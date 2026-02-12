Jak wykorzystać Devin AI do rozwoju startupów

Narzędzia AI do kodowania obiecują napisanie całej aplikacji, ale jest jeden haczyk: bez systemu do śledzenia tego, co tworzą, zamieniasz jeden problem na inny.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces wykorzystania Devin AI do rozwoju startupów, pomagając jednocześnie utrzymać porządek w projektach, spójność zespołu i kontrolę nad kodem generowanym przez AI.

Czym jest Devin AI?

Devin AI to autonomiczny inżynier oprogramowania AI stworzony przez Cognition AI. Potrafi samodzielnie pisać, debugować i wdrażać kod od początku do końca. Nie traktuj go jako narzędzie do sugerowania kodu, ale raczej jako młodszego programistę w Twoim zespole, wyposażonego we własny redaktor kodu, przeglądarkę internetową i powłokę wiersza poleceń.

Ten agent AI osiągnął imponujące wyniki w teście SWE-bench, rozwiązując 13,86% problemów. Test ten sprawdza zdolność AI do rozwiązywania rzeczywistych problemów związanych z inżynierią oprogramowania z serwisu GitHub. Wyniki te potwierdzają jego wiarygodność jako zdolnego programisty AI.

Devin jest przeznaczony dla zespołów inżynierów, zwłaszcza startupów z ograniczonymi zasobami programistycznymi, które muszą przyspieszyć tempo rozwoju i szybciej dostarczać produkty.

Start-upy nieustannie odczuwają presję, aby szybko tworzyć i wprowadzać zmiany przy pomocy niewielkiego zespołu. Często prowadzi to do bolesnego wyboru między opracowywaniem nowych funkcji a naprawianiem błędów, co powoduje narastanie długu technicznego, który pochłania 20–40% czasu programistów. Devin AI pomaga zwiększyć możliwości inżynieryjne bez konieczności zatrudniania nowych pracowników, za pomocą automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z kodowaniem, dzięki czemu zespół może skupić się na pracy o dużym znaczeniu.

Jednak przekazanie zadań AI stwarza nowe wyzwanie: jak zarządzać pracą? Bez odpowiedniego systemu zarządzania projektami możesz stracić kontrolę nad tym, co tworzy Devin, powodując rozproszenie kontekstu — gdy zespoły tracą godziny na wyszukiwanie informacji w niepołączonych aplikacjach i platformach — i uniemożliwiając utrzymanie widoczności.

Rozwiązanie: Wyeliminuj rozproszenie kontekstu i zadbaj o uporządkowanie, śledzenie i przegląd wszystkich działań związanych z rozwojem generowanych przez AI w zintegrowanym obszarze roboczym, takim jak ClickUp.

📮ClickUp Insight: Zmiana kontekstu po cichu obniża wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z konieczności przełączania się między platformami, zarządzania wiadomościami e-mail i przeskakiwania między spotkaniami. A co, gdybyś mógł wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj zadania i zarządzaj nimi za pośrednictwem czatu, dokumentów, tablic i innych narzędzi, a funkcje oparte na AI zapewniają spójność kontekstu, możliwość wyszukiwania i łatwość zarządzania!

Co Devin AI może zrobić dla zespołów startupowych

Startupy nieustannie walczą z czasem, a ograniczony zespół inżynierów może stanowić poważną przeszkodę. Próbujesz jednocześnie tworzyć MVP, naprawiać błędy i zapobiegać przepełnieniu backlogu. Takie obciążenie zasobów spowalnia wprowadzanie produktów na rynek i może prowadzić do wypalenia programistów.

Devin AI doskonale radzi sobie z dobrze zdefiniowanymi, powtarzalnymi zadaniami, które w przeciwnym razie pochłaniałyby cenny czas programistów. Działa jak multiplikator siły, zajmując się żmudną pracą, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na innowacjach.

Oto podstawowe sposoby, w jakie startupy mogą wykorzystać tego inżyniera oprogramowania AI, aby uzyskać przewagę konkurencyjną: 🛠️

Twórz i wdrażaj MVP od początku do końca.

Wprowadzenie na rynek minimalnego produktu (MVP) ma kluczowe znaczenie dla weryfikacji pomysłu startupu, ale może to zająć miesiące pracy rozwojowej. Opóźnienie to oznacza, że tracisz pieniądze i dajesz konkurencji szansę na dogonienie Cię.

Devin może przyjąć szczegółową podpowiedź dotyczącą aplikacji i zbudować funkcjonalny prototyp od podstaw, znacznie skracając ten cykl.

Cykl pracy jest prosty: Devin konfiguruje środowisko programistyczne, pisze niezbędny kod, przeprowadza testy w celu zapewnienia funkcjonalności, a nawet może wdrożyć aplikację do produkcji. Dzięki temu można uzyskać rzeczywiste opinie użytkowników w ciągu kilku dni lub tygodni, a nie miesięcy.

Oto kilka przykładów MVP, które może stworzyć Devin:

Aplikacje internetowe: strony docelowe, pulpity użytkowników i proste aplikacje CRUD (Create, Read, Update, Delete) wykorzystujące popularne frameworki.

Integracje API: narzędzia do łączenia usług stron trzecich lub tworzenia wewnętrznych potoków danych.

Narzędzia wewnętrzne: panele administracyjne do zarządzania użytkownikami, pulpity do raportowania i skrypty do automatyzacji procesów wewnętrznych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Devin działa najlepiej w przypadku jasnych, szczegółowych specyfikacji. Niejasne podpowiedzi prowadzą do nieprzewidywalnych wyników. Aby tego uniknąć, potrzebny jest system definiowania i śledzenia wymagań. Uzyskaj pełną widoczność tego, co tworzy Devin, tworząc szczegółowe zadania dla każdej funkcji w ClickUp.

Zautomatyzuj naprawianie błędów i prace związane z zaległościami.

Dla wielu startupów zaległości w usuwaniu błędów są źródłem ciągłego stresu. Rosną one szybciej, niż zespół jest w stanie je nadrobić, co prowadzi do powstania produktu pełnego błędów i narastania długu technicznego. Programiści są zmuszeni wybierać między naprawianiem starych problemów a tworzeniem nowych funkcji generujących przychody.

Devin może samodzielnie segregować problemy z Twojego backlogu. Potrafi zidentyfikować przyczynę błędu, napisać kod, który go naprawi, i przesłać rozwiązanie jako pull request w GitHubie do przeglądu przez Twój zespół.

Jest to idealne rozwiązanie do radzenia sobie z typowymi elementami zaległości, takimi jak:

Aktualizacje zależności: aktualizowanie przestarzałych pakietów i rozwiązywanie wszelkich pojawiających się problemów z kompatybilnością.

Niepowodzenia testów: diagnozowanie przyczyn niepowodzenia testu i wdrażanie poprawek, aby zestaw testów ponownie zakończył się powodzeniem.

Drobne błędy interfejsu użytkownika: poprawianie problemów stylistycznych, naprawianie uszkodzonych linków lub rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem na różnych urządzeniach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chociaż Devin proponuje poprawki, przed ich wdrożeniem zawsze należy zlecić sprawdzenie kodu inżynierowi. Usprawnij cały proces, automatyzując powtarzalne kroki za pomocą ClickUp Automations. Zapewnij płynność i przejrzystość cyklu pracy, automatycznie przypisując zadania oznaczone jako błędy do Devin i aktualizując statusy za pomocą ClickUp Automations.

Obsługuj migracje kodu i refaktoryzacje.

Duże zmiany w bazie kodu, takie jak aktualizacje frameworków lub migracje API, są często żmudne, czasochłonne i ryzykowne. W przypadku małego zespołu startupowego projekty te mogą na tygodnie zakłócić realizację planu rozwoju produktu. Jest to kolejny obszar, w którym Devin może zapewnić znaczną przewagę.

Możesz powierzyć Devinowi dobrze zdefiniowane zadania refaktoryzacji, które mogą nauczyć się wzorców Twojej bazy kodu i konsekwentnie wprowadzać zmiany w setkach plików. Dzięki temu starsi programiści mogą skupić się na bardziej złożonych wyzwaniach architektonicznych.

Typowe zadania migracyjne dla Devin obejmują:

Aktualizacje języka lub frameworka: migracja bazy kodu z Python 2 do 3 lub konwersja komponentów klasy React na komponenty funkcjonalne.

Migracje API: aktualizacja wszystkich instancji przestarzałego punktu końcowego API w całej aplikacji.

Egzekwowanie stylu kodu: konsekwentne stosowanie nowych reguł lintingu lub standardów formatowania w całym kodzie źródłowym.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Uzyskaj jasny, ogólny widok na postępy migracji i upewnij się, że nic nie zostanie pominięte podczas refaktoryzacji, śledząc każdy krok migracji za pomocą pól niestandardowych ClickUp.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, w jaki sposób agenci AI mogą pomóc w skalowaniu procesów programistycznych:

Jak działa Devin AI /AI

Łatwo jest postrzegać narzędzia do kodowania oparte na sztucznej inteligencji jako „czarną skrzynkę”, co może budzić niepokój, gdy powierzasz im swoją bazę kodu. Zrozumienie działania Devin pomaga demistyfikować ten proces i pozwala na bardziej efektywne strukturyzowanie zadań. W przeciwieństwie do prostych narzędzi do autouzupełniania kodu, Devin jest prawdziwym agentem AI z dostępem do własnego, izolowanego środowiska programistycznego.

Oznacza to, że nie tylko sugeruje kod, ale także aktywnie nad nim pracuje. Architektura składa się z trzech kluczowych komponentów, które pozwalają jej funkcjonować jak ludzki programista.

Planowanie i rozumowanie: przed napisaniem jakiegokolwiek kodu Devin dzieli zadanie na logiczną sekwencję kroków. Następnie wyjaśnia Ci swój plan, dając Ci możliwość przejrzenia jego podejścia i przekazania opinii.

Korzystanie z narzędzi: Devin posiada własny zestaw narzędzi, w tym redaktor kodu do pisania i modyfikowania plików, terminal do uruchamiania komend oraz przeglądarkę internetową do wyszukiwania dokumentacji. Dzięki temu może wykonywać złożone zadania, które wymagają czegoś więcej niż tylko generowania kodu.

Kontrola wersji: Agent AI integruje się bezpośrednio z GitHubem, aby tworzyć branchy, commitować zmiany i otwierać pull requesty. Działa zgodnie ze standardowymi praktykami programistycznymi, dzięki czemu jego pracę łatwo jest sprawdzić i scalić.

Devin działa w oparciu o model „human-in-the-loop”. Pracuje autonomicznie nad zadaniem, ale zatrzymuje się i czeka na Twoją akceptację w krytycznych punktach kontrolnych. Dzięki temu zawsze masz ostatnie słowo. Z biegiem czasu uczy się, czytając Twoją dokumentację i badając bazę kodu, dostosowując się do konkretnych wzorców i standardów Twojego zespołu.

📚 Przeczytaj również: Jak wybrać platformy do współpracy nad kodem

Jak rozpocząć pracę z Devin AI

za pośrednictwem Devin AI

Wdrożenie nowego, potężnego narzędzia, takiego jak Devin, do cyklu pracy w Twoim startupie może wydawać się ogromnym przedsięwzięciem. Możesz martwić się skomplikowanymi ustawieniami, zarządzaniem uprawnieniami lub tym, że narzędzie nie będzie dobrze współpracować z istniejącym stosem. Chaotyczny proces wdrażania może prowadzić do straty czasu i powstania narzędzia, z którego nikt nie będzie korzystał.

Dobrą wiadomością jest to, że rozpoczęcie pracy z Devin jest procesem ustrukturyzowanym. Prawidłowe wdrożenie jest podstawą skutecznego rozwoju wspomaganego przez AI.

Zarejestruj się i wybierz plan

Najpierw musisz utworzyć konto na platformie Cognition AI. Plany Devin są zazwyczaj oparte na wielkości wykorzystania, z różnymi poziomami dostępnymi w zależności od tego, jak często zamierzasz z niego korzystać. Model jest oparty na sesjach, co oznacza, że zadania zużywają określoną ilość czasu obliczeniowego.

W przypadku startupów rozsądnie jest zacząć od mniejszego planu. Pozwala to przetestować różne cykle pracy i zrozumieć wzorce użytkowania przed podjęciem decyzji o wyborze większego, droższego planu.

Po utworzeniu konta następnym krokiem jest połączenie Devin z ekosystemem programistycznym. Najważniejsza jest integracja z GitHub. Wymaga to zainstalowania aplikacji Devin GitHub i przyznania jej dostępu do repozytorii, nad którymi ma pracować. Należy nadać jej uprawnienia do odczytu/zapisu, aby mogła tworzyć branchy i otwierać pull requesty.

Możesz również przeprowadzić połączenie Devin z innymi narzędziami, aby uzyskać bardziej płynny cykl pracy.

GitHub: zainstaluj aplikację, wybierz repozytoria, do których Devin może mieć dostęp, i skonfiguruj uprawnienia branch, aby chronić swoje główne branchy.

Slack: Połącz swoje konto, aby otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym o postępach Devin i gotowości pull requestów do przeglądu.

Zarządzanie projektami: połącz Devin z narzędziem do śledzenia problemów, aby ułatwić przydzielanie zadań.

Największym ryzykiem związanym z dodaniem nowego narzędzia jest stworzenie kolejnego silosu informacyjnego. Aby tego uniknąć, scentralizuj wszystkie prace rozwojowe — zarówno te wykonywane przez ludzi, jak i generowane przez sztuczną inteligencję — w jednym miejscu. Automatycznie łącz pull requesty i commity z zadaniami ClickUp za pomocą integracji GitHub. Kiedy Devin otwiera PR, odpowiednie zadanie jest natychmiast aktualizowane, co eliminuje rozbieżności między kodem a planem projektu.

ClickUp integruje się z GitHub

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika używania jej w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, braki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli AI jest wbudowana w Twój obszar roboczy ClickUp i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem AI, jednocześnie zapewniając połączenie czatu, zadań, dokumentów i wiedzy w całym obszarze roboczym ClickUp. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

Twoje pierwsze zadanie z Devin AI

Rozpoczęcie pracy nad ogromnym projektem jest receptą na frustrację. Twoje pierwsze zadanie z Devin powinno być niewielkie, dobrze zdefiniowane i niskiego ryzyka. Pomoże to Tobie i Twojemu zespołowi zrozumieć jego cykl pracy, możliwości i ograniczenia bez zakłócania sprintu.

Dobre pierwsze zadania obejmują aktualizację pojedynczej zależności, dodanie bardzo prostej funkcji lub naprawienie dobrze udokumentowanego błędu. Celem jest nauka, a nie natychmiastowe rozwiązanie największego wyzwania inżynieryjnego.

Napisz skuteczną podpowiedź

Jakość pracy Devin jest bezpośrednio powiązana z jakością Twoich podpowiedzi. Niejasne instrukcje prowadzą do straty czasu i nieprzewidywalnych wyników. Doskonała podpowiedź zapewnia Devin wszystko, czego potrzebuje, aby osiągnąć sukces bez żadnych niejasności.

Skuteczna podpowiedź składa się z czterech kluczowych elementów:

Kontekst: Krótko wyjaśnij, do czego służy baza kodu i podaj wszelkie istotne informacje ogólne.

Zadanie: Opisz konkretne działania, które Devin ma wykonać, używając jasnych i prostych słów.

Ograniczenia: Przygotuj list wszystkich wymagań, standardów lub ograniczeń, których należy przestrzegać.

Kryteria powodzenia: Dokładnie zdefiniuj, jak wygląda „zrobione”, aby móc zweryfikować wynik.

Na przykład zamiast niejasnej podpowiedzi typu „Napraw błąd logowania” znacznie lepszą podpowiedzią byłaby: „Napraw błąd logowania, w wyniku którego użytkownicy widzą pusty ekran po wprowadzeniu prawidłowych danych uwierzytelniających. Problem znajduje się w pliku auth. js. Dodaj obsługę błędów i wyświetl przyjazny dla użytkownika komunikat, jeśli wywołanie API zakończy się niepowodzeniem”.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ułatw wszystkim prawidłowe przydzielanie zadań do Devin, tworząc i przechowując szablony poleceń w ClickUp Docs i łącząc je bezpośrednio z zadaniami.

Zapoznaj się z planem i uzasadnieniem Devina.

Zanim Devin rozpocznie kodowanie, przedstawia Ci swój plan. Jest to kluczowy punkt kontrolny dla nadzoru ludzkiego. To Twoja szansa, aby wychwycić wszelkie nieporozumienia, zanim przekształcą się one w zły kod.

Podczas przeglądania planu zwróć uwagę na logiczne kroki, prawidłową identyfikację plików i podejście zgodne ze standardami Twojego zespołu. Jeśli coś wydaje się nieprawidłowe, możesz przekazać swoją opinię i poprosić Devin o dostosowanie planu. Ślad rozumowania wyjaśnia, dlaczego podejmuje on określone decyzje, dając Ci cenny wgląd w jego proces.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zachowaj przejrzystą ścieżkę audytu dla wszystkich zadań wspomaganych przez AI, dokumentując przeglądy planów w komentarzach do zadań ClickUp. Tworzy to historyczny zapis wszystkich opinii i zatwierdzeń, który jest nieoceniony dla kontroli jakości i późniejszego debugowania. Upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach, i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy w liście kontrolnej.

Zatwierdzaj pull request

Po zakończeniu pracy Devin otworzy pull request na GitHubie zawierający zmiany w kodzie, wszelkie nowe testy, które napisał, oraz dokumentację. Na tym etapie przejmujesz kontrolę standardowy proces przeglądu kodu. Kod wygenerowany przez AI powinien być analizowany tak samo dokładnie, jak kod napisany przez człowieka.

Podczas przeglądu sprawdź:

Jakość kodu: Czy kod jest zgodny z wytycznymi stylistycznymi i najlepszymi praktykami Twojego zespołu?

Zakres testów: Czy Devin dodał lub zaktualizował testy w celu sprawdzenia wprowadzonych zmian?

Dokumentacja: Czy opis pull requestu jest jasny i czy w razie potrzeby zawiera komentarze?

Gdy wszystko będzie gotowe, możesz zatwierdzić i scalić PR. Właśnie w takich sytuacjach zintegrowany system naprawdę się sprawdza.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utrzymuj idealną synchronizację tablicy projektu bez konieczności ręcznego wysiłku, automatycznie aktualizując statusy zadań do „Gotowe” po scaleniu pull requestu za pomocą integracji ClickUp GitHub.

Najlepsze praktyki dotyczące wykorzystania Devin AI w cyklu pracy startupu

Zapewnienie zespołowi dostępu do potężnego narzędzia AI bez instrukcji obsługi może doprowadzić do chaosu. Może to skutkować wprowadzeniem błędnego kodu do produkcji lub stratą czasu przez programistów na naprawianie błędów AI. Aby tego uniknąć, należy ustalić jasne najlepsze praktyki dotyczące pracy zespołu z Devin. ✨

Zacznij od małych kroków: zacznij od zadań o niskim ryzyku i niekrytycznych, aby pomóc zespołowi poznać mocne strony Devin i nauczyć się pisać skuteczne podpowiedzi.

Określ jasne kryteria akceptacji : Devin działa najlepiej, gdy istnieją konkretne, mierzalne wymagania dotyczące tego, co oznacza „zrobione”. Devin działa najlepiej, gdy istnieją konkretne, mierzalne wymagania dotyczące tego, co oznacza „zrobione”.

Zachowaj nadzór ludzki: zawsze poproś programistę o sprawdzenie i zatwierdzenie każdego pull request przed jego scaleniem.

Korzystaj z ochrony gałęzi: skonfiguruj repozytoria GitHub tak, aby wymagały zatwierdzeń w przypadku chronionych gałęzi, uniemożliwiając Devin bezpośrednie scalanie kodu.

Śledź pracę AI oddzielnie: rozróżniaj zadania przypisane do Devin i zadania przypisane do ludzkich programistów, aby uzyskać lepsze raportowanie i śledzenie prędkości.

Dokumentuj wiedzę plemienną: aktualizuj aktualizuj dokumentację techniczną , aby Devin mógł poznać specyficzne wzorce i standardy Twojej bazy kodu.

Ustal granice: jasno określ, które części kodu Devin może modyfikować, a które są dla niego niedostępne.

Łatwo filtruj i twórz raporty, zapewnij zatwierdzanie przez starszych programistów każdego PR wygenerowanego przez AI oraz przechowuj całą dokumentację techniczną i szablony podpowiedzi w jednym miejscu, operacjonalizując cykl pracy w ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wizualizuj postępy swojego zespołu i porównuj tempo rozwoju AI z tempem rozwoju ludzkiego, aby zidentyfikować wąskie gardła i możliwości poprawy dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Panele ClickUp z aktualizacjami opartymi na AI

📚 Przeczytaj również: Jak ClickUp wykorzystuje niestandardowe pulpity nawigacyjne do zapewnienia widoczności w czasie rzeczywistym

Ograniczenia korzystania z Devin AI

Chociaż Devin jest potężnym narzędziem, nie jest to magiczna broń. Zrozumienie jego limitów jest kluczem do ustalenia realistycznych oczekiwań i uniknięcia frustracji. Szczere przedstawienie tych limitów pomoże Twojemu zespołowi efektywnie korzystać z tego narzędzia.

Złożone decyzje architektoniczne: Devin świetnie radzi sobie z podążaniem za istniejącymi wzorcami, ale nie potrafi podejmować decyzji projektowych wysokiego poziomu ani tworzyć od podstaw nowych systemów.

Niejasne wymagania: Niejasne lub niekompletne podpowiedzi prowadzą do nieprzewidywalnych i często błędnych wyników.

Nowatorskie rozwiązywanie problemów: Devin najlepiej radzi sobie z zadaniami podobnymi do problemów, z którymi miał już do czynienia. Ma trudności z naprawdę nowatorskimi wyzwaniami, które wymagają kreatywnego, nieszablonowego myślenia.

Kod o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa: Nie należy delegować zadań związanych z uwierzytelnianiem, szyfrowaniem lub przetwarzaniem danych wrażliwych na AI.

Debugowanie między systemami: Diagnozowanie problemów obejmujących wiele mikrousług lub komponentów infrastruktury jest często zbyt złożone, aby Devin mógł sobie z tym poradzić samodzielnie.

Limity okna kontekstowego: w przypadku bardzo dużych i złożonych baz kodu Devin może nie być w stanie pomieścić całego kontekstu niezbędnego do prawidłowego wykonania zadania.

Te ograniczenia sprawiają, że posiadanie solidnego procesu zarządzania projektami staje się jeszcze ważniejsze. Potrzebujesz systemu, który zapewnia jasne definicje zadań, dostarcza ustrukturyzowane szablony i egzekwuje nadzór ludzki w każdym kluczowym punkcie kontrolnym.

📚 Przeczytaj również: Jak korzystać z Hugging Face do wdrażania AI

Alternatywa dla Devin AI do rozwoju startupów

Chociaż Devin doskonale radzi sobie z generowaniem kodu, to tylko jeden z elementów układanki. Startupy potrzebują kompleksowego systemu do zarządzania, śledzenia i koordynowania wszystkich prac rozwojowych — niezależnie od tego, czy są one zrobione przez człowieka, czy przez AI.

Żonglowanie Devin, GitHub, Slack i oddzielnym narzędziem do zarządzania projektami powoduje rozrost narzędzi i sztucznej inteligencji — nieplanowane rozprzestrzenianie się niepowiązanych narzędzi AI bez nadzoru i strategii, co prowadzi do marnowania pieniędzy i powielania wysiłków — co spowalnia pracę zespołów.

Scentralizuj zarządzanie projektami, dokumentami i komunikacją w jednym miejscu dzięki ClickUp, aby wyeliminować ten problem.

Trzymaj pod ręką notatki, zadania i czaty związane z kodowaniem dzięki funkcji AI Enterprise Search w ClickUp

Zintegrowany obszar roboczy ClickUp oparty na AI — pojedyncza, bezpieczna platforma, na której projekty, dokumenty, rozmowy i kontekstowa inteligencja AI płynnie ze sobą współpracują — łączy wszystko w jedną całość, a ClickUp Brain zapewnia inteligencję w całym obszarze roboczym.

Tworzenie zadań oparte na sztucznej inteligencji: generuj szczegółowe opisy zadań, podzadania i kryteria akceptacji na podstawie prostej podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain.

Zarządzanie wiedzą: Natychmiastowe wyszukiwanie potrzebnych informacji poprzez przeszukiwanie wszystkich dokumentów, zadań i komentarzy ClickUp za pomocą ClickUp Brain.

Pomoc w automatyzacji: oszczędzaj czas, ustawiając złożone reguły routingu i aktualizacji statusu przy użyciu języka naturalnego w ClickUp.

Nawet członkowie zespołu bez wiedzy technicznej mogą wykonywać zadania związane z rozwojem, dzięki dogłębnemu zrozumieniu projektu — agent Codegen firmy ClickUp wprowadza możliwości kodowania AI bezpośrednio do hubu zarządzania projektami.

Obsługa klienta: zamień zgłoszenia do wsparcia technicznego w rzeczywiste poprawki, umożliwiając agentom generowanie zmian w kodzie na podstawie zgłoszonych problemów.

Menedżerowie produktu: przekształcajcie dokumenty wymagań produktowych (PRD) w działające prototypy bez czekania na cykle inżynieryjne.

Inżynieria i kontrola jakości: zautomatyzuj proces tworzenia zestawów testów bezpośrednio na podstawie wymagań, pomagając zespołowi w szybszym i pewniejszym dostarczaniu produktów.

Dowiedz się więcej o automatyzacji cykli pracy programistycznej za pomocą ClickUp:

Alternatywy dla Devin AI dla zespołów start-upowych

Devin to potężny autonomiczny agent, ale nie jest to jedyne narzędzie do kodowania oparte na AI dostępne na rynku. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla Twojego startupu zależy od tego, czy potrzebujesz narzędzia do pomocy programistom, czy też do delegowania zadań.

Oto krótkie porównanie niektórych popularnych narzędzi do kodowania.

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe możliwości Uwagi GitHub Copilot Autouzupełnianie kodu w redaktorze Sugestie w czasie rzeczywistym podczas pisania Wymaga udziału człowieka w całym procesie rozwoju. Kursor Edycja kodu z wykorzystaniem AI Generowanie kodu oparte na czacie w IDE Nadal wymaga stałego nadzoru programisty. Agent Replit Szybkie prototypy Środowisko programistyczne oparte na przeglądarce Ograniczone do złożonych aplikacji produkcyjnych Claude/ChatGPT Objaśnienia kodu i fragmenty kodu Konwersacyjna pomoc w zakresie kodu Brak bezpośredniej integracji z bazą kodu Devin AI Autonomiczne wykonywanie zadań Kompleksowy rozwój z wyjściem PR Wymaga jasnych, dobrze zdefiniowanych zadań.

Większość alternatywnych rozwiązań to asystenci kodowania, zaprojektowani raczej w celu usprawnienia cyklu pracy programisty niż samodzielnego działania. Devin wyróżnia się możliwością samodzielnego wykonywania całych zadań. Niezależnie od tego, które narzędzie wybierzesz, nadal będziesz potrzebować solidnej platformy do zarządzania projektami, aby śledzić i koordynować wszystkie prace.

💡ClickUp Brain działa jako Twój partner w zakresie kodowania w ramach ClickUp.

Zarządzaj cyklami pracy rozwoju swojego startupu za pomocą ClickUp

Devin AI oferuje start-upom potężne narzędzie do zwielokrotnienia wydajności inżynieryjnej, ale jest najbardziej skuteczny w przypadku dobrze zdefiniowanych, powtarzalnych zadań kodowania z jasnymi kryteriami akceptacji. Nadzór człowieka nie jest tylko sugestią, ale koniecznością. Kod generowany przez AI wymaga takiego samego poziomu rygorystycznej weryfikacji, jak kod napisany przez człowieka. Rozpoczynając od małych, niskiego ryzyka zadań, Twój zespół może zbudować potencjał do skutecznego generowania i weryfikacji cykli pracy. 🤩

Zarządzanie cyklem pracy wspomaganym przez AI wymaga widoczności, koordynacji i jasnych procesów. Stwórz podstawy zarządzania projektami dla swojego startupu opartego na AI dzięki ClickUp. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i przenieś wszystkie swoje prace rozwojowe — zarówno te wykonywane przez ludzi, jak i generowane przez AI — do jednego, zunifikowanego obszaru roboczego.

Często zadawane pytania

Devin może tworzyć funkcjonalne MVP dla aplikacji internetowych, narzędzi wewnętrznych i integracji API, jeśli otrzyma jasne specyfikacje. Jednak w przypadku złożonych produktów o nowatorskiej architekturze nadal korzystne jest zaangażowanie ludzkich programistów w planowanie i nadzór.

Devin wymaga kontekstu technicznego, aby działać dobrze, ponieważ musisz podawać jasne podpowiedzi i rozumieć pull requests. Założyciele bez wiedzy technicznej mogą efektywnie korzystać z Devin, współpracując z doradcą technicznym, który zajmie się przeglądem kodu i nadzorem.

Devin pokazuje swoje rozumowanie i zatrzymuje się w kluczowych punktach kontrolnych w celu uzyskania zatwierdzenia, a wszystkie pull requests powinny zostać sprawdzone przed scaleniem. Należy zaplanować, aby starszy programista sprawdzał wyniki pracy Devina dla każdego przydzielonego zadania.

Devin stosuje model cenowy oparty na sesjach, w którym zadania zużywają czas obliczeniowy, z dostępnymi różnymi poziomami planów. Aby uzyskać aktualne informacje na temat cen dostosowanych do przewidywanego wykorzystania przez Twój startup, skontaktuj się bezpośrednio z Cognition AI.

Devin zwiększa obciążenie programistów, przejmując powtarzalne zadania, ale nie zastępuje ludzkich programistów, którzy podejmują decyzje architektoniczne i zajmują się rozwiązywaniem złożonych problemów. Pomyśl o Devinie jako o czynniku zwiększającym obciążenie Twojego obecnego zespołu.

Unikaj delegowania zadań związanych z kodowaniem o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa, złożonymi decyzjami architektonicznymi i nowatorskimi problemami wymagającymi kreatywnego podejścia. Devin doskonale radzi sobie z dobrze zdefiniowanymi, powtarzalnymi zadaniami o udokumentowanych wzorcach i jasnych kryteriach akceptacji.