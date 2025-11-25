Free szablony skryptów zmian, które pomogą Ci stworzyć pożądaną rzeczywistość

Pamiętaj, że podczas lockdownu związanego z COVID-19 wiele osób zwróciło się ku podprogowym komunikatom na YouTube, aby zmienić swoją rzeczywistość poprzez ustawienie intencji i codzienne słuchanie. Idea była prosta: wybierz, co chcesz zmienić w swoim ciele, zdrowiu, karierze lub życiu miłosnym; poświęć temu czas i uwagę; i pozwól, aby stała koncentracja zrobiła swoje.

Skrypt zmiany nadaje tej nadziei strukturę. Jest to spisany plan pożądanej rzeczywistości: kim jesteś w tym świecie, jak on funkcjonuje, jacy ludzie cię otaczają oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa, takie jak hasło bezpieczeństwa i zasada budzenia.

Potraktuj go jako spokojną listę kontrolną oraz historię, w którą wierzysz. Każda sesja zawiera wskazówki zamiast domysłów, pomagając Ci czuć się bezpiecznie i mieć kontrolę nad sytuacją.

W tym przewodniku znajdziesz najlepsze opcje, w tym gotowy do skopiowania szablon skryptu zmiany rzeczywistości oraz proste wskazówki, dzięki którym Twój szablon będzie przejrzysty i skoncentrowany na tym, co naprawdę potrzebne.

11 najlepszych szablonów scenariuszy zmian w skrócie:

Oto tabela zawierająca wszystkie szablony skryptów zmiany rzeczywistości ClickUp i Dokumenty Google jako funkcja tego przewodnika:

Czym są szablony scenariuszy zmian?

Skrypt jest fizyczną kopią pożądanej rzeczywistości. Dzięki niemu możesz urzeczywistnić dokładnie taką rzeczywistość, do której chcesz przejść... Tworząc skrypt, wybierasz rzeczywistość, do której chcesz przejść, a nie ją tworzysz.

Ten komentarz z serwisu Reddit wyjaśnia, czym jest skrypt zmiany.

Szablon scenariusza zmiany to natomiast uporządkowany dokument, w którym zapisane są szczegóły dotyczące pożądanej rzeczywistości (DR), dzięki czemu każda zmiana przebiega zgodnie z jasnymi zasadami. Zawiera on listę tożsamości, ustawienia, przyjaciół i rodziny, domu lub miejsca oraz granic, które zapewniają wsparcie dla kontroli i bezpieczeństwa.

Szablon scenariusza zmiany rzeczywistości jest bardziej szczegółową wersją tego planu.

Zawiera podstawowe informacje oraz podpowiedzi dotyczące słowa bezpieczeństwa, zasady wybudzania, wyborów dotyczących przepływu czasu oraz krótkich afirmacji lub kotwic. Potraktuj to jako ten sam skrypt z wbudowanymi pomocnymi przypomnieniami, dzięki czemu możesz skupić się tylko na tym, co jest potrzebne, zamiast żonglować dziesięcioma zakładkami lub rozproszonymi notatkami.

Co sprawia, że szablon scenariusza zmiany jest dobry?

Szablon skryptu zmiany zapewnia powtarzalną strukturę, dzięki czemu Twoja praktyka jest spójna, racjonalna i możliwa do śledzenia w czasie i między sesjami.

Oto, co sprawia, że szablon jest tak przydatny:

✅ Przejrzyste pola dotyczące tożsamości, ustawień DR, osób, celów i zasad, dzięki czemu każda sesja skryptowa jest spójna i łatwa do przejrzenia.

✅ Wbudowana struktura bezpieczeństwa z hasłem bezpieczeństwa, zasadą wybudzania i instrukcjami kontrolnymi, dzięki czemu można skupić się na zmianie, a nie na niepewności.

✅ Modułowe sekcje, które można szybko dodawać, edytować lub usuwać w Notion lub przeglądarce i udostępniać znajomym w celu uzyskania opinii.

✅ Zwięzłe afirmacje, przepływ czasu i podpowiedzi sceniczne sprawiają, że strona pozostaje przejrzysta, zawierając tylko niezbędne szczegóły, a skrypt pomaga osiągnąć zamierzony cel.

11 najlepszych szablonów scenariuszy rozmów

Większość osób zmieniających się nie zaczyna od idealnego planu. Zbierają notatki, ulubioną playlistę i kilka afirmacji, a następnie próbują zapamiętać wszystko. W ten sposób skrypty zmiany szybko się rozpadają.

Zanim się zorientujesz, „Zapamiętam to” pochłonie czas, którego potrzebujesz, aby zbudować rzeczywistość, której naprawdę pragniesz. To właśnie rozproszenie pracy w praktyce.

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala zgromadzić wszystko w jednym miejscu: przechowuj szablony i wskazówki w jednym miejscu; przypnij hasło bezpieczeństwa i frazę wybudzającą; połącz osoby, które kochasz, ze scenami; dodaj szybką kontrolę ciała; udostępnianie, edytuj i ponownie wykorzystuj czystą stronę.

✨Wynik: większa kontrola i płynniejsza zmiana — tylko to, co niezbędne, dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Każdy z poniższych wyborów zasługuje na swoje miejsce dzięki przejrzystej strukturze i praktycznemu zastosowaniu. Wybierz szablon skryptu zmiany rzeczywistości, który pasuje do Twojego stylu, a następnie dostosowuj go z czasem, aż pomoże Ci osiągnąć spójność!

Szablon ustalania celów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rób notatki na temat tego, co pomaga Ci osiągnąć cel, jakie osoby spotkałeś i co należy poprawić w przyszłości, korzystając z szablonu ClickUp Goal Setting Template.

Trzech na dziesięciu Amerykanów podjęło co najmniej jedno postanowienie w 2024 roku, a większość z nich wytrwała w nim przez miesiąc. Nie tak wyobrażamy sobie cały rok, ale taka jest rzeczywistość bez realistycznych celów.

Szablon SMART Goals ClickUp zamienia szablon Shifting Script w żywy plan, który można otworzyć w przeglądarce, szybko edytować i udostępniać znajomym. Możesz przyporządkować swoje cele do wyników DR, załączyć zadania związane z przygotowaniem sceny i afirmacjami oraz ustawić przypomnienia o sygnałach wyciszenia lub przebudzenia.

Użyj pól niestandardowych, aby zapisać szczegóły dotyczące tożsamości, osobowości i domu, a także dodaj elementy bezpieczeństwa, takie jak hasło bezpieczeństwa, zasada budzenia i przepływ czasu. Zamień „przemianę” z niejasnej nadziei w konkretne kroki, które przeglądasz po każdej sesji.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź cele DR za pomocą celów SMART, kamieni milowych i statusów, aby każda sesja skryptowa była spójna, a dobre wyniki miały widoczność w miarę upływu czasu.

Zapisz hasło bezpieczeństwa, warunki wybudzenia i instrukcje kontroli wraz z afirmacjami i podpowiedziami dotyczącymi scenariusza, aby szybko przejrzeć je przed zmianą.

Udostępnij szablon z przyjaciółmi lub rodziną, aby wzajemnie się motywować i nie stracić zapału po pierwszym tygodniu.

Dodaj notatki w stylu Notion dla pól tożsamości, domu, różdżki i osób, dzięki czemu skrypt pozostanie przejrzysty, a Ty będziesz mógł dopracować tylko to, co jest potrzebne.

✨ Idealne dla: osób zmieniających się, które chcą mieć uporządkowany szablon skryptu zmiany powiązany z kamieniami milowymi SMART, cotygodniowymi spotkaniami kontrolnymi i łagodną odpowiedzialnością.

👀 Ciekawostka: Twoje wielkie cele utknęły w fazie marzeń? Wypróbuj kontrastowanie mentalne + plany „jeśli-to” (MCII/WOOP) — wyobraź sobie zwycięstwo, nazwij prawdopodobną przeszkodę, a następnie napisz scenariusz „jeśli jest 9:30, to ja...”. To niezawodnie zwiększa skuteczność realizacji, ponieważ „jeśli-to” zamienia intencje w konkretne kroki.

2. Szablon tablicy wizualizacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zachowaj minimalną wersję do szybkich sesji i szczegółową tablicę do głębokiej pracy dzięki szablonowi tablicy wizualnej ClickUp.

Psychologowie notują, że tablice wizualizacyjne mogą pomóc ludziom w sprecyzowaniu znaczących celów i utrzymaniu motywacji poprzez wizualne sygnały, zwłaszcza w połączeniu z działaniem. Szablon tablicy wizualizacyjnej ClickUp zamienia Twoje obrazy DR w praktyczny rytuał przed zmianą.

Oto jak to działa: przypnij sceny dotyczące miejsc, domów i osób; dodaj podpisy odzwierciedlające Twój scenariusz; pogrupuj elementy wizualne według tożsamości, codziennej rutyny i pierwszych chwil po przybyciu. Otwórz go w przeglądarce lub w cyklu pracy ClickUp przed rozpoczęciem. Przejrzyj afirmacje i zachowaj tylko to, co jest potrzebne, aby strona pozostała przejrzysta i łatwa do edycji i udostępniania.

Następnie dopasuj elementy wizualne do hasła bezpieczeństwa, zasady budzenia i instrukcji kontrolnych. Z czasem archiwizuj to, co jest pomocne, i wprowadzaj nowe obrazy, aby tablica ewoluowała wraz ze skryptem bez zbędnego bałaganu.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przygotuj się do każdej zmiany, przeglądając sceny DR, sygnały przybycia i afirmacje wsparcia, aby przed rozpoczęciem pracy skupić uwagę i zachować spokój.

Przypisuj mapy wizualne bezpośrednio do pól skryptu, takich jak tożsamość, dom, przyjaciele i rodzina, aby obrazy i tekst wzajemnie się wzmacniały, zapewniając spójność.

Udziel udostępniania tablicy zaufanym osobom, aby zapewnić niewielką odpowiedzialność, a następnie dodaj refleksje po sesjach, aby śledzić, co jest pomocne, a co należy zmienić w przyszłości.

✨ Idealne dla: osób myślących wizualnie, które potrzebują szablonu skryptu zmiany rzeczywistości wzbogaconego o sceny, wskazówki i afirmacje, które mogą przejrzeć przed zmianą.

💡 Porada dla profesjonalistów: Rozproszenie przed sesjami jest normalne. Otwierasz swój dziennik nawyków i nadal zastanawiasz się, od czego zacząć, co pominąć i jak zmieścić się w dziesięciu minutach. ClickUp Brain może odczytać Twoje zadania i dokumenty, a następnie stworzyć krótką rutynę, która uwzględnia Twoją energię i scenariusz. Wypróbuj to polecenie w ClickUp Brain: „Stwórz pięciominutową rutynę przed zmianą na podstawie mojego narzędzia do śledzenia nawyków i szablonu scenariusza zmiany. Uwzględnij picie wody, dwie rundy spokojnego oddychania, jedną afirmację i szybką kontrolę bezpieczeństwa w zakresie mojego słowa bezpieczeństwa i zasady budzenia. Zamień to w powtarzającą się listę kontrolną na wieczory”. Podsumowuj sesje i sugeruj kolejne kroki dzięki ClickUp Brain Oto, co będzie dalej: ClickUp Brain tworzy plan działania, zamienia każdy krok w powtarzające się zadanie i ustawia delikatne przypomnienia, dzięki czemu nie musisz przełączać się między zakładkami.

Jeśli lepiej mówisz niż piszesz, użyj funkcji zamiany głosu na tekst, aby zapisać swoje odczucia fizyczne, a ClickUp Brain umieści je w tej samej liście kontrolnej.

Jeśli pominiesz jakiś krok, ClickUp Brain zaproponuje Ci mniejsze zastępcze zadanie, abyś nadal mógł zakończyć pracę na czas i utrzymać dobrą passę.

W ciągu tygodnia ClickUp Brain podsumowuje, co faktycznie pomogło, i sugeruje jedną poprawkę do wprowadzenia podczas następnej sesji.

3. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień wyniki DR na mierzalne cotygodniowe kroki wraz ze statusami i kamieniami milowymi, korzystając z szablonu planu rozwoju osobistego ClickUp.

W 2024 r. mniej niż połowa pracowników w Stanach Zjednoczonych uczestniczyła w szkoleniach mających na celu nabycie nowych umiejętności, co pokazuje, jak łatwo jest pragnąć rozwoju, ale stracić motywację bez odpowiedniego planu.

Plan rozwoju osobistego ClickUp zapewnia widok kwartalny, cotygodniowe serie i refleksje, dzięki czemu postępy są realne, a nie losowe. Wystarczy raz zapisać informacje dotyczące tożsamości i osobowości, a następnie szybko je przejrzeć przed każdą sesją, aby strona pozostała przejrzysta.

A teraz do pracy. Przekształć cele DR w drobne zachowania, które możesz śledzić w blokach czasowych. Dodaj rutynę przed zmianą, zapisz, jak czuło się Twoje ciało i dodaj notatkę, co pomaga Ci pozostać obecnym.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Przygotuj listę kontrolną przed zmianą, obejmującą wodę, oddychanie i sygnały, aby ciało było stabilne, a skrypt łatwiejszy do przestrzegania.

Zapisuj elementy bezpieczeństwa, takie jak hasło bezpieczeństwa, warunki wybudzenia i granice w tym samym widoku, aby decyzje dotyczące kontroli były szybkie i niezawodne.

Przeglądaj kwartalne notatki, śledź sukcesy i dostosowuj szablon skryptu zmiany rzeczywistości, aby zachować tylko to, co potrzebne, i pozbyć się zbędnych elementów.

✨ Idealne dla: osób zmieniających pracę i studentów, którzy chcą mieć ustrukturyzowany, tygodniowy plan, który przekłada się na powtarzalne działania z jasnymi celami, wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i delikatną odpowiedzialnością.

4. Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dodaj notatki dotyczące tego, co się sprawdziło, a co należy poprawić przed następną zmianą, korzystając z szablonu wykresu kamieni milowych ClickUp.

Jeśli poziomy Super Mario czegoś nas nauczyły, to tego, że jasne punkty kontrolne pozwalają iść naprzód. Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp pozwala zaplanować przybycie, pierwszą scenę, pierwsze zajęcia lub pracę, pierwszą rozmowę z przyjaciółmi i delikatną kontrolę zasady budzenia się jako odrębne punkty kontrolne.

Możesz grupować zadania w ramach poszczególnych kamieni milowych, ustalać terminy zgodne z przepływem czasu oraz dołączać załączniki ze skryptu dotyczące osobowości, domu i kontekstu rodzinnego. Połącz go z szablonem skryptu zmiany rzeczywistości, aby dodać bezpieczne słowo i kontrolować stwierdzenia w kamieniach milowych, w których są one najbardziej istotne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ punkty kontrolne DR, takie jak przyjazd, pierwszy dzień, ustawienia sprzętu lub narzędzi oraz kluczowe osoby, z którymi chcesz się spotkać, aby skrypt stał się przewodnikiem, a nie niejasnym planem.

Powiąż każdy kamień milowy z krótką sceną, afirmacjami i warunkiem przebudzenia, aby bezpieczeństwo towarzyszyło działaniu, a nie znajdowało się w oddzielnym dokumencie.

Śledź postępy w czasie i edytuj kamienie milowe w miarę ewolucji skryptu, zachowując tylko to, co jest potrzebne, aby bałagan nigdy nie blokował skupienia.

✨ Idealne dla: osób zmieniających się, które chcą postępów opartych na punktach kontrolnych i scen, które można śledzić, z wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i delikatną odpowiedzialnością.

👀 Ciekawostka: Czy zauważyłeś, że przyspieszasz, gdy zbliżasz się do mety? To efekt gradientu celu — Twoja motywacja rośnie, gdy widoczność postępów jest duża. Nazwij swoje punkty kontrolne (np. „Przyjazd → Pierwsza klasa → Pierwsza rozmowa”), aby Twój mózg wiedział, do czego dąży.

5. Szablon ClickUp do śledzenia osobistych nawyków

Pobierz darmowy szablon Oznaczaj chwile wdzięczności i edytuj rutynę w miarę ewolucji swojej osobowości i celów, korzystając z szablonu ClickUp Personal Habit Tracker.

Większość osób zmieniających nawyki czuje się rozkojarzona przed sesją, przeskakując między skryptem, wodą, światłami i tuzinem zakładek. Oto, jak pomaga w tym szablon ClickUp Personal Habit Tracker.

Szablon pozwala na sporządzenie listy drobnych czynności, które są zgodne z Twoim DR, takich jak minutowa próba sceny, krótkie czytanie afirmacji oraz szybkie przejrzenie bezpiecznego słowa i zasady budzenia. Widzisz pasma, zachowujesz to, co potrzebne, a strona pozostaje czysta, dzięki czemu osiągasz mniej tarć. Kiedy coś wydaje się nie tak, dodajesz delikatną poprawkę i przeglądasz to, co pomaga w odpowiednim momencie.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz rutynę przed zmianą, która rozgrzeje ciało, uspokoi umysł i pozwoli skupić się na DR, które chcesz osiągnąć.

Połącz nawyki ze wskazówkami skryptowymi dotyczącymi tożsamości, domu i ludzi, aby praktyka odzwierciedlała scenę, do której planujesz wejść.

Pamiętaj o widoku bezpieczeństwa, zapoznając się z hasłem bezpieczeństwa i zasadą wybudzania podczas przygotowań, aby kontrola była stabilna, a nie wymuszona.

Udostępnij tracker znajomym, po każdej sesji przeanalizuj, co było dobre, i dodaj drobne poprawki, które z czasem naprawdę pomogą.

✨ Idealne dla: osób zmieniających się, które chcą spokojnej, powtarzalnej rutyny przed zmianą, obejmującej drobne czynności połączone z sygnałami skryptowymi i szybkimi kontrolami bezpieczeństwa.

👀 Przyjazna wskazówka: Pozwól ClickUp Agents zająć się nudnymi sprawami, abyś mógł skupić się na zmianie. Przypomną Ci o liście kontrolnej przed zmianą (woda → dwa spokojne oddechy → słowo bezpieczeństwa → budzenie), dodadzą krótkie podsumowania po sesji do Twojego skryptu i będą aktualizować Twoje kamienie milowe. Chcesz mieć własnego agenta? Nie musisz znać się na kodowaniu. Po prostu określ, co chcesz monitorować (dokumenty, zadania, Google Drive) i jakie działania mają być podejmowane (utworzenie zadania, opublikowanie podsumowania, wysłanie delikatnego przypomnienia). Mniej pracy, więcej kontroli — i płynniejsze przejście do DR.

6. Szablon planu samoopieki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wybierz prosty plan dotyczący odpoczynku, nawodnienia, oddychania i delikatnej koncentracji dzięki szablonowi planu samoopieki ClickUp.

Dbanie o siebie nie jest pobłażaniem sobie, ale dbaniem o własne dobro.

To zdanie pasuje do zmiany bardziej, niż większość osób przyznaje. Kiedy Twoje ciało jest napięte, a umysł pełen myśli, skrypt wydaje się odległy.

Utwórzmy połączenie tego pomysłu z czymś, co można praktycznie stosować każdego dnia. Połącz swój skrypt z lekką rutyną, którą możesz utrzymać. ClickUp Self-Care Plan grupuje działania według poranka, przed zmianą i relaksacji, dzięki czemu możesz dodać tylko to, co jest potrzebne, i utrzymać stronę w porządku. Sprawdzasz kilka punktów zaczepienia, czujesz, jak Twoje ciało się uspokaja, i wkraczasz w pracę z mniejszym oporem.

Zadbaj o bezpieczeństwo bez wysiłku. Umieść w jednym widoku, tuż obok małych nawyków, które naprawdę pomagają, szybki przegląd słów bezpieczeństwa i zasad budzenia. Jeśli pewne osoby są dla Ciebie ważne — rodzina, przyjaciele, mentor — przypnij jednozdaniowe przypomnienie o tym, jak traktują Cię z troską.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Stwórz łagodną rutynę przed zmianą, która uspokaja ciało i uwagę, dzięki czemu łatwiej jest postępować zgodnie ze skryptem.

Dbaj o widok bezpieczeństwa, sprawdzając hasło bezpieczeństwa, warunki wybudzenia i granice bez opuszczania strony.

Powiąż sygnały ugruntowujące z tożsamością, domem, rodziną i przyjaciółmi, aby Twój szablon skryptu zmiany rzeczywistości pozostał emocjonalnie zakotwiczony.

Udostępniaj postęp z zaufanymi osobami, śledź pozytywne efekty każdej sesji i edytuj plan w miarę zmian potrzeb.

✨ Idealne dla: Każdego, kto potrzebuje prostych rytuałów porannych, przed zmianą i relaksacyjnych, które pozwalają mieć zawsze w widoku słowa bezpieczeństwa i zasady budzenia.

7. Szablon ścieżki kariery ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przejdź na szablon ścieżki kariery ClickUp, aby kolejny krok wydawał się łatwiejszy do opanowania, a nie przytłaczający.

Szablon ścieżki kariery ClickUp zawiera prostą mapę ról, umiejętności i punktów kontrolnych w procesie poszukiwania pracy i rozwoju kariery. Wymień listę kolejnej role, dodaj umiejętności, które ją odblokowują, a następnie dołącz kursy, projekty lub certyfikaty, które możesz rozpocząć w tym tygodniu. Każdy krok jest połączony z Twoim skryptem, dzięki czemu historia, którą budujesz w DR, jest zgodna z pracą, którą tutaj wykonujesz.

Ponadto pomaga pamiętać o bezpieczeństwie i energii. Dodaj lekką notatkę dotyczącą równowagi i granic, aby nie tracić czasu w niewłaściwym miejscu. Obok trudnych kamieni milowych umieść krótką afirmację, którą kochasz, i wybierz jedną osobę, która pomaga Ci zachować stabilność.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Rozplanuj role i braki w umiejętnościach na jasne etapy, aby Twój scenariusz i cele DR przełożyły się na kroki, które faktycznie możesz zakończyć.

Do każdego etapu załącz kursy, projekty i małe zadania praktyczne, aby można było śledzić postępy i wykształcić dobre nawyki związane z pracą.

Dodaj delikatne granice i szybką kontrolę energii, aby zachować kontrolę nad tempem i uniknąć przeciążenia podczas postępów.

✨ Idealne dla: osób zajmujących się zmianami, które planują role i luki w umiejętnościach w jasnych etapach, aby cele DR przełożyły się na praktyczne kursy, projekty i punkty kontrolne.

8. Szablon listy kontrolnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź, co pomogło po każdej sesji, i dodawaj lub usuwaj kroki, korzystając z szablonu listy kontrolnej ClickUp.

Znasz ten moment przed sesją, kiedy dziesięć drobnych spraw walczy jednocześnie o Twoją uwagę? Szablon listy kontrolnej ClickUp pozwala pogrupować elementy według dni, a następnie dodać dokładne kroki przygotowawcze obok odpowiednich pól skryptu.

Możesz szybko przejrzeć listę bezpiecznych słów i zasad budzenia, zaznaczyć to, co jest potrzebne, i udostępnić listę znajomym, aby zapewnić sobie delikatną kontrolę. Strona pozostaje uporządkowana, łatwa do edycji i skupiona na tym, co faktycznie pomaga Ci się zmienić.

W praktyce dodajesz małe załączniki do scen DR, aby próby odpowiadały rzeczywistości, zamiast polegać na domysłach. Dodaj podpowiedzi dotyczące tożsamości i osobowości, jednozdaniowe przypomnienie o miejscu lub domu, które kochasz.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Ustal powtarzalny cotygodniowy przepływ obejmujący wodę, oddychanie, przegląd sceny i czytanie afirmacji, aby ciało i uwaga były gotowe.

Przypnij szybkie kontrole bezpieczeństwa dotyczące hasła bezpieczeństwa i warunku czuwania obok tych samych zadań, które już wykonujesz.

Połącz codzienne elementy ze wskazówkami skryptowymi dotyczącymi tożsamości, miejsca, domu i ludzi, aby szablon został wzmocniony działaniem.

✨ Idealne dla: Użytkowników, którzy chcą dokładnych, kroczków przygotowań obok pól skryptu z szybkimi przypomnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i niewielką odpowiedzialnością.

9. Szablon skryptu zmiany rzeczywistości autorstwa Template. Net

za pośrednictwem szablon.net

Pamiętasz moment, w którym bohaterowie zrobili krok przez szafę w Narnii? Jedna ręka na drzwiach, odrobina wątpliwości, odrobina nadziei. Większość osób zmieniających rzeczywistość znajduje się właśnie w tym miejscu. Ten bezpłatny układ skryptu zmiany rzeczywistości autorstwa Template. Net zawiera delikatne podpowiedzi dotyczące tożsamości i osobowości, miejsca lub domu Twojej zmiany rzeczywistości oraz osób, które chcesz mieć blisko siebie.

Znajdziesz tu szybki przegląd zasad dotyczących hasła bezpieczeństwa i reguł wybudzania, dzięki czemu kontrola nie jest wymuszona. Strona pozostaje uporządkowana, ponieważ dodajesz to, co jest potrzebne, i edytujesz to, co nie jest, więc skrypt faktycznie pomaga Twojemu ciału się uspokoić i możesz przejść do zmiany bez zastanawiania się.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ swój cel, przygotuj przestrzeń i zbierz narzędzia, aby rozpoczęcie nigdy nie było uciążliwe.

Zapisz tożsamość, szczegóły DR i wskazówki dotyczące sceny, aby Twój skrypt był konkretny i przejrzysty.

Pamiętaj o słowie bezpieczeństwa i warunkach wybudzenia w widoku, aby sprawdzać, czy wszystko przebiega zgodnie z planem.

✨ Idealne dla: pisarzy, którzy preferują przejrzystą, zawierającą podpowiedzi stronę z podstawowymi informacjami dotyczącymi tożsamości, miejsca i osób oraz prostą linią bezpieczeństwa.

10. Szablon scenariusza rozmowy autorstwa SpreadsheetPoint

za pośrednictwem SpreadsheetPoint

Gdy szczegóły skryptu są rozrzucone po różnych zakładkach i zrzutach ekranu, zmiana wydaje się chaotyczna. Pojedynczy dokument Google Doc, który można otworzyć w dowolnej przeglądarce, zapewnia jeden przejrzysty szablon skryptu zmiany, który można edytować, udostępniać i któremu można zaufać.

Układ SpreadsheetPoint wykorzystuje proste tabele do rejestrowania tożsamości, osobowości i ustawień DR bez zbędnego bałaganu. Możesz dodawać relacje, ulubione afirmacje oraz jasne hasło bezpieczeństwa i frazę wybudzającą, dzięki czemu kontrola odbywa się tam, gdzie piszesz.

Ponieważ jest to Dokumenty Google, łatwo jest powielać wersje dla różnych światów, utrzymywać porządek na stronie i drukować minimalną liczbę kopii, jeśli papier pomaga Ci się uspokoić.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisz tożsamość, miejsce lub dom DR, ubiór i cechy fizyczne, aby szablon skryptu zmiany rzeczywistości był jak precyzyjny profil postaci.

Dodaj wiersze dotyczące związków z rodziną, przyjaciółmi, mentorami i osobami, których należy unikać, aby dynamika społeczna odpowiadała Twoim rzeczywistym oczekiwaniom.

Dbaj o bezpieczeństwo w widoku dzięki szybkim wskazówkom dotyczącym hasła bezpieczeństwa, warunku czuwania i granic, dzięki czemu kontrole będą naturalne, a nie wymuszone.

✨ Idealne dla: użytkowników Dokumentów Google, którzy potrzebują skryptu w formie tabeli do wydrukowania, zawierającego związki, afirmacje i jasną linię bezpieczeństwa.

11. Szablon scenariusza zmiany Dokumenty Google autorstwa Template Radar

za pośrednictwem Template Radar

Siadasz do pisania scenariusza, a wszystko jest rozrzucone. Zakładka Notion tutaj, notatka w telefonie z hasłem bezpieczeństwa tam, a w innym oknie niedokończona historia DR. Ten szablon scenariusza zmiany w Dokumenty Google to miejsce, które możesz otworzyć w przeglądarce, spokojnie wypełnić i udostępnić, jeśli chcesz, aby ktoś jeszcze rzucił na niego okiem.

Zacznij od głównego bloku skryptu i opisz swoją rzeczywistość tak, jak ją postrzegasz. Następnie dodaj proste sekcje, które są dostępne: informacje ogólne, osobowość i umiejętności, wygląd oraz relacje. Zachowaj krótką linię dla słowa bezpieczeństwa i przebudzenia, aby bezpieczeństwo było w widoku, gdy będzie potrzebne.

🌻 Oto dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Najpierw zapisz swoją historię DR, a następnie dodaj informacje dotyczące tożsamości, umiejętności i wyglądu, aby tworzyła jasny profil postaci.

Dodaj wiersze dotyczące związków z rodziną, przyjaciółmi, mentorami i osobami, których należy unikać, aby dynamika społeczna odpowiadała Twoim oczekiwaniom.

Zadbaj o widoczność bezpieczeństwa, stosując proste hasło bezpieczeństwa i linię przebudzenia, dzięki którym możesz przejrzeć swój skrypt.

✨ Idealne dla: Każdego, kto chce mieć jeden uporządkowany dokument, aby najpierw sporządzić główny scenariusz, a następnie dodać umiejętności, wygląd, związki i bezpieczeństwo.

Jedno ClickUp, dwie zmiany: ulepszenie Twojego skryptu

Dotarłeś do końca. Omówiliśmy, co i dlaczego, a następnie przedstawiliśmy rzeczywiste narzędzia, z których możesz skorzystać już dziś. Cel był prosty. Dać Ci szablon skryptu zmiany, któremu możesz zaufać.

Ale pytanie brzmi: dlaczego ClickUp, skoro jest tyle innych aplikacji?

Ponieważ wszystko jest w jednym miejscu i nie przeszkadza Ci w pracy.

Możesz napisać swój scenariusz, sporządzić krótką listę kontrolną, ustawić przyjazne przypomnienie i stworzyć mapę na tablicy, wszystko obok siebie. Jeśli jesteś gotowy, zacznij od małych kroków. Otwórz ClickUp. Skopiuj jeden szablon.

