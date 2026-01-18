Ponad 50 podpowiedzi Nano Banana: kreatywne podpowiedzi obrazkowe, które pobudzają pomysły

Znasz ten moment: masz w głowie jasny obraz, wpisujesz podpowiedź, a pierwszy wynik jest prawie idealny.

Następnie dostosowujesz ustawienia, zmienia się kąt kamery, rysy twarzy ulegają zmianie, a „ta sama” postać nagle wygląda jak inna osoba. Jeśli tworzysz materiały wizualne do opowiadań, lekcji, miniaturek lub postów, takie ciągłe zmiany mogą szybko stać się nudne.

W tym pomagają podpowiedzi Nano Banana. Są to krótkie, konkretne instrukcje dla Nano Banana, które skupiają się na kilku najważniejszych szczegółach.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ 83% kreatywnych profesjonalistów już korzysta z generatywnych narzędzi AI w projektowaniu i pracy twórczej.

W tym przewodniku dowiesz się, czym są podpowiedzi Nano Banana i jak pisać najlepsze z nich. Otrzymasz również 50 gotowych do skopiowania podpowiedzi, ich warianty, pomysły na warsztaty zespołowe oraz cykl pracy ClickUp AI, który poprowadzi Cię od koncepcji do realizacji zawartości.

Czym są podpowiedzi Nano Banana?

Podpowiedzi Nano Banana to krótkie, konkretne instrukcje, które podajesz Nano Banana (i Nano Banana Pro) w celu wygenerowania nowego obrazu lub edycji istniejącego.

Pomyśl o nich jak o mini specyfikacji: co chcesz stworzyć, co powinna zrobić kamera (zbliżenie vs. ujęcie z niskiego kąta), jak powinno wyglądać oświetlenie (naturalne światło dzienne vs. oświetlenie studyjne) i co musi pozostać niezmienne (rysy twarzy, naturalna tekstura skóry, ogólny styl).

Google opisuje Nano Banana jako natywną funkcję generowania obrazów Gemini, w której można pracować z tekstem, obrazami lub jednym i drugim, aby tworzyć i udoskonalać elementy wizualne w ramach przepływu rozmowy.

Nano Banana to szybszy model „Flash Image” do szybkich iteracji, natomiast Nano Banana Pro to model „Pro Image” przeznaczony do uzyskiwania wyników o wyższej wierności, zwłaszcza gdy renderowanie tekstu musi być czyste i czytelne.

✅ Większość osób korzysta z podpowiedzi Nano Banana na dwa sposoby:

Generowanie obrazów wyłącznie na podstawie tekstu , w którym opisujesz temat, tło, paletę kolorów i styl w jednej zwięzłej podpowiedzi.

Generowanie i edycja obrazów na podstawie przesłanego obrazu, gdzie jako załącznik dołączasz obraz referencyjny lub obraz wejściowy i określasz, co należy zmienić, zachowując te same szczegóły dotyczące osoby, struktury twarzy i oświetlenia.

Dlaczego podpowiedzi Nano są przydatne dla pisarzy i twórców?

Jeśli piszesz, uczysz, projektujesz lub dostarczasz zawartość w terminie, nie potrzebujesz podpowiedzi składającej się z 200 słów. Potrzebujesz podpowiedzi, która powie modelowi, co ma utrzymać stabilnie.

Podpowiedzi Nano działają, ponieważ zmuszają Cię do wybrania kilku szczegółów, które faktycznie zmieniają wynik. Oto niektóre z nich:

Kadrowanie i kąt ustawienia kamery, np. zbliżenie, ujęcie z poziomu oczu lub ujęcie z niskiego kąta

Skup się jak przy małym polu ostrości i ostrym skupieniu

Oświetlenie , takie jak naturalne światło dzienne, oświetlenie studyjne, złota godzina, wysoki kontrast, głębokie cienie, miękkie cienie

Tło i paleta kolorów, np. jasnoszare tło, niebieskie tło, białe tło, nasycone kolory, czyste linie

Działa to również dlatego, że Nano Banana została stworzona z myślą o szybkiej iteracji i ukierunkowanych edycjach. Google wyraźnie podkreśla takie możliwości Nano Banana, jak spójność znaków, łączenie zdjęć i lokalne edycje .

W Nano Banana Pro masz również dostęp do bardziej precyzyjnych opcji sterowania, w tym zaawansowanego renderowania tekstu, sterowania kątem kamery i proporcjami obrazu oraz rozdzielczości 2K.

Dla pisarzy i nauczycieli efekt „iskry początkowej” jest bardzo realny.

W ramach szeroko zakrojonego eksperymentu dotyczącego pisania opowiadań stwierdzono, że dostęp do generatywnych pomysłów AI poprawił ocenę opowiadań (szczególnie w przypadku mniej kreatywnych pisarzy), mimo że sprawił również, że wyniki były do siebie bardziej podobne.

To dobry kompromis, gdy potrzebujesz szybkiego punktu wyjścia, a następnie dostosowujesz go do swoich potrzeb.

📮 ClickUp Insight: Nasze badanie dojrzałości AI wykazało, że 33% osób opiera się wprowadzaniu nowych narzędzi, a tylko 19% szybko wdraża i skaluje AI. Kiedy każda nowa funkcja jest wprowadzana jako dodatkowa aplikacja, logowanie lub cykl pracy do opanowania, Teams szybko odczuwają zmęczenie narzędziami. ClickUp Brain wypełnia tę lukę, działając w ramach zunifikowanej, zintegrowanej przestrzeni roboczej, w której zespoły już się organizują i komunikują. Integruje wiele modeli AI, generowanie obrazów i zaawansowane rozumowanie bezpośrednio w środowisku, w którym wykonywana jest praca.

Jak korzystać z podpowiedzi Nano Banana (krok po kroku)

Podpowiedzi Nano Banana pozwalają tworzyć realistyczne obrazy w wysokiej rozdzielczości za pomocą jednej podpowiedzi. Sprawdźmy, jak najlepiej wykorzystać te podpowiedzi, krok po kroku:

Krok 1: Wybierz model w oparciu o swoje potrzeby

Użyj Nano Banana, gdy potrzebujesz szybkich iteracji i edycji.

Użyj Nano Banana Pro, gdy potrzebujesz czystszego renderowania tekstu, ściślejszej kontroli układu lub większej wierności (wyjście 2K i bardziej precyzyjne sterowanie).

Krok 2: Zdecyduj, czy chcesz generować, czy edytować

Wybierając jedną ścieżkę z góry, uzyskasz czystsze wyniki:

Generowanie rozpoczyna się wyłącznie od tekstu i zapewnia większy zakres kreatywności.

Edycja rozpoczyna się od przesłanego obrazu lub załączonego obrazu referencyjnego i najlepiej nadaje się do zachowania tych samych indywidualnych i spójnych rysów twarzy.

Krok 3: Napisz „nano” podpowiedź, która kontroluje tylko te elementy, które mają znaczenie.

Zacznij od jednego krótkiego zdania, które zawiera

Temat + intencja

Kąt kamery + kadr (zbliżenie, ekstremalne zbliżenie, poziom oczu, ujęcie z niskiego kąta)

Wskazówka dotycząca ostrości (małe pole ostrości, ostra ostrość)

Wskazówki dotyczące oświetlenia (oświetlenie naturalne, oświetlenie studyjne, wysoki kontrast)

Tło lub paleta (białe tło, jasnoszare tło, niebieskie tło)

Krok 4: Zablokuj tożsamość za pomocą obrazu referencyjnego, gdy ważna jest spójność

Jeśli tworzysz serię, nie polegaj wyłącznie na tekście. Załącznik z obrazem referencyjnym i poinformuj model, co nie powinno ulec zmianie, na przykład:

Budowa twarzy i rysy twarzy

Naturalna tekstura skóry i szczegóły tekstury skóry

Ten sam kąt kamery i ogólny styl

Wytyczne Google kładą nacisk na wykorzystanie modelu do zapewnienia spójności znaków i iteracyjnych edycji, czyli dokładnie tego, w czym pomaga obraz referencyjny.

Krok 5: Używaj precyzyjnego języka podczas przesyłania obrazu

Oto przykład niezawodnego formatu, który pozwala zachować przejrzystość edycji:

Korzystając z przesłanego obrazu, [dodaj/usuń/zmień] [rzecz]

Zachowaj [to, co nie może ulec zmianie]

Dopasuj [szczegóły oświetlenia, otoczenie, ogólną estetykę]

Krok 6: Powtarzaj z jedną zmianą na turę

Jeśli Twoje wyniki są niepewne, prawdopodobnie zmieniasz zbyt wiele naraz.

Zacieśnij pętlę, próbując następującej kolejności:

Tożsamość → kadrowanie → oświetlenie → korekcja kolorów → tło → renderowanie tekstu

Krok 7: Jeśli potrzebujesz układu i czytelnego tekstu, po prostu o to poproś

Nano Banana Pro zostało zaprojektowane z myślą o dokładniejszym tekście i precyzyjniejszej kontroli. Jeśli tekst ma znaczenie, poproś o niego wprost i określ miejsce umieszczenia (lewa lub prawa połowa), styl czcionki (bezszeryfowa) oraz kontrast (wysoki kontrast czerni na białym tle).

50 podpowiedzi Nano Banana do wypróbowania

Im bardziej konkretne i szczegółowe są Twoje podpowiedzi, tym lepszy obraz otrzymasz. Oto 50 podpowiedzi Nano Banana, których możesz użyć, aby ulepszyć swoje obrazy:

1–35: Generowanie nowych obrazów (tylko tekst)

Młoda kobieta, zbliżenie, poziom oczu, naturalne światło dzienne, mała głębia ostrości, miękkie cienie, naturalna tekstura skóry, jasnoszare tło, wysoka rozdzielczość

Młoda kobieta, ekstremalne zbliżenie, ostra ostrość, wysoki kontrast, głębokie cienie, naturalne oświetlenie, realistyczna tekstura skóry, minimalne tło. Portret młodej kobiety z tajemniczym uśmiechem, złota godzina, wysoki realizm, subtelne odbicia, ciepła paleta kolorów, wysoka szczegółowość. Hiperrealistyczny portret uliczny, ujęcie z niskiego kąta, długie cienie, nasycone kolory, kadr sceny filmowej, wyraziste rysy twarzy. Portret studyjny, oświetlenie studyjne, wysoki kontrast, miękkie cienie, naturalna tekstura skóry, białe tło, wysoka szczegółowość Zdjęcie redakcyjne, zbliżenie, ostra ostrość, mała głębia ostrości, neutralna kolorystyka, czyste tło, wysoki realizm. Piękny portret, ekstremalne zbliżenie, widoczne piegi, naturalna tekstura skóry, naturalne światło dzienne, ostra ostrość na tęczówce, subtelne odbicia Portret profilowy, poziom oczu, miękkie naturalne światło dzienne, miękkie cienie, wyraźna struktura twarzy, stonowane tło, wysoki realizm. Portret w stylu high fashion, ujęcie z niskiego kąta, dramatyczne głębokie cienie, odważna paleta kolorów, ostra ostrość, wysoka szczegółowość Portret na świeżym powietrzu, złota godzina, ciepła gradacja kolorów, miękkie cienie, zbliżenie, drzewa w tle z małą głębią pola ostrości, wysoki realizm. Czarno-biały portret, wysoki kontrast czerni, ostra ostrość, efekt ziarna filmowego, ekstremalne zbliżenie, wyraziste rysy twarzy Kino, deszczowa ulica, wysoki kontrast, głębokie cienie, odbicia na chodniku, szeroka klatka, nastrojowa gradacja kolorów

Portret kinowy, nocna ulica, odbicia neonów, wysoki kontrast, kontrolowane głębokie cienie, płytka głębia, wysoki realizm Portret modowy, poziom oczu, światło okienne, miękkie cienie, naturalna tekstura skóry, neutralne tło, wysoka szczegółowość Zdjęcia w stylu streetwearowym, złota godzina, długie cienie, nasycone kolory, widoczność otoczenia, wysoka rozdzielczość. Fotorealistyczne zdjęcie potrawy, naleśniki truskawkowe, zbliżenie, mała głębia ostrości, naturalne oświetlenie, miękkie cienie, wysoka szczegółowość Zdjęcie produktu: notes z motywem bananów, oświetlenie studyjne, wysoki kontrast, białe tło, wyraźne szczegóły, wysoka rozdzielczość

Zdjęcie produktu, koktajl bananowy na tabeli, oświetlenie studyjne, miękkie cienie, subtelne odbicia na szkle, białe tło, wysoka szczegółowość Przytulna kawiarnia, ciepła złota godzina, delikatne cienie, płytkie pole ostrości, ostrość na postaciach, efekt bokeh w tle.

Futurystyczna scena laboratoryjna, fajna kolorystyka, wysoki poziom szczegółowości, wysoki realizm, powierzchnie odbijające światło, oświetlenie studyjne, ostry obraz. Zdjęcie plakatu podróżniczego, scena pustynna, złota godzina, długie cienie, szeroka ramka, minimalistyczne tło, czysta kompozycja Fotorealistyczne zdjęcie potrawy, naleśniki truskawkowe, zbliżenie, mała głębia ostrości, naturalne oświetlenie, miękkie cienie, duża szczegółowość.

Portret, jasnoszare tło, delikatne cienie, naturalne światło dzienne, płytka głębia ostrości, wysoki realizm, wysoka rozdzielczość Kadr z filmu, stół kuchenny, naturalne oświetlenie, mała głębia ostrości, subtelne odbicia, ciepła gradacja kolorów, szeroka klatka. Ujęcie architektury, ujęcie z niskiego kąta, głębokie cienie, wysoki kontrast, jasne kolory, wysoka szczegółowość, ostre linie Badanie tekstury makro, ekstremalne zbliżenie, ostra ostrość, wysoki kontrast, głębokie cienie, wysoki realizm, wysoka rozdzielczość Portret uliczny, poziom oczu, naturalne światło dzienne, miękkie cienie, realistyczna tekstura skóry, widoczność otoczenia, wysoki realizm. Portret studyjny, białe tło, wysoki kontrast, wyraźne cienie na policzkach, ostra ostrość, ultra realistyczny, wysoka rozdzielczość Portret na świeżym powietrzu, pochmurne naturalne światło dzienne, miękkie cienie, neutralna paleta kolorów, ostra ostrość, wysoki realizm. Redakcyjne zdjęcie piękna, zbliżenie, płytka głębia ostrości, ciepła gradacja kolorów, ostra ostrość na oczach, wysoki realizm. Kreatywna koncepcja postaci, projekt postaci inspirowany ananasem, bardzo szczegółowy, jasne kolory, czyste tło, intensywne oświetlenie, ostre krawędzie, wysoka rozdzielczość.

Projekt postaci, futurystyczny kurier, nasycone kolory, ostra ostrość, czyste linie, wysoka szczegółowość, wysoka rozdzielczość Styl prawdziwych zdjęć, spontaniczne ujęcia z ulicy, naturalne światło dzienne, płytka głębia ostrości, subtelne odbicia, wysoki realizm. Produkt płaski, białe tło, delikatne cienie, równomiernie rozmieszczone obiekty, wysoka szczegółowość, wysoka rozdzielczość Minimalistyczna martwa natura, niebieskie tło, jasnoczerwony akcent, czysta kompozycja, ostra ostrość, wysoki kontrast.

36–45: Plakaty, banery i grafika liniowa

Minimalistyczny projekt plakatu, grafika liniowa, czyste linie, wysoki kontrast czerni na białym tle, czcionka bezszeryfowa, wyraźne renderowanie tekstu.

Nowoczesny plakat marki, niebieskie tło, jasne kolory, pogrubiona czcionka bezszeryfowa, wyśrodkowany tekst w języku angielskim, czyste renderowanie tekstu. Plakat z podzielonym układem, obraz po prawej stronie, typografia po lewej stronie, białe tło, równomierne odstępy, czcionka bezszeryfowa, czyste renderowanie tekstu. Okładka magazynu, zbliżenie portretu, nagłówek po lewej stronie, podtytuł po prawej stronie, czcionka bezszeryfowa, czyste renderowanie tekstu, wysoka rozdzielczość.

Baner wydarzenia technologicznego, niebieskie tło, jasnoczerwony akcent, pogrubiona czcionka bezszeryfowa, wyraźne renderowanie tekstu, wysoka rozdzielczość Makieta okładki książki, białe tło, minimalistyczna paleta kolorów, angielski tytuł, czyste renderowanie tekstu, wysoki realizm. Koncepcja okładki albumu, abstrakcyjna rzeźba banana, ostre oświetlenie studyjne, wysoki kontrast, subtelne odbicia, nasycone kolory. Zestaw ikon, motyw bananowy, grafika liniowa, czyste linie, równomierne odstępy, białe tło, wysoki kontrast czerni. Ilustracja liniowa, czyste linie, minimalne cieniowanie, białe tło, wysoki kontrast czerni, wyraźne szczegóły. Makieta etykiety opakowania, białe tło, czcionka bezszeryfowa, tekst w języku angielskim, czyste renderowanie tekstu, wysoki kontrast czerni, proporcje 1:1.

46–50: Edytuj podpowiedzi (użyj przesłanego obrazu lub obrazu referencyjnego)

Korzystając z załączonego obrazu referencyjnego, dodaj subtelne odbicia w oczach i na biżuterii, zachowaj naturalną teksturę skóry, zachowaj miękkie cienie i zachowaj tę samą indywidualność. Korzystając z przesłanego obrazu, zwiększ kontrast i pogłęb cienie, zachowaj identyczne rysy twarzy i strukturę twarzy oraz naturalne oświetlenie.

48. Korzystając z obrazu referencyjnego, utwórz wersję monochromatyczną z kontrastowymi odcieniami czerni, zachowaj ostrość i czyste tło.

49. Korzystając z obrazu wejściowego, zmień otoczenie na nowoczesne biuro, zachowaj ten sam kąt kamery, realistyczne oświetlenie i spójne rysy twarzy.

50. Korzystając z przesłanego obrazu, dostosuj gradację kolorów, aby uzyskać efekt ciepłej sceny filmowej, zachowaj teksturę skóry, ostrość i spójność ogólnego stylu.

7 skutecznych wariantów podpowiedzi Nano, które możesz wykorzystać

Podpowiedzi Nano Banana stają się łatwiejsze, gdy przestajesz pisać od nowa i zaczynasz ponownie wykorzystywać „szablony podpowiedzi”. Zachowujesz strukturę, a następnie zamieniasz po jednej zmiennej na raz.

1) „Podpowiedź reżyserska” do szybkiego tworzenia realistycznych portretów

Użyj, gdy chcesz uzyskać prawdziwe zdjęcia z jednolitymi rysami twarzy:

Młoda kobieta, zbliżenie, poziom oczu, naturalne światło dzienne, mała głębia ostrości, miękkie cienie, naturalna tekstura skóry, jasnoszare tło, wysoka rozdzielczość

Szybkie zamiany dla dodatkowych efektów:

ujęcie z niskiego kąta dla uzyskania dramatycznego efektu

złota godzina dla ciepła

wysoki kontrast i głębokie cienie dla uzyskania ostrzejszego nastroju

2) Edycja „blokady tożsamości” dla tej samej osoby w kolejnych iteracjach

Używaj, gdy ważna jest spójność postaci (seriale i spójne awatary):

Korzystając z załączonego obrazu referencyjnego, zachowaj tę samą osobę i strukturę twarzy.

Zachowaj rysy twarzy i naturalną teksturę skóry

Zachowaj naturalne oświetlenie i ostrość

Zmień tylko [tło | paletę kolorów | strój | otoczenie]

3) „Zamiana tła” dla czystych, powtarzalnych zasobów

Użyj, gdy temat jest odpowiedni, ale tło jest nieodpowiednie:

Korzystając z obrazu wejściowego, zachowaj rysy twarzy i teksturę skóry.

Zastąp tło białym tłem (lub niebieskim tłem)

Dopasuj oryginalne szczegóły oświetlenia

4) Powłoka „focus and lens” zapewniająca natychmiastową głębię

Użyj, gdy obraz wydaje się płaski:

Ekstremalne zbliżenie, płytka głębia ostrości, ostra ostrość na oczach, miękkie rozmycie tła, wysoki realizm.

5) „Kadr filmowy” (wygląd sceny filmowej)

Użyj tego, gdy chcesz uzyskać nastrój przypominający scenę filmową: ujęcie z niskiej perspektywy, wysoki kontrast, głębokie cienie, złota godzina, długie cienie, subtelne odbicia, nasycone kolory, wysoka szczegółowość, gradacja kolorów, widoczność otoczenia, wysoki realizm.

Jeśli wygląd stanie się zbyt surowy, złagodź go za pomocą „miękkich cieni” i „naturalnego oświetlenia”.

6) „Plakat marki” (renderowanie tekstu i kontrola układu)

Użyj tego, gdy potrzebujesz czytelnej typografii i zasad kompozycji:Białe tło, czyste linie, czcionka bezszeryfowa, angielski tekst „believe”, wyraźne renderowanie tekstu, nagłówek po lewej stronie, podtytuł po prawej stronie, równomierne odstępy, wysoka rozdzielczość, jasnoczerwony akcent, minimalistyczna estetyka całości.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej wyrazisty wygląd graficzny, użyj kontrastowej czerni i uprość schemat kolorów.

7) Podpowiedź „transfer stylu”

Użyj, gdy podoba Ci się kompozycja, ale chcesz uzyskać nowy efekt:

Korzystając z obrazu referencyjnego, zachowaj ten sam kąt kamery i strukturę twarzy.

Zastosuj transfer stylu do [grafiki liniowej | sceny filmowej | ultra-realistycznego artykułu redakcyjnego]

Zachowaj ogólną estetykę i dostosuj tylko schemat kolorów.

Google wskazuje zmiany stylu na podstawie obrazu referencyjnego jako cykl pracy z wsparciem (pobieranie tekstury, koloru lub stylu ze zdjęcia referencyjnego i stosowanie go), więc jest to praktyczny proces, o którym warto pamiętać.

Wykorzystanie Nano Podpowiedzi do kreatywności zespołowej i warsztatów

Podpowiedzi Nano sprawdzają się dobrze w grupach, ponieważ wszyscy zaczynają od tych samych ograniczeń. Poświęcasz mniej czasu na omawianie pomysłów na pustą stronę i masz więcej czasu na reagowanie na nowe pomysły i wyrażenia.

✅ Oto praktyczne sposoby korzystania z tej funkcji (wraz z kilkoma przydatnymi funkcjami ClickUp):

Rozgrzewka przed burzą mózgów

Wybierz jedną udostępnioną podpowiedź Nano Banana i jeden udostępniony obraz referencyjny.

Ustaw 3-minutowy timer dla początkowego wyniku.

Ustaw 2-minutowy timer dla jednej zmiany (zmień tylko oświetlenie lub tło).

Do szybkiej prezentacji, a następnie przejdź do prawdziwej burzy mózgów.

Podpowiedzi rozgrzewkowe powinny być proste. Kontroluj tylko kąt kamery, oświetlenie i tło. Resztę pozostaw modelowi.

💡 Porada dla profesjonalistów: Umieść podpowiedź rozgrzewkową na górze dokumentu ClickUp, a następnie połącz ten dokument z Tablicą ClickUp obok wyników, aby „podpowiedź + obraz” pozostały sparowane. Umieść link w swoich dokumentach ClickUp wraz z podpowiedziami i wygenerowanymi obrazami w ClickUp Tablicach. Możesz również przechowywać swoją bibliotekę podpowiedzi w Docs Hub ClickUp, scentralizowanym miejscu, w którym znajdują się wszystkie Twoje dokumenty i wiki. Może to pomóc Twojemu zespołowi w wyszukiwaniu i otwieraniu odpowiednich dokumentów z podpowiedziami bez konieczności przeglądania wielu dokumentów i obszarów roboczych.

Kreatywne sposoby na przełamanie lodów podczas spotkań

Wszyscy używają tego samego tematu i tego samego kąta ustawienia aparatu.

Każda osoba zmienia jedną zmienną (paletę kolorów, tło lub głębię).

Głosuj na wersję, która najlepiej pasuje do celu (slajd lekcji, ramka opowiadania, miniaturka, plakat).

W tym przypadku pomocne jest precyzyjne sformułowanie. Jeśli zależy Ci na spójności, poproś użytkowników o używanie tego samego obrazu referencyjnego lub tego samego załączonego obrazu referencyjnego.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Umieść wyniki każdej osoby na Tablicy ClickUp, dodaj notatkę samoprzylepną z dokładną podpowiedzią, a następnie przekształć zwycięską notatkę w zadanie ClickUp do realizacji. Łatwo konwertuj swoje notatki samoprzylepne w ClickUp Tablicach na dedykowane zadania ClickUp

Warsztaty innowacyjne

W dłuższych sesjach używaj podpowiedzi Nano, aby szybko zbadać kierunki, a następnie je połączyć.

Runda 1: Wygeneruj 10 ogólnych podpowiedzi za pomocą krótkich podpowiedzi

Runda 2: Wybierz 3 najlepsze, a następnie dopracuj tożsamość i oprawę.

Runda 3: Zablokuj wspólną listę „nie zmieniać” (cechy twarzy, zasady renderowania tekstu, schemat kolorów)

Możesz wyznaczyć jedną osobę do monitorowania zmian w podpowiedziach. Osoba ta będzie dbać o stabilność podstawowych podpowiedzi, aby Twoje obrazy nie ulegały zmianom.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zapisz zasady dotyczące podpowiedzi w dokumencie ClickUp Doc, a następnie zaznacz linię działania i utwórz na jej podstawie zadanie, na przykład „Utwórz 5 wariantów z niebieskim tłem i czystym renderowaniem tekstu”. Jeśli recenzja jest szczegółowa, dołącz obrazy do zadania i użyj funkcji sprawdzania ClickUp, aby przypisać opinie bezpośrednio do obrazu, przypisać komentarze i rozwiązać je po naprawieniu. Dodawaj adnotacje do plików multimedialnych i PDF, aby ułatwić współpracę, korzystając z funkcji Proofing w ClickUp.

Sesje tworzenia scenariuszy

Jeśli tworzysz scenariusz zawartości, podpowiedzi stają się Twoją listą ujęć.

Zdefiniuj 6–10 klatek i przypisz jedną klatkę na osobę.

Standaryzacja wskazówek dotyczących kamery (poziom oczu, zbliżenie, ujęcie z niskiego kąta)

Standaryzacja oświetlenia (naturalne światło dzienne lub oświetlenie studyjne)

Zachowaj spójne proporcje obrazu we wszystkich klatkach

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz stworzyć scenariusz na Tablicy ClickUp, dodać każdą klatkę jako kafelek, a następnie umieścić obok niej powiązane zadanie i podpowiedź w dokumencie. Możesz dodawać wygenerowane obrazy w sekwencjach do tworzenia pomysłów za pomocą ClickUp Tablic. ClickUp pozwala dodawać zadania i dokumenty do Tablicy i edytować je z poziomu obszaru roboczego, dzięki czemu scenariusz, podpowiedzi i zadania pozostają ze sobą połączone.

📽️ Obejrzyj wideo: Czy nadal ręcznie kopiujesz i wklejasz, tworzysz zadania lub planujesz harmonogramy? Ten film wyjaśnia, jak wykorzystać narzędzia automatyzacji AI, aby wyeliminować monotonne zadania.

Alternatywy dla Nano Banana, które warto sprawdzić

Twórz obrazy graficzne za pomocą jednej podpowiedzi i podnieś jakość swojej zawartości dzięki ClickUp Brain

Podczas testowania pomysłów wizualnych najtrudniejsza część rzadko dotyczy pierwszego obrazu. Chodzi o Wszystko, co się z tym wiąże: przełączanie się między narzędziami do generowania, poprawiania, zatwierdzania i wysyłania, a następnie utrata wątku tego, co już zostało ustalone.

To „rozproszenie pracy ” pogarsza się jeszcze bardziej wraz z rozprzestrzenianiem się sztucznej inteligencji, gdzie praca twórcza jest rozdzielana między różne modele i narzędzia AI.

ClickUp rozwiązuje ten problem, będąc zintegrowanym obszarem roboczym AI dla zespołów, w którym można generować elementy wizualne, przekształcać decyzje w zadania i kontynuować realizację w tym samym miejscu.

🧠Czy wiesz, że: Badania związane z „toggle tax” wykazały, że pracownicy przełączali się między aplikacjami około 1200 razy dziennie, co dawało łącznie prawie cztery godziny tygodniowo spędzone na ponownym orientowaniu się.

Generuj grafiki w ClickUp Brain za pomocą generatora obrazów AI.

Zmień swoje podpowiedzi w realistyczne obrazy dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain zawiera generator obrazów AI, który można uruchomić bezpośrednio w miejscu pracy (na przykład w komentarzach do zadań lub innych obszarach ClickUp, w których dostępne są narzędzia AI).

Dodaj swoją podpowiedź, wygeneruj wiele opcji, a następnie zachowaj najlepszą z nich, aby przejść do przeglądu i dostarczenia bez kopiowania kontekstu między narzędziami. Możesz wygenerować do 10 obrazów z jednej podpowiedzi, dzięki czemu szybka iteracja jest znacznie mniej uciążliwa.

Oto zakończone podpowiedzi, które możesz wkleić do generatora obrazów ClickUp Brain (zmieniaj tylko 1–2 zmienne na iterację, aby uniknąć dryftu):

1. Portret (czysty, redakcyjny)

„Młoda kobieta, zbliżenie, poziom oczu, płytka głębia ostrości, ostra ostrość, naturalna tekstura skóry, naturalne światło dzienne, miękkie cienie, jasnoszare tło, subtelne odbicia w oczach, wysoki realizm, wysoka rozdzielczość, stały kąt kamery, kadr wyśrodkowany, proporcje 4:5”.

2. Portret (dramatyczny, filmowy)

„Młoda kobieta, ekstremalne zbliżenie, wysoki kontrast, głębokie cienie, ostra ostrość na rysach twarzy i strukturze twarzy, naturalne oświetlenie, hiperrealistyczna tekstura skóry, scena filmowa, rozmyte otoczenie, wysoka szczegółowość, wysoka rozdzielczość, proporcje 1:1”.

3. Złota godzina na ulicy

„Ujęcie z niskiej perspektywy, młoda kobieta idąca ulicą miasta, złota godzina, długie cienie, nasycone kolory, wysoki realizm, wysoka szczegółowość, subtelne odbicia na chodniku, kinowa gradacja kolorów, ostrość na obiekcie, płytka głębia ostrości, szeroka klatka, proporcje obrazu 16:9”.

4. Minimalistyczny plakat (typografia + układ)

„Białe tło, czyste linie, ilustracja bananów w stylu line art, wysoki kontrast czerni, bezszeryfowa czcionka, angielski nagłówek po lewej stronie, tekst w wsparciu poniżej, element graficzny po prawej stronie, równomiernie rozmieszczona siatka, wyraźne szczegóły, ostry render tekstu, jasny czerwony akcent, wysoka rozdzielczość”.

5. Nowoczesny baner (wyrazisty kolor)

„Niebieskie tło, jasne kolory, nasycona paleta barw, grafika w stylu produktowym o czystej kompozycji, czcionka bezszeryfowa, tekst w języku angielskim w górnej jednej trzeciej, ostra ostrość, oświetlenie studyjne, miękkie cienie, wyraźne szczegóły, wysoka rozdzielczość, proporcje 16:9”.

6. Zestaw ikon (prosty + spójny)

„Zestaw ikon graficznych, motyw truskawkowy, czyste linie, równomierne przestrzenie, białe tło, wysoki kontrast czerni, spójna grubość kresek, minimalne cieniowanie, wyraźne szczegóły, wysoka rozdzielczość”.

Ćwicz efektywnie podpowiedzi dzięki ClickUp BrainGPT.

Wykorzystaj swój głos, aby uchwycić ogólne pomysły na podpowiedzi i przekształcić je w tekst za pomocą funkcji Talk to Text w ClickUp BrainGPT.

Jeśli chcesz szybko poprawić swoje podpowiedzi, konsekwentność jest lepsza niż długie sesje. ClickUp BrainGPT oferuje wsparcie dla funkcji Talk to Text (dzięki czemu możesz wypowiedzieć ogólny pomysł i przekształcić go w użyteczny tekst) oraz wyszukiwanie w ClickUp, Internecie i aplikacjach z połączeniem, gdy potrzebujesz pobrać poprzedni kontekst lub odniesienia.

Oto prosta procedura, która sprawdzi się w przypadku pisarzy, twórców i nauczycieli:

Podaj ogólny pomysł wizualny za pomocą funkcji Talk to Text, a następnie poproś ClickUp BrainGPT o przepisanie go jako 5 podpowiedzi z różnymi kątami kamery i szczegółami oświetlenia.

Przeszukuj swoje wcześniejsze czaty/dokumenty/zadania za pomocą za pomocą Enterprise Search , aby znaleźć to, co zadziałało ostatnim razem (na przykład „znajdź podpowiedź plakatu, która dała najczystszy render tekstu”).

Zmieniaj modele, gdy jest to pomocne. ClickUp BrainGPT pozwala zmienić model AI na ChatGPT, Claude lub Gemini (należy jednak pamiętać, że modele zewnętrzne nie będą korzystać z wiedzy obszaru roboczego ClickUp w taki sam sposób, jak „ClickUp Brain”).

💡 Porada dla profesjonalistów: Używaj ClickUp Agents, aby utrzymać kreatywność w całym zespole. Skorzystaj z automatyzacji opartej na wyzwalaczach, aby zadania i działania były zakończone automatycznie dzięki ClickUp Agents. Gdy masz już gotowy obraz, przeszkoda przenosi się na koordynację: cykle przeglądów i „Kto robi co dalej?”. Agenci ClickUp AI mogą działać na podstawie wyzwalaczy (takich jak zmiana statusu) i podejmować działania, takie jak tworzenie dokumentów lub zadań za pomocą sztucznej inteligencji. Oto szybkie i praktyczne ustawienia ClickUp Agents, które możesz wypróbować: Utwórz agenta Autopilot w swojej kreatywnej liście , który jest wyzwalaczem, gdy status zadania zmienia się na „Recenzja”.

W instrukcjach dla agenta poproś go, aby (1) opublikował komentarz sprawdzający wymagane szczegóły (proporcje obrazu, tło, oświetlenie, kąt kamery, notatki dotyczące renderowania tekstu) oraz (2) stworzył krótki dokument z recenzją za pomocą AI , który podsumowuje, co się zmieniło i jakie opinie są potrzebne.

Jeśli w zadaniu brakuje kluczowych informacji, poproś o utworzenie podzadania za pomocą AI (przykład: „Utwórz 3 warianty z delikatniejszymi cieniami” lub „Popraw czytelność tekstu angielskiego”). Dzięki temu proces „pomysł kreatywny → realizacja” przebiega płynnie, a sesja podpowiedzi nie zamienia się w pracę administratora.

Zobacz, jak stworzyć własnego agenta AI w ClickUp.

Rozwiń swój cykl pracy z obrazami dzięki ClickUp

Podpowiedzi Nano Banana pomagają działać szybko, gdy kierunek działania jest jasny. Lepsze wyniki osiąga się, kontrolując podstawowe elementy: kąt ustawienia aparatu, kadr, oświetlenie, tło i kilka wskazówek dotyczących stylu, takich jak mała głębia ostrości lub wysoki kontrast.

Jednak większe wyzwanie pojawia się po uzyskaniu wyniku. Nadal potrzebujesz miejsca do generowania elementów wizualnych i zapobiegania utracie kolejnych kroków między narzędziami. Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się, łącząc generowanie obrazów i zarządzanie zadaniami w jednej platformie.

Aby zapewnić płynny przebieg cyklu pracy z obrazami, możesz również udoskonalić podpowiedzi za pomocą ClickUp BrainGPT i Talk to Text. Możesz nawet wybrać inne modele, takie jak ChatGPT, Claude lub Gemini, jeśli potrzebujesz innego modelu AI do konkretnych zastosowań.

Wreszcie, możesz polegać na ClickUp Agents, które przeprowadzają kontrole specyfikacji i tworzą działania następcze, gdy czegoś brakuje.

Brzmi jak idealne narzędzie dla Ciebie? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przekonaj się o różnicy!

Często zadawane pytania (FAQ)

Podpowiedzi Nano Banana są bardzo krótkie instrukcje, które podajesz modelowi obrazów Nano Banana firmy Google w celu wygenerowania nowego obrazu lub edycji istniejącego. Najlepiej sprawdzają się one, gdy opisujesz tylko kilka szczegółów, które mają wpływ na wynik, takich jak temat, kąt ustawienia aparatu, oświetlenie i tło, zamiast pisać długie instrukcje. Jeśli potrzebujesz większej kontroli (szczególnie w przypadku typografii, plakatów lub diagramów), Nano Banana Pro została zaprojektowana z myślą o generowaniu i edycji obrazów o wyższej wierności oraz lepszej obsłudze tekstu.

Zacznij od prostej struktury: temat, kąt kamery, ostrość, oświetlenie, tło, styl i proporcje. Pierwsza podpowiedź powinna być krótka, a następnie powtarzaj ją, zmieniając po jednej zmiennej na raz (na przykład zmień tylko tło z jasnoszarego na niebieskie). Jeśli obraz zawiera typografię, jasno określ jej umiejscowienie („nagłówek po lewej stronie”) i czytelność, ponieważ tekst jest jednym z najłatwiejszych miejsc, w których mogą pojawić się odchylenia od oczekiwanego wyniku.

Używaj obrazu referencyjnego, gdy ważna jest spójność postaci. Niezawodny cykl pracy polega na rozpoczęciu od „archiwum” lub obrazu bazowego, utworzeniu stabilnego odniesienia, a następnie wygenerowaniu serii nowych obrazów przy użyciu tego samego odniesienia i krótkich podpowiedzi. W podpowiedzi zaznacz, co nie może ulec zmianie (ta sama osoba, rysy twarzy, struktura twarzy, faktura skóry), a zmieniaj tylko jeden lub dwa elementy, takie jak tło lub kąt ustawienia kamery.

Nano Banana jest w pozycji modelu szybkiego do błyskawicznych eksperymentów twórczych, natomiast Nano Banana Pro służy do generowania i edycji obrazów z większą kontrolą. Google podkreśla ulepszone renderowanie tekstu w Nano Banana Pro, zaawansowane opcje kontroli twórczej oraz możliwość tworzenia obrazów o wysokiej jakości (do 4K), które są przydatne w przypadku plakatów i dopracowanych zasobów marki. Jeśli Twój cel to szybkie tworzenie pomysłów, Nano Banana często wystarczy. Jeśli potrzebujesz precyzji, typografii lub jakości „ostatecznego projektu”, Nano Banana Pro będzie lepszym wyborem.

Tak. ClickUp Brain może generować obrazy AI bezpośrednio z komentarzy do zadań, czatu ClickUp lub ikony AI w Twoim obszarze roboczym. Możesz wygenerować do 10 obrazów z jednej podpowiedzi, udoskonalić podpowiedź po obejrzeniu wyników, a następnie udostępnić obraz w zadaniu lub czacie lub utworzyć z niego dokument. To sprawia, że ClickUp Brain jest praktycznym narzędziem do generowania obrazów, gdy chcesz generować obrazy w tym samym obszarze roboczym, w którym odbywają się recenzje, zatwierdzanie i kolejne kroki.