. Goście znacznie bardziej ufają osobistym rekomendacjom gospodarza niż wynikom z ogólnej wyszukiwarki Google

Wskazówki dotyczące transportu: Dodaj informacje o miejscach parkingowych, najbliższych przystankach komunikacji miejskiej oraz dostępności lokalnych usług przewozowych.

Instrukcje dotyczące wymeldowania: Poinformuj gości dokładnie, co muszą zrobić przed wyjazdem. Czy muszą ściągnąć pościel z łóżek, włączyć zmywarkę lub wynieść śmieci?

Darmowe szablony książeczek powitalnych Airbnb

Zamiast wymyślać koło na nowo, skorzystaj z gotowego szablonu książki powitalnej Airbnb. Szablony te zapewniają dopracowaną, profesjonalną podstawę, którą możesz dostosować w kilka minut:

1. Szablon prywatnej książki powitalnej Airbnb do wydrukowania od TheGoodDocs

Szablon prywatnej książki powitalnej Airbnb do wydrukowania od TheGoodDocs jest idealny dla gospodarzy, którzy preferują fizyczny format gotowy do druku.

Przejrzysty, prosty układ szablonu można łatwo edytować w Dokumentach Google. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o wydrukowaniu i umieszczeniu w segregatorze dla gości. Nie potrzebujesz żadnych umiejętności graficznych – wystarczy, że zastąpisz tekst zastępczy danymi dotyczącymi Twojej nieruchomości, wydrukujesz i zrobione.

✅ Idealne dla: gospodarzy Airbnb i zarządców nieruchomości wakacyjnych, którzy potrzebują gotowej do druku książeczki powitalnej dla gości.

👀 Czy wiesz, że... Tylko w trzecim kwartale ubiegłego roku serwis Airbnb odnotował 133,6 mln zarezerwowanych noclegów i miejsc. W ciągu jednego kwartału!

2. Stylowy szablon książki powitalnej Airbnb od TheGoodDocs

Jeśli Twoja nieruchomość charakteryzuje się estetycznym wystrojem, książka powitalna powinna do niego pasować. Stylowy szablon książki powitalnej Airbnb od TheGoodDocs oferuje nowoczesną typografię oraz dopracowany układ graficzny z funkcją dostosowania kolorystyki.

Pomogą Ci one stworzyć profesjonalnie wyglądający przewodnik bez konieczności zatrudniania projektanta, dzięki czemu idealnie nadają się do obiektów na Instagramie, w których każdy szczegół musi być dopracowany.

✅ Idealne dla: właścicieli butikowych obiektów Airbnb oraz projektantów wynajmu krótkoterminowego, którzy stylizują ekskluzywne, atrakcyjne wizualnie nieruchomości.

3. Szablon książki powitalnej TheGoodDocs

Dla gospodarzy zarządzających różnymi rodzajami nieruchomości szablon książki powitalnej TheGoodDocs stanowi doskonały punkt wyjścia.

Ich standardowa struktura sprawdza się w przypadku każdego obiektu wakacyjnego, długoterminowego pobytu lub zakwaterowania korporacyjnego. Możesz je łatwo dostosować do dowolnej platformy wynajmu, niezależnie od tego, czy jest to Airbnb, Vrbo, czy Twoja własna strona rezerwacji bezpośredniej.

✅ Idealne dla: gospodarzy posiadających wiele obiektów oraz zarządców mieszkań służbowych, którzy chcą ujednolicić informacje dla gości we wszystkich wynajmowanych obiektach.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z pomocy Super Agenta ClickUp jako asystenta ds. aktualizacji przewodnika dla gości. Ustaw go tak, aby przeglądał Twój przewodnik powitalny zgodnie z harmonogramem, zaznaczał nieaktualne informacje, takie jak dane dotyczące Wi-Fi, procedury zameldowania, lokalne rekomendacje lub zasady obowiązujące w domu, i wysyłał Ci krótką aktualizację przed przyjazdem kolejnego gościa.

4. Szablon książki powitalnej Airbnb autorstwa Template. Net

Jeśli cenisz sobie przejrzystą organizację, skorzystaj z szablonu książki powitalnej Airbnb autorstwa Template. Net.

Szablon zawiera gotowe sekcje na regulamin, lokalne rekomendacje i kontakty alarmowe, dzięki czemu wszystkie informacje są uporządkowane. Logiczny przepływ ułatwia gościom szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności przewijania niekończących się stron tekstu.

✅ Idealne dla: nowych gospodarzy Airbnb i zarządców niewielkich obiektów, którzy chcą mieć dobrze zorganizowany przewodnik dla gości.

📮 ClickUp Insight: Kiedy systemy zawodzą, pracownicy wykazują się kreatywnością — ale nie zawsze jest to korzystne. 17% pracowników polega na osobistych rozwiązaniach, takich jak zapisywanie e-maili, robienie zrzutów ekranu lub żmudne sporządzanie własnych notatek w celu śledzenia pracy. Tymczasem 20% pracowników nie może znaleźć tego, czego potrzebuje, i ucieka się do pytania kolegów — co zakłóca koncentrację obu stron. Dzięki ClickUp możesz zamieniać e-maile w zadania z możliwością śledzenia, łączyć czaty z zadaniami, uzyskiwać odpowiedzi od AI i nie tylko — wszystko to w jednym obszarze roboczym ClickUp! 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły takie jak QubicaAMF zyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

5. Szablon książki powitalnej dla gospodarstwa agroturystycznego na Airbnb autorstwa Template. Net

Gospodarze obiektów wiejskich, takich jak gospodarstwa agroturystyczne, domki letniskowe i ośrodki wypoczynkowe na wsi, potrzebują książki powitalnej, która odzwierciedla ich wyjątkowe ustawienie.

Ten wszechstronny szablon książki powitalnej dla gospodarstwa agroturystycznego na Airbnb autorstwa Template. Net zawiera rustykalne elementy wystroju oraz przestrzeń na informacje dotyczące konkretnego obiektu, w tym notatki na temat terenów zewnętrznych, lokalnej przyrody i udogodnień na farmie. Oddaje urok pobytu na wsi, a jednocześnie zawiera wszystkie praktyczne informacje potrzebne gościom.

✅ Idealne dla: gospodarzy domków letniskowych i właścicieli gospodarstw agroturystycznych oferujących pobyty na wsi, z naciskiem na aktywność na świeżym powietrzu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Brain MAX, aby szybciej przekształcić rozproszone notatki dotyczące zakwaterowania w dopracowaną książkę powitalną. Zbierz informacje o nieruchomości, zapisane wiadomości, dane dostawców, rekomendacje dotyczące okolicy oraz pytania poprzednich gości, a następnie skorzystaj z funkcji Talk-to-Text, aby szybko podyktować aktualizacje, takie jak instrukcje dotyczące parkowania lub przypomnienia o wymeldowaniu, gdy jesteś w drodze.

6. Szablon księgi marki ClickUp

Stwórz spójny przewodnik powitalny dla gości dzięki szablonowi księgi marki ClickUp

Szablon Brand Book w ClickUp doskonale sprawdza się jako książka powitalna Airbnb, gdy chcesz, aby każdy punkt kontaktu z gościem był spójny – od strony tytułowej po regulamin domu i lokalne rekomendacje.

Dzięki przejrzystemu układowi w ClickUp Documents możesz raz zdefiniować tożsamość swojej nieruchomości, a następnie wykorzystywać go na różnych stronach i w aktualizacjach, dzięki czemu Twój przewodnik powitalny będzie wyglądał profesjonalnie nawet po zmianie szczegółów.

W środku możesz zapisać najważniejsze informacje, które wpływają na wrażenia gości, w tym opisy obiektu oraz wytyczne wizualne, takie jak logo/znaki, kolory i typografia. Znajdziesz tam również sekcję do porządkowania materiałów w zakresie wsparcia dla książki powitalnej, takich jak zasoby cyfrowe, materiały do wydrukowania oraz ikony szybkiego odwołania.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zadbaj o spójność książki powitalnej dzięki specjalnej sekcji poświęconej marce, która nadaje ton językowi i komunikatom skierowanym do gości

Zadbaj o spójny wygląd wszystkich stron, definiując kolory marki i typografię tylko raz, a następnie stosując je w każdej sekcji przewodnika

Przechowuj materiały dla gości w jednym miejscu, w tym cyfrowe elementy marki i ikony, dzięki czemu książka powitalna będzie łatwa do aktualizacji i udostępniania

✅ Idealne dla: właścicieli butikowych obiektów Airbnb i zarządców nieruchomości, którzy tworzą markowy przewodnik dla gości zapewniający pobyt na najwyższym poziomie.

7. Szablon umowy najmu ClickUp

Wyjaśnij gościom warunki pobytu dzięki szablonowi umowy najmu ClickUp

Szablon umowy najmu ClickUp może służyć również jako bardzo przydatny dokument powitalny Airbnb, gdy chcesz, aby goście dokładnie zrozumieli warunki pobytu. Zawiera sekcje, które gospodarze zazwyczaj muszą szczegółowo opisać na piśmie, w tym Korzystanie z nieruchomości i mediów, Uszkodzenia i naprawy oraz Wypowiedzenie.

Dodaj informacje o swojej nieruchomości na górze, a następnie skorzystaj z wbudowanych nagłówków, aby przekształcić swoje zasady w przewodnik, który goście mogą szybko przejrzeć i stosować. Jeśli chcesz uprościć sformułowania, ClickUp Brain może przeredagować Twoje zasady na prosty, przyjazny dla gości język i stworzyć skróconą wersję na pierwszą stronę.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Opublikuj regulamin w sekcji „Korzystanie z nieruchomości i mediów”, uwzględniając godziny ciszy, zasady dotyczące gości, parkowania, palenia oraz korzystania z urządzeń

Określ zasady odpowiedzialności w sekcji „Uszkodzenia i naprawy”, w tym sposób raportowania problemów przez gości oraz ewentualne opłaty

Określ, co się stanie w przypadku złamania zasad, korzystając z opcji „Wypowiedzenie”, zachowując spójność kroków eskalacji podczas wszystkich pobytów

✅ Idealne dla: gospodarzy Airbnb i zarządców obiektów wynajmu krótkoterminowego, którzy chcą umieścić w swojej książce powitalnej przejrzystą sekcję dotyczącą warunków i zasad.

🧠 Twój mózg ma niesamowitą zdolność do wymyślania nieskończonej liczby pomysłów. Ale jak je zapamiętać na zawsze? To właśnie sprawia nam czasem trudność. Już z tego powodu potrzebujesz drugiego mózgu. Jak to zrobić? Obejrzyj to wideo:

Jak udostępnić gościom książkę powitalną Airbnb

Oto najprostszy sposób na udostępnianie książki powitalnej Airbnb gościom po ich przybyciu:

Stwórz dokument „Książka powitalna”: Stwórz w ClickUp Docs przewodnik obejmujący zameldowanie, Wi-Fi, zasady obowiązujące w domu, „jak wszystko działa”, lokalne wskazówki oraz wymeldowanie. Zadbaj o to, by pierwsza sekcja była bardzo przejrzysta, tak aby goście mogli znaleźć najważniejsze informacje w kilka sekund. Ponieważ jest to Stwórz w ClickUp Docs przewodnik obejmujący zameldowanie, Wi-Fi, zasady obowiązujące w domu, „jak wszystko działa”, lokalne wskazówki oraz wymeldowanie. Zadbaj o to, by pierwsza sekcja była bardzo przejrzysta, tak aby goście mogli znaleźć najważniejsze informacje w kilka sekund. Ponieważ jest to jedno źródło informacji , wystarczy zaktualizować je raz, a każdy gość otrzyma najnowszą wersję (bez żadnych duplikatów).

Udostępnij link tylko do przeglądania: Wygeneruj zewnętrzny link do dokumentu, który umożliwia tylko przeglądanie, dzięki czemu goście będą mogli otworzyć go na telefonie bez konieczności logowania. Umieść ten link w wątku wiadomości na Airbnb (i wyślij go ponownie na 48–72 godziny przed zameldowaniem). Dzięki temu unikniesz umieszczania wszystkich szczegółów w długiej rozmowie i zapewnisz gościom jedno wiarygodne miejsce, do którego mogą wrócić.

Zapisz szablon „Wiadomość dla gości”: Utwórz w ClickUp krótką wiadomość wielokrotnego użytku (jako fragment dokumentu lub Utwórz w ClickUp krótką wiadomość wielokrotnego użytku (jako fragment dokumentu lub szablon zadania ClickUp ), zawierającą tylko najważniejsze informacje — instrukcję wejścia, Wi-Fi, parking, jedną kluczową zasadę i godzinę wymeldowania — oraz link do przewodnika powitalnego

Dbaj o aktualność dzięki zadaniom i przypomnieniom: Utwórz sobie Utwórz sobie powtarzające się zadanie ClickUp , aby co miesiąc aktualizować lokalne rekomendacje, co kwartał przeglądać zasady obowiązujące w domu, co sezon weryfikować kontakty alarmowe oraz aktualizować instrukcje obsługi urządzeń, gdy tylko coś się zmieni

Zarządzaj książką powitalną i listą kontrolną gospodarza za pomocą ClickUp

Książka powitalna spełnia swoją rolę najlepiej, gdy łatwo jest ją aktualizować. Jedna zmiana dotycząca Wi-Fi, parkingu lub instrukcji zameldowania nie powinna zamieniać się w gorączkowe przeszukiwanie notatek i wiadomości.

ClickUp pomoże Ci zebrać wszystko w jednym miejscu. Twórz i aktualizuj książkę powitalną w Dokumentach, przechowuj listę kontrolną dotyczącą przekazania obiektu w sekcji Zadania oraz zapisuj gotowe do wysłania szablony wiadomości dla gości, dzięki czemu nie będziesz musiał co tydzień pisać tych samych odpowiedzi.

A dzięki AI możesz szybko dopracować treść, stworzyć przejrzystą listę kontrolną do wymeldowania lub wygenerować sekcję z lokalnymi rekomendacjami, która będzie pasować do Twoich zasad obowiązujących w obiekcie i stylu komunikacji.

Stwórz go raz, aktualizuj na bieżąco i spraw, by każdy pobyt przebiegał płynniej.

Często zadawane pytania

Książka powitalna Airbnb to przewodnik dla gości, który poprawia jakość pobytu dzięki ciepłemu, spójnemu z wizerunkiem marki akcentowi. Instrukcja obsługi domu ma zazwyczaj charakter bardziej operacyjny i zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji lub informacje przeznaczone raczej dla sprzątaczy i współgospodarzy niż dla gości.

Tak, większość szablonów książek powitalnych jest niezależna od platformy. Możesz je łatwo dostosować, zamieniając terminologię specyficzną dla Airbnb na terminologię Vrbo, Booking.com lub własnej strony internetowej do rezerwacji bezpośrednich.

Najlepiej stworzyć obie wersje. Cyfrowa księga gości Airbnb jest łatwa do aktualizacji i udostępnienia gościom przed ich przyjazdem, natomiast wydrukowana kopia stanowi niezawodną kopię zapasową dla osób preferujących papier lub mających problemy z połączeniem podczas pobytu.

Zapisz główny szablon przewodnika Airbnb w scentralizowanym obszarze roboczym, takim jak ClickUp, aby zachować spójność we wszystkich swoich obiektach. Następnie możesz go powielać i dostosowywać do każdego obiektu, zapewniając spójność marki, a jednocześnie uwzględniając szczegóły specyficzne dla danego obiektu.