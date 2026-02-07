Tworzenie aplikacji to znacznie więcej niż pisanie i dostarczanie kodu.

Proces ten obejmuje zrozumienie repozytorium, stworzenie planu, zmianę odpowiednich plików, przeprowadzenie testów, debugowanie błędów i otwarcie czystego PR, który ktoś może faktycznie przejrzeć.

Właśnie tę lukę ma wypełnić Devin AI.

Devin został zaprojektowany do wykonywania rzeczywistych zadań inżynieryjnych od początku do końca, od zgłoszenia przez planowanie i testy po pull requesty, przy użyciu piaskownicy deweloperskiej i popularnych narzędzi programistycznych.

Na tym blogu dowiesz się, jak korzystać z Devin AI do tworzenia aplikacji, w tym do określania zakresu prac w trybie Ask, przekształcania tego zakresu w sesję agenta, przeglądania propozycji i uzyskiwania PR, który możesz wysłać z pełnym przekonaniem.

Czym jest Devin AI?

za pośrednictwem Devin AI

Devin AI to autonomiczny inżynier oprogramowania AI stworzony przez Cognition Labs. W przeciwieństwie do narzędzi do autouzupełniania kodu, które sugerują fragmenty kodu, Devin działa jako pełnoprawny agent, który samodzielnie planuje, pisze, testuje i debuguje kod, aby zakończyć całe zadania programistyczne.

Ponadto Devin działa we własnym, bezpiecznym środowisku typu sandbox, wyposażonym w powłokę, redaktor kodu i przeglądarkę. Dzięki temu może wykonywać całe cykle pracy od początku do końca.

👀 Czy wiesz, że... Ostatnie badanie Sonar State of Code Developer Survey ujawniło zaskakującą różnicę w sposobie, w jaki programiści radzą sobie z kodem generowanym przez AI. Chociaż 96% programistów przyznaje, że nie ma pełnego zaufania do poprawności funkcjonalnej kodu generowanego przez AI, tylko 48% twierdzi, że zawsze przeprowadza weryfikację lub sprawdza go przed commitowaniem do bazy kodu. Ta „luka weryfikacyjna” oznacza, że wiele potencjalnie niewiarygodnych kodów może być dostarczanych szybciej niż kiedykolwiek, pomimo powszechnego sceptycyzmu wobec wyników AI.

Największe zalety Devin AI w tworzeniu aplikacji

Oto przykłady zastosowań, w których Devin zapewnia największą wartość: ✨

Prototypowanie pełnego stosu: wystarczy podać podpowiedź, a Devin stworzy szkielet całej aplikacji, zajmując się ustawieniami frontendu, backendu i bazy danych, aby w ciągu kilku minut uruchomić nowy projekt.

Migracje bazy kodu: może przejąć żmudną pracę związaną z aktualizacją zależności, refaktoryzacją starszej wersji kodu do nowoczesnych standardów lub migracją całej aplikacji do nowego frameworka.

Naprawianie błędów i debugowanie: Wskaż raport o błędzie lub problem, a Devin może prześledzić problem, napisać kod niezbędny do jego naprawienia i przeprowadzić testy, aby sprawdzić, czy rozwiązanie działa.

Pisanie testów i dokumentacji: może generować testy jednostkowe, testy integracyjne i dokumentację wbudowaną dla istniejącego kodu, poprawiając kondycję i łatwość utrzymania kodu źródłowego.

Wdrażanie powtarzalnych funkcji: Doskonale nadaje się do tworzenia standardowych funkcji, takich jak operacje CRUD (tworzenie, odczyt, aktualizacja, usuwanie), nowe Doskonale nadaje się do tworzenia standardowych funkcji, takich jak operacje CRUD (tworzenie, odczyt, aktualizacja, usuwanie), nowe punkty końcowe API i obsługa formularzy.

Chociaż Devin jest potężnym narzędziem wykonawczym, nadzór człowieka pozostaje niezbędny. Nadal będziesz potrzebować wiedzy specjalistycznej swojego zespołu, aby podejmować decyzje dotyczące niuansów związanych z doświadczeniem użytkownika i złożoną architekturą systemu. Devin wykonuje polecenia, ale nie podejmuje samodzielnie strategicznych decyzji dotyczących kompromisów.

Jak działa Devin AI

Devin działa w oparciu o „pętlę agenta”. Otrzymuje zadanie i tworzy plan krok po kroku.

Następnie wykonuje te kroki w swoim środowisku sandboxowym i analizuje wyniki, aby podjąć kolejne działania. Ten cykl planowania i realizacji pozwala mu obsługiwać złożone, wieloetapowe prace programistyczne.

Aby wykonać zadanie, Devin wykorzystuje trzy podstawowe narzędzia:

Powłoka: Może uruchamiać komendy terminala w celu instalacji zależności, wykonywania skryptów i zarządzania swoim środowiskiem.

IDE: Posiada w pełni funkcjonalny redaktor kodu do odczytu, zapisu i modyfikacji plików w projekcie.

Przeglądarka: umożliwia dostęp do Internetu w celu wyszukiwania dokumentacji, czytania specyfikacji API i gromadzenia informacji potrzebnych do wykonania zadania.

Jak skonfigurować Devin AI

Zanim zaczniesz tworzyć swoją pierwszą aplikację, musisz ukończyć trzy kroki ustawień: utworzyć konto, przeprowadzić połączenie z repozytorium i skonfigurować obszar roboczy.

Upewnij się, że masz konto GitHub, repozytorium do pracy (może być nowe lub istniejące) i pierwsze zadanie do wykonania.

1. Zarejestruj się i wybierz plan

Najpierw przejdź do strony internetowej Devin, aby utworzyć konto i zakończyć proces rejestracji. Twój plan określi limity sesji i dostępne funkcje. Zespoły mogą łatwo rozpocząć pracę z indywidualnymi kontami i skalować je w miarę wzrostu wykorzystania.

2. Połącz swoje repozytorium GitHub

Następnie przeprowadź połączenie swojego konta GitHub. Devin używa Uwierzytelniania OA, standardowego i bezpiecznego protokołu autoryzacji, aby uzyskać dostęp do Twoich repozytoriów. Dzięki temu narzędzie może odczytywać Twój kod, tworzyć nowe branchy i otwierać PR-y z generowanym przez siebie kodem. Podczas pierwszych kilku eksperymentów warto zacząć od repozytorium testowego lub projektu, który nie ma krytycznego znaczenia.

za pośrednictwem Devin AI

3. Skonfiguruj swoje obszary robocze

Na koniec skonfiguruj ustawienia obszaru roboczego. Tutaj możesz zdefiniować zmienne środowiskowe, określić preferowane frameworki i ustawić standardy kodowania. Devin może łatwo nauczyć się specyficznych konwencji Twojego projektu, zwłaszcza jeśli podasz kontekst w początkowej podpowiedzi lub dołączysz plik README.md do swojego repozytorium.

4. Rozpocznij swoją pierwszą sesję Devin

Po indeksowaniu/włączeniu repozytoriów:

Utwórz nową sesję i podaj Devinowi podpowiedź do zadania (naprawa błędu, pisanie testów, refaktoryzacja, mała funkcja).

za pośrednictwem Devin

Poproś Devin, aby najpierw zaproponował plan, a następnie go zrealizował. Przejrzyj zmiany i poproś Devin o otwarcie PR, gdy wszystko będzie gotowe.

📮 ClickUp Insight: 12% respondentów twierdzi, że agenci AI są trudni do skonfigurowania lub połączenia z ich narzędziami, a kolejne 13% twierdzi, że wykonanie prostych zadań za pomocą agentów wymaga zbyt wielu kroków. Dane muszą być wprowadzane ręcznie, uprawnienia muszą być ponownie definiowane, a każdy cykl pracy zależy od łańcucha integracji, który z czasem może ulec przerwaniu lub zmianie. Dobra wiadomość? Nie musisz „połączać” Super Agentów ClickUp z zadaniami, dokumentami, czatami ani spotkaniami. Są one natywnie osadzone w Twoim obszarze roboczym i korzystają z tych samych obiektów, uprawnień i cykli pracy, co każdy inny współpracownik. Ponieważ integracje, kontrola dostępu i kontekst są domyślnie dziedziczone z obszaru roboczego, agenci mogą natychmiast działać w różnych narzędziach bez konieczności stosowania niestandardowych połączeń. Zapomnij o konfigurowaniu agentów od podstaw!

Jak stworzyć swoją pierwszą aplikację za pomocą Devin AI

Tworzenie aplikacji za pomocą Devin to proces oparty na współpracy, a nie jednorazowa komenda. Przygotuj się na iteracje, a uzyskasz najlepsze wyniki.

1. Napisz skuteczną podpowiedź

Jakość Twojej podpowiedzi bezpośrednio wpływa na jakość wyników Devin AI. Im bardziej precyzyjne są Twoje instrukcje, tym mniej iteracji będzie potrzebnych.

Użyj tej struktury, aby uzyskać potężną podpowiedź:

Określ konkretny rezultat: zamiast „Stwórz aplikację”, spróbuj „Stwórz API do zarządzania zadaniami z uwierzytelnianiem użytkowników przy użyciu Node.js i PostgreSQL”.

Uwzględnij ograniczenia techniczne: określ język programowania, framework, bazę danych lub biblioteki stylów, których chcesz używać.

Określ kryteria akceptacji: Jasno określ wyniki. Określ punkty końcowe, funkcje interfejsu użytkownika, zakres testów i komendy, które powinny osiągnąć powodzenie.

Podaj kontekst: Jeśli masz już gotowy kod, dokumentację lub szerszy Jeśli masz już gotowy kod, dokumentację lub szerszy plan projektu , podaj do nich link. Im więcej kontekstu, tym lepiej.

2. Zapoznaj się z planem Devin

Zanim napisze choćby jedną linijkę kodu, Devin wygeneruje plan krok po kroku. To najważniejszy punkt kontrolny. Przejrzyj plan, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie Twoje wymagania i że żadne kroki nie wydają się błędne.

Wykrycie nieporozumienia na tym etapie pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy nad przeglądem kodu w późniejszym czasie. Możesz przekazać swoją opinię i poprosić Devin /AI o zmianę planu przed rozpoczęciem pracy.

3. Monitoruj postępy w interfejsie

Gdy Devin AI rozpocznie pracę, jego interfejs zapewni Ci wgląd w proces w czasie rzeczywistym. Możesz zobaczyć uruchamiane komendy powłoki, kod pisany w IDE oraz strony internetowe odwiedzane w przeglądarce.

Obserwuj postępy i bądź gotowy do interwencji, jeśli proces utknie w pętli lub zacznie zmierzać w złym kierunku. Możesz go wstrzymać, udzielić wskazówek, a następnie wznowić zgodnie z nowymi instrukcjami.

4. Przejrzyj i scal pull request

Gdy Devin AI zakończy zadanie, utworzy nową branch i otworzy pull request na GitHubie ze wszystkimi zmianami.

A teraz przeprowadź standardowy przegląd kodu. Sprawdź skrajne przypadki, zweryfikuj, czy wszystkie testy zakończyły się powodzeniem, i ręcznie sprawdź każdy kod mający wpływ na bezpieczeństwo. W międzyczasie Devin AI może odpowiadać na opinie dotyczące pull requestu, powtarzając swoją pracę, aż będziesz gotowy do scalenia.

Wskazówki dotyczące uzyskiwania lepszych wyników dzięki Devin AI

Oto kilka wniosków wyciągniętych przez Teams efektywnie korzystające z Devin AI:

Określ wyniki w postaci obserwowalnych kontroli : zastąp niejasne cele kryteriami pozytywnymi/negatywnymi, takimi jak „testy zakończone powodzeniem”, „punkt końcowy zwraca 400 w przypadku nieprawidłowego ładunku”, „brak nowych błędów lint” lub „opóźnienie p95 poprawia się o 20%”.

Zawsze dołącz pętlę weryfikacyjną : podaj Devin dokładne komendy do wykonania i opis wyniku „powodzenia”, aby mógł on zweryfikować swoją pracę.

Poproś o plan przed wdrożeniem : niech zawiera on opis podejścia, plików, które będą modyfikowane, skrajnych przypadków i ryzyka, abyś mógł wcześnie wykryć błędne założenia.

Przypnij Devin do istniejących wzorców w swoim repozytorium : skieruj go do jednego podobnego punktu końcowego/komponentu i powiedz „odzwierciedl tę strukturę”, aby zapobiec powstawaniu nowych architektur lub niespójnych stylów.

Kontrola refaktoryzacji : określ „minimalną zmianę” i zezwól na czyszczenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla poprawności.

Ogranicz zasięg zmian: określ, co nie może ulec zmianie, np. kształt publicznego interfejsu API, schemat bazy danych, przepływy uwierzytelniania lub narzędzia do tworzenia, aby rozwiązanie było spójne i bezpieczne.

📖 Więcej informacji: Najlepsze techniki podpowiedzi AI w celu poprawy jakości wyników

Ograniczenia związane z wykorzystaniem Devin AI do tworzenia aplikacji

Również Devin AI ma limity, o których należy pamiętać. Obejmują one:

❌ Złożone decyzje architektoniczne: Devin AI jest doskonałym wykonawcą, ale nie podejmuje strategicznych decyzji dotyczących projektu systemu. To nadal należy do Twoich obowiązków.

❌ Bardzo niejasne wymagania: bez jasnych kryteriów akceptacji Devin AI może stworzyć rozwiązanie, które jest poprawne pod względem technicznym, ale nieodpowiednie pod względem kontekstowym dla potrzeb Twojej firmy.

❌ Nowatorskie lub najnowocześniejsze frameworki: wiedza Devin AI jest ogromna, ale nie nieskończona. Jeśli pracujesz z zupełnie nową lub mało znaną biblioteką, może ona mieć trudności ze znalezieniem odpowiedniej dokumentacji.

❌ Kod o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa: Kod związany z uwierzytelnianiem, autoryzacją i przetwarzaniem danych powinien zawsze być ręcznie sprawdzany przez eksperta.

❌ Długotrwałe sesje: w przypadku bardzo dużych, złożonych zadań Devin AI może osiągnąć swoje limity kontekstowe lub wymagać starannego zarządzania sesjami, aby zakończyć pracę.

Jak zarządzać projektami Devin AI w ClickUp

Korzystanie z agenta AI, takiego jak Devin, wprowadza element chaosu, którego wcześniej nie brałeś pod uwagę. Jest to rozrost AI, w którym praca agenta rozprzestrzenia się na różne narzędzia i zakładki, aż staje się kosztowna, powielana i ryzykowna.

Pewnego dnia zadanie pojawia się w interfejsie użytkownika Devin, decyzje są ukryte w czacie, a prawdziwa prawda kryje się w pull request GitHub. Twój zespół spędza cały dzień na przełączaniu się między kontekstami, aby odpowiedzieć na podstawowe pytania!

Właśnie wtedy wielu decyduje się na przejście do ClickUp. Jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp zapewnia jedno miejsce do zarządzania całym cyklem życia prac inżynieryjnych realizowanych przez agentów, w tym specyfikacjami, planami wykonania, zadaniami, zatwierdzeniami i ścieżką audytu. Zobaczmy, jak to działa:

Ujednolicenie wszystkich wniosków Devin za pomocą jednego dokumentu

Przede wszystkim musisz ujednolicić wszystkie żądania za pomocą ClickUp Docs. Innymi słowy, używaj jednego powtarzalnego szablonu dokumentu jako punktu wyjścia dla każdej operacji wykonywanej w Devin AI, aby rzeczywista specyfikacja nigdy nie utknęła w wątku czatu lub nie została zagubiona w pull requestach GitHub.

Standaryzuj każde zapytanie za pomocą powtarzalnego szablonu przyjmowania zleceń, korzystając z ClickUp Dokumentów

Dokumenty ClickUp to uporządkowane, łatwe w nawigacji dokumenty, które można tworzyć za pomocą stron i podstron. Oznacza to, że jeden projekt Devin może zawierać wszystko, od wstępnego briefu po skrajne przypadki i podpowiedzi, bez konieczności przewijania długich stron. Dzięki spisu treści i sekcjom, które można zwijać, długie dokumenty są łatwe do przeglądania, a ich zawartość można zmieniać w miarę rozwoju projektu.

Oznacza to, że Twoje dane wejściowe mogą być spójne i podlegać weryfikacji za każdym razem, na przykład:

Jaka jest dokładna zmiana i jak wygląda efekt gotowy?

W jakich ścieżkach repozytorium powinien działać Devin i które pliki powinien kopiować w celu tworzenia wzorców?

Co nie może ulec zmianie, np. kształt API, przepływ uwierzytelniania lub schemat?

Jakie są kryteria akceptacji i dokładne komendy służące do weryfikacji powodzenia?

Jakie są znane skrajne przypadki, ograniczenia wydajności i notatki dotyczące bezpieczeństwa?

A kiedy dokument zamieni się w działanie, po prostu zaznacz tekst i utwórz na jego podstawie zadania ClickUp, co idealnie nadaje się do przekształcania „otwartych pytań” i „komentarzy recenzentów” w własne elementy pracy.

Twórz zadania ClickUp z dokumentów ClickUp

Skaluj i zarządzaj realizacją projektów dzięki ClickUp Super Agents

Kiedy zaczniesz używać Devin AI w wielu zespołach, problem nie będzie już polegał na tym, czy „wykonaliśmy zadanie”. Zamiast tego chodzi o kontrolę operacyjną. Oznacza to dostosowanie pracy agentów do standardów, egzekwowanie zatwierdzeń i potwierdzanie wyników bez ręcznego nadzoru.

Aby to osiągnąć (i wiele więcej), skorzystaj z ClickUp Super Agents. Są to oparte na sztucznej inteligencji narzędzia, które mogą wykonywać wieloetapowe cykle pracy w Twoim obszarze roboczym ClickUp, wykraczające poza pojedyncze, oparte na regułach działania. Są to w zasadzie Twoi własni współpracownicy AI, aktywni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wykorzystaj wieloetapowe cykle pracy dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki wsparciu współpracowników opartych na AI, korzystając z ClickUp Super Agents.

Wykorzystaj Super Agents do obsługi bardziej zaawansowanych zadań operacyjnych związanych z Devin AI, takich jak:

Zastosuj kontrolę jakości przed uruchomieniem projektu Devin, sprawdzając, czy dokument wejściowy zawiera kryteria akceptacji, ograniczenia i komendy weryfikacyjne.

Przekieruj zmiany wysokiego ryzyka do odpowiednich osób zatwierdzających, aby przeglądy bezpieczeństwa i platformy odbywały się zgodnie z planem.

Generuj podlegający kontroli „pakiet recenzji” dla każdego pull requestu GitHub, zawierający informacje o zmianach, sposobie testowania i elementach wymagających zatwierdzenia.

Automatycznie twórz identyfikowalność, ponieważ aktywność Super Agentów można przeglądać w dzienniku audytowym Super Agentów w celu rozwiązywania problemów i przeprowadzania audytów.

📖 Więcej informacji: Najlepsze alternatywy dla Devin AI do kodowania opartego na AI

Twórz agenty kodujące za pomocą Codegen by ClickUp

Jeśli podoba Ci się idea Devin AI, ale nie chcesz zajmować się pracami inżynieryjnymi związanymi z kolejnym produktem, skorzystaj z Codegen by ClickUp. Codegen by ClickUp to sztuczna inteligencja, która pomaga zespołowi programistów w wykonywaniu zadań, tworzeniu funkcji, odpowiadaniu na pytania dotyczące kodu i tworzeniu gotowych do produkcji pull requestów.

Jeszcze lepszy jest kształt cyklu pracy. W przeciwieństwie do Devin AI, który działa w cyklu „zgłoszenie-plan-test-PR”, Codegen działa inaczej w ClickUp.

Działa jako autonomiczny agent AI, który może:

Przeczytaj opisy zadań i pełny kontekst (w tym dokumenty, komentarze, załączniki).

Generuj wysokiej jakości, gotowy do użycia kod na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym lub szczegółów zadania.

Twórz funkcje, naprawiaj błędy lub wdrażaj zmiany.

Twórz i otwieraj pull requesty (PR) w swoim repo Git.

Odpowiedz na pytania związane z kodowaniem

Zintegruj się z GitHub za pomocą ClickUp Integrations.

Dzięki integracji ClickUp z GitHub możesz łączyć commity, branchy i pull requesty bezpośrednio z zadaniem ClickUp i przeglądać te działania z poziomu zadania. Oferuje również wsparcie dla bogatych podglądów linków, gdy ktoś wkleja link GitHub do zadania, czatu lub dokumentu.

Połącz commity GitHub i pull requesty z zadaniami oraz podglądem linków w czacie i dokumentach dzięki integracji ClickUp

Aby zminimalizować utrudnienia związane z połączonym łączeniem, Twój zespół może odwoływać się do identyfikatora zadania ClickUp w komunikatach commit, nazwach branch lub pull requestach, używając formatów takich jak #{task_id} lub CU-{task_id}, dzięki czemu aktywność pojawia się tam, gdzie powinna, bez konieczności ręcznego kopiowania i wklejania.

Uzyskaj identyfikator zadania ClickUp w PR, nazwach branch i komunikatach commit

Co więcej, ClickUp oferuje wsparcie dla automatyzacji wyzwalanych przez GitHub. Krótko mówiąc, po połączonym kodzie można automatycznie zmieniać statusy, powiadamiać recenzentów lub rozpoczynać kolejne kroki w oparciu o zdarzenia GitHub.

🚀 Zalety ClickUp: ClickUp oferuje również towarzyszącą aplikację AI na komputery stacjonarne, stworzoną z myślą o dzisiejszych nieefektywnych cyklach pracy : ClickUp Brain MAX. Zamiast przeszukiwać różne zakładki, Brain MAX umożliwia przeszukiwanie aplikacji służbowych i Internetu w jednym miejscu, używając naturalnych pytań, tak jak zapytasz kolegę z zespołu. Zawiera również funkcję Talk-to-Text, dzięki czemu możesz na bieżąco zapisywać swoje pomysły i przekształcać je w użyteczne zadania bez konieczności spowalniania pracy przez pisanie na klawiaturze. Kilka skutecznych sposobów, w jakie zespoły wykorzystują to narzędzie na co dzień: Znajdź najnowsze specyfikacje, decyzje lub aktualizacje bez konieczności przeszukiwania wątków.

Pobierz odpowiedni plik z aplikacji z połączeniem, takich jak GitHub lub Google Drive, gdy pamiętasz tylko słowo kluczowe.

Zapytaj, kto nad czym pracuje, a następnie przejdź bezpośrednio do podstawowego zadania lub dokumentu.

Skorzystaj z rozszerzenia Chrome , aby podsumować i wykorzystać informacje przeczytane w przeglądarce bez konieczności zmiany kontekstu.

Wysyłaj cykl pracy, a nie tylko kod, dzięki ClickUp

Autonomiczne agenty kodujące szybko stają się częścią procesu tworzenia oprogramowania. Teams, które nauczą się dobrze z nimi pracować, będą szybciej dostarczać produkty, pewniej wprowadzać zmiany i dawać programistom więcej przestrzeni na rozwiązywanie wartościowych, kreatywnych problemów, w których ludzie są najlepsi.

Ale jest jeszcze większa korzyść niż „szybszy kod”. Jest to przejrzystsze przeprowadzanie całego cyklu życia rozwoju.

Zrób to i wiele więcej dzięki ClickUp. Skorzystaj z Codegen by ClickUp, jeśli potrzebujesz agenta kodującego AI, który pomoże Ci wdrożyć i dostarczyć projekt. Połącz go z agentami ClickUp AI i potężnymi integracjami ClickUp, aby połączyć PR, problemy, dokumenty, zatwierdzenia i listy kontrolne wydawania w jednym miejscu.

✅ Zacznij korzystać z ClickUp już dziś za darmo.

Często zadawane pytania

Devin zapewnia wsparcie dla języków takich jak Python, JavaScript, TypeScript i Go, a także popularnych frameworków, takich jak React, Node.js, Django i Flask. Aby uzyskać najbardziej aktualną listę, zawsze najlepiej sprawdzić oficjalną dokumentację Devin, ponieważ jego możliwości stale się rozwijają.

Alternatywą dla Devin AI jest ClickUp, który łączy kodowanie agentowe z warstwą kontrolną, której zespoły zazwyczaj potrzebują na dużą skalę — Codegen może wykonywać zadania, tworzyć funkcje, odpowiadać na pytania dotyczące kodu i generować gotowe do produkcji pull requesty w ClickUp, podczas gdy Super Agents dodaje regulowane, wieloetapowe cykle pracy z uprawnieniami i możliwością audytu. Inne opcje, które warto szybko przejrzeć, to OpenHands (otwarte oprogramowanie do kodowania w chmurze) i SWE-agent (otwarte oprogramowanie, które autonomicznie naprawia problemy w rzeczywistych repozytoriach GitHub), a także lżejsze trasy agentowe IDE, w zależności od tego, jak autonomiczna ma być pętla.

Ceny Devin AI mają trzy poziomy: Core: płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem, od 20 USD Teams: 500 USD/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe Należy jednak pamiętać o ponownym sprawdzeniu cen na oficjalnej stronie internetowej, ponieważ z czasem ulegają one zmianom.